Modèles gratuits d'évaluation de produits pour rationaliser les examens et les décisions

🔍 Le saviez-vous ? 74 % des clients affirment que la qualité des produits (et non le prix ou le marketing tape-à-l'œil) est la principale raison pour laquelle ils restent fidèles à votre marque.

Chaque fonctionnalité que vous lancez, chaque bug que vous corrigez et chaque mise à jour que vous publiez forment directement l'expérience des utilisateurs et leur fidélité à votre produit. Mais sans processus d'évaluation structuré, même les Teams les plus performantes risquent de se désaligner et de passer à côté d'opportunités.

Les modèles d'évaluation de produits s'attaquent directement à ce problème. Ils simplifient les flux de travail, alignent les parties prenantes et transforment les commentaires épars en décisions fiables et fondées sur des données.

Prêt à découvrir comment ils travaillent et à trouver les meilleures options pour votre équipe ? C'est parti ! ✅

🧠 Anecdote rapide : L'évaluation des produits s'étend à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, un concept introduit par l'économiste Theodore Levitt en 1965. Son cadre (introduction, croissance, maturité, déclin) continue aujourd'hui encore de former la manière dont Teams évaluent, améliorent et font évoluer les produits.

*que sont les modèles d'évaluation de produits ?

Les modèles d'évaluation de produits sont des cadres prédéfinis qui vous aident à examiner la facilité d'utilisation, les fonctionnalités, les performances et la valeur globale d'un produit. Ils offrent un moyen structuré et reproductible de recueillir les commentaires des clients, de comparer les alternatives et de prendre des décisions en toute confiance.

Dans les environnements axés sur les produits, chaque lancement est directement lié à des résultats mesurables tels que l'adoption, la fidélisation et la satisfaction de l'utilisateur. Au lieu de partir de zéro, ces outils d'évaluation vous font gagner du temps, éliminent les incohérences et adaptent votre processus d'évaluation. Voici comment :

Standardisez les évaluations entre les Teams produit, conception, assurance qualité et recherche

Évaluez plusieurs options côte à côte, qu'il s'agisse de fonctionnalités, d'outils ou de concepts de conception

Recueillez des informations structurées à l'aide de questions cohérentes et d'indicateurs d'évaluation

Suivez les tendances au fil du temps pour revenir sur vos conclusions avec toutes les références et le contexte nécessaires

Fournissez une assistance aux décisions basées sur des données objectives, et non sur des opinions personnelles

🌻 Instance, imaginez que vous soyez une start-up SaaS lançant une nouvelle application de gestion de projet. Un modèle d'évaluation de produit vous aide à recueillir les commentaires des utilisateurs bêta, qui effectuent une évaluation de la facilité de navigation, de la clarté des fonctionnalités et de la convivialité générale. Le résultat ? Des informations exploitables pour améliorer les flux clés, corriger les points de friction et livrer un produit prêt à être adopté.

En bref, ces modèles vous permettent de mieux cibler l'ensemble de votre processus de développement de produits achevés, afin d'agir plus rapidement, de créer de meilleurs produits et d'éviter des erreurs coûteuses.

aperçu des meilleurs modèles d'évaluation de produits*

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'évaluation de produit ?

Un modèle d'évaluation de produit efficace n'est pas seulement une checklist, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Il doit être suffisamment ciblé pour éviter toute confusion, tout en étant suffisamment complet pour mettre en évidence ce qui importe.

Que vous recueilliez des commentaires sur la version bêta, compariez des solutions ou effectuiez une analyse SWOT d'un produit, recherchez les aspects fondamentaux suivants :

clarté de la notation : *Elle doit être accompagnée d'échelles cohérentes (1 à 5 ou rouge-jaune-vert) afin de simplifier la gestion des commentaires . Un modèle efficace vous permet de comparer les réponses de différents évaluateurs en un coup d'œil et de mettre en évidence les points faibles dès le début

champ basés sur les rôles : *Le modèle doit vous permettre de structurer les contributions des parties prenantes. Laissez les chefs de projet évaluer l'impact entreprise, les ingénieurs signaler les risques techniques et les concepteurs mettre en évidence les problèmes d'expérience utilisateur, le tout étiqueté par les spécifications, les cas d'utilisation ou les versions de produit pertinentes

champs de commentaires ouverts : *Ils doivent inclure un espace pour les citations ou les commentaires des utilisateurs afin de mettre en évidence les points de friction que les champs structurés ne permettent pas de détecter et d'apporter des améliorations significatives

critères pertinents : *Un modèle bien structuré se concentre sur ce qui est vraiment important, et pas seulement sur ce qui est facile à mesurer. Qu'il s'agisse du potentiel d'adoption du produit , du niveau d'effort ou de l'alignement stratégique, chaque évaluation doit alimenter la stratégie globale

visibilité des données : *Il doit synthétiser les réponses dans une direction claire. Ainsi, vous pouvez résumer automatiquement les résultats, mettre en évidence les tendances de manière visuelle et exporter facilement les données, afin que votre équipe puisse agir rapidement sans analyse manuelle

*personnalisation : optez pour un modèle adapté à tout flux de travail d'évaluation. Que vous testiez des fonctionnalités, évaluiez des outils ou recueilliez des commentaires après le lancement, la disposition doit rester claire, facile à parcourir et réutilisable

les meilleurs modèles d'évaluation de produits pour recueillir et mettre en œuvre les commentaires*

Prendre des décisions sur les produits sans coordination est le meilleur moyen de bloquer des bugs, de provoquer des retouches et de générer de la confusion. C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, intervient en tant qu'étape pour apporter structure, clarté et rapidité à votre processus d'évaluation.

Voici ce que Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato, dit à propos de ClickUp :

Avant, c'était complètement fou. Nous livrions un produit et avions à faire des retours en arrière parce que la fonctionnalité comportait trop de bugs et n'était pas bien planifiée. Nous avons constaté une diminution importante du nombre de bugs signalés, et ClickUp nous aide à éviter de nombreux problèmes.

Avant, c'était complètement fou. Nous livrions un produit et devions faire des retours en arrière parce que la fonctionnalité comportait trop de bugs et n'était pas bien forfaitée. Nous avons constaté une diminution importante du nombre de bugs signalés, et ClickUp nous aide à éviter de nombreux problèmes.

Si vous êtes prêt à booster votre efficacité comme Atrato, les modèles d'évaluation de produits prédéfinis de ClickUp sont le point de départ idéal. Découvrez notre sélection !

1. Modèle de formulaire d'évaluation de produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des évaluations de produits plus intelligentes et recueillez des informations claires, basées sur les rôles, grâce au modèle de formulaire d'évaluation de produit ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation de produit ClickUp vous aide à recueillir et à organiser les commentaires essentiels sur les produits, sans avoir à fouiller dans les fils de discussion par e-mail ou à rechercher les commentaires éparpillés de plusieurs utilisateurs. Conçu à partir de formulaires ClickUp personnalisables, il structure vos évaluations afin de refléter les indicateurs qui comptent et permet aux équipes de rester concentrées.

Il vous permet d'ajouter des questions pour votre cas d'utilisation, d'étiqueter les réponses par rôle ou version du produit, et de suivre les informations en temps réel, notamment dans les listes, les tableaux, etc. Ce modèle est particulièrement utile pendant les premières étapes du développement d'un produit, lorsque les boucles de rétroaction doivent être serrées et exploitables.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez les commentaires des chefs de projet, des responsables de l'assurance qualité, des concepteurs et des ingénieurs en fonction de leur rôle, sans avoir à jongler entre différents formulaires

Identifiez les risques et les opportunités grâce à une notation cohérente et à des informations contextuelles et qualitatives

Visualisez la situation dans son ensemble grâce aux tableaux de bord ClickUp intégrés qui présentent les données des réponses aux formulaires en un coup d'œil

🔑 Idéal pour : les Teams SaaS qui recueillent des commentaires structurés sur les versions bêta, les chefs de projet qui mènent des évaluations SWOT ou les responsables de l'assurance qualité qui effectuent des examens après la mise en production

➡️ En savoir plus : Comment analyser les commentaires des clients personnalisés pour atteindre la réussite ultime

2. Modèle de formulaire d'évaluation de nouveaux produits ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Validez les nouveaux concepts de produits avant de les développer grâce au modèle de formulaire d'évaluation des nouveaux produits de ClickUp

95 % des nouveaux produits échouent. Et pour les petites équipes qui misent tout sur une seule idée, l'échec est inévitable. Il n'est donc pas surprenant que 92 % des start-ups ferment leurs portes au cours de leurs trois premières années d'existence. C'est pourquoi une validation précoce est indispensable.

Le modèle de formulaire d'évaluation des nouveaux produits ClickUp vous aide à tester vos idées avant qu'elles ne mobilisent le temps, le budget ou l'élan de votre équipe.

Cela vous aide à recueillir des informations qualitatives et quantitatives auprès des parties prenantes, des clients et des équipes internes, en évaluant la viabilité, l'évolutivité, l'adéquation au marché et les risques potentiels. De plus, vous pouvez recueillir les premières impressions des testeurs afin d'identifier rapidement ce qui enthousiasme ou déroute les utilisateurs.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Évaluez plusieurs idées côte à côte grâce à un cadre unifié

Conservez une trace des évaluations afin d'affiner, de revoir ou de défendre vos décisions

Lancez instantanément des évaluations structurées à l'aide des formulaires et des vues intégrés

🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-ups, les équipes d'innovation ou les stratèges produit qui valident de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils ou de nouvelles entrées sur le marché

💡 Conseil de pro : GenAI permet aux équipes de développement de logiciels de gagner 20 à 50 % en productivité, et ClickUp Brain vous aide à atteindre cet objectif en une seule invite, instructions. Que vous validiez une nouvelle fonctionnalité ou compariez des idées de produits, utilisez ClickUp Brain pour structurer instantanément vos évaluations. En tant qu'IA professionnelle la plus complète au monde, elle dispose du contexte de vos données d'environnement de travail et peut fournir des recommandations personnalisées comme aucun autre fournisseur, prestataire d'IA. Utilisez ClickUp Brain pour mapper les évaluations de produits et les commentaires avec les besoins des utilisateurs

3. Modèle d'évaluation heuristique du logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez rapidement les obstacles à l'expérience utilisateur et créez des produits que les utilisateurs adorent grâce au modèle d'évaluation heuristique du logiciel ClickUp

Lorsque votre produit ne semble pas fonctionner correctement, mais que vous ne parvenez pas à en identifier la raison, il est temps de faire appel à des experts. Le modèle d'évaluation heuristique de ClickUp Software offre à votre équipe un moyen structuré d'auditer la facilité d'utilisation avant que cela ne nuise à l'adoption ou à la fidélisation.

Ce modèle, basé sur des principes UX éprouvés tels que la visibilité, la prévention des erreurs et la cohérence, vous aide à examiner les écrans, les flux et les interactions. Plus besoin d'attendre les plaintes des utilisateurs. Repérez les frictions et signalez les lacunes dès le début. Vous pouvez également classer les problèmes par ordre de gravité afin de les résoudre avant la mise en service du produit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Évaluez les produits en toute confiance à l'aide des invites intégrées liées à l'heuristique d'utilisabilité

Étiquetez vos conclusions par fonctionnalité, écran ou flux de tâches afin de garantir la clarté et la pertinence des audits

Collaborez de manière transparente entre les Teams produit, conception et développement, directement dans ClickUp

🔑 Idéal pour : les stratèges UX, les concepteurs de produits et les équipes Agile qui effectuent des audits d'utilisabilité avant les tests d'acceptation par les utilisateurs ou les transferts

➡️ En savoir plus : Exemple de tests d'utilisabilité et méthodes pour améliorer les performances de votre site web

4. Modèle de tâche « Formulaire d'évaluation du logiciel ClickUp »

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos recherches sur les logiciels en décisions pratiques grâce au modèle de tâche « Formulaire d'évaluation de logiciels » de ClickUp

L'évaluation d'un logiciel n'est pas une tâche ponctuelle, c'est un travail d'équipe. Vous jonglez entre les démonstrations, les commentaires, les modules d'achat et les questions complexes entre les différents services.

Le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation de logiciel » de ClickUp transforme ce chaos en un système traçable. Chaque outil devient une tâche, avec des champs pour les notes, l'adéquation au cas d'utilisation et les signaux d'alerte. Grâce à ce modèle, vous pouvez ajouter des notes d'essai, apposer des étiquettes aux évaluateurs et attribuer les étapes suivantes dans un seul hub.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Remplacez les notes et les fils de discussion éparpillés par un hub d'évaluation partagé

Impliquez les services juridiques et financiers sans avoir à courir après les approbations par e-mail ou à perdre le contrôle des versions

Constituez votre mémoire fournisseurs : conservez les évaluations collées à portée de main pour les renouvellements, les audits ou les nouvelles présentations

🔑 Idéal pour : les acheteurs SaaS, les décideurs informatiques, les équipes chargées des opérations produits et les parties prenantes interfonctionnelles qui évaluent de nouvelles plateformes

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mail et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

➡️ En savoir plus : Modèles d'évaluation de logiciels gratuits à essayer

5. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Résumer les évaluations de produits et harmoniser les décisions grâce au modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Recueillir des commentaires, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Mais comment les interpréter et les transformer en une adhésion convaincante ? C'est là que le modèle de rapport d'évaluation ClickUp intervient. Il vous offre un cadre clair pour synthétiser les informations et les présenter dans un format facile à comprendre et prêt à l'emploi pour la prise de décision.

Compilez les résultats des tests de produits, des études d'utilisabilité ou des évaluations des parties prenantes. Mettez en évidence les points forts, soulignez les risques et attribuez des suivis. Partagez ensuite une vue d'ensemble achevée avec les décideurs dans un format mis en forme pour les rétrospectives, les évaluations et les feuilles de route.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Condensez des semaines de contributions en un seul résumé prêt à être présenté à la direction

Appuyez vos recommandations à l'aide de diagrammes, de commentaires et de données réelles provenant des utilisateurs

Identifiez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il faut améliorer pour le prochain cycle

🔑 Idéal pour : les équipes produit qui finalisent leurs évaluations, les responsables assurance qualité qui compilent les résultats des tests ou les chefs de projet qui partagent leurs informations avec les différentes parties prenantes

🎯 Astuce ClickUp : Utilisez ClickUp Documents pour ajouter du contexte à votre rapport d'évaluation : intégrez des captures d'écran, des citations d'utilisateurs ou la justification des décisions à côté des données. Tout reste ainsi consultable, scannable et partageable entre les Teams.

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez la hiérarchisation des fonctionnalités grâce au modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Une fonctionnalité favorise la fidélisation. Une autre débloque un client clé. Une troisième répond à la demande la plus pressante de l'équipe commerciale. Mais quelle fonctionnalité développer en premier, et pourquoi ? Le modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp vous aide à répondre à cette question, sans parti pris ni épuisement.

Ce modèle évalue les fonctionnalités en fonction de leur impact, de leur urgence, de l'effort requis ou de leur alignement stratégique dans un tableau centralisé. Que vous donniez la forme à un sprint ou présentiez une feuille de route, cette matrice révèle les idées qui génèrent de la valeur et celles qui doivent être mises en pause.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Résolvez les conflits internes grâce à un système de notation neutre basé sur des critères objectifs

Identifiez les gains rapides en comparant l'impact et l'effort nécessaire

Associez vos meilleurs choix à des tâches, des échéanciers et des propriétaires, sans perte de temps

🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui jonglent avec des demandes interfonctionnelles, les spécialistes du marketing produit qui forment des forfaits de commercialisation ou les équipes de start-up qui gèrent des feuilles de route en constante évolution

💡 Conseil de pro : ne laissez pas votre matrice de fonctionnalités devenir obsolète. Réexaminez les scores après chaque sprint, lancement ou changement important dans les commentaires des utilisateurs. Les priorités évoluent, et votre feuille de route doit évoluer avec elles.

7. Modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez les outils côte à côte et choisissez celui qui vous convient le mieux grâce au modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Pour choisir le bon outil ou en créer un meilleur, vous avez besoin de plus que des spécifications et des évaluations par étoiles. Vous avez besoin d'une comparaison structurée montrant les avantages et les inconvénients de chaque solution par rapport aux besoins de votre équipe.

C'est exactement ce que permet le modèle de comparaison de logiciels ClickUp. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des analyses concurrentielles ou évaluer des outils internes à l'aide de critères réels. Cela inclut les modèles de tarification, l'expérience de l'utilisateur, les fonctionnalités, la couverture d'intégration et l'adéquation à long terme.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Identifiez les lacunes en matière de fonctionnalités en comparant votre feuille de route à celle de vos principaux concurrents

Accélérez la présélection des fournisseurs grâce à des vues triables et filtrables en mode liste ou tableau

Documentez votre processus décisionnel pour les audits futurs ou la transparence de l'équipe

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les acheteurs SaaS et les responsables ingénierie qui effectuent des évaluations de logiciels ou des études concurrentielles

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de forfaits de développement logiciel

8. Modèle de matrice de Pugh ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les idées de produits, comparez les alternatives et éliminez les biais grâce au modèle de matrice de Pugh de ClickUp

Choisir entre plusieurs idées de produits ne devrait pas être un jeu de devinettes ou un sujet de débat. La matrice de Pugh offre à votre équipe un moyen systématique de comparer les options par rapport à une base de référence fixe à l'aide de critères pondérés.

Le modèle ClickUp Pugh Matrix met cette structure en pratique. Il vous permet de définir vos critères d'évaluation, de leur attribuer des pondérations et d'effectuer une évaluation scientifique de chaque option. Une fois que vous avez trouvé le gagnant, transformez-le en tâche ClickUp, attribuez-le et avancez, de manière coordonnée et sans parti pris.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Simplifiez les décisions complexes grâce à une disposition claire des notes côte à côte

Accélérez les évaluations en réutilisant les cadres de notation pour toutes les fonctionnalités ou tous les sprints

Justifiez vos choix grâce à un historique des décisions facile à présenter ou à consulter

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les responsables de conception et les équipes interfonctionnelles qui comparent les fonctionnalités des produits, les flux d'utilisateurs, les fournisseurs ou les priorités de la feuille de route

➡️ En savoir plus : Comment évaluer un logiciel de gestion de projet

9. Modèle de tableau blanc BCG Matrix de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez votre stratégie produit à l'aide du modèle de tableau blanc BCG Matrix de ClickUp

Les équipes produit jonglent constamment entre ce qu'il faut développer, étendre ou abandonner, et la matrice BCG aide à y voir plus clair. Initialement développée par le Boston Consulting Group, cette structure stratégique classe vos offres en quatre catégories :

Étoiles (forte croissance, part de marché élevée)

Cash Cows (faible croissance, partage élevé)

Points d'interrogation (forte croissance, faible partage)

Chiens (faible croissance, faible partage)

Le modèle de tableau blanc BCG Matrix de ClickUp donne vie à ce modèle sur une toile interactive.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mapper les fonctionnalités, les services ou les gammes de produits en fonction de leurs performances et de leur potentiel. Convertissez ensuite chaque note autocollante en élément à accomplir, attribuez-en la propriété à quelqu'un et harmonisez les priorités, sans changer d'outil.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Évaluez la viabilité des produits à l'aide d'un modèle de stratégie commerciale éprouvé

Visualisez votre portfolio en temps réel grâce à un tableau blanc quadrant

Transformez chaque décision stratégique en une tâche ClickUp avec des délais et des comptes clairs

🔑 Idéal pour : les cadres supérieurs, les gestionnaires de portfolio de produits, les stratèges de l'entreprise et les équipes interfonctionnelles gérant plusieurs offres

🔍 Le saviez-vous ? Le portfolio d'Apple est un exemple parfait de la matrice BCG en action. Les iPhones sont des stars sur un marché à forte croissance, les MacBooks sont des vaches à lait stables et Apple TV+ reste un point d'interrogation. Cette mapper aide les équipes à décider où investir, optimiser ou supprimer progressivement, en particulier lorsqu'elles gèrent plusieurs produits simultanément.

10. Modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez des commentaires structurés sur les produits à travers les points de contact clés grâce au modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits de ClickUp

La mise en place d'une fonctionnalité n'est que la moitié du travail : ce qui compte vraiment, c'est l'expérience des utilisateurs. Le modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp vous offre un moyen rapide et structuré de recueillir ces informations après le lancement, pendant les phases bêta ou après toute mise à jour majeure.

Ce modèle vous permet d'envoyer des sondages ciblés à des segments d'utilisateurs spécifiques ou à des moments précis du parcours client. Le plus intéressant ? Vous pouvez personnaliser les questions, ajouter des échelles d'évaluation et inclure des champs de commentaires ouverts pour recueillir des données quantifiables et un contexte qualitatif, le tout dans un flux de travail rationalisé.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Adaptez les sondages à des fonctionnalités spécifiques, à des profils d'utilisateurs ou à des jalons du produit

Filtrez les réponses par segment, version ou type de commentaire

Transformez instantanément les envois de sondage en tâches, en éléments de backlog ou en fils de recherche

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les chercheurs en expérience utilisateur et les équipes de croissance qui recueillent des commentaires après des lancements ou des mises à jour

🧠 Anecdote : Dans les années 1980, Claes Fornell, le père de la satisfaction client, a créé l'index américain de satisfaction client ( ACSI ). Il s'agissait du premier système à normaliser les commentaires des clients afin d'en tirer des informations commerciales mesurables.

11. Modèle de sondage de satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les attentes des clients et réduisez leur taux de désabonnement grâce au modèle de sondage de satisfaction client personnalisé de ClickUp

Les indices CSAT, CES et NPS ne sont pas que des nombres : ce sont des signaux qui vous indiquent ce que les utilisateurs apprécient, ce qui les frustre et ce qui pourrait vous coûter votre entreprise.

Le modèle de sondage de satisfaction client ClickUp est l'outil idéal pour capter ces signaux à travers les points de contact liés au service client, à l'intégration et aux produits. Il vous permet de suivre les tendances, de segmenter les commentaires et d'intégrer directement les informations dans les flux de travail du service client, avant que le taux de désabonnement ne devienne une réalité.

De plus, avec ClickUp Brain, vous pouvez utiliser l'IA pour analyser et résumer les réponses aux formulaires en quelques secondes, sans avoir à les parcourir manuellement.

Analysez les données de l'envoi des formulaires en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Analysez les tendances en matière de satisfaction par étape du cycle de vie ou par segment de clientèle

Visualisez les scores de satisfaction au fil du temps grâce aux vues Liste, Tableau ou tableau de bord

Harmonisez plus rapidement les Teams en transformant les réponses aux sondages en tâches exploitables et suivables

🔑 Idéal pour : les équipes de réussite client, les responsables d'assistance et les spécialistes du marketing produit qui cherchent à améliorer les indicateurs de fidélité et à augmenter la satisfaction des clients

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de feedback client personnalisés pour améliorer la satisfaction client

12. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Offrez aux utilisateurs un moyen simple de partager leurs idées, leurs bugs et leurs suggestions afin d'améliorer les produits à l'aide du modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Les formulaires sont la colonne vertébrale de tout flux de travail basé sur les commentaires. Que vous recueilliez des informations auprès d'utilisateurs, de testeurs QA ou d'équipes commerciales, le défi consiste à organiser les réponses afin que votre équipe puisse agir en conséquence.

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp vous offre un canal permanent et toujours actif pour recueillir des commentaires ponctuels sur votre produit, votre assistance et vos points de contact avec la communauté.

Vous pouvez intégrer ce modèle directement dans votre application, vos documents ou le pied de page de vos e-mails afin de transformer des suggestions éparses en envois structurés et traçables. Qu'il s'agisse de bugs, de demandes de fonctionnalités ou de plaintes, chaque réponse est automatiquement organisée afin que votre équipe ne passe jamais à côté d'une information ou d'une idée brillante.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Offrez aux utilisateurs un espace simple, sans connexion, pour effectuer des rapports de bugs, suggérer des idées ou signaler des problèmes

Maintenance d'une archive consultable des commentaires pour le tri des tâches en attente ou les études sur les utilisateurs

Réduisez le temps perdu à trier les commentaires provenant des boîtes de réception, des messages privés ou des tickets d'assistance

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les community managers et les responsables du service client qui gèrent un volume important de commentaires des utilisateurs

💡 Conseil de pro : utilisez les agents ClickUp Autopilot pour analyser et trier automatiquement les commentaires reçus sur les produits. Au lieu de passer manuellement au crible de longs sondages ou tickets d'assistance, configurez un agent pour : thèmes des étiquettes* (par exemple, « facilité d'utilisation », « performances », « demande de nouvelle fonctionnalité »)

classez par ordre de priorité en fonction de l'impact* (en signalant les problèmes critiques par opposition aux éléments souhaitables)

affectez les tâches* à la bonne équipe (UX, ingénierie, assistance) De cette façon, votre équipe produit obtient des informations structurées en temps réel.

13. Modèle de formulaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez facilement des formulaires d'évaluation dynamiques et personnalisés à l'aide du modèle de formulaire ClickUp

Vous effectuez un test d'utilisabilité ? Vous réalisez une revue de produit après un sprint ? Vous avez besoin de commentaires structurés pour le lancement d'une fonctionnalité ? Oubliez les feuilles de calcul et commencez avec le modèle de formulaire ClickUp, votre générateur de formulaires personnalisable et sans code, conçu pour les flux de travail de produits.

Vous pouvez choisir parmi des menus déroulants, des logiques conditionnelles, des échelles d'évaluation et bien plus encore pour créer des sondages et des tableaux de bord personnalisés. De plus, grâce à ce modèle, les réponses sont instantanément synchronisées avec vos tableaux ClickUp, vos tableaux de bord ou vos automatisations, de sorte que les évaluations sont intégrées à votre système et non à votre boîte de réception.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez l'image de marque et le ton de manière personnalisée pour les adapter au style de votre équipe produit

Réutilisez les formulaires dans les sprints, les tests ou les versions pour des évaluations cohérentes

Automatisez l'acheminement des réponses vers les flux de travail, les tableaux de révision ou les tâches de suivi via ClickUp Automatisation

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les spécialistes du marketing et les chercheurs qui créent des formulaires d'évaluation de produits flexibles et sans code.

🎯 Astuce ClickUp : Utilisez ces stratégies approuvées par des experts pour affiner votre processus d'évaluation des produits et tirer le meilleur parti de chaque examen. Définissez ce qui est « bon » avant de commencer. Fixez des critères clairs en matière d'expérience utilisateur, de performances et d'impact, afin que votre équipe n'ait pas à deviner

Diversifiez les évaluations. Impliquez les équipes de conception, de développement et d'assistance : chaque rôle permet de détecter des problèmes différents

Associez les notes aux commentaires. Les notes permettent d'évaluer votre produit. Les commentaires ajoutent des détails et expliquent le « pourquoi »

Effectuez des révisions fréquentes et précoces. Réalisez des évaluations après les sprints, les bêta ou les lancements de fonctionnalités importantes afin de continuer à vous améliorer

*concevez de meilleurs produits plus rapidement avec ClickUp

Quelle est la différence entre un bon produit et un excellent produit ? Vous l'avez deviné ! Des évaluations structurées, des informations de partage et une hiérarchisation intelligente. Ces modèles ClickUp vous permettent de tout faire plus rapidement, plus intelligemment et sans aucune approximation.

Mais ce n'est que le début. Avec ClickUp, vous pouvez connecter les évaluations aux feuilles de route, automatiser les révisions, suivre les commentaires en direct et transformer les informations en actions. De la découverte à la livraison, ClickUp accompagne chaque étape du parcours de votre produit.

Transformez votre processus d'évaluation en avantage concurrentiel pour votre produit. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui!