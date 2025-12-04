Zoom vs ClickUp SyncUp : lequel convient le mieux à votre équipe ?

Il est 9 h 55. Votre équipe se connecte à un appel Zoom. Des décisions sont prises. Les éléments à mener s'enchaînent. Trente minutes plus tard, vous copiez les notes dans des tableaux de tâches et transférez les liens afin que rien ne soit oublié.

Voici le choix qui s'offre à vous. Zoom est une plateforme de visioconférence de premier plan conçue pour les appels vidéo et le partage d'écran fiable. ClickUp SyncUp est plus proche du travail. Vous pouvez planifier des réunions, prendre des notes et déclencher la création automatisée de tâches liées à des tâches et à des propriétaires.

Cette fonctionnalité est importante pour une bonne raison. L'indice Work Trend Index de Microsoft montre que l'employé moyen consacre 57 % de son temps à des réunions, à des e-mails et à la discussion en ligne. Cela représente beaucoup de discussions qui doivent rapidement se transformer en actions.

Ce guide compare Zoom et ClickUp SyncUp afin que les équipes à distance puissent choisir l'outil qui correspond le mieux à leurs activités quotidiennes, qu'elles recherchent les meilleurs appels ou des réunions qui s'intègrent directement dans leur travail.

Zoom vs ClickUp SyncUp en un coup d'œil

Lorsque vous comparez Zoom et ClickUp SyncUp, vous choisissez en réalité entre une plateforme de visioconférence autonome et une couche de réunion intégrée à votre environnement de travail de gestion de projet.

Voici un aperçu de leurs principales fonctionnalités, de leurs capacités de création de tâches et d'autres fonctionnalités avancées :

Fonctionnalité ClickUp SyncUp Zoom Réunions Objectif principal Intégré à ClickUp dans le cadre d'un environnement de travail IA convergent pour la gestion de projet et la communication d'équipe. Plateforme de visioconférence autonome pour organiser et participer à des réunions et webinaires en ligne. Compte rendus quotidiens et mises à jour des projets Lancez SyncUps à partir de listes, de vues ou de tâches afin que les équipes puissent examiner les tableaux, mettre à jour les tâches et discuter au même endroit. Effectuez des visioconférences en HD avec partage d'écran et discussion, mais les tableaux et les trackers se trouvent généralement dans un outil de projet séparé. Gestion des tâches et de la gestion de projet Hiérarchie complète des tâches et des projets avec les propriétaires, les dates d'échéance, les dépendances, les tableaux de bord et la création automatisée de tâches à partir des réunions. Pas de gestion de projet native ; les éléments à mener lors des réunions Zoom doivent être créés dans des outils externes. Notes de réunion et éléments d'automatisation ClickUp Brain et AI Notetaker créent des résumés, des transcriptions consultables et des tâches qui relient directement des documents et des vues. Zoom IA Génère des résumés et suggère des éléments d'action à mener qui doivent encore être intégrés dans les outils de projet. Partage d'écran et enregistrements d'écran Partagez votre écran dans SyncUps et enregistrez les SyncUps et les Clips dans le Hub Clips avec des transcriptions et des commentaires liés aux tâches. Partagez des écrans lors de réunions Zoom et enregistrez des sessions sur un stockage local ou dans le cloud, puis partagez les liens séparément. Planification et intégrations Planifiez des réunions pour gérer votre travail et utilisez l'intégration ClickUp-Zoom pour démarrer des réunions Zoom à partir de tâches. Planifiez des réunions Zoom à partir de l'application Zoom ou des intégrations de calendrier et ajoutez des liens Zoom à des évènements Google Agenda ou Outlook. Rapports et visibilité après les réunions Les tableaux de bord montrent en temps réel comment les changements liés aux réunions affectent la charge de travail, le burndown et les livraisons. Les analyses se concentrent sur l'utilisation et la qualité des réunions, et non sur les résultats des projets ou la santé des sprints. Idéal pour Équipes qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités de SyncUp, des notes de réunion et de la création automatisée de tâches associées à la gestion de projet dans un seul environnement de travail. Équipes qui ont besoin d'une alternative familière à Zoom pour les réunions en personne et les visioconférences rapides sur différents appareils.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Restez organisé, avancez plus vite et gérez toutes vos tâches en un seul endroit avec ClickUp.

ClickUp est un environnement de travail convergent basé sur l'IA qui regroupe les tâches, les documents, le chat, les réunions et l'IA en un seul endroit afin que les équipes puissent planifier, exécuter et produire des rapports sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Imaginez un chef de service qui gère un déploiement interfonctionnel.

Les mises à jour apparaissent dans le chat Zoom, les suivis se trouvent dans la boîte de réception et les dernières modifications sont enfouies dans les notes personnelles de quelqu'un. Chaque changement coûte de la concentration et rend plus difficile de voir ce qui a réellement avancé.

ClickUp est conçu pour réduire cette dispersion du travail en gardant tout connecté dans un seul environnement de travail.

Avec ClickUp SyncUp et ClickUp Meetings, les équipes peuvent lancer rapidement des visioconférences à partir des mêmes listes et tâches qu'elles utilisent déjà, prendre des notes de réunion en contexte et associer les décisions directement aux propriétaires et aux échéances.

ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain transforment ensuite ces discussions en résumés et en éléments à mener, de sorte que « nous en avons parlé » devient automatiquement « c'est dans le système ».

Si vous utilisez encore Zoom pour les réunions importantes ou les appels externes, l'intégration ClickUp-Zoom vous permet de démarrer ou de rejoindre des réunions Zoom à partir de ClickUp tâches, documents et Chat, et de conserver le lien de participation et l'enregistrement comme pièces jointes au travail.

Un utilisateur l'a résumé simplement:

La possibilité de créer des vues, des tableaux de bord et des champs personnalisés est incroyable. J'apprécie également la large gamme de fonctionnalités qu'il offre, de la gestion des tâches et du suivi du temps à la collaboration sur des documents et la définition d'objectifs. C'est vraiment un environnement de travail tout-en-un.

Évaluations et avis des clients :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Fonctionnalités de ClickUp

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp aident les équipes à distance à remplacer « appeler, copier les notes, puis mettre à jour le Tableau plus tard » par des réunions qui s'intègrent directement dans leurs flux de travail de gestion de projet.

Fonctionnalité n° 1 : ClickUp Chat

Transformez vos messages en tâches à l'aide de ClickUp Chat.

ClickUp Chat combine la messagerie en temps réel et la gestion du travail afin que les discussions ne s'éloignent jamais des tâches sur lesquelles elles ont un impact.

Les équipes peuvent discuter dans des canaux ou par messages directs, partager des fichiers et transformer n'importe quel message en tâche dans ClickUp Tasks en un seul clic. Cela garantit que les décisions, les fichiers et les actions à entreprendre restent dans le même environnement de travail, ce qui facilite leur suivi et leur localisation.

L'IA de ClickUp peut également résumer les longs fils de discussion et suggérer des tâches à partir de la discussion, ce qui est particulièrement pratique après une journée bien remplie. Au lieu de faire défiler les journaux de discussion Zoom ou les messages privés éparpillés, vous recevez des conclusions claires et des tâches concrètes directement dans ClickUp Chat.

📌 Exemple : une équipe produit discute d'un bug dans un canal ClickUp Chat, joint des captures d'écran et se met d'accord sur la correction à apporter. Le chef de projet convertit le message en tâche dans ClickUp, attribue la tâche à un ingénieur et fixe une date d'échéance. Une fois la correction effectuée, le statut de la tâche, les commentaires et les pièces jointes permettent de retracer l'historique complet. Plus besoin de se fier à d'anciens fils de discussion.

Fonctionnalité n° 2 : ClickUp SyncUp (et intégration Zoom)

Liez les tâches et les notes pendant les appels avec ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp vous permet de passer des visioconférences légères directement depuis votre environnement de travail ClickUp.

Vous pouvez démarrer une synchronisation à partir d'une liste, d'une tâche ou d'un chat, et continuer à travailler dans votre environnement de travail ClickUp pendant que l'appel est en cours.

Le partage d'écran, les commentaires et les liens vers les tâches sont tous regroupés au même endroit, ce qui facilite les mises à jour de statut et les résumés rapides, et permet de mieux suivre les progrès. Comme les SyncUps font partie de ClickUp Chat, vous n'avez pas besoin d'une application de réunion distincte pour les vérifications internes.

Mais lorsque vous avez besoin d'une réunion Zoom complète (par exemple pour une démonstration externe ou un webinaire), vous pouvez lancer des réunions Zoom à partir de ClickUp Tâches, Documents et Chat grâce à l'intégration Zoom.

L'intégration Zoom de ClickUp permet d'intégrer les appels Zoom à votre calendrier ClickUp.

Le lien de participation est automatiquement ajouté en tant que commentaire à la tâche, les personnes assignées et les abonnés sont informés lorsque la réunion commence, et les liens d'enregistrement peuvent être joints à la même tâche pour faciliter la consultation.

📌 Exemple : une équipe d'ingénieurs à distance organise une synchronisation quotidienne à partir de sa liste de sprints. Elle ouvre le tableau, examine les obstacles et crée de nouvelles tâches pendant l'appel. Pour le webinaire mensuel destiné aux clients, le CSM lance une réunion Zoom à partir d'une tâche ClickUp, fait sa présentation à partir de là, puis ajoute le lien vers l'enregistrement Zoom à la même tâche afin que les équipes commerciales et d'assistance puissent revoir l'appel sans avoir à demander à nouveau le lien.

💡 Anecdote : des études suggèrent que jusqu'à un tiers des réunions sont inutiles, et que les réunions inefficaces constituent un obstacle majeur à la productivité. Les outils qui relient les discussions aux tâches permettent de réduire ce gaspillage.

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Brain et AI Notetaker

Utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés instantanés à partir des transcriptions de vos réunions

ClickUp Brain et ClickUp AI Notetaker comblent le fossé entre « nous en avons parlé » et « c'est dans le système ».

AI Notetaker peut automatiquement se joindre à vos réunions, prendre des notes, mettre en évidence les décisions clés et transformer les éléments à mener en tâches ClickUp dès la fin de la réunion (que vous ayez utilisé ClickUp SyncUp ou Zoom).

Utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer automatiquement les notes de réunion et mettre en évidence les décisions clés

À partir de là, ClickUp Brain peut résumer les longues discussions, suggérer des propriétaires et des dates d'échéance, et harmoniser les documents et les tâches.

Avec ClickUp Brain MAX, les équipes utilisent Talk to Text pour communiquer les mises à jour à voix haute plutôt que de les taper.

Utilisez la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX pour commencer à dicter des notes et des instructions

En moyenne, les utilisateurs de ClickUp Brain MAX déclarent gagner 1,1 jour par semaine, travailler 4 fois plus vite qu'en tapant au clavier et réduire leurs coûts d'outils jusqu'à 88 % en combinant plusieurs assistants IA dans un seul environnement de travail.

ClickUp Brain MAX fonctionne également sur des modèles d'IA haut de gamme tels que Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek et Claude. Au fur et à mesure que vous parlez, il effectue des modifications en cours pour plus de clarté et de ton, puis fournit un texte peaufiné pour les documents et les mises à jour des tâches.

📌 Exemple : après une réunion de planification interfonctionnelle, AI Notetaker génère un récapitulatif des décisions et des mesures à prendre, puis crée des tâches pour la conception, l'ingénierie et l'analyse dans les listes appropriées. Le chef de projet examine rapidement le résumé, ajuste deux dates d'échéance et le tour est joué. Il n'est pas nécessaire de copier les puces d'un résumé Zoom dans un outil de gestion de projet distinct.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez un format de récapitulatif cohérent à chaque fois ? Commencez par utiliser des modèles de prise de notes afin que les transferts restent clairs et faciles à rechercher.

Voici un guide parfait sur la façon dont ClickUp Brain facilite la prise de notes :

Tarifs ClickUp

📮 ClickUp Insight : dans notre sondage, 88 % des équipes utilisent déjà l'IA pour accélérer leur travail quotidien. Associez ClickUp Brain à SyncUp pour réduire la durée des réunions, obtenir des résumés instantanés et transformer les décisions en tâches d'automatisation. Ainsi, les prochaines étapes sont intégrées dans les tâches ClickUp sans saisie manuelle des données.

Qu'est-ce que Zoom ?

Zoom est une plateforme de visioconférence de premier plan qui aide les équipes, les clients et les partenaires à passer rapidement des appels grâce à des fonctionnalités fiables de partage de vidéo, d'audio et d'écran.

Zoom Meetings est au cœur de Zoom Workplace. Il vous offre la vidéo HD, le chat pendant les réunions, les réactions et l'enregistrement pour tout type de réunion, des compte rendus quotidiens aux webinaires internationaux.

via Zoom

Au cours d'une journée type, un chef de projet peut créer un lien vers une réunion Zoom à partir de Google Agenda et partager son écran pour présenter une feuille de route. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder au chat de la réunion pour obtenir des liens rapides et s'appuyer sur les enregistrements dans le cloud pour revoir une partie de la réunion ultérieurement.

De plus, Zoom IA Companion peut générer des résumés de réunion, des listes d'éléments à réaliser et des rappels de suivi.

Zoom s'intègre également à des outils populaires tels que Slack, Microsoft Teams et Google Workspace, ce qui vous permet de planifier des réunions Zoom, de partager des enregistrements et d'assurer un suivi de base via les applications que votre équipe utilise déjà.

Évaluations et avis des clients :

G2 : 4,5/5 (54 000+)

Capterra : 4,6 (14 000+)

Fonctionnalités de Zoom

Zoom se concentre sur la fluidité des visioconférences et aide les équipes à rester alignées après ces visioconférences grâce à des résumés, des enregistrements et des chats générés par l'IA.

Fonctionnalité n° 1 : assistant IA pour les notes et les éléments à accomplir

Via Zoom

L'assistant IA de Zoom écoute pendant les réunions Zoom et produit un résumé structuré de la réunion avec des chapitres, des points clés et des suggestions d'éléments à mener une fois l'appel terminé.

Les hôtes peuvent afficher et modifier ces résumés depuis la page Résumés dans Zoom, les partager avec les participants et utiliser leur contenu pour rédiger des e-mails de suivi ou des mises à jour internes.

📌 Exemple : un responsable de la réussite client organise une revue trimestrielle des activités. Après l'appel, AI Companion génère un récapitulatif contenant les décisions prises et les prochaines étapes. Le responsable modifie quelques lignes, l'envoie au client, puis transfère les actions clés vers son outil de gestion de projet afin de suivre l'exécution.

💡 Conseil de pro : si vous avez besoin d'un outil de capture dédié, les preneurs de notes IA pour Zoom peuvent automatiquement apposer des étiquettes sur les intervenants et les sujets pour créer des résumés partageables.

Fonctionnalité n° 2 : Calendrier et planification

Via Zoom

Zoom facilite la planification de réunions à partir des outils que vous utilisez déjà. Grâce à Zoom Scheduler et aux modules complémentaires de calendrier, vous pouvez publier vos disponibilités, partager des liens de réservation et ajouter des liens vers des réunions Zoom à Google Agenda ou à des évènements Microsoft 365 en quelques clics.

Les participants choisissent un créneau horaire, reçoivent des rappels automatiques et rejoignent la réunion directement à partir de leur invitation du Calendrier.

📌 Exemple : un responsable des partenariats envoie un lien Scheduler à des clients d'entreprises. Ceux-ci choisissent une heure de réunion, l'évènement est ajouté aux deux calendriers avec le lien Zoom en pièce jointe, et des rappels sont automatiquement envoyés par e-mail, sans qu'il soit nécessaire de confirmer la disponibilité.

Fonctionnalité n° 3 : Discuter avec l'équipe et collaborer autour des appels

Via Zoom

Zoom Team Chat propose des canaux et des messages privés où les équipes peuvent poursuivre leurs discussions entre les réunions, partager des fichiers et épingler les fils de discussion importants.

Pendant les réunions Zoom, les participants peuvent utiliser le chat intégré, les tableaux blancs et les annotations tout en partageant leur écran afin de clarifier les décisions en temps réel. Les enregistrements dans le cloud permettent ensuite de capturer la session afin que toute personne qui l'a manquée puisse revoir ce qui s'est passé ultérieurement.

📌 Exemple : une équipe produit dispersée passe en revue un prototype lors d'un appel Zoom tout en prenant des notes et en enregistrant des liens dans le chat de la réunion. Ensuite, elle épingle le fil de discussion récapitulatif dans Team Chat et joint l'enregistrement cloud afin que les nouvelles parties prenantes puissent se mettre à jour sans avoir à programmer un autre appel.

💡 Conseil de pro : pour faciliter les présentations et le dépannage, ce guide sur les logiciels de partage d'écran contient des conseils d'installation et des bonnes pratiques.

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

💡 Conseil de pro : si vous évaluez les limites des forfaits et le stockage pour les enregistrements, ce tableau comparatif des tarifs Zoom vous aidera à trouver les fonctionnalités adaptées à votre budget.

Zoom vs ClickUp SyncUp : comparaison des fonctionnalités

Examinons maintenant les fonctionnalités de Zoom et ClickUp SyncUp afin de déterminer quel outil de réunion correspond le mieux à votre travail quotidien.

ClickUp

Avec ClickUp SyncUp, vous pouvez démarrer des visioconférences directement à partir de listes, de vues ou de tâches. Votre tableau de sprint, votre backlog ou votre feuille de route sont déjà ouverts lorsque la réunion commence, ce qui vous permet de mettre à jour les statuts, d'ajouter des personnes assignées et d'ajuster les dates d'échéance en temps réel.

Comme SyncUps est intégré à ClickUp, la communication entre les équipes, la gestion de projet et les comptes rendus quotidiens se déroulent dans le même espace de travail, plutôt que dans différents onglets.

Zoom

Zoom est avant tout conçu pour les visioconférences en direct. Les équipes peuvent organiser des réunions Zoom avec vidéo HD, partage d'écran, salles de réunion et chat, ce qui convient parfaitement aux réunions à distance et aux vérifications rapides.

Mais vos tableaux et vos outils de suivi se trouvent généralement dans un autre outil, vous devez donc toujours passer de Zoom à votre système de gestion de projet pour voir les tâches, les propriétaires et les échéanciers.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour les comptes rendus réguliers et les mises à jour internes lorsque vous souhaitez regrouper les visioconférences et les mises à jour de projet en un seul endroit.

Fonctionnalité n° 2 : des notes de réunion à la création automatisée de tâches

ClickUp

ClickUp Brain et AI Notetaker vous aident à passer des notes de réunion à l'action sans travail administratif supplémentaire. AI Notetaker peut rejoindre les réunions Zoom ou SyncUps, capturer des résumés intelligents et produire des documents de notes de réunion avec des actions à entreprendre qui sont liées directement aux tâches ClickUp.

À partir de là, vous pouvez utiliser la création automatisée de tâches pour attribuer des propriétaires, fixer des dates d'échéance et conserver les notes de réunion et le suivi dans le même environnement de travail.

Zoom

L'assistant IA de Zoom peut générer des résumés de réunion, mettre en évidence les points clés abordés et suggérer des tâches de suivi après une réunion Zoom.

Ces outils sont utiles pour se souvenir de ce qui a été dit, mais ils doivent tout de même être transférés dans votre outil de gestion de projet, soit via des intégrations, soit via un copier-coller manuel. Cela ajoute une étape supplémentaire entre « nous avons décidé » et « cette tâche est désormais suivie et attribuée à un propriétaire ».

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte grâce à la création automatisée de tâches et au regroupement des notes de réunion, des résumés et des tâches au lieu de les disperser dans différentes applications.

Fonctionnalité n° 3 : communication d'équipe et collaboration asynchrone

ClickUp

ClickUp combine SyncUps, ClickUp Chat, Documents et Tableaux blancs dans un seul environnement de travail. Les équipes peuvent organiser une SyncUp rapide, assurer le suivi des discussions dans ClickUp Chat et convertir les messages ou les commentaires en tâches en un seul clic.

Pour une collaboration asynchrone, vous pouvez partager des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips et laisser Brain résumer les longues mises à jour. Cela peut aider les gens à se mettre à jour à leur rythme sans avoir à compter sur une autre réunion.

Zoom

Zoom offre une collaboration efficace pendant les réunions : le chat, les réactions, les sondages et les Tableaux blancs rendent les sessions en direct plus interactives. Zoom Team Chat permet de poursuivre les discussions entre les réunions grâce à des canaux et des messages privés.

Cependant, les décisions et les liens doivent toujours être transférés dans vos outils de gestion de projet et de documentation, ce qui signifie que le contexte peut changer une fois la réunion terminée.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte la victoire pour avoir réuni en un seul endroit la communication d'équipe, les mises à jour asynchrones et la gestion de projet.

Fonctionnalité n° 4 : partage d'écran et partage d'enregistrements d'écran

ClickUp

Dans SyncUp, vous pouvez partager votre écran directement depuis ClickUp pour parcourir les tâches, les tableaux de bord ou les documents. Lorsque vous avez besoin d'explications asynchrones, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer rapidement des vidéos d'écran ou vocales et de les partager dans des tâches, des documents ou des chats.

Tous les clips et SyncUps sont stockés dans le Hub Clips avec leurs transcriptions et commentaires, afin que les enregistrements d'écran restent associés au travail qu'ils expliquent.

Zoom

Zoom est excellent pour le partage d'écran en direct et les enregistrements de longue durée. Vous pouvez enregistrer les réunions Zoom sur un stockage local ou dans le stockage cloud et envoyer le lien aux participants ou aux parties prenantes. Cela le rend idéal pour les démonstrations, les formations et les sessions avec les clients.

Mais ces liens d'enregistrement se trouvent généralement dans des e-mails, des chats ou des outils de stockage, et non dans les tâches ou les plans de projet qui en auront besoin plus tard.

🏆 Gagnant : Ex æquo. Zoom est performant pour les sessions en direct et les webinaires, tandis que ClickUp est plus adapté au partage d'enregistrements d'écran directement dans les tâches et les documents.

Fonctionnalité n° 5 : planification de réunions et utilisation de calendriers

ClickUp

ClickUp vous permet de planifier des réunions pour gérer votre travail. Utilisez les vues Calendrier pour afficher les tâches et les évènements ensemble, puis utilisez l'intégration ClickUp-Zoom pour démarrer des réunions Zoom à partir des tâches ou déposer des liens Zoom dans les commentaires des tâches lorsqu'un appel commence.

Vous pourrez ainsi planifier des réunions, joindre des liens de participation et suivre les actions à mener dans le même outil de gestion de projet, sans avoir à jongler entre plusieurs calendriers.

Zoom

Zoom s'intègre à Google Agenda, Outlook et d'autres outils de planification afin que vous puissiez ajouter des liens Zoom à des évènements en un seul clic.

Zoom Scheduler et les liens de réservation facilitent le partage des disponibilités avec les clients ou les partenaires et permettent d'inscrire automatiquement les réunions dans le Calendrier de chacun. Pour les appels externes et les sessions en contact avec la clientèle, ce flux est familier et efficace.

🏆 Gagnant : Égalité. Zoom l'emporte pour la planification externe et les flux de réservation, tandis que ClickUp est plus performant lorsque vous souhaitez planifier des réunions directement à partir du même endroit où vous gérez vos tâches.

Fonctionnalité n° 6 : visibilité sur le travail après les réunions

ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux responsables une visibilité en temps réel sur ce qui se passe après les réunions. Vous pouvez suivre les charges de travail, les diagrammes d'avancement, la vélocité et les indicateurs de performance clés personnalisés en fonction des tâches créées ou mises à jour dans SyncUps et les notes AI Notetaker.

Comme les rapports s'appuient sur les tâches ClickUp en temps réel, il est facile de voir si les réunions font réellement avancer les projets ou si elles ne font que remplir le Calendrier.

Zoom

Zoom fournit des analyses sur les réunions, telles que le nombre de participants, la qualité des appels et l'utilisation des fonctionnalités. Cela le rend très utile pour les équipes informatiques et opérationnelles.

Mais il ne crée pas de connexion entre ces points de données et les résultats des projets, la santé des sprints ou les dates de livraison sans une pile de rapports distincte. Vous avez toujours besoin d'un autre outil pour comprendre l'impact des réunions Zoom sur le travail réel.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte clairement en matière de visibilité post-réunion, en reliant directement les changements décidés lors des réunions au travail et à la capacité.

ClickUp vs Zoom sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit affirment que ces outils remplissent des fonctions différentes. Zoom permet de réunir rapidement les gens, tandis que ClickUp transforme les décisions en travail que vous pouvez suivre.

Pour ClickUp, de nombreux utilisateurs apprécient les flux de travail « réunion-action » :

Il créera un document dans ClickUp avec un aperçu, les points clés à retenir, les prochaines étapes et les sujets clés... le tout joliment mis en forme et facile à lire.

Pour Zoom, les utilisateurs de Reddit soulignent sa fiabilité et sa familiarité, en particulier avec les externes :

Lorsque vous travaillez avec des personnes externes, Zoom est le choix le plus sûr... Presque tout le monde connaît Zoom, et son interface utilisateur est très simple.

Mais d'autres notent que les résumés générés par l'IA peuvent omettre certains détails et doivent être vérifiés :

Zoom IA Companion fait du bon travail... mais les inexactitudes et les généralisations peuvent modifier le sens de ce qui s'est passé.

ClickUp synchronise parfaitement votre travail

Zoom facilite les réunions et crée une atmosphère familière. Pour les vérifications rapides, les démonstrations clients et les webinaires à grande échelle, il offre une vidéo fiable, une connexion simple et un flux fluide.

ClickUp, quant à lui, vous aide à gérer toutes vos communications et collaborations dans un environnement de travail unique alimenté par l'IA qui vous permet, à vous et à votre équipe, de rester sur la même longueur d'onde.

Il vous aide à suivre l'avancement des projets, à partager des fichiers et à automatiser les tâches répétitives. Vous pouvez commencer avec un forfait gratuit et gérer facilement plusieurs projets grâce à la gestion centralisée des tâches et à plus de 1 000 intégrations ClickUp. Vous avez une liste de tâches à accomplir ? ClickUp vous aidera à les achever grâce à son suivi de projet et à ses flux de travail de création de tâches automatisés.

Les deux outils ont leurs points forts, mais si vous recherchez un outil qui vous aide à accéder aux réunions, à gérer les flux de travail des projets et à hiérarchiser le suivi des tâches, ClickUp est l'outil idéal pour vous.

Découvrez ce que cela fait d'avoir tout à portée de main en vous inscrivant gratuitement à ClickUp! Finis les encombrements. Finis les changements d'onglets pour gérer vos projets. Juste un outil qui vous aide, et non qui vous complique la vie.