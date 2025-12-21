Comment utiliser les invites Galaxy IA pour stimuler votre créativité et votre productivité

Galaxy IA n'est pas seulement un ensemble de fonctionnalités intelligentes, c'est un copilote créatif intégré directement à votre appareil Samsung. Avec les bonnes instructions, vous pouvez esquisser des idées, organiser vos pensées et transformer des notes brutes en contenu raffiné.

Les instructions Galaxy IA sont particulièrement utiles lorsque vous avez besoin d'un élan de créativité. Vous êtes bloqué sur un titre ? Elles peuvent générer dix options en quelques secondes. Vous avez besoin d'inspiration pour un design ? Elles peuvent esquisser des variations ou proposer de nouveaux angles.

Vous pouvez même planifier des calendriers ou des itinéraires de voyage à l'aide d'une seule invite bien conçue.

Ce guide vous explique étape par étape comment utiliser les invites Galaxy IA pour faire tout cela. Vous apprendrez quelles invites fonctionnent le mieux, comment les formuler et comment débloquer le potentiel créatif et de productivité intégré à votre appareil Galaxy.

🧠 Le saviez-vous ? Le premier programme largement reconnu comme une « véritable IA », Logic Theorist, a été écrit en 1956 et a réussi à prouver des dizaines de théorèmes mathématiques que seuls les mathématiciens humains avaient auparavant abordés.

Qu'est-ce que Galaxy IA ?

via Galaxy IA

Galaxy AI est la suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées aux appareils mobiles et ordinateurs portables Samsung, fonctionnant à la fois sur les appareils et dans le cloud. Elle propose des outils pour la rédaction, la génération d'images, l'assistance vidéo et les tâches quotidiennes liées au contenu.

Cette fonctionnalité de l'outil marketing basé sur l'IA comprend un ensemble de générateurs et d'assistants que vous pouvez combiner à votre guise pour diverses tâches, notamment :

Traduction en direct : traduit les appels en temps réel pour que vous puissiez parler naturellement dans toutes les langues.

Assistance au chat : réécrit vos messages dans différents tons pour une communication plus claire.

Interprète : est un fournisseur de traduction bidirectionnelle sur écran partagé pour les discussions en face à face.

Aide à la prise de notes : résume les notes, crée des modèles et met en forme automatiquement le texte.

Assistance à la transcription : transforme les enregistrements vocaux en transcriptions et résumés clairs.

Cercle pour rechercher : vous permet d'encercler n'importe quel élément à l'écran pour le rechercher instantanément.

Modification générative : supprime des objets ou étend les arrière-plans à l'aide de la génération d'images par IA.

Assistance photo : améliore les images et suggère des modifications en cours d'un simple geste.

Esquisse vers image : convertit de simples esquisses en images réalistes.

Assistance clavier IA : suggère un texte plus clair et plus soigné au fur et à mesure que vous tapez.

Résumés IA : raccourcit les articles ou documents longs en résumés rapides et lisibles.

IA hybride : combine un traitement rapide sur l'appareil avec une intelligence avancée basée sur le cloud.

🧠 Anecdote amusante : l'un des premiers robots à combiner perception, raisonnement et action était le robot Shakey. Développé à la fin des années 1960, Shakey était capable de planifier, de se déplacer et de « raisonner » sur des tâches avant de les accomplir, ce qui constituait un jalon majeur dans le domaine de la robotique IA.

Comment fonctionnent les invites Galaxy IA ?

Les invites Galaxy IA agissent comme des instructions qui indiquent au système ce que vous souhaitez qu'il produise, donne une forme ou affine.

Lorsque vous saisissez une invite, la plateforme l'utilise pour comprendre le format, le ton, la longueur et l'objectif du résultat que vous souhaitez obtenir. Cela s'applique à la rédaction, aux résumés, à la planification et à la génération d'images.

Une invite claire aide Galaxy IA à identifier la tâche principale, que vous ayez besoin d'un plan structuré, d'un bref résumé, d'un brouillon peaufiné ou d'un concept visuel. Le système construit ensuite le résultat à partir des détails que vous fournissez. Ainsi, plus vos instructions sont proches de votre objectif, plus le résultat sera précis et utile.

🎥 Regardez : l'IA n'est plus réservée aux technophiles, c'est votre nouvel assistant personnel. Dans cette vidéo, nous vous montrerons exactement comment utiliser l'IA pour gérer les tâches répétitives, générer de nouvelles idées et maintenir vos projets sur la bonne voie.

Pourquoi les invites Galaxy IA sont-elles utiles ?

Les modèles de messages Galaxy IA améliorent la qualité et la pertinence des créations de la plateforme, ce qui les rend précieux pour les tâches créatives et liées au travail. Ils vous aident à :

Définir le ton, la structure et le format souhaités pour les documents écrits

Transformer les informations supplémentaires en résumés ou en plans clairs

Concepts de campagne et orientations en matière de contenu

Ajouter des détails pour une génération d'images plus performante

Réduisez le temps passé à peaufiner ou à retravailler vos brouillons.

Accélérer la progression dans différents rôles et projets

🔍 Le saviez-vous ? Selon le sondage AI Sprawl de ClickUp, les travailleurs qui utilisent une IA entièrement intégrée sont 2,78 fois plus susceptibles d'utiliser l'IA tout au long de leur journée. L'intégration de l'IA et son impact sur l'utilisation

Types d'invites Galaxy IA

Voici 25 invitations Galaxy IA classées par cas d'utilisation. 📝

Messages de création de contenu

via Galaxy IA

Rédigez un article de blog de 900 mots sur l'utilisation éthique de l'IA dans les salles de classe. Incluez des titres H2 et H3, des exemples concrets tirés du milieu scolaire, les préoccupations potentielles soulevées par les enseignants et de brèves sections d'introduction et de conclusion. Réécrivez ce brouillon pour améliorer la clarté et le flux. Conservez le sens original, mais raccourcissez les phrases trop longues, corrigez les transitions maladroites, améliorez la structure des paragraphes et veillez à ce que le ton soit cohérent tout au long du texte. Créez cinq présentations d’e-mail (70 à 90 mots chacune) sur les nouvelles tendances en matière de créativité numérique. Variez le ton : une présentation inspirante, une axée sur les données, une de discussion, une provocante et une axée sur la narration. Rédigez un script YouTube de 5 minutes expliquant comment réutiliser du contenu long format dans des clips courts. Incluez des repères temporels pour la modification en cours des photos, des suggestions accrocheuses pour les 10 premières secondes et trois points à retenir. Développez 10 idées de publications LinkedIn pour un créateur enseignant les principes fondamentaux de l'image de marque personnelle. Mélangez les formats : trois fils éducatifs, trois conseils rapides, deux publications démystifiant les idées reçues et deux aperçus des coulisses.

🎥 Découvrez les meilleurs agents IA pour la création de contenu :

Messages marketing et réseaux sociaux

via Galaxy IA

Créez un calendrier de contenu Instagram de 30 jours pour une marque de bien-être qui lance une nouvelle gamme de compléments alimentaires. Incluez des thèmes hebdomadaires, un mélange de Reels/carrousels/Stories, des modèles de légendes et les heures de publication optimales pour un public soucieux de sa santé. Rédigez cinq variantes d'annonces Facebook pour une application d'apprentissage des langues destinée aux professionnels très occupés. Créez une annonce de sensibilisation, deux annonces de réflexion mettant en avant les fonctionnalités et deux annonces de conversion avec des offres à durée limitée. Limitez chacune d'elles à 125 caractères. Générez 12 accroches TikTok captivantes pour des vidéos de conseils sur la productivité. Limitez-vous à 10 mots maximum, utilisez des interruptions de schéma et incluez des options pour les superpositions de texte et les introductions parlées. Élaborez un guide de voix de marque pour un service d'abonnement à du café haut de gamme. Définissez 4 à 5 caractéristiques vocales essentielles, fournissez des recommandations et des interdictions pour chacune d'entre elles, incluez 8 à 10 échantillons de phrases et comparez-les avec des exemples de voix de concurrents. Rédigez sept légendes Instagram (100 à 150 caractères) pour le lancement d'une collection estivale de vêtements de plage durables. Intégrez des messages sur les matériaux écologiques, incluez des CTA clairs, ajoutez 2 à 3 hashtags pertinents et variez les niveaux d'énergie.

Messages d'éducation et d'apprentissage

via Galaxy IA

Transformez ces notes de cours éparpillées en un guide d'étude structuré. Organisez-les avec des titres clairs, convertissez les paragraphes en listes à puces, surlignez les termes clés et ajoutez une checklist de révision rapide en cinq points à la fin. Expliquez la photosynthèse à des élèves de 5e en utilisant un langage de discussion. Décomposez le processus en 4 ou 5 étapes simples, utilisez une analogie accessible, évitez le jargon scientifique et incluez un résumé en une phrase qu'ils pourront retenir. Créez un plan de cours de 45 minutes sur la confidentialité numérique pour les élèves du secondaire. Incluez les objectifs d'apprentissage, une introduction à la discussion de 10 minutes, deux activités pratiques, des questions de réflexion et un devoir à faire à la maison. Résumez ce document de recherche de 12 pages sur le changement climatique en un texte explicatif de 150 mots destiné aux étudiants de première année. Extrayez trois conclusions clés, expliquez brièvement la méthodologie et ajoutez du contexte sur l'importance de cette recherche. Générez 10 questions à choix multiples sur la Seconde Guerre mondiale, couvrant les dates, les personnages clés et les évènements majeurs. Incluez trois questions faciles, quatre questions moyennes et trois questions difficiles avec les réponses correctes et de brèves explications.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 80 % des personnes dans le monde souhaitent des garanties juridiques plus strictes en matière d'IA et de confidentialité, ce qui montre que la demande générale d'une réglementation plus stricte s'est fermement imposée.

Messages relatifs à la productivité et au flux de travail

via Galaxy IA

Convertissez ces notes de réunion en un brief de projet soigné. Structurez-le en sections claires : objectifs du projet, limites du périmètre, échéancier en trois phases, livrables clés avec spécifications, parties prenantes, intervalle budgétaire et questions en suspens. Concevez un modèle de planification hebdomadaire pour un designer indépendant gérant 4 à 6 clients actifs. Incluez des sections pour les tâches du projet, les délais des clients, le travail administratif, les rappels de suivi et un système de classement par priorité. Rédigez un processus en six étapes pour gérer les demandes de révision des clients à travers plusieurs cycles de commentaires. Rendez-le exploitable à l'aide de modèles pour chaque étape, incluez des conseils sur le contrôle des versions et ajoutez un arbre de décision pour éviter les dérives de périmètre. Résumez cette transcription de réunion de 45 minutes dans un document d'action clair. Extrayez les décisions prises, dressez la liste des prochaines étapes avec les responsables désignés, identifiez les obstacles nécessitant l'intervention de la direction et notez tous les éléments à traiter ultérieurement. Créez trois versions professionnelles de biographie de 50, 100 et 150 mots pour un consultant en marketing. Utilisez un ton confiant mais accessible, mettez en avant vos domaines d'expertise, incluez des résultats notables et utilisez un langage clair.

🧠 Anecdote amusante : selon un mythe antique, les hommes auraient imaginé des machines intelligentes : dans les légendes grecques telles que celle de la forge d'Héphaïstos, les dieux auraient créé des serviteurs métalliques « vivants », en quelque sorte les premiers robots de science-fiction en bronze.

Messages d'invitation à la génération d'images

via Galaxy IA

Générez un paysage urbain illustré avec des gratte-ciel en silhouette au coucher du soleil. Utilisez un style de peinture numérique, des dégradés chauds orange et violet dans le ciel, une brume atmosphérique douce et une ambiance paisible mais énergique. Créez une photo de produit représentant un flacon de parfum de luxe sur une surface blanche minimaliste. Ajoutez des ombres douces, un éclairage directionnel provenant du côté gauche, de subtils reflets sur le verre, un bouchon doré et une typographie élégante à empattement sur le libellé. Concevez l'illustration du caractère d'un jeune inventeur : un enfant de 12 ans à l'expression curieuse, les cheveux en bataille, des lunettes de protection sur le front, une veste en jean avec des patchs, un sac à dos rempli d'outils, des tons chauds et terreux, un style vectoriel épuré adapté à l'animation. Générez un fond d'écran représentant une forêt sereine en résolution 4K. Incluez de grands pins, la douce lumière du soleil matinal filtrant à travers les branches, une légère brume près du sol, une riche palette de couleurs vertes, une faible profondeur de champ et une mise au point sur le premier plan. Créez un environnement de travail futuriste avec un professionnel travaillant à un bureau flottant minimaliste. Ajoutez des écrans holographiques translucides affichant des visualisations de données, un éclairage bleu-blanc ambiant, une technologie élégante, des plantes pour apporter de la chaleur, un sentiment de concentration et d'innovation.

🔍 Le saviez-vous ? 88 % des organisations déclarent utiliser régulièrement l'IA dans au moins une fonction métier, mais la plupart des entreprises en sont encore à la phase d'expérimentation ou de pilotage, et seulement un tiers d'entre elles affirment que leurs initiatives en matière d'IA ont atteint une véritable échelle.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans le marketing du contenu

Conseils pour optimiser les invites Galaxy IA

Pour obtenir les meilleurs résultats avec Galaxy IA, il faut concevoir des invitations de manière réfléchie.

Voici les stratégies clés pour optimiser la qualité de vos résultats :

Privilégiez vos contraintes : placez le nombre de mots, les exigences de format et les spécifications de ton au début de votre invite. Galaxy IA donne la priorité aux instructions initiales et fournit des résultats plus précis lorsque les limitations sont indiquées en premier.

Utilisez la technique du « mauvais exemple » : montrez à Galaxy IA ce que vous ne voulez pas en plus de ce que vous voulez. « Évitez le jargon d'entreprise comme synergie » produit de meilleurs résultats qu'une demande vague comme « ton décontracté ».

Ajoutez un point de contrôle qualité : terminez les invitations complexes par « Avant de répondre, identifiez les trois éléments les plus importants de cette demande. » Galaxy IA établira de meilleures priorités et détectera les malentendus avant de générer le résultat.

Superposez des instructions complexes : demandez d'abord un aperçu, examinez-le, puis demandez une extension. Cela permet de détecter rapidement les problèmes structurels et d'obtenir de meilleurs résultats finaux.

Testez d'abord avec des cas limites : exécutez des scénarios complexes (profondeur technique, formats inhabituels) avant les tâches routinières. S'il gère bien la complexité, il excellera dans les demandes plus simples.

📮ClickUp Insight : 31 % des personnes interrogées pensent que réduire la saisie de 40 % débloquerait l'accélération de la communication et l'amélioration de la documentation. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec le temps ainsi gagné. La fonction Talk-to-Text de Brain MAX vous permet de saisir chaque détail, chaque idée et chaque élément à une vitesse quatre fois supérieure à celle de la saisie au clavier. Vous n'aurez plus jamais à sacrifier des détails importants ou la clarté.

💡 Conseil de pro : utilisez des invites IA négatives. « Écrivez ceci sans jargon d'entreprise » ou « expliquez ceci sans utiliser de termes techniques » vous aidera à éviter les réponses génériques et approximatives de l'IA.

Erreurs courantes à éviter

Galaxy IA fonctionne bien avec des instructions claires, mais certaines habitudes peuvent fausser les résultats. Voici ce qu'il faut éviter.

Erreur ❌ Ce qui ne va pas 🚩 Faites plutôt ceci ✅ Des instructions qui se lisent comme des pensées, et non comme des tâches /IA récupère des fragments et produit des résultats désordonnés et flous. Rédigez votre demande sous forme d'instructions claires, et non sous forme de liste d'idées en vrac. Changer d'objectif en cours d'invite ou d'instructions Le résultat combine des intentions sans rapport entre elles (par exemple, résumé + script + légende). Limitez-vous à un seul objectif par invite, afin d'obtenir des résultats clairs. Demander un ton sans donner d'indications L'IA utilise par défaut une voix neutre et fade. Mentionnez l'ambiance, le rythme ou la personnalité que vous souhaitez. Fournir des mots-clés sans hiérarchie /IA accorde trop d'importance aux mots aléatoires et ignore les priorités. Clarifiez ce qui est le plus important par rapport aux détails facultatifs. Demander des formats qui se contredisent Des instructions contradictoires produisent une structure incohérente. Faites correspondre le format et l'objectif (par exemple, plan ou paragraphe). Éliminer les contraintes pour les tâches créatives Les résultats en termes d'images et d'écriture deviennent vagues ou trop littéraux. Ajoutez des limites : style, angle, cadrage, longueur ou mise au point. Utilisation de mots de remplissage qui brouillent l'intention /IA interprète mal les expressions d'incertitude (« peut-être », « en quelque sorte », « en quelque sorte »). Rédigez des instructions claires et précises. Donner son avis sans proposer de nouvelle orientation L'IA répète le même schéma avec quelques modifications mineures. Indiquez ce qu'il faut changer et ce qu'il faut conserver.

🔍 Le saviez-vous ? 66 % des personnes interrogées déclarent utiliser régulièrement l'IA, et 83 % pensent que l'IA apportera de nombreux avantages. Cependant, seules 46 % d'entre elles font confiance aux systèmes d'IA.

Limitations de Galaxy IA

Galaxy IA est fiable pour les tâches créatives et de productivité quotidiennes, mais il présente encore des limites qui influencent les résultats obtenus. Par exemple :

Plusieurs fonctionnalités de Galaxy AI consomment des crédits, et les outils d'image en utilisent beaucoup à la fois. Il est souvent difficile de savoir combien coûtera une tâche avant de l'avoir exécutée.

Certains générateurs (comme l'assistant de rédaction longue) fonctionnent bien, tandis que d'autres semblent sous-développés ou produisent des résultats superficiels et répétitifs.

Faible raisonnement complexe ; les tâches en plusieurs étapes (stratégies, cadres, instructions à plusieurs niveaux) sont souvent réduites à des listes superficielles.

Galaxy IA n'est pas profondément intégré aux outils de productivité ou de publication, vous aurez donc toujours besoin d'applications externes pour l'exécution réelle de votre flux de travail.

📖 À lire également : Comment utiliser les invites de chaîne de pensée (avec exemples)

Comment ClickUp Brain résout les limites de Galaxy IA

Galaxy IA vous aide à générer des idées, mais ne reste pas en connexion avec votre travail. Il répond à vos questions sans comprendre vos tâches, vos projets, vos documents ou les décisions déjà prises par votre équipe. Cet écart vous oblige à rassembler vous-même les informations, ce qui ralentit votre travail.

ClickUp résout ce problème en tant que premier environnement de travail contextuel basé sur l'IA au monde. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil ou de reconstruire l'arrière-plan à chaque fois que vous lancez une invite ou des instructions.

Vous restez dans un seul environnement de travail, et ClickUp Brain comprend le travail dès que vous le demandez. Cela élimine également la prolifération de l'IA, car vous ne travaillez pas avec plusieurs assistants dans des applications distinctes. Il fournit un contexte à 100 % et un lieu unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Voyons comment il fournit l’assistance nécessaire à vos flux de travail quotidiens. 🔄

Obtenez des réponses fondées sur votre travail réel

Visualisez le statut opérationnel et les prochaines étapes à suivre dans votre environnement de travail avec ClickUp Brain

ClickUp Brain s'intègre à vos tâches, documents, checklists et structures de projet. Lorsque vous posez une question, il puise dans le travail réel créé par votre équipe, tel que les exigences, les notes, les mises à jour et les ressources liées.

Galaxy IA ne peut pas le faire, car il n'a pas accès à votre contexte opérationnel. Vous vous retrouvez donc pris dans une boucle de travail sans fin, passant de votre appareil Galaxy IA à votre ordinateur portable pour rechercher un fichier.

Avec Brain, c'est différent.

Imaginons que vous coordonniez un projet d'expansion impliquant plusieurs équipes. Vous demandez à ClickUp Brain de résumer l'état actuel des choses dans les domaines de l'ingénierie, des finances et des opérations. Il examine l'activité dans votre environnement de travail et vous donne un aperçu précis de l'avancement, des retards et des prochaines étapes. Vous pouvez alors utiliser ces informations pour informer la direction, ajuster les échéanciers et attribuer les suivis.

ClickUp Brain offre également à ses utilisateurs l'accès à plusieurs modèles LLM premium tels que ChatGPT, Claude et Gemini, directement depuis ClickUp. Vous pouvez ainsi choisir le style de réflexion dont vous avez besoin sans avoir à ouvrir un autre outil.

Utilisez plusieurs LLM sans changer d'outil grâce à ClickUp Brain.

📌 Essayez ces instructions : Passez en revue ce projet et résumez les principaux risques, les propriétaires et les décisions en suspens. Suggérez des étapes de suivi pour la prochaine révision.

Voici les différentes façons dont vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour atteindre cette productivité dont vous avez tant besoin :

Posez des questions à ClickUp Brain sur votre environnement de travail

Marketing : transformez un transformez un document ClickUp désordonné consacré à la planification d'une campagne en un brief structuré qui tire des enseignements des tâches liées à la recherche et des notes sur les performances passées.

Ingénierie : demandez à ClickUp Brain d'analyser les rapports de bogues dans votre sprint et de mettre en évidence les tendances sur les différentes plateformes ou appareils afin que votre équipe puisse corriger plus rapidement les causes profondes.

RH et opérations humaines : Transformez une longue discussion sur les performances en un plan de croissance clair dans un document qui reflète les objectifs enregistrés dans vos Transformez une longue discussion sur les performances en un plan de croissance clair dans un document qui reflète les objectifs enregistrés dans vos tâches ClickUp

Service client : résumez les principaux problèmes récurrents à partir de plusieurs tickets d'assistance liés à une tâche spécifique afin que votre équipe produit puisse identifier les tendances réelles.

Finance : examinez un projet de prévision et demandez à ClickUp Brain de vous présenter les risques, les actions en attente de la part des propriétaires et les échéances à venir avant la clôture mensuelle.

💡 Conseil de pro : l'astuce « inverse » fonctionne. Si quelque chose est trop formel, demandez à ce que cela soit rédigé « comme je le ferais dans un texte adressé à un ami ». Trop décontracté ? « Comment le dirais-je à mon patron ? » Cela permet de recalibrer rapidement.

Gérez votre travail à l'aide d'invites simples sur BrainGPT.

Utilisez ClickUp BrainGPT comme super assistant IA pour tous vos outils et tâches

BrainGPT étend encore davantage les capacités de ClickUp Brain en donnant aux équipes accès aux LLM les plus puissants et au niveau de performance le plus élevé pour le travail complexe.

Alors que Galaxy AI vous aide à générer des idées, des résumés et des résultats créatifs sur votre appareil, BrainGPT est une super application d'IA pour ordinateur de bureau qui intervient lorsque vous avez besoin d'un raisonnement plus approfondi, d'une analyse plus poussée ou d'une génération de contenu à grande échelle dans votre environnement de travail.

Il offre des réponses plus rapides, des résultats de meilleure qualité et un traitement plus fiable des documents longs. C'est un compagnon IA de bureau parfait pour lorsque votre flux de travail passe de la créativité mobile à l'exécution à grande échelle. Bientôt, BrainGPT deviendra votre seule couche IA pour tout, de la recherche à l'action.

💡 Conseil de pro : Tout comme Brain, BrainGPT héberge également plusieurs LLM. Vous pouvez ainsi utiliser chaque outil d'IA pour ses super-pouvoirs et les adapter en fonction de votre cas d'utilisation, par exemple : Le flux des récits stratégiques s'améliore grâce à Claude .

La rédaction destinée aux clients s'améliore considérablement grâce à ChatGPT .

Les recherches et les analyses techniques sont plus claires grâce à Gemini .

La synthèse de haut niveau travaille de manière fiable grâce à DeepSeek .

Génération d'images et tâches nécessitant un contexte de travail à 100 % via ClickUp Brain Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA.

Travaillez plus intelligemment sur vos tâches, vos fichiers et vos sources Web

Rassemblez les fichiers, tâches et documents de toutes les applications connectées dans une seule vue grâce à ClickUp Enterprise Search

Vous pouvez utiliser ClickUp Enterprise Search dans BrainGPT pour extraire des données de vos outils connectés, tels que GitHub, Google Drive et SharePoint, afin d'afficher les résultats juste à côté des tâches de votre projet. Cela vous aide à considérer votre espace de travail numérique comme une base de connaissances unifiée.

Par exemple, vous planifiez un audit de conformité. Vous demandez à BrainGPT : « Listez tous les documents liés à la conformité au RGPD provenant de Google Drive, SharePoint et des tâches d'audit passées. » BrainGPT renvoie une liste consolidée, que vous pouvez joindre directement à votre tâche de conformité.

📖 À lire également : Des invitations d'écriture pour transformer votre processus créatif au travail

Transformez vos pensées en travail concret

Convertissez instantanément la parole en texte grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT

Brain MAX inclut ClickUp Talk to Text: vous parlez, et il tape et met en forme, vous aidant ainsi à travailler 400 % plus vite. Il suffit d'appuyer sur la touche de raccourci pour qu'une barre flottante apparaisse en bas de votre écran. Vous parlez, et ClickUp Brain convertit votre discours en texte.

Supposons que vous soyez en train de revoir un processus et que vous souhaitiez réfléchir à la formulation d'une nouvelle section des procédures opératoires normalisées. Vous appuyez sur votre touche de raccourci, dictez votre brouillon de paragraphe, attendez que Brain MAX le transcrive, puis collez le texte directement dans un document. Vous réfléchissez à voix haute et capturez un texte peaufiné sans interrompre votre flux.

Libérez votre potentiel créatif par l'automatisation de vos tâches avec Agents.

Les agents ClickUp AI sont conçus pour vous décharger des tâches répétitives et chronophages afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail créatif et stratégique.

Utilisez des agents ClickUp AI Autopilot prédéfinis ou créez-en des personnalisés.

Contrairement aux flux de travail manuels ou aux outils autonomes, ces agents fonctionnent « toujours dans le contexte, toujours actifs », écoutant les questions, faisant ressortir des informations, générant des rapports et gérant automatiquement les flux de travail.

Alors que Galaxy AI vous offre une créativité intégrée à votre appareil (suggestions d'écriture, images, réécriture de texte et idéation), les agents IA de ClickUp AI transforment ce que vous générez en travaux concrets et organisés. Ils vous aident à créer des tâches, à gérer les délais, à résumer les décisions et à tout synchroniser, comblant ainsi le fossé entre l'inspiration et l'exécution.

Découvrez ClickUp : la galaxie de la productivité

Les idées nouvelles sont toujours les bienvenues, surtout lorsqu'elles surgissent au moment où votre travail a besoin d'un coup de pouce.

Les invites Galaxy IA vous aident à donner une forme à la dynamique, à faire circuler vos idées et à faciliter vos tâches quotidiennes. Une fois que vous aurez compris comment utiliser les invites, votre créativité et votre productivité deviendront plus prévisibles et moins chaotiques.

ClickUp vous offre l'espace nécessaire pour développer ces idées.

Vous planifiez, rédigez, créez et organisez tout en un seul endroit, et ClickUp Brain + Brain MAX reste connecté à votre travail réel. Ils lisent vos tâches, extraient des informations de vos documents, comprennent vos échéanciers et vous aident à agir plus rapidement sans perdre le contexte. C'est là que tous vos efforts en matière d'invites portent leurs fruits.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅