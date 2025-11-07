Les meilleurs modèles de tableau de bord Smartsheet pour le suivi du travail

L'acteur et écrivain américain Steven Wright a dit un jour : « Si tout semble aller bien, c'est que vous ne savez manifestement pas ce qui se passe. »

Cela peut sembler cynique, mais les gestionnaires de projet savent à quel point les échéanciers, les budgets et les mises à jour du statut des projets peuvent facilement être compromis sans une visibilité claire sur un projet.

C'est là que le modèle de tableau de bord Smartsheet peut faire toute la différence. Ces modèles constituent une source unique d'informations fiables, regroupant les données relatives aux projets, les indicateurs et les mises à jour en temps réel pour les équipes internes et les parties prenantes externes.

Grâce à des dispositions intégrées permettant le suivi des indicateurs de performance clés, des budgets, des échéanciers et des ressources, les tableaux de bord Smartsheet offrent une approche simplifiée pour créer rapidement des tableaux de bord, éliminant ainsi le besoin de créer un modèle de tableau de bord de gestion de projet à partir de zéro.

Vous trouverez ci-dessous une liste des modèles de tableau de bord Smartsheet les plus performants pour vous aider à démarrer.

Aperçu des modèles de tableau de bord Smartsheet

Voici un bref résumé pour vous :

Que sont les modèles de tableau de bord Smartsheet ?

Lors de la gestion de projets complexes, les informations ont tendance à être dispersées : les mises à jour dans les e-mails, les échéances dans les feuilles de calcul et les budgets dans des outils distincts. Cette fragmentation dans la gestion du travail ralentit la prise de décision et rend difficile l'évaluation de l'état d'avancement des projets.

C'est pourquoi de nombreuses équipes se tournent vers les tableaux de bord Smartsheet. Ils regroupent les mises à jour en temps réel, le statut des tâches et les données de performance, servant ainsi d'outil unique de visualisation des données, afin que les chefs de projet et les parties prenantes puissent avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil.

Un modèle de tableau de bord Smartsheet est une disposition prédéfinie et personnalisable conçue pour vous aider à faire exactement cela, ainsi que les choses suivantes :

Affichez les indicateurs clés à l'aide de diagrammes, de graphiques et de widgets qui s'actualisent en direct .

Centralisez toutes les informations relatives à vos projets afin de les afficher en un seul coup d'œil.

Partagez-les avec les membres de votre équipe ou vos supérieurs pour une meilleure visibilité et une meilleure coordination.

Personnalisé les dispositions, les couleurs et les composants en fonction de votre équipe ou de votre service.

Reflète automatiquement les modifications apportées à vos données Smartsheet en temps réel.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à donner du sens à des feuilles de calcul désordonnées ? Apprenez à transformer des données brutes en visuels clairs grâce au guide étape par étape « Comment créer un tableau de bord dans Excel ? » et commencez à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Voici une vidéo pour vous aider à le faire mieux :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau de bord Smartsheet ?

Un tableau de bord fonctionnel peut afficher des données, mais un bon modèle de tableau de bord Smartsheet transforme les informations brutes du projet en informations faciles à interpréter, à hiérarchiser et à exploiter.

Pour les gestionnaires de projet, les analystes et les équipes d'entreprise, cette différence peut permettre de détecter un retard avant qu'il ne perturbe l'échéancier ou d'identifier un risque budgétaire avant qu'il ne s'aggrave.

Voici comment identifier un modèle de tableau de bord performant :

✅ Hiérarchise les indicateurs clés en les plaçant en haut ou au centre pour une visibilité immédiate.

✅ Utilise des libellés clairs et cohérents qui aident les utilisateurs à comprendre les données sans confusion.

✅ Applique une hiérarchie visuelle (regroupement, couleur et taille de police de caractère) pour mettre en évidence les indicateurs de performance clés.

✅ Intègre des diagrammes et des graphiques efficaces pour présenter des données complexes dans des mises en forme faciles à comprendre.

✅ Conception intuitive permettant aux utilisateurs de naviguer et d'extraire rapidement de la valeur ajoutée.

Modèles de tableau de bord Smartsheet gratuits

Voici 7 modèles de tableau de bord Smartsheet gratuits conçus pour vous aider à gérer vos campagnes marketing, superviser vos budgets ou gérer vos ressources interfonctionnelles.

Modèle de tableau de bord de projet Smartsheet

via Smartsheet

Il n'est jamais simple de suivre plusieurs tâches, priorités et échéances dans le cadre d'un projet, en particulier lorsque les mises à jour proviennent de différentes personnes et de différents endroits.

Ce modèle de tableau de bord Smartsheet vous offre une vue en temps réel de tout ce qui compte. Il utilise des visuels codés par couleur, tels que des diagrammes circulaires et un échéancier des tâches, pour afficher en un coup d'œil l'état des tâches, la répartition des priorités et les échéances clés du projet.

Que vous gériez un projet d'intégration de client, coordonniez un déploiement inter-équipes ou meniez un sprint marketing hebdomadaire, il vous suffit de saisir vos données pour que les diagrammes se mettent à jour automatiquement.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez le statut des tâches, la répartition des priorités et les échéanciers grâce à des diagrammes mis à jour automatiquement, afin de visualiser la progression d'un seul coup d'œil.

Identifiez les éléments en retard et les obstacles en temps réel afin que les comptes rendus se concentrent sur les décisions à prendre, et non sur la recherche de données.

Partagez une vue unique en direct avec les parties prenantes afin que les mises à jour remplacent les rapports statut.

✨ Idéal pour : les chefs de projet qui ont besoin d'afficher en temps réel les tâches, les priorités et les échéanciers dans le cadre de projets en constante évolution.

🧠 Le saviez-vous ? Alors que 53 % des entreprises pensent que leurs clients sont satisfaits du libre-service, le taux de réussite réel n'est que de 14 %. Comment créer un tableau de bord client (+ exemple) vous montre comment remédier à cela grâce à des tableaux de bord qui résolvent réellement les problèmes des clients.

2. Modèle de tableau de bord exécutif Smartsheet

via Smartsheet

Selon un rapport de NerdWallet, le propriétaire moyen d'une petite entreprise aux États-Unis travaille près de 60 heures par semaine. Avec un tel emploi du temps, la dernière chose que vous souhaitez faire est de fouiller dans des feuilles de calcul pour trouver ce qui vous intéresse.

Ce modèle de tableau de bord exécutif Smartsheet rassemble vos indicateurs de performance clés les plus importants dans une vue unique et facile à lire. Conçu pour offrir une visibilité de haut niveau, il aide les équipes de direction à suivre en temps réel les données financières, l'équipe commerciale et les performances des différents services.

Que vous prépariez une réunion du conseil d'administration, que vous examiniez les objectifs trimestriels ou que vous surveilliez les projets à l'échelle de l'entreprise, ce tableau de bord exécutif permet à chacun de se concentrer sur les indicateurs qui guident les décisions.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Regroupez les indicateurs clés de performance financiers, de l'équipe commerciale et opérationnels sur un seul écran afin que la direction puisse voir immédiatement ce qui est important.

Comparez les résultats trimestriels par rapport à la cible afin d'identifier rapidement les problèmes de rythme.

Explorez les aperçus par service pour accélérer et cibler vos suivis.

✨ Idéal pour : les cadres et propriétaires d'entreprises qui souhaitent accéder rapidement aux indicateurs clés de performance de haut niveau sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

3. Modèle de tableau de bord de performance des indicateurs clés de performance Smartsheet

via Smartsheet

Sans une vue claire des performances au fil du temps, il est difficile de savoir si votre équipe progresse ou prend du retard. Cependant, comparer manuellement la progression d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs.

Ce modèle de tableau de bord de performance des indicateurs clés de performance Smartsheet intègre des diagrammes à barres, des graphiques linéaires et des diagrammes en anneau qui offrent une fonctionnalité facilitant le suivi des tendances et la visualisation de vos indicateurs clés de performance en temps réel.

Vous afficherez un résultat clair des résultats mensuels, de la progression depuis le début de l'année et des comparaisons historiques. De plus, le modèle est prérempli avec des données marketing et opérationnelles, mais il est entièrement personnalisable pour n'importe quel service, équipe ou département.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez les tendances mensuelles et cumulées depuis le début de l'année à l'aide de diagrammes linéaires, à barres et en anneau afin de mettre en évidence les modèles de performance.

Changez de métriques par équipe ou par initiative afin que les analyses restent pertinentes pour le public.

Mettez en évidence les écarts par rapport à la période précédente afin que les domaines à améliorer ressortent immédiatement.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de suivre les tendances de performance au fil du temps et de présenter la progression réalisée à l'aide de visuels clairs et personnalisables.

4. Modèle de tableau de bord KPI Smartsheet

via Smartsheet

Lorsque vous vous concentrez sur les résultats plutôt que sur les efforts, vous avez besoin d'un moyen de mesurer rapidement si votre équipe répond aux attentes ou si elle perd du temps et gaspille des ressources.

Ce modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance en matière d'efficacité vous aide à suivre précisément ces éléments. Il comporte une fonctionnalité unique « Niveau d'efficacité » qui calcule les performances par rapport aux cibles mensuelles fixées, vous donnant un score en pourcentage en temps réel basé sur les résultats réels.

Prérempli avec des données commerciales, ce modèle s'adapte facilement à n'importe quelle équipe ou service, du développement de produits au service client.

Il vous suffit de saisir les indicateurs de votre projet ou service pour que le tableau de bord de travail se mette automatiquement à jour et vous indique les points forts et les points à améliorer !

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les revenus, les dépenses et les écarts d'une année sur l'autre dans une seule vue afin de garder une visibilité sur les tendances en matière de trésorerie et de croissance.

Filtrez par produit ou par région afin que les discussions sur les prévisions s'appuient sur les mêmes données.

Effectuez une mise à jour unique dans la feuille source pour que chaque diagramme reflète les nombres en temps réel.

✨ Idéal pour : les responsables qui souhaitent mesurer l'efficacité de leur équipe et comparer les résultats réels aux cibles de performance mensuelles.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de vous demander si vos objectifs sont en bonne voie ? Le blog Comment créer un tableau de bord OKR (avec des modèles) vous montre comment transformer des objectifs vagues en résultats clairs et suivis, afin que votre équipe sache toujours où elle va.

5. Modèle de tableau de bord financier Smartsheet

via Smartsheet

Pour comprendre la situation financière de votre entreprise, vous ne devriez pas avoir à fouiller dans des feuilles de calcul interminables ou des rapports statiques.

Le modèle de tableau de bord financier Smartsheet vous offre un résumé clair et visuel de vos données financières les plus importantes : des tendances en matière de chiffre d'affaires et de dépenses aux comparaisons d'une année sur l'autre. Il vous aide à suivre la croissance de votre entreprise et à estimer ses performances futures sur la base des résultats actuels.

Il vous suffit d'entrer vos nombres pour que le tableau de bord se mette automatiquement à jour avec des diagrammes reflétant les performances financières en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les revenus, les dépenses et les écarts d'une année sur l'autre dans une seule vue afin de garder une visibilité sur les tendances en matière de trésorerie et de croissance.

Filtrez par produit ou par région afin que les discussions sur la prévision s'appuient sur les mêmes données.

Effectuez une seule mise à jour dans la feuille source pour que chaque diagramme reflète les nombres en temps réel.

✨ Idéal pour : les équipes financières et les chefs d'entreprise qui souhaitent disposer d'un résumé simple et visuel des performances financières et de la croissance.

6. Modèle de tableau de bord Smartsheet pour la gestion de l'équipe commerciale

via Smartsheet

Lorsque les résultats sont répartis sur plusieurs plateformes, il peut rapidement devenir difficile de suivre l'activité de l'équipe commerciale pour l'ensemble des produits, des régions et des segments de clientèle.

Le modèle de tableau de bord Smartsheet pour la gestion des équipes commerciales rassemble tout dans un seul environnement de travail visuel. Suivez les performances commerciales par produit, région ou type de client, et obtenez une visibilité instantanée sur les domaines qui atteignent leurs cibles... et ceux qui nécessitent une attention particulière.

Grâce à ses diagrammes intégrés et ses champs structurés, ce modèle aide les responsables de l'équipe commerciale et les managers de compte à rester concentrés sur les performances, à identifier les tendances et à responsabiliser les équipes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Surveillez le pipeline, les évaluations et les réservations par produit ou par région afin que la dynamique soit transparente.

Identifiez les tendances dans tous les segments afin que l'accompagnement et les ajustements budgétaires soient basés sur des données.

Partagez les performances en direct affichées avec vos commerciaux afin que les cibles restent au centre des préoccupations.

✨ Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale et les gestionnaires de comptes qui assurent le suivi des performances par produit, région et segment de clientèle, comme le permet cette solution.

7. Modèle de tableau de bord résumé pour la gestion de portfolio de projets Smartsheet

via Smartsheet

Lorsque vous êtes responsable de plusieurs projets, il ne s'agit pas seulement du suivi de leur progression individuelle, mais aussi de comprendre comment ils s'articulent entre eux pour atteindre les objectifs d'entreprise.

Le modèle de tableau de bord Smartsheet pour la gestion de portfolio de projets vous offre une vue d'ensemble. Il extrait les données de chaque projet. Les données telles que le statut, le budget, les risques et l'avancement sont transformées en tableaux de bord et résumés clairs et visuels.

Cette application aide les cadres et les gestionnaires de portefeuille à identifier les domaines dans lesquels allouer des ressources, à repérer les projets en retard et à évaluer la performance globale du portfolio. Elle est particulièrement utile lors des revues trimestrielles et de la planification stratégique.

De plus, grâce à des diagrammes visuels et des vues de résumé, ce tableau de bord de portfolio affiche des informations clés telles que le statut, la priorité, le budget par rapport aux résultats réels et la progression globale, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions au niveau du portfolio.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Agrégez le statut des projets, le budget et les risques afin d'obtenir en quelques minutes une vue d'ensemble de la santé de votre portfolio.

Comparez les priorités et la progression entre les programmes afin d'affecter les ressources là où elles auront le plus d'impact.

Suivez le budget par rapport aux résultats réels par projet afin que les corrections puissent être apportées à temps.

✨ Idéal pour : les cadres et les gestionnaires de portefeuille qui doivent surveiller plusieurs projets et prendre des décisions stratégiques en matière de ressources, ce qui nécessite une réponse rapide.

Limites du tableau de bord Smartsheet

Les utilisateurs de la communauté Smartsheet ont souligné plusieurs limites qui peuvent avoir un impact sur l'évolutivité et la flexibilité, en particulier pour les équipes plus importantes ou les projets comportant de grandes quantités de données.

Ces contraintes concernent principalement les limites des widgets, les limites d'affichage des données et la capacité des feuilles :

Les forfaits Pro limitent les tableaux de bord à 10 widgets. Essayez d'ajouter plus de déclencheurs, une invite de mise à niveau et limitez la quantité d'informations de projet que vous pouvez visualiser à la fois.

Les widgets de rapport ont une limite d'affichage de 500 lignes. Si votre rapport comprend des données groupées, cette limite peut être atteinte plus tôt que prévu, ce qui peut avoir un impact sur la quantité de données que vous pouvez afficher dans votre modèle de tableau de bord.

Chaque feuille Smartsheet offre l'assistance jusqu'à 20 000 lignes, 400 colonnes et 500 000 cellules. Les fichiers importés ne peuvent pas dépasser 50 Mo, ce qui peut être restrictif pour les projets de grande envergure ou les rapports multi-départements.

Il existe des restrictions au niveau du système concernant les liens entre cellules, l'utilisation des API et les journaux d'activité. Ces limites peuvent avoir une incidence sur la manière dont les équipes créent des automatisations ou examinent l'historique des modifications.

De nombreux utilisateurs notent également l'absence de véritable fonction d'affichage détaillé dans les tableaux de bord ou les rapports, ce qui rend plus difficile l'analyse des indicateurs clés ou l'exploration des données sous-jacentes en temps réel.

💡 Conseil de pro : vous utilisez encore plusieurs outils pour suivre les indicateurs RH ? L'article « Comment rationaliser les processus à l'aide d'un tableau de bord RH » vous montre comment gérer vos équipes plus intelligemment, grâce à une vue en temps réel pour afficher toutes vos données.

Modèles Smartsheet alternatifs

Bien que Smartsheet offre des outils utiles, les utilisateurs se heurtent souvent à des limites telles que des plafonds de lignes, des restrictions de widget et des analyses descendantes limitées.

ClickUp vous aide à relever ces défis grâce à des tableaux de bord personnalisables qui prennent en charge un nombre illimité de widgets, des couches de données plus approfondies et des mises à jour en temps réel pour tous les projets, équipes et services, sans aucune limite.

Voici huit modèles de tableau de bord ClickUp que vous pouvez utiliser pour le suivi de vos projets et pour maintenir la visibilité.

1. Modèle de tableau de bord ClickUp pour la gestion de projet

Obtenir un modèle gratuit Surveillez le statut des projets et assurez la cohésion des équipes grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp.

Lorsque les échéanciers ne sont pas respectés, cela est rarement dû à un seul problème majeur. Ce sont plutôt de petits obstacles qui s'accumulent sans que l'on s'en aperçoive.

Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp vous aide à détecter rapidement les retards. Il affiche une vue visuelle en temps réel de vos tâches, de vos échéances et de la capacité de votre équipe, afin que vous puissiez résoudre les problèmes avant qu'ils ne ralentissent le processus.

Conçu pour les chefs de projet de gestion de projet qui dirigent des initiatives interfonctionnelles, ce tableau de bord met en évidence le travail en cours, les éléments en retard et les livrables clés, afin que vous ayez toujours une étape d'avance.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez le travail actif, les tâches en retard et la capacité afin que les obstacles soient visibles avant qu'ils ne se produisent.

Filtrez par assigné, étiquette ou sprint afin que chaque équipe sache exactement ce qu'elle doit faire ensuite.

Combinez des listes, des diagrammes et des burndowns pour regrouper la planification, le suivi et les rapports.

✨ Idéal pour : les responsables qui supervisent des projets évoluant rapidement et qui ont besoin d'une visibilité sur les obstacles potentiels et l'avancement en temps réel.

2. Modèle de tableau de bord pour rapports analytiques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Agissez rapidement grâce à des informations pertinentes et suivez les performances et les tendances à l'aide du modèle de tableau de bord de rapports analytiques de ClickUp.

Imaginons que vous ayez mené trois campagnes au cours du dernier trimestre, que le trafic web ait augmenté et que le taux de désabonnement ait baissé. Cependant, il est difficile d'expliquer les raisons de ces changements lorsque toutes vos données sont stockées dans des feuilles de calcul distinctes.

Le modèle de tableau de bord ClickUp Analytics Report rassemble toutes les informations sous forme de diagrammes personnalisables et de résumés visuels pour vous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné.

Vous avez accès aux modèles, aux tendances et aux indicateurs de performance clés dans leur contexte. Au lieu de parcourir des lignes de nombres, vous pouvez identifier instantanément ce qui est travail et où il faut pivoter.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les données brutes en diagrammes et en courbes de tendance afin d'obtenir des informations claires sans avoir recours à des feuilles de calcul.

Comparez les périodes et les campagnes côte à côte afin de pouvoir facilement expliquer les succès et les baisses.

Partagez des vues en lecture seule afin que les parties prenantes puissent consulter les derniers nombres.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de transformer des données brutes en visuels clairs et de prendre des décisions fondées sur des tendances, et non sur des suppositions.

👀 Anecdote : le terme « tableau de bord » remonte aux années 1840, où il désignait littéralement « une planche qui repousse la boue ». Les voitures n'avaient pas de pare-brise, cette planche en bois était donc la meilleure protection contre les projections de boue !

3. Modèle de tableau de bord ClickUp pour les rapports de marketing numérique

Obtenir un modèle gratuit Comprenez ce qui motive les résultats grâce aux rapports visuels du modèle de tableau de bord ClickUp Digital Marketing Report.

Si vous menez des campagnes par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur des canaux payants, vous savez déjà que le plus difficile n'est pas le lancement, mais la synthèse des résultats de manière cohérente.

Le modèle de tableau de bord ClickUp Digital Marketing Report vous évite les exportations dispersées et le suivi manuel. Il vous permet d’afficher les indicateurs de performance clés, de comparer les performances des canaux et de partager des mises à jour en temps réel avec votre équipe ou vos clients.

Au lieu de compiler manuellement les indicateurs chaque semaine, les équipes marketing peuvent rapidement identifier ce qui travaille, optimiser l'allocation budgétaire et présenter les résultats aux parties prenantes avec clarté.

De plus, la base de données sans code facilite l'organisation et le filtrage des données entre plusieurs campagnes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Regroupez les indicateurs clés de performance des canaux en un seul endroit afin que les changements budgétaires soient fondés sur des informations et non sur des suppositions.

Suivez le CTR, le CPA, le ROAS et les conversions par campagne afin d'optimiser vos actions avec précision.

Exportez des instantanés prêts à être envoyés aux clients afin que les mises à jour ne prennent que quelques minutes, et non toute une matinée.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui ont besoin de consolider les données de campagne et de les transformer en rapports clairs et exploitables.

4. Modèle de tableau de bord ClickUp IT Roadmap

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez les tâches en fonction de l'effort et de l'impact grâce au modèle de tableau de bord ClickUp IT Roadmap.

Dans le domaine informatique, une seule dépendance manquante peut compromettre tout un lancement. Par exemple, si vous avez prévu le déploiement d'un système, mais qu'une seule intégration API n'est pas prête, le lancement entier est repoussé de deux semaines.

Ce scénario se produit plus souvent qu'il ne le devrait.

Le modèle de tableau de bord ClickUp IT Roadmap permet d'éviter ces retards en affichant chaque projet, chaque dépendance et chaque échéancier dans une vue unique. Que vous migriez une infrastructure, configuriez de nouveaux appareils ou gériez des outils internes, vous pouvez hiérarchiser les tâches en fonction de leur impact, attribuer des délais et suivre l'avancement des livraisons entre les équipes.

Il est particulièrement utile pour anticiper les obstacles, tenir la direction informée et vous assurer que votre feuille de route correspond bien à la réalité.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mappez les initiatives, les dépendances et les échéanciers afin d'identifier rapidement les risques liés à la livraison.

Classez par ordre de priorité en fonction de l'impact et de l'effort requis afin que l'ordre des tâches corresponde à la capacité disponible.

Suivez l'état de préparation du déploiement dans toutes les équipes afin que les mises en service aient lieu aux dates forfaitaires.

✨ Idéal pour : les équipes informatiques qui doivent gérer des dépendances complexes et garantir une livraison fluide et ponctuelle des projets.

📮 ClickUp Insight : 33 % des personnes pensent encore que le multitâche est synonyme d'efficacité. En réalité, le multitâche ne fait qu'augmenter le coût du changement de contexte. Lorsque votre cerveau passe d'un onglet à l'autre, d'une conversation à l'autre et d'une checklist à l'autre, votre concentration en pâtit considérablement. ClickUp vous aide à vous concentrer sur une seule tâche en regroupant tout ce dont vous avez besoin au même endroit ! Vous travaillez sur une tâche, mais vous avez besoin de consulter Internet ? Il vous suffit d'utiliser votre voix et de demander à ClickUp Brain MAX à faire une recherche sur le Web à partir de la même fenêtre. Vous souhaitez discuter avec Claude et peaufiner le brouillon sur lequel vous travaillez ? Vous pouvez le faire aussi, sans quitter votre environnement de travail ! Tout ce dont vous avez besoin (discuter, documents, tâches, tableaux de bord, plusieurs LLM, recherche sur le Web, etc.) se trouve dans un environnement de travail IA convergent, prêt à l'emploi !

5. Modèle de tableau de bord ClickUp pour les rapports marketing

Obtenir un modèle gratuit Profitez de rapports automatisés sans passer des heures à les mettre en forme manuellement grâce au modèle de tableau de bord ClickUp Marketing Report.

Vous venez de terminer une campagne d'un mois, mais le plus difficile reste à faire : transformer toutes ces données de performance en un rapport que votre équipe pourra réellement utiliser.

Le modèle de tableau de bord ClickUp Marketing Report vous aide à passer de mesures dispersées à des rapports structurés et axés sur les récits. Il rassemble les indicateurs clés de performance, les résultats des campagnes et des tableaux de bord visuels afin que vous puissiez expliquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et sur quoi vous concentrer ensuite.

Que vous suiviez l'engagement, l'allocation budgétaire ou les performances des canaux, ce modèle vous aide à créer des rapports clairs et de haute qualité qui permettent à votre équipe et aux parties prenantes de rester sur la même longueur d'onde.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Combinez les dépenses, la portée et l'engagement afin que le récit et les nombres concordent.

Segmentez par canal, audience ou ressource afin que les enseignements tirés soient exploitables.

Automatisez les actualisations à partir des tâches en cours afin que les rapports ne soient jamais obsolètes.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing qui souhaitent gagner du temps sur la création de rapports tout en fournissant des informations claires et visuelles qui apportent assistance à la prise de décisions plus éclairées en matière de campagnes.

6. Modèle de rapport de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la portée du projet et mettez en évidence les risques sans avoir à créer un rapport séparé à partir de zéro grâce au modèle de rapport de projet ClickUp.

À mi-parcours d'un sprint, vous vous rendez compte qu'un livrable clé est bloqué, et qu'il n'a pas été signalé lors de la dernière mise à jour. Cela vous semble familier ?

Seul un projet informatique sur 200 produit les bénéfices escomptés dans les délais et le budget impartis. Ce type de dérapage est donc plus fréquent que l'on ne le souhaiterait.

Le modèle de rapport de projet ClickUp vous aide à détecter ces problèmes à un stade précoce en regroupant toutes les informations relatives à votre projet (tâches, échéanciers et mises à jour) dans une vue organisée. Il facilite l'identification des obstacles, la mesure de la progression et le partage de mises à jour cohérentes avec votre équipe et les parties prenantes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Regroupez la portée, les jalons et les risques dans un seul tableau de bord afin que le statut soit clair.

Mettez en évidence les retards et les propriétaires afin que les suivis soient immédiats et précis.

Enregistrez les modifications et les décisions afin que l'historique soit vérifiable sans documents supplémentaires.

✨ Idéal pour : les chefs de projet de projet qui souhaitent identifier les risques à un stade précoce et maintenir le suivi grâce à des rapports d'avancement clairs et fiables.

💡 Conseil de pro : vous manquez des délais parce que les informations relatives à vos projets sont éparpillées ? Les exemples et modèles de tableaux de bord de gestion de projet vous montrent comment tout regrouper dans une seule vue afin de repérer les risques à temps et de rester sur la bonne voie.

7. Modèle d'indicateurs clés de performance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez de rapports cohérents et d'indicateurs centralisés grâce au modèle KPI de ClickUp.

La plupart des équipes définissent leurs indicateurs clés de performance, mais le défi réside dans leur suivi régulier. Sans vérifications régulières, les objectifs perdent de leur pertinence et la progression stagnante.

Le modèle KPI ClickUp résout ce problème en vous offrant un seul endroit pour le suivi, la visualisation et l'examen de vos indicateurs de performance clés les plus importants.

Des revenus et du taux de désabonnement à l'achevement des tâches et à l'engagement, vous pouvez surveiller les performances en temps réel et assurer la coordination de tous les participants.

Il est conçu pour les équipes qui souhaitent responsabiliser leurs membres sans alourdir la charge de travail liée aux rapports : il suffit de disposer d'indicateurs clairs, de visuels simples et d'objectifs de partage qui restent prioritaires.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez les indicateurs clés de performance de votre équipe afin que l'attention ne se disperse pas entre les réunions.

Définissez des cibles et des seuils afin que les réussites et les avertissements soient clairement visibles.

Planifiez des cadences de révision afin que la progression reste comptée semaine après semaine.

✨ Idéal pour : les responsables et chefs d'équipe qui souhaitent rester concentrés sur les indicateurs clés de performance essentiels à l'entreprise et garantir leur suivi.

👀 Anecdote amusante : le tableau de bord des voitures continue d'influencer le design. Même aujourd'hui, les outils BI empruntent des principes de conception aux tableaux de bord des voitures : les alertes codées par couleur, les widgets ressemblant à des compteurs de vitesse et les anneaux de progression inspirés des jauges de carburant sont autant de clins d'œil de l'interface utilisateur à leurs ancêtres automobiles.

8. Modèle de rapport équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez à votre équipe la clarté dont elle a besoin pour vendre plus intelligemment grâce au modèle de rapport commercial ClickUp.

De nombreuses équipes commerciales suivent leurs performances, mais le problème est qu'elles s'arrêtent souvent aux nombres superficiels. Sans une connaissance approfondie des tendances et des comportements, la croissance devient un jeu de devinettes.

Le modèle de rapport commercial ClickUp aide les équipes commerciales à aller au-delà des indicateurs de base en visualisant l'ensemble du cycle commercial en un seul endroit. Il établit la connexion entre les données de performance, les tendances clients et l'activité de l'équipe dans un rapport réellement utile.

Suivez le suivi des performances de l'équipe commerciale par produit, par commercial ou par région.

Visualisez les tendances pour identifier les stratégies les plus performantes et les domaines de croissance.

Comprenez le comportement des acheteurs et identifiez les améliorations à apporter aux processus.

Permettez à votre équipe de rester concentrée sur les quotas, les pipelines et les résultats réels.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les réservations, le pipeline et la vélocité par représentant ou par région afin de cibler efficacement le coaching.

Visualisez la conversion par étape afin d'identifier clairement les goulots d'étranglement.

Alignez les tableaux de bord sur les quotas afin que chacun puisse voir en temps réel le chemin vers l'objectif.

✨ Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale et les représentants qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les performances de leur équipe et les opportunités commerciales.

Obtenez des résultats supérieurs grâce à de meilleurs tableaux de bord sur ClickUp.

Les modèles de tableau de bord sont bien plus que de simples aides visuelles : ce sont de véritables outils d'aide à la décision.

Pour les chefs de projet, les analystes et les responsables de service, disposer d'un affichage unique des indicateurs clés, du statut des projets et des mises à jour en temps réel peut faire la différence entre garder une longueur d'avance et prendre du retard.

Si les modèles de tableau de bord Smartsheet constituent un bon point de départ, leurs limites peuvent freiner les équipes au moment même où elles ont le plus besoin de clarté.

D'autre part, grâce à ses tableaux de bord flexibles, ses widgets illimités et ses possibilités de personnalisation avancées, ClickUp permet aux équipes de suivre la progression, d'identifier les obstacles et de mieux coordonner leurs efforts entre les différents services.

Et ce n'est pas seulement théorique : Hawke Media a signalé une réduction de 70 % des retards dans les projets au cours de la première année d'utilisation de ClickUp pour les rapports de direction.

En bref, si vous souhaitez créer des tableaux de bord qui stimulent réellement l'action, inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!