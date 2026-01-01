Meilleures alternatives à Gamma IA pour les présentations et le contenu

Si vous avez déjà essayé de créer un diaporama à l'aide de Gamma IA, vous connaissez le mélange d'émerveillement et d'inquiétude qui l'accompagne. Gamma est un créateur de diaporamas IA performant, mais l'exportation vers Google Slides ou PowerPoint ne se fait pas en un seul clic.

Et même lorsque le deck IA semble parfait, apporter des modifications au design ou ajouter vos propres images peut sembler étrangement technique.

C'est là qu'il devient judicieux d'explorer une alternative solide à Gamma IA. Cet article compare les options logicielles de présentation IA les plus crédibles pour la conception, la modification en cours et le partage de présentations entre équipes. Vous découvrirez leurs points forts, leurs compromis et ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de la migration depuis Gamma IA.

Un rapport récent de Statista a révélé que plus de 48 % des professionnels du marketing et de la création utilisent l'IA pour concevoir et automatiser les flux de travail de création de contenu, y compris les outils de présentation. Cela montre à quel point cet espace évolue rapidement.

Les alternatives à Gamma IA en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives à Gamma IA pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction des principales fonctionnalités, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Création, gestion et modification en cours de présentations dans un environnement de travail collaboratif Tableaux blancs pour cartographier les flux, Documents pour la rédaction, Brain et BrainGPT pour la rédaction IA et la conversion de la parole en texte, Tâches pour les révisions et la gestion des versions, Tableaux de bord pour le suivi. Des forfaits gratuits sont disponibles ; personnalisations pour les entreprises. Présentations. IA Des diapositives générées instantanément par l'IA qui correspondent à votre marque Générez des présentations à partir de texte, alignez-les sur votre marque, collaborez en temps réel et exportez-les vers Google Slides et PowerPoint. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 198 $/mois. Plus IA Intégration de Google Slides et flux de travail collaboratif Intégré à Google Slides, plan de présentation, suggestions de ton et de disposition, modification en cours et commentaires. Essai gratuit de 7 jours et forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur. Tome Présentations axées sur la narration Création rapide ou à partir d'un document, génération d'images IA intégrée, collaboration en temps réel, exportation vers Slides ou PowerPoint. Forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur. MagicSlides. application Création rapide de diapositives à partir de modèles dans Google Slides Flux de travail dans la barre latérale, invitation à créer une présentation, thèmes, modification en cours et exportation dans Slides. Forfaits gratuits et payants à partir de 8 $/mois par utilisateur. Visme Présentations multimédias personnalisées pour toutes les équipes Kits de marque, ébauche de plan IA, diagrammes et animations, exportation vers Slides, PowerPoint, PDF, partage de liens Forfaits gratuits et payants à partir de 12,25 $ par mois et par utilisateur. Beautiful. IA Conception automatisée et cohérence de la marque Diapositives intelligentes avec disposition automatique, verrouillage de la marque pour les polices de caractère et les couleurs, intégrations avec Drive et Slack, exportation vers PowerPoint ou PDF. Forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur GenPPT Création de présentations IA basées sur les données Téléchargez des feuilles de calcul ou des résumés, des diagrammes et des analyses automatiques, exportez vers PowerPoint, PDF, Google Slides. Tarification personnalisée Twistly IA Récits visuels et présentations de marque Présentation guidée par le texte vers l'image, palettes et transitions automatiques, bibliothèque de ressources, exportation vers Slides ou PowerPoint, commentaires en temps réel. Forfaits gratuits et payants à partir de 4,99 $/mois par utilisateur. Zoho Show Gestion collaborative des présentations Modification en cours en temps réel avec commentaires, mise en forme IA, importation PowerPoint, présentation en direct depuis le navigateur, exportation vers PPTX, PDF, HTML. Forfaits gratuits et payants avec tarification personnalisée

Que rechercher dans les alternatives à Gamma IA ?

Que vous créiez des présentations Google Slides, des pitch decks ou des mises à jour pour votre équipe, votre prochain outil de présentation IA doit vous offrir à la fois une liberté créative et un contrôle fiable.

Car le véritable test d'un créateur de présentations IA ne réside pas dans les visuels ou les thèmes, mais dans la manière dont l'IA s'intègre à votre flux de travail.

Voici une checklist rapide pour vous aider à trouver l'alternative à Gamma IA qui répond à vos besoins. Elle doit être capable de :

Créez et effectuez la modification en cours de superbes présentations grâce à des options de personnalisation et d'exportation flexibles.

Assistance pour Google Slides, PowerPoint et plusieurs formats pour un partage facile.

Proposez des modèles intelligents et des suggestions de contenu générées par l'IA qui vous feront gagner du temps.

Intégrez des fonctionnalités de collaboration et de commentaires pour les équipes travaillant sur des présentations partagées.

Assurez la cohérence de votre image de marque grâce à des thèmes, des polices de caractère et des outils de présentation personnalisables et optimisés par l'IA.

Proposez un forfait Free ou un essai afin que les utilisateurs puissent tester le produit avant de s'engager.

Notez que si Gamma est un éditeur de présentations axé sur l'IA, ses alternatives se répartissent en trois catégories :

Générateurs de diapositives IA

Modules complémentaires Google Slides/PowerPoint IA

Contenu de bout en bout + suites collaboratives

Plongeons-nous dans le vif du sujet.

🧩 Anecdote : le marché mondial des logiciels de présentation IA devrait connaître une croissance annuelle de plus de 22 % jusqu'en 2030, car de plus en plus d'équipes remplacent la création traditionnelle de diapositives par des outils alimentés par l'IA qui assurent l'automatisation de la conception et de la création de contenu.

Les 10 meilleures alternatives à Gamma IA

Voici les meilleurs outils de présentation IA à prendre en considération, couvrant les meilleurs cas d'utilisation, des exemples, le niveau de personnalisation, le flux de collaboration, la qualité d'exportation, les fonctionnalités IA, les intégrations, les tarifs et les principaux compromis.

1. ClickUp (idéal pour créer, gérer et effectuer des modifications en cours sur des présentations dans un environnement de travail collaboratif)

Créez, gérez et adaptez vos présentations dans un espace collaboratif unique avec ClickUp

Toute bonne présentation commence par une idée, mais trop souvent, ces idées se dispersent dans des fils de discussion par e-mail, des messages instantanés, des disques partagés et des brouillons à moitié terminés.

Une personne travaille sur la conception dans Google Slides, une autre réécrit du texte dans un document Word, et les commentaires arrivent sous forme de captures d'écran. C'est ce qu'on appelle le Work Sprawl, lorsque chaque étape d'un projet se déroule à un endroit différent. Cela ralentit les équipes, augmente les erreurs et rend le contrôle des versions presque impossible.

Ajoutez maintenant à cela des outils de création de présentations IA déconnectés. Un outil génère des diapositives, un autre rédige le contenu et un troisième crée des images générées par l'IA. Le résultat ? Une prolifération de l'IA, qui conduit à des présentations peut-être belles mais incohérentes, qui prennent plus de temps à corriger qu'à créer.

ClickUp, premier environnement de travail IA convergent au monde, rassemble toutes les applications, données et flux de travail, éliminant ainsi la prolifération du travail et de l'IA.

De plus, vous n'avez pas besoin de tout créer à partir de zéro. Les modèles de présentation de projet de ClickUp fournissent un flux de travail prêt à l'emploi pour planifier des présentations, attribuer des propriétaires, suivre les approbations et lier des diapositives à des tâches sous-jacentes, le tout dans le même environnement de travail.

Voici un bref aperçu de la manière dont vous pouvez utiliser ClickUp pour optimiser vos présentations et vos stratégies de contenu :

Planifiez et collaborez visuellement avec ClickUp Tableaux blancs.

Planifiez, collaborez et concrétisez vos idées avec ClickUp Tableaux blancs

Avant même qu'une seule diapositive n'existe, les équipes ont besoin d'un scénario. ClickUp Tableaux blancs vous offre une toile vierge pour le mapper rapidement.

Vous pouvez ajouter des idées sous forme de notes autocollantes, les regrouper en sections, esquisser un flux de présentation et même générer des visuels adaptés à votre marque grâce au générateur d'images IA intégré lorsque vous avez besoin rapidement d'illustrations conceptuelles ou de motifs pour vos diapositives.

Lorsque quelque chose semble solide, transformez cette note en tâche en un seul clic afin que les propriétaires, les dates d'échéance et les checklists soient définis. Comme les tableaux blancs ClickUp restent connectés au reste de votre environnement de travail, chaque modification apportée à l'histoire se répercute directement sur les tâches qui déterminent le résultat final.

💡 Conseil de pro : vous pouvez également demander à ClickUp Brain de résumer vos sessions de brainstorming ou de générer automatiquement des titres de diapositives à partir de vos notes prises sur le Tableau blanc. Cela réduit le temps de préparation et garantit qu'aucune idée ne soit perdue entre le brainstorming et la production. Capturez instantanément vos idées et transformez-les en tâches réalisables avec ClickUp Brain Pour découvrir comment l'IA peut fournir de l'assistance pour la rédaction et la créativité au-delà des présentations, consultez ce guide sur les rédacteurs de contenu IA.

Créez et peaufinez votre document avec ClickUp Docs et ClickUp BrainGPT

Connectez vos documents au flux de travail pour obtenir une présentation raffinée avec ClickUp Docs

Vous avez trouvé le flux. Maintenant, transformez-le en mots. Transférez tout, des Tableaux blancs ClickUp aux documents ClickUp, afin que la présentation dispose d'une source unique de vérité.

Les rédacteurs rédigent les titres et les points à aborder dans un document. Les concepteurs peuvent ensuite coller des maquettes à côté du texte. Les responsables ajoutent des commentaires en ligne directement là où les décisions sont prises.

Voyez vos coéquipiers collaborer sur des Clips et des mises à jour en temps réel grâce à la détection de collaboration ClickUp

De plus, grâce à la fonctionnalité Collaboration Detection de ClickUp, vous pouvez voir instantanément quand vos collègues affichent ou effectuent une modification en cours sur les mêmes diapositives ou documents. Vous pouvez ainsi éviter les modifications redondantes et coordonner les mises à jour en temps réel.

💡 Conseil de pro : pendant que vous créez votre présentation, utilisez ClickUp Clips pour enregistrer de courtes vidéos expliquant vos diapositives, vos données clés ou vos choix de conception. Enregistrez et partagez des présentations de diapositives pour obtenir des commentaires asynchrones plus rapides avec ClickUp Clips Vous pouvez joindre ces Clips directement à vos tâches de présentation, afin que vos collègues puissent consulter vos démonstrations, laisser des commentaires et se mettre à jour sans avoir besoin d'un appel en direct. Cela permet à tout le monde de comprendre facilement votre vision et d'apporter ses commentaires.

À partir de là, ClickUp Brain et ClickUp BrainGPT peuvent créer des présentations à partir de documents et de tâches existants, transformer des notes de réunion en sections de diapositives et réécrire les notes des intervenants dans le style de votre marque.

Comme elles s'inspirent du contexte réel de votre environnement de travail plutôt que d'une invite, les instructions restent cohérentes entre les présentations, les campagnes et les canaux.

Transformez vos notes vocales en contenu prêt à être présenté grâce à la fonctionnalité AI Talk to Text de ClickUp BrainGPT

Tard le soir ou pendant vos déplacements, utilisez Talk to Text pour capturer vos idées. ClickUp BrainGPT les transcrit et les insère dans le document, prêts à être révisés.

Lorsque vous lancez Slides ou PowerPoint, votre récit est déjà bien structuré, cohérent avec votre marque et presque achevé.

📌 Exemple : Prenons le cas d'un fondateur de start-up qui prépare un dossier de présentation pour des investisseurs. Il utilise ClickUp Docs pour rassembler les points forts, notamment les tendances du marché, les biographies de l'équipe et les indicateurs de croissance, et ClickUp BrainGPT organise ces enregistrements en un flux cohérent. Plus tard, le fondateur enregistre des notes vocales expliquant un nouveau jalon en matière de financement ; ClickUp BrainGPT les capture et les intègre automatiquement. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, tout le processus de création du dossier, de la conception à l'exécution, se déroule dans un seul et même environnement de travail.

Le plus intéressant : vous pouvez passer d'un modèle LLM premium à un autre, comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Vous pouvez ainsi exploiter les avantages de chaque modèle en fonction de vos besoins.

Nous préférons personnellement Claude pour les tâches approfondies et complexes, tandis que Gemini et ChatGPT sont mieux adaptés aux modifications en cours et aux résumés rapides.

📖 Conseil de pro : utilisez ClickUp Chat pour partager instantanément vos idées, recueillir des commentaires et organiser toutes vos discussions sur les présentations à côté de vos diapositives et de vos tâches. Conservez les commentaires sur les présentations et les discussions sur les diapositives au même endroit que les tâches grâce à ClickUp Chat

Gérez les révisions, les commentaires et les versions de conception avec les tâches ClickUp

Générez des résumés de tâches, des mises à jour sur la progression, des traductions et des éléments à mener avec les tâches ClickUp

Maintenant que le brouillon a obtenu sa forme, centralisez les commentaires. Transformez la présentation en tâche avec les tâches ClickUp, divisez les groupes de diapositives en sous-tâches et attribuez à chacune un propriétaire, une checklist et une date d'échéance.

Ajoutez des réviseurs, définissez « conception après validation du texte » et laissez les automatisations avertir les bonnes personnes lorsque c'est leur tour.

Enfin, pour vous permettre de démarrer sur les chapeaux de roue, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi. Planifiez, rédigez et organisez votre prochaine présentation plus rapidement grâce au modèle de présentation ClickUp. Il fournit un environnement de travail prêt à l'emploi pour esquisser des idées, attribuer des commentaires et aligner votre équipe avant même d'ouvrir un outil de création de présentations IA.

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos diapositives, vos commentaires et vos visuels à l'aide du modèle de présentation ClickUp pour une collaboration plus fluide et une livraison plus rapide.

💡 Conseil de pro : vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour résumer les fils de commentaires dans un journal des modifications clair ou une checklist des prochaines étapes, afin que les concepteurs et les rédacteurs puissent voir exactement ce qui a changé entre les versions.

🤔 Le saviez-vous ? Dans un récent sondage, 28 % des designers ont déclaré utiliser des outils d'IA pour créer des présentations destinées aux parties prenantes, et 79 % utilisent l'IA pour rédiger le contenu ou les textes de leurs diapositives, ce qui montre à quel point les équipes créatives s'appuient désormais sur l'IA pour obtenir des résultats plus rapides et plus cohérents.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centralisez le brainstorming, la rédaction, la conception et les commentaires dans un hub collaboratif unique avec des tableaux blancs, des documents et des tâches.

Utilisez ClickUp Brain et BrainGPT pour rédiger, résumer et automatiser le contenu des diapositives avec Talk to Text.

Visualisez le flux de votre présentation et convertissez vos concepts en tâches à l'aide des tableaux blancs ClickUp.

Gérez les révisions de contenu, les commentaires sur les diapositives et les versions de conception directement dans les tâches ClickUp.

Suivez l'efficacité, les délais et la réutilisation des présentations à l'aide des tableaux de bord et des rapports ClickUp.

Collaborez en toute transparence avec ClickUp for Marketing Teams pour une harmonisation créative de bout en bout.

Limitations de ClickUp

Peut sembler complexe pour les équipes qui ont uniquement besoin d'un générateur de diapositives IA basique et gratuit.

Nécessite une installation préalable des vues, des automatisations et des permissions pour tirer le meilleur parti de l'environnement de travail.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7 / 5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6 / 5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un critique G2 a partagé :

ClickUp est une excellente plateforme tout-en-un pour gérer les tâches et les projets. J'apprécie particulièrement sa personnalisation : vous pouvez adapter les vues, les tableaux de bord et les flux de travail en fonction du mode de fonctionnement de votre équipe. La possibilité de définir des priorités, d'attribuer des tâches et de suivre les progrès en temps réel permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

ClickUp est une excellente plateforme tout-en-un pour gérer les tâches et les projets. J'apprécie particulièrement sa personnalisation : vous pouvez adapter les vues, les tableaux de bord et les flux de travail en fonction du mode de fonctionnement de votre équipe. La possibilité de définir des priorités, d'attribuer des tâches et de suivre la progression en temps réel permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

2. Présentations. IA (Idéal pour créer instantanément des diapositives générées par IA qui correspondent à votre marque)

Pour les équipes qui souhaitent passer de l'idée à la présentation en quelques minutes, Presentations. IA est un outil de création de présentations IA simple d'utilisation, conçu pour créer automatiquement des diapositives épurées et personnalisées.

Elle est particulièrement appréciée des équipes marketing et des start-ups qui doivent souvent faire des présentations, mais qui n'ont pas le temps de concevoir chaque disposition manuellement. La plateforme utilise des fonctionnalités d'IA pour rédiger des textes, suggérer des visuels et créer des séquences de diapositives en fonction de vos indications.

Ce qui la distingue, c'est la façon dont elle s'intègre naturellement dans les flux de travail modernes. Vous pouvez télécharger un document Word, et le système le transforme en une présentation entièrement structurée générée par l'IA, avec des images, des titres et des transitions.

Chaque diapositive s'harmonise avec les couleurs de votre marque, et vous pouvez exporter directement vers Google Slides ou PowerPoint pour une personnalisation plus poussée.

Présentations. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Générez des présentations achevées à partir de textes ou de plans avec un minimum d'intervention manuelle.

Modifiez, personnalisez et exportez vos diapositives vers Google Slides et PowerPoint.

Collaborez en temps réel sur vos présentations grâce aux commentaires et à l'accès basé sur les rôles.

Accédez à une bibliothèque croissante de modèles intelligents destinés au marketing, à l’équipe commerciale et aux investisseurs.

Utilisez les fonctionnalités d'IA pour reformuler le texte, ajuster le ton et améliorer la lisibilité des diapositives.

Présentations. Limites de l'IA

Contrôle avancé limité de la conception par rapport aux suites logicielles de présentation complètes

L'IA peut parfois simplifier à l'excès les dispositions, ce qui nécessite des ajustements manuels.

Les outils de personnalisation s'améliorent, mais restent moins flexibles que Visme ou Beautiful. ai.

Présentations. Tarifs IA

Starter : Gratuit

Pro : 198 $ par utilisateur et par an

Enterprise : tarification personnalisée

Présentations. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🎥 Créer une présentation client ne se résume pas à assembler de jolies diapositives : c'est l'occasion de convaincre, d'instaurer la confiance et de conclure des contrats. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment créer une présentation client à partir de zéro : structure, narration, visuels et conseils de présentation pour vraiment impressionner votre public. Si vous souhaitez que vos réunions avec les clients se terminent par « quand pouvez-vous commencer ? » plutôt que par « laissez-moi y réfléchir », voici la solution qu'il vous faut.

3. Plus IA (idéal pour l'intégration à Google Slides et les flux de travail collaboratifs)

via Plus IA

Plus IA est un outil de création de présentations IA qui s'intègre directement à Google Slides, ce qui le rend idéal pour les équipes qui utilisent déjà Google Workspace.

Il agit comme un assistant de présentation IA intégré qui vous aide à générer, modifier et améliorer vos diapositives sans quitter votre environnement de travail. Vous pouvez également inviter l'outil à vous aider à rédiger des plans, affiner le ton et même concevoir des présentations générées par l'IA qui s'adaptent aux directives de votre marque.

Les fonctionnalités d'IA contextuelle de cet outil permettent de réécrire des paragraphes, de résumer des points de données ou de fournir des suggestions de disposition en fonction de l'intention de votre contenu. Il est donc particulièrement utile pour les équipes commerciales et marketing qui préparent des présentations rapides et étayées par des données.

Les membres de l'équipe ont également la possibilité de réaliser des modifications en cours sur des diapositives en temps réel, de laisser des commentaires et de modifier ensemble les designs.

Les meilleures fonctionnalités de Plus IA

S'intègre directement à Google Slides, permettant une assistance native pour l'IA dans l'environnement de travail.

Génère, effectue la modification en cours et optimise les diapositives à l'aide de fonctionnalités d'IA contextuelles.

Prend en charge les résumés de données, les ajustements de ton et le formatage automatique du texte des diapositives.

Permet une collaboration en temps réel pour les présentations partagées et les commentaires.

Idéal pour les mises à jour rapides de l'entreprise, les présentations commerciales et les diapositives éducatives.

Plus les limites de l'IA

Nécessite un compte Google Slides ; ne convient pas aux utilisateurs qui préfèrent PowerPoint.

Fonctionnalités hors ligne et flexibilité de conception limitées par rapport aux outils autonomes.

Les visuels complexes ou les ensembles de données volumineux peuvent nécessiter un affinement manuel.

Tarification Plus IA

Essai gratuit de 7 jours

Basique : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Équipe : 40 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Plus les évaluations et avis sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Plus IA

Un utilisateur a partagé:

Je recommande vivement Plus à tous ceux qui souhaitent créer rapidement de superbes présentations. C'est le meilleur outil d'IA pour Google Slides, et il m'a permis d'économiser des heures de travail et d'éviter bien des frustrations.

Je recommande vivement Plus à tous ceux qui souhaitent créer rapidement de superbes présentations. C'est le meilleur outil d'IA pour Google Slides, et il m'a permis d'économiser des heures de travail et d'éviter bien des frustrations.

🧩 Anecdote : Plus de la moitié des personnes ayant participé au sondage créent désormais des présentations au moins une fois par semaine, et une grande partie le fait plusieurs fois par semaine.

4. Tome (idéal pour les présentations axées sur la narration)

via Tome

Tome est un outil de création de présentations IA axé sur le récit, conçu pour les créateurs qui souhaitent que leurs diapositives soient cohérentes et captivantes sur le plan émotionnel, plutôt que basées sur des modèles. Il aide les utilisateurs à transformer leurs idées brutes en présentations structurées et riches sur le plan visuel.

Elle est idéale pour créer des présentations commerciales, des propositions de campagnes marketing et des explications de produits où le storytelling est aussi important que le design.

Tome vous permet de commencer par une invite ou de télécharger un document Word. Il génère ensuite automatiquement une présentation IA complète avec des titres, des dispositions et des suggestions de ton. La fonctionnalité intégrée de génération d'images IA remplit les diapositives avec des visuels contextuellement précis, vous évitant ainsi d'avoir à rechercher des images d'archives ou à concevoir manuellement des éléments.

La collaboration est également très facile. Les utilisateurs peuvent modifier l'ordre des diapositives, réécrire des sections ou remplacer des visuels par leurs propres images, tandis que leurs collègues peuvent effectuer des modifications en cours en temps réel. Chaque projet est hébergé dans un espace de travail partagé, et vous pouvez exporter des présentations vers Google Slides ou PowerPoint pour les livrer à vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Tome

Générez des présentations IA basées sur des récits à partir de brèves instructions ou de plans téléchargés.

Utilisez la génération d'images IA intégrée pour obtenir des visuels instantanés.

Créez des présentations interactives qui combinent harmonieusement texte, médias et transitions.

Collaborez en temps réel grâce à la modification en cours et aux commentaires partagés.

Exportez vers Google Slides ou PowerPoint pour une utilisation professionnelle.

Limitations de Tome

Les options de personnalisation des diapositives sont plus limitées que celles des outils de présentation traditionnels.

Certaines présentations exportées nécessitent des ajustements pour les mettre en forme.

La collaboration complète de l'équipe est réservée aux forfaits payants.

Tarifs Tome

Tome Plus : 10 $/mois par utilisateur

Exclusivité Tome : 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tome

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. MagicSlides. application (Idéal pour la création rapide de diapositives à partir de modèles)

MagicSlides. application est une application de création de présentations basée sur l'IA, conçue pour les utilisateurs qui souhaitent créer des présentations directement dans Google Slides, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire.

Sa force réside dans la rapidité avec laquelle il produit des présentations bien structurées à partir de brèves instructions, ce qui en fait l'un des meilleurs créateurs de présentations IA pour les étudiants, les équipes marketing et les professionnels qui ont besoin de résultats rapides sans perte de qualité.

L'outil fonctionne comme une barre latérale dans Google Slides. Les utilisateurs saisissent un sujet, sélectionnent un ton et un style visuel, et le système génère un ensemble complet avec du texte, des titres et des dispositions.

L'application MagicSlides excelle également dans la rédaction préliminaire. Par exemple, un gestionnaire de contenu qui résume les résultats trimestriels peut coller les points clés dans l'outil, qui crée automatiquement des séquences de diapositives avec des titres mis en forme et des points de discussion. Les utilisateurs peuvent affiner les couleurs, modifier le libellé ou exporter instantanément le dossier terminé, le tout dans Google Slides.

Les meilleures fonctionnalités de l'application MagicSlides.

Générez des présentations complètes directement dans Google Slides.

Transformez instantanément vos plans ou résumés en diapositives soignées.

Choisissez parmi plusieurs thèmes pour des présentations professionnelles.

Modifiez et exportez sans passer d'une plateforme à l'autre.

Rationalisez les premières ébauches et les mises à jour internes pour les équipes.

Limitations de l'application MagicSlides.

Fonctionne uniquement avec Google Slides, ce qui limite la flexibilité sur d'autres plateformes.

La sortie des diapositives nécessite parfois de les mettre en forme manuellement avant la livraison finale.

Automatisation de la conception moins avancée par rapport aux outils d'IA plus importants tels que Beautiful. ai

Tarifs de l'application MagicSlides.

Free

Essentiel : 8 $/mois

Pro : 16 $/mois

Premium : 29 $/mois

MagicSlides. Évaluations et avis sur l'application

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de MagicSlides. application

Un critique a partagé :

J'ai essayé Magicslides pour créer des présentations basées sur l'IA. Cet outil fonctionne correctement pour générer rapidement des brouillons de diapositives, mais il y a certainement matière à amélioration.

J'ai essayé Magicslides pour créer des présentations basées sur l'IA. Cet outil fonctionne correctement pour générer rapidement des brouillons de diapositives, mais il y a certainement matière à amélioration.

6. Visme (idéal pour les présentations multimédias de marque entre équipes)

via Visme

Visme s'adresse aux équipes qui ont besoin de plus que de simples diapositives. Vous pouvez créer des présentations, des rapports et des documents d'une page en un seul endroit sans avoir à attendre les designers. Définissez votre marque une seule fois (couleurs, polices de caractère et logos), et tous les modèles la respecteront.

Pour le travail récurrent tel que les présentations commerciales ou les revues mensuelles, dupliquez un fichier de base, échangez les données et verrouillez les dispositions afin d'éviter les modifications de dernière minute. L'outil d'IA peut rédiger des plans à partir d'une invitation et suggérer des visuels. Vous bénéficiez également d'une vaste bibliothèque de diagrammes, d'animations et de courtes vidéos pour expliquer clairement des sujets complexes.

Une fois que vous avez terminé, exportez vers Google Slides, PowerPoint ou PDF, ou partagez un lien traçable. Les équipes de contenu peuvent créer et distribuer à partir du même environnement de travail au lieu de jongler entre différents outils.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Appliquez les kits de marque à tous les modèles afin que chaque diapositive soit conforme à l'image de marque.

Générez des présentations de première passe à partir d'instructions avec le créateur de présentations IA, puis affinez les dispositions et les médias.

Créez des récits de données à l'aide de diagrammes, d'animations et de vidéos pour des présentations professionnelles.

Exportez vers plusieurs formats et transférez des fichiers vers Google Drive pour les équipes utilisant Google Slides ou PowerPoint.

Réutilisez les dispositions pour les rapports récurrents et les présentations commerciales afin de gagner du temps tout au long des trimestres.

Limitations de Visme

Le contrôle avancé de la conception peut encore nécessiter des ajustements manuels après les ébauches de l'IA.

Un ensemble de fonctionnalités étendu peut sembler lourd pour les équipes qui ont seulement besoin d'un générateur de diapositives léger.

Certains flux de travail d'exportation reposent sur des applications externes ou sur la mise en forme finale dans des suites bureautiques.

Tarifs Visme

Basique : Gratuit

Starter : 12,25 $/mois par utilisateur

Pro : 24,75 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée à partir de 10 utilisateurs

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Visme

Un critique de G2 déclare :

Visme propose une large gamme de modèles conviviaux, ce qui le rend à la fois créatif et facile à utiliser. C'est un excellent outil facile à utiliser qui offre de nombreux modèles pour créer des vidéos, des présentations et des infographies.

Visme est un fournisseur de modèles conviviaux, ce qui le rend à la fois créatif et facile à utiliser. C'est un excellent outil facile à utiliser qui offre de nombreux modèles pour créer des vidéos, des présentations et des infographies.

7. Beautiful. IA (Idéal pour l’automatisation de la conception et la cohérence de la marque)

Beautiful. ai s'adresse aux équipes qui souhaitent obtenir des diapositives soignées sans avoir à microgérer les éléments de conception. Il effectue l'automatisation de la disposition, de l'espacement et de l'alignement à mesure que vous ajoutez du texte, des images ou des diagrammes, afin que vos présentations soient impeccables sans effort.

Commencez avec une diapositive intelligente, et la disposition se réorganise d'elle-même pour rester équilibrée. L'IA suggère également le format visuel adapté à votre contenu, ce qui est pratique pour les présentations commerciales, les rapports clients et les mises à jour de la direction.

Le contrôle de la marque est intégré. Les administrateurs peuvent verrouiller les polices de caractère, les couleurs et l'emplacement du logo afin que chaque présentation soit conforme à l'image de marque. L'application fonctionne avec Google Drive, Dropbox et Slack pour faciliter le partage, et vous pouvez exporter vers PowerPoint ou PDF lorsque vous êtes terminé.

Les meilleures fonctionnalités de Beautiful.ai

Automatisez les ajustements de conception grâce à des modèles de diapositives intelligents.

Gardez le contrôle sur votre marque grâce à des couleurs, des polices de caractère et des positions de logo verrouillées.

Suggérez des dispositions appropriées à l'aide des fonctionnalités IA intégrées.

Intégrez Google Drive, Slack et Dropbox pour le partage de fichiers.

Exportez vos présentations finies au format PowerPoint ou PDF.

Limitations de Beautiful.ai

Personnalisation limitée pour les équipes qui préfèrent la conception manuelle des diapositives.

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un forfait Pro ou Team.

L'édition hors ligne n'est pas prise en charge.

Beautiful. IA tarification

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipes : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Beautiful. IA : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Beautiful. ai

Un critique de G2 déclare :

J'aime le bot IA qui crée de superbes diapositives avec de superbes visuels. Cela permet de créer une présentation complète en peu de temps. Il est meilleur que les autres plateformes en raison des nombreux modèles disponibles et de sa précision. Les suggestions visant à raccourcir ou à modifier le ton du texte sont également un plus.

J'aime le bot IA qui crée de superbes diapositives avec de superbes visuels. Cela permet de créer une présentation complète en peu de temps. Il est meilleur que les autres plateformes en raison des nombreux modèles disponibles et de sa précision. Les suggestions visant à raccourcir ou à modifier le ton du texte sont également un plus.

8. GenPPT (Idéal pour créer des présentations IA basées sur les données)

via GenPPT

GenPPT s'adresse à tous ceux qui souhaitent que leurs données racontent une histoire claire sans avoir à se battre avec des diapositives. Téléchargez une feuille de calcul ou un bref résumé, et GenPPT le transforme en quelques minutes en une présentation prête à l'emploi avec des diagrammes, des informations et du texte.

Cette alternative à Gamma IA convient parfaitement aux analystes, aux enseignants et aux équipes d'entreprises. Choisissez un type de présentation, tel que les performances commerciales, l'analyse marketing ou le résumé pour les investisseurs, et vos données seront organisées en sections claires avec les visuels appropriés.

Lorsque vous êtes prêt à partager, exportez vers PowerPoint, PDF ou Google Slides. Vous pouvez modifier les diagrammes à la volée, afin que la précision et la conception restent conformes à vos attentes.

Les meilleures fonctionnalités de GenPPT

Convertissez automatiquement des feuilles de données et des rapports en présentations complètes.

Générez des visuels de diapositives tels que des diagrammes, des graphiques et des indicateurs clés de performance avec un minimum d'efforts manuels.

Assistance pour les exportations PowerPoint et Google Slides pour des modifications en cours flexibles.

Incluez des résumés et des informations générés par l'IA pour mettre automatiquement en évidence les tendances.

Personnalisez les polices de caractère, les dispositions et les couleurs pour les adapter à l'image de votre marque.

Limitations de GenPPT

Contrôle limité de la conception créative par rapport aux outils axés sur la conception

Convient particulièrement aux présentations axées sur les données, moins aux contenus axés sur la narration.

Des contrôles de précision occasionnels sont nécessaires pour les analyses générées par l'IA.

Tarifs GenPPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GenPPT

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de GenPPT

Un utilisateur déclare:

Brillante présentation sur l'IA qui a su trouver le parfait équilibre entre profondeur technique et accessibilité. Des exemples clairs et une présentation captivante ont permis de rendre faciles à comprendre des concepts complexes. Le mélange d'applications pratiques et d'implications futures a captivé l'attention de tous.

Brillante présentation sur l'IA qui a su trouver le parfait équilibre entre profondeur technique et accessibilité. Des exemples clairs et une présentation captivante ont permis de rendre faciles à comprendre des concepts complexes. Le mélange d'applications pratiques et d'implications futures a captivé l'attention de tous.

9. Twistly IA (idéal pour la narration visuelle et les présentations de marque)

via Twistly IA

Twistly IA s'adresse aux équipes qui souhaitent que leurs présentations ressemblent à une histoire visuelle, et non à un simple ensemble de diapositives d'entreprise. Il suffit d'y déposer un rapport court ou long pour qu'il le transforme en une présentation axée sur l'image qui captive l'attention.

La création est simple. Collez votre texte et Twistly équilibre automatiquement la disposition, la typographie et le flux. Il choisit les palettes de couleurs, les transitions et les icônes qui correspondent au sujet, puis crée des diapositives avec du texte modifiable, des visuels d'archives et des images IA qui correspondent à votre marque.

Cette alternative à Gamma IA fonctionne bien avec les exportations Google Slides si vous souhaitez bénéficier d'un contrôle supplémentaire à la fin. Les équipes peuvent coéditer, laisser des commentaires en temps réel et conserver les logos, les polices de caractère et les couleurs dans une bibliothèque de ressources partagée afin que chaque nouvelle présentation reste conforme à l'image de marque.

Les meilleures fonctionnalités de Twistly IA

Convertissez des documents ou des plans en présentations IA au design avant-gardiste.

Générez des images IA qui correspondent au contexte des diapositives et à l'identité de la marque.

Appliquez des dispositions et des transitions automatiques pour une cohérence visuelle.

Stockez les ressources et les modèles de la marque pour les réutiliser à l'échelle de l'équipe.

Exportez vers Google Slides ou PowerPoint pour la livraison finale.

Limitations de Twistly IA

Analyses limitées ou suivi de l'engagement sur les présentations partagées

La modification avancée du design peut prendre beaucoup de temps en dehors du flux IA.

Nécessite une connexion stable pour le rendu des diapositives riches en images.

Tarifs Twistly IA

Essai gratuit

Starter : 4,99 $/mois

Évaluations et avis sur Twistly IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Twistly IA

Un avis indique :

C'est incroyable à quelle vitesse il transforme un simple texte en de belles diapositives. L'intégration fonctionne parfaitement et c'est bien mieux et plus rapide que les outils habituels basés sur un navigateur, je n'ai pas besoin de changer d'onglet et d'exporter des fichiers.

C'est incroyable à quelle vitesse il transforme un simple texte en de belles diapositives. L'intégration fonctionne parfaitement et c'est bien mieux et plus rapide que les outils habituels basés sur un navigateur, je n'ai pas besoin de changer d'onglet et d'exporter des fichiers.

10. Zoho Show (Idéal pour la gestion collaborative des présentations)

via Zoho Show

Zoho Show est un outil de présentation basé sur un navigateur destiné aux équipes qui accordent de l'importance à la collaboration et à la facilité d'accès. Vous pouvez créer, modifier et présenter vos documents au même endroit que vos documents et feuilles de calcul, ce qui en fait un outil idéal pour les petites entreprises et les équipes à distance.

Travaillez ensemble en temps réel grâce aux commentaires et au suivi des modifications. Partez de modèles personnalisables ou importez un fichier PowerPoint et peaufinez-le. Le formatage IA facilite l'alignement, l'espacement et la disposition, pour que vos diapositives soient prêtes à être partagées avec un minimum d'effort.

Exportez au format PPTX, PDF ou HTML et partagez des liens pour des révisions rapides. Vous pouvez même faire des présentations en direct depuis votre navigateur et contrôler les diapositives à distance pendant que les spectateurs suivent. Si vous utilisez déjà Zoho, il se connecte à WorkDrive et Zoho CRM, de sorte que le contenu et les transferts restent dans un seul flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Show

Assistance pour la collaboration en temps réel avec commentaires et modifications en cours.

Importez et peaufinez vos fichiers PowerPoint en toute compatibilité.

Alignement et mise en forme automatiques des diapositives grâce à l'optimisation de la disposition par IA.

Organisez des présentations en direct directement dans le navigateur avec un contrôle à distance.

Exportez vers plusieurs formats, notamment PPTX, PDF et HTML.

Limitations de Zoho Show

L'interface peut sembler dépassée par rapport aux nouvelles plateformes de présentation IA.

Moins d'options avancées d'animation et de médias que les concurrents

Tarifs Zoho Show

Free

Forfait Professionnel : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Show

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Zoho Show

Un critique de G2 écrit :

Zoho Show est facile à utiliser et fonctionne parfaitement sur n'importe quel appareil, en particulier les appareils mobiles, ce qui est idéal pour effectuer des modifications en cours lors de vos déplacements. La recherche d'images Google intégrée accélère la création visuelle, et les importations PowerPoint conservent la mise en forme d'origine, ce qui facilite la collaboration.

Zoho Show est facile à utiliser et fonctionne parfaitement sur n'importe quel appareil, en particulier les appareils mobiles, ce qui est idéal pour effectuer des modifications en cours lors de vos déplacements. La recherche d'images Google intégrée accélère la création visuelle, et les importations PowerPoint conservent la mise en forme d'origine, ce qui facilite la collaboration.

🤔 Le saviez-vous ? Selon un sondage, plus de la moitié des travailleurs dans le monde déclarent avoir utilisé l'IA au travail au cours de l'année dernière, et environ 14 % utilisent l'IA générative tous les jours.

Erreurs courantes lors du passage de Gamma IA

Passer de Gamma AI à un nouveau créateur de présentations IA peut sembler être une mise à niveau rapide, mais de nombreuses équipes précipitent le processus et perdent du temps à reformater ou à réapprendre leurs habitudes. L'objectif n'est pas seulement de trouver un autre outil, mais aussi de reconstruire un flux de travail plus fluide et plus fiable qui réponde aux besoins de votre équipe en matière de contenu et de collaboration.

Vous trouverez ci-dessous les pièges les plus courants auxquels les équipes sont confrontées et comment les éviter.

Choisir uniquement en fonction du prix et ignorer la fidélité de l'exportation

Un outil de création de diapositives IA moins cher n'est pas avantageux si chaque exportation échoue. De nombreuses équipes ne découvrent les problèmes de disposition, les substitutions de polices de caractère ou les visuels manquants qu'après avoir déjà effectué la migration.

✅ Solution : avant la validation, créez un petit dossier « test de résistance » avec des diagrammes, des couleurs de marque, des polices de caractère personnalisées et des animations, puis exportez-le vers PowerPoint, Google Slides et PDF.

Vérifiez dans quelle mesure le fichier exporté correspond à la version affichée à l'écran et le niveau de nettoyage nécessaire. Si votre équipe travaille avec des fichiers PPTX ou Google Slides modifiables, la fidélité de l'exportation doit être une exigence incontournable, et non un simple atout.

En supposant que la génération IA soit le seul facteur, sans tenir compte de l'image de marque et de la collaboration.

Il est tentant de choisir l'outil qui génère le premier jet le plus spectaculaire. Le problème apparaît plus tard, lorsque chaque présentation doit être modifiée manuellement pour respecter les directives de la marque ou lorsque les équipes ne disposent d'aucun espace commun pour examiner les modifications.

✅ Solution : Lorsque vous évaluez les alternatives à Gamma IA, ne vous limitez pas à la fonction « prompt to slides ». Vérifiez si vous pouvez verrouiller les kits de marque, stocker les ressources partagées et conserver les commentaires, les approbations et les versions au même endroit. Un bon outil de création de présentations IA doit faciliter la collaboration hebdomadaire de votre équipe, et pas seulement impressionner pendant les cinq premières minutes.

Migrez vos présentations sans modifier votre flux de travail ni vos modèles.

Une autre erreur courante consiste à faire glisser d'anciennes présentations Gamma dans le nouvel outil en espérant qu'elles « fonctionnent tout simplement ». Les différentes plateformes gèrent les dispositions, l'espace et les polices de caractère à leur manière, de sorte que les diapositives collées se transforment rapidement en présentations encombrées et incohérentes.

✅ Solution : considérez ce changement comme une occasion de repenser votre système de diapositives. Commencez par concevoir un petit ensemble de modèles réutilisables dans la nouvelle plateforme, en accord avec votre marque et les cas d'utilisation courants tels que les argumentaires de vente, les QBR ou les revues internes.

Une fois celles-ci testées et approuvées, reconstruisez ou migrez vos présentations les plus utilisées à l'aide de ces modèles afin que tout soit cohérent à l'avenir.

Même les outils d'IA intuitifs sont accompagnés de nouvelles invites, de nouveaux paramètres et de nouveaux comportements d'exportation. Les équipes sous-estiment souvent la phase de montée en puissance, ce qui entraîne une utilisation incohérente et de nombreux moments où l'on se demande « comment faire pour y arriver ? ».

✅ Solution : prévoyez de courtes sessions d'intégration pour différents rôles : les rédacteurs sur les invites et la structure, les concepteurs sur les contrôles de disposition et les responsables sur les flux d'approbation et le partage.

Dans le même temps, établissez dès le départ une gouvernance claire en précisant qui est propriétaire des modèles, qui peut modifier les paramètres de la marque et comment les données et les exportations sont stockées. Quelques heures d’installation structurée vous permettront ensuite de bénéficier de présentations plus rapides et plus fiables.

Si vous êtes encore à la recherche d'options autres que les principales alternatives à Gamma IA, voici trois outils de présentation basés sur l'IA qui retiennent l'attention pour leurs flux de travail uniques et leur automatisation créative :

Sendsteps.ai : un outil de création de présentations qui combine du contenu généré par l'IA et l'interactivité avec le public. Il aide les utilisateurs à créer de superbes présentations et des sondages en temps réel en quelques minutes, ce qui est idéal pour les enseignants et les formateurs en entreprise qui cherchent à stimuler l'engagement.

Decktopus IA : Conçu pour les professionnels très occupés, Decktopus génère automatiquement des diapositives intelligentes, des notes de présentation et des dispositions. Il est idéal pour les équipes commerciales et marketing qui souhaitent gagner du temps dans la préparation de présentations soignées et conformes à l'image de marque.

Gamma SlidesGPT : un outil de présentation IA rapide et sans connexion qui transforme instantanément un document Word ou une idée en présentations Google Slides prêtes à être modifiées. Parfait pour ceux qui souhaitent créer des diapositives avec un minimum d'effort et des résultats magnifiques.

ClickUp entre en scène

Changer d'outil de présentation ne consiste pas seulement à créer des diapositives, mais aussi à repenser la manière dont les idées prennent vie. Que vous préfériez les outils de présentation IA rapides comme Plus AI ou les logiciels de présentation axés sur le design comme Visme, l'objectif reste le même : moins de bricolage, plus de narration.

Lorsque vous choisirez votre prochaine alternative à Gamma /IA, recherchez des outils qui vont au-delà des modèles, qui combinent des outils de collaboration, des modèles personnalisables et des fonctionnalités d'IA qui comprennent réellement votre marque.

La meilleure alternative est celle qui fournit l'assistance nécessaire à votre créativité aujourd'hui et s'adapte à votre équipe demain.

C'est là que ClickUp se distingue. Il effectue la connexion entre Docs, Tableaux blancs et ClickUp Brain afin que vous puissiez planifier, rédiger et présenter vos idées en un seul endroit. De la création d'un plan avec Talk to Text à l'affinage grâce à des informations fournies par l'IA, ClickUp vous aide à gagner du temps tout en créant des diapositives qui se démarquent vraiment.

Si vous êtes prêt à créer des présentations plus intelligentes et plus percutantes, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et transformez chaque idée en quelque chose qui vaut la peine d'être montré.

Foire aux questions

De nombreuses alternatives à Gamma IA mettent davantage l'accent sur le flux de travail et le contrôle de la marque plutôt que sur les présentations web. Par exemple, des outils tels que Plus IA et MagicSlides fonctionnent en mode natif dans Google Slides ou PowerPoint, de sorte que la génération, la modification en cours et la collaboration par IA se font dans l'outil de présentation que votre équipe utilise déjà. D'autres, comme Visme et Beautiful. ai, mettent l'accent sur des fonctionnalités avancées de gouvernance de marque telles que les kits de marque, les polices de caractère/couleurs verrouillées et les bibliothèques de ressources partagées, ainsi que de riches options d'exportation multimédia. Des plateformes telles que ClickUp vont au-delà de la simple création de diapositives en associant l'IA à des tâches, des documents, des Tableaux blancs et des tableaux de bord, ce qui vous permet de gérer l'ensemble du flux de travail de présentation (et pas seulement la présentation finale) en un seul endroit.

Oui. Gamma prend en charge l'exportation vers PowerPoint (PPTX), PDF, PNG et Google Slides dans ses forfaits payants, ce qui vous permet de transférer vos présentations vers des outils de présentation standard pour effectuer des modifications en cours. Les avis indiquent que la plupart des dispositions s'exportent assez bien, mais que les designs complexes peuvent nécessiter un léger nettoyage dans PowerPoint ou Slides après l'exportation.

Oui, plusieurs outils de présentation IA offrent des niveaux gratuits ou des essais avec des capacités comparables au flux « prompt-to-deck » de Gamma. 1. MagicSlides et Presentations. AI proposent tous deux des forfaits gratuits pour générer des diapositives alimentées par l'IA directement dans ou pour Google Slides/PowerPoint. Zoho Show propose également un forfait gratuit pour les présentations collaboratives basées sur un navigateur avec mise en forme assistée par l'IA. 2. Si vous souhaitez gérer l'ensemble du flux de travail de présentation (idées → contenu → révisions → tâches), ClickUp propose un forfait Free Forever avec des Tableaux blancs, des documents, des tâches et des tableaux de bord, et vous pouvez ajouter ClickUp Brain comme couche IA supplémentaire via des modules complémentaires payants.

Il n'y a pas de « gagnant » unique, mais certains outils se démarquent en fonction de vos priorités : 1. Présentations. AI se positionne très clairement sur la synchronisation automatique des marques (logos, couleurs, polices de caractère) et les « exportations PowerPoint haute fidélité sans problèmes de disposition », ce qui est un atout si la transmission de fichiers PPTX conformes à l'image de marque est votre priorité. 2. Visme se concentre sur les kits de marque, les modèles réutilisables et les exportations multimédias (PPTX, PDF, liens web), ce qui en fait un outil idéal pour les équipes de marketing et de conception qui ont besoin d'un contrôle strict de la marque sur de nombreux formats. 3. Beautiful. ai propose des paramètres de marque verrouillés et des diapositives intelligentes qui ajustent automatiquement la disposition tout en exportant proprement vers PowerPoint ou PDF. 4. Si vous vous souciez davantage de la cohérence de la marque au niveau des processus (contenu, approbations, documents de référence) que du rendu des diapositives lui-même, ClickUp est très performant pour centraliser les textes, les ressources et les directives tout en vous permettant d'exporter les présentations finales via Google Slides ou PowerPoint.

Commencez par exporter quelques présentations Gamma représentatives au format PPTX ou Google Slides et testez leur rendu dans l'outil que vous avez présélectionné afin de détecter rapidement tout problème de disposition ou de police de caractère. Ensuite, recréez un petit ensemble de modèles principaux de manière native dans la nouvelle plateforme (présentation, QBR, rapports) au lieu de copier-coller toutes les anciennes diapositives. Définissez un flux simple pour déterminer où se trouvent les briefs, la génération IA, la conception et les validations dans votre nouvelle pile, et documentez-le. Enfin, organisez de courtes sessions de formation pour les rédacteurs, les concepteurs et les approbateurs afin que les invitations, les contrôles de marque et les paramètres d'exportation soient clairs avant de les déployer sur des projets réels.