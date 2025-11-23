Moveworks ou Glean : quelle plateforme d'IA convient le mieux à votre équipe ?

Près de 60 % de notre temps est consacré à la recherche, au partage et à la mise à jour d'informations sur différentes plateformes et différents outils. Cela montre clairement combien de temps est perdu à rechercher des informations pendant les heures de travail lorsque l'on utilise diverses applications d'entreprise.

Glean et Moveworks sont tous deux des concurrents sérieux pour relever ce défi grâce à leurs fonctionnalités de recherche d'entreprise et de gestion des connaissances par l'IA.

Bien que les deux offrent de puissantes capacités d'IA pour les services aux employés et l'automatisation des processus, certaines limites poussent les équipes à explorer les meilleures alternatives.

Dans cet article, nous comparons Moveworks et Glean et mettons en évidence les éléments à prendre en compte si vous évaluez des outils basés sur l'IA pour améliorer la prestation de services et les plateformes de gestion des services aux employés.

Glean vs. Moveworks — et la meilleure alternative en un coup d'œil

Fonctionnalité Glean Moveworks ⭐ La meilleure alternative : <2>ClickUp Recherche d'entreprise Recherche sémantique alimentée par LLM dans plus de 250 sources de données ; performante pour récupérer des connaissances dispersées. Recherche sémantique avec moteur de raisonnement ; optimisée pour la résolution des tickets et les demandes internes structurées. Recherche d'entreprise connectée entre les tâches, les documents, le discuter et les applications intégrées, avec des réponses instantanées et prêtes à l'emploi. Automatisation des tâches et des flux de travail Exécution avec une limite d'action ; se concentre sur le fait de résumer, de récupérer et d'organiser les informations. Automatisation approfondie des tâches informatiques, RH et financières ; gère les réinitialisations, les accès, les approbations et la billetterie. Les agents IA déclenchent des actions, mettent à jour des tâches, acheminent des demandes et automatisent les flux de travail informatiques/RH directement dans votre environnement de travail. Assistants IA Glean Assistant pour résumer, générer du contenu et répondre à des requêtes en utilisant le contexte de l'entreprise. Assistant d'assistance IA qui répond aux requêtes, rédige des messages et prend des mesures en discutant. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents : recherchez, répondez, résumer, créez des tâches, mettez à jour des documents et exécutez des workflows. Gestion des connaissances Points forts : réponses vérifiées, hub sélectionnés, FAQ, liens Go ; idéal pour l'intégration et la documentation interne. Se concentre davantage sur la résolution des problèmes d'assistance que sur la gestion structurée du contenu. Document, tâches, discuter et connaissances centralisés, tous connectés grâce à l'IA liante et à la récupération instantanée du contexte. Flexibilité pour les développeurs Assistance des API, mais personnalisation limitée des flux de travail Agent Studio pour créer des agents spécifiques à certaines tâches et des automatisations personnalisées à l'aide d'outils low-code. Créez des agents IA personnalisés, des automatisations, des intégrations et des flux de travail informatiques sans avoir à gérer l'infrastructure. discuter + collaboration Résumés et réponses dans la barre latérale ; non conçu pour les flux de travail basés sur les actions dans le discuter. Gère les flux de travail informatiques/RH directement dans Slack/Teams, en résolvant les tâches en discuter. ClickUp Chat transforme automatiquement les messages en tâches, résumés, décisions et mises à jour synchronisées des projets. Intégrations Plus de 250 sources, dont Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Plus de 100 systèmes dans les domaines de l'identité, des ressources humaines, de la gestion des services informatiques et des applications de messagerie S'intègre à GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce et bien d'autres, le tout réuni dans un seul environnement de travail. Sécurité + permission Recherche stricte tenant compte des permission ; respecte le contrôle d'accès de l'entreprise Gouvernance avec notation de contenu, citations et flux de travail de vérification Permissions granulaires sur les tâches, les listes, les documents et les espaces ; sécurité d'entreprise sans frais de configuration supplémentaires. Atouts en termes d'utilisation Idéal pour la recherche d'entreprise et la découverte de connaissances Idéal pour l'automatisation des services aux employés et la déviation des tickets Idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier à la fois de fonctions de recherche, d'automatisation et de gestion du travail dans un environnement de travail convergent basé sur l'IA.

Qu'est-ce que Glean ?

via Glean

Chaque jour, les employés passent beaucoup de temps à poser les mêmes questions : où se trouve cette politique RH ? Comment réinitialiser mon mot de passe ? Quelle est la dernière version du pitch deck ? Ces retards sont dus non seulement à la dispersion des données de l'entreprise dans un trop grand nombre d'applications, mais aussi à l'inefficacité des interactions avec les clients.

C'est là que Glean entre en étape. Il s'agit d'une plateforme alimentée par l'IA pour la gestion des services aux employés qui fournit des réponses rapides et précises en effectuant une connexion à tous vos outils. Grâce à ses capacités de recherche approfondie en entreprise, elle fait apparaître instantanément les informations pertinentes et :

✅ Unifie les données et l'historique des utilisateurs sur divers systèmes d'entreprise pour une récupération transparente des informations DHEAS✅ Comprend le comportement des utilisateurs grâce au traitement du langage naturel et à l'apprentissage automatique DHEAS✅ Traite les requêtes courantes grâce à des suggestions intelligentes et au chat IA, réduisant ainsi la charge de travail des équipes d'assistance DHEAS✅ Permet aux employés de générer du contenu, de résumer des fils de discussion et d'automatiser facilement les tâches répétitives

Fonctionnalités de Glean

L'argument clé de vente de Glean est qu'il se connecte aux données de votre entreprise et automatise la manière dont les utilisateurs trouvent, gèrent et exploitent les informations grâce à une interface conviviale. Ces fonctionnalités clés permettent une assistance en temps réel et une intégration plus rapide. Découvrons-les ensemble.

Functionality #1: recherche sémantique alimentée par l'IA avec prise en compte du contexte

Glean est un fournisseur de recherche sémantique avancée à l'aide de modèles linguistiques volumineux, permettant aux employés d'accéder plus rapidement à des informations dispersées. Mais il reste fortement dépendant de sources de connaissances structurées pour fournir des résultats précis.

Les capacités de recherche d'entreprise de l'outil s'adaptent en fonction de l'utilisateur, de son rôle et de son activité récente, créant ainsi une expérience de recherche personnalisée et unifiée.

De plus, Glean respecte les niveaux de permission existants, de sorte que le contenu sensible reste protégé.

📖 À lire également : Système de gestion des tickets pour les équipes informatiques

2. Fonctionnalité n° 2 : Glean Assistant et agents IA

via Glean

L'assistant Glean répond aux questions des employés, résume le contenu et aide à la génération de documents en utilisant le contexte de l'entreprise.

Autre avantage : vous pouvez également créer des agents IA personnalisés qui automatisent les tâches routinières, déclenchent des flux de travail en plusieurs étapes et exécutent des actions au sein du graphe de connaissances de votre entreprise, le tout avec une précision contextuelle et respectueuse des permissions. Cela aide les équipes informatiques et d'assistance à réduire le volume de tickets tout en améliorant la prestation de services.

👀 Anecdote : l'IA est particulièrement efficace lorsqu'elle réduit les requêtes routinières et les tâches répétitives, là où la recherche d'entreprise et les automatisations ClickUp ont le plus d'impact.

3. Fonctionnalité n° 3 : gestion des connaissances et réponses vérifiées

via Glean

Les équipes peuvent centraliser leurs connaissances grâce à des FAQ vérifiées, des liens Go Links et des hubs de ressources sélectionnés. Les fonctionnalités de Glean réduisent les requêtes des employés et accélèrent l'intégration en facilitant la recherche de réponses fiables et actualisées, ce qui est essentiel pour réduire les temps d'arrêt.

via Glean

Glean prend en charge plus de 250 sources de données, notamment Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support et Microsoft Teams.

De plus, il n'y a aucun risque d'exposition des données sensibles, car Glean indexe et établit la connexion entre les applications d'entreprise afin de fournir le bon contenu à la bonne personne.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de gestion des services informatiques (ITSM)

5. Fonctionnalité n° 5 : automatisation native pour une efficacité accrue sur le lieu de travail

via Glean

Grâce à ses intégrations avec des outils tels que Slack, Zoom et Microsoft 365, Glean fournit des résumés, des suggestions d'actions et des réponses basées sur l'IA là où les employés travaillent déjà.

Qu'il s'agisse de résumer des fils de discussion ou de créer des e-mail Outlook, l'objectif est d'augmenter la productivité et de réduire les tâches répétitives dans tous les services.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un travailleur du savoir envoie 25 messages par jour juste pour trouver des informations et du contexte, perdant ainsi un temps précieux à passer au crible des discussions et des e-mails éparpillés. Imaginez que les tâches, les projets, les messages et les connaissances soient regroupés dans un seul environnement de travail connecté, avec une IA pour tout relier. Vous n'avez pas besoin d'imaginer. Vous avez ClickUp. Essayez-le dès aujourd'hui !

Tarifs Glean

Tarification personnalisée

📖 À lire également : Meilleurs concurrents et alternatives à Glean

Qu'est-ce que Moveworks ?

via Moveworks

Les employés ont besoin de réponses instantanées, cela a déjà été établi.

Qu'il s'agisse de réinitialiser un mot de passe, de trouver une politique ou de vérifier le solde des congés payés, lorsque les informations sont dispersées dans les systèmes d'entreprise, les équipes d'assistance sont débordées et le travail ralentit.

Moveworks résout ce problème grâce à une plateforme d'IA dédiée à la gestion des services aux employés, qui comprend les requêtes en langage naturel, récupère les informations pertinentes et effectue l'automatisation des réponses à travers les outils que votre entreprise utilise déjà.

Cela permet à Moveworks de faire ce qui suit :

✅ Fournit une assistance en temps réel pour les services informatiques, RH et financiers grâce à un assistant IA formé sur les données de votre entreprise✅ Résout les requêtes courantes et automatise les tickets d'assistance à l'aide d'agents intelligents qui traitent les tâches sans intervention humaine✅ Permet la recherche d'entreprise dans des sources structurées et non structurées, offrant des réponses rapides et personnalisées basées sur le contexte

Fonctionnalités de Moveworks

Moveworks United, une expérience basée sur l'IA, aide les utilisateurs à automatiser l'assistance, à accélérer les flux de travail et à améliorer la prestation de services dans toute l'organisation. Voici les clés de fonctionnalités impliquées dans le processus :

Functionalité n° 1 : assistant IA avec raisonnement conversationnel

via Moveworks

Moveworks est un fournisseur d'un assistant IA conçu pour les flux de travail d'assistance interne, mais il nécessite des données structurées, des articles de connaissance stables et une maintenance continue pour garantir la précision des réponses.

Qu'il s'agisse de fournir des logiciels, de rédiger des e-mail ou de mettre à jour des identifiants, les utilisateurs peuvent agir directement en discutant sans attendre l'intervention d'un agent humain.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à trouver la bonne version d'un fichier ou à obtenir les autorisations nécessaires ? Le blog Optimiser le flux de travail de gestion des documents vous montre comment y remédier grâce à un processus clair et structuré.

2. Fonctionnalité n° 2 : moteur de recherche avancé pour les entreprises

via Moveworks

Les capacités de recherche d'entreprise de Moveworks vont au-delà de la correspondance de mots-clés en utilisant la compréhension sémantique et un moteur de raisonnement pour récupérer des informations précises et pertinentes. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans les bases de connaissances internes, les PDF, les e-mails et les enregistrements du système en une seule requête et obtenir des réponses achevées avec des citations de sources.

Moveworks inclut également une gouvernance IA intégrée, avec fonctionnalité de notation du contenu, contrôles de vérification et citations basées sur les sources, garantissant ainsi que les réponses restent précises et conformes à mesure que votre base de connaissances évolue.

3. Fonctionnalité n° 3 : automatisation agentique et studio d'agents

Moveworks permet aux équipes de créer des agents personnalisés pour automatiser des tâches, déclencher des actions et exécuter des flux de travail backend sur l'ensemble des systèmes d'entreprise.

Grâce à son Agent Studio, les développeurs peuvent déployer de puissants agents de tâches à l'aide de simples entrées en langage naturel, sans avoir besoin d'intégrations complexes. Le logiciel prend en charge un large intervalle d'automatisations, du triage des tickets d'assistance au déclenchement de chaînes de flux de travail dans les domaines de l'informatique, des ressources humaines et des finances.

📖 À lire également : Meilleures solutions logicielles de recherche d'entreprise

4. Fonctionnalité n° 4 : gestion des services en temps réel

via Moveworks

De la création de tickets à l'envoi d'approbations en passant par la vérification du statut des demandes, Moveworks automatise l'ensemble du cycle de gestion des services.

Ses systèmes intelligents de triage et de transfert réduisent la charge de travail des équipes d'assistance, minimisent les escalades et garantissent des temps de réponse rapides.

Moveworks se connecte à plus de 100 systèmes, de Salesforce Service Cloud et Microsoft Teams aux plateformes d'identité et de ressources humaines, et offre des fonctions de bout en bout. Il travaille là où se trouvent déjà les employés, leur permettant de rechercher, d'agir et de résoudre des tâches routinières sans changer d'outil.

Tarifs Moveworks

Tarification personnalisée

🧠 Le saviez-vous ? En moyenne, un manager perd plus de 683 heures par an à cause de distractions, mais l'IA peut augmenter la productivité jusqu'à 40 %. Découvrez comment dans Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité.

Comparaison des fonctionnalités de Glean et Moveworks

Bien que ces deux outils présentent certaines similitudes, ils sont également spécialisés dans certains domaines, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives du marché. Pour comprendre lequel utiliser pour obtenir les résultats souhaités, voyons comment leurs fonctionnalités se comparent dans des cas d'utilisation réels :

Glean propose un moteur de recherche d'entreprise robuste qui offre une connexion à plus de 100 sources de données, notamment Google Workspace, Slack et Salesforce. Ses capacités de traitement du langage naturel et d'indexation sémantique garantissent une recherche d'informations précise dans des systèmes fragmentés.

Moveworks inclut des fonctionnalités de recherche, mais il est davantage adapté à la résolution de tickets et au lancement de tâches qu'à l'assistance du travail exploratoire lié à la connaissance.

🏆 Gagnant : Glean — le meilleur pour trouver rapidement des informations dans tous vos outils et systèmes

📖 À lire également : Conseils pour travailler plus rapidement et terminer ce qui est à faire

Fonctionnalité n° 2 : automatisation des tâches et des flux de travail

Moveworks est conçu pour automatiser des tâches telles que la réinitialisation des mots de passe, l'accès aux logiciels et l'envoi de formulaires sans avoir recours à des agents humains. Il s'intègre parfaitement aux plateformes ITSM et utilise un cadre d'IA agentique pour déclencher des actions en arrière-plan.

Glean peut quant à lui résumer et mettre en avant du contenu, mais ne dispose pas de flux de travail équivalents basés sur les actions.

🏆 Gagnant : Moveworks — meilleur pour gérer les opérations d'assistance interne et automatiser les requêtes courantes

Fonctionnalité n° 3 : intégrations de plateformes de communication

Les deux plateformes s'intègrent à Microsoft Teams et Slack, mais Moveworks gère les flux de travail de bout en bout directement en discuter, comme la résolution des tickets d'assistance, la soumission des approbations ou la mise à jour des dossiers.

La barre latérale de Glean permet de récupérer et de résumer des documents, mais ne permet pas d'achever des workflows en plusieurs étapes dans le chat.

🏆 Gagnant : Moveworks — moteur d'action plus puissant au sein des plateformes collaboratives

💡 Conseil de pro : les tâches répétitives vous font perdre du temps ? Le guide « Utiliser l'automatisation des flux de travail par IA pour une productivité maximale » vous montre comment rationaliser votre travail et augmenter votre retour sur investissement grâce à des outils IA intelligents.

Fonctionnalité n° 4 : gestion et découverte des connaissances

Glean permet aux équipes de créer des collections sélectionnées, des réponses vérifiées et des hubs de ressources partagés, ce qui le rend idéal pour l'intégration, la recherche et la collaboration interne.

D'autre part, Moveworks se concentre davantage sur la résolution des demandes que sur l'organisation des connaissances institutionnelles.

🏆 Gagnant : Glean — mieux adapté aux équipes qui gèrent de grands volumes de contenu et de documentation internes

Fonctionnalité n° 5 : flexibilité pour les développeurs et personnalisations pour les agents

Moveworks est un fournisseur, prestataire, d'un studio d'agents IA permettant aux développeurs de créer et de déployer des agents spécifiques à certaines tâches à l'aide d'outils low-code, ce qui permet une automatisation poussée dans tous les systèmes d'entreprise.

Glean, bien qu'il offre des API et une assistance de l'IA, se concentre davantage sur les requêtes de recherche et l'accès à l'information que sur la conception de processus.

🏆 Gagnant : Moveworks — un environnement de développement plus performant pour créer des automatisations spécifiques à l'entreprise

👀 Anecdote amusante : rédiger une liste à faire avant de vous coucher peut vous aider à vous endormir plus rapidement en apaisant votre esprit.

Glean et Moveworks sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit apprécient les puissantes fonctionnalités de recherche d'entreprise et de synchronisation des diapositives de Glean, en particulier pour organiser les notes de cours et récupérer des documents sur différents appareils. Comme l'a souligné un utilisateur :

Je n'aime pas utiliser deux applications différentes pour les cours, mais j'apprécie beaucoup de pouvoir synchroniser les diapositives et l'audio avec Glean.

Je n'aime pas utiliser deux applications différentes pour les cours, mais j'apprécie beaucoup de pouvoir synchroniser les diapositives et l'audio avec Glean.

Cependant, plusieurs utilisateurs ont fait rapport d'une mauvaise qualité de transcription et d'un bruit de fond excessif, en particulier sur les ordinateurs portables. D'autres ont trouvé que l'expérience mobile épuisait la batterie et que l'interface utilisateur était moins intuitive.

J'ai utilisé Glean pour la première fois l'autre jour, et l'enregistrement était horrible (il captait plus de bruit de fond que la voix du professeur).

J'ai utilisé Glean pour la première fois l'autre jour, et l'enregistrement était horrible (il captait plus de bruit de fond que la voix du professeur).

Par ailleurs, les responsables informatiques ont souligné la capacité de Moveworks à réduire considérablement le nombre de tickets d'assistance, à alléger la charge de travail du service d'assistance et à améliorer la prestation de services au sein des équipes informatiques et RH.

Les débuts ont été lents, mais une fois lancé, le système a très bien travaillé. D'après les dernières informations fournies par le responsable SD, il résout/détourne environ 45 % de tout ce qu'il traite.

Les débuts ont été lents, mais une fois lancé, le système a très bien travaillé. D'après les dernières informations fournies par le responsable SD, il résout/détourne environ 45 % de tout ce qu'il traite.

Cependant, si vous n'êtes pas prêt à investir l'effort nécessaire pour paramétrer l'outil, cela peut entraîner des difficultés. Les utilisateurs sont avertis que Moveworks nécessite des articles de connaissances clairs et bien structurés, ainsi qu'une surveillance continue pour travailler correctement.

Vous avez besoin d'une équipe dédiée qui examine quotidiennement les analyses afin d'afficher les scores attribués aux informations.

Vous avez besoin d'une équipe dédiée qui examine quotidiennement les analyses afin d'afficher les scores attribués aux informations. *

Rencontre ClickUp, la meilleure alternative à Glean et Moveworks.

Voici le problème : Glean et Moveworks fonctionnent tous deux en silos. Glean manque de capacités d'exécution des tâches, tandis que Moveworks dépend de flux de travail rigides et de données structurées. ClickUp comble ces deux lacunes grâce à une plateforme alimentée par l'IA.

Ce qui différencie ClickUp, c'est la convergence, et non le regroupement. Au lieu de passer d'un outil de recherche comme Glean à un outil d'automatisation comme Moveworks, ClickUp établit la connexion entre les tâches, les connaissances, le discuter et les flux de travail dans un seul environnement de travail convergent basé sur l'IA. Cela signifie moins d'outils, moins de retouches et beaucoup plus de clarté.

Effectuez diverses tâches avec ClickUp Brain

Obtenez des réponses et créez des tâches en un seul clic avec ClickUp Brain

ClickUp Brain ne se contente pas de résumer des documents ou de répondre aux tickets d'assistance.

Il combine la précision de recherche de Glean et l'automatisation des tâches de Moveworks, mais dans un espace de travail plus large qui inclut la gestion de projet, les documents et le chat en temps réel.

Grâce à des réponses instantanées, à la création de tâches par IA et à des mises à jour intégrées, il offre aux équipes des informations contextuelles et exploitables, le tout à partir d'un seul centre de commande.

Des réponses plus rapides avec Brain MAX

ClickUp Brain MAX fournit aux équipes des réponses instantanées et contextuelles tirées des tâches, des documents, des chats et des outils connectés. Avec Talk to Text, vous pouvez poser des questions ou faire des mises à jour à voix haute et les transformer en tâches, résumés ou documentation en quelques secondes. Il garantit la précision de chaque information et son lien avec le travail réel, sans avoir à changer d'application.

Effectuez des recherches en toute simplicité avec ClickUp Brain MAX.

Automatisez vos flux de travail réels avec ClickUp Agents.

Les agents ClickUp peuvent suivre des règles, effectuer des actions, mettre à jour des données, acheminer des tâches et fournir l'assistance informatique ou RH automatiquement. Ils travaillent au sein de vos projets, documents et discuter, en veillant à ce que tout reste aligné sans supervision manuelle.

Configurez les agents ClickUp Autopilot pour vous débarrasser des tâches fastidieuses consistant à répondre à des questions courantes et répétitives.

💡 Conseil de pro : vous voulez des réponses plus rapides, des projets plus intelligents et du contenu qui s'écrit tout seul ? Les meilleurs outils pour le partage des connaissances, l'automatisation des projets et la rédaction montrent comment ClickUp Brain intègre l'IA à votre travail quotidien, sans nécessiter d'ingénierie particulière.

La recherche d'informations rencontre l'actionnabilité chez ClickUp Enterprise Search

Trouvez instantanément n'importe quel document, tâche ou collègue dans tous vos outils grâce à la fonctionnalité de recherche connectée de ClickUp.

Si Glean et Moveworks offrent des fonctionnalités de recherche d'entreprise, ClickUp Enterprise Search va encore plus loin. Il comprend l'intention de l'utilisateur, extrait les réponses de tous vos outils et lie les résultats de recherche aux tâches, documents et projets en temps réel.

Cette expérience de recherche unifiée ne vous aide pas seulement à trouver des données, elle vous aide également à agir immédiatement.

Automatisations ClickUp conçues pour l'informatique

Définissez des règles une seule fois et gagnez plusieurs heures chaque semaine grâce aux automatisations ClickUp

ClickUp pour les équipes informatiques ouvre la voie à une flexibilité à grande échelle.

Avec plus de 100 modèles, des assignés dynamiques et des intégrations avec des outils tels que GitHub, Salesforce et ServiceNow, les équipes peuvent tout automatiser, du routage des tickets à la réponse aux incidents, sans une seule ligne de code, grâce aux automatisations de ClickUp.

Vous bénéficiez également de déclencheurs basés sur l'IA qui analysent les données et suggèrent des actions, améliorant ainsi l'efficacité globale du lieu de travail.

Construisez plus rapidement et planifiez plus intelligemment. ClickUp aide vos équipes produit à transformer les informations fournies par l'IA en plans de projet concrets.

Collaboration en temps réel avec ClickUp Discuter

Transformez les discussions en temps réel en travail concret avec ClickUp Chat

Contrairement à Glean ou Moveworks, ClickUp Chat ne se contente pas d'assister les discussions. Il transforme les messages en tâches, résume les fils de discussion et synchronise automatiquement avec les projets.

Grâce à AI CatchUp et à la mise en relation contextuelle en temps réel, votre historique de discuter n'est jamais cloisonné. ClickUp Discuter est le seul outil de discuter où la collaboration, la prise de décision et l'exécution se font dans le même espace, ce qui en fait le meilleur outil de collaboration IA du marché.

Le modèle d'assistance informatique de ClickUp est une extension pratique de tout ce dont nous avons discuté : il combine les atouts de Moveworks en matière d'automatisation des tâches et l'accès à des connaissances consultables de Glean, mais dans un espace de travail unifié.

Obtenez un modèle gratuit Aidez vos équipes à trouver des solutions plus rapidement et plus facilement grâce au modèle d'assistance informatique ClickUp.

Ce modèle informatique permet aux équipes informatiques de centraliser les tickets, de suivre la progression et d'automatiser les réponses courantes, sans avoir à changer d'outil ni à créer des flux de travail complexes.

💡 Conseil de pro : vous activez/désactivez encore les onglets pour trouver ce dont vous avez besoin ? Comment l'IA connectée élimine les silos pour vous faire gagner du temps pour le vrai travail montre comment ClickUp transforme des informations dispersées en informations exploitables instantanément, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est terminé.

Fini le travail en rond avec ClickUp

En résumé : utilisez Glean si votre priorité est une recherche d'entreprise rapide et sémantique. Pour l'automatisation et le libre-service des employés, Moveworks est excellent.

Cependant, avec ClickUp, vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes.

Que vous automatisiez l'assistance informatique, résumiez des documents, ou transformiez les discussions en tâches structurées, ClickUp transforme la recherche passive en véritable productivité. Et grâce à des fonctionnalités telles que la recherche connectée, l'automatisation et le chat IA, votre équipe peut enfin cesser de passer d'un outil à l'autre.

Les résultats parlent d'eux-mêmes.

Selon QubicaAMF, les équipes qui utilisent ClickUp gagnent plus de 5 heures par semaine, qui étaient auparavant perdues à rechercher des informations. Multipliez cela par le nombre de services, et les gains de temps et de productivité sont considérables. Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp pour unifier vos outils et enfin accomplir votre travail !