Modèles de cartes de combat gratuits pour créer des playbooks d'équipe commerciale compétitifs

Vous avez terminé le travail, monté votre dossier, et votre produit est clairement celui qu'il vous faut.

Pourtant, vos prospects changent d'avis dès qu'ils trouvent un concurrent qui propose des prix légèrement inférieurs. C'est le genre de moment qui mérite son propre mème (et honnêtement, il en existe un).

Les cartes de combat sont la solution rapide qui s'impose ici.

Grâce au modèle de fiche de combat adapté, votre équipe dispose d'un guide prêt à l'emploi pour répondre aux objections, mettre en avant les facteurs de différenciation et recentrer les discussions sans avoir à chercher ses mots au moment venu.

Dans cet article, nous partageons des modèles de cartes de combat gratuits de ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA pour l'équipe commerciale, afin de vous aider à conclure vos transactions.

Aperçu des meilleurs modèles de cartes de combat

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de cartes de combat :

Que sont les modèles de cartes de combat ?

Un modèle de carte de combat est un cadre prêt à l'emploi qui aide les équipes commerciales à organiser les informations sur la concurrence et les arguments de vente en un seul endroit.

L'équipe commerciale utilise les cartes de combat commerciales pour trouver rapidement les bonnes informations lors d'un appel commercial. Elles couvrent des sujets tels que les forces et les faiblesses des concurrents, des conseils pour répondre aux objections et les arguments de vente de votre produit.

🔍 Le saviez-vous ? Le nom « carte de combat » n'est pas là pour faire joli. Les équipes militaires utilisaient des cartes de référence rapide pour évaluer la taille de leurs ennemis et planifier leurs ripostes. Les membres des équipes commerciales ont ensuite emprunté ce format pour déjouer leurs concurrents dans les salles de réunion plutôt que sur les champs de bataille.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte de combat ?

Un modèle de carte de combat solide est précis, pratique et conçu pour être rapide. Les meilleurs modèles comprennent :

aperçu de la concurrence :* une image claire de vos concurrents et de leur positionnement

Forces et faiblesses : Points clairs qui montrent les points forts et les points faibles de vos concurrents

Votre avantage : des comparaisons côte à côte qui mettent en évidence comment votre produit apporte plus de valeur

Arguments pour contrer les objections : des réponses courtes et prêtes à l'emploi pour contrer les objections les plus fréquentes des commerciaux

Preuve à l'appui : statistiques rapides, gains clients ou extraits de cas qui renforcent votre crédibilité sur-le-champ

disposition claire : *un design qui permet de parcourir l'information en quelques secondes améliore la productivité de l'équipe commerciale

Toujours à jour : des informations récentes pour que les commerciaux ne s'appuient pas sur des arguments obsolètes qui ne tiennent plus la route

11 modèles de cartes de combat

Les cartes de combat sont plus efficaces lorsqu'elles sont faciles à créer, à mettre à jour et à partager. ClickUp for Sales Teams rend cela possible.

Grâce aux modèles ClickUp, vous pouvez regrouper toutes les comparaisons concurrentielles au même endroit, prêtes à être utilisées dès que votre équipe en a besoin. Les commerciaux peuvent les ouvrir en quelques secondes pendant un appel, les responsables peuvent les mettre à jour à mesure que les informations sur les concurrents évoluent, et tout le monde reste sur la même longueur d'onde quant à la manière de traiter les objections et de mettre en avant les facteurs clés de différenciation.

Voici 11 modèles de cartes de combat gratuits que vous pouvez intégrer directement à votre pile technologique de l'équipe commerciale.

1. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Dépassez vos concurrents en optimisant chaque étape du processus d'équipe commerciale à l'aide du modèle de pipeline de vente ClickUp

Le modèle de pipeline commercial ClickUp offre à votre équipe une vue claire, étape par étape, des opportunités clients afin de les comparer, de les hiérarchiser et d'agir de manière décisive. Chaque ligne contient les informations essentielles (coordonnées, valeur de l'opportunité, type de forfait, date de clôture, type de paiement et statut de paiement) afin que les données financières et concurrentielles restent regroupées au même endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Positionnez les transactions dans les étapes du pipeline, telles que Renouvelé , Attention requise et En cours , pour une visibilité immédiate et concurrentielle

Suivez les types et les statuts de paiement pour identifier les comptes financièrement sûrs et ceux qui sont vulnérables dans le modèle de plan de vente

Utilisez des marqueurs d'urgence (Urgent, Élevé, Normal) pour décider où votre équipe doit concentrer ses efforts

📌 Idéal pour : les équipes de suivi des transactions à chaque étape du processus tout en mettant en évidence les moments où les commerciaux doivent agir rapidement pour maintenir la dynamique.

🚀 L'avantage ClickUp : Les équipes commerciales jonglent souvent entre les notes prises lors d'appels téléphoniques, les avis épars et les discussions sur les réseaux sociaux. ClickUp Brain condense ces informations pertinentes en conclusions claires et fait ressortir instantanément les informations les plus pertinentes. *Equipez l'équipe commerciale des informations pertinentes à l'aide de ClickUp Brain pour des cartes de combat plus précises et plus intelligentes En quelques secondes, l'outil d'analyse des concurrents basé sur l'IA produit un résumé facile à comprendre que vous pouvez intégrer directement dans vos cartes de combat. Lorsqu'un commercial ouvre le document pendant un appel en direct, il voit les objections des concurrents, les contre-arguments recommandés et les preuves d'assistance, le tout organisé en un seul endroit. 📎 Essayez cette suggestion : Résumer les mentions des concurrents issues des appels de prospection et dressez la liste des trois objections les plus fréquemment répétées par leurs représentants, en les illustrant par des exemples. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'IA dans l'équipe commerciale, cliquez ici :

2. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les données et les interactions clients pour offrir des expériences personnalisées grâce au modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM de ClickUp offre une méthode structurée pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients. Les prospects, les transactions, les comptes et les contacts sont tous organisés en étapes claires, ce qui permet de voir facilement où en est chaque opportunité et qui prend les décisions.

Chaque enregistrement comprend des informations essentielles telles que les coordonnées, la valeur de la transaction, la probabilité, le cycle de facturation et le niveau du compte, afin que les informations sur la concurrence et les relations ne soient jamais dispersées entre les différents outils de productivité commerciale.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Qualifiez vos prospects grâce aux questions et cadres intégrés (tels que BANT) afin de vous assurer que tous vos commerciaux recueillent les mêmes informations sur la concurrence

Suivez les transactions en fonction de leur statut ( En bonne voie , À risque , Bloc ) et comparez des colones telles que l'étape, la réduction, la probabilité et la valeur prévisionnelle pour évaluer les opportunités

Mapper des contacts dans des rôles, tels que utilisateur, influenceur, décideur ou champion , afin que vos équipes sachent qui cibler dans le cadre d'une campagne concurrentielle

Prospects, Transactions, Comptes et Contacts pour voir la concurrence sans Affichez la vuepour voir la concurrence sans changer de contexte

📌 Idéal pour : les équipes commerciales qui centralisent les interactions avec les clients afin de créer une source unique d'informations fiables et de préparer les commerciaux à apporter des réponses personnalisées lors de discussions importantes.

📖 À lire également : Les meilleures plateformes d'aide à l'équipe commerciale pour remporter des contrats

3. Modèle de gestion des comptes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez la supervision des comptes pour offrir un service exceptionnel grâce au modèle de gestion des comptes de ClickUp

Le modèle de gestion des comptes de ClickUp vous permet de superviser les comptes clients et les opportunités en un seul endroit. Les comptes sont organisés en étapes, telles que Renouvelé, Attention requise et À cultiver, ce qui permet de distinguer facilement les comptes sécurisés de ceux qui sont à risque et de ceux qui nécessitent davantage d'engagement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Surveillez la santé de l'engagement à l'aide de libellés tels que Actif, À risque ou Inactif afin de concentrer vos efforts là où ils sont les plus importants

Conservez les détails des comptes (coordonnées, e-mail, type de forfait) au même endroit pour pouvoir les consulter rapidement et assurer un suivi plus rapide des clients

Personnalisez les colonnes pour le suivi de données telles que la date du dernier contact et calculez la valeur par niveau de compte

📌 Idéal pour : les responsables qui supervisent les portfolios clients et qui ont besoin de renforcer leurs efforts de fidélisation, de signaler les comptes à risque et de contrer rapidement les offres concurrentes.

Un utilisateur de ClickUp partage son expérience :

Le passage à ClickUp pour toutes les équipes a permis de créer un hub centralisé où toutes nos équipes et tous nos utilisateurs peuvent se retrouver et organiser leur propre travail tout en suivant les projets des autres équipes. L'ensemble des fonctionnalités et des outils fournis par ClickUp est idéal pour nos équipes CS, Sales et Development, qui peuvent ainsi gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

Le passage à ClickUp pour toutes les équipes a permis de créer un hub centralisé où toutes nos équipes et tous nos utilisateurs peuvent se retrouver et organiser leur propre travail tout en assurant le suivi des projets des autres équipes. L'ensemble des fonctionnalités et des outils fournis par ClickUp est idéal pour nos équipes CS, Sales et Development, qui peuvent ainsi gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

4. Modèle de matrice comparative ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les avantages concurrentiels grâce au modèle de matrice comparative ClickUp

Le modèle de matrice comparative ClickUp offre un moyen structuré de comparer plusieurs options côte à côte. Les éléments sont organisés en étapes, telles que « À examiner », « En cours », « Accepté » et « Non accepté », ce qui facilite la sélection des choix et le suivi de la progression de l'évaluation.

Chaque entrée comprend l'emplacement, le numéro de téléphone, le site web et des critères d'évaluation tels que l'ambiance, le menu, le service client, le prix et la proximité, afin que les comparaisons restent cohérentes et faciles à consulter.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comparez les options selon des critères standardisés (par exemple, ambiance, service, prix) pour identifier rapidement les forces et les faiblesses

Joignez des pièces jointes d'assistance telles que des liens vers des sites web, des photos ou des notes pour pouvoir vous y référer rapidement lors de la prise de décision

Utilisez des indicateurs visuels (évaluations sous forme d'émoticônes ou d'icônes) pour rendre la notation intuitive et immédiatement compréhensible pour la gestion de projet de l'équipe commerciale

Rendez les attributs personnalisés en fonction de vos besoins d'évaluation, qu'il s'agisse de fournisseurs, de produits, de services ou de partenaires

📌 Idéal pour : les décideurs qui évaluent plusieurs fournisseurs ou produits et fournissent aux équipes commerciales des comparaisons structurées sur lesquelles elles peuvent s'appuyer lors des discussions avec les acheteurs.

🧠 Anecdote : Gartner a constaté que l'équipe commerciale ignore les cartes de combat trop longues, trop techniques ou trop abstraites. Elle préfère les cartes concises et exploitables. Les cartes de combat courtes et claires renforcent la confiance de l'équipe commerciale face à ses concurrents.

5. Modèle de tableau blanc d'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez les forces et les faiblesses de vos concurrents grâce au modèle de tableau blanc d'analyse concurrentielle de ClickUp

Le modèle de tableau blanc d'analyse concurrentielle de ClickUp évalue les concurrents en les mapperant en fonction de leur présence sur le marché et de la satisfaction client. La disposition en quadrants répartit les entreprises en leaders, concurrents, hautement performants et acteurs de niche, ce qui permet de comparer facilement leurs forces et leurs faiblesses en un coup d'œil.

De plus, le classement de chaque concurrent est basé sur des critères clairs, ce qui vous permet de positionner précisément votre offre dans le modèle d'analyse concurrentielle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez les noms de vos concurrents, les détails des produits ou les libellés personnalisés directement dans la grille pour un suivi structuré

Utilisez la légende intégrée pour interpréter rapidement la position des produits par rapport aux autres

Personnalisez les axes ou les catégories pour vous concentrer sur les indicateurs les plus importants pour votre stratégie de marketing produit

📌 Idéal pour : les responsables marketing et d'habilitation qui mapper les acteurs du marché afin de fournir aux commerciaux une position plus précise et des arguments de vente prêts à l'emploi.

📮 Insight ClickUp : 32 % des lecteurs de notre blog continuent de croire qu'un agenda bien rempli est synonyme de productivité, et 21 % associent les longues heures de travail à l'engagement. Mais remplir votre journée de réunions et de tâches ne fait que vous rapprocher d'une étape de plus vers le burn-out. Les agents Autopilot de ClickUp changent la donne en répondant automatiquement aux questions courantes, en triant les demandes et en gérant les flux de travail personnalisés en fonction de votre contexte de travail unique. Grâce aux agents Autopilot qui travaillent discrètement en arrière-plan, votre emploi du temps reste équilibré, vos priorités claires et votre productivité enfin durable. Répondez aux questions répétitives dans les canaux de discuter ClickUp, automatisez les rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en avant les fonctionnalités uniques de votre produit pour vous démarquer de la concurrence grâce au modèle de matrice des fonctionnalités du produit de ClickUp

Vous pouvez utiliser le modèle de matrice des fonctionnalités des produits ClickUp pour comparer les modèles de produits en fonction de leurs fonctionnalités uniques. Les produits sont regroupés en catégories telles que Nouveaux modèles, Caractéristiques matérielles et Caractéristiques logicielles, ce qui permet de répartir facilement les fonctionnalités clés et les avantages par type.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

type de processeur , RAM , ROM , autonomie de la batterie ) Mettez en évidence les domaines dans lesquels un modèle surpasse un autre grâce aux champs personnalisés standardisés de ClickUp

Suivez les entrées de nouveaux produits dans une catégorie dédiée afin de les évaluer par rapport aux références existantes

Interprétez les différences techniques (par exemple, la taille de la RAM, la résolution d'affichage) en un coup d'œil grâce à des champs code par couleur

📌 Idéal pour : les équipes axées sur les produits qui mettent en avant les facteurs de différenciation dans un format clair permettant aux commerciaux de transformer facilement les atouts techniques en arguments convaincants.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Documents pour améliorer vos informations sur la concurrence grâce à la mise en forme de texte enrichi. Ajoutez des surlignages en gras aux principales réfutations clés, utilisez des tableaux pour les comparaisons côte à côte ou insérez des encadrés pour mettre en évidence les points forts. Grâce à la modification en cours, les responsables et les commerciaux peuvent affiner le contenu ensemble en temps réel afin que les battle cards ne soient jamais obsolètes ou statiques. Conservez toutes les objections, tous les contre-arguments et toutes les mises à jour sur vos concurrents soigneusement organisés dans ClickUp Document pour conclure des ventes Ce flux de travail utilise l'IA pour la documentation afin de créer une ressource vivante et à jour qui permet à votre équipe de réagir en toute confiance à chaque fois.

7. Modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les logiciels adaptés à votre public cible grâce au modèle de comparaison de logiciels de ClickUp

Le modèle de comparaison de logiciels de ClickUp vous aide à comparer les différentes options logicielles à l'aide de champs d'évaluation cohérents. Les produits sont classés en groupes tels que Nouveau, Disponible et Indisponible. Il est ainsi facile de voir quelles solutions sont prêtes à être déployées, lesquelles sont à l'étude et lesquelles sont hors de question.

Toutes les lignes comprennent des informations spécifiques telles que l'évaluation des clients, le prix de base, les ventes, le créateur, le logiciel de conception, l'aperçu et les fonctionnalités clés, afin que les équipes puissent rapidement déterminer la taille des outils concurrents.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Prévisualisez les visuels des produits directement dans le modèle de carte de combat de l'équipe commerciale pour avoir un aperçu rapide de la qualité du design

Utilisez les points faibles et les évaluations des clients pour valider les performances à tous les niveaux

Personnalisez les champs personnalisés en fonction de vos besoins d'évaluation, tels que l'assistance, la sécurité et l'évolutivité

📌 Idéal pour : les dirigeants qui évaluent différentes solutions logicielles et agissent en tant que fournisseur, prestataire, en fournissant à leurs équipes des informations factuelles qui facilitent les discussions concurrentielles.

💡 Conseil de pro : Créez des angles spécifiques à chaque persona. La même comparaison avec la concurrence n'aura pas le même impact auprès d'un directeur technique et d'un responsable des achats. Superposez les affichages ou les onglets afin que les commerciaux puissent activer/désactiver leur argumentaire en fonction de leur interlocuteur.

8. Modèle de carte de combat commerciale par HubSpot

via HubSpot

Ce modèle de fiche de combat organise les informations sur la concurrence dans une fiche de référence rapide pour les équipes commerciales. Il comprend des sections pour les réponses « Comment nous gagnons », les mises à jour sur la concurrence et les études de cas ou références clients, afin que les équipes aient toujours des arguments prêts à l'emploi.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Recueillez rapidement des informations (emplacement, employés, chiffre d'affaires, clients) pour obtenir un aperçu rapide

Répertoriez les forces et les faiblesses de concurrents spécifiques sous forme de liste à puces pour faciliter la lecture

Conservez une section dédiée aux mises à jour ou aux mentions dans les actualités afin que les équipes restent informées des mouvements de vos concurrents

📌 Idéal pour : les commerciaux qui souhaitent disposer d'informations sur la concurrence à portée de main pour répondre aux objections pendant le cycle de l'équipe commerciale.

9. Modèle de carte de combat commerciale par Gong

via Gong

Le modèle de carte de combat de Gong sert d'arsenal stratégique pour les transactions concurrentielles. Il est conçu pour comparer les fonctionnalités, affiner vos suivis et fournir aux commerciaux des phrases toutes prêtes qui inciteront les prospects à passer de « En quoi êtes-vous différents ? » à « Où dois-je signer ? »

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Élaborez des réponses « Comment nous gagnons » qui mettent en avant les avantages, les preuves et la pertinence

Posez des questions pièges qui amènent les acheteurs à reconnaître les faiblesses de vos concurrents

Recueillez et organisez des preuves, telles que des témoignages sociaux, pour étayer vos affirmations

📌 Idéal pour : les équipes qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de gestion des objections grâce à des réponses structurées et des questions stratégiques qui font pencher la discussion en leur faveur.

💡 Conseil de pro : Intégrez les rumeurs concernant la feuille de route de vos concurrents lorsque cela est approprié. Une note subtile telle que « Selon certaines rumeurs, le concurrent X serait sur le point d'abandonner ce produit » aide les commerciaux à mettre en avant l'incertitude dans l'esprit de l'acheteur.

10. Modèle de carte de combat de l'équipe commerciale par Figma

via Figma

Le modèle de carte de combat de Figma fournit aux équipes commerciales un contenu de référence rapide pour la veille concurrentielle lors des discussions en direct. Il organise les informations sur les concurrents, simplifie la gestion des objections, met en évidence les facteurs de différenciation et guide les prospects vers vos points forts.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Recueillez les témoignages de réussite issus de transactions passées afin de donner confiance à vos commerciaux et de leur fournir des exemples concrets lors du positionnement

Préparez des questions à poser aux clients personnalisés afin de mettre en évidence les faiblesses de vos concurrents et de recentrer l'attention sur vos avantages

Fournisseur, prestataire, affichez un aperçu rapide des prix et des offres afin de préparer vos commerciaux à répondre aux objections liées aux coûts

📌 Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent améliorer l'orientation personnalisée en mettant en avant les facteurs de différenciation et en orientant les discussions vers les atouts uniques.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA, spécialement conçu pour booster les équipes commerciales. Grâce à une intégration approfondie avec votre CRM, vos e-mails, vos calendriers et vos documents commerciaux, Brain MAX dispose toujours du contexte complet de votre pipeline, de vos transactions et de vos communications avec les clients. Il vous suffit de dicter ou de saisir vos mises à jour, et Brain MAX capture instantanément vos notes, planifie les suivis et extrait les informations pertinentes sur les clients. Plus besoin de fouiller dans des outils dispersés. Il identifie de manière proactive les nouvelles opportunités, signale les risques et suggère les prochaines étapes, aidant ainsi votre équipe à gagner du temps et à conclure des contrats plus rapidement. Grâce à l'automatisation intelligente, à la conversion voix-texte et aux informations en temps réel, Brain MAX vous permet d'organiser votre flux de travail commercial, de le rendre exploitable et de toujours avoir une longueur d'avance.

11. Modèle de carte de combat de l'équipe commerciale SaaS par SmartBug

via SmartBug

Le modèle de carte de combat de l'équipe commerciale SaaS de SmartBug regroupe les données sur les concurrents, les objections courantes, les informations sur les prix et les intégrations. Il garantit que toutes ces informations correspondent aux points faibles de vos prospects, afin que vos commerciaux puissent aborder les discussions en étant bien préparés, sans avoir à deviner.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des questions pièges et des déclencheurs d'objections pour préparer vos équipes commerciales à contrer les réticences des prospects

Comparez les prix de vos concurrents avec le coût de ne pas acheter chez vous pour créer un sentiment d'urgence

Intégrez les détails relatifs à l'intégration des concurrents afin d'aider les commerciaux à comparer les écosystèmes de fonctionnalités pour obtenir des points bonus

📌 Idéal pour : les entreprises SaaS qui évoluent sur des marchés saturés et préparent leurs commerciaux à répondre aux objections et à déclencher les arguments.

💡 Conseil de pro : Effectuez des tests A/B sur les messages contenus dans les cartes. En exemple, essayez deux angles de positionnement différents par rapport à un concurrent et suivez lequel génère le plus de ventes.

Mettez toutes les chances de votre côté avec ClickUp

Chaque appel de l'équipe commerciale ressemble à une partie de poker.

Vos concurrents bluffent, vos prospects évaluent leurs cartes, et le joueur le mieux préparé remporte la mise. Les cartes de combat vous permettent de garder une main forte et d'avoir des réponses plus pertinentes que lors de la prochaine présentation.

ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin : des modèles de cartes de combat personnalisables, des mises à jour en temps réel et un moyen simple d'armer votre équipe sans la ralentir. Les transactions restent sur la bonne voie et vos commerciaux ne cèdent jamais sous la pression.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions

Une carte de combat est une ressource stratégique concise utilisée par les équipes commerciales pour accéder rapidement à des informations essentielles sur les produits, les concurrents et le positionnement sur le marché. Elle aide les commerciaux à répondre efficacement aux questions des clients, à gérer les objections et à différencier leurs offres lors des discussions de vente.

Pour créer une carte de combat, commencez par rassembler les informations clés sur votre produit, ses fonctionnalités et ses concurrents. Organisez ces données en sections claires telles que les avantages du produit, les comparaisons avec la concurrence, la gestion des objections et les messages clés. Utilisez des puces ou de courts paragraphes pour plus de clarté et veillez à ce que le contenu soit adapté aux besoins spécifiques de votre équipe commerciale.

Pour rédiger une carte de combat, il faut se concentrer sur des informations exploitables et pratiques que les commerciaux peuvent utiliser en temps réel. Utilisez un langage clair et concis, mettez en évidence les points les plus importants et structurez le contenu de manière à ce qu'il soit facile à parcourir rapidement. Incluez des conseils pour surmonter les objections, les facteurs de différenciation concurrentiels et des faits à consulter rapidement.

Une carte commerciale est généralement un document d'une page ou une carte numérique comportant des sections clairement définies, souvent sous forme de tableaux, de listes à puces ou de cases surlignées. Elle est organisée de manière visuelle pour permettre une consultation rapide, ce qui permet aux équipes commerciales de trouver en un coup d'œil des informations sur les fonctionnalités des produits, les comparaisons avec la concurrence et la gestion des objections.