Modèles gratuits d'accords entre fondateurs pour les cofondateurs de start-ups

Naviguer dans les premières étapes d'une start-up peut être à la fois passionnant et difficile.

L'une des étapes les plus importantes, mais souvent négligée, pour les cofondateurs consiste à établir un accord de fondateurs clair et juridiquement valable.

Sans cela, même les entreprises les plus prometteuses peuvent rencontrer des obstacles lorsqu'il s'agit de définir les rôles, de gérer la propriété intellectuelle ou de prendre des décisions au quotidien.

Mais le fait est que vous n'avez pas besoin d'en rédiger un à partir de zéro. Il existe de nombreux modèles gratuits d'accords entre fondateurs qui couvrent l'essentiel. Dans cet article, nous vous aiderons à trouver le modèle d'accord entre fondateurs qui vous convient pour protéger votre partenariat et assurer le bon fonctionnement de votre organisation.

10 modèles d'accord de fondateurs en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles d'accord entre fondateurs :

Que sont les modèles d'accord entre fondateurs ?

Les modèles d'accord entre fondateurs sont des documents pré-rédigés conçus pour aider les cofondateurs d'une start-up à définir leurs rôles, leurs responsabilités et leur propriété dans une nouvelle entreprise. Ils vous aident à établir des attentes claires dès le départ et à réduire le risque de conflits à mesure que l'entreprise se développe.

Un accord entre fondateurs couvre généralement des domaines clés tels que la distribution des actions, la propriété intellectuelle, les processus décisionnels et le règlement des litiges. Il comprend également souvent un calendrier d'acquisition des droits afin de définir comment les cofondateurs acquièrent leurs actions au fil du temps.

De plus, l'accord peut définir les contributions de chaque fondateur, les processus décisionnels, la confidentialité, les droits de propriété intellectuelle et les procédures en cas de changements au sein de l'équipe.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude menée par Noam Wasserman, professeur à la Harvard Business School et auteur de The Founder's Dilemma, révèle que 65 % des start-ups échouent en raison de conflits entre leurs fondateurs. Un accord de fondateurs clair dès le premier jour peut éviter ce genre de mésaventure à votre entreprise !

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de contrat de fondateurs ?

Étant donné que les fondateurs représentent l'entreprise dans les décisions clés, le modèle de contrat de fondateurs est le titre idéal pour une ressource qui aide à définir clairement les attentes dès le début.

Voici cinq caractéristiques clés à prendre en compte lors du choix d'un modèle de contrat de fondateurs :

Structure de propriété claire : assurez-vous que le modèle définit le pourcentage de propriété de chaque cofondateur, y compris les actions du fondateur, les actions non acquises et les intérêts pleinement acquis.

Clauses complètes : recherchez les sections traitant des droits de propriété intellectuelle, de la confidentialité et de la protection des secrets commerciaux afin de garantir la sécurité des actifs de l'entreprise.

Processus décisionnels : le modèle doit décrire comment les décisions clés et les décisions quotidiennes seront prises, y compris lorsque le consentement écrit mutuel est requis.

Rémunération et acquisition des droits : sélectionnez une disposition qui décrit clairement les conditions de rémunération, les services fournis par fournisseur, et le calendrier d'acquisition des droits afin d'éviter tout litige futur.

Validité juridique : le modèle doit inclure une clause indiquant qu'il représente l'intégralité de l'accord entre les parties, signé par écrit et juridiquement contraignant dans une juridiction compétente.

Modèles de pacte d'associés

🔍 Le saviez-vous ? Ces dernières années, les litiges liés aux participations dans les entreprises ont considérablement augmenté, en particulier dans le secteur du capital-investissement privé. Des facteurs tels que l'augmentation des transactions, la concurrence et les nouveaux défis liés à l'ESG et à l'IA ont rendu plus importante que jamais la clarté de la structure de propriété.

Pour les cofondateurs de start-ups, éviter ces litiges commence par disposer d'un modèle de contrat de fondateurs solide. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs modèles de contrats de fondateurs conçus pour vous aider à établir une structure de propriété équitable et à protéger la propriété intellectuelle dès le début.

1. Modèle d'accord de partenariat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un accord de partenariat juridiquement contraignant à l'aide du modèle d'accord de partenariat ClickUp.

Le modèle d'accord de partenariat ClickUp permet aux débutants de définir facilement les responsabilités et les contributions financières. Il vous aide à démarrer rapidement lorsque vous formez un partenariat en capital ou une alliance stratégique.

Ce modèle prêt à l'emploi décrit les conditions du partenariat, y compris les obligations de chaque partie et les modalités de partage des bénéfices et des pertes. Il couvre également les contributions financières, le règlement des litiges et la prise de décision au quotidien. Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques et établir une structure de propriété solide pour votre organisation.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Restez organisé en suivant les tâches et les détails du partenariat dans un seul et même endroit.

Réduisez les conflits grâce à des conditions claires en matière de partage des bénéfices et de prise de décision.

Assurez la cohésion de tous grâce à une approche structurée des rôles et des responsabilités.

🔑 Idéal pour : les nouvelles start-ups et les petites entreprises qui forment des partenariats ou des alliances stratégiques.

Voici ce que Marc Bonney, responsable de l'engagement et de l'innovation en entreprise chez LiveBetter Community Services, a à dire à propos de ClickUp :

Nous disposons désormais d'équipes distinctes par fonction et par zone géographique qui travaillent sur des tâches synchronisées. Ainsi, l'équipe Partenariats et l'équipe Communication ont des espaces distincts dans ClickUp, mais partagent des tâches, ce qui est essentiel pour harmoniser les efforts en vue d'atteindre les résultats du projet.

Nous disposons désormais d'équipes distinctes par fonction et par zone géographique qui travaillent sur des tâches synchronisées. Ainsi, l'équipe Partenariats et l'équipe Communication ont des espaces distincts dans ClickUp, mais partagent des tâches, ce qui est essentiel pour harmoniser les efforts en vue d'atteindre les résultats du projet.

💡Conseil de pro : ajoutez des champs personnalisés aux tâches ClickUp pour préciser les rôles (par exemple, « partenaire principal », « réviseur financier », « contact juridique ») ou classer les responsabilités, ce qui facilite le filtrage et la vérification des tâches attribuées à chacun.

2. Modèle d'accord de partenariat 50/50 ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un partenariat équilibré en quelques minutes grâce au modèle d'accord de partenariat 50/50 de ClickUp.

Le modèle d'accord de partenariat 50/50 de ClickUp est conçu pour officialiser votre coentreprise, protéger les intérêts des deux parties et maintenir un solde positif du compte de capital. Il vous permet de définir facilement les responsabilités et les obligations de chaque partenaire.

Ce modèle couvre des domaines essentiels tels que les processus décisionnels, les contributions financières proportionnelles et les parts de propriété spécifiques. Il contribue à instaurer une culture de collaboration entre tous les partenaires tout en minimisant les conflits et en favorisant la confiance mutuelle.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Restez organisé grâce aux champs personnalisés pour gérer les détails du partenariat.

Utilisez ClickUp Document pour configurer et stocker efficacement les conditions de partenariat.

Élaborez une structure claire pour les contributions financières et la prise de décision.

🔑 Idéal pour : les partenaires qui souhaitent établir une structure de propriété à parts égales (50/50) avec des rôles et des responsabilités clairement définis.

👋🏾 Demandez à ClickUp Brain de vous aider à rédiger un contrat ou une proposition d'entreprise à partir de zéro !

Créez facilement du contenu avec ClickUp Brain, qui vous donne accès à plusieurs modèles LLM au sein d'une même plateforme.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'accords de collaboration au format Word et ClickUp

3. Modèle d'accord d'exploitation ClickUp 50/50 LLC

Obtenir un modèle gratuit Équilibrez la propriété et les responsabilités grâce au modèle d'accord d'exploitation ClickUp 50/50 LLC.

Divisez l'entreprise, pas les conflits. Une SARL à parts égales donne à ses deux membres un pouvoir égal, mais sans accord clair, les choses peuvent rapidement dégénérer. Utilisez le modèle d'accord d'exploitation d'une SARL à parts égales de ClickUp.

Il vous guide dans la création d'un document juridiquement contraignant qui définit clairement les attentes des membres, protège votre investissement et décrit les méthodes de résolution des conflits. En outre, le modèle traite de l'admission et du retrait des membres, garantissant ainsi que votre entreprise est bien préparée à se développer grâce à une structure de propriété solide.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez un partage équitable des profits et des pertes entre partenaires égaux

Visualisez facilement le statut de l'accord grâce à la vue Tableau de ClickUp

Gérez efficacement le flux de travail à l'aide de commentaires et de sous-tâches imbriquées

🔑 Idéal pour : les partenaires à parts égales qui forment une société à responsabilité limitée et souhaitent disposer de directives claires en matière de gestion et de propriété.

💡 Conseil de pro : discutez toujours des droits de propriété dès le départ afin d'éviter tout litige. Devant les tribunaux, il peut être difficile de prouver à qui appartient la propriété des idées si celles-ci n'ont pas été clairement définies par leur propriétaire ou les personnes concernées.

4. Modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Des accords d'entreprise clairs et concis grâce au modèle de lettre d'accord ClickUp

Le modèle de lettre d'accord de ClickUp vous permet de créer facilement une lettre d'accord claire et compréhensible par toutes les parties concernées. Il couvre les détails du projet, les coûts associés et les obligations de chaque partie.

De plus, ce modèle simplifie le processus de signature de l'accord en tant que fournisseur, prestataire, de sections personnalisables pour les échéanciers, les livrables et les signatures. Son format convivial permet d'adapter rapidement et facilement le document à tout projet ou partenariat.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Veillez à ce que les accords soient simples et faciles à suivre

Gagnez du temps en utilisant un modèle de lettre prêt à l'emploi

Suivez la progression grâce aux jalons ClickUp pendant que vous examinez le contrat

🔑 Idéal pour : les start-ups et les entrepreneurs qui ont besoin d'accords rapides et clairs pour leurs projets ou partenariats.

5. Modèle d'accord de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les rôles et les attentes au sein de l'équipe à l'aide du modèle d'accord de travail de ClickUp

Les accords d'équipe contribuent au bon déroulement des projets en définissant clairement les attentes et les responsabilités. Le modèle d'accord de travail ClickUp aide votre équipe à définir sa mission, ses rôles et ses valeurs communes, garantissant ainsi que tous les collaborateurs restent alignés et responsables.

De plus, ce modèle clarifie les rôles et les responsabilités afin de vous aider à optimiser vos ressources. Vous aurez ainsi une image claire des points forts, des styles de travail et des contributions de chaque membre aux objectifs partagés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la mission et l'objectif de votre équipe afin de maintenir la motivation de chacun

Visualisez la progression et effectuez des ajustements rapides grâce à des options de disposition flexibles

Créez et attribuez des tâches avec des délais pour assurer le bon déroulement des projets

🔑 Idéal pour : les équipes de start-ups ou d'entreprises en phase de démarrage qui ont besoin d'accords clairs sur les responsabilités et les aspirations de l'équipe.

➡️ En savoir plus : Modèles et accords commerciaux simples et gratuits

6. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que votre entreprise et vos sous-traitants restent sur la même longueur d'onde grâce au modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Lorsque vous engagez des prestataires externes, un contrat détaillé est la clé pour protéger votre entreprise et le prestataire. Le modèle de contrat de prestataire ClickUp vous aide à définir les responsabilités professionnelles, les délais, les conditions de paiement, etc. sans difficulté.

Ce modèle de contrat prêt à l'emploi couvre tous les aspects clés de l'externalisation, y compris l'étendue des travaux, les délais et les livrables, afin que les deux parties aient une vision claire des attentes. Il vous aide également à définir des conditions de juste valeur marchande afin d'aligner vos sous-traitants sur les objectifs de votre entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez chaque détail grâce à des champs personnalisés, tels que des cases à cocher, afin d'éviter tout oubli d'élément

Automatisez les rappels et les mises à jour pour respecter le calendrier des projets

Envoyez les accords à signer directement par e-mail grâce à l'intégration des messageries électroniques

🔑 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises qui gèrent des travailleurs indépendants ou contractuels sur des projets urgents.

➡️ En savoir plus : Types de contrats et comment les gérer efficacement

7. Modèle de gestion des sous-traitants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez vos contrats organisés et à jour grâce au modèle de gestion des sous-traitants ClickUp

Vous avez du mal à gérer vos contrats ? Essayez le modèle de gestion des contrats de ClickUp pour organiser l'ensemble du processus, de la rédaction et du stockage des contrats au suivi des échéances et des renouvellements.

Ce modèle de sous-catégorie, adapté aux débutants, facilite la gestion des parties prenantes et la configuration des rappels de renouvellement. Il affine le processus de gestion des contrats et garantit la conformité de votre entreprise et la solidité de vos relations avec vos prestataires.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le statut des contrats à l'aide d'étiquettes personnalisées telles que « Accepté », « En cours de rédaction » et « En cours de révision »

Utilisez la vue en diagramme de Gantt pour afficher les échéanciers contractuels

Organisez vos contrats à l'aide de tableaux pour faciliter l'accès aux dossiers

🔑 Idéal pour : les entreprises qui gèrent plusieurs contrats avec des prestataires et qui ont besoin d'un suivi clair et de renouvellements en temps opportun.

📮 ClickUp Insight : Seulement 12 % des gens utilisent des journaux physiques pour le suivi de leurs objectifs, et 38 % d'entre eux ne les suivent pas du tout, ce qui est surprenant. Mais que se passerait-il si vous pouviez suivre vos objectifs avec plus de précision et de facilité ? Découvrez ClickUp, où la structure d'un agenda rencontre la puissance de l'automatisation. De la définition des tâches et des échéances au suivi de la progression grâce à des tableaux de bord visuels, ClickUp vous aide à rester organisé et concentré. Grâce à des rappels alimentés par l'IA et des flux de travail automatisés, vous ne manquerez plus jamais un jalon. Voici comment vous pouvez agir avec précision à l'aide de ClickUp : 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent un doublement de leur productivité

8. Modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concluez vos contrats en toute simplicité grâce au modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Le modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp vous permet de rédiger facilement une lettre de résiliation professionnelle et claire qui expose la décision tout en abordant tous les détails nécessaires.

Ce modèle de lettre vous aide à définir les conditions d'annulation, à répondre aux préoccupations des deux parties et à gérer les obligations financières ou juridiques liées à la résiliation. Il facilite également les discussions difficiles et garantit une trace écrite claire pour référence future.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Propose des clauses juridiques prêtes à l'emploi pour tout cas de résiliation

Liste de contrôle intégrée pour définir clairement les obligations en cours et les prochaines étapes

Enregistrement automatique de chaque lettre pour une conservation avec sécurité des documents

🔑 Idéal pour : toute entreprise ayant besoin d'un moyen simple et conforme à la loi pour officialiser la résiliation d'un contrat.

➡️ En savoir plus : Logiciel de flux de travail juridique pour organiser les cabinets d'avocats

9. Modèle de contrat de fondateurs par Template. Net

Lorsqu'on crée une entreprise, la simplicité peut être la clé.

Le modèle de contrat de fondateurs proposé par Template.net est le choix idéal pour les contrats simples. Il est parfait pour les cofondateurs qui souhaitent officialiser leur relation d'entreprise sans se laisser submerger par le jargon juridique.

Ce modèle simple et prêt à l'emploi est une page de garde entièrement modifiable qui vous permet d'ajouter votre logo et les coordonnées de votre entreprise. Ce modèle couvre des aspects essentiels tels que l'étendue du travail, la rémunération, la confidentialité et la responsabilité. Il permet de définir facilement les responsabilités et les droits fondamentaux de tous les fondateurs concernés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement les conditions de rémunération afin d'éviter tout litige lié au paiement

Couvrez les circonstances imprévues grâce à une clause de force majeure

Définissez des processus décisionnels clairs afin d'éviter tout conflit futur

🔑 Idéal pour : les start-ups et les petites entreprises à la recherche d'un accord entre fondateurs simple et juridiquement valable.

10. Modèle de formulaire de contrat de fondateur de start-up par Template. Net

Le modèle de formulaire d'accord entre fondateurs de start-up proposé par Template.net est encore une fois un accord entre fondateurs, mais avec une particularité : il s'agit d'un modèle de formulaire. Contrairement aux accords traditionnels, longs et verbeux, il est court, rapide et va droit au but.

Ce modèle de formulaire est conçu pour répondre aux défis courants des start-ups en invitant les fondateurs à clarifier dès le départ les pouvoirs décisionnels et les méthodes de résolution des litiges. Cela permet d'éviter les conflits potentiels et de jeter des bases solides pour la croissance de la start-up.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

C'est simple et rapide : il suffit de remplir les champs vides et le tour est joué

Définit les rôles, les responsabilités et la propriété de manière simple et claire

Clauses de confidentialité intégrées pour protéger les secrets commerciaux ou autres informations confidentielles

🔑 Idéal pour : les start-ups à la recherche d'un accord simple à remplir pour formaliser les rôles et la distribution des parts sans se plonger dans un jargon juridique fastidieux.

11. Modèle de contrat de fondateurs par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de contrat de fondateurs proposé par PandaDoc est très complet et convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent formaliser leur structure de propriété et leurs responsabilités juridiques. Vous pouvez également ajouter une page de garde personnalisée avec votre logo et vos coordonnées pour une touche professionnelle.

Ce modèle juridique comprend 12 sections détaillées, notamment des clauses sur le transfert de propriété, les apports initiaux en capital et l'acquisition des parts. De plus, il décrit les procédures de démission, de révocation et de garanties représentatives afin que votre accord d'entreprise soit conforme à la loi.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

PDF personnalisé en ajoutant les informations relatives à votre entreprise

Établissez une structure de propriété claire avec des clauses détaillées

Veillez à la précision des termes juridiques grâce à des sections consacrées aux modifications et aux renonciations

🔑 Idéal pour : les entreprises à la recherche d'un modèle de contrat complet et personnalisable pour traiter en détail les questions de propriété, de protection juridique et de rôles des membres.

12. Modèle de contrat de travail pour fondateurs par RazorPay

via RazorPay

Le modèle de contrat de travail pour fondateurs de RazorPay est un modèle de contrat de travail complet. Il est conçu pour formaliser les rôles et les responsabilités du nouvel employé (fondateur) tout en protégeant les intérêts de l'entreprise.

Ce modèle définit les obligations, la rémunération et les droits des fondateurs. Il couvre des clauses clés telles que la confidentialité, la non-concurrence, la résiliation, les droits de propriété intellectuelle, les paiements à des tiers et diverses autres conditions pour une clarté juridique totale.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des périodes d'essai et des jalons d'évaluation des performances pour les fondateurs

Incluez des procédures de sortie détaillées en cas de départ volontaire ou involontaire d'un fondateur

Définissez les obligations des fondateurs en matière de levée de fonds et de relations avec les investisseurs

🔑 Idéal pour : les start-ups et les entreprises de petite ou de moyenne taille qui souhaitent formaliser les rôles et les responsabilités des fondateurs.

💡 Conseil bonus : incluez toujours une clause de témoin dans les accords afin de garantir leur pleine validité. En exemple, indiquez clairement qui est responsable de chaque tâche et sous quelle rubrique elles relèvent.

13. Modèle de contrat de fondateurs par Business Setup

Vous lancez une entreprise avec plusieurs fondateurs ? Essayez le modèle de contrat de fondateurs de Business Setup pour démarrer sur de bonnes bases. Il définit clairement les droits et les devoirs de chaque fondateur afin de garantir un travail d'équipe harmonieux.

Ce modèle de contrat couvre tous les aspects, des périodes d'acquisition des droits et des formalités de sortie à la structure de propriété et au règlement des litiges. Il s'agit essentiellement d'une solution tout-en-un pour les start-ups qui cherchent à formaliser leurs accords internes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les engagements en termes de temps et les exigences minimales en matière d'implication des fondateurs

Simplifiez le processus de transfert d'actions et de résolution des litiges

Structurez le processus de dissolution en cas de fermeture de l'entreprise

🔑 Idéal pour : les start-ups et les entreprises en étape de démarrage qui cherchent à définir clairement les rôles des fondateurs et à établir un processus décisionnel transparent.

➡️ En savoir plus : Comment maîtriser la gestion de projet pour les start-ups

Gardez vos accords à jour avec ClickUp

Il est essentiel de disposer de modèles d'accords structurés pour établir des relations d'entreprise solides et transparentes.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose une gamme complète de modèles qui vous permettent de créer, gérer et suivre facilement tous vos accords, qu'il s'agisse d'un contrat avec un prestataire, d'un engagement de fondateur ou d'une lettre de résiliation.

Ces modèles vous font gagner du temps tout en garantissant que chaque détail est compté, ce qui réduit considérablement le risque de malentendus. Ne laissez pas la documentation vous ralentir.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et faites progresser votre entreprise !