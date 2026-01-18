À 10 heures pile, tous les membres de votre équipe font une pause pour participer à une réunion Zoom. Des décisions sont prises et des éléments à mener sont répertoriés. Vingt minutes plus tard, vous copiez manuellement les notes dans des tableaux de tâches et un outil de gestion de projet afin que rien ne soit oublié.

C'est la réunion quotidienne sur Zoom qu'il vous faut.

Si Zoom fonctionne bien pour les discussions en direct, dans le cadre des comptes rendus quotidiens, il existe un fossé entre parler du travail et le suivre là où il est exécuté.

ClickUp SyncUps, en revanche, est plus proche du travail.

Lancez une session SyncUp depuis ClickUp Chat, enregistrez la discussion et assurez le suivi des propriétaires, des délais et des tâches, sans avoir à recréer le contexte dans un autre outil.

Ce changement est plus important que jamais, car les équipes modernes travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, protègent leurs heures de travail intensif et ont besoin de responsabilité pour vivre au sein de leur système d'exécution.

Et non, vous n'avez pas besoin d'une autre réunion quotidienne récurrente pour cela.

Ci-dessous, nous vous montrons comment remplacer les comptes rendus quotidiens sur Zoom par ClickUp SyncUp.

Pourquoi les comptes rendus quotidiens sur Zoom perdent de leur efficacité

Voici pourquoi ces réunions quotidiennes de 15 minutes sur Zoom perdent de leur efficacité :

Déconnexion du travail réel

Les comptes rendus quotidiens vous éloignent de votre travail pour parler du travail. Votre équipe passe la journée sur des outils de gestion de projet et des tableaux de tâches où les progrès sont réellement réalisés. Puis elle s'interrompt pour décrire verbalement ce qui est déjà visible dans ces systèmes.

Les mises à jour partagées lors des réunions Zoom ne se synchronisent pas avec l'état de statut de vos tâches. Les obstacles mentionnés ne renvoient pas aux dépendances et aux échéances réelles des tâches. En substance, vous obtenez un système de mise à jour parallèle qui nécessite un travail manuel pour être maintenu.

📚 En savoir plus : Zoom ou ClickUp SyncUps, lequel convient le mieux à votre équipe ?

📮ClickUp Insight : 27 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage estiment que les mises à jour hebdomadaires pourraient être remplacées par des alternatives asynchrones, tandis que 25 % pensent la même chose pour les comptes rendus quotidiens. Si ce changement oblige les équipes à utiliser davantage d'outils, cela peut entraîner une dispersion des informations et des frais supplémentaires. ClickUp révolutionne le travail d'équipe en centralisant les discussions via des fils de commentaires, en permettant des mises à jour rapides enregistrées via ClickUp Clips, et bien plus encore, le tout au sein d'une seule et même plateforme. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que Trinetrix ont réduit de 50 % le nombre de réunions inutiles grâce à ClickUp !

Manque de responsabilité

Les engagements pris oralement lors d'une réunion quotidienne ne sont pas le moyen le plus efficace de documenter les informations critiques et les décisions clés, ni de les faire respecter. Il est difficile de se souvenir de manière cohérente des questions et des éléments à prendre lors des réunions quotidiennes.

👀 Le saviez-vous ? Selon l'indice Work Trend Index de Microsoft, les réunions inefficaces sont le premier facteur perturbant la productivité. Il a également révélé que 57 % des personnes ont du mal à rattraper leur retard si elles arrivent en retard, 55 % déclarent que les prochaines étapes ne sont pas claires et 56 % trouvent difficile de résumer ce qui se passe. ClickUp SyncUps réduit cet écart lorsque vous enregistrez l'appel et générez une transcription et un résumé à partir du Hub Clips.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les réunions et les assistants de réunion

Si vous évaluez des agents IA pour vos réunions, regardez cette vidéo pour prendre une décision éclairée :

Charge liée au changement de contexte

Votre cerveau travaille plus dur en vidéo. Ce qui peut vous sembler être un compte rendu informel et convivial peut être mentalement épuisant pour certains membres de l'équipe. Pour ces derniers, les comptes rendus quotidiens deviennent un obstacle en soi.

De plus, les réunions debout créent une charge cognitive, ce qui rend difficile la reprise d'un travail approfondi. Il faut parfois entre 45 minutes et deux heures pour canaliser votre énergie de productivité après un appel.

👀 Le saviez-vous ? Le syndrome de récupération après réunion désigne le temps et l'énergie mentale dont votre cerveau a besoin pour récupérer après une réunion avant de pouvoir se remettre au travail de manière productive. Des études sur les réunions indiquent que le retour aux tâches peut prendre jusqu'à 45 minutes dans certains cas.

Suivez un calendrier rigide

Si votre équipe est dispersée géographiquement, l'appel du début de journée pour certains membres de l'équipe correspond à la fin de la journée pour d'autres.

Est-il judicieux de répondre à la question « Que vais-je faire aujourd'hui ? » lorsque vous êtes sur le point de terminer votre travail ?

Si votre équipe travaille sur plusieurs fuseaux horaires ou selon des horaires décalés, un modèle de mise à jour asynchrone est généralement plus réaliste qu'un appel en direct à heure fixe.

Obliger tout le monde à participer à un appel tout en ignorant leur rythme naturel de productivité crée un faux sentiment d'alignement, sans parler de la fatigue liée à Zoom.

👀 Le saviez-vous ? Une réunion Zoom en apparence anodine provoque cinq types distincts de fatigue liée aux réunions : générale, visuelle, sociale, motivationnelle et émotionnelle. L'échelle d'épuisement et de fatigue liés à Zoom (échelle ZEF), développée par des chercheurs de Stanford, mesure scientifiquement ce phénomène.

Réunions quotidiennes longues et inefficaces

Les réunions quotidiennes sont censées durer 15 minutes. Cependant, lorsqu'un membre de l'équipe soulève un obstacle ou un problème (ce qui arrive presque tous les jours), une réunion rapide peut se transformer en une session de résolution de problèmes de 45 minutes.

Toute votre équipe doit assister à des discussions qui ne nécessitent que 2 ou 3 personnes. Ces minutes supplémentaires s'accumulent et représentent des heures de temps perdu au fil des semaines.

📮 Insight ClickUp : ClickUp a constaté que 47 % des réunions durent une heure ou plus. Mais tout ce temps est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi sommes-nous sceptiques ? Seuls 12 % des personnes interrogées ont fait une évaluation positive de leurs réunions. Le suivi d’indicateurs tels que les actions générées, les taux de suivi et les résultats peut révéler si les réunions plus longues apportent réellement une valeur ajoutée. Les outils de gestion des réunions de ClickUp peuvent vous aider ! Utilisez ClickUp AI pour résumer les réunions enregistrées et convertir ces notes en documents. Partagez le document avec d'autres personnes ou associez-le à des tâches suivables, le tout dans un espace de travail unifié. Voyez quelles réunions donnent réellement des résultats et lesquelles ne font que faire perdre du temps à votre équipe !

Baisse de l'engagement

Les réunions quotidiennes ont été conçues pour coordonner le travail et améliorer la collaboration. Pourtant, 55 % des employés admettent consulter leurs e-mails pendant ces réunions. On ne peut pas leur en vouloir.

Les réunions quotidiennes perdent leur efficacité lorsque les mêmes obstacles et problèmes refont surface chaque jour sans solution apparente. Cette infographie de Zippia montre que les réunions sont rarement à 100 % de leur productivité (ou même à moitié).

Cela signifie-t-il que vous devez complètement abandonner les réunions quotidiennes ? Pas vraiment. Mais il existe des moyens de les rendre plus productives.

Comment ? Nous vous expliquons ci-dessous.

Qu'est-ce que ClickUp SyncUp et comment fonctionne-t-il pour les équipes ?

Collaborez instantanément avec votre équipe grâce à ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp est un outil de réunion et de collaboration basé sur l'IA qui vous permet de lancer instantanément des appels audio et des visioconférences depuis votre environnement de travail ClickUp.

Vous pouvez lancer une session SyncUp à partir d'un canal de discussion ClickUp ou d'un message privé, notamment via la commande /SyncUp.

⭐ Bonus : Comment utiliser ClickUp SyncUps pour le brainstorming

🚀 Avantage ClickUp : grâce à la fonction Talk-to-Text, les membres de l'équipe peuvent parler de la progression, des obstacles ou des prochaines étapes. ClickUp BrainGPT convertit la parole en texte utilisable dans votre flux de travail, ce qui réduit les frictions liées à la rédaction des mises à jour. ClickUp BrainGPT affirme permettre de travailler plus rapidement qu'en tapant au clavier et de gagner du temps chaque semaine. Si vous utilisez ces nombres, conservez la formulation « en moyenne » et ajoutez un lien vers la page produit de ClickUp. Dictez les comptes rendus des réunions quotidiennes à l'aide de la fonction Talk to Text ClickUp BrainGPT affirme permettre de travailler plus rapidement qu'en tapant au clavier et de gagner du temps chaque semaine. Si vous utilisez ces nombres, conservez la formulation « en moyenne » et ajoutez un lien vers la page produit de ClickUp.

Comment ClickUp SyncUp remplace les comptes rendus quotidiens

Pour les équipes qui cherchent à échapper aux réunions Zoom quotidiennes et aux comptes rendus quotidiens, SyncUp offre un compromis parfait.

Voici pourquoi c'est la meilleure alternative à Zoom pour les réunions et les vidéoconférences 👇

1. Transcriptions et résumés générés par IA offrant un récapitulatif de la réunion

Contrairement aux comptes rendus quotidiens sur Zoom, les SyncUps enregistrées permettent de conserver chaque note, vidéo et décision importante longtemps après la fin de l'appel. Tout reste dans le même environnement de travail où se trouvent vos projets.

Vous pouvez accéder aux transcriptions et aux résumés de vos SyncUps enregistrés depuis le Hub Clips.

Vous disposez également de ClickUp Brain, qui peut également servir de synthétiseur de transcriptions IA et vous fournir des réponses en tenant compte du contexte de votre environnement de travail.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des résumés instantanés à partir des transcriptions des réunions.

Les membres de l'équipe qui n'ont pas pu assister à la réunion peuvent obtenir un résumé rapide sans avoir à regarder l'intégralité de l'enregistrement.

⭐ Bonus : avec ClickUp Enterprise Search, vous pouvez récupérer des informations en quelques secondes à l'aide d'invites en langage naturel. Par exemple, si vous avez été absent pendant une semaine, vous pouvez simplement demander à l'assistant IA de vous fournir les détails des réunions et les éléments à mener issus du SyncUp de la semaine dernière. Obtenez des résumés de réunion contextuels à partir de vos tâches, documents, chats et applications connectées

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour les visioconférences

2. Responsabilité et transparence intégrées

Vous pouvez lancer une SyncUp à partir de n'importe quel DM ou canal dans ClickUp Chat, ce qui vous permet de regrouper les réunions, les discussions, les projets et les tâches en un seul endroit.

Partagez les mises à jour de l'équipe en publiant des messages dans les chats « Annonce », « Discussion » ou « Idée » dans ClickUp Chat.

Tous les abonnés à ce canal disposent d'un contexte complet. Vous ne perdez plus de temps à rechercher des informations dans différents outils.

Dans le chat, vous pouvez :

Organisez les discussions par thème ou par projet grâce à des fils de discussion et facilitez le suivi des commentaires et des tâches de suivi.

Identifiez les membres de l'équipe avec @mention dans chaque nouvelle tâche pour les informer.

Discutez en privé à l'aide de la messagerie directe (pour les synchronisations individuelles) ou créez des canaux dédiés aux discussions sur les projets.

Pour les mises à jour asynchrones, vous pouvez enregistrer un Clip ClickUp. Cela fonctionne bien pour présenter des idées, partager des commentaires et effectuer des vérifications asynchrones.

Enregistrez votre écran ou partagez instantanément des clips audio avec ClickUp Clips

Tout le monde peut commenter la vidéo, ajouter des notes horodatées et poursuivre la discussion de manière asynchrone. Vous pouvez même partager le clip dans Docs, Chat ou Comments.

Vos collègues peuvent consulter les commentaires à leur convenance.

Regardez cette vidéo pour savoir comment ajouter un commentaire horodaté aux enregistrements SyncUp :

Vous voyez, SyncUps résout un problème fondamental des comptes rendus quotidiens sur Zoom : les mises à jour verbales sont faciles à oublier et difficiles à relier à un travail traçable. SyncUps maintient la discussion proche des tâches et assure le suivi.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits pour prendre des notes et mieux s'organiser

3. Flexible pour les équipes hybrides et internationales

Les comptes rendus quotidiens supposent que tout le monde peut être présent au même moment. Cependant, cela ne fonctionne pas pour les équipes hybrides et internationales réparties sur plusieurs fuseaux horaires et horaires de travail.

ClickUp SyncUp supprime cette contrainte. Certains membres de l'équipe peuvent se joindre en direct lorsque cela est pertinent. D'autres peuvent contribuer de manière asynchrone grâce à des mises à jour enregistrées, des notes vocales ou des Clips.

Tout le monde continue à participer sans avoir besoin d'être en ligne exactement au même moment.

De plus, les membres de l'équipe peuvent consulter l'enregistrement, les transcriptions ou le résumé pour obtenir le contexte.

Parcourez le résumé généré par l'IA du compte rendu de la réunion quotidienne pour connaître les éléments clés à mener.

Les mises à jour, les décisions et les obstacles restent accessibles dans les tâches, les documents et le chat, prêts à être consultés lorsque chaque membre de l'équipe commence sa journée.

Étapes pour passer des comptes rendus quotidiens sur Zoom à ClickUp SyncUp

Pour commencer, vous devez utiliser ClickUp afin de profiter des avantages de ClickUp SyncUp.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, rassemble tous vos travaux, applications, données et flux de travail.

Voici comment passer des comptes rendus quotidiens sur Zoom à ClickUp SyncUp.

1. Évaluez les pratiques actuelles et les points faibles des comptes rendus quotidiens.

Effectuez un sondage sur votre équipe et évaluez vos comptes rendus quotidiens en fonction des paramètres suivants :

Aspect audit Ce qu'il faut examiner Temps Durée moyenne des comptes rendus debout, temps de préparation pour rassembler les mises à jour et compatibilité du créneau horaire entre les fuseaux horaires Engagement Tendances en matière de participation, qui participe et qui reste passif, et si le multitâche est courant Résultats concrets Obstacles récurrents, taux de suivi des éléments à mener et transformation des validations en tâches Qualité des discussions Que le format reste dans le « statut » ou dérive vers la résolution de problèmes qui ne nécessite qu'une partie des personnes Changement de contexte Que le format reste axé sur le « statut » ou dérive vers la résolution de problèmes qui ne nécessite qu'une partie des personnes

À la fin de cet audit, vous devriez avoir des réponses concrètes à ces 4 paramètres :

Les comptes rendus quotidiens sont-ils nécessaires, ou votre équipe tirerait-elle davantage profit de réunions thématiques organisées plusieurs fois par semaine ?

Une réunion synchrone offre-t-elle une valeur ajoutée qu'une réunion asynchrone ne peut pas offrir ?

Quels aspects spécifiques (résolution de problèmes, élimination des obstacles, harmonisation de la progression, prise de décision) nécessitent réellement une discussion en temps réel ?

Les comptes rendus quotidiens facilitent-ils la coordination ou sont-ils devenus un rituel que votre équipe suit sans se poser de questions ?

📚 En savoir plus : Les meilleures applications de messagerie tout-en-un pour la communication dans l'entreprise

2. Définissez le nouveau protocole de compte rendu quotidien.

Une fois que vous avez compris ce qui doit se passer lors d'une réunion debout, définissez un protocole qui lui apporte l'assistance nécessaire.

Certaines équipes conservent la structure traditionnelle des comptes rendus quotidiens, mais les déplacent vers un mode asynchrone.

D'autres adoptent une communication hybride sur le lieu de travail: mises à jour asynchrones par défaut, SyncUps en direct uniquement lorsque des discussions ou des décisions sont nécessaires.

C'est là que ClickUp Chat et SyncUp entrent en jeu. Chat devient l'espace dédié à la collaboration continue et au suivi, tandis que SyncUps gère les vérifications structurées, les enregistrements, les résumés et les actions à mener, sans obliger tout le monde à participer à une réunion Zoom quotidienne.

⭐ Bonus : définissez des règles de communication pour les réunions quotidiennes de l'équipe. Cela peut être aussi simple que 👇 Utilisez les mises à jour asynchrones lorsque : Partager les progrès ou l'état d'avancement

Signaler les obstacles non urgents

Fournir des mises à jour régulières Utilisez SyncUps lorsque : Un blocage nécessite une résolution immédiate

Une décision nécessite une discussion en temps réel

Plusieurs parties prenantes doivent s'aligner Utilisez Clips lorsque : Le contexte est important, mais le timing ne l'est pas.

Vous devez expliquer quelque chose visuellement ou verbalement

La participation en direct n'est pas possible. Utilisez les SyncUps thématiques pour : Séances de résolution de problèmes ciblées

Planification hebdomadaire

Rétrospectives

📚 En savoir plus : Les meilleures plateformes pour discuter de manière asynchrone

3. Configurez votre premier SyncUp

Vous pouvez démarrer une session SyncUp directement depuis :

Une chaîne

Un DM

Tout emplacement où ClickUp Chat est activé

Cliquez sur l'icône SyncUp (symbole caméra ou vidéo) dans la barre d'outils ou l'en-tête pour démarrer votre appel

Pour enregistrer votre session, cliquez sur l'icône d'enregistrement.

Enregistrez votre SyncUp

Vous pouvez ajouter des participants en partageant le lien SyncUp ou en les invitant.

4. Formez les membres de l'équipe à l'utilisation de ClickUp SyncUp

Assurez-vous que votre équipe sait comment utiliser SyncUps :

Assurez-vous que votre équipe a correctement configuré les notifications afin de ne manquer aucun appel lorsqu'une coordination est nécessaire.

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de partage d'écran pour les réunions à distance

💡 Conseil de pro : utilisez les Super Agents, les coéquipiers alimentés par l'IA de ClickUp. Ils sont conçus pour vous faire gagner du temps, booster votre productivité et s'adapter à votre environnement de travail grâce à leur intelligence et leurs interactions quasi humaines. Les super agents excellent dans les flux de travail comme ceux-ci : Briefings créatifs : rédiger des briefings créatifs en utilisant le contexte d'une tâche ou de la discussion, y compris des améliorations concrètes pour normaliser la réception et accélérer les approbations.

Résumé des fonctionnalités : Convertir les demandes de fonctionnalités en briefs structurés, permettant aux équipes Agile d'aligner leur champ d'action, d'estimer efficacement la durée nécessaire et de réduire les retouches.

E-mails de suivi : transformez les notes de réunion prises par IA Notetaker en e-mails de suivi concis et prêts à être envoyés aux clients, en y indiquant les décisions prises, les responsables et les dates d'échéance pour des étapes suivantes claires.

Passer des appels Zoom aux réunions ClickUp SyncUp

Vous n'êtes peut-être pas prêt à abandonner complètement Zoom. Si votre équipe continue d'utiliser Zoom pour les appels externes ou les webinaires de grande envergure, l'intégration ClickUp Zoom peut vous aider à réduire les changements de contexte.

Lancez des appels Zoom depuis votre environnement de travail ClickUp grâce à l'intégration ClickUp Zoom.

Vous pouvez également enregistrer les appels audio et les visioconférences Zoom. Cependant, vous devez disposer d'un compte Zoom Professional payant pour que les transcriptions soient publiées sur ClickUp après chaque appel.

Pour les réunions internes, les SyncUps sont souvent plus pratiques. Enregistrez votre SyncUp, accédez à la transcription dans Hub Clips et utilisez ClickUp AI pour résumer la réunion.

Transférez le résumé vers un document en un seul clic, puis transformez le texte du document en tâches afin de ne jamais oublier les actions à entreprendre.

🧠 Anecdote amusante : le record mondial Guinness de la plus grande réunion Zoom jamais organisée a été établi en juillet 2024, avec plus de 20 000 participants réunis lors d'un seul appel pour un évènement en ligne.

📚 En savoir plus : Comment prendre automatiquement des notes lors des réunions Zoom ?

Avantages de l'utilisation de ClickUp SyncUp par rapport à Zoom

Besoin d'un petit rappel sur les raisons pour lesquelles les SyncUps sont préférables aux réunions Zoom pour les réunions quotidiennes ? 👇

Responsabilité intégrée à la création des tâches : utilisez ClickUp Brain ou l'application BrainGPT pour convertir les points de discussion en tâches assignées avec des délais, transformant ainsi chaque engagement en un élément de travail traçable.

Réduit les coûts liés au changement de contexte : lancez des appels directement depuis l'environnement de travail où se trouvent vos tâches et vos projets, éliminant ainsi la perte de productivité liée au passage de Zoom à votre outil de gestion de projet.

Historique des réunions consultable lié au travail : les enregistrements sont disponibles dans le Hub Clips pour un accès rapide, avec des transcriptions et des résumés pour une consultation rapide.

Aucune charge administrative liée à la planification : SyncUps vous permet de coordonner instantanément les problèmes qui nécessitent une résolution rapide sans avoir à changer d'outil ou à planifier une réunion

Suivi des performances : le suivi des tâches ClickUp vous donne un aperçu direct de la progression de l'équipe dans la réalisation de ses engagements.

📚 En savoir plus : Comment améliorer la collaboration au travail

Exemple : une équipe marketing utilise ClickUp SyncUp à la place de Zoom

Pour voir comment cela fonctionne dans la pratique, prenons un exemple concret.

Une équipe marketing mène une campagne de Noël au rythme effréné et remplace les comptes rendus quotidiens sur Zoom par ClickUp SyncUp.

Pendant la campagne de Noël, le travail avance rapidement. Les calendriers de contenu, les créations publicitaires, les pages de destination et les flux d'e-mails sont tous en mouvement en même temps.

Au lieu de rassembler tout le monde dans une réunion quotidienne sur Zoom, chaque membre de l'équipe partage les mises à jour dans un document ou une tâche dédié(e). Lorsqu'il faut synchroniser les données, l'équipe peut se connecter à SyncUp sans quitter ClickUp et consulter les mises à jour en temps réel.

Les révisions de conception et les validations de copies sont publiées directement dans les tâches concernées.

Consultez automatiquement le résumé de la progression de la campagne et des obstacles rencontrés.

Au fur et à mesure que les mises à jour arrivent, l'équipe utilise ClickUp Brain pour les compiler en informations claires au niveau de la campagne.

Le responsable marketing n'a plus besoin de faire défiler les messages ou d'assister à des appels pour comprendre ce qui se passe. Il peut consulter des résumés tels que « Calendrier de contenu SEO achevé », « Créations publicitaires de Noël en cours d'examen » ou « Texte de l'e-mail en attente d'approbation finale ».

Demandez à ClickUp Brain de générer des mises à jour

Passez en revue l'ensemble de la campagne en un seul endroit

Le responsable marketing examine la progression de la campagne en un seul endroit : ClickUp.

Toutes les mises à jour, décisions et obstacles sont enregistrés dans ClickUp. Si quelque chose nécessite une attention particulière, le responsable peut se plonger directement dans la tâche ou lancer une réunion SyncUp avec les seules parties prenantes concernées.

Le reste de l'équipe continue à avancer sans réunions inutiles.

Rattrapez instantanément votre retard si vous manquez une journée pendant une semaine de lancement chargée.

Si votre responsable marketing est absent pendant une journée ou pris dans des réunions consécutives, il ne prendra pas de retard.

Invitez ClickUp Brain à faire apparaître toutes les mises à jour qu'ils ont manquées. En quelques secondes, ils obtiennent un résumé concis de ce qui a été livré, de ce qui est bloqué et de ce qui nécessite une décision. Tout cela sans avoir à regarder les enregistrements ou à courir après les gens pour obtenir des mises à jour.

Invitez ClickUp Brain à vous fournir les mises à jour que vous avez manquées

Repensez les comptes rendus quotidiens avec ClickUp SyncUp

La communication doit faciliter la coordination plutôt que de perturber le travail.

Si votre équipe discute encore chaque jour du même obstacle ou récite les mises à jour comme une corvée, c'est le signe que vos comptes rendus quotidiens ont besoin d'un changement.

Avec ClickUp SyncUp, vous disposez d'un outil de communication qui fonctionne directement dans votre environnement de travail. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil, de créer un contexte ou de vous soucier de traduire les engagements verbaux en tâches traçables. L'espace de travail entièrement connecté de ClickUp permet une coordination et une exécution fluides.

Vous souhaitez remplacer les comptes rendus quotidiens sur Zoom par SyncUps ? Essayez ClickUp SyncUps dès maintenant.

Foire aux questions

SyncUp est intégré directement à votre environnement de travail ClickUp, où se trouvent déjà vos tâches, vos documents et vos projets. Vous pouvez ainsi passer des appels sans changer d'outil ni recréer le contexte. Loom, quant à lui, propose un enregistrement vidéo unidirectionnel distinct de votre travail réel. Les fils de discussion Slack font partie de l'offre de communication plus large de Slack.

Les SyncUps sont disponibles dans tous les forfaits une fois que ClickUp Chat est activé. La disponibilité et les limites peuvent varier selon le forfait au fil du temps.

Les réunions asynchrones permettent aux membres de l'équipe situés dans différents fuseaux horaires de contribuer sans imposer à tout le monde le même horaire. Les participants peuvent partager les dernières informations pendant leurs heures de travail productives sans interrompre leur travail, et tout ce qui est discuté lors de la réunion est consigné par écrit.

ClickUp AI peut générer des transcriptions et des résumés des SyncUps enregistrés à partir du Hub Clips, puis vous aider à extraire les décisions clés et les éléments à prendre sans avoir à regarder l'enregistrement dans son intégralité.

SyncUp s'intègre directement à votre environnement de travail ClickUp. Vous pouvez lancer des appels depuis n'importe quel canal ou message privé et lier les tâches et documents pertinents afin que les discussions se déroulent parallèlement au travail proprement dit. Chaque SyncUp effectue automatiquement une connexion avec des tâches réalisables, transformant ainsi les engagements verbaux en tâches suivables.

Dans de nombreuses équipes, oui. Les SyncUps et les mises à jour asynchrones peuvent réduire le besoin de réunions récurrentes, en particulier lorsque les mises à jour et les décisions sont liées à des tâches et ont une visibilité en un seul endroit. Utilisez les SyncUps en direct lorsque des discussions en temps réel sont nécessaires.