Qu'est-ce que l'activation des utilisateurs et pourquoi est-elle importante pour votre produit ?

Plus de 50 % des utilisateurs abandonnent une application ou un outil s'ils ne comprennent pas intuitivement comment l'utiliser.

Cela signifie que plus de la moitié de vos nouveaux utilisateurs pourraient vous quitter simplement parce qu'ils n'ont jamais compris comment votre produit pouvait s'intégrer dans leur vie et leur travail.

Vous souhaitez avoir des utilisateurs enthousiastes qui reconnaissent la valeur de votre produit et l'intègrent pleinement à leur flux de travail. C'est là que l'activation des utilisateurs entre en jeu.

Dans cet article, nous explorerons le rôle de l'activation des utilisateurs en tant qu'élément central du parcours client. Nous comprendrons également pourquoi elle est essentielle à la réussite de votre produit, comment mesurer les taux d'activation des utilisateurs et comment augmenter l'activation des utilisateurs à chaque étape du cycle de vie des utilisateurs.

Qu'est-ce que l'activation des utilisateurs ?

L'activation utilisateur est le moment où un nouvel utilisateur découvre la valeur fondamentale d'un produit. Elle se produit généralement après qu'il a achevé son intégration initiale et effectué les actions clés qui lui permettent de profiter des avantages du produit. À ce stade, il passe du statut de nouvel inscrit à celui d'utilisateur de votre produit pour résoudre un problème. Une fois que cela se produit, l'utilisateur est considéré comme activé.

Imaginez un utilisateur ClickUp qui essaie l'outil pour la première fois. Il élabore un projet, configure un tableau de bord, crée son premier Super Agent ou franchit un autre jalon important. À un moment donné, il comprend soudainement comment l'outil va redéfinir sa façon de travailler dans un avenir proche.

L'activation des utilisateurs a désormais eu lieu. Il est désormais beaucoup plus probable que l'utilisateur commence à utiliser ClickUp de manière régulière et, à terme, il pourrait même devenir un ambassadeur de la marque et recommander votre produit à d'autres sans attendre de récompense financière en retour.

Il est important de garder à l'esprit que les jalons varient d'un produit à l'autre.

Par exemple : Dans Canva , l'activation utilisateur correspond au moment où un utilisateur conçoit et télécharge son premier graphique.

Dans Dropbox , l'activation se produit lorsqu'un utilisateur télécharge son premier fichier.

Dans Zoom, l'activation correspond au moment où un utilisateur organise ou rejoint sa première réunion.

⭐ Modèle présenté L'intégration des clients est le moment où se forge la première impression, et soyons honnêtes, c'est aussi là que les choses peuvent facilement se compliquer. Le modèle d'intégration des clients ClickUp aide votre équipe à apporter structure et chaleur à chaque nouvelle relation. Obtenir un modèle gratuit Rationalisez et personnalisez l'expérience des nouveaux clients grâce au modèle d'intégration client ClickUp.

Activation des utilisateurs vs moment « eurêka »

Ces deux concepts sont souvent confondus, mais ils interviennent à des étapes différentes du parcours de l’utilisateur.

Alors que le moment « eurêka » correspond à la prise de conscience initiale de l'utilisateur quant à la valeur de votre produit, l'activation fait référence à ce qui se passe ensuite.

Voici une comparaison entre l'activation des utilisateurs et le moment « Eurêka ! » :

Aspect Aha ! Moment Activation des utilisateurs Type Perspective émotionnelle Jalon comportemental important Focus Comprendre la valeur Expérimenter la valeur Le timing Plus tôt (lors de l'intégration ou de la première impression) Plus tard (après que les mesures clés ont été prises) Indicateur Difficile à quantifier Mesurable via les actions des utilisateurs Exemple « Waouh, je peux organiser les discussions de l'équipe ici ! » Envoie le premier message à un coéquipier Objectif Suscitez l'intérêt et la motivation Confirmez l'utilité et favorisez la fidélisation

Pour identifier ce qui déclenche ce moment « eurêka », vous pouvez également tester des méthodes d'étude des utilisateurs afin de visualiser ce que les utilisateurs pensent, ressentent et attendent lors des premières interactions.

🧠 Anecdote : la version originale de la carte d'empathie a été développée par l'équipe de XPLANE dans le cadre de leur boîte à outils « Gamestorming ». Elle a ensuite été intégrée au programme scolaire de Stanford et à des articles de la Harvard Business Review. Cela signifie que ce qui semble aujourd'hui être un simple outil à quatre quadrants (dit, pense, fait, ressent) trouve ses racines dans la facilitation créative et a été adopté dans les milieux universitaires et commerciaux pour aider les équipes à passer des hypothèses à une véritable empathie envers les utilisateurs.

Pourquoi l'activation des utilisateurs est-elle importante ?

Voici pourquoi vous avez besoin de l'activation des utilisateurs en premier lieu :

Améliore les résultats de l'intégration des utilisateurs : l'activation garantit que les nouveaux utilisateurs achevent correctement le flux d'intégration, ce qui réduit la confusion et les aide à tirer pleinement parti de la valeur sans difficulté.

Réduit le taux d'attrition et augmente la fidélisation : les utilisateurs activés comprennent comment votre produit peut les aider, ce qui les rend moins susceptibles de l'abandonner pendant les premiers jours et les premières semaines, qui sont critiques.

Favorise les boucles de croissance axées sur les produits : lorsque les utilisateurs franchissent des jalons d'activation importants, ils sont plus enclins à lorsque les utilisateurs franchissent des jalons d'activation importants, ils sont plus enclins à adopter des fonctionnalités de niveau supérieur qui les aident à atteindre leurs objectifs. Ils sont également plus susceptibles d'inviter des collaborateurs et de contribuer à une croissance organique basée sur le parrainage.

Optimise les investissements dans les produits et l'intégration : les indicateurs SaaS tels que les données d'activation vous montreront où les utilisateurs rencontrent des difficultés. Grâce à ces données sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit, vous serez en mesure d'apporter des améliorations pertinentes à l'intégration des utilisateurs ou à l'expérience utilisateur.

📌 Étude de cas : l'histoire de l'activation de Miro : Selon Kate Syuma, ancienne responsable de la conception de la croissance chez Miro, Miro a divisé l'activation en trois étapes : Installation, Aha et Habitude, afin de s'assurer que les utilisateurs ne se contentent pas de s'inscrire, mais qu'ils découvrent également la valeur fondamentale du produit et prennent des habitudes à long terme. Au début, un flux d'intégration trop perfectionné a entraîné une baisse des évaluations pour les actions « invitation de collègues » et « démarrage à partir d'un modèle », prouvant que l'esthétique seule ne suffit pas. via GrowthUnhinged Au cours de sa phase de croissance, Miro a introduit une expérience d'intégration collaborative robotisée, qu'elle a ensuite simplifiée pour la réduire à une simple invitation à « dire bonjour ». Il s'agissait d'une étape facile qui incitait les nouveaux collaborateurs à passer à l'action (et renforçait leur moment de révélation). Ils ont combiné une analyse qualitative (entretiens avec les utilisateurs) et quantitative des données pour définir des indicateurs d'activation, liant directement l'activation à la fidélisation et à l'utilisation à long terme. Chaque expérience suivait ce processus : lancement → apprentissage → itération. L'équipe ne développait que les initiatives qui faisaient bouger les choses. Elle a transformé l'activation et l'intégration des clients, qui sont passées d'un centre de coûts à un moteur de croissance.

📚 Pour en savoir plus : Stimuler l'adoption d'un produit : stratégies et conseils pour assurer la réussite

Le coût d'une mauvaise activation des utilisateurs

Une mauvaise activation des utilisateurs ne ralentit pas seulement la croissance, elle réduit aussi discrètement les revenus, la dynamique du produit et la capacité de l'équipe. Lorsque les nouveaux utilisateurs n'atteignent pas leur moment « eurêka », chaque dollar investi dans l'acquisition perd de son efficacité et tous les indicateurs de fidélisation baissent.

Comprendre le coût réel d'une faible activation est la première étape pour y remédier. Cela dit, voyons ce que coûte réellement ce manque d'activation 👇

Catégorie Problème Exemple et aperçu Coût d'acquisition client (CAC) gaspillé Les utilisateurs s'inscrivent mais n'atteignent jamais la valeur attendue, ce qui entraîne un gaspillage des dépenses d'acquisition. Si seulement 20 % des utilisateurs s'activent, votre CAC de 50 $ passe à 250 $ par utilisateur actif. Perte de revenus et baisse de la valeur vie client (LTV) Les utilisateurs inactifs ne procèdent pas à la mise à niveau, au renouvellement ou à des achats. Une mauvaise activation peut réduire de moitié votre ratio LTV/CAC. Taux de désabonnement plus élevés Les utilisateurs abandonnent avant d'avoir pu profiter de la valeur ajoutée Le taux de désabonnement précoce est souvent lié à des problèmes d'intégration ou d'activation. Coût d'opportunité Perte de croissance potentielle due à de petites inefficacités d'activation Une augmentation de 10 % du taux d'activation peut augmenter le MRR d'environ 40 % sur 12 mois.

👀 Le saviez-vous ? L'activation est le levier qui débloque l'entonnoir AARRR. Comme le souligne Dave McClure dans son ouvrage Startup Metrics for Pirates, tous les indicateurs de croissance dépendent d'un seul facteur : la rapidité avec laquelle les utilisateurs atteignent leur premier jalon de réussite. L'activation est le moment où l'ensemble du funnel s'accélère ou s'effondre, car : Les boucles de référence ne fonctionnent que lorsque les utilisateurs activés deviennent des ambassadeurs.

Sans une acquisition solide, personne n'entre dans l'entonnoir, mais sans activation , les nouveaux utilisateurs ne peuvent jamais découvrir la valeur du produit.

Les revenus n'augmentent que lorsque les utilisateurs activés convertissent et passent à un niveau supérieur.

La fidélisation s'améliore lorsque les utilisateurs perçoivent rapidement la valeur du produit et reviennent souvent. via The Product Compass En d'autres termes, l'activation n'est pas seulement une étape du funnel, c'est le moteur qui alimente tous les indicateurs en aval. Lorsqu'elle est faible, la croissance devient imprévisible et coûteuse. Lorsqu'elle est forte, toutes les parties du produit commencent à se renforcer mutuellement.

Défis courants dans le processus d'activation des utilisateurs

Lorsque les utilisateurs s'inscrivent mais ne s'activent pas, les problèmes sous-jacents relèvent généralement de l'une des trois catégories suivantes : expérience produit, obstacles techniques ou liés à l'installation, et manque d'engagement ou de motivation.

1. Expérience produit

Mauvaise expérience utilisateur lors de la première utilisation : si l'interface du produit est encombrée, peu intuitive ou lente à charger, les utilisateurs risquent de l'abandonner avant d'avoir pris conscience de son potentiel.

Manque de personnalisation : une personnalisation limitée réduit la pertinence du produit pour différents rôles ou cas d'utilisation, ce qui incite les utilisateurs à se détourner du produit.

Attentes inadaptées : les écarts entre les promesses marketing et la réalité du produit entraînent un désengagement précoce.

2. Installation et obstacles techniques

Bugs ou problèmes de performance : les problèmes techniques lors de l'intégration peuvent nuire à la confiance dans votre produit.

Installation complexe : les produits qui nécessitent une installation approfondie avant leur utilisation créent une friction considérable. Plus l’installation est longue, plus les utilisateurs sont nombreux à abandonner le processus.

Complexité de l'intégration : les intégrations difficiles ou mal documentées empêchent les utilisateurs de réaliser la connexion du produit à leurs flux de travail existants.

3. Engagement et adoption

Manque d'indications contextuelles : vos utilisateurs auront besoin d'indications sur ce qu'ils doivent faire ensuite. Sans invites, tutoriels ou infobulles, ils risquent de se sentir perdus et de ne pas atteindre les jalons clés de l'activation.

Contraintes de temps : les longues séquences d'intégration font que l'activation des utilisateurs semble prendre beaucoup de temps et est facilement reportée par beaucoup.

Défis liés à l'adoption par l'équipe : lorsque plusieurs membres de l'équipe utilisent le produit, celui-ci s'intègre dans les flux de travail quotidiens, ce qui réduit considérablement le risque de désabonnement par rapport aux comptes à utilisateur unique.

📌 Les défis rencontrés par Figma lors de ses débuts : Même l'un des produits PLG les plus réussis au monde a rencontré des difficultés lors de son lancement, face à des problèmes directement liés aux obstacles courants liés à l'adoption des solutions SaaS. Attentes inadaptées : les utilisateurs s'attendaient à un outil similaire à Sketch et n'ont pas compris la véritable valeur de Figma : la collaboration multijoueur.

Courbe d'apprentissage abrupte : des flux de travail peu familiers ont ralenti les utilisateurs dans leur progression vers leur première réussite.

Friction liée à la page blanche : sans modèles ni fichiers de démarrage, de nombreux utilisateurs ne savaient pas par où commencer.

Faible adoption par l'équipe : les utilisateurs individuels s'activent rarement, car le moment « eurêka » nécessite une collaboration.

Conseils limités : les premiers documents et tutoriels ne donnaient pas aux utilisateurs des étapes claires à suivre pour parvenir à l'activation. Voici ce que Claire Butler, première recrue commerciale de Figma, avait à dire sur la restriction des fonctionnalités du produit lors de la phase d'activation des utilisateurs : Lorsque vous envisagez de mettre en place un système de contrôle d'accès à votre produit, réfléchissez à la manière dont vous pouvez orienter les clients vers votre moment magique et leur faire vivre cette expérience le plus rapidement possible. Lorsque vous envisagez de mettre en place un système de contrôle d'accès à votre produit, réfléchissez à la manière dont vous pouvez orienter les clients vers votre moment magique et leur faire vivre cette expérience le plus rapidement possible.

Stratégies pour stimuler l'activation des utilisateurs

Voici quelques stratégies qui vous aideront à concevoir des flux plus fluides, à identifier rapidement les points de friction et à créer des expériences qui convertissent les nouveaux utilisateurs en clients fidèles à long terme.

Stratégie n° 1 : simplifier le processus d'intégration

L'intégration des utilisateurs est la première impression que donne votre produit, elle donne le ton pour tout ce qui suit. Si elle est maladroite, confuse ou surchargée d'informations, les utilisateurs ne resteront pas assez longtemps pour voir la valeur que vous avez travaillé si dur à créer.

En fait, une mauvaise intégration est la troisième raison la plus importante pour laquelle les clients se désabonnent, juste après un produit inadapté et un manque d'engagement.

La clé est de rendre ces premières minutes agréables et faciles. Commencez par suivre votre propre processus d'intégration comme si vous n'aviez jamais vu le produit auparavant. Où hésitez-vous ? Où les choses traînent-elles en longueur ? Ces moments sont vos points de friction. Simplifiez-les.

Quelques moyens de faciliter l'intégration :

Soyez direct et orienté vers l'action : utilisez des CTA clairs tels que « Créez votre premier projet » plutôt que « Vous pouvez créer un projet si vous le souhaitez ».

Évitez le jargon : remplacez les termes trop techniques par un langage courant que vos utilisateurs utilisent réellement.

Veillez à ce que les instructions soient faciles à lire : une instruction par info-bulle, une action par bouton.

Testez votre copie auprès d'utilisateurs réels : ce qui semble logique pour votre équipe peut dérouter les nouveaux utilisateurs.

Mais l'intégration n'est jamais un projet ponctuel. C'est une partie vivante et dynamique de votre produit qui nécessite constamment un regard neuf et des ajustements intelligents.

⭐️ Exemple concret

L'intégration de Dropbox est souvent citée comme étant claire, simple et intuitive. Elle fournit juste assez d'indications pour aider les utilisateurs à télécharger leur premier fichier, partager un dossier ou synchroniser un appareil, sans les submerger de fonctionnalités inutiles.

via Dropbox

En rendant les premières étapes faciles, gratifiantes et directement liées à la valeur (par exemple, « télécharger un fichier → voir comment fonctionne la synchronisation »), Dropbox a réduit les frictions et aidé les utilisateurs à découvrir rapidement la « première valeur », ce qui a stimulé l'activation, la fidélisation et l'engagement à long terme.

Voici comment ClickUp peut vous aider.

L'activation des utilisateurs est le lien essentiel entre l'inscription et l'engagement des clients. Il ne suffit pas d'inciter les gens à créer un compte : vous devez coordonner les efforts des équipes produit, marketing et réussite client afin de guider les utilisateurs vers leur première action significative. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Il s'agit du premier environnement de travail IA convergent au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Vos expériences d'activation, vos flux de tâches d'intégration, vos cartes de parcours utilisateur et vos guides de réussite client sont regroupés dans un seul et même environnement de travail.

Pour réussir votre parcours, les diagrammes de cartographie et de flux deviennent essentiels. Avec ClickUp Tableaux blancs, les équipes produit peuvent :

Transformez toutes vos idées en actions coordonnées grâce aux tableaux blancs ClickUp

Planifiez le flux d'intégration en esquissant les pages et les étapes clés sous forme de nœuds dans un parcours.

Reliez ces nœuds à l'aide de flèches qui reflètent les parcours réels des clients (par exemple, Page d'accueil → Inscription → Checklist d'intégration → Première tâche créée).

Enrichissez vos connaissances en annotant les points de friction mis en évidence lors des entretiens avec les utilisateurs, des rediffusions de sessions et des tests d'utilisabilité.

En visualisant l'intégration comme un parcours connecté plutôt que comme une série d'écrans isolés, les équipes peuvent repérer plus tôt les obstacles, rationaliser le chemin vers la valeur et améliorer systématiquement l'activation des clients.

Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre texte, ClickUp Brain peut vous aider. Il vous aide à rédiger et à affiner des messages simples, cohérents et axés sur l'activation.

Utilisez ClickUp Brain pour rendre chaque message de votre processus d'intégration intuitif et prêt à l'activation.

L'assistant de rédaction de ClickUp Brain peut reformuler les info-bulles, rédiger des CTA et vous aider à tester différentes versions de vos dialogues d'intégration.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer et résumer les appels et les commentaires des utilisateurs. Obtenez instantanément des transcriptions et des actions à mener qui sont prêtes à être transformées en tâches.

Stratégie n° 2 : former les utilisateurs, leur apprendre à tirer rapidement parti de la valeur ajoutée

Une formation claire réduit la confusion, raccourcit la courbe d'apprentissage et garantit que les nouveaux utilisateurs savent exactement quoi faire ensuite. En simplifiant la découverte des fonctionnalités et en guidant les utilisateurs dans leur première action significative, les produits améliorent considérablement l'activation et la fidélisation à long terme.

Une bonne formation des utilisateurs comprend généralement : Des guides étape par étape qui montrent les actions essentielles au lieu de forcer les utilisateurs à les découvrir par eux-mêmes.

Extraits de vidéos ou micro-démonstrations pour les flux de travail complexes où les visuels communiquent plus rapidement que le texte.

Des infobulles contextuelles qui n'apparaissent qu'en cas de besoin, évitant ainsi la surcharge cognitive.

Contenu d'aide court et facile à parcourir qui explique pourquoi une fonctionnalité est importante, et pas seulement comment elle fonctionne.

Bibliothèques de modèles ou exemples de projets pour que les utilisateurs ne partent jamais de zéro

N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'enseigner tout aux utilisateurs, mais de leur enseigner juste assez pour qu'ils connaissent leur première réussite. Lorsque l'intégration fournit les bonnes informations au bon moment, les utilisateurs se sentent en confiance, en possession d'une assistance et capables de réaliser leur progression.

⭐️ Exemple concret

Slack utilise des indications simples et interactives telles que « Créer un canal » ou « Envoyer un message » pour guider les utilisateurs à travers le produit, les aidant ainsi à obtenir des résultats rapides sans les submerger.

via Slack

De plus, Slackbot guide les utilisateurs dans les premières étapes, fournit des exemples clairs et répond même aux commandes de base, ce qui rend l'expérience d'apprentissage plus conversationnelle que technique.

💡 Conseil de pro : pour améliorer l'activation, vous avez également besoin d'un système qui vous aide à agir rapidement sur les informations relatives aux utilisateurs. C'est là que ClickUp CRM entre en jeu. Élaborez et personnalisez l'ensemble de votre processus de vente à l'aide du CRM ClickUp entièrement personnalisable. Les équipes chargées de la croissance utilisent ClickUp CRM pour mapper le parcours d'intégration de chaque utilisateur, à l'instar d'un pipeline client. Avec ClickUp CRM, vous pouvez : Transformez les jalons d'activation en étapes du pipeline : suivez la progression de chaque utilisateur dans son parcours : inscription → installation commencée → première action achevée → activation.

Visualisez les abandons en temps réel : si les utilisateurs bloquent à une étape spécifique, le pipeline CRM met en évidence les points précis où une intervention est nécessaire.

Déclenchez des suivis automatisés : utilisez les automatisations et Brain pour envoyer des rappels, des conseils personnalisés ou des notifications dans l'application lorsqu'un utilisateur devient inactif.

Reliez les données d'utilisation du produit aux profils des clients : obtenez une vue d'ensemble complète de l'activation en connectant les tâches, les formulaires et les champs personnalisés à chaque enregistrement utilisateur.

Favorisez la fidélisation dès le premier jour : identifiez rapidement les utilisateurs à fort potentiel et guidez-les plus rapidement vers leur moment « eurêka » grâce à des informations contextuelles intégrées dans le CRM.

Stratégie n° 3 : tirer parti des tests A/B

L'activation des utilisateurs n'est pas une question de conjecture, mais d'expérimentation. Les tests A/B permettent aux équipes produit de comparer deux (ou plusieurs) flux d'intégration afin de déterminer lequel amène les utilisateurs plus rapidement à leur premier moment de valeur.

En testant systématiquement différentes variantes de texte, de disposition de l'interface utilisateur, de longueur des tutoriels, de checklists ou d'actions guidées, les équipes peuvent identifier les facteurs qui influencent réellement le comportement plutôt que de se fier à des hypothèses. Même de petites modifications, telles qu'un $$$cta$$$ plus clair ou un nombre réduit d'étapes d'intégration, peuvent entraîner une augmentation significative du taux d'activation.

💡 Conseil de pro : Enregistrez des clips ClickUp d'utilisateurs réels naviguant à travers différentes variantes de test lors de sessions de test modérées ou d'entretiens avec les utilisateurs. Les enregistrements d'écran montrent exactement où les utilisateurs hésitent, quels éléments ils cliquent en premier ou où ils abandonnent le flux d'activation, un contexte que les indicateurs de conversion seules ne peuvent révéler. Enregistrez et partagez des vidéos d'écran pour expliquer vos idées plus rapidement et plus clairement avec ClickUp Clips. Intégrez ces clips directement dans votre documentation de test A/B ou dans les tâches de votre projet d'activation afin que toute l'équipe puisse voir le comportement réel des utilisateurs, et pas seulement les résultats statistiques, lorsqu'elle décide quelle variante mettre en œuvre.

⭐️ Exemple concret

Pinterest est largement reconnu pour sa culture rigoureuse des tests A/B, en particulier dans des domaines tels que l'intégration et les flux d'utilisateurs précoces.

Un test A/B majeur s'est concentré sur la simplification du flux initial de sélection des intérêts. En réduisant le nombre de sélections requises et en améliorant la clarté des instructions, Pinterest a constaté une augmentation significative de l'activation des nouveaux utilisateurs, car les utilisateurs ont pu accéder plus rapidement à leur flux personnalisé.

Ils ont également testé différentes versions de leur tutoriel « Enregistrez votre première épingle ». La version qui encourageait immédiatement les utilisateurs à effectuer une action simple (enregistrer une épingle) a surpassé les variantes plus passives, ce qui signifie que davantage d'utilisateurs ont atteint leur première réussite en quelques minutes.

Voici comment ClickUp peut vous aider.

Pour tester votre flux d'activation à l'aide de tests A/B, vous devez documenter vos hypothèses de test, effectuer le suivi de plusieurs variantes, analyser les résultats et conserver les enseignements tirés pour de futures expériences.

ClickUp Docs fournit une base de connaissances centralisée pour l'ensemble de votre programme de test, afin que les informations ne se perdent pas dans des feuilles de calcul éparpillées ou d'anciens fils de discussion Slack.

Créez des documents ClickUp collaboratifs pour documenter les résultats des tests A/B.

Voici comment :

Créez un journal de test principal : créez un document central qui suit tous les tests A/B en cours et achevés, avec les hypothèses, les indicateurs cibles, les variations de test et les résultats attendus, dans un emplacement unique et consultable.

Intégrer la documentation des tests visuels : ajoutez des captures d'écran ou : ajoutez des captures d'écran ou des Clips ClickUp de chaque variante directement dans le document afin que les équipes puissent voir exactement ce qui a été testé sans avoir à fouiller dans les fichiers de conception.

Documentez les résultats avec une mise en forme riche : utilisez des tableaux pour afficher les taux de conversion, la signification statistique, les intervalles de confiance et les variations gagnantes avec une mise en forme claire qui facilite la lecture des résultats.

Construisez un guide de test au fil du temps : à mesure que vous menez davantage d'expériences, vos documents deviennent une bibliothèque consultable sur ce qui fonctionne pour l'activation : quels CTA ont généré le meilleur taux de conversion, quels flux d'intégration ont réduit le taux d'abandon et quelles séquences d'e-mails ont stimulé l'engagement.

💡 Conseil de pro : les équipes produit disposent aujourd'hui de plus de données clients que jamais, mais il reste difficile d'en tirer des informations utiles. Les agents IA permettent de nettoyer, d' analyser et d' interpréter les données instantanément, afin que vous passiez moins de temps à consulter des tableaux de bord et plus de temps à prendre des décisions. 📋 Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants : ✅ Comment les agents IA automatisent le nettoyage des données, les résumés et la détection des anomalies✅ Comment l'IA vous aide à passer des données brutes → aux informations → aux actions✅ Les meilleurs outils pour la visualisation, l'analyse prédictive et l'analyse sans code✅ Comment les agents ClickUp AI transforment les données en décisions au sein d'un seul espace de travailQue vous travailliez dans le domaine de la conception, de la croissance, du marketing ou des produits, ces agents IA vous aident à obtenir des réponses plus claires, plus rapidement.

Stratégie n° 4 : gamifier l'expérience dans son ensemble

Tout le monde aime remporter une victoire. Qu'il s'agisse de rayer une tâche à faire de sa liste ou de débloquer un petit badge, la progression procure une réelle satisfaction. La gamification exploite ce sentiment pour impliquer davantage les utilisateurs dans l'expérience produit. En effet, la gamification fait appel à plusieurs facteurs de motivation universels : la progression, la récompense et la reconnaissance.

Mais comment faire correctement ? Voici comment :

Barres de progression : montrez aux utilisateurs où ils en sont dans leur installation. Un indicateur visuel incite les gens à achever ce qu'ils ont commencé.

Badges de réussite : célébrez les petits jalons importants tels que « Premier projet créé » ou « Votre 5e connexion ». La reconnaissance, même virtuelle, est un outil puissant.

Systèmes de points : attribuez des points aux utilisateurs pour les actions qui favorisent l'activation, telles que terminer des tutoriels ou inviter des coéquipiers.

Défis et séries : encouragez un engagement régulier en récompensant l'utilisation quotidienne ou hebdomadaire. Pensez à la façon dont les applications de fitness suivent les séries pour créer des habitudes.

⭐️ Exemple concret

Par exemple, Duolingo utilise des séries, des points XP et des marqueurs de progression ludiques pour inciter les utilisateurs à revenir et à achever leurs leçons, ce qui augmente les taux d'activation précoces.

via Duolingo

📚 En savoir plus : Exemples d'activation de marque avec des stratégies pour stimuler l'engagement

Stratégie n° 5 : parcours client personnalisés lors de l'intégration

Imaginez que deux utilisateurs s'inscrivent à votre produit le même jour. L'un est un freelance indépendant, tandis que l'autre est chef d'équipe dans une entreprise de 50 personnes. Si vous leur présentez le même flux d'intégration, l'un d'eux sera dérouté. Le freelance n'a pas besoin des étapes « inviter votre équipe ». Le chef d'équipe ne veut pas suivre les tutoriels pour débutants.

Alors, comment faire en sorte que les deux aient une excellente première expérience ? Voici comment :

Suivez le comportement pour affiner la personnalisation : si un utilisateur continue à sauter une étape, c'est un signal. Utilisez ces données pour ajuster les expériences futures, afin que chaque interaction devienne plus intelligente au fil du temps.

Posez les bonnes questions dès le départ : commencez par « Parlez-nous un peu de vous » et posez : commencez par « Parlez-nous un peu de vous » et posez des questions sur leur rôle, la taille de leur entreprise et leur objectif principal. Les réponses des utilisateurs au sondage sur le produit détermineront la forme que prendront les informations qu'ils verront ensuite.

Faites évoluer leur parcours de manière intelligente : les spécialistes du marketing pourraient se retrouver dans un flux qui met en avant l'installation des campagnes, les analyses et les intégrations. Les développeurs pourraient être directement guidés vers la documentation API ou l'environnement sandbox. Chaque utilisateur doit avoir le sentiment que votre produit a été conçu pour son univers.

Utilisez la divulgation progressive : ne submergez pas les utilisateurs en leur présentant toutes vos fonctionnalités d'un seul coup. Commencez par les fonctionnalités simples, puis dévoilez-leur les autres à mesure qu'ils se familiarisent avec le produit. Par exemple, ne montrez aux freelances comment automatiser les tâches récurrentes qu'une fois qu'ils maîtrisent les bases.

💡 Conseil de pro : configurez les automatisations ClickUp pour créer automatiquement des tâches de suivi lorsque les utilisateurs atteignent (ou manquent) des jalons d'activation. Par exemple, lorsqu'un utilisateur achève sa première action principale, déclenchez une automatisation qui attribue une tâche de réussite client pour envoyer un e-mail de félicitations personnalisé ou un conseil sur le produit. Automatisez les suivis et les rappels avec ClickUp Automatisations. Lorsque les utilisateurs ne se sont pas connectés pendant trois jours après leur inscription, créez automatiquement une tâche de réengagement pour que votre équipe puisse les contacter. Ces flux de travail automatisés garantissent qu'aucun utilisateur n'est oublié pendant les périodes d'activation critiques, éliminant ainsi le besoin d'une surveillance manuelle.

⭐️ Exemple concret

La réussite de Canva repose sur un processus d'intégration très efficace qui comprend la segmentation des utilisateurs, des tutoriels interactifs et des boucles de rétroaction continues.

via la conception UX

Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'une expérience personnalisée, en fonction de leur rôle ou de leurs objectifs, et ont accès à des tutoriels pratiques et des modèles, afin de ne pas partir de zéro. Cela facilite les premières tâches et leur permet de percevoir presque immédiatement la valeur ajoutée.

Voici comment ClickUp peut vous aider.

Vous avez besoin d'un moyen de collecter ces données clients, de les stocker et de les utiliser pour rendre le contenu personnalisé pour les utilisateurs. ClickUp Formulaires vient à votre secours !

Vous pouvez poser des questions d'intégration, ajouter une logique conditionnelle pour adapter le formulaire en fonction des réponses et tout stocker à l'aide des champs personnalisés ClickUp.

Collectez et organisez facilement des données d'intégration dynamiques grâce aux formulaires ClickUp.

Une fois qu'une personne a soumis sa demande, ClickUp peut automatiquement créer une liste de tâches personnalisée, attribuer la tâche au bon propriétaire et mettre à jour votre tableau de bord.

💡 Conseil de pro : vous aurez besoin d'un tableau de bord centralisé pour surveiller tout cela. Les tableaux de bord ClickUp viennent à votre secours. Ils vous offrent une vue en temps réel de chaque jalon d'activation en un seul endroit. Cela signifie que : Visualisez la progression des utilisateurs et les informations sur l'activation grâce aux tableaux de bord ClickUp. Récupérez les données clients à partir des formulaires, des tâches et des automatisations pour obtenir une vue d'ensemble complète.

Créez des rapports personnalisés sur le taux d'activation, l'utilisation des fonctionnalités et l'engagement.

Suivez le délai avant la première valeur et repérez les points de décrochage dans les cohortes.

Comparez les performances d'intégration entre les équipes ou les versions de produits.

Mesurer la réussite de l'activation des utilisateurs

Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Voici les indicateurs que vous devez suivre pour savoir si vos efforts d'activation des utilisateurs portent leurs fruits :

Taux d'achevement du processus d'intégration

Cet indicateur suit le pourcentage d'utilisateurs qui achèvent toutes les étapes d'intégration (tutoriels, configuration du profil ou présentation du produit). Il permet de déterminer si les utilisateurs abandonnent pendant les étapes d'installation ou de formation, ce qui peut être le signe d'une friction au début de l'expérience.

🛠️ Formule : Taux d'achèvement de l'intégration = (utilisateurs ayant achevé l'intégration ÷ utilisateurs ayant commencé l'intégration) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Simplifiez les étapes d'intégration afin que les utilisateurs puissent achever l'installation en quelques minutes. Supprimez les champs inutiles, réduisez le nombre de clics et raccourcissez les tutoriels.

Guidez les utilisateurs à l'aide d'indications contextuelles telles que des checklists, des barres de progression, des info-bulles et des conseils intégrés pour les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire ensuite.

📚 Pour en savoir plus : Le guide en 8 étapes pour l'intégration des clients

Taux d'activation (utilisateurs atteignant la première valeur)

Il s'agit de la mesure la plus directe de l'activation. Elle indique le pourcentage de nouveaux utilisateurs qui achevent les actions clés qui définissent la réussite de votre produit. Ces actions peuvent être la création d'un compte, la création d'un projet ou l'invitation d'un collègue, tout ce qui indique un véritable engagement de la part de l'utilisateur.

🛠️ Formule du taux d'activation : Taux d'activation = (nombre d'utilisateurs activés ÷ nombre total de nouveaux utilisateurs) × 100

Indicateur « délai avant première valeur »

Cet indicateur (parfois appelé TTFV) vous indique le temps nécessaire à un nouvel utilisateur pour connaître sa première réussite. Plus ce temps est court, plus vous prouvez rapidement la valeur de votre produit.

🛠️ Comment mesurer : Enregistrez le temps écoulé entre l'inscription et l'achevement de la première action clé, telle que l'envoi d'un message, le téléchargement d'un fichier ou le lancement d'une campagne.

Pour comprendre pourquoi le TTFV augmente ou diminue, associez-le à des outils de feedback qualitatifs :

NPS (Net Promoter Score) : suit le sentiment général et la fidélité après l'intégration.

CSAT (indice de satisfaction client) : mesure la satisfaction à des jalons clés, telles que l'achèvement de l'installation.

CES (Customer Effort Score) : révèle dans quelle mesure les utilisateurs trouvent les actions clés faciles ou difficiles à réaliser.

Taux de fidélisation des utilisateurs

Le taux de rétention des utilisateurs mesure le pourcentage d'utilisateurs qui continuent à utiliser votre produit sur une période donnée (souvent hebdomadaire ou mensuelle). Il s'agit de votre indicateur clé pour comprendre les utilisateurs actifs quotidiens et leurs tendances actuelles.

🛠️ Formule : Taux de rétention = (utilisateurs qui reviennent ÷ nombre total d'utilisateurs au début de la période) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Offrez une valeur ajoutée dès le début et de manière constante en mettant en avant les fonctionnalités à fort impact grâce à des incitations ciblées, des recommandations ou des parcours d'intégration.

Réengagez les utilisateurs inactifs grâce à des e-mails personnalisés, des invites dans l'application ou des campagnes tout au long du cycle de vie qui les aident à revenir et à achever des actions significatives.

Taux de recommandation

Le taux de recommandation vous indique combien d'utilisateurs invitent ou recommandent votre produit à d'autres personnes. C'est l'un des meilleurs indicateurs de satisfaction et de valeur perçue, car les utilisateurs recommandent rarement des outils auxquels ils ne font pas confiance ou qu'ils n'apprécient pas.

🛠️ Formule : Taux de recommandation = (nombre d'utilisateurs recommandés ÷ nombre total d'utilisateurs actifs) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Facilitez les recommandations en intégrant des boutons de partage, des invitations à rejoindre l'équipe et des instructions « Invitez un collègue » directement aux moments clés de réussite.

Récompensez les ambassadeurs grâce à des incitations telles que des essais prolongés, le déblocage de fonctionnalités ou des avantages pour l'équipe qui motivent les utilisateurs à partager votre produit.

Taux de désabonnement

Le taux de désabonnement est le pourcentage d'utilisateurs (ou de clients) qui cessent d'utiliser votre produit ou résilient leur abonnement au cours d'une période donnée. Il est particulièrement important si votre entreprise dépend fortement des abonnements ou des sources de revenus récurrentes.

🛠️ Formule : Taux de désabonnement = (utilisateurs inactifs pendant la période ÷ nombre total d'utilisateurs au début de la période) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Identifiez rapidement les facteurs de désabonnement en analysant les schémas d'abandon et en mettant en place des interventions (sondages, conseils ou messages d'assistance) avant que les utilisateurs ne quittent le site.

Renforcez les boucles de rétroaction des clients afin de pouvoir identifier les frustrations récurrentes et y remédier rapidement grâce à des améliorations de l'expérience utilisateur ou des flux d'assistance.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils de réussite client pour vous aider à gérer vos relations clients

Taux de conversion des essais en abonnements payants

Cet indicateur est l'un des plus importants pour mesurer l'activation des utilisateurs dans le cas des produits proposant un essai gratuit. Il vous permet de voir combien d'utilisateurs ayant bénéficié d'un essai gratuit deviennent des clients payants à l'issue de la période définie. Il reflète la valeur perçue et l'adéquation du prix du produit.

🛠️ Formule : Taux de conversion essai-achat = (utilisateurs en essai convertis en utilisateurs payants ÷ nombre total d'utilisateurs en essai) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Mettez en avant la valeur ajoutée pendant l'essai grâce à des invites de fonctionnalités, des visites guidées et des modèles de cas d'utilisation qui aident les utilisateurs à atteindre plus rapidement le moment « eurêka ».

Optimisez les prix et la durée des essais en fonction du comportement des utilisateurs : raccourcissez, prolongez ou personnalisez les essais pour augmenter les chances de conversion.

⚡ Archive des modèles : Si vous configurez des KPI pour la première fois, commencez par le modèle KPI ClickUp. Il vous permet de définir des objectifs d'activation mesurables, de fixer des valeurs cibles et d'attribuer des propriétaires avant la connexion à votre tableau de bord pour un suivi en temps réel.

Fidélisation des utilisateurs

La fidélité des utilisateurs mesure la fréquence à laquelle les utilisateurs reviennent vers votre produit au cours d'une période donnée. Elle compare l'engagement des utilisateurs actifs sur une période plus courte à leur engagement sur une période plus longue. Un ratio plus élevé indique un bon engagement et une bonne fidélisation des utilisateurs.

🛠️ Formule : Fidélisation des utilisateurs = Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) ÷ Utilisateurs actifs mensuels (MAU) × 100

✅ Comment l'améliorer :

Encouragez les habitudes récurrentes grâce à des tâches récurrentes, des automatisations, des vues enregistrées ou des flux de travail auxquels les utilisateurs ont recours quotidiennement ou hebdomadairement.

Étendez les cas d'utilisation à toutes les équipes afin que plusieurs collègues soient dépendants du produit : plus d'utilisateurs = plus d'interactions = plus de fidélisation.

Utilisation des fonctionnalités et taux d'engagement

Une fois l'activation stabilisée, suivez l'utilisation des fonctionnalités pour voir si les utilisateurs continuent à explorer et à utiliser les fonctionnalités clés. Cela vous aide à identifier ce qui plaît à votre public et les lacunes éventuelles dans la formation sur le produit.

🛠️ Formule : Taux d'utilisation des fonctionnalités = (nombre d'utilisateurs uniques des fonctionnalités ÷ nombre total d'utilisateurs) × 100

Corrélation entre la fidélisation et le parrainage

L'activation fait le lien entre l'acquisition et la valeur à long terme. Lorsque l'activation s'améliore, les renouvellements, les mises à niveau et les recommandations suivent généralement.

🛠️ Les utilisateurs qui s'activent dans les 48 heures renouvellent plus souvent leur abonnement ou passent plus rapidement à une version supérieure. Cela prouve qu'une bonne intégration contribue à fidéliser les utilisateurs. Nous avons sélectionné une liste de modèles d'analyse gratuits que vous pouvez utiliser à cette fin.

💡 Conseil de pro : Vous avez créé votre tableau de bord et ajouté quelques widgets. Imaginez maintenant un widget unique qui affiche les nombres et explique leur signification. C'est exactement ce que font les cartes ClickUp AI! Comprenez instantanément vos données grâce aux informations intelligentes fournies par les cartes ClickUp AI. Choisissez la carte qui correspond à vos besoins : Vous souhaitez obtenir un résumé rapide de ce que votre équipe a accompli cette semaine ? Utilisez la carte AI Stand Up .

Vous avez besoin d'un résumé de haut niveau pour la direction ? La carte IA Executive Summary est votre alliée.

Vous souhaitez poser une question créative, telle que « Qu'est-ce qui bloque la progression de notre sprint ? » Alors choisissez la carte AI Brain et tapez votre question.

Bonnes pratiques pour optimiser votre stratégie d'activation client

Améliorer l'activation est un processus continu qui consiste à comprendre comment les utilisateurs découvrent la valeur d'un produit et à les aider à l'atteindre plus rapidement. Ces bonnes pratiques aideront vos équipes produit à concevoir des flux d'intégration qui favorisent un engagement constant et encouragent les utilisateurs à explorer les fonctionnalités premium.

✅ Apprenez de vos clients les plus fidèles et de vos utilisateurs existants.

Recherchez les comportements qui distinguent vos utilisateurs les plus engagés des autres. Ces modèles révèlent quelles actions des utilisateurs mènent systématiquement à l'activation.

Quelles actions les utilisateurs à forte rétention entreprennent-ils au cours de leur première semaine ? Ont-ils achevé leur intégration plus rapidement ou explorent-ils une fonctionnalité spécifique dès le début ?

Interrogez-les pour comprendre pourquoi ces actions sont importantes. Vous découvrirez souvent de petites informations, comme une fonctionnalité qui leur fait gagner du temps.

Une fois mappées, utilisez-les pour guider les nouveaux utilisateurs vers des parcours similaires dès le début de leur expérience.

✅ Identifiez les raisons pour lesquelles les utilisateurs abandonnent

Associez des entretiens à des études rapides issues de méthodes de recherche utilisateur éprouvées pour découvrir comment les utilisateurs réels interprètent votre processus d'intégration et comment cela peut vous aider à fidéliser vos utilisateurs.

Regardez les rediffusions des sessions utilisateur ou les cartes thermiques pour voir où la confusion s'installe.

Réalisez des sondages sur les produits juste après les moments d'abandon, en demandant « Qu'est-ce qui vous a arrêté ici ? ».

Associez la recherche qualitative (entretiens, tests d'utilisabilité) à des données quantitatives pour obtenir une vue d'ensemble.

✅ Créez des signaux précoces de valeur réelle

Atteindre le « moment Aha ! » peut prendre du temps, en particulier pour les produits complexes. Aidez les utilisateurs à découvrir rapidement la valeur ajoutée de votre produit :

Proposez des démonstrations interactives qui permettent aux utilisateurs de « voir » les résultats sans avoir besoin d'une installation complète.

Incluez des échantillons de tableaux de bord ou des modèles prêts à l'emploi qui montrent la progression réalisée.

Célébrez les premiers jalons importants tels que « Première tâche créée » ou « Installation achevée à 50 % ».

✅ Restez proactif grâce à l'assistance et à l'amélioration

N'attendez pas que les utilisateurs demandent de l'aide. Essayez d'anticiper leurs besoins.

Configurez des alertes en cas d'inactivité ou de jalons manqués et assurez le suivi à l'aide d'invites et d'instructions utiles.

Envoyez de courts messages « Besoin d'aide ? » lorsque l'engagement diminue.

Testez en permanence de nouvelles idées d'intégration et recueillez des commentaires pour itérer rapidement.

✅ Encourager l'activation

Parfois, un peu de motivation peut faire toute la différence. Les incitations peuvent encourager les utilisateurs à achever les jalons clés de l'activation. Voici ce que nous entendons par là :

Offrez des récompenses de bienvenue ou des avantages exclusifs pour la finalisation de l’installation.

Encouragez les recommandations en offrant aux utilisateurs quelque chose de tangible (crédits supplémentaires, fonctionnalités bonus ou réductions).

Récompensez les jalons importants pour renforcer les comportements positifs dès le début.

👀 Le saviez-vous ? Dropbox a augmenté sa base d'utilisateurs de près de 3 900 % après avoir introduit des récompenses basées sur le parrainage, offrant un espace de stockage supplémentaire lorsque les utilisateurs achevaient les étapes d'intégration ou invitaient des amis.

Transformez l'activation des utilisateurs en moteur de croissance avec ClickUp

L'activation des utilisateurs est un processus continu qui définit la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit et la valeur qu'ils en tirent.

Plus vite ils atteignent ce point de valeur, plus votre fidélisation et votre croissance de revenus seront fortes.

ClickUp vous aide à cartographier les parcours d'activation des clients, à éliminer les frictions et à mesurer la réussite à chaque étape. Vous pouvez ainsi créer des flux de travail d'intégration, suivre le nombre d'activation et optimiser chaque point de contact, le tout sous un même toit.

Essayez ClickUp gratuitement!

FAQ

L'activation des utilisateurs est l'étape du parcours client SaaS au cours de laquelle les nouveaux utilisateurs commencent à prendre conscience de la valeur réelle du produit. Par exemple, dans ClickUp, l'activation peut avoir lieu lorsqu'un nouvel utilisateur crée son premier environnement de travail, ajoute quelques tâches et invite ses collègues à collaborer.

Suivez les indicateurs de comportement des utilisateurs tels que le taux d'activation, le délai avant la première utilisation et l'engagement vis-à-vis des fonctionnalités. Ces indicateurs montrent à quelle vitesse les utilisateurs passent de l'inscription à une utilisation significative.

Parmi les erreurs les plus courantes dans le processus d'activation des utilisateurs, on peut citer les flux d'installation trop longs, les propositions de valeur peu claires et la surcharge de fonctionnalités. Assurez-vous que vos flux d'intégration sont centrés sur les attentes des clients nouveaux et existants.

Les modèles prédéfinis de ClickUp pour l'intégration des clients et le suivi des indicateurs clés de performance vous aident à standardiser votre parcours d'activation, à définir des jalons clairs et à offrir à chaque nouvel utilisateur un chemin guidé vers son moment « eurêka ». À partir de là, l'écosystème IA de ClickUp amplifie l'activation grâce à des fonctionnalités avancées telles que : ClickUp Brain réécrit le texte d'intégration, simplifie les info-bulles et génère des messages d'activation plus clairs et plus intuitifs pour les nouveaux utilisateurs ClickUp Automations supprime les étapes manuelles en attribuant automatiquement des tâches, en mettant à jour les statuts, en marquant les étapes du cycle de vie et en incitant les équipes à agir lorsque les utilisateurs stagnent Les agents IA interprètent le contexte à partir des tâches, des commentaires et des attributs des utilisateurs pour exécuter des flux de travail intelligents en plusieurs étapes qui permettent de maintenir le flux d'intégration sans intervention humaineLes tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue en temps réel des jalons importants de l'activation des utilisateurs (délai avant la première valeur, points d'abandon, adoption des fonctionnalités et performances des segments) afin que vous puissiez agir en fonction des informations recueillies

Il n'y a pas de nombre ou de moment précis, mais idéalement, les utilisateurs devraient percevoir la valeur ajoutée du produit dans les minutes qui suivent leur inscription. Plus le chemin vers la première victoire est court, plus votre taux d'activation et votre fidélisation à long terme seront élevés. Concentrez-vous sur la réduction du délai de rentabilisation et la suppression des étapes inutiles dans votre processus d'intégration des utilisateurs.