Les 20 meilleurs outils d'organisation basés sur l'IA pour booster votre productivité en 2025

Même les professionnels les plus organisés sont submergés, non pas par des bureaux en désordre, mais par des boîtes de réception débordantes, des priorités changeantes et la charge mentale constante liée au suivi des projets.

Les outils d'organisation basés sur l'IA sont conçus pour cette nouvelle réalité. Ils vont au-delà du classement et de la planification pour anticiper les besoins, adapter les plans en temps réel, saisir automatiquement les éléments à entreprendre et faire apparaître les informations critiques avant même que vous ne les recherchiez.

Dans ce guide, nous avons sélectionné les outils d'IA les plus efficaces pour le lieu de travail afin de vous aider à faire le tri, à rester concentré et à gérer votre travail avec clarté et précision.

👀 Le saviez-vous ? Bien avant que l'intelligence artificielle ne devienne une réalité, le concept d'assistants synthétiques captivait déjà le monde entier. En 1921, le dramaturge tchèque Karel Čapek a introduit le mot « robot » dans sa pièce Rossum's Universal Robots. Ces robots étaient des personnes artificielles conçues pour servir les humains, et leur nom vient du mot tchèque robota, qui signifie « travail forcé »

Les outils d'IA sont désormais omniprésents, mais tous ceux qui prétendent « booster la productivité » ne comprennent pas forcément comment vous travaillez.

Voici ce qui distingue une véritable application de productivité basée sur l'IA d'une simple application parmi tant d'autres sur votre écran d'accueil :

*intelligence contextuelle : choisissez des outils qui non seulement stockent les informations, mais les comprennent également, en utilisant l'étiquetage, le résumé et l'organisation du contenu en fonction de votre activité en temps réel à l'aide du traitement du langage naturel

Intégrations natives : recherchez des outils d'IA qui offrent une connexion parfaite avec vos outils existants (calendriers, CRM, documents et tableaux de tâches) et communiquent facilement entre eux

Automatisation intelligente : optez pour des applications qui anticipent vos besoins, automatisent les suivis, regroupent les tâches et minimisent les décisions manuelles

Flux de travail personnalisés : privilégiez la flexibilité. Les meilleurs outils d'IA s'adaptent à vos flux de travail et à votre infrastructure technologique uniques, et non l'inverse

Collaboration en temps réel : utilisez des outils basés sur l'IA qui permettent à votre équipe de rester synchronisée grâce à des mises à jour automatiques, éliminant ainsi le besoin d'envoyer un autre message du type « où en sommes-nous du statut ? »

En résumé ? Si cela ne réduit pas votre charge cognitive, ce n'est que du bruit. Les outils avancés basés sur l'IA, listés ci-dessous, font plus que gérer les tâches : ils améliorent la concentration, éliminent le désordre, permettent de gagner du temps grâce à l'automatisation des tâches routinières et vous aident à garder deux étapes en avance.

🧠 Anecdote amusante : Au début des années 1950, Arthur Samuel est entré dans l'histoire en créant un programme informatique capable de jouer aux dames et, plus impressionnant encore, d'apprendre à s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux programmes traditionnels qui suivaient des règles fixes, le joueur de dames de Samuel s'améliorait en jouant contre lui-même et en mémorisant les coups qui menaient à la victoire ou à la défaite. Ce fut l'une des premières démonstrations de l'apprentissage automatique, où un ordinateur pouvait adapter et faire évoluer ses stratégies en fonction de son expérience.

Que vous gériez des réunions, planifiiez des tâches essentielles ou essayiez de suivre une douzaine d'applications, ces outils d'organisation basés sur l'IA, facilement accessibles, simplifient votre quotidien et boostent la productivité de votre équipe.

Voici un aperçu rapide des meilleures options pour déployer votre agent IA dans différents cas d'utilisation.

Outil Idéal pour Fonctionnalité phare Tarifs (mensuels) ClickUp Gérer des projets à l'aide de tâches et d'objectifs basés sur l'IA Combine la gestion des tâches, des documents et des objectifs avec l'IA Gratuit, payant à partir de 7 $/utilisateur + 7 $ pour l'IA Notion /IA Gestion flexible des connaissances et contenu créatif Rédaction IA dans l'espace de travail et expansion en temps réel Gratuit, payant à partir de 12 $ par utilisateur Asana Planification structurée des tâches grâce à la clarté offerte par l'IA Hiérarchise automatiquement le travail et suggère les étapes suivantes Gratuit, payant à partir de 10,99 $ par utilisateur Trello Les penseurs visuels qui préfèrent les tableaux aux feuilles de calcul Automatisation des actions des cartes en fonction du comportement Gratuit, payant à partir de 6 $ par utilisateur Motion Les professionnels qui utilisent un calendrier et souhaitent que leur journée se fasse forfait d'elle-même Planification automatique et dynamique des tâches À partir de 29 $ par utilisateur Récupérez l'IA Protégez votre temps de concentration et automatisez votre planning Synchronisez vos habitudes, vos réunions et la reprogrammation intelligente de vos tâches Gratuit, payant à partir de 10 $ par utilisateur Mem Capture d'idées et connaissances personnelles sans effort Liaison et récupération automatiques des notes en fonction du contexte Gratuit (version bêta), prix à confirmer Todoist /IA Productivité quotidienne grâce à une hiérarchisation intelligente des priorités Priorisation intelligente des tâches en fonction du comportement Gratuit, payant à partir de 5 $ par utilisateur Akiflow Maîtrisez le chaos des tâches réparties entre plusieurs outils et calendriers Centralisez la saisie des tâches et la gestion du temps À partir de 34 $ par utilisateur BeforeSunset IA Planification réfléchie et suivi du temps dans un seul et même espace Une planification quotidienne simplifiée grâce à l'IA À partir de 18 $ par utilisateur Otter. ai Transformez vos réunions en transcriptions consultables Transcription en temps réel des réunions avec résumé IA Gratuit, payant à partir de 16,99 $/utilisateur Fireflies. ai Capturer et résumer les discussions de l'équipe Transcriptions IA avec informations consultables Gratuit, payant à partir de 18 $ par utilisateur Avoma Informations sur les réunions et les discussions assistées par l'IA Analysez les échecs des réunions grâce à des outils d'analyse et de coaching À partir de 19 $ par utilisateur Grammarly Écrivez clairement et avec assurance Suggestions adaptées au ton et capacités de réécriture Gratuit, payant à partir de 12 $ par utilisateur Perplexity Labs Recherche rapide et récupération de connaissances grâce à l'IA Résumés de recherche étayés par des citations Free, version Pro à 20 $/mois Qodo Intégrité du code et développement collaboratif PR, tests et révisions de code générés par l'IA Gratuit, payant à partir de 30 $ par utilisateur Curseur Code et documentation technique assistés par l'IA Génération de code en ligne et assistance compatible avec le référentiel Gratuit, payant à partir de 20 $ par utilisateur Document360 Bases de connaissances structurées et nettoyage de contenu par IA Étiquetage et structuration des connaissances assistés par l'IA Tarification personnalisée Miro Collaboration visuelle et brainstorming L'IA regroupe et structure les idées issues du brainstorming Gratuit, payant à partir de 8 $ par utilisateur Zapier Connecter les outils et automatiser les flux de travail Génération de Zap en langage naturel sur plus de 6 000 outils Gratuit, payant à partir de 29,99 $/utilisateur

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Des assistants IA qui planifient vos réunions aux outils qui résument des documents entiers en quelques secondes, le paysage de la productivité IA est désormais plus puissant et plus personnalisé que jamais.

Nous avons sélectionné ci-dessous des outils qui redéfinissent la notion d'organisation. Chacun d'entre eux apporte sa propre touche d'intelligence : certains automatisent votre calendrier, d'autres transforment vos notes en plans d'action, et quelques-uns sont conçus pour fonctionner comme un cerveau supplémentaire pour votre équipe.

Commençons par une plateforme qui fait tout cela, et bien plus encore.

1. ClickUp (idéal pour gérer des projets avec des tâches et des objectifs basés sur l'IA)

Essayez ClickUp gratuitement Simplifiez la gestion des tâches, offrez des interactions plus intelligentes et analysez plus en profondeur les habitudes de vos clients grâce à ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, a toujours été l'espace de travail de prédilection des équipes qui souhaitent tout regrouper au même endroit : tâches, documents, tableaux de bord, objectifs.

Mais avec l'ajout de ClickUp Brain, cet outil d'organisation est devenu un moteur intelligent qui s'adapte à votre flux de travail et évolue en fonction de vos besoins.

Commandez votre environnement de travail avec ClickUp Brain Max : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer des tâches sans les mains

ClickUp s'est rapidement transformé en une plateforme de productivité axée sur l'IA, plus polyvalente que jamais :

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à votre espace de travail. Il vous aide à créer instantanément des tâches à partir du langage naturel, à résumer des projets et à fournir des suggestions intelligentes pour vos flux de travail.

ClickUp Brain Max, la dernière nouveauté, est une version de Brain pour ordinateur de bureau avec fonction de reconnaissance vocale. Avec Brain Max, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour dicter des tâches, demander des résumés et interagir avec ClickUp sans les mains, ce qui est idéal pour le multitâche ou l'accessibilité.

Vous pouvez désormais choisir parmi différents modèles linguistiques de grande taille (LLM) dans Brain, tels que GPT-4 ou Claude, et adapter les réponses de l'IA à vos besoins, que vous souhaitiez des résultats plus créatifs, plus techniques ou plus axés sur la confidentialité.

Les agents IA sont désormais encore plus puissants et personnalisables. Ils peuvent automatiser des processus en plusieurs étapes, signaler les obstacles, attribuer des tâches et communiquer avec les membres de l'équipe en fonction de déclencheurs en temps réel et de règles organisationnelles. Vous pouvez déployer des agents IA spécialisés pour les tâches d'administrateur récurrentes, le suivi de l'équipe commerciale ou le brainstorming créatif, gratuit pour votre équipe des tâches répétitives.

Organisez, planifiez et exécutez vos projets en toute simplicité avec ClickUp Brain

Imaginons que vous commenciez votre semaine avec une liste désordonnée d'idées, de notes de réunion et de tâches en suspens. ClickUp Brain intervient pour vous aider : il suggère des sous-tâches, affine les descriptions des tâches et organise les priorités en fonction du contexte en temps réel. En quelques minutes, votre environnement de travail reflète ce que vous devez faire et comment le faire.

Considérez ClickUp comme votre deuxième cerveau. Il fournit une assistance à la gestion des connaissances en vous aidant à accéder intuitivement aux informations. Vous pouvez extraire des informations des notes de projet passés, créer automatiquement des liens vers des documents connexes ou même transformer des sessions de brainstorming ad hoc en procédures opératoires normalisées en quelques minutes, ce qui permet de conserver les connaissances institutionnelles et de les rendre consultables.

Lorsque vous collaborez avec vos collègues, ClickUp devient votre navigateur de connaissances. Demandez « Où se trouve le dernier dossier de présentation ? » ClickUp Brain récupère la réponse, même si elle est enfouie dans un commentaire de document du mois dernier. Il peut résumer de longues discussions sur des projets ou transformer des notes brutes en procédures opératoires normalisées (SOP) peaufinées.

Définissez des déclencheurs et les agents IA de ClickUp feront le travail à faire à votre place

Imaginez que vous soyez submergé par du travail administratif répétitif : mises à jour de statut, suivis, transferts de tâches. Les agents ClickUp AI prennent discrètement le relais. Ils réagissent aux déclencheurs, signalent les obstacles et attribuent les tâches en fonction de règles prédéfinies à l'aide des automatisations ClickUp. Au lieu de microgérer, vous définissez les conditions et ils s'occupent du reste.

Automatisez les tâches répétitives avec ClickUp Automatisations

À mesure que votre projet prend de l'ampleur, le besoin de visibilité augmente également. Au lieu de créer manuellement des rapports, il vous suffit de demander : « Comment en sommes-nous en suivi par rapport aux objectifs du deuxième trimestre ? » Les tableaux de bord ClickUp vous fournissent des visualisations intelligentes, générées automatiquement à partir des données de tâches en temps réel. Vous n'obtenez pas seulement des nombres, mais aussi des explications.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations en temps réel sur les performances de votre équipe

Et en arrière-plan, ClickUp Brain apprend en permanence. Il signale les risques, met en évidence les baisses de performance et repère le travail redondant avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Les informations fournies par ClickUp ne se contentent pas de résumer ce qui se passe, elles identifient également ce qui manque.

Que vous gériez des sprints de produits, développiez une start-up ou meniez des campagnes interfonctionnelles, ClickUp est l'endroit où l'organisation intelligente rencontre l'exécution sans effort, de manière native et à tous les niveaux de votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez les invites IA dans les modèles de tâches pour guider la création cohérente de tâches entre les équipes

Réécrivez les procédures opératoires normalisées, les notes de réunion ou les mises à jour dans le ton souhaité avec ClickUp Brain

Résumer les longs fils de commentaires pour aider les utilisateurs à se mettre rapidement à jour

Suivez la progression des OKR grâce à des informations générées par l'IA et à l'analyse des performances

Identifiez les goulots d'étranglement, les tâches en double et les déséquilibres dans la charge de travail à travers les listes

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités d'IA sont uniquement disponibles dans les forfaits payants

Certaines personnalisations nécessitent un temps d'installation pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise ClickUp depuis ses débuts, et j'ai été impressionné par son évolution vers un outil de productivité complet et puissant. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur. L'une des nouveautés les plus remarquables est l'outil d'IA, ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps et d'efforts.

J'utilise ClickUp depuis ses débuts, et j'ai été impressionné par son évolution vers un outil de productivité complet et puissant. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur. L'une des nouveautés les plus remarquables est l'outil d'IA, ClickUp Brain. Il a transformé ma façon de gérer les tâches et les projets en automatisant les processus routiniers et en fournissant des suggestions intelligentes, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps et d'effort.

📮 ClickUp Insight : Seulement 12 % des gens utilisent des journaux physiques pour le suivi de leurs objectifs, et 38 % d'entre eux ne les suivent pas, ce qui est surprenant. Mais que se passerait-il si vous pouviez suivre vos objectifs avec plus de précision et de facilité ? Découvrez ClickUp, où la structure d'un agenda rencontre la puissance de l'automatisation. De la définition des tâches et des échéances au suivi de la progression grâce à des tableaux de bord visuels, ClickUp vous aide à rester organisé et concentré. Grâce aux rappels alimentés par l'IA et aux flux de travail automatisés, vous ne manquerez plus jamais un jalon. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité.

💡 Conseil de pro : Vous croulez sous les notes d'appel ? Laissez ClickUp AI générer des résumés instantanés de vos réunions d'équipe commerciale directement dans la section des commentaires de la tâche. Utilisez des invites telles que « Résumer les objections clés et les prochaines étapes » ou « Mettre en évidence les signaux d'achat » pour générer automatiquement des éléments à entreprendre. Ajoutez le résumé à votre tâche CRM afin que le prochain membre de l'équipe qui la reprendra dispose de toutes les informations nécessaires. Cela réduit de moitié le temps de transfert et améliore le suivi. C'est comme passer le relais, mais en plus fluide, plus rapide et plus intelligent.

2. Notion IA (idéal pour une gestion flexible des connaissances et une organisation créative du contenu)

via Notion IA

Vous avez toujours rêvé que vos notes puissent vous répondre et vous aider à mettre de l'ordre dans votre chaos ? Notion IA s'en rapproche beaucoup.

Notion AI est un partenaire de réflexion dynamique conçu pour les professionnels qui gèrent des flux de travail riches en idées et axés sur les documents. Il améliore la productivité directement dans votre environnement de travail en développant les grandes lignes, en reformulant les passages maladroits et en adaptant le ton au fur et à mesure que vous écrivez.

Notion AI est désormais un véritable « partenaire de réflexion ». Il résume, traduit et réfléchit directement dans votre environnement de travail, et sa recherche contextuelle fait automatiquement apparaître les notes et les documents pertinents. Les dernières mises à jour incluent des intégrations améliorées avec des outils externes, rendant la gestion des connaissances transparente. L'IA de Notion s'adapte à votre flux de travail, vous aidant à organiser et à créer du contenu plus rapidement.

Sa puissance va bien au-delà de la simple rédaction. Notion AI peut mettre en évidence les points clés de longues notes de réunion, résumer des pages riches en recherches et faire ressortir des informations pertinentes dans des documents liés. Cela est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur plusieurs sources de contenu et que vous avez besoin de clarté sans avoir à cliquer sur chaque base de données imbriquée.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Adaptez le ton et la structure du contenu existant afin qu'il corresponde aux directives de la marque

Extrayez et faites apparaître les connexions entre les pages à l'aide de repères de recherche intelligents

Réfléchissez à de nouveaux concepts, retravaillez vos brouillons ou créez instantanément des plans de pages

Limites de Notion IA

Les capacités de l'IA sont principalement liées au texte, et non aux tâches ou aux flux de travail

Fonctionnalités d'automatisation limitées par rapport aux outils de gestion de projet traditionnels

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Notion IA : inclus dans le forfait Business, disponible en module complémentaire dans les autres forfaits

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'adore Notion. J'utilise ce produit depuis plus de 5 ans et j'ai essayé de le faire adopter par toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Ce qu'ils ont réussi à faire en accélérant le processus tout en ajoutant une tonne de fonctionnalités à un ensemble déjà riche était miraculeux (pensez à Notion IA, à la refonte des formules, aux dispositions et aux formulaires).

J'adore Notion. J'utilise ce produit depuis plus de 5 ans et j'ai essayé de le faire adopter par toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Ce qu'ils ont réussi à faire en accélérant le processus tout en ajoutant une tonne de fonctionnalités à un ensemble déjà riche était miraculeux (pensez à Notion IA, à la refonte des formules, aux dispositions et aux formulaires).

3. Asana (idéal pour une planification structurée des tâches grâce à la clarté offerte par /IA)

via Asana

Même votre liste à faire mérite un assistant personnel, et l'IA d'Asana est là pour vous aider.

Grâce au regroupement des tâches et à la hiérarchisation prédictive basés sur l'IA, Asana vous aide à organiser votre charge de travail avant que les choses ne s'emballent. L'IA ne se contente pas d'attribuer des dates d'échéance, elle analyse également l'urgence, les dépendances entre les tâches et la charge de travail de vos collègues afin de vous guider vers les priorités suivantes.

L'IA d'Asana permet désormais l'attribution intelligente des tâches, la hiérarchisation automatique des priorités et le suivi des objectifs en temps réel. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la prédiction des risques liés aux projets et les suggestions d'atténuation basées sur l'IA. L'IA d'Asana réduit la planification manuelle, assure la cohésion des équipes et garantit que les objectifs restent toujours au centre des préoccupations.

Lors de la planification d'un projet, l'IA d'Asana aide à décomposer les objectifs en étapes réalisables tout en identifiant rapidement les obstacles potentiels. Elle réécrit les descriptions des tâches pour plus de clarté, identifie les doublons de travail et signale les délais non respectés, le tout sans surveillance constante. Vous obtenez une feuille de route en temps réel qui s'ajuste automatiquement et reste précise même lorsque les choses changent.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Détectez les goulots d'étranglement et recevez des alertes avant que les délais ne soient dépassés

Décomposez vos objectifs en sous-tâches à l'aide de suggestions de planification intelligentes

Obtenez des suivis et les prochaines étapes en fonction de l'activité récente

Limites d'Asana

Les fonctionnalités d'IA sont limitées aux forfaits premium

Une saisie manuelle peut être nécessaire pour optimiser les suggestions de tâches

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/utilisateur/mois

Avancé : 30,49 $/utilisateur/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 indique :

Asana me fournit une structure claire pour décomposer les initiatives de grande taille en tâches plus petites et faciles à suivre. Cela permet également de réduire le besoin de mises à jour redondantes ou de réunions de statut, car tout est documenté de manière transparente. Dans l'ensemble, cela a considérablement réduit les malentendus, nous a aidés à respecter les délais de manière plus cohérente et a rendu notre processus de conception beaucoup plus fluide.

Asana me fournit une structure claire qui me permet de décomposer les initiatives de grande taille en tâches plus petites et faciles à suivre. Cela permet également de réduire le besoin de mises à jour redondantes ou de réunions de statut, car tout est documenté de manière transparente. Dans l'ensemble, cela a considérablement réduit les malentendus, nous a aidés à respecter les délais de manière plus cohérente et a rendu notre processus de conception beaucoup plus fluide.

4. Trello (idéal pour les esprits visuels qui préfèrent les tableaux aux feuilles de calcul)

via Trello

Les notes sont très pratiques, jusqu'à ce que vous en ayez 200 et que vous ne sachiez plus où vous en êtes. Trello vous aide à mettre de l'ordre dans ce désordre.

Le système emblématique de cartes et de tableaux de Trello facilite déjà la visualisation des tâches, des flux de travail et de la progression des projets. Mais désormais, grâce à l'automatisation Butler et aux récentes mises à niveau basées sur l'IA, Trello aide les équipes à garder une étape à l'avant.

L'automatisation basée sur l'IA de Trello trie désormais les cartes, envoie des rappels de délais et suggère des améliorations du flux de travail en fonction du comportement de l'équipe. Les capacités étendues de Butler AI automatisent les actions répétitives du tableau, facilitant ainsi la gestion de projet pour les penseurs visuels.

Au lieu de déplacer manuellement des cartes ou de définir des rappels, l'IA prédit votre prochaine action et automatise des tâches telles que l'affectation des membres de l'équipe, la définition des dates d'échéance ou la création de checklist en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Que vous gériez une feuille de route produit, planifiiez du contenu ou même organisiez un mariage, Trello IA vous offre plus de structure sans plus de clics. Il apprend quelles tâches se répètent, quels membres de l'équipe sont responsables de quoi et comment vos projets ont généralement leur flux, puis applique cette logique aux futurs tableaux.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Automatisez les actions routinières grâce aux règles et déclencheurs Butler optimisés par l'IA

Bénéficiez de flux de travail personnalisés basés sur les structures de projets précédents

Synchronisez vos appareils grâce à des notifications intelligentes pour maintenir un flux constant

Limites de Trello

Fonctions d'IA limite en dehors des règles d'automatisation

Idéal pour les flux de travail simples ; moins performant pour les projets complexes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un avis publié sur G2 indique :

Après cinq ans d'utilisation, Trello reste l'un des outils de gestion de projet les plus conviviaux et les plus intuitifs visuellement avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'utilisateur. Le style de tableau Kanban par glisser-déposer facilite l'organisation des tâches et des flux de travail, que ce soit pour des projets individuels ou pour la collaboration en équipe. J'apprécie également la façon dont il s'est constamment amélioré avec des fonctionnalités telles que des modèles, des vues de calendrier et des power-ups qui s'adaptent à des flux de travail simples ou complexes.

Après cinq ans d'utilisation, Trello reste l'un des outils de gestion de projet les plus conviviaux et les plus intuitifs visuellement avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'utilisateur. Le style de tableau Kanban glisser-déposer permet d'organiser sans effort les tâches et les flux de travail, que ce soit pour des projets individuels ou pour la collaboration en équipe. J'apprécie également la façon dont il s'est constamment amélioré avec des fonctionnalités telles que des modèles, des vues de calendrier et des power-ups qui s'adaptent à des flux de travail simples ou complexes.

5. Motion (idéal pour les professionnels qui utilisent un calendrier et souhaitent se faire forfait leur journée)

via Motion

Votre calendrier est désormais plus intelligent, et il n'a pas besoin de pause café.

Conçu pour les professionnels très occupés, submergés par les tâches, les réunions et les priorités changeantes, Motion réorganise automatiquement votre journée en fonction des délais, des périodes de concentration et des interruptions imprévues. Il rassemble vos tâches à partir de plusieurs sources et les intègre à votre calendrier comme un maître du Tetris IA, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

La planification automatique par IA de Motion optimise désormais le temps de concentration et reprogramme automatiquement les tâches en fonction de l'évolution des priorités. La planification quotidienne basée sur l'IA et la résolution intelligente des conflits garantissent l'adaptation de votre calendrier en temps réel.

Imaginons que vous travailliez sur une proposition, que vous prépariez un appel avec un client et que vous jongliez avec trois réunions internes. Motion divise chaque tâche en blocs, les répartit de manière équilibrée sur vos heures disponibles et les reprogramme de manière dynamique en cas de conflit. Cela s'avère particulièrement utile lorsque la vie (ou votre équipe) vous réserve une surprise en milieu de journée.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Bénéficiez d'un gestionnaire de tâches, d'un calendrier et d'un planificateur de projets dans une seule interface IA

Suivez les recommandations de temps de concentration pour protéger votre travail en profondeur

Recevez des alertes intelligentes lorsque des réunions ou des échéances commencent à se chevaucher

Limites de mouvement

Les suggestions de l'IA peuvent nécessiter des ajustements en fonction de vos préférences personnelles

Moins adapté aux flux de travail créatifs et non structurés

Tarification Motion

*iA Workplace : 29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

IA Employees Starter : 49 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

AI Employees Light : 148 $/mois

IA Employees Standard : 446 $/mois

AI Employees Plus : 894 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?

Avis d'un utilisateur sur G2:

J'adore les remplissages automatiques par IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, cela remplit mon espace avec les projets/tâches à faire. Il est relativement facile à mettre en œuvre au sein de votre équipe et à établir la connexion entre les calendriers de chacun. Nous l'utilisons quotidiennement et avons même contacté l'assistance pour résoudre un problème lié au passage du forfait d'équipe au forfait individuel. Ils ont géré cela sans aucun problème ni difficulté. Je le recommande vivement.

J'adore les remplissages automatiques de l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, cela remplit mon espace avec les projets/tâches à faire. Il est relativement facile à mettre en œuvre au sein de votre équipe et à établir la connexion entre les calendriers de chacun. Nous l'utilisons au quotidien et avons même contacté le service d'assistance pour résoudre un problème lié au passage du forfait d'équipe au forfait individuel. Ils ont géré cela sans aucun problème ni difficulté. Je le recommande vivement.

6. Reclaim IA (idéal pour protéger votre temps de concentration et automatiser la planification intelligente)

via Reclaim IA

Votre Google Agenda n'a pas besoin de plus de codes couleur, mais d'un cerveau.

Reclaim IA transforme la planification réactive en gestion proactive du temps en protégeant automatiquement votre atout le plus précieux : votre concentration. Que vous jongliez entre réunions, travail intensif, habitudes ou tâches personnelles, Reclaim bloque intelligemment votre temps, en modifiant votre emploi du temps au fur et à mesure que votre journée évolue, sans que vous ayez à déplacer manuellement un évènement.

L'assistant de planification avancé de Reclaim AI utilise l'IA pour protéger votre temps de concentration et optimiser le placement des réunions. Les nouvelles fonctionnalités comprennent le suivi des habitudes alimenté par l'IA et les ajustements dynamiques du calendrier, ce qui en fait un gestionnaire de calendrier proactif.

Vous souhaitez courir trois fois par semaine ou toujours vous préparer avant un entretien individuel ? Il vous suffit de définir une règle et Reclaim intégrera ce temps dans votre emploi du temps, avec une précision d'horloge. Cet outil est une véritable bouée de sauvetage pour les équipes à distance, les freelances et les professionnels polyvalents qui ont besoin de plus qu'un simple espace vide dans leur agenda : ils ont besoin d'une structure intelligente. Avec Reclaim, votre agenda travaille enfin pour vous.

Récupérez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Synchronisez plusieurs calendriers pour une visibilité optimale

Hiérarchisez le travail en fonction des échéances, de la charge de réunion et de règles personnalisées

Protégez votre temps de concentration grâce à la résolution des conflits basée sur l'IA

Prévision de la disponibilité de votre équipe grâce à un calendrier de partage dynamique

Surmontez les limites de l'IA

Destiné uniquement aux utilisateurs de Google Agenda

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet ou de tâches

Récupérez les tarifs de l'IA

Lite : Gratuit pour toujours

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Récupérez les évaluations et les avis liés à l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Mem (idéal pour capturer facilement vos idées et organiser vos connaissances personnelles)

Certaines applications vous demandent d'organiser vos pensées. Mem se contente d'écouter et de mémoriser.

Mem est votre système personnel de prise de notes alimenté par l'IA qui capture vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent, les connecte automatiquement et les rend consultables sans aucun dossier, étiquette ou gymnastique mentale. Il est conçu pour les personnes qui pensent à voix haute, agissent rapidement et n'ont pas le temps de décider où classer une note.

L'IA de Mem lie les notes, fournit des rappels contextuels et permet la recherche en langage naturel. La dernière idée basée sur l'IA suggère des notes passées pertinentes en fonction de votre travail actuel, créant ainsi un « réseau vivant » d'idées.

Commencez à taper ou à parler dans Mem, et l'IA comprend le contexte, qu'il s'agisse d'une mise à jour de projet, d'un résumé de réunion ou d'une idée de dernière minute. Elle lie vos pensées à des notes connexes, suggère des personnes ou des échéanciers pertinents, et vous incite même à revisiter d'anciennes idées qui correspondent à votre travail actuel. Au lieu de carnets statiques, Mem crée un réseau vivant de tout ce que vous avez déjà capturé.

Les meilleures fonctionnalités de Mem

Prenez des notes instantanément à l'aide de la voix ou du texte, sans avoir besoin d'une structure de dossiers

Reliez automatiquement les idées, les projets et les notes antérieures connexes à l'aide de l'IA contextuelle

Récupérez des informations collées grâce à la recherche en langage naturel et aux filtres intelligents

Affichez des rappels ou des connexions opportuns à partir de l'historique de vos notes

Synchronisez votre calendrier et vos contacts pour enrichir vos notes avec le contexte des réunions

Limites de la mémoire

Moins structurée que les applications traditionnelles de note

Peut sembler trop minimaliste pour les utilisateurs qui ont besoin de systèmes d'organisation formels

Prix de mémoire

Gratuit pendant les phases Alpha et Bêta

Prix à confirmer lors de la sortie officielle

Évaluations et avis sur Mem

G2 : aucun avis disponible

Capterra : aucun avis disponible

8. Todoist IA Assistant (idéal pour la productivité quotidienne grâce à une hiérarchisation intelligente des tâches)

via Todoist

Votre liste à faire vient de passer du stade de simple agenda papier à celui de véritable partenaire de productivité.

L'assistant IA Todoist vous aide à prendre des décisions en vous permettant de clarifier les prochaines étapes à faire sans vous submerger. Que vous gériez des tâches personnelles, des projets parallèles ou un emploi du temps de travail chargé, cette fonctionnalité IA hiérarchise intelligemment les tâches en fonction des dates d'échéance, de l'urgence et du contexte.

L'IA de Todoist propose désormais une planification intelligente, des suggestions de priorité et la détection des habitudes. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons l'automatisation des tâches récurrentes et des informations personnalisées sur la productivité, qui en font un partenaire de productivité discret mais puissant.

Todoist IA suggère un planning optimal, détecte les schémas répétitifs et vous rappelle même les éléments oubliés lorsque vous ajoutez de nouvelles tâches. Il s'adapte à votre façon de travailler, en vous proposant une automatisation douce plutôt qu'une structure rigide. Il est idéal pour les utilisateurs individuels, les étudiants et les professionnels qui souhaitent rester organisés sans trop y réfléchir.

Les meilleures fonctionnalités de l'assistant IA Todoist

Hiérarchisez automatiquement les tâches en fonction de leur urgence, de leur contexte et de vos habitudes

Détectez les schémas récurrents dans les tâches récurrentes et automatisez la création

Recevez des rappels ou des notifications pour les éléments inachevés

Intégrez-les de manière transparente à votre calendrier et à votre e-mail pour bénéficier de l'assistance à la planification

Limites de l'assistant IA Todoist

Les fonctionnalités d'IA sont encore basiques par rapport aux plateformes de gestion des tâches plus complètes

Personnalisé limité pour les flux de travail complexes

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit (n'inclut pas l'assistant IA)

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Il existe tellement de façons de découper et de classer les éléments de votre liste (si vous les configurez de cette manière) qu'il est très facile d'utiliser Todoist de différentes manières ou d'ajuster votre système s'il doit évoluer au fil du temps.

Il existe tellement de façons de découper et de classer les éléments de votre liste (si vous les configurez de cette manière) qu'il est très facile d'utiliser Todoist de différentes manières ou d'ajuster votre système s'il doit évoluer au fil du temps.

via Akiflow

Une boîte de réception vide, c'est génial, mais qu'en est-il des tâches à zéro dans Slack, Gmail, Notion et Google Agenda ? Akiflow est conçu exactement pour cela.

Akiflow est un agenda quotidien intelligent qui regroupe vos tâches provenant de tous vos outils placés dans les favoris et vous aide à planifier votre journée de manière intentionnelle. Il ne se contente pas de centraliser vos tâches, il leur donne un contexte et les planifie dans votre calendrier en fonction de vos priorités et de vos disponibilités.

L'IA d'Akiflow regroupe les tâches provenant de plusieurs plateformes et utilise un moteur de hiérarchisation intelligent pour la planification quotidienne. Les suggestions de blocs de temps générées par l'IA vous aident à mapper votre journée avec précision.

Si vous êtes le genre de personne dont les responsabilités sont dispersées (messages Slack, fils de discussion par e-mail, mises à jour Asana), Akiflow agit comme un filtre qui transforme les tâches éparpillées en un plan unifié. L'interface est claire, les flux de travail sont intuitifs et le résultat est une journée claire et ciblée, mapper avant même que vous n'ayez bu votre première gorgée de café.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Utilisez le glisser-déposer pour planifier votre journée en utilisant des blocs de temps

Accélérez la planification grâce à des raccourcis pour une saisie rapide

Ajoutez des rappels automatiques pour éviter de manquer vos validations

Hiérarchisez vos tâches quotidiennes en fonction de leur urgence et des conflits de calendrier

Limites d'Akiflow

Aucune fonctionnalité native de collaboration en équipe

Axé sur le bureau ; fonctionnalités mobiles limitées

Tarifs Akiflow

Pro Monthly : 34 $/mois

Pro Annuel : 19 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiflow ?

Avis d'un utilisateur sur G2:

En regroupant tous mes outils dans une interface unique et simplifiée, cela permet à chaque membre de notre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est devenu mon compagnon indispensable pour rester organisé et maîtriser mes tâches quotidiennes.

En regroupant tous mes outils dans une interface unique et simplifiée, cela permet à chaque membre de notre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est devenu mon compagnon indispensable pour rester organisé et maîtriser mes tâches quotidiennes.

10. BeforeSunset IA (Idéal pour une planification réfléchie et un suivi du temps dans un seul et même espace)

via BeforeSunset IA

Certaines journées passent à toute vitesse. D'autres s'éternisent. BeforeSunset IA vous aide à donner un sens à chacune d'entre elles.

Cette application de productivité bien pensée allie une planification réfléchie à une structure soutenue par l'IA, vous aidant à définir vos objectifs et à rester sur la bonne voie, sans transformer votre journée en une checklist rigide. Idéale pour les freelances, les télétravailleurs et les professionnels indépendants, elle offre juste assez d'automatisation pour vous aider à rester concentré sans vous submerger de fonctionnalités.

L'IA de BeforeSunset fournit des informations utiles pour la planification quotidienne, le suivi du temps et l'optimisation de la concentration. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons l'analyse réfléchie de la productivité et les rituels de planification personnalisés, qui en font un assistant de planification attentif.

Commencez votre journée par un simple rituel de planification quotidienne. BeforeSunset /IA vous suggère l'ordre des tâches, estime le temps nécessaire à leur réalisation et vous propose des blocs propices à la concentration. Vous pouvez ajuster votre planning selon vos besoins, et l'outil le réorganise en conséquence. Au fur et à mesure, il vous invite à enregistrer les tâches achevées, à marquer celles que vous avez ignorées et à réfléchir au déroulement réel de votre journée.

Les meilleures fonctionnalités de BeforeSunset IA

Créez des plans quotidiens grâce aux suggestions de l'IA concernant la durée et l'ordre des tâches

Passez en revue les tâches achevées et les éléments ignorés pour réfléchir

Visualisez les tendances en matière de productivité sans vous encombrer de diagrammes complexes

Limites de BeforeSunset IA

Intégrations limitées avec des outils tiers de gestion des tâches ou du calendrier

Idéal pour une utilisation individuelle ; ne convient pas aux flux de travail collaboratifs

Tarifs BeforeSunset IA

Pro : 18 $/mois

Équipe Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur BeforeSunset IA

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de BeforeSunset IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

BeforeSunset AI est un concept passionnant qui me permet de planifier ma journée à l'aide d'une IA. Je peux simplement ajouter et personnaliser les tâches, ce qui me permet également de définir des chronomètres pour chaque tâche séparément. Il existe également de nombreuses options telles que « Terminer une journée existante » et « Faire une pause ». En bref, il peut remplacer les calendriers existants grâce à l'intégration de l'IA

BeforeSunset AI est un concept passionnant qui me permet de planifier ma journée à l'aide d'une IA. Je peux simplement ajouter et personnaliser les tâches, ce qui me permet également de définir des chronomètres pour chaque tâche séparément. Il existe également de nombreuses options telles que « Terminer une journée existante » et « Faire une pause ». En bref, il peut remplacer les calendriers existants grâce à l'intégration de l'IA

à lire également : * Les meilleures idées d'entreprises rentables basées sur l'IA

11. Otter. ai (Idéal pour transformer les réunions en transcriptions exploitables et consultables)

Vous vous présentez aux réunions. Otter s'y présente pour se souvenir de tout ce que vous avez oublié.

Otter.ai est un outil de transcription basé sur l'IA qui favorise la productivité des réunions en capturant les discussions en temps réel et en les transformant en texte modifiable et consultable. Que vous participiez à un appel Zoom, à une réunion en personne ou à une session de brainstorming, Otter écoute discrètement, transcrit et ajoute des étiquettes aux moments clés afin que vous puissiez rester concentré sans avoir à prendre frénétiquement des notes.

C'est après la réunion que cet outil révèle tout son potentiel. Otter horodate les points importants, identifie automatiquement les intervenants et vous permet de créer des éléments à entreprendre directement à partir de la transcription. Pour les équipes qui ont besoin de se synchroniser fréquemment ou qui passent beaucoup de temps en appels avec les clients, cet outil permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, même si certains ont manqué la réunion. Vous pouvez partager des liens, attribuer des commentaires et rechercher des discussions passées en quelques secondes.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Identifiez automatiquement les intervenants et mettez en évidence les phrases clés

Transformez vos transcriptions en documents collaboratifs partageables

Effectuez des recherches dans l'ensemble du contenu de vos réunions à l'aide de requêtes en langage naturel

Synchronisez-vous avec Zoom, Google Meet et votre calendrier pour vous connecter automatiquement

Limites d'Otter.ai

La précision peut varier dans les environnements bruyants ou avec plusieurs locuteurs

Options de mise en forme et de modification en cours limitées dans l'application

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

Otter.ai m'a aidé à prendre des notes et à rédiger simultanément le compte rendu des réunions. Cela me permet de gagner beaucoup de temps que je consacrais auparavant à la prise de notes et à la rédaction des comptes rendus. Cela transforme le travail difficile en travail intelligent. Même si je manque un point, je n'ai pas à m'inquiéter tant que tout est consigné. Si je ne peux pas assister à la réunion, je peux obtenir le résumé de la réunion en un clic.

Otter.ai m'a aidé à prendre des notes et à rédiger simultanément les comptes rendus des réunions. Cela me permet de gagner beaucoup de temps que je passais auparavant à prendre des notes et à rédiger les comptes rendus. Cela transforme le travail difficile en travail intelligent. Même si je manque un point, je n'ai pas à m'inquiéter tant que tout est consigné. Si je ne peux pas assister à la réunion, je peux obtenir le résumé de la réunion en un clic.

12. Fireflies. ai (Idéal pour capturer, résumer et suivre les discussions de l'équipe)

Les réunions se terminent. Les éléments à mener disparaissent. Fireflies veille à ce qu'ils ne disparaissent pas.

Fireflies. ai est un assistant de réunion IA qui se joint à vos appels, transcrit les discussions et en extrait les éléments les plus importants, afin que vous n'ayez plus à vous fier à votre mémoire pour vos suivis. Il travaille avec la plupart des principaux outils de conférence et fournit des transcriptions, des résumés et des points forts que vous pouvez rechercher, partager et attribuer.

L'IA de Fireflies suit les mots-clés, regroupe les sujets et envoie des rappels de suivi automatisés. De nouvelles intégrations avec des CRM et des plateformes de productivité en font un outil puissant d'intelligence conversationnelle.

La véritable valeur ajoutée apparaît lorsque votre équipe commence à l'utiliser de manière cohérente. Fireflies effectue le suivi des thèmes récurrents, étiquette automatiquement les discussions par sujet et vous permet même de commenter directement certaines parties de la transcription. Pour les équipes commerciales, la réussite ou les mises à jour de projets interfonctionnels, c'est un moyen simple de maintenir une bonne coordination et de réduire les malentendus.

Fireflies. ai : les meilleures fonctionnalités

Enregistrez et transcrivez vos réunions sur les plateformes les plus courantes

Générez des résumés et des listes d'éléments à entreprendre grâce à l'IA

Commentez et collaborez directement dans les transcriptions

Recherchez parmi les réunions passées par mot-clé, intervenant ou sujet

Intégrez-les à des outils CRM et de productivité pour un suivi plus rapide

Limites de Fireflies.ai

Nécessite une installation minutieuse pour éviter de rejoindre des réunions non souhaitées

Les résumés peuvent nécessiter une révision pour les discussions complexes

Tarifs Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Fireflies. ai : évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

Honnêtement, cela permet de gagner énormément de temps. La façon dont il se connecte automatiquement aux réunions, enregistre et transforme tout en transcriptions consultables change la donne. Je n'ai plus à m'inquiéter d'oublier des détails ou de griffonner des notes : tout est là, prêt à être consulté.

Honnêtement, cela permet de gagner énormément de temps. La façon dont il se connecte automatiquement aux réunions, enregistre et transforme tout en transcriptions consultables change la donne. Je n'ai plus à m'inquiéter d'oublier des détails ou de griffonner des notes : tout est là, prêt à être consulté.

💡 Conseil de pro : Utilisez des dossiers multi-vues pour aligner tous les acteurs de la vente. Tous les rôles de votre équipe commerciale n'ont pas besoin de la même vue. Les commerciaux apprécient les tableaux pour suivre les transactions par étape, les responsables s'appuient sur les vues Calendrier ou Échéancier pour la planification, et les opérations préfèrent les tableaux pour trier les données sur les prospects. Au lieu de dupliquer l'information, configurez plusieurs vues dans un seul dossier dans ClickUp CRM. Étiquetez chaque vue de manière appropriée et épinglez celles que vous souhaitez voir en premier. Cela permet à tout le monde de rester aligné tout en laissant chaque personne travailler dans le format qu'elle préfère, sans plus de confusion du type « où est cette transaction ? ».

13. Avoma (idéal pour les informations sur les réunions et l'intelligence de la discussion assistées par l'IA)

via Avoma

Si vos réunions sont riches en informations, mais que vos notes ne le sont pas, Avoma a quelque chose à vous dire.

Avoma est plus qu'un simple outil de transcription ; c'est une plateforme d'intelligence conversationnelle conçue pour capturer, analyser et organiser vos réunions à grande échelle. Elle enregistre et transcrit les appels liés à l'équipe commerciale, à la réussite client et aux synchronisations internes, puis utilise l'IA pour résumer les discussions, identifier les tendances et mettre en évidence les éléments à mener.

L'IA d'Avoma fournit des informations sur les réunions, des analyses de sentiments et des recommandations exploitables. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons le coaching et le suivi des performances basés sur l'IA, ce qui en fait un choix de premier ordre pour l'intelligence conversationnelle.

Ce qui distingue Avoma, c'est l'importance accordée à la structure. Il décompose les réunions par intervenant, sujet et sentiment, vous offrant ainsi bien plus qu'une simple transcription consultable. En tant qu'outil d'IA destiné aux responsables marketing et de l'équipe commerciale, il fournit des conseils pour aider les commerciaux à améliorer leurs argumentaires et leur suivi.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Enregistrez, transcrivez et résumer automatiquement vos réunions

Classez les appels par sujet, interlocuteur et sentiment

Suivez les thèmes et les mots-clés dans les discussions de l'équipe

Créez des notes collaboratives et partagez vos idées après la réunion

Proposez des analyses de discussion pour le coaching et le suivi des performances

Limites d'Avoma

Conçu principalement pour les équipes en contact avec la clientèle

Toutes les fonctions nécessitent un forfait payant

Tarifs Avoma

Startup : 29 $/mois

Organisation : 39 $/mois

Entreprise : 39 $/mois (facturation annuelle uniquement)

Module complémentaire Conversation Intelligence : 35 $/mois

Module complémentaire Revenue Intelligence : 35 $/mois

Module complémentaire Lead Router : 25 $/mois

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

14. Grammarly (idéal pour rédiger clairement et en toute confiance)

via Grammarly

Votre cerveau a les idées. Grammarly veille à ce qu'elles ne sortent pas enchevêtrées.

Grammarly est l'assistant de rédaction IA le plus connu, et ce pour une bonne raison. Il vérifie la grammaire, l'orthographe et le ton lorsque vous rédigez des e-mails, des documents et sur des plateformes telles que Slack ou Notion. Mais au-delà de la correction des fautes de frappe, Grammarly vous aide à vous exprimer de manière plus confiante, concise ou empathique, selon votre intention.

L'IA de Grammarly permet d'ajuster le ton, de réécrire des phrases entières et de trouver des idées de contenu. Grâce à ses intégrations étendues et à ses commentaires en temps réel pour plus de clarté et d'engagement, cet outil est un véritable moteur de clarté rédactionnelle pour les professionnels.

Pour les professionnels qui jonglent entre réponses rapides et rapports formels, les suggestions en temps réel de Grammarly facilitent la communication sans vous ralentir. Il signale les formulations ambiguës, suggère des choix de mots alternatifs et recommande même des réécritures lorsque vous vous égariez. Son détecteur de ton est particulièrement utile pour éviter les moments « oups, ça semblait trop dur ».

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Obtenez des réécritures de phrases complètes pour une communication plus concise et plus engageante

Utilisez les suggestions de style pour plus de formalité, de fluidité et de professionnalisme

Travaillez sur différents navigateurs, e-mail et outils de productivité populaires

Limites de Grammarly

Certaines suggestions avancées nécessitent une vérification manuelle

La version gratuite offre des fonctions limitées

Tarifs Grammarly

Free

Pro : 30 $/utilisateur/mois

Entreprise : 15 $/utilisateur/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

15. Perplexity Labs (Idéal pour la recherche rapide alimentée par l'IA et la récupération de connaissances contextuelles)

via Perplexity Labs

Vous n'avez plus besoin d'ouvrir 17 onglets pour rechercher une réponse à une question : Perplexity Labs a fait le travail pour vous.

Perplexity Labs est conçu pour tous ceux qui ont besoin de réponses pertinentes sans bruit parasite. Alimenté par des modèles linguistiques de pointe, cet assistant de recherche conversationnel basé sur l'IA trouve, cite et résume des informations provenant du Web et de sources universitaires. Vous posez une question, et il vous répond non seulement par une réponse, mais aussi par des sources, du contexte et des options de suivi.

La recherche alimentée par l'IA de Perplexity est un fournisseur de réponses étayées par des citations et de données web en temps réel. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la fonction de résumer le contenu académique et technique, qui en fait un véritable assistant de recherche.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui vous inondent de liens, Perplexity vous fournit des résumés clairs et étayés par des citations afin que vous puissiez évaluer rapidement les informations. Cet outil est particulièrement utile pour les chercheurs, les étudiants, les spécialistes du marketing et les analystes qui passent plus de temps à vérifier les faits qu'à les trouver.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity Labs

Répondez à des requêtes complexes à l'aide de données en temps réel et de sources Web

Résumer des articles universitaires et du contenu long avec des citations

Obtenez des sources et des liens transparents pour vérification

Limites de Perplexity Labs

Personnalisation limitée du ton ou de la mise en forme des résultats

Ne remplace pas les outils de recherche spécifiques à un domaine

Tarifs de Perplexity Lab

Free

Pro : 20 $/utilisateur/mois

Enterprise Pro : 40 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis Perplexity

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

16. Qodo (Idéal pour l'intégrité du code alimentée par l'IA et le développement collaboratif)

Les revues de code sont souvent perçues comme un goulot d'étranglement. Qodo les transforme en un atout majeur.

Qodo est une plateforme IA-first conçue pour les équipes de développement modernes qui vous aide à écrire, tester et affiner votre code avec une précision digne d'une machine. De l'analyse des demandes d'extraction à la recommandation de meilleures pratiques dans votre référentiel, le système multi-agents de Qodo agit comme un réviseur en coulisses qui apprend comment votre équipe code et s'améliore à chaque validation.

L'IA de Qodo fournit des rappels intelligents, des informations sur les projets et l'automatisation de la révision du code. Ses nouvelles fonctionnalités de collaboration pour les équipes de développement en font un choix idéal pour garantir l'intégrité du code et la productivité.

Qodo peut détecter les bugs, suggérer des descriptions de relations publiques, appliquer des conventions de nommage et générer des tests unitaires. Le résultat ? Des versions plus rapides, moins de bugs et des ingénieurs plus satisfaits. Que vous soyez un développeur indépendant ou que vous travailliez au sein d'une équipe, Qodo garantit la qualité du code sans vous gêner.

Les meilleures fonctionnalités de Qodo

Détectez les problèmes de code et les risques de non-conformité des tickets en temps réel

Générez des descriptions RP à l'aide de l'IA

Apprenez et appliquez les bonnes pratiques spécifiques aux référentiels

Assistance multi-référentiels et reconnaissance de code au niveau de l'entreprise

Utilisez des agents MCP intégrés ou personnalisés pour les tâches spécialisées

Limites de Qodo

Valeur limitée pour les équipes qui ne codent pas

Intégrations toujours en cours d'extension avec d'autres plateformes de développement

Tarifs Qodo

Développeur : Gratuit

Teams : 38 $/mois par utilisateur

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Qodo

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : aucun avis disponible

17. Cursor (idéal pour le codage assisté par IA et la documentation technique)

via Cursor

Le débogage à 2 heures du matin semble moins solitaire lorsque Cursor est à vos côtés.

Cursor est un éditeur de code natif IA conçu pour les développeurs qui veulent plus qu'une simple mise en évidence de la syntaxe. Il intègre une IA conversationnelle directement dans votre environnement de développement, vous aidant à générer, effectuer la modification en cours et expliquer des extraits de code pendant que vous travaillez. Au lieu d'activer/désactiver entre Stack Overflow et votre IDE, Cursor conserve vos questions, réponses et code dans un seul flux.

Que vous écriviez à partir de zéro, nettoyiez du code hérité ou cherchiez à comprendre pourquoi cette ligne continue de perturber votre build, Cursor vous propose des suggestions contextuelles et des modifications en ligne. Il comprend votre référentiel, référence vos fichiers et base ses réponses sur le projet sur lequel vous travaillez.

Les meilleures fonctionnalités de Cursor

Générez, refactorisez et expliquez le code grâce à l'assistance de l'IA

Intégrez des invites en langage naturel directement dans votre éditeur de code

Consultez vos fichiers de projet réels pour obtenir des suggestions plus précises

Naviguez et effectuez la modification en cours plus rapidement de grandes bases de code grâce à l'aide contextuelle de l'IA

Limites du curseur

Idéal pour les développeurs indépendants ou les petites entreprises

Intégrations limitées au-delà des environnements de code de base

Tarification Cursor

Loisir : Gratuit

Pro : 20 $/mois

Ultra : 200 $/mois

Teams : 40 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cursor

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

18. Document360 (idéal pour les bases de connaissances structurées et l'organisation de contenu assistée par l'IA)

via Document360

Si le wiki de votre entreprise ressemble davantage à un tiroir à bric-à-brac, Document360 est là pour le nettoyer.

Cette plateforme est conçue pour aider les équipes à créer des bases de connaissances claires, structurées et consultables, tant pour les équipes internes que pour les utilisateurs externes. L'IA de Document360 permet une recherche intelligente, des recommandations de contenu et un marquage automatique. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la maintenance de la base de connaissances et la détection des doublons, ce qui en fait un optimiseur de gestion des connaissances.

Que vous rédigiez des guides pratiques pour vos clients, élaboriez des procédures opérationnelles standardisées internes ou créiez des centres d'intégration, Document360 vous offre un contrôle précis sur la disposition, l'accès et la gestion des versions. Cet outil est particulièrement utile pour les équipes d'assistance, les chefs de produit et les équipes de marketing de contenu qui recherchent un moyen simple et évolutif d'organiser leur contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Créez des bases de connaissances publiques ou privées avec des dispositions personnalisables

Utilisez l'IA pour apposer automatiquement des étiquettes, résumer ou suggérer des catégories de contenu

Effectuez la maintenance en gardant le contrôle des versions grâce aux restrictions d'accès et aux restaurations

Intégrez des outils d'assistance, des CRM et des plateformes web

Analysez l'utilisation grâce aux tableaux de bord intégrés sur les performances du contenu

Limites de Document360

Il s'agit davantage d'un système de documentation que d'un environnement de travail collaboratif complet

L'interface peut sembler dense pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Document360

Professionnel : tarification personnalisée

Entreprises : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

19. Miro (idéal pour la collaboration visuelle et le brainstorming avec une structure IA)

via Miro

Miro est la plateforme de collaboration visuelle incontournable pour les équipes qui pensent en diagrammes, flux et tableaux blancs.

Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, Miro vous aide à organiser plus rapidement des idées dispersées en résultats structurés, que vous mapperiez une feuille de route pour un produit, planifiiez un atelier ou meniez un sprint de conception. L'IA de Miro automatise la création de diagrammes, fournit des modèles intelligents et regroupe les idées pour le brainstorming. De nouveaux outils basés sur l'IA facilitent les ateliers et la créativité collaborative, les plaçant au cœur de l'innovation de l'équipe.

Au lieu de réorganiser manuellement vos idées ou d'étiqueter des notes autocollantes pendant des heures, vous pouvez laisser Miro s'en charger en quelques clics. Il facilite également la collaboration interfonctionnelle en permettant à chacun de contribuer de manière asynchrone, quel que soit le fuseau horaire.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Utilisez le regroupement et le résumé basés sur l'IA pour organiser sans effort le contenu de vos séances de brainstorming

Accédez à des modèles prêts à l'emploi pour vos diagrammes, canevas et sessions de planification de produits

Réalisez une connexion en toute transparence avec des outils tels que Figma, Jira, Notion, Slack et bien d'autres encore

Limites de Miro

Les tableaux peuvent devenir difficiles à gérer lorsqu'ils contiennent trop d'éléments

Certaines fonctionnalités d'IA sont limitées aux forfaits payants

Tarifs Miro

Free

Starter : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

*entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

via Zapier

Si vos applications pouvaient communiquer entre elles, Zapier serait leur traducteur et leur assistant personnel.

Zapier est un outil d'automatisation sans code qui vous aide à combler les lacunes entre vos applications préférées. L'IA de Zapier permet la création de flux de travail en langage naturel, les chatbots IA et la génération de code. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des tableaux de données alimentés par l'IA et des suggestions d'optimisation des flux de travail, ce qui en fait un outil d'automatisation sans code très puissant.

Zapier facilite encore davantage la création de flux de travail (appelés « Zaps ») grâce à ses nouvelles fonctionnalités d'IA. Il suffit de décrire ce que vous voulez en anglais courant pour qu'il rédige une automatisation prête à l'emploi pour tous vos outils connectés. C'est un énorme avantage pour les utilisateurs non techniciens qui souhaitent rationaliser leurs tâches sans avoir à écrire de logique ou à naviguer dans des générateurs complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Automatisez les actions dans plus de 6 000 applications sans code

Utilisez l'IA pour générer des Zaps à l'aide d'invites en langage naturel

Définissez des flux de travail en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle et des filtres

Surveillez et effectuez la modification en cours des flux de travail à partir d'un tableau de bord centralisé

Recevez une notification si les automatisations échouent ou nécessitent des mises à jour

Limites de Zapier

Peut devenir coûteux à mesure que l'utilisation augmente

Certaines actions avancées nécessitent des forfaits premium

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Les post-it et autres solutions rapides ont toujours leur place, mais ils ne peuvent pas suivre le rythme ou la complexité des flux de travail modernes. Les outils basés sur l'IA vont plus loin : ils assurent la connexion des informations, anticipent les besoins et automatisent le travail répétitif qui vous ralentit.

Que vous dirigiez une équipe, gériez des clients ou assuriez le suivi de projets personnels, les outils de cette liste vous aideront à transformer des idées éparses en plans structurés et réalisables.

clickUp* rassemble toutes ces fonctionnalités sur une seule plateforme grâce à l'IA, aux automatisations, à Brain et aux tableaux de bord en temps réel, afin que les projets se déroulent sans heurts, que les objectifs restent visibles et que les équipes restent alignées.

Travaillez intelligemment. Commencez gratuitement avec ClickUp .