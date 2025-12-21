Modèles gratuits de suivi de l'humeur pour améliorer la conscience de soi

Si vos journées oscillent entre « ensoleillées avec une touche d'espresso » et « partiellement nuageuses avec des réunions imprévues », vous êtes tout simplement un être humain normal. C'est précisément en raison de ces fluctuations émotionnelles quotidiennes qu'il est important de disposer d'un moyen de suivre vos émotions.

Un modèle de suivi de l'humeur vous permet de suivre visuellement vos humeurs, d'ajouter des notes sur les déclencheurs et d'attribuer des codes couleur aux schémas qui se perdent souvent dans le brouillard de la vie quotidienne.

Ils sont parfaits pour les personnes qui souhaitent développer leur conscience de soi, les thérapeutes qui suivent la progression de leurs patients et les coachs en bien-être qui encouragent des habitudes émotionnelles plus saines.

Dans ce guide, vous découvrirez des modèles gratuits de suivi de l'humeur pour améliorer votre pleine conscience et offrir une assistance à votre bien-être mental à long terme.

🧠 Le saviez-vous ? Des études montrent que les personnes qui consignent régulièrement leurs sentiments dans un journal, comme dans un journal d'humeur, constatent souvent une amélioration notable de leur santé mentale.

Avertissement : cet article fournit des informations générales sur le suivi de l'humeur, la tenue d'un journal et le bien-être émotionnel. Il ne vise pas à remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux professionnels pour la dépression, l'anxiété, le TDAH ou toute autre condition de santé mentale. Si vous avez des inquiétudes concernant votre humeur ou votre santé mentale, veuillez consulter un thérapeute, un conseiller ou un professionnel de santé agréé.

Les 12 meilleurs modèles de suivi d'humeur en un coup d'œil

Voici un tableau résumé de tous les modèles ClickUp et autres modèles de suivi de l'humeur :

Que sont les modèles de suivi d'humeur ?

Un modèle de suivi de l'humeur est un diagramme ou une page de journal prêt à l'emploi qui vous aide à enregistrer votre humeur quotidienne de manière cohérente. Il standardise les informations que vous consignez, telles que la date, l'heure, l'évaluation de votre humeur, son intensité et une brève note, afin que chaque entrée soit comparable à la précédente.

Ces modèles peuvent prendre la forme de pages imprimables, de feuilles de calcul, d'applications ou d'un journal intime utilisant des emojis ou des codes de couleur.

L'utilisation d'un modèle de suivi de l'humeur vous évite tout travail d'installation : vous pouvez directement choisir une échelle (par exemple, 1 à 5 ou plusieurs libellés d'humeur différents), définir vos couleurs et simplement remplir les cases chaque matin ou chaque soir.

Au fil du temps, ce processus quotidien vous permettra de créer un journal dans lequel vous pourrez suivre vos humeurs, examiner vos habitudes de sommeil, vos routines ou les évènements marquants, et présenter un compte rendu clair à votre thérapeute ou à votre médecin si nécessaire.

👀 Fait amusant : il a été démontré que le fait de mettre des mots sur ses sentiments (« Je me sens anxieux et confus ») réduit l'activité de l'amygdale et augmente l'activité préfrontale liée au contrôle. C'est l'une des raisons pour lesquelles les libellés simples d'un suivi d'humeur peuvent aider à se recentrer sur le moment présent.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi d'humeur ?

Un bon modèle de suivi de l'humeur permet d'enregistrer rapidement et facilement vos humeurs et de les comparer d'un jour à l'autre. Il vous offre une structure claire et vous montre les tendances sans analyse supplémentaire.

Éléments clés à rechercher dans un modèle de suivi de l'humeur :

Échelle d'humeur simple (nombres, emojis ou mots) avec la possibilité de saisir plusieurs humeurs si nécessaire.

Espace fixe pour la date et l'heure afin que vos entrées quotidiennes sur votre humeur s'alignent sur plusieurs semaines.

Espace pour noter l'intensité et ajouter une brève note sur le sommeil, les évènements ou les déclencheurs.

Une légende claire avec un code couleur que vous définissez une seule fois et réutilisez, afin que les entrées restent cohérentes.

Calendrier, diagramme ou tableau clair qui vous aide à reconnaître rapidement les tendances.

Un format adapté à votre routine : bullet journal, PDF imprimable, feuille de calcul ou application de suivi quotidien de l'humeur.

Assez d'espace pour ajouter des notes, mais pas trop pour que la consignation quotidienne ne devienne pas une corvée.

👀 Fait amusant : votre humeur est plus prévisible que vous ne le pensez. La plupart des gens passent par des cycles émotionnels répétitifs tous les 7 à 10 jours, et les outils de suivi de l'humeur permettent simplement de rendre ces schémas plus évidents.

Les 12 meilleurs modèles gratuits de suivi d'humeur

Lorsque le suivi de l'humeur se fait dans des applications de notes aléatoires, des entrées de journal éparpillées ou des post-its, il est difficile de maintenir cette habitude ou d'extraire des informations significatives sur ce qui affecte votre bien-être mental.

Premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, ClickUp rassemble toutes les applications, données et flux de travail professionnels. Généralement utilisé pour la gestion de projet, ClickUp est également très efficace pour le suivi de votre bien-être personnel grâce à sa grande flexibilité.

Vos journaux d'humeur, votre journal de gratitude, vos suivis d'habitudes et vos objectifs de bien-être peuvent tous être stockés dans un environnement de travail personnalisable. De plus, l'IA de ClickUp vous aide à identifier les schémas et à définir des rappels pour rester cohérent.

Découvrons ensemble quelques modèles de suivi d'humeur :

1. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et organisez vos routines mentales, physiques et spirituelles en un clin d'œil grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp.

Lorsque les soins personnels sont consignés sur des post-it et dans un journal d'humeur séparé, il est difficile de savoir ce qui aide réellement. Le modèle de plan de soins personnels ClickUp permet de regrouper les objectifs de soins personnels et les tâches liées à l'humeur dans une seule liste et un seul calendrier, afin que vous puissiez voir à quelle fréquence vous les réalisez et comment vous vous sentez après.

Ce modèle de liste utilise des statuts personnalisés tels que « Réalisé », « Écrasant », « Hors piste », « En attente » et « Non commencé », ainsi que des champs personnalisés pour le type de soins personnels, le type de bien-être, les objectifs et les notes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Organisez vos routines, vos réflexions et vos journaux d'humeur dans un environnement de travail que vous pouvez réellement tenir à jour.

Suivez vos habitudes en fonction de votre humeur quotidienne, de votre sommeil et de votre énergie afin d'identifier rapidement les schémas et de vous adapter.

Changez de vue pour planifier la semaine, examiner la progression et garder le contexte lié au travail.

Utilisez des statuts clairs et des champs personnalisés pour rendre vos évaluations rapides et honnêtes.

Collaborez avec un coach ou un thérapeute et conservez vos commentaires là où le travail est effectué.

✨ Idéal pour : les particuliers, les thérapeutes et les coachs en bien-être qui recherchent un outil structuré de suivi quotidien de l'humeur, associant l'enregistrement de l'humeur à la création d'habitudes et à des analyses claires.

💡 Conseil de pro : une pratique de suivi de l'humeur est efficace lorsqu'elle est rapide et répétable. Utilisez ClickUp Brain pour résumer les notes de chaque jour en un bref aperçu de votre humeur, mettre en évidence les déclencheurs récurrents mentionnés dans vos entrées (sommeil, caféine, vie sociale) et suggérer une petite habitude à tester le lendemain. Comme ClickUp Brain apprend à partir du contexte de votre environnement de travail, chaque revue hebdomadaire devient plus précise, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à l'amélioration de vos routines. Transformez vos notes éparpillées en tendances, en étapes à suivre et en rappels discrets grâce à ClickUp Brain

2. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez vos habitudes grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp.

Si vos habitudes sont réparties dans différentes applications distinctes de votre suivi quotidien de votre humeur, il est difficile de voir quelles routines vous remontent le moral et lesquelles vous épuisent. Le modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp vous offre des vues sous forme de tableau et de liste où chaque habitude est une tâche avec un statut simple « Ouvert » ou « Achevé ».

Vous pouvez regrouper vos habitudes par thème, ajouter des champs personnalisés pour la fréquence ou les cibles à atteindre, et utiliser des priorités, des étiquettes et des sous-tâches pour diviser vos grands objectifs en petites étapes.

ClickUp Automations gère ensuite les tâches récurrentes et les rappels, tandis que ClickUp Brain peut résumer la fréquence à laquelle vous respectez vos habitudes quotidiennes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Consignez toutes vos habitudes au même endroit et mettez-les à jour en quelques secondes.

Transformez vos objectifs vagues en cibles quotidiennes que vous pouvez réellement mesurer.

Changez de vue pour planifier, exécuter et réviser sans perdre votre élan.

Utilisez les priorités et les sous-tâches pour passer de petites victoires à des routines plus importantes.

Prenez des notes succinctes sur ce qui vous a aidé ou bloqué afin de pouvoir vous améliorer la semaine suivante.

✨ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un outil simple et honnête pour suivre ses habitudes, transformer ses objectifs en actions quotidiennes et faciliter ses bilans hebdomadaires.

📖 À lire également : Les meilleures applications pour suivre vos habitudes

📮 ClickUp Insight : la santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. 🤦 Il y a un écart important entre les intentions et les actions ! ClickUp peut vous aider à améliorer votre condition physique grâce à ses modèles de suivi des habitudes et ses tâches récurrentes. Imaginez que vous puissiez facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir votre rythme de méditation. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

3. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Atteignez vos objectifs et évoluez dans la vie grâce au modèle de plan de développement personnel ClickUp.

Les grands objectifs peuvent sembler déconnectés de votre humeur et de votre motivation quotidiennes s'ils sont consignés dans des documents séparés. Le modèle de plan de développement personnel ClickUp rassemble les objectifs trimestriels et les réflexions dans une seule liste, afin que vous puissiez voir comment la progression réalisée dans le cadre de votre plan de croissance correspond à votre état d'esprit tout au long de la semaine.

Ce modèle sous forme de liste comprend des statuts personnalisés, tels que « Objectif atteint », « En bonne voie », « Hors piste », « En attente » et « Non commencé », ainsi que 11 champs personnalisés. De plus, vous pouvez compter sur les vues ClickUp, telles que les fonctionnalités de suivi du temps et les étiquettes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Transformez vos grandes ambitions en jalons trimestriels et en tâches hebdomadaires que vous pouvez achever.

Visualisez votre progression en un coup d'œil et identifiez les domaines dans lesquels votre effort ne porte pas ses fruits.

Conservez vos ressources, vos notes et vos échéanciers dans le même espace pour faciliter leur consultation.

Réservez du temps directement à partir de vos tâches afin que vos intentions se transforment en engagements dans votre Calendrier.

Réfléchissez à vos réussites et aux leçons apprises afin d'affiner votre plan à chaque cycle.

✨ Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent disposer d'un forfait structuré pour améliorer leurs compétences, suivre leurs résultats et effectuer des bilans hebdomadaires simples.

💡 Conseil pratique : créez un dossier « Journal » dédié dans ClickUp Docs pour conserver toutes vos entrées, vos remarques et vos réflexions au même endroit. Cela vous permettra de rechercher, de consulter et de revoir facilement vos anciennes entrées quand vous le souhaitez. Centralisez vos pensées et effectuez le suivi de votre évolution grâce à un document ClickUp dédié

📖 À lire également : Comment définir des objectifs de développement personnel pour votre vie et votre travail

4. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez votre journée entière grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp.

Les journées chargées deviennent plus légères lorsque vos tâches et vos priorités sont regroupées dans un plan simple que vous pouvez réellement suivre. Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous offre toutes les vues des tâches et du Calendrier, où vous pouvez transformer une simple liste de tâches en un programme réaliste qui correspond à votre état d'esprit.

Vous pouvez organiser vos tâches en catégories telles que « Personnel », « Travail » ou « Objectifs » et appliquer des champs personnalisés pour réaliser une estimation de durée ou définir des blocs de concentration. Vous pouvez ensuite vous appuyer sur les statuts de tâche personnalisés (Ouvert, Achevé) pour suivre l'avancement de vos tâches.

Vous souhaitez comparer votre forfait avec votre état émotionnel ? Ajoutez un simple champ pour noter votre humeur quotidienne ou effectuez une connexion avec une liste de suivi de l'humeur pour suivre facilement vos humeurs par rapport à votre emploi du temps quotidien.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Organisez vos tâches par catégorie et par urgence afin que la prochaine action à entreprendre soit évidente.

Faites glisser les tâches vers votre Calendrier pour préserver votre temps de concentration et réduire la surcharge de travail.

Changez de vue pour planifier votre matinée, suivre votre journée et faire le point le soir venu.

Ajoutez des notes rapides et des sous-tâches pour garder le contexte avec le travail plutôt que dans votre tête.

Utilisez des visuels légers pour voir ce qui est terminé et ce qui nécessite encore votre attention.

✨ Idéal pour : les particuliers et les professionnels qui recherchent un agenda quotidien simple et efficace, permettant de transformer leurs priorités en planning et de garantir une visibilité sur leur progression.

💡 Astuce rapide : vous souhaitez automatiser le suivi quotidien de votre humeur ? Configurez des tâches récurrentes ou des notifications dans ClickUp Reminders pour vous inviter à tenir un journal quotidien ou hebdomadaire. Des rappels réguliers vous aideront à prendre l'habitude de tenir un journal et à ne jamais manquer une session. Au fil du temps, cette routine fera de la réflexion une partie intégrante de votre quotidien. Prenez l'habitude de tenir un journal grâce aux rappels automatiques de ClickUp

📖 À lire également : Des habitudes quotidiennes simples pour maximiser votre productivité

5. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Capturez vos meilleures idées grâce au modèle de notes quotidiennes ClickUp.

Si vous griffonnez vos pensées dans des documents aléatoires et des journaux à moitié remplis, il vous sera presque impossible de passer en revue votre humeur quotidienne et vos réussites. Le modèle de notes quotidiennes ClickUp sert de page unique pour vos idées, vos tâches à accomplir et vos réflexions rapides.

Ainsi, tout, de « ce qui a été fait » à « comment vous vous êtes senti aujourd'hui », se trouve dans un seul et même espace clair. Ce modèle de liste convivial pour les débutants comprend une vue Notes quotidiennes pour les entrées rapides et une vue Liste de notes pour les fils de discussion plus longs, avec les statuts À faire, Révisé et Achevé pour passer à l'action.

Vous pouvez également classer vos entrées par type (par exemple, réunion, bilan personnel) et ajouter de brefs commentaires pour suivre vos jalons quotidiens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez toutes vos notes quotidiennes, vos idées et vos tâches à faire dans un espace structuré plutôt que dans plusieurs applications.

Utilisez les vues Notes quotidiennes et Liste de notes pour séparer les entrées rapides des fils de discussion plus longs.

Organisez vos notes avec les statuts « À faire », « Révisé » et « Achevé » afin d'assurer un suivi intégré.

Ajoutez de brefs commentaires ou des étiquettes pour suivre les jalons importants ou vos réflexions personnelles dans leur contexte.

Associez chaque entrée à une simple ligne d'humeur afin de pouvoir ensuite établir des connexions entre vos sentiments et ce qui s'est réellement passé.

✨ Idéal pour : les professionnels très occupés qui souhaitent prendre rapidement des notes quotidiennes avec un suivi intégré et un bilan en douceur de leur journée.

📖 À lire également : How to Elevate Productivity with Bullet Journaling (Comment améliorer votre productivité grâce au bullet journaling)

💡 Conseil de pro : ClickUp BrainGPT est un assistant IA de bureau qui vous aide à maintenir des habitudes de suivi cohérentes et à comprendre ce qui influence votre état émotionnel en fonction de toutes vos données enregistrées. Obtenez des transcriptions vocales rapides et précises grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain GPT. Voici comment procéder : Enregistrez instantanément vos humeurs à l'aide de votre voix : utilisez : utilisez la fonction Talk to Text pour capturer vos sentiments sans avoir à taper. Il vous suffit de décrire votre humeur, votre niveau d'énergie ou ce qui vous affecte émotionnellement, et l'application le convertit en une entrée enregistrée.

Posez-vous des questions sur vos schémas émotionnels : posez-vous des questions telles que « Quels sont les jours de la semaine où je me sens le plus anxieux ? » ou « Comment mon humeur a-t-elle changé depuis que j'ai commencé à faire de l'exercice ? ». Le modèle analyse les données que vous avez enregistrées afin de mettre en évidence des tendances que vous pourriez manquer en examinant manuellement vos entrées.

Recherchez les entrées passées par sentiment ou évènement : trouvez des journaux d'humeur spécifiques en recherchant des émotions, des déclencheurs ou des évènements de la vie dans toutes vos entrées.

Choisissez l'IA qui correspond à vos besoins : accédez à plusieurs modèles d'apprentissage automatique (LLM), notamment Claude, GPT et Gemini. Utilisez différents modèles pour différents besoins, que vous souhaitiez des réponses empathiques pour gérer vos émotions, des analyses sur vos schémas émotionnels ou des suggestions créatives pour tenir un journal.

6. Modèle de suivi des sentiments par Freepik

Via Freepik

Pour les jeunes utilisateurs ou tous ceux qui préfèrent raconter des histoires plutôt que de remplir des diagrammes rigides, une disposition de storyboard peut rendre le suivi de l'humeur moins intimidant. Le modèle vectoriel « My feelings storyboard » (Mon storyboard émotionnel) disponible sur Freepik vous offre une page de style bande dessinée que vous pouvez imprimer ou modifier, puis remplir avec des dessins ou des notes sur ce que vous avez ressenti et ce qui s'est passé ce jour-là.

Vous pouvez personnaliser les illustrations dans l'éditeur Wepik ou Freepik, les exporter sous forme d'image imprimable et les insérer dans un classeur ou un bullet journal. Chaque cadre devient une mini-scène dans votre journal d'humeur, ce qui est particulièrement utile pour les enfants qui trouvent plus facile d'exprimer leurs émotions à travers des dessins qu'à travers des échelles ou des nombres.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Parcourez plusieurs styles de suivi de l'humeur pour trouver celui qui correspond à votre esthétique et à votre capacité d'attention.

Imprimez des pages vierges pour un bullet journal ou utilisez des versions numériques si cela vous aide à rester constant.

Utilisez des légendes simples pour suivre rapidement vos humeurs et reconnaître les schémas d'un seul coup d'œil.

Commencez par un Calendrier, passez à une roue des sentiments, et répétez l'opération jusqu'à ce que cela fonctionne.

Conservez toutes vos entrées au même endroit afin que l'historique de votre humeur quotidienne reste cohérent.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un outil flexible et imprimable pour suivre ses émotions, personnalisé rapidement et offrant de nombreuses options de style.

👀 Anecdote amusante : les bagues d'humeur qui sont devenues populaires dans les années 1970 changent de couleur en fonction de la température plutôt que des émotions, mais elles ont contribué à populariser l'idée que l'humeur pouvait être « vue » à travers la couleur, ce qui est aujourd'hui une idée centrale derrière de nombreux outils de suivi de l'humeur basés sur un code couleur.

📖 À lire également : Activités productives à faire pendant votre temps libre

7. Modèle de suivi de l'humeur par Template. Net

Si vous souhaitez utiliser un modèle de suivi d'humeur pour bullet journal sans avoir à le créer de toutes pièces, le modèle gratuit de suivi d'humeur pour bullet journal de Template.net est un excellent point de départ. Vous pouvez appliquer votre propre code couleur dans leur éditeur et commencer à suivre votre bien-être émotionnel à l'aide d'une grille mensuelle qui s'intègre parfaitement à votre agenda.

Le modèle est modifiable et téléchargeable dans plusieurs formats (notamment Google Docs, Google Sheets, PDF et fichiers de conception), vous pouvez donc l'utiliser comme page imprimable ou le conserver sous forme numérique.

Vous pouvez utiliser l'espace prévu pour chaque jour pour noter rapidement votre humeur et ajouter une brève note, puis passer en revue le mois écoulé afin d'identifier les tendances en matière de sommeil, de routines ou de vie sociale.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Parcourez plusieurs styles de suivi d'humeur et choisissez celui que vous remplirez réellement.

Imprimez les pages pour les ajouter à votre bullet journal ou conservez-les au format numérique pour les mettre à jour facilement.

Utilisez une légende simple pour suivre rapidement vos humeurs et reconnaître les schémas d'un seul coup d'œil.

Changez de disposition au fur et à mesure que vous découvrez ce qui vous aide à mieux comprendre et à rester cohérent.

Conservez tout votre historique émotionnel au même endroit afin de pouvoir comparer votre historique émotionnel au fil du temps.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un modèle de suivi d'humeur imprimable ou modifiable pour son bullet journal, prêt à l'emploi et ne nécessitant que très peu d'installation.

Vous souhaitez donner un véritable sens, une clarté et un but à votre vie, sans tomber dans les pièges courants qui font échouer la plupart des projets de vie ? Dans cette vidéo, nous vous guidons dans la création d'un projet de vie en cinq étapes faciles et concrètes.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour définir, suivre et atteindre vos objectifs

8. Modèle de suivi de l'humeur au format PDF par Craft

Via Craft

Si vous aimez les vérifications structurées tout au long de la journée, le modèle de suivi de l'humeur de Craft vous offre un tableau simple dans une application de type document. Il divise chaque journée en segments matin, après-midi et soir, avec un espace pour noter votre humeur et un bref commentaire dans chaque créneau horaire.

L'aperçu mensuel vous permet de faire défiler ou d'imprimer une seule page pour voir comment votre état émotionnel a évolué au fil du temps. La disposition étant une grille simple, elle fonctionne à la fois comme un document numérique et comme un journal d'humeur imprimable que vous pouvez surligner ou annoter à la main.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez les créneaux horaires du matin, de l'après-midi et du soir pour noter vos différentes humeurs tout au long de la journée.

Conservez un suivi complet de votre humeur sur une seule page pendant un mois afin d'identifier facilement vos schémas émotionnels.

Personnalisez les libellés et les mots décrivant votre humeur afin que le suivi corresponde à votre langage.

Imprimez la page ou conservez-la dans Craft, selon vos habitudes.

Combinez des codes de couleur avec de courtes notes pour établir une connexion entre vos sentiments et les évènements.

✨ Idéal pour : Toute personne qui préfère un journal d'humeur imprimable avec une disposition mensuelle claire et des notes rapides.

🛠️ Vous pouvez également essayer : Le suivi de votre humeur vous donne l'impression d'ajouter une tâche supplémentaire à votre liste ? Utilisez cet chronomètre Pomodoro en ligne gratuit et définissez des blocs de concentration de 5 minutes, appuyez sur « Démarrer », puis effectuez rapidement une évaluation de votre humeur, ajoutez une note d'une ligne et enregistrez. La douce sonnerie vous aide à rester constant sans trop réfléchir, et la plupart des chronomètres fonctionnent en cycle automatique, ce qui vous aide à prendre l'habitude.

9. Modèle coloré de suivi d'humeur par InkPx

Via InkPx

Le modèle coloré de suivi de l'humeur proposé par InkPx offre des palettes vives et des grilles épurées qui rendent la consignation de l'humeur attrayante. Vous pouvez ajuster les polices de caractère et les couleurs, ajouter ou supprimer du texte et choisir entre les tailles A4 et US Letter avant d'imprimer.

Certaines dispositions utilisent des grilles de type calendrier, d'autres des diagrammes, et plusieurs vous permettent de noter plusieurs humeurs par jour à l'aide de codes de couleur et de brèves notes. Le résultat est un journal d'humeur coloré que vous pouvez insérer dans un classeur ou un agenda personnel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Choisissez parmi une palette de couleurs arc-en-ciel qui rend les mises à jour rapides et satisfaisantes.

Utilisez une légende simple pour que vos entrées restent cohérentes et comparables au fil du temps.

Suivez une seule humeur ou combinez plusieurs sentiments pour refléter les nuances de votre état émotionnel.

Associez des points de couleur à des notes rapides pour établir des connexions avec des déclencheurs tels que le sommeil, les routines ou les évènements.

Observez l'évolution des tendances au fil des semaines et obtenez des informations exploitables.

✨ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un modèle de suivi d'humeur imprimable et joyeux qui encourage les entrées régulières et les réflexions claires.

10. Modèle de suivi de l'humeur par La La Land

Via La La Land

Si vous souhaitez que votre journal d'humeur soit doux et encourageant plutôt que clinique, le modèle gratuit de suivi d'humeur de La La Land est un bon point de départ. Vous pouvez imprimer la page et la glisser dans votre agenda ou votre cahier, puis l'utiliser comme un simple journal quotidien pour rester à l'écoute de ce que vous ressentez réellement tout au long du mois.

Le design est inspiré d'un des journaux illustrés de La La Land, vous bénéficiez donc d'une disposition visuellement apaisante qui associe des espaces pour noter votre humeur quotidienne à des espaces pour noter de petites réflexions. Vous pouvez également télécharger le modèle au format JPG depuis leur blog, l'enregistrer, l'imprimer et ajouter votre propre code couleur ou vos propres symboles pour décrire vos humeurs.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Choisissez des dispositions apaisantes et artistiques qui rendent les mises à jour rapides satisfaisantes.

Utilisez une légende simple pour que vos entrées restent cohérentes et faciles à consulter.

Suivez une seule humeur ou mélangez plusieurs sentiments pour refléter différentes humeurs tout au long de la journée.

Ajoutez de brèves lignes de contexte pour mieux comprendre les éléments qui déclenchent et les formes d’assistance.

Conservez les pages ensemble afin que votre historique reste comparable et utile.

✨ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'une disposition apaisante et imprimable pour noter son humeur, qui encourage à faire régulièrement le point et à réfléchir sereinement.

💡 Conseil utile : configurez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser vos schémas émotionnels, la fréquence de vos notes et votre évolution personnelle au fil du temps. Des diagrammes et des widgets dynamiques vous aident au suivi de votre parcours et à l’identification des tendances ou des domaines à améliorer. Visualiser votre progression peut être motivant et vous fournir des informations précieuses sur votre évolution. Suivez votre humeur et votre progression de manière visuelle grâce aux tableaux de bord personnalisables ClickUp

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de soins personnels

11. Diagramme simple pour noter votre humeur quotidienne, créé par Therapist Aid

Via TherapistAid

Si vous préférez une structure claire et des nombres, la feuille de calcul Daily Mood Chart (Diagramme quotidien de l'humeur) de Therapist Aid vous permet de suivre vos sentiments tout au long de la journée sous forme de tableau.

Vous pouvez l'utiliser en complément d'une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou d'autres thérapies pour comprendre les connexions entre votre environnement et vos émotions, plutôt que d'essayer de tout mémoriser. Ce modèle vous permet d'enregistrer vos émotions toutes les deux heures dans un tableau couvrant toute la journée.

Vous pouvez ensuite choisir des libellés tels que « heureux », « triste », « en colère », « fatigué », « excité », « anxieux » ou autres, et réaliser l'évaluation de l'intensité sur une échelle de 1 à 10. Il existe également une colonne « notes » dans laquelle vous pouvez décrire brièvement ce qui se passait à ce moment-là pour plus de clarté.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Enregistrez une note par connexion et ajoutez de brèves notes sans encombrer l'affichage.

Comparez les semaines en un coup d'œil pour reconnaître les schémas émotionnels et les sentiments.

Utilisez une légende simple pour les codes de couleur ou les indicateurs afin de repérer facilement les journées difficiles.

Suivez l'intensité de vos émotions en fonction des évènements pour mieux comprendre les causes et les effets.

Exportez ou imprimez votre journal d'humeur lorsque vous souhaitez obtenir un aperçu pour le consulter.

✨ Idéal pour : les particuliers et les thérapeutes qui préfèrent un outil de suivi sous forme de tableau clair pour suivre leur humeur quotidienne de manière cohérente et évaluer la progression réalisée au cours des sessions.

12. Modèle de feuille de suivi de l'humeur au format PDF par l'université McGill

Via Université McGill

La fiche de suivi de l'humeur de l'université McGill est une fiche de travail de type clinique utilisée dans les programmes cognitivo-comportementaux et de traitement des troubles de l'humeur. Elle fournit une grille dans laquelle vous effectuez l'évaluation de votre humeur quotidienne (colère, paix totale ou fatigue) et ajoutez des notes sur votre sommeil ou les évènements qui ont pu influencer votre état émotionnel.

Conçue pour les environnements thérapeutiques, cette feuille présente des colonnes et une terminologie uniformes, ce qui facilite la comparaison des scores d'une semaine à l'autre ou leur partage avec un thérapeute ou un médecin. Vous pouvez en imprimer des copies pour les classer dans un classeur ou les coller dans un journal, puis apporter votre journal d'humeur mensuel complet à vos rendez-vous pour le consulter.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez un suivi imprimable et simple qui permet des mises à jour quotidiennes rapides.

Associez vos évaluations d'humeur à de brèves notes afin de ne pas perdre le contexte.

Parcourez les lignes pour voir les changements de tendance sans avoir à créer un diagramme séparé.

Utilisez les champs « matin » et « soir » pour noter les différentes humeurs tout au long de la journée.

Apportez un compte rendu concis à vos sessions et obtenez plus rapidement des informations utiles.

✨ Idéal pour : les particuliers et les thérapeutes qui recherchent un modèle structuré de suivi de l'humeur, de type clinique, pour un suivi quotidien cohérent et de brèves revues de session.

Suivi de l'humeur simplifié avec ClickUp

Les bons jours ne sont que rarement le fruit du hasard ; ils sont généralement le résultat de petits choix que vous répétez et remarquez. Que vous notiez votre humeur quotidienne ou vos préférences personnelles, le bon modèle de suivi d'humeur vous aide à identifier vos schémas et à alimenter le flux de vos réflexions.

Si vous souhaitez disposer d'un espace unique où votre suivi quotidien de votre humeur, vos notes et vos habitudes sont regroupés, ClickUp est le carnet de notes idéal pour conserver toutes vos informations. 📕

Dans ClickUp, vous pouvez conserver une liste de suivi de l'humeur à côté de vos tâches, programmer des rappels discrets dans votre Calendrier et demander à ClickUp Brain de résumer les tendances et de suggérer les prochaines étapes.

Il remplit toutes ces fonctions sans avoir à gérer des outils distincts pour le suivi des habitudes et de l'humeur. Cela vous aide à rester organisé et facilite votre progression dans la découverte de vous-même et la réflexion sur vous-même.

Prêt à trouver l'inspiration ? Inscrivez-vous sur ClickUp et découvrez le moyen idéal pour documenter votre parcours vers le bien-être.