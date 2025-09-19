15 modèles de budget Notion pour le suivi de vos finances intelligemment

L'argent ne devrait pas être comme un patron pour lequel vous n'avez jamais postulé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continue de prendre les décisions.

Pour beaucoup d'entre nous, entre les factures imprévues, les abonnements oubliés et les dépenses « exceptionnelles », notre salaire disparaît avant même que le mois ne commence. Pas étonnant que 77 % des Américains se sentent anxieux quant à leur avenir financier et que 58 % d'entre eux affirment que l'argent contrôle leur vie.

C'est là que les modèles budgétaires Notion entrent en jeu. Ces outils flexibles et prêts à l'emploi vous aident à suivre vos dépenses, à mieux planifier et à répondre à la sempiternelle question : « Où est passé tout mon argent ? »

Mais offrent-ils vraiment la clarté dont vous avez besoin ? Ou existe-t-il des alternatives plus efficaces, avec une structure intégrée, une automatisation et des informations en temps réel ? Découvrons-le ! ✅

🧠 Anecdote : le mot « budget » vient du latin « bulga », qui signifie « petite bourse ». En 1773, il était devenu un terme financier, utilisé pour la première fois dans « The Budget Opened », une brochure de William Pulteney (un homme politique britannique qui a eu une influence précoce sur la planification financière).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Notion ?

Le modèle de budget Notion idéal est simple, flexible et adapté à votre style de gestion financière, que vous soyez un étudiant au budget serré, un travailleur indépendant aux revenus variables ou une famille qui effectue le suivi de ses dépenses communes.

Voici quelques-uns des éléments clés à prendre en compte :

Personnalisation : choisissez choisissez des modèles Notion qui s'adaptent à votre vie : renommez les catégories, ajoutez des lignes budgétaires ou supprimez ce dont vous n'avez pas besoin. Une bonne installation doit refléter votre style de planification budgétaire, et non vous imposer celui de quelqu'un d'autre

Une visibilité claire : transformez des nombres confus en informations utiles. Un bon modèle propose des étiquettes codées par couleur, des barres de progression et des vues hebdomadaires ou mensuelles pour afficher où en est votre argent actuellement et où il va ensuite

*automatisation : plus besoin de faire des calculs manuellement. Les modèles intelligents calculent les totaux, assurent le suivi des objectifs d'épargne et mettent à jour les soldes en temps réel, simplifiant ainsi tout, de la gestion de votre budget personnel à la comptabilité de projets plus complexes

Logique intégrée : recherchez des modèles avec des bases de données et des formules connectées. Ils synchronisent automatiquement vos revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers, sans que vous ayez besoin de maîtriser les tableurs

Accessibilité mobile : mettez à jour votre budget où que vous soyez, à tout moment. Une disposition réactive et intuitive vous permet d'enregistrer vos dépenses sur place, d'ajuster vos limites de dépenses pendant vos achats ou de consulter votre solde en un clin d'œil

💡 Conseil de pro : le « loud budgeting », tendance qui consiste au partage public de ses objectifs financiers, renforce la responsabilité et aide à limiter les dépenses impulsives. Associez cet état d'esprit au bon modèle et vous transformerez vos bonnes intentions en progression réelle et mesurable. Découvrez comment rester responsable grâce aux modèles ClickUp :

Aperçu des modèles de budget Notion

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de budget Notion que vous trouverez dans ce blog. En bonus, nous avons également ajouté quelques modèles de budget ClickUp pour transformer votre façon de gérer votre argent.

Les meilleurs modèles de budget Notion à découvrir

Ces modèles de budget Notion prêts à l'emploi sont conçus pour le suivi de vos dépenses réelles. Ils sont clairs, personnalisables et faciles à mettre à jour. Que vous cherchiez à réduire vos dépenses, à augmenter vos économies ou à atteindre la stabilité financière, vous trouverez ici un modèle pour vous offrir de l'assistance à franchir la prochaine étape.

1. Modèle de planificateur budgétaire Notion 101

via Notion

Il peut être intimidant de commencer à établir un budget. Par où commencer ? Le modèle Notion Budget 101 Planner vous propose un plan concret dès le premier jour en appliquant la règle des 50/30/20 pour répartir vos revenus entre les dépenses essentielles, les choix de mode de vie et l'épargne.

Sa grille mensuelle vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble de votre situation financière, ce qui facilite l'identification des dépenses excessives, la définition de limites réalistes et l'ajustement en fonction des changements de votre vie. De la constitution d'un fonds d'urgence à la réduction des dépenses superflues, ce modèle rend la gestion budgétaire simple et réalisable.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des plafonds de dépenses et des objectifs financiers réalistes grâce à des invites guidées

Centralisez tous vos revenus et dépenses pour obtenir un aperçu mensuel clair

Restez motivé grâce à une section dédiée aux objectifs d'épargne et aux forfaits coûteux

🔑 Idéal pour : les étudiants, les freelances ou les professionnels à la recherche d'un point de départ simple et pratique pour planifier leur budget et gérer leur argent.

🔎 Le saviez-vous ? La règle des 50/30/20 est une stratégie incontournable pour établir un budget sans stress et efficace. Elle consiste à répartir vos revenus à hauteur de 50 % pour les besoins, 30 % pour les envies et 20 % pour l'épargne ou le remboursement des dettes, afin que chaque dollar soit utilisé pour le travail.

2. Modèle de planificateur budgétaire Notion

via Notion

Le modèle de planificateur budgétaire Notion adopte une approche plus souple et axée sur le mode de vie pour la gestion de votre argent. Son esthétique pastel et ses grilles épurées le rendent attrayant, tandis que son suivi quotidien et hebdomadaire vous permet de rester attentif à vos dépenses sans la pression d'un cadre rigide.

Il est conçu pour vous permettre d'effectuer des vérifications régulières qui vous aideront à adopter des habitudes durables. Vous pouvez personnaliser les catégories qui vous importent le plus, comme les soins personnels, les voyages ou les projets créatifs, et planifier à la fois vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos dépenses par catégorie et identifiez facilement où va votre argent

Faites une prévision des économies à l'aide d'un format simple comparant les revenus et les coûts

Adoptez des habitudes budgétaires cohérentes de manière douce et accessible

🔑 Idéal pour : les étudiants passionnés de design, les professionnels créatifs ou les utilisateurs soucieux de leur bien-être qui recherchent un moyen serein et visuellement attrayant de gérer leurs finances.

3. Modèle Notion de suivi des finances personnelles

via Notion

Le modèle Notion Personal Finance Tracker donne à votre budget un cerveau qui lui est propre. Il met automatiquement à jour les entrées lorsque vous enregistrez vos revenus ou vos dépenses, synchronise les catégories et génère des résumés clairs. Le résultat ? Vous obtenez des registres organisés et prêts à être vérifiés sans avoir à vous soucier des tâches manuelles.

Il vous incite même à mettre de l'argent de côté pour payer les impôts sur les sources de revenus concernées, vous donnant ainsi une vision réaliste de vos revenus réels. Grâce au suivi de toutes vos données dans un seul système, vous pouvez analyser les tendances, tenir un journal financier clair et prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Automatisez les saisies fastidieuses pour gagner plusieurs heures chaque mois

Soyez prêt pour les audits grâce à des journaux chronologiques et des étiquettes synchronisées

Obtenez des aperçus dynamiques de votre santé financière grâce à des résumés générés automatiquement

🔑 Idéal pour : les freelances, les consultants et les travailleurs indépendants qui ont besoin d'un suivi financier cohérent, nécessitant peu d'entretien et offrant des mises à jour en temps réel.

4. Modèle de suivi budgétaire Notion

via Notion

Ce modèle Notion Budget Tracker offre un tableau de bord intuitif pour planifier vos catégories de revenus et de dépenses mensuels. À mesure que vous saisissez vos valeurs, il calcule et affiche automatiquement votre budget restant en temps réel, afin que vous sachiez toujours exactement combien il vous reste.

Grâce à ses indicateurs intégrés, il signale immédiatement les dépassements ou les sous-utilisations, vous aidant ainsi à rester discipliné financièrement sans avoir à vous plonger dans des feuilles de calcul. Chaque mois dispose de son propre onglet avec des bases de données liées pour garder les budgets passés organisés et accessibles. De plus, vous pouvez facilement ajouter des catégories personnalisées ou ajuster les sources de revenus.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consultez en un coup d'œil le détail de vos revenus et dépenses mensuels

Personnalisez les catégories pour vos activités secondaires, vos factures ou vos objectifs d'épargne

Affichez les fonds reportés et les cibles manquées grâce à des mises à jour simples du solde

🔑 Idéal pour : les professionnels très occupés qui ont besoin d'un aperçu rapide chaque mois et qui recherchent un outil de suivi budgétaire simple et fiable.

➡️ À lire également : Comment organiser ses finances : guide étape par étape

5. Modèle de budget mensuel Notion

via Notion

Le modèle de budget mensuel Notion est un outil minimaliste de suivi des dépenses conçu pour les personnes qui planifient leurs cycles financiers mensuels (salaires, factures et dépenses récurrentes). Il sépare les coûts fixes des coûts variables, vous donnant ainsi la possibilité d'afficher ce qui est non négociable et ce que vous pouvez ajuster.

Grâce à son système de réinitialisation mensuelle, vous pouvez mettre à jour les catégories au début de chaque cycle, définir de nouvelles cibles et comparer les dépenses prévues et réelles. C'est un moyen simple de garder le contrôle et de maintenir votre stabilité financière, quelles que soient les surprises qui vous attendent.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Faites la prévision de vos flux de trésorerie en mappant vos dépenses récurrentes aux revenus attendus

Examinez les variations d'un mois à l'autre pour repérer les tendances dans vos habitudes de dépenses

Donnez la priorité aux paiements essentiels avant d'allouer des fonds à des catégories flexibles

🔑 Idéal pour : les freelances ou les professionnels soucieux de leur budget qui recherchent un outil simple pour suivre leurs dépenses mensuelles afin d'équilibrer leurs revenus, leurs dépenses et leurs objectifs financiers.

➡️ À lire également : Modèles de budget mensuel gratuits pour gérer vos dépenses

6. Modèle de budget universitaire Notion

via Notion

L'université, ce n'est pas seulement des cours et des examens, c'est aussi votre première véritable expérience en matière de gestion financière. Le modèle de budget universitaire Notion vous offre un moyen simple de tout contrôler, des dépenses importantes telles que les frais de scolarité, les abonnements et le loyer aux petites dépenses quotidiennes qui s'accumulent rapidement.

Au lieu de simplement suivre les nombres, cet outil vous aide à établir la connexion entre vos dépenses et vos priorités. En classant vos dépenses dans des catégories claires, vous pouvez repérer des tendances, faire des choix plus judicieux et commencer à adopter des habitudes financières qui vous permettront d'atteindre l'indépendance après l'université.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Classez vos dépenses en trois catégories : dépenses essentielles, dépenses liées à l'école et dépenses liées au mode de vie

Faites un forfait semestre par semestre avec des sections consacrées au budget et aux dépenses réelles

Restez à jour dans vos échéances et vos dépenses scolaires récurrentes

🔑 Idéal pour : les étudiants qui gèrent leurs finances pour la première fois et qui ont besoin d'un moyen gratuit et structuré pour rester responsables.

💡 Conseil de pro : établir un budget n'est pas une question de restrictions, mais de liberté. Le ministère américain de l'Éducation recommande ces habitudes pour étirer votre budget étudiant : Suivez toutes vos dépenses, même les plus insignifiantes. Ce café au lait quotidien ou ce trajet en covoiturage peuvent rapidement grever votre budget ☕

Faites la différence entre vos besoins et vos envies. Couvrez vos frais de scolarité, votre loyer et vos transports avant de dépenser votre argent de manière flexible 🎯

Répartissez vos revenus mensuels et fixez des paramètres de plafonds de dépenses hebdomadaires pour que vos fonds durent plus longtemps 📆

7. Modèle Notion Budget Tracker (avec diagrammes)

via Notion

Les budgets ne prennent tout leur sens que lorsque vous pouvez voir l'histoire visuelle qui se cache derrière les nombres. Le modèle Notion Budget Tracker (avec graphiques) synchronise avec Notion2Charts pour transformer vos données en diagrammes à barres, graphiques linéaires et diagrammes en anneau clairs, transformant ainsi des chiffres statiques en une image claire de la destination de votre argent et des raisons qui motivent ces dépenses.

Lorsque vous enregistrez vos dépenses, vos données sont automatiquement mises à jour en temps réel. Il est ainsi plus facile de repérer les dépenses excessives, de comparer les catégories et de suivre votre progression par rapport à vos objectifs d'épargne. Il s'agit d'une budgétisation contextuelle, qui transforme les nombres bruts en informations permettant de prendre des décisions financières plus éclairées.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez par période pour comparer vos habitudes de dépenses d'un mois à l'autre

Repérez les pics dans certaines catégories (comme les repas au restaurant ou les livraisons) grâce à des diagrammes codés par couleur

Associez des visuels à vos objectifs afin que votre budget reste cohérent et ciblé

🔑 Idéal pour : les utilisateurs axés sur les données et les penseurs visuels qui souhaitent afficher une vue d'ensemble de l'utilisation de leur argent et comprendre pourquoi cela est important.

Bonus : si vous souhaitez : recherchez instantanément* dans ClickUp, Google Drive, vos fichiers Excel et toutes vos applications en connexion pour trouver des feuilles de calcul budgétaires, des factures et des rapports afin d'avoir toujours les derniers nombres à portée de main

Talk to Text: utilisez votre voix pour ajouter des notes budgétaires, mettre à jour des chiffres ou demander des résumés financiers, sans les mains, où que vous soyez utilisez votre voix pour ajouter des notes budgétaires, mettre à jour des chiffres ou demander des résumés financiers, sans les mains, où que vous soyez

*analyse basée sur l'IA : obtenez des informations instantanées sur les tendances de dépenses, effectuez une prévision des dépenses futures et générez des ventilations ou des résumés budgétaires en un clin d'œil

Remplacez plusieurs outils : plus besoin de jongler entre différentes applications d'IA pour les calculs, les rapports ou la création de documents. Avec Brain MAX, accédez à ChatGPT, Gemini, Claude et bien d'autres pour une gestion budgétaire fluide

Collaboration : attribuez facilement des tâches budgétaires, partagez des mises à jour et collaborez avec votre équipe ou votre famille en temps réel, le tout sur une seule et même plateforme Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents et bien plus encore. Consolidez le contexte à partir de ClickUp et des applications connectées pour accomplir votre travail

8. Modèle d'épargne Notion

via Notion

Ce modèle d'épargne Notion se concentre sur ce que la plupart des gens négligent : les objectifs d'épargne. Que vous vous prépariez à des dépenses imprévues ou à des investissements futurs, il vous aide à mettre à jour votre solde, à affecter des fonds à des « paniers » et à savoir exactement où vous en êtes par rapport à chaque objectif.

Mais ce n'est pas tout ! Cette fonctionnalité va au-delà du simple suivi en reliant vos économies à vos priorités. La ventilation visuelle met en évidence les objectifs qui sont entièrement financés, ceux qui nécessitent plus d'attention, et vous guide vers les domaines où votre prochaine contribution aura le plus d'impact.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez vos économies en objectifs à court et à long terme grâce à des catégories personnalisées et flexibles

Fixez-vous des jalons financiers pour célébrer votre progression et rester motivé tout au long du processus

Analysez vos habitudes de cotisation pour affiner la manière et le moment où vous épargnez

🔑 Idéal pour : les épargnants axés sur des objectifs ou les couples qui planifient des objectifs de partage, tels qu'un mariage, un voyage ou l'achat d'une maison, sans compromettre l'essentiel.

9. Modèle de budget quotidien Notion

via Notion

Vous souhaitez suivre toutes vos dépenses sans attendre la fin du mois ? Le modèle de budget quotidien Notion est conçu pour vous aider dans vos activités quotidiennes, avec la possibilité d'afficher en temps réel votre solde, vos dépenses et vos revenus, mis à jour chaque semaine et chaque mois.

Il vous aide à gérer les petites dépenses qui s'accumulent, que vous l'utilisiez pour partager des factures, pour le suivi de votre argent de poche ou pour gérer vos habitudes quotidiennes. Des catégories prédéfinies pour les repas, les loisirs et les produits de première nécessité vous permettent de garder une vision claire de votre budget, tandis que des boutons d'action rapide facilitent l'enregistrement de vos dépenses, de vos revenus ou de vos abonnements.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des plafonds de dépenses quotidiens, hebdomadaires et mensuels par catégorie pour un contrôle plus strict

Enregistrez vos dépenses et vos revenus instantanément grâce à des boutons accessibles en un clic

Suivez les coûts récurrents tels que les abonnements ou les factures pour éviter les surprises

🔑 Idéal pour : toute personne à la recherche d'un modèle de budget Notion gratuit, sans encombrant, pour le suivi de ses sources de revenus, de ses dépenses et de sa progression en temps réel.

10. Modèle Notion Debt Tracker

via N o tion

Le modèle Notion Debt Tracker est conçu pour une gestion plus intelligente de vos dettes. Il offre une interface conviviale pour enregistrer vos paiements et suivre vos échéanciers, que vous gériez des cartes de crédit, des prêts étudiants ou des prêts hypothécaires.

Des formules et des automatisations intelligentes mettent automatiquement à jour vos soldes restants, vos dates d'échéance à venir et vos échéanciers de remboursement lorsque vous enregistrez vos paiements de dettes. Des vues personnalisées vous aident à hiérarchiser les paiements à effectuer en priorité, vous permettant ainsi de rester concentré et motivé sur votre chemin vers la liberté financière.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Calculez automatiquement les soldes, l'intérêt et les prochaines dates de paiement grâce à une logique intelligente

Triez vos dettes par catégorie (urgence, taux d'intérêt ou prêteur) pour rester stratégique

Fixez-vous des objectifs financiers et établissez un rythme de paiement réaliste au fil du temps

🔑 Idéal pour : les jeunes professionnels ou les jeunes diplômés qui gèrent des prêts étudiants, des cartes de crédit et des EMI, et qui souhaitent rester organisés et rembourser leurs paiements de dettes plus rapidement.

11. Modèle de planificateur de budget de voyage Notion

via Notion

Les voyages peuvent rapidement coûter cher : les frais cachés, les forfaits spontanés et les changements de dernière minute s'additionnent rapidement. Le modèle de planificateur de budget de voyage Notion comprend des catégories prédéfinies (vols, nourriture, hébergement et activités) afin que vous sachiez exactement quel budget allouer avant même de faire vos valises.

Au fur et à mesure que vous enregistrez vos dépenses, vos totaux sont mis à jour en temps réel, vous indiquant ce qu'il vous reste dans chaque catégorie et vous aidant à vous adapter au fur et à mesure. Il s'agit d'un système simple et personnalisable qui vous permet de garder le contrôle de vos finances sans compromettre les expériences qui rendent vos voyages mémorables.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des catégories prédéfinies pour forfaiter intelligemment et éviter les coûts cachés

Comparez les dépenses projetées et réelles pour contrôler les dépenses imprévues en cours de voyage

Tenez un journal de vos dépenses pour faciliter l'analyse et la planification après votre voyage

🔑 Idéal pour : les nomades numériques, les couples qui préparent un budget de voyage partagé ou les voyageurs solitaires à la recherche d'un moyen élégant et pratique de contrôler leurs dépenses de vacances.

🔎 Le saviez-vous ? Les dépenses liées aux voyages aux États-Unis sont projetées à atteindre 1,22 billion de dollars d'ici 2027. Avec autant de déplacements (et d'argent), un budget intelligent est essentiel pour que vos aventures restent passionnantes et financièrement sous suivi.

12. Modèle Notion de suivi des paiements de factures

via Notion

Lorsque les factures s'accumulent (loyer, Wi-Fi, téléphone, services publics, streaming, assurance), il est facile de perdre le fil de ce qui a été payé, de ce qui est en attente ou en retard. Le modèle Notion Bill Payment Tracker centralise tous vos paiements en un seul endroit, vous aidant ainsi à garder le contrôle et à éviter les surprises.

Sa disposition sous forme de calendrier vous permet d'enregistrer les dates d'échéance, de marquer les paiements comme effectués et de classer les dépenses par type ou par urgence. Vous pouvez filtrer par statut ou par cycle de facturation pour voir rapidement ce qui nécessite votre attention et utiliser des indicateurs visuels pour éviter les retards ou les frais de retard.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les paiements récurrents et ponctuels dans un tableau de bord simplifié

Triez vos factures par priorité ou par catégorie pour gérer plus efficacement vos flux de trésorerie

Conservez un historique des paiements passés pour faciliter la consultation et la responsabilisation

🔑 Idéal pour : les colocataires ou les ménages partagés qui jonglent entre plusieurs abonnements, factures et paiements de loyer et qui souhaitent rester synchronisés et éviter le stress.

➡️ À lire également : Modèles gratuits d'organiseur de factures pour mieux suivre vos dépenses

13. Modèle Notion Business Finance Tracker

via Notion

Connaître vos nombres est une chose, comprendre ce qu'ils signifient pour votre entreprise en est une autre. Le modèle Notion Business Finance Tracker transforme les transactions brutes en informations claires et exploitables sur les bénéfices, les budgets et les flux de trésorerie pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Il combine trois bases de données liées entre elles (transactions, catégories et résumés mensuels) afin que vous puissiez enregistrer chaque transaction, suivre les budgets par catégorie et obtenir un aperçu instantané de vos bénéfices. Grâce à la comparaison intégrée entre le budget et les résultats réels et au suivi de la progression, vous saurez toujours exactement où en est votre entreprise sur le plan financier.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez les transactions par client, projet ou catégorie pour repérer rapidement le travail rentable

Identifiez les tendances en matière de flux de trésorerie et les modèles de rentabilité à l'aide de résumés visuels simples

Affinez vos budgets grâce à des comparaisons en temps réel entre les performances forfaitaires et réelles

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs indépendants, les créateurs numériques et les propriétaires de petites entreprises qui recherchent un moyen simple d'obtenir une visibilité sur leurs flux de trésorerie et de prendre des décisions financières basées sur des données.

➡️ À lire également : Comment utiliser Notion pour la gestion de projet

14. Modèle de planificateur budgétaire Notion Home

via Notion

Gérer le budget d'un foyer signifie aligner les priorités, gérer les factures de partage et planifier les objectifs familiaux. Et lorsque chacun a des habitudes de dépenses différentes, les choses se compliquent rapidement. Le modèle de planificateur de budget familial Notion crée un système unique et transparent afin que chacun sache exactement où va l'argent.

Ses tableaux de bord classés par catégorie vous permettent d'attribuer les dépenses aux membres de votre famille ou à des groupes de dépenses, garantissant ainsi une transparence totale. De plus, vous pouvez suivre la progression réalisée par rapport à des objectifs de partage, tels que l'épargne pour des rénovations ou des achats importants, sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez vos dépenses en catégories fixes, flexibles et de partage pour plus de clarté

Mettez en évidence les dépenses excessives ou les possibilités d'économies grâce à des repères visuels faciles à lire

Planifiez à l'avance en définissant des limites mensuelles et en effectuant un suivi de la progression réalisée vers les jalons familiaux

🔑 Idéal pour : les familles ou les couples vivant en concubinage qui gèrent des dépenses de partage et souhaitent disposer d'un système plus organisé et transparent pour garder le contrôle de leurs finances domestiques.

15. Modèle de budget évènement Notion

via Notion

Les budgets d'évènements peuvent rapidement devenir incontrôlables : changements de fournisseurs de dernière minute, retards de paiement et changements de priorités peuvent ruiner votre plan. Le modèle de budget d'évènement Notion vous offre un plan financier structuré pour garder le contrôle sur chaque détail, du début à la fin.

Il est divisé en quatre sections : Information sur le projet, Finances, Suivi et Clôture. Vous pouvez ainsi suivre votre budget par rapport aux dépenses réelles et examiner ce qui a travaillé (et ce qui n'a pas travaillé) afin de rendre le prochain évènement encore plus fluide. Grâce à des tableaux personnalisables et des outils de suivi visuels, respecter votre budget devient beaucoup moins stressant.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les détails de vos évènements et vos finances dans des sections dédiées pour plus de clarté

Suivez vos dépenses par rapport à votre budget en temps réel pour éviter les dépassements

Consignez les enseignements tirés et les connaissances financières acquises pour les évènements futurs

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les coordinateurs ou toute personne organisant des évènements qui a besoin d'un outil de budgétisation structuré et détaillé pour gérer efficacement ses finances.

➡️ À lire également : Comment gérer le budget d'un projet en quelques étapes simples

Limites de Notion

Les modèles Notion constituent un excellent point de départ, mais leurs limites apparaissent lorsque la planification budgétaire ou le flux de travail de l'équipe deviennent plus complexes.

Voici ce qu'il faut surveiller :

*installation fastidieuse : même les modèles prédéfinis nécessitent des ajustements importants. Des formules aux bases de données liées en passant par les vues filtrées, attendez-vous à une courbe d'apprentissage abrupte si vous voulez plus qu'un simple outil de suivi du temps statique

Intégrations limitées : Notion ne se connecte pas nativement aux applications bancaires ou aux outils comptables. Vous avez besoin de synchroniser en temps réel ? Vous devrez utiliser des plugins externes ou effectuer des mises à jour manuelles pour combler cette lacune

Absence de tableaux de bord en temps réel : il n'y a pas de diagrammes ou de résumés financiers intégrés. Pour visualiser vos habitudes de dépenses ou la progression de votre épargne, vous devrez tout créer de zéro ou payer pour des outils tels que Notion2Charts

Tâches récurrentes manuelles : vous souhaitez réinitialiser votre budget chaque mois ? Ou enregistrer automatiquement vos factures ? Notion ne dispose pas de logique récurrente, ces tâches deviennent donc une corvée répétitive

collaboration de base au sein de l'équipe* : l'offre gratuite de Notion offre un contrôle limite sur les permission, les approbations ou le suivi des versions. Cela constitue un frein pour les équipes en pleine croissance qui gèrent des budgets partagés

Comprendre les expériences réelles des utilisateurs est la clé avant de procéder à une validation de l'outil. Nous avons consulté les discussions sur G2 et Reddit pour connaître l'avis de la communauté sur les modèles Notion. Voici ce que nous avons trouvé :

Un utilisateur de G2 a signalé des obstacles aux personnalisations :

Notion peut s'avérer fastidieux pour les utilisateurs qui n'ont pas la patience de code. Même avec les modèles disponibles, il faut faire preuve d'esprit critique pour les adapter à vos propres besoins.

Notion peut s'avérer fastidieux pour les utilisateurs qui n'ont pas la patience de code. Même avec les modèles disponibles, il faut faire preuve d'esprit critique pour les adapter à vos propres besoins.

Un autre utilisateur de Reddit a fait part de ses inquiétudes concernant la complexité des modèles :

La plupart des modèles sont soit si simples que vous auriez pu les créer vous-même, soit si complexes que vous finissez par supprimer la moitié des fonctionnalités.

La plupart des modèles sont soit si simples que vous auriez pu les créer vous-même, soit si complexes que vous finissez par supprimer la moitié des fonctionnalités.

*modèles de budget Notion alternatifs

Alors, comment surmonter ces difficultés ? La réponse réside dans la recherche d'alternatives à Notion plus flexibles et dynamiques, alliant structure et efficacité.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, entre en jeu ! Elle apporte clarté, créativité, rapidité et automatisation intelligente à votre suivi budgétaire, ce qui fait souvent défaut à Notion.

Grâce à ses modèles personnalisables, ses tableaux de bord en temps réel et ses intégrations natives, ClickUp facilite la gestion budgétaire, que vous gériez vos finances personnelles ou dirigiez une entreprise à grande échelle.

Plongeons-nous dans le vif du sujet et trouvons la solution idéale pour vos besoins en matière de budgétisation !

1. Modèle de budget simple ClickUp

La gestion budgétaire ne devrait pas ressembler à un casse-tête consistant à démêler une pile de reçus. Pourtant, pour 73 % des gens, la gestion financière est la première source de déclencheur de stress. Le modèle de budget simple ClickUp renverse cette tendance, transformant le chaos financier en un espace de travail visuel et rationalisé que vous aurez envie d'utiliser.

Vous pouvez étiqueter les coûts fixes et variables, automatiser les rappels et passer facilement d'une vue à l'autre, le tout en un seul endroit. Intégré à votre environnement de travail ClickUp existant, ce modèle fait de la gestion budgétaire moins une corvée et plus une progression.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Passez d'une vue à l'autre (liste, tableau ou calendrier) pour l'adapter à votre style de budgétisation

Suivez vos objectifs de manière visuelle à l'aide des barres de progression, des totaux et des ventilations mensuelles intégrés

Automatisez les rappels pour les factures récurrentes, l'enregistrement des revenus ou les points de contrôle des économies

🔑 Idéal pour : les freelances, les étudiants ou les petits ménages qui recherchent un outil simple et puissant pour gérer leurs finances quotidiennes.

à lire également : * Les meilleurs logiciels de budgétisation de projet pour le suivi sur la bonne voie

📣 Avis client : Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2: ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier), des automatisations puissantes et des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration d'équipe et la gestion de projet, nous permettant de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent. ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier), des automatisations puissantes et des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration d'équipe et la gestion de projet, nous permettant de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

2. Modèle de budget marketing ClickUp

Chaque année, 26 % des dépenses marketing sont gaspillées, ce qui est choquant. Il ne s'agit pas seulement d'inefficacité, mais aussi d'opportunités manquées. Le modèle de budget marketing ClickUp vous aide à récupérer votre retour sur investissement en liant chaque dollar à des résultats qui comptent.

Forfait vos budgets par canal, visualisez vos dépenses trimestrielles et alignez les coûts de vos campagnes sur les jalons de conversion grâce aux tableaux de bord intégrés de ClickUp. De plus, effectuez la connexion à ClickUp Objectifs pour lier directement chaque coût aux indicateurs clés de performance en suivi par votre directeur marketing.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les dépenses par rapport aux résultats à l'aide de tableaux de bord budgétaires et de performance

Alignez vos objectifs marketing sur les dépenses suivies pour vous assurer que votre argent alimente la croissance

Communiquez facilement vos résultats grâce à des rapports qui clarifient les performances pour les parties prenantes

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les stratèges de contenu ou les équipes d'agences qui gèrent plusieurs campagnes sur différentes plateformes.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires, mettant en évidence votre progression et vous offrant plus de contrôle et de visibilité sur votre travail. Parce que « espérer que tout se passe pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

➡️ À lire également : Modèles gratuits de structure de répartition du travail (WBS) dans Excel, Google Sheets et ClickUp

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Les projets dépassent rarement leur budget du jour au lendemain : ce sont les petits écarts qui s'accumulent. La solution ? Une structure de répartition du travail (WBS) qui transforme les objectifs généraux en éléments chiffrés et réalisables. Le modèle de budget de projet ClickUp avec WBS vous affiche une vue d'ensemble de chaque tâche, jalon et dépense.

Conçu pour offrir clarté et contrôle, cet outil vous aide à visualiser les coûts à chaque étape, à suivre vos dépenses en temps réel et à éviter les surprises financières, sans vous encombrer de feuilles de calcul.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez la portée en lots de travail chiffrés à l'aide de listes imbriquées et de vues de hiérarchie

Reliez les budgets des tâches aux résultats réels à l'aide des champs natifs de suivi du temps et des coûts

Créez instantanément des rapports budgétaires cumulés visuels pour les dirigeants, les sponsors ou les équipes financières

🔑 Idéal pour : les PMO, les équipes de construction ou les consultants qui gèrent des projets détaillés en plusieurs étapes avec un suivi budgétaire strict.

➡️ À lire également : Comment créer une structure de répartition des coûts (avec exemple)

4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

82 % des échecs des entreprises ne sont pas liés aux bénéfices, mais aux flux de trésorerie. Si vos équipes travaillent en vase clos, même des revenus solides peuvent dégénérer en chaos. Le modèle de budget commercial ClickUp regroupe toutes les équipes dans une vue financière unique et partagée.

Segmentez les revenus par service ou initiative, définissez des prévisions glissantes et suivez les performances grâce à des tableaux de bord en temps réel. Conçu pour tous les types d'équipes, et pas seulement pour les professionnels de la finance, cet outil de budgétisation de projet transforme la supervision financière en un avantage commercial intégré.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Faites une prévision des flux de trésorerie et des revenus synchronisés avec les vues au niveau des services

Utilisez des alertes visuelles pour repérer les dépenses excessives et réaffecter rapidement les fonds

Connectez-vous à des outils tels que QuickBooks ou des CRM pour synchroniser plus facilement vos budgets

🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-ups, les responsables des opérations ou les directeurs financiers qui souhaitent bénéficier d'une visibilité totale sur leur budget, sans les frais généraux liés aux systèmes d'entreprise complexes.

➡️ À lire également : Les meilleurs modèles de budget marketing pour gérer vos finances

5. Modèle de budget d'évènement ClickUp

Qu'il soit grand ou petit, chaque évènement est un exercice d'équilibre entre la vision et le budget. Des devis des fournisseurs et des acomptes pour les lieux aux coûts de marketing et aux surprises de dernière minute, il est trop facile de dépenser trop ou d'oublier des paiements importants.

Le modèle de budget évènementiel ClickUp simplifie le processus. Que vous organisiez une conférence, un lancement de produit ou une réunion d'équipe hors site, ce modèle vous permet de suivre chaque dépense, d'effectuer des ajustements en temps réel et d'aligner vos dépenses sur les objectifs de votre évènement.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez les dépenses liées aux évènements par catégorie, phase ou priorité pour rester concentré à chaque étape de la planification

Comparez les dépenses projetées et réelles grâce aux outils de suivi des écarts intégrés

Créez des résumés budgétaires post-évènement qui mettent en évidence le retour sur investissement et les domaines à améliorer à l'avenir

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les équipes marketing ou les responsables administratifs qui coordonnent des évènements internes ou publics, en particulier lorsque plusieurs fournisseurs et budgets sont impliqués.

🎥Le stress lié à la préparation d'un évènement ? Regardez cette courte vidéo pour savoir comment planifier un évènement en toute simplicité dans ClickUp :

🔎 Le saviez-vous ? 86,4 % des organisateurs de conférences prévoient d'organiser davantage d'événements en présentiel cette année. Avec l'augmentation des coûts et des échéanciers plus serrés, un modèle de budget intelligent est votre arme secrète pour organiser rapidement, dépenser judicieusement et mener à bien des évènements sans accroc.

6. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Pourquoi tant de projets dépassent-ils leur budget ? Les équipes se concentrent souvent sur les délais et les livrables sans tenir compte de l'impact en temps réel sur les coûts. Le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp comble cette lacune en intégrant des informations budgétaires en temps réel directement dans votre flux de travail.

Il apporte une visibilité budgétaire à chaque tâche, effectue le suivi des dépenses en temps réel et affiche instantanément l'impact financier des changements de portée ou d'échéancier d'un projet. Grâce à des informations budgétaires en temps réel au niveau des tâches, vous pouvez corriger le tir rapidement, avant que de petits dépassements ne se transforment en revers majeurs.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Étiquette les coûts au niveau des tâches et des phases pour une visibilité précise du budget

Identifiez rapidement les dépassements grâce aux données de dépenses en temps réel liées à l'avancement du projet

Concentrez-vous sur les tâches à fort impact qui apportent de la valeur dans le cadre de votre budget

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet ou les équipes à forte intensité de ressources qui gèrent des budgets stricts et des livrables complexes et qui ont besoin d'une visibilité totale sur les coûts, l'avancement et les priorités.

💡 Conseil de pro : avant de vous lancer, utilisez la méthode MoSCoW (must have, should have, could have, won't have) pour vous mettre d'accord avec les parties prenantes sur les priorités. Cela vous aidera à éviter les dérives, à éliminer les éléments non essentiels et à concentrer votre budget sur ce qui produit réellement des résultats.

7. Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Lorsque les coûts d'un projet montent en flèche, ce n'est généralement pas dû à une seule dépense importante, mais à une centaine de petites dépenses qui ne sont pas contrôlées. Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp vous aide à repérer et à documenter chaque coût, jusqu'au niveau des tâches.

Conçu pour faciliter les audits, ce modèle permet de suivre les estimations, les approbations et les résultats réels à chaque étape. Que vous gériez des équipes internes ou facturiez des clients, il vous offre une traçabilité financière du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les coûts par livrable à l'aide de tableaux imbriqués et de mises à jour en temps réel

Ajoutez des points de contrôle pour gérer la portée et les dépassements de coûts

Partagez des rapports transparents et prêts à être présentés à vos clients pour maintenir la confiance et la précision

🔑 Idéal pour : les PMO, les contrôleurs de coûts ou les agences qui gèrent des projets facturables au sein d'équipes complexes.

➡️ À lire également : Astuces pour optimiser la gestion de vos dépenses et le flux de travail de votre équipe

8. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Quelle est la différence entre décrocher un contrat de projet et le perdre ? Souvent, ce n'est pas le prix qui compte, mais la façon dont vous le présentez. Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp vous aide à transformer les nombres en récits, en présentant vos tarifs de manière claire et convaincante.

Ce modèle vous aide à rédiger des propositions soignées avec des ventilations détaillées, des indications sur le retour sur investissement et des options de tarification échelonnées qui facilitent la prise de décision pour les clients. Il est conçu pour vous aider à vendre la valeur derrière chaque élément tout en protégeant vos marges.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des propositions prêtes à afficher pour que les discussions avec les clients restent ciblées et pertinentes

Ajoutez des boutons (activer/désactiver), des notes et des commentaires pour guider vos clients à travers des éléments complexes lors des révisions en direct

Dupliquez et personnalisez vos propositions pour plusieurs clients sans repartir de zéro

🔑 Idéal pour : les consultants, les agences et les freelances qui ont besoin de présenter des budgets de projet susceptibles d'être approuvés par leurs clients tout en assurant la maintenance de leurs activités rentables.

➡️ À lire également : Modèles gratuits de propositions budgétaires dans Excel et ClickUp

9. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUpe

En moyenne, les gens sous-estiment leurs dépenses mensuelles, un angle mort qui conduit à un endettement croissant et à des objectifs financiers manqués. Le modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp vous aide à mettre en évidence vos habitudes de dépenses réelles.

Que vous gériez votre foyer, suivez les remboursements de votre équipe ou essayiez d'annuler des abonnements indésirables, ce modèle vous aide à enregistrer toutes vos dépenses, à identifier clairement les tendances et à planifier plus efficacement grâce à des informations mensuelles.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez vos dépenses par jour, par semaine ou par catégorie grâce à des visuels générés automatiquement

Suivez les variations mensuelles grâce à des graphiques de tendance intégrés qui signalent les pics et les baisses

Exportez en quelques secondes des rapports clairs et prêts à être examinés pour les remboursements ou les révisions

🔑 Idéal pour : les professionnels très occupés, les chefs d'équipe qui enregistrent les dépenses de partage, ou toute personne qui souhaite mettre fin au cycle « où est passé mon argent ? ».

➡️ À lire également : Comment créer un budget d'exploitation : exemples et modèles

10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Seuls 21 % des directeurs financiers ou des décideurs financiers comprennent parfaitement les rapports de renseignement qu'ils reçoivent. Pourquoi ? La plupart des rapports présentent des nombres sans expliquer ce qui est important.

Le modèle de rapport budgétaire ClickUp vous aide à transformer des données financières complexes en rapports clairs et narratifs qui montrent non seulement ce qui a changé, mais aussi pourquoi. Automatisez la livraison, adaptez les informations à votre public et veillez à ce que vos rapports soient à la fois pertinents et conformes à votre image de marque.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Associez des diagrammes financiers à des notes contextuelles pour expliquer vos décisions, les risques ou les résultats

Effectuez l'automatisation des rapports hebdomadaires ou mensuels pour rationaliser les mises à jour exécutives

Personnalisez les rapports par audience : équipes financières, investisseurs ou responsables interfonctionnels

🔑 Idéal pour : les responsables financiers, les consultants en relation avec le client ou les responsables des opérations qui ont besoin de transformer rapidement des données budgétaires brutes en rapports basés sur des informations pertinentes.

11. Modèle de gestion financière ClickUp

La gestion des finances entre les clients, les projets et les catégories peut rapidement devenir compliquée, surtout sans équipe financière dédiée. Le modèle de gestion financière ClickUp fournit un centre de commande centralisé pour le suivi budgétaire, les approbations et les rapports de performance.

Vous pouvez apposer des étiquettes aux transactions, regrouper les dépenses par client ou par type de coût, et garder le contrôle sur les flux de trésorerie de toutes les équipes. Des déclencheurs intelligents vous avertissent lorsque les dépenses dévient de la trajectoire prévue, avant que cela ne devienne un problème.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Surveillez les dépenses de tous les services grâce à des tableaux de bord groupés et filtrés

Reliées les tâches à des points de contrôle financiers, tels que la vérification des factures ou les cycles de paiement

Utilisez des cumuls et des formules pour calculer les totaux en temps réel, sans saisie manuelle

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les start-ups ou les équipes financières légères qui gèrent des budgets fragmentés pour plusieurs initiatives.

👏 Réussite : L'équipe marketing de Finastra était confrontée à un défi familier : des outils dispersés, des budgets cloisonnés et une exécution GTM lente. En consolidant les flux de travail avec ClickUp, ils ont pu clarifier la planification financière, la coordination des campagnes et la collaboration au sein de l'équipe. Voici comment : augmentation de 30 % de l'efficacité de la collaboration entre les équipes chargées de la budgétisation et de l'exécution

augmentation de 40 % de l'efficacité de la mise sur le marché (GTM)

Accélérez l'innovation grâce à une meilleure coordination entre les propriétaires de budget et les chefs de projet de projet

12. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

60 % des petites entreprises qui examinent régulièrement leurs finances sont plus rentables. Mais si vous êtes submergé par les feuilles de calcul ou les tableaux de bord statiques, cet examen devient un travail à plein temps.

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous aide à y voir plus clair. Il transforme les données financières en résumés visuels, en repères et en rapports générés automatiquement, afin que vous puissiez comprendre ce qui contribue (ou nuit) à vos profits.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comparez les indicateurs clés de performance (KPI) en matière de revenus et de coûts d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre

Faites une prévision des tendances de croissance ou de risque grâce à la détection des tendances avec assistance de l'IA

Collaborez directement avec les parties prenantes à l'aide des commentaires intégrés au tableau de bord et des suivis assignés

🔑 Idéal pour : les fondateurs, les responsables financiers ou les freelances qui ont besoin d'un moyen rapide et visuel de traduire les données financières en décisions intelligentes et en stratégies évolutives.

💡 Conseil de pro : simplifiez votre analyse financière grâce à l'IA. ClickUp Brain identifie ce qui compte : les pics de coûts, les variations imprévues et les signaux de croissance. Que vous prépariez une présentation, une mise à jour pour les parties prenantes ou le forfait du mois prochain, c'est comme si vous aviez un analyste financier à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faites des prévisions plus intelligentes et plus rapides : demandez à ClickUp Brain

13. Modèle de gestion de compte ClickUp

La plupart des équipes n'agissent qu'après la perte d'un client. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le modèle de gestion de compte ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance en identifiant les premiers signes de risque et en automatisant les suivis afin de conserver, renouveler et relancer les comptes clés.

Il ne s'agit pas seulement d'un suivi CRM. C'est un centre de commande en direct où chaque interaction avec le client, telle que la participation à une démonstration, l'engagement par e-mail et les changements d'opinion, alimente un flux de travail central. Évaluez la santé des comptes, attribuez les prochaines étapes et adaptez ce qui fonctionne grâce à des stratégies reproductibles de réussite.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Détectez rapidement les signaux d'alerte grâce aux vues « À risque » et aux alertes d'activité automatisées

Standardisez l'intégration et la fidélisation grâce à des guides de réussite client intégrés

Créez un pipeline de renouvellement qui se met à jour à mesure que les interactions personnalisées évoluent

🔑 Idéal pour : les responsables de la réussite client, les gestionnaires de compte ou les équipes opérationnelles qui souhaitent réduire le taux de désabonnement, personnaliser la communication et opérationnaliser la fidélisation pour chaque compte.

💡 Astuce ClickUp : utilisez les champs de formule de ClickUp pour automatiser le suivi des clients en fonction de conditions spécifiques. En exemple, déclenchez automatiquement une tâche lorsque le score de satisfaction d'un compte baisse ou lorsque la valeur du contrat passe en dessous de la cible, afin d'agir avant qu'ils ne vous quittent.

14. Modèle de grand livre général ClickUp

Votre grand livre général n'est pas seulement un archive financier, c'est la colonne vertébrale de vos rapports, de vos déclarations fiscales et de vos prévisions d'entreprise. Lorsque la précision est indispensable, le modèle de grand livre général de ClickUp vous offre structure, contrôle et traçabilité dès le premier jour.

Regroupez les entrées par type de compte et joignez les reçus, les notes et les approbations : tout est documenté et prêt à être examiné. Le suivi des versions et l'attribution des tâches aux réviseurs garantissent que votre grand livre reflète des données précises et à jour auxquelles vous pouvez vous fier pour vos rapports, vos financements ou vos obligations de conformité.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Structurez votre diagramme de comptes grâce à des champs intégrés pour les actifs, les passifs, les capitaux propres et les revenus

Suivez l'historique des versions et le statut d'approbation pour répondre aux exigences d'audit et de conformité des investisseurs

Organisez les documents d'assistance, les notes et les rapprochements au sein de chaque élément du grand livre

🔑 Idéal pour : les contrôleurs, les responsables de compte et les directeurs financiers qui ont besoin d'un grand livre général fiable et à jour pour fournir l'assistance nécessaire à la supervision financière et à la conformité.

15. Modèle de journal comptable ClickUp

Les entrées comptables manuelles laissent trop de place à l'erreur, et même les plus petites erreurs peuvent fausser vos comptes. Le modèle de journal comptable ClickUp apporte de la précision au suivi de vos transactions, vous aidant à enregistrer, équilibrer et vérifier chaque entrée sans aucune approximation.

Personnalisez les champs pour le type de journal, le numéro d'entrée, l'impact sur le compte, les reçus et les montants. Utilisez les vues Livres et Journal pour trier par date ou statut de transaction. Vous pouvez attribuer des tâches à examiner, automatiser les vérifications de solde et vous assurer que chaque entrée est correcte avant qu'elle ne soit transférée dans votre grand livre.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque évènement financier grâce à des journaux de débit/crédit précis et des champs de transaction

Automatisez les calculs et signalez les entrées déséquilibrées pour détecter les erreurs à un stade précoce

Collaborez en temps réel grâce à l'attribution de tâches, aux commentaires et aux points de contrôle d'approbation

🔑 Idéal pour : les comptables, les aide-comptables ou les équipes financières qui gèrent un volume important de transactions quotidiennes et souhaitent disposer de registres clairs et conformes aux normes d'audit.

➡️ À lire également : Meilleurs logiciels et outils de comptabilité basés sur l'IA

16. Modèle de bilan ClickUp

Les bilans ne doivent pas être des instantanés statiques, ils doivent évoluer avec votre entreprise. Le modèle de bilan ClickUp transforme le suivi financier traditionnel en un espace de travail dynamique où les actifs, les passifs et les capitaux propres restent précis, accessibles et prêts à être audités.

Enregistrez les soldes d'ouverture, regroupez les entrées par type de compte et attribuez des tâches de révision pour rationaliser le rapprochement. Que vous vous prépariez pour la révision du conseil d'administration ou la clôture du trimestre, ce modèle vous permet de garder vos finances organisées, à jour et alignées sur celles de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez l'évolution de votre solde au fil du temps grâce à l'historique des versions et aux commentaires en fil de discussion

Attribuez des cycles de révision avec des étiquettes spécifiques à chaque rôle, des rappels et des dates d'échéance

Analysez votre santé financière grâce aux calculs de ratios et aux diagrammes de tendances intégrés

🔑 Idéal pour : les comptables, les propriétaires d'entreprises ou les équipes financières qui ont besoin d'un bilan collaboratif évoluant à chaque mouvement financier.

Passez aux modèles budgétaires ClickUp pour travailler plus intelligemment

La budgétisation ne consiste pas seulement au suivi des dépenses, mais aussi à prendre des décisions plus rapides qui favorisent la croissance.

Les modèles budgétaires Notion constituent un point de départ, mais lorsque vous avez besoin d'automatisation, de collaboration en temps réel et d'une échelle adaptée aux entreprises, ClickUp vous offre ce que Notion ne peut pas vous apporter.

Grâce à ses tableaux de bord en temps réel, ses déclencheurs intelligents et ses informations basées sur l'IA, ClickUp transforme les budgets statiques en systèmes dynamiques qui vous aident à planifier plus efficacement, à pivoter plus rapidement et à rester aligné entre les équipes.

Passez dès maintenant à ClickUp, là où commence votre prochaine décision financière intelligente.