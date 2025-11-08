Les 10 meilleurs modèles d'échéancier Lucidchart pour la planification

Lorsque vous êtes plongé dans un projet complexe, les jours peuvent passer à une vitesse fulgurante. C'est pourquoi il est essentiel de définir des échéanciers clairs pour chaque étape et chaque sprint.

Un modèle d'échéancier Lucidchart est idéal pour cela. Il vous permet de mapper visuellement vos projets, afin que vous soyez toujours au courant des jalons et que vous ayez une vision claire du calendrier de votre projet. Et si vous avez besoin d'un outil complet de gestion de projet basé sur l'IA, alors un outil comme ClickUp AI vous offre un avantage supplémentaire.

Que vous planifiiez une feuille de route produit, un calendrier d'évènements, une campagne marketing ou un calendrier de recherche universitaire, nous avons un modèle d'échéancier Lucidchart pour vous aider dans votre démarche.

Voici les 10 meilleurs modèles d'échéancier Lucidchart pour planifier efficacement et respecter tous vos délais.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échéancier Lucidchart ?

Un bon modèle d'échéancier Lucidchart vous aide à mapper les évènements, les jalons ou les phases d'un projet de manière claire, adaptable et visuellement attrayante. Voici ce qu'il faut rechercher :

Définissez des jalons clairs avec des dates : ajoutez des marqueurs avec un libellé pour les évènements importants, les échéances ou les phases afin d'éviter le désordre et la confusion.

Maintenez un design visuel cohérent : utilisez des formes, des polices de caractère et des couleurs uniformes afin que utilisez des formes, des polices de caractère et des couleurs uniformes afin que les échéanciers de projet aient un aspect professionnel et soient faciles à parcourir.

Ajoutez des intervalles de temps flexibles : utilisez des échelles horizontales ou verticales ajustables pour mapper des semaines, des mois ou des années, en fonction de la portée du projet.

Activez la collaboration en temps réel : permettez à plusieurs personnes de réaliser des modifications en cours, de commenter et de mettre à jour l'échéancier sans confusion entre les versions.

Incluez des options prêtes à l'exportation : fournissez des formats PDF, PNG ou de partage de liens afin que les échéanciers soient prêts à être présentés et partagés avec les parties prenantes.

🧠 Anecdote amusante : le premier échéancier de projet enregistré remonte aux années 1890, lorsque Karol Adamiecki a créé l'harmonogramme pour aider à visualiser les horaires de travail. Il a précédé le diagramme de Gantt, plus populaire, de plus d'une décennie, mais ne s'est jamais imposé à l'échelle mondiale car il n'a pas été publié en anglais.

Modèles d'échéancier Lucidchart gratuits

Voici 10 modèles d'échéancier de projet de Lucidchart pour vous aider à démarrer :

Modèle d'échéancier dégradé Lucidchart

via Lucidchart

Ce modèle vous aide à visualiser les phases complexes d'un projet ou les évènements historiques à l'aide d'un dégradé visuellement attrayant de flux. Il va au-delà d'un échéancier standard pour montrer la progression à l'aide d'un subtil changement de couleur, ce qui permet de voir facilement où un processus commence et où il se termine.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Illustrez le flux chronologique d'un projet grâce à une transition de couleurs saisissante.

Segmentez votre échéancier en phases distinctes, chacune représentée par une nuance différente, afin de mettre en évidence les jalons et la progression réalisée.

Faites la distinction entre les récits supérieurs et inférieurs, ce qui vous permet d'afficher deux flux d'informations parallèles à la fois.

Améliorez la lisibilité et l'engagement grâce à un design épuré et minimaliste qui met l'accent sur les informations essentielles.

📌 Idéal pour : les chefs de produit et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un moyen professionnel et raffiné de présenter les feuilles de route des projets ou l'évolution des marques.

2. Modèle de chronologie du cycle de revenus médicaux Lucidchart

via Lucidchart

Naviguer dans le processus complexe de facturation médicale peut être un véritable casse-tête, mais ce modèle d'échéancier simplifie l'ensemble du cycle de revenus. Il décompose chaque étape critique, de l'enregistrement du patient au paiement final, en blocs séquentiels faciles à gérer, garantissant ainsi que chaque membre de l'équipe comprenne son rôle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mapper les étapes complexes du cycle de revenus des soins de santé dans un flux clair et séquentiel.

Classez les tâches en groupes logiques, tels que « Facturation et codage » et « Facturation », afin de rationaliser le flux de travail.

Formez les nouveaux membres du personnel en leur fournissant un guide visuel complet et facile à suivre sur le processus de facturation.

Identifiez les goulots d'étranglement ou les inefficacités en suivant l'état d'avancement de chaque étape du cycle.

📌 Idéal pour : les administrateurs de soins de santé, les services de facturation et les gestionnaires de cabinets médicaux qui souhaitent optimiser leurs processus financiers et réduire les erreurs.

3. Modèle d'échéancier de planification d'évènements Lucidchart

via Lucidchart

La planification d'un évènement à grande échelle peut être chaotique, avec d'innombrables tâches et problèmes de gestion du temps. Ce modèle offre un environnement de travail rationalisé pour organiser chaque détail, des concepts initiaux à la liste finale des invités.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Regroupez toutes vos tâches, échéances et ressources liées à vos évènements en un seul emplacement centralisé.

Visualisez votre projet sur un échéancier clair pour le suivi de la progression et l'anticipation des jalons clés.

Intégrez des outils externes tels que Jira et Smartsheet pour synchroniser automatiquement les données de projet.

Personnalisez les cartes de tâches avec des titres, des descriptions et des ressources associées pour fournir un contexte riche.

📌 Idéal pour : les coordinateurs d'évènements professionnels, la gestion de projet, ou toute personne organisant une conférence, un atelier ou un évènement d'entreprise à grande échelle.

🔍 Le saviez-vous ? Dans le domaine du développement logiciel, les échéanciers de projet suivent souvent la règle des 90-90: les 90 % premiers du projet prennent 90 % du temps. Les 10 % restants prennent également 90 % du temps. C'est amusant, car cela s'avère vrai pour la plupart des équipes qui ne planifient pas de manière flexible.

4. Modèle d'échéancier vertical Lucidchart

via Lucidchart

Vous ne voulez pas vous limiter à une vue horizontale ? Ce chronologie verticale offre une alternative rafraîchissante pour présenter un processus étape par étape. Elle est conçue pour guider les spectateurs à travers une approche par étapes, ce qui la rend parfaite pour montrer comment les idées évoluent du concept à l'achevé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez un processus détaillé en plusieurs étapes, idéal pour les présentations ou les rapports.

Esquissez une progression claire et logique, parfaite pour détailler les étapes du développement d'un produit ou d'un plan d'affaires.

Créez des sections claires et lisibles, facilitant la compréhension d'informations complexes en morceaux de la taille d'un bouchée faciles à assimiler.

Présentez vos idées dans une disposition originale et unique qui se démarque des échéanciers horizontaux classiques.

📌 Idéal pour : les entrepreneurs, les consultants et les stratèges commerciaux qui présentent un nouveau cycle de développement de produit ou le lancement progressif d'une entreprise.

🎥 Vous recherchez l'outil idéal pour créer des diagrammes de Gantt personnalisés pour votre prochain projet ? Consultez la liste ci-dessous :

5. Modèle d'échéancier de sprint Lucidchart

via Lucidchart

Ce modèle de chronologie Lucidchart offre une vue d'ensemble claire et détaillée de vos cycles de sprint. Il vous aide à visualiser la charge de travail et les dépendances de votre équipe sur plusieurs semaines, ce qui facilite la gestion des tâches, des assignés et de la progression en un coup d'œil.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez simultanément les tâches et les progrès de plusieurs membres de l'équipe dans une seule vue pour afficher.

Gérez le suivi agile du temps et planifiez les cycles de sprint en répartissant visuellement le travail sur une période donnée, afin d'éviter les surcharges.

Organisez les tâches par assigné et par projet, afin de garantir une responsabilité claire et un suivi facile.

Identifiez rapidement les dépendances et les obstacles potentiels en voyant qui fait du travail sur quoi et quand.

📌 Idéal pour : les équipes agiles, les responsables du développement logiciel et les chefs de projet qui ont besoin d'un outil dynamique et détaillé pour la planification et la gestion des sprints.

6. Modèle d'échéancier de planification de projet Lucidchart

via Lucidchart

Tout grand projet commence par un plan solide, et ce modèle est votre plan directeur pour réussir. Il vous guide dans la gestion du temps de votre projet, en veillant à ce que toutes les étapes critiques soient documentées et alignées sur vos objectifs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la portée et les objets de votre projet grâce à une approche structurée, étape par étape.

Classez les jalons clés et les livrables par ordre chronologique pour rester sur la bonne voie.

Communiquez clairement les étapes du projet à toutes les parties prenantes, du lancement à l'achevé.

Documentez chaque phase du projet, en créant un dossier durable qui pourra servir de référence et d'optimisation pour l'avenir.

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les analystes commerciaux qui ont besoin d'un cadre solide pour planifier, exécuter et documenter un projet du début à la fin.

💡 Conseil de pro : Prévoyez des marges de temps suffisantes. Ajoutez 10 à 15 % de marge entre les tâches dépendantes, même si votre client vous assure que tout sera « rapide ».

7. Modèle de chronologie Lucidchart avec lignes et colonnes

via Lucidchart

Lorsque vous devez présenter plusieurs phases d'un projet ayant toutes la même importance, ce modèle d'échéancier offre une alternative claire et non linéaire. La disposition en grille rompt avec le modèle traditionnel d'échéancier, vous permettant de vous concentrer sur l'interconnexion des phases plutôt que sur leur ordre chronologique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez les différentes phases d'un projet en leur accordant la même importance et la même mise en valeur visuelle.

Organisez les informations dans des colonnes faciles à parcourir, ce qui est idéal pour afficher des activités parallèles.

Mettez l'accent sur la relation logique entre les étapes du projet, et pas seulement sur leur séquence.

Personnalisez le nombre de lignes et de colonnes pour l'adapter parfaitement à la complexité de votre projet.

📌 Idéal pour les chercheurs, les universitaires ou toute personne présentant un processus en plusieurs étapes dans lequel chaque étape est une unité autonome.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

8. Modèle d'échéancier semestriel Lucidchart

via Lucidchart

Vous vous sentez dépassé par le début d'un nouveau semestre ? Ce modèle vous aide à vous mettre sur la voie de la réussite scolaire. Il mappe tous vos cours, devoirs et examens dans un calendrier mensuel clair, afin que vous puissiez gérer votre charge de travail et respecter vos échéances.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez plusieurs cours et leurs dates limites respectives dans une disposition unique et intuitive.

Visualisez votre charge de travail sur l'ensemble du semestre afin de planifier efficacement votre temps d'étude.

Créez un échéancier avec des repères visuels en attribuant un code couleur à chaque tâche, ce qui permet de distinguer facilement les différents sujets.

📌 Idéal pour : les étudiants, les enseignants et les conseillers pédagogiques qui ont besoin d'un outil visuel pour planifier et gérer un emploi du temps chargé.

💡 Conseil de pro : prévoyez un point de regroupement à mi-parcours de l'échéancier. N'attendez pas la fin pour faire le point sur la progression. Un rapide audit à mi-parcours peut éviter qu'une présentation, une campagne ou un sprint ne déraille.

9. Modèle d'échéancier de recrutement complet Lucidchart

via Lucidchart

Le recrutement des meilleurs talents est un processus en plusieurs étapes qui implique de multiples parties prenantes. Ce calendrier utilise des couloirs pour fournir une vue d'ensemble complète de l'ensemble de votre processus de recrutement. Il montre clairement le rôle et les responsabilités de chaque équipe à chaque étape, de la présélection à l'offre finale.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Déléguez les responsabilités en attribuant des étapes spécifiques du processus de recrutement à différents rôles.

Rationalisez votre flux de travail en mapper visuellement chaque étape, ce qui réduit les malentendus et les retards.

Suivez simultanément la progression de plusieurs candidats, de leur candidature à leur embauche.

Clarifiez l'ensemble du processus de recrutement pour tous les membres de l'équipe, y compris les recruteurs, les responsables du recrutement et le comité exécutif.

📌 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les équipes de recrutement et les responsables du recrutement qui ont besoin d'un moyen collaboratif et transparent pour gérer leur processus de recrutement.

📚 À lire également : Modèles gratuits de diagrammes à couloirs et de mapper de processus

10. Modèle d'échéancier Lucidchart Circle Square

via Lucidchart

Ce modèle d'échéancier Lucidchart offre une approche moderne et schématique de la planification de projet. Il utilise des cercles et des carrés alternés pour représenter visuellement les jalons et les actions, offrant ainsi une nouvelle approche du format classique d'échéancier.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Connectez les jalons et les tâches dans une mise en forme unique et non linéaire, en mettant l'accent sur les relations plutôt que sur une chronologie stricte.

Ajoutez des détails et du contexte à chaque étape à l'aide d'une icône et d'un champ de texte.

Présentez vos informations de manière dynamique et attrayante afin de capter l'attention de votre public.

📌 Idéal pour : les créatifs, les designers et les professionnels du marketing à la recherche d'un moyen visuellement percutant de présenter un plan stratégique ou l'histoire d'une marque.

💡 Conseil de pro : suivez la précision des dates de début, et pas seulement celles de fin. Si une tâche commence systématiquement en retard, vos hypothèses d'échéancier sont erronées, quelle que soit la fréquence à laquelle vous « rattrapez le temps perdu » par la suite.

Limitations de Lucidchart

Même si la suite de collaboration visuelle Lucid excelle dans la narration visuelle et la collaboration, les utilisateurs soulignent fréquemment plusieurs points faibles récurrents :

Interface encombrée : les utilisateurs rapportent que les diagrammes volumineux et détaillés peuvent devenir confus et ralentir la navigation, ce qui affecte la productivité.

Version gratuite limitée : de nombreuses formes, modèles ou fonctionnalités de personnalisation essentielles sont réservés aux abonnements payants, ce qui limite la facilité d'utilisation pour les utilisateurs basiques.

Dépendance de la plateforme au web : étant exclusivement disponible sur le web, Lucidchart ne dispose pas d'une assistance hors ligne fiable, ce qui rend l'accès et la modification en cours peu fiables sans connexion Internet.

Taille et mise en forme rigides lors de l'exportation : l'exportation de diagrammes peut être restrictive ; les utilisateurs sont confrontés à des dimensions de page fixes et à des problèmes de disposition.

Ralentissements occasionnels : les projets volumineux peuvent ralentir ou se bloquer dans le navigateur, perturbant le flux de travail et la création de plans.

📖 À lire également : ClickUp vs Lucidchart : quel est le meilleur outil de création de diagrammes pour les équipes ?

Modèles Lucidchart alternatifs

Lucidchart est idéal pour la cartographie visuelle, mais ses limites peuvent entraver votre progression. ClickUp vous offre plus de flexibilité en tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde.

En consolidant les applications de travail déconnectées, les données dispersées et les flux de travail incohérents, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail afin de fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Résultat, il constitue également le logiciel idéal pour la création d'échéanciers de projet. Voici quelques modèles d'échéancier qui vous aideront à rester sur la bonne voie. 🗓️

Échéancier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, visualisez et gérez le calendrier de votre projet grâce au modèle d'échéancier de projet ClickUp.

Au lieu de perdre des heures à créer manuellement des échéanciers, le modèle de calendrier de projet ClickUp vous offre un tableau blanc numérique prêt à l'emploi qui s'adapte aux besoins de votre projet. Qu'il s'agisse de petites initiatives ou de projets complexes impliquant plusieurs équipes, vous pouvez mapper chaque tâche, durée et dépendance dans un espace de travail dynamique, sans avoir besoin de diagrammes séparés.

Et comme il est intégré à ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches, suivre la progression et ajuster les calendriers en temps réel, ce qui permet à votre équipe de rester concentrée et de respecter les délais.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez chaque jalon grâce à l'afficher Échéancier ClickUp pour avoir une vue d'ensemble de votre plan de projet.

Ouvert, En cours et Achevé pour savoir où en est le travail. Suivez la progression à l'aide des statuts personnalisés ClickUp tels queetpour savoir où en est le travail.

Classez les tâches à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour les durées, les propriétaires et les dépendances, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement.

Ajustez les calendriers à la volée grâce à la fonction glisser-déposer dans le tableau blanc, au lieu de redessiner les diagrammes.

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes à distance qui ont besoin d'un moyen flexible et visuel pour gérer les échéanciers de projet.

📮ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, offre de la visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

2. Modèle d'échéancier de projet de diagramme de Gantt ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque phase de votre projet avec le modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt.

Les diagrammes de Gantt vous affichent une vue d'ensemble des tâches, des dépendances et des échéances, ce qui est idéal pour les projets s'étalant sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Grâce au modèle de calendrier de projet Gantt de ClickUp, vous pouvez voir comment chaque tâche établit la connexion avec le plan global, suivre les échéanciers grâce à des barres qui se mettent à jour automatiquement et repérer les obstacles avant qu'ils ne vous fassent prendre du retard.

Le plus gros avantage ? Vous n'êtes pas limité à un diagramme statique. Vous bénéficiez d'affiches flexibles et interactives qui s'adaptent à votre projet (quotidien, mensuel ou même annuel), afin que votre équipe puisse zoomer sur les tâches du jour ou dézoomer pour prévision les objectifs à long terme.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez instantanément l'avancement du travail grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours de révision » et « Bloqué ».

Organisez les détails à l'aide de champs personnalisés tels que le pourcentage d'achevé, la durée et les phases du projet.

Passez à l'afficher d'un affichage à l'autre parmi cinq options différentes (hebdomadaire, mensuel, annuel, résumé ou démarrage) pour une planification flexible de vos projets.

📌 Idéal pour : les entreprises et les équipes de projet qui gèrent des projets complexes et à long terme nécessitant un suivi quotidien détaillé ainsi qu'une planification de haut niveau.

⚙️ Bonus : Vous ne savez pas si votre projet nécessite un diagramme de Gantt ou une chronologie ? 🤔 Utilisez les diagrammes de Gantt lorsque vous devez gérer des dépendances et suivre la progression de plusieurs tâches. Les chronologies sont idéales lorsque vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble claire et précise des jalons et des calendriers. Consultez notre guide diagramme de Gantt vs. Échéancier pour une analyse complète, ou regardez cette vidéo pour un aperçu rapide.

3. Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez vos campagnes grâce au modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp.

Les projets marketing évoluent rapidement, ce qui signifie que vous avez besoin d'un système encore plus rapide. Le modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp sert de hub, en mapper clairement chaque tâche marketing, chaque échéance et chaque jalon.

L'avantage de cette alternative à Lucidchart est qu'elle est spécialement conçue pour les workflows marketing. Grâce aux catégories de tâches, au suivi de l'effort et aux vues spécifiques aux campagnes, vous pouvez rapidement voir quels canaux sont performants, quels membres de l'équipe sont à pleine capacité et où en sont les campagnes au cours du trimestre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos campagnes à l'aide de statuts personnalisés tels que Planification, Exécution et Évaluation pour voir les progrès réalisés à chaque étape.

Enregistrez les détails essentiels de vos campagnes grâce à neuf champs personnalisés, notamment Canal, Trimestre, Effort et Responsable marketing .

Passez d'un affichage à l'autre parmi cinq vues uniques, de la vue Pipeline à la vue Capacité des prospects marketing , pour gérer la charge de travail et les priorités.

Organisez vos initiatives par canal, comme les réseaux sociaux, e-mail, les publicités ou les évènements, le tout dans une seule vue d'échéancier.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les gestionnaires de contenu et les responsables de campagne qui ont besoin d'un échéancier structuré pour planifier les lancements, coordonner les canaux et obtenir des résultats cohérents.

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez une toile vierge en un plan de projet entièrement personnalisé grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp.

Avec des champs modifiables pour les jours, les coûts, les taux d'achèvement et les phases, le modèle de calendrier remplissable ClickUp contient tous les détails des tâches qui vous importent le plus. Son véritable avantage réside dans sa flexibilité. Vous pouvez ajouter, supprimer ou reconfigurer des tâches à mesure que les priorités changent, sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement la progression à l'aide de statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour chaque tâche de l'échéancier.

Saisissez les informations clés à l'aide de champs personnalisés tels que Jours suggérés , Jours alloués , Coût réel , Phase du projet et Budget alloué .

Suivez l'allocation des ressources grâce aux formules intégrées dans les champs Jours et Budget afin d'éviter les dépassements.

Partagez vos échéanciers directement avec les parties prenantes pour une visibilité et un retour d'information instantanés.

Idéal pour : les chefs de projet, les organisateurs d'évènements et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'échéanciers avec suivi du temps, des coûts et des ressources.

5. Modèle de tableau blanc pour échéancier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait visuellement et collaborez sans effort grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Échéancier.

Alors que le modèle d'échéancier de projet standard fournit des champs structurés et un suivi basé sur des listes, ce modèle de tableau blanc d'échéancier de projet ClickUp met l'accent sur la collaboration visuelle. Il est conçu pour les équipes qui réfléchissent mieux à l'aide d'un canevas, en organisant les tâches, les notes autocollantes et les dépendances dans un flux de type glisser-déposer.

Avec des sections distinctes pour un échéancier historique, un échéancier spécifique à un projet et une ventilation quotidienne ou hebdomadaire, il s'agit d'une solution polyvalente permettant de présenter tout, du parcours d'une entreprise à une campagne en plusieurs phases.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les jalons clés grâce à un échéancier historique dédié qui utilise des icônes et de brèves descriptions pour le suivi de la progression au fil des ans.

Décomposez les projets complexes en affichant une vue détaillée, jour par jour ou semaine par semaine, à l'aide de l'échéancier sous forme de grille pour gérer les objectifs à court terme.

Personnalisé la disposition de l'échéancier avec des sections distinctes pour afficher différentes vues du projet, telles qu'une chronologie de partage du projet et une grille quotidienne ou hebdomadaire.

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles (concepteurs, développeurs, spécialistes du marketing et chefs de projet) qui ont besoin d'un hub collaboratif et visuel pour organiser les étapes d'un projet et rester sur la même page.

Écoutez directement un utilisateur de ClickUp:

Étant une petite équipe et recevant des milliers de commandes du monde entier, nous devons être ultra-efficaces. Les diagrammes de Gantt ClickUp nous permettent de suivre l'ensemble de notre production et de notre logistique en un seul endroit, ce qui a rendu notre équipe de production deux tiers plus efficace.

Étant une petite équipe et recevant des milliers de commandes du monde entier, nous devons être ultra-efficaces. Les diagrammes de Gantt ClickUp nous permettent de suivre l'ensemble de notre production et de notre logistique en un seul endroit, ce qui a rendu notre équipe de production deux tiers plus efficace.

6. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre créativité grâce au modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp.

Les projets créatifs suivent rarement un cheminement linéaire. Les ébauches, les commentaires et les révisions peuvent facilement perturber l'échéancier. Le modèle d'échéancier de projet créatif de ClickUp permet de définir clairement chaque jalon, des esquisses conceptuelles aux approbations finales.

Grâce à un échéancier dédié aux flux de travail créatifs, vous pouvez mapper les dépendances, mettre en évidence les échéances critiques et attribuer la propriété à chaque étape.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Conceptualisez votre processus dans un afficher Échéancier de projet créatif pour voir chaque phase, de la conception au lancement.

Décomposez les livrables en sous-tâches imbriquées avec plusieurs assignés pour une collaboration fluide au sein de l'équipe

Hiérarchisez les conceptions, les copies et les ressources à l'aide de libellés de priorité afin de concentrer votre effort sur ce qui compte le plus.

📌 Idéal pour : les équipes de conception, les agences de création et les services marketing qui ont besoin d'organiser des campagnes, des lancements de produits ou la production de contenu sans étouffer la créativité.

7. Modèle d'échéancier de projet de déploiement du logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les goulots d'étranglement lors du développement de logiciels grâce au modèle d'échéancier de projet de déploiement de logiciel ClickUp.

De nombreux lancements échouent non pas à cause du code, mais à cause d'une mauvaise coordination. Par exemple, les transferts entre l'assurance qualité, le produit et le marketing entraînent des retards coûteux. Le modèle d'échéancier de projet de lancement de logiciel ClickUp permet de garantir la visibilité et la responsabilisation de chaque étape, depuis les tests jusqu'au jour de la sortie. Il permet également de repérer plus facilement les obstacles à un stade précoce et de respecter le calendrier de lancement du produit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les détails du déploiement dans des champs personnalisés tels que Étage de déploiement, Équipe responsable et Durée en jours .

Accédez à quatre affichages dédiés tels que Processus de déploiement, Plan de déploiement, Livrables et Guide de démarrage pour plus de clarté à tous les niveaux.

Anticipez les problèmes grâce aux avertissements de dépendance entre les tâches.

📌 Idéal pour : les équipes logicielles, les responsables informatiques et les chefs de produit qui ont besoin d'une méthode structurée pour coordonner les déploiements multi-départements et garantir des lancements fluides et ponctuels.

8. Modèle de feuille de route ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez une vue d'ensemble du développement de vos produits grâce au modèle de feuille de route ClickUp.

Gardez une vision claire et cohérente de votre produit grâce au modèle de feuille de route ClickUp. Vous saurez toujours ce qui vous attend, qui en est responsable et comment tout cela s'articule. Grâce aux vues intégrées pour la planification, la programmation et le suivi de la progression, votre équipe peut passer de l'idée à la mise en production sans manquer aucune étape cruciale.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez instantanément les dépendances et les jalons dans la vue Gantt.

Équilibrez la charge de travail au sein de votre équipe grâce à la vue « Charge de travail » dans ClickUp.

Déterminez avec précision les dates de sortie et les échéances dans une vue calendrier accessible par glisser-déposer.

Organisez vos objectifs à long terme dans des listes trimestrielles prédéfinies pour une planification structurée.

📌 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les start-ups qui ont besoin d'une feuille de route dynamique pour établir la connexion entre les idées, les calendriers et l'exécution en un seul endroit.

9. Modèle de feuille de route entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la direction que prend votre entreprise grâce au modèle de feuille de route commerciale ClickUp.

Le modèle de feuille de route commerciale ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de votre stratégie à l'échelle de l'entreprise. Il est conçu pour harmoniser les services, définir les priorités et relier chaque initiative aux objectifs généraux de votre organisation. Vous pouvez mapper vos objectifs trimestriels et visualiser vos jalons à long terme, ce qui rend la planification stratégique plus accessible.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Marquez instantanément la progression avec des statuts personnalisés tels que En cours , En attente , Terminé ou Annulé .

Capturez les détails clés grâce aux champs personnalisés, notamment les objectifs stratégiques, la catégorie d'entreprise et le trimestre.

Gérez vos initiatives grâce à des vues prêtes à l'emploi telles que Roadmap diagramme de Gantt, Échéancier per Business Category et Strategic Objectifs.

📌 Idéal pour : les chefs d'entreprise, les équipes stratégiques et les cadres qui ont besoin d'une feuille de route de haut niveau pour établir la connexion entre les objectifs de l'entreprise, les jalons et les initiatives départementales.

10. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez plus facilement vos délais grâce au modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp.

Parfois, vous n'avez pas besoin d'une installation compliquée, mais simplement d'un diagramme chronologique clair qui montre comment chaque tâche s'articule avec les autres. C'est exactement ce qu'offre le modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp. Il élimine tout ce qui est superflu et se concentre sur l'essentiel : les dates, les dépendances et la progression.

Grâce à ce modèle, vous pouvez voir l'effet domino de chaque changement, anticiper les obstacles avant qu'ils ne bloquent le travail et ajuster vos plans en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des échéanciers, des dépendances et des jalons pour vos tâches en fonction des objectifs de votre projet.

Utilisez des informations basées sur l'IA pour prévoir les besoins en ressources et équilibrer la charge de travail au sein de votre équipe.

Partagez le diagramme de Gantt avec votre équipe afin que tout le monde puisse suivre la même feuille de route du projet en temps réel.

Générez un plan de projet prêt pour le diagramme de Gantt avec ClickUp Brain

📌 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les coordinateurs et les équipes qui recherchent un diagramme de Gantt simple permettant de créer facilement des échéanciers, des dépendances et des ajustements.

Allez au-delà des échéanciers avec ClickUp

Les modèles d'échéancier de Lucidchart sont parfaits pour mapper le « quand » d'un projet, mais ils ne permettent pas de déterminer le « comment ». Vous pouvez voir les jalons, mais vous ne pouvez pas attribuer de tâches, suivre la progression ou vous adapter lorsque les priorités changent.

C'est là que ClickUp excelle. Grâce à des diagrammes de Gantt interactifs, des tableaux de bord et des informations basées sur l'IA, vous maîtrisez parfaitement vos échéanciers. 🚀

