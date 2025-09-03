Modèles de formulaires de don gratuits pour simplifier la collecte de fonds

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) retrouve toute sa pertinence. Mais ses avantages ne se limitent pas aux organisations caritatives : ils ont également un impact positif sur les employés de l'organisation.

Cependant, si les entreprises peuvent financer la cause, ce sont les organisations à but non lucratif et les ONG qui sont chargées de rationaliser le processus de don.

Cela signifie permettre des dons sans erreur, collecter des informations précises sur les donateurs afin de leur donner les moyens d'agir et simplifier le suivi du paiement.

Pour vous aider, voici les meilleurs modèles de formulaires de don conçus pour simplifier la création de formulaires de don, collecter efficacement des fonds et gérer les paiements.

Que sont les modèles de formulaire de don ?

Les modèles de formulaires de don sont des formulaires personnalisables pré-conçus que les organisations à but non lucratif et caritatives utilisent pour collecter des dons et les informations essentielles sur les donateurs.

Ils ont essentiellement une seule mission : simplifier le processus de don en facilitant la création, le partage et la gestion des formulaires de don en ligne. Voici comment ils réduisent le travail manuel :

✅ Acceptez les dons ponctuels ou récurrents

✅ Incluez les champs obligatoires pour le montant du don, les coordonnées et les partenaires de paiement

✅ Proposez des champs facultatifs pour les commentaires, le type de don ou les cadeaux offerts en l'honneur d'une personne

✅ Permettez une personnalisation complète pour correspondre à l'image de marque et aux objectifs de collecte de fonds de l'organisation

✅ Intégrez des systèmes de paiement fiables tels que PayPal ou Stripe

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de don ?

Les utilisateurs de Reddit ont clairement indiqué ce que les organisations à but non lucratif recherchent dans leurs modèles de formulaires de dons en ligne. Le modèle de formulaire de don idéal offre un processus de don simple et une expérience fluide et sécurisée pour les donateurs.

L'un des principaux avantages est l'assistance de plusieurs modes de paiement. Résumons les autres fonctionnalités que devrait offrir le modèle de formulaire de don idéal :

Ne comprend que les champs essentiels afin d'éviter de submerger les donateurs potentiels avec trop de champs à remplir

Assistance aux dons ponctuels et récurrents avec des options clairement affichées

Permet aux donateurs de choisir un montant de don personnalisé ou de choisir parmi les valeurs suggérées

Offre une intégration avec des partenaires de paiement de confiance tels que PayPal ou Stripe

Explique comment les contributions fournissent une assistance à l'organisme caritatif ou à la cause, renforçant ainsi la confiance

💡 Conseil de pro : la gestion d'une organisation à but non lucratif ne se limite pas à des intentions caritatives. L'utilisation de ClickUp pour gérer une organisation à but non lucratif efficace montre comment rationaliser les opérations, rester organisé et concentrer votre effort sur ce qui compte le plus : votre mission.

les 15 meilleurs modèles de formulaires de don

Voici 15 des meilleurs modèles de formulaires de don disponibles pour fournir de l'assistance aux collecteurs de fonds et aux organisations caritatives.

Chaque modèle ci-dessous comprend le cas d'utilisation idéal et le type d'informations sur les donateurs qu'il permet de collecter.

1. Modèle de formulaire de don ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Profitez de l'intégration d'automatisations et de l'intégration avec les partenaires de paiement grâce au modèle de formulaire de don ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que votre processus de don demandait plus de travail qu'il ne le devrait ? ClickUp comprend cela.

Le modèle de formulaire de don de ClickUp a été conçu pour aider les organisations à but non lucratif et les associations caritatives à passer moins de temps à remplir des formulaires et plus de temps à collecter des fonds.

Vous pouvez facilement collecter les informations des donateurs, gérer les paiements et automatiser les messages de remerciement, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Que vous organisiez une collecte de fonds ponctuelle ou que vous ayez besoin d'assistance pour des dons récurrents, ce formulaire personnalisable vous permet de tout organiser de manière simple et sécurisée, tant pour vous que pour vos donateurs.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueille l'information sur les donateurs, gère le paiement et effectue l'automatisation des messages de remerciement

Entièrement personnalisable pour correspondre à l'image de marque et aux besoins de votre organisation à but non lucratif

Intégration avec des partenaires de paiement de confiance pour des dons sécurisés et fluides

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et caritatives qui souhaitent simplifier la collecte des dons, automatiser les suivis et recueillir en toute sécurité l'information sur les donateurs en un seul endroit.

à lire également : * Meilleurs logiciels de création de formulaires

2. Modèle de dons ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez moins de temps à trier vos fichiers grâce au modèle de dons ClickUp

Les dons ont toujours été gérés à l'aide de feuilles de calcul et d'e-mail. Cependant, cela ne se termine jamais bien : les données sont perdues, les donateurs sont oubliés et l'ensemble du processus de don semble plus chaotique qu'utile.

Le modèle de dons de ClickUp est un fournisseur, prestataire pour les organisations à but non lucratif d'une plateforme centrale pour le suivi des contributions, l'organisation des informations sur les donateurs et pour atteindre efficacement leurs cibles de collecte de fonds.

Qu'il s'agisse de dons ponctuels ou récurrents, ce formulaire vous aide à enregistrer chaque détail tout en restant en phase avec les objectifs de votre organisation.

De plus, vous pouvez également vous connecter à vos partenaires de paiement, suivre les performances de vos campagnes et accéder rapidement à l'historique des donateurs, le tout dans un seul et même environnement de travail.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez tous les dons et les informations sur les donateurs dans un seul environnement de travail

Suivez d'un seul coup d'œil la progression de la collecte de fonds et l'historique des donateurs

S'adapte aux campagnes de dons ponctuels et récurrents

✨ Idéal pour : les équipes de collecte de fonds qui ont besoin d'un système centralisé pour suivre les dons ponctuels et récurrents avec une visibilité totale sur les donateurs.

3. Modèle de lettre de don ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Apportez cohérence, confiance et structure à votre processus de don grâce au modèle de lettre de don de ClickUp

La première étape pour collecter des dons consiste à contacter les donateurs, ce qui peut parfois s'avérer difficile.

La bonne nouvelle, c'est que cela n'est pas une fatalité ! C'est particulièrement vrai lorsque vous disposez d'une lettre bien rédigée.

C'est là qu'intervient le modèle de lettre de don de ClickUp. Ce modèle aide les organisations à but non lucratif et les associations caritatives à rédiger des messages clairs et convaincants qui trouvent un écho auprès des donateurs potentiels.

Au-delà de la partie rédactionnelle, le modèle permet également le suivi de chaque demande de don, d'enregistrer les réponses et d'organiser les informations relatives aux donateurs pour un suivi sans faille.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Vous aide à rédiger des demandes de dons claires et convaincantes

Enregistre chaque interaction avec les donateurs et assure le suivi des actions ultérieures

Garde toutes les communications organisées pour de futures actions de sensibilisation

✨ Idéal pour : les coordinateurs de sensibilisation qui rédigent des lettres de don convaincantes tout en conservant une trace de chaque interaction avec les donateurs et en assurant le suivi des abonnés

👋🏾 Faites appel à un assistant IA pour vous aider à trier ces tâches complexes de suivi des dons !

4. Modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe et le bon suivi de vos fonds grâce au modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Savez-vous ce dont la plupart des campagnes de dons ont besoin ? Un modèle de collecte de fonds qui décrit de manière exhaustive chaque étape du processus de don, du début à la fin.

Après tout, une bonne campagne de collecte de fonds commence par un forfait solide, et c'est exactement ce que propose le modèle de forfait de collecte de fonds de ClickUp.

Ce modèle de formulaire aide les organisations à but non lucratif et caritatives à définir leurs objectifs et à élaborer leurs stratégies. Il est également particulièrement utile pour le suivi des progrès et pour coordonner les tâches entre les Teams.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présente les objectifs, les stratégies et les échéanciers de collecte de fonds en un seul endroit

Suivez la progression et les responsabilités de l'équipe à chaque étape de la campagne

Permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde grâce à des étapes claires et concrètes

✨ Idéal pour : les responsables de campagne qui élaborent des feuilles de route stratégiques pour la collecte de fonds avec des objectifs, des échéanciers et un suivi de la progression clairement définis

📖 À lire également : Les outils d'IA incontournables pour les organisations à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Suivez les communications, les échéances et les suivis grâce au modèle de formulaire de parrainage de ClickUp

Tous les donateurs ne font pas des dons : certains sont des sponsors, ce qui nécessite une approche différente.

Le modèle de formulaire de parrainage de ClickUp vous aide à établir la connexion entre les sponsors et vos campagnes de collecte de fonds grâce à des formulaires structurés et faciles à remplir qui permettent de recueillir les informations pertinentes sur les donateurs.

Que vous recherchiez des fonds, du matériel ou une assistance en nature, ce formulaire personnalisé vous aide à établir des relations significatives et durables avec vos partenaires Business et vos sponsors communautaires.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Saisissez les coordonnées des sponsors et les types d'assistance à l'aide de formulaires structurés

Suivi automatique des communications, des échéances et des suivis

Établissez des relations durables avec vos partenaires d'entreprise et vos sponsors

✨ Idéal pour : les organisations qui contactent des sponsors d'entreprise et des partenaires communautaires à l'aide de formulaires d'inscription structurés et professionnels.

📮 ClickUp Insight : Environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes uniquement pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si tout était déjà documenté et facile à trouver ? Grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain, vous pouvez éviter les allers-retours. Il vous suffit de poser votre question directement dans votre environnement de travail : ClickUp Brain extrait instantanément les réponses de vos documents ou des outils tiers connectés.

6. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque évènement soit une réussite grâce au modèle de planification d'évènements de collecte de fonds de ClickUp

Imaginez que vous puissiez mapper des tâches, collecter de l'information sur les donateurs, suivre vos campagnes de collecte de fonds et gérer les paiements, le tout dans un espace de travail centralisé. C'est exactement ce que propose le modèle de planification d'évènement de collecte de fonds de ClickUp.

Lorsque vous organisez un évènement de collecte de fonds, vous devez gérer un trop grand nombre d'éléments à la fois : le lieu, les bénévoles, les dons et les délais.

Ce modèle aide les organisations à but non lucratif et caritatives à tout regrouper. Grâce aux échéanciers intégrés, à l'attribution des tâches et au suivi des statuts, votre équipe peut se concentrer sur l'impact plutôt que sur la logistique.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les tâches, les échéanciers et les budgets pour chaque évènement

Attribuez des responsabilités et suivez le statut en temps réel

Centralise l'information sur les donateurs, les paiements et la coordination des bénévoles

✨ Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui jonglent entre les bénévoles, les lieux, les budgets et les dons, le tout à partir d'un seul environnement de travail collaboratif.

🧠 Fait amusant : 91 % des employés affirment que la mission de leur entreprise leur a donné un sentiment d'appartenance pendant les périodes difficiles, comme la pandémie et les changements économiques. Il s'avère que travailler pour une organisation axée sur une mission est bon pour le monde et pour le moral !

7. Modèle ClickUp Non-Profit SOP pour les organisations à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Réduisez le travail répétitif et poursuivez votre mission grâce au modèle SOP pour organisations à but non lucratif de ClickUp

Seule une personne qui dirige une organisation à but non lucratif comprend le nombre impressionnant de tâches qui figurent sur la liste quotidienne des choses à faire : sensibilisation, bénévoles, dons et tout le reste.

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour organisations à but non lucratif de ClickUp vous aide à organiser cette complexité en vous permettant de créer des procédures étape par étape pour chaque partie de votre organisation.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez visualiser les flux de travail et les documents, par exemple, ce qui est très utile pour gérer les campagnes de collecte de fonds.

Le modèle comprend également des checklists détaillées, un suivi du statut et des liens faciles entre les tâches connexes, le tout entièrement personnalisable selon vos besoins.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez les flux de travail grâce à des procédures étape par étape

Réduit le travail répétitif et garantit la cohérence au sein de l'équipe

Checklist personnalisable et suivi du statut pour chaque processus

✨ Idéal pour : les équipes opérationnelles qui souhaitent standardiser les flux de travail, réduire les tâches répétitives et s'assurer que tout le monde suit les mêmes consignes.

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas comment organiser votre prochaine collecte de fonds sans épuiser votre équipe ? Les modèles gratuits pour les évènements et les associations caritatives comprennent des modèles prêts à l'emploi qui vous aideront à mieux forfaiter, mieux promouvoir et collecter plus de fonds.

8. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Vous souhaitez atteindre vos objectifs ? Essayez le modèle de forfait d'évènement à but non lucratif ClickUp

Organiser un évènement à but non lucratif signifie endosser toutes les casquettes, de celle de coordinateur logistique à celle de responsable de la collecte de fonds. Le modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp regroupe tout cela sous un même toit, vous évitant ainsi d'avoir à courir après des feuilles de calcul ou des fils de discussion par e-mail.

Voici comment ce modèle fonctionne : vous pouvez mapper des échéanciers, attribuer des tâches, suivre les budgets et même collecter des dons liés à l'évènement.

Ce modèle de formulaire personnalisé est conçu pour simplifier la planification afin que votre organisation puisse se concentrer sur son impact communautaire plutôt que sur des checklist.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez l'échéancier, les tâches et les budgets de vos évènements en un seul affichage

Simplifie la collecte et la communication pour chaque évènement

Permet d'organiser le forfait et de réduire la surcharge d'e-mails

✨ Idéal pour : les Teams à but non lucratif qui coordonnent des évènements de collecte de fonds, de la logistique à la communication avec les donateurs, sans se noyer dans les chaînes d'e-mails.

💡 Conseil de pro : Il peut être fastidieux de rechercher des sponsors à l'aide de formulaires compliqués et d'e-mails interminables. Les modèles de formulaires de parrainage gratuits vous offrent 12 modèles prêts à l'emploi pour simplifier la communication, instaurer la confiance, créer davantage et obtenir plus rapidement une sécurité.

9. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Des formulaires personnalisés aux flux de travail automatisés, assurez la cohérence grâce au modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp

La gestion des adhésions ne devrait pas être plus difficile que la gestion des dons, et grâce au modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp, ce n'est pas le cas.

Que vous créiez une communauté en ligne ou gériez une organisation à but non lucratif, ce modèle vous permet de collecter rapidement et en toute sécurité les informations sur vos membres, sans oublier aucune étape.

Vous pouvez organiser les informations de base, suivre la progression de l'intégration et tout conserver soigneusement stocké au même endroit.

Ce modèle est également idéal pour les équipes qui souhaitent réduire le temps consacré aux administrateurs tout en garantissant à chaque personne qui s'inscrit une expérience fluide et structurée.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueille et organise les informations des membres en toute sécurité

Automatise l'intégration et effectue le suivi du statut des membres

Réduisez le temps consacré à l'administrateur grâce à des flux de travail simples et structurés

✨ Idéal pour : les gestionnaires de communauté et les organisations à but non lucratif qui accueillent de nouveaux membres tout en conservant leurs données propres, sécurisées et organisées.

🧠 Fait amusant : Un quart des consommateurs et presque autant d'investisseurs déclarent ne tolérer aucune entreprise dont l'éthique est douteuse. Quelle conclusion en tirer ? Faire le bien est également bon pour l'entreprise.

10. Modèle de formulaire de don de financement par Jotform

Vous cherchez à collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif ou votre nouveau projet ? Ce modèle de formulaire de don financé par Jotform offre un moyen rapide et sans code de collecter des dons et des informations sur les donateurs sans avoir à créer un formulaire à partir de zéro.

Que vous lanciez un programme communautaire ou que vous sollicitiez des dons supplémentaires pour une initiative existante, ce formulaire de don en ligne vous aide à saisir facilement les informations essentielles.

De plus, ce modèle s'intègre aux principaux partenaires de paiement et offre l'assistance pour la personnalisation des formulaires afin que votre organisation puisse aligner l'apparence et les Messages sur sa mission.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Installation sans code pour des formulaires de don rapides et personnalisables

S'intègre avec les partenaires de paiement pour faciliter la collecte de fonds

Idéal pour les demandes de subventions et les nouvelles initiatives de collecte de fonds

✨ Idéal pour : les Teams qui sollicitent des subventions ou des financements auprès de donateurs et qui recherchent un moyen rapide et personnalisable de recueillir des demandes de dons en ligne.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez transformer des donateurs ponctuels en soutiens à vie ? Notre blog, Meilleur logiciel CRM pour les associations à but non lucratif, vous aide à trouver les bons outils pour renforcer vos relations et encourager les dons récurrents.

11. Modèle de formulaire de don de sang par Jotform

Les dons ne sont pas toujours financiers. Si vous travaillez dans un hôpital, une banque de sang ou une organisation de santé à but non lucratif, ce modèle de formulaire de don de sang de Jotform vous permet d'enregistrer facilement les donneurs et de recueillir des informations essentielles à leur sujet.

Tout d'abord, ce formulaire est entièrement achevé, ce qui vous permet d'ajouter votre logo, d'ajuster les champs et de l'adapter à votre image de marque sans écrire une seule ligne de code.

Ensuite, les fonctionnalités conformes à la loi HIPAA garantissent la sécurité des données sensibles tout en rationalisant le processus de don, de l'envoi du formulaire au suivi.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistre les donneurs de sang et recueille des informations essentielles sur leur santé

Champs personnalisables et image de marque pour toute organisation

Fonctionnalités conformes à la loi HIPAA pour un traitement sécurisé des données

✨ Idéal pour : les hôpitaux, les banques de sang et les organisations à but non lucratif axées sur la santé qui collectent de l'information sécurisée sur les donneurs de sang, conformément à la loi HIPAA.

🧠 Fait amusant : Plus de 170 millions de personnes sont enregistrées comme donneurs d'organes aux États-Unis, mais seulement environ 3 sur 1 000 décèdent dans des conditions permettant le don d'organes. C'est pourquoi s'inscrire comme donneur peut faire une différence qui sauve des vies.

12. Modèle de formulaire de demande de don caritatif par 123FormBuilder

Pour la plupart des ONG, recevoir régulièrement des demandes de dons est une véritable aubaine. Cependant, une boîte de réception désorganisée n'est pas une solution viable.

Ce modèle de formulaire de don de 123FormBuilder offre un moyen simple et rationalisé de collecter les demandes de manière sécurisée et efficace, sans nécessiter de connaissances en code ou en technologie.

De plus, vous pouvez personnaliser le formulaire, l'intégrer à votre site web et commencer à recueillir des informations détaillées sur les donateurs ou les demandes de financement en quelques minutes.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Simplifiez les demandes de dons grâce à un formulaire en ligne simple

Facilement intégrable à votre site web pour un accès rapide aux donateurs

Collecte et organise de manière sécurisée les informations sur les donateurs

✨ Idéal pour : les ONG qui gèrent un volume important de demandes de dons et qui ont besoin d'un processus de collecte simple et sécurisé, sans complications techniques.

💡 Conseil de pro : les tableurs sont dépassés. Découvrez plutôt des outils plus intelligents qui vous aideront à forfaiter, suivre et mener à bien vos projets avec facilité dans Le meilleur logiciel de gestion de projet pour la réussite des organisations à but non lucratif!

13. Modèle de formulaire d'annulation d'abonnement à un don par 123FormBuilder

Les dons récurrents peuvent être intimidants. Même si cela peut donner l'impression de rompre avec votre banque, ce modèle de formulaire personnalisé vous garantit que ce ne sera pas le cas.

Conçu pour les organisations à but non lucratif et caritatives, le formulaire d'annulation d'abonnement aux dons est le fournisseur d'un moyen respectueux et sécurisé pour les donateurs de se désinscrire des contributions en cours.

Ce modèle est entièrement personnalisable, facile à intégrer à votre site web et vous aide à recueillir des commentaires précieux tout en protégeant les informations sensibles des donateurs.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Fournisseur de donateurs un moyen simple et respectueux de se désinscrire

Recueillez des commentaires pour améliorer l'expérience future des donateurs

Protège les données sensibles des donateurs grâce à un traitement sécurisé des formulaires

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui gèrent des dons récurrents et souhaitent rendre les désinscriptions transparentes, respectueuses et faciles.

14. Modèle de formulaire de don pour les soins et l'assistance aux personnes âgées par Venngage

Lorsque votre organisation caritative ou à but non lucratif se concentre sur les soins aux personnes âgées, votre formulaire de don doit refléter le professionnalisme, la confiance et la simplicité.

Le modèle de formulaire de don pour les soins et l'assistance aux personnes âgées de Venngage offre un design épuré et accessible que vous pouvez entièrement personnaliser, des couleurs et icônes à l'image de marque et au messages.

Ce modèle de formulaire travaille également très bien dans tous les formats numériques et peut être facilement partagé ou intégré à votre site web ou à vos documents imprimés.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Un design épuré et accessible qui inspire confiance aux donateurs

Entièrement personnalisable pour correspondre à l'image de marque de votre organisation caritative

Travaille sur les mises en forme numériques et imprimées pour un partage facile

✨ Idéal pour : les associations caritatives qui assistent les personnes âgées et qui souhaitent disposer d'un formulaire soigné et accessible qui inspire confiance aux donateurs dès le premier clic.

📖 À lire également : Modèles et checklist gratuits pour la planification d'évènements dans Excel et ClickUp

15. Modèle de formulaire de don pour l'aide médicale par Venngage

Les campagnes d'aide médicale nécessitent souvent une communication urgente et percutante, et ce modèle de formulaire de don de Venngage répond exactement à ces besoins.

Que vous collectiez des fonds pour des traitements médicaux, du matériel ou des secours d'urgence, ce formulaire personnalisable vous permet de mettre facilement en avant votre cause.

Ce modèle de formulaire de don précise également le montant du don requis et s'intègre à vos partenaires de paiement.

De plus, il est entièrement modifiable grâce à la modification en cours, ce qui permet à votre organisation caritative ou à but non lucratif d'aligner le design sur votre marque et votre mission.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Met en avant les causes urgentes grâce à un design percutant et modifiable

Précise les besoins en matière de dons et s'intègre aux partenaires de paiement

Inspire l'action pour les campagnes d'aide médicale de toute taille

✨ Idéal pour : les campagnes d'aide médicale qui ont besoin d'un formulaire de don personnalisable et visuellement percutant qui incite à agir de toute urgence.

Collectez des dons et levez des fonds sans effort avec ClickUp

Si vous avez déjà perdu un donateur parce que votre formulaire de don posait une question non pertinente, il est temps de repenser votre approche.

En fin de compte, votre formulaire sert d'intermédiaire entre l'intention d'un donateur potentiel et ses contributions réelles. Vous avez donc besoin d'un outil qui facilite la gestion complète des donateurs.

Que vous gériez des dons récurrents, suivez les informations sur les donateurs ou personnalisiez un formulaire de don de sang, ClickUp vous aide à rationaliser tout, de la collecte à l'impact. Comme l'a partagé Philip Storry de SYZYGY :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés permettent de saisir des informations qui aident à déterminer qui doit être affecté à une tâche.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés permettent de saisir des informations qui aident à déterminer qui doit être affecté à une tâche.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp: votre futur vous (et votre feuille de calcul surchargée) vous en remercieront.