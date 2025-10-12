Modèles gratuits de blocage du temps pour Google Sheets

Si vos journées s'écoulent souvent sans que vous n'ayez vraiment progressé, essayez les modèles de planificateur de gestion du temps !

Le bloc de temps vous permet d'organiser votre journée, qu'il s'agisse de rationaliser un emploi du temps chargé entre travail et études ou de réserver du temps pour vos objectifs personnels.

Cal Newport a popularisé la méthode du bloc de temps dans son livre Deep Work, soulignant à quel point une planification ciblée peut considérablement augmenter la productivité et réduire les distractions.

L'utilisation de ce cadre facilite votre semaine, voire votre mois entier. Il est facile à personnaliser, accessible de n'importe où et convient à tous ceux qui souhaitent gérer leur temps plus efficacement.

Voici quelques modèles de blocage du temps Google Sheets faciles à utiliser pour vous aider à démarrer.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion du temps dans Google Sheets ?

Un bon modèle de gestion du temps Google Sheets vous aide à organiser visuellement votre temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel en créant des plages horaires dédiées aux tâches essentielles. Un modèle de planificateur Google Sheets efficace doit comporter :

Intervalles de temps clairs : utilisez un modèle de gestion du temps quotidien et mensuel qui vous permet de diviser la journée en blocs cohérents (par exemple, 30 ou 60 minutes) pour améliorer votre productivité

personnalisation des libellés : *choisissez des modèles qui vous permettent de nommer vos tâches, vos réunions ou vos pauses afin de ne pas être limité à des blocs de temps génériques

Code couleur : optez pour des modèles de planificateur avec des sections codées par couleur afin de séparer visuellement les priorités et de réduire la fatigue décisionnelle

Intégration d'une liste à faire : recherchez des modèles de planificateurs quotidiens et hebdomadaires qui incluent une checklist afin de pouvoir suivre vos tâches en parallèle de vos blocs de temps

Plages horaires tampons : assurez-vous de prévoir de l'espace pour les pauses ou pour le travail supplémentaire afin de garder une vision claire de vos progrès quotidiens et hebdomadaires et de réduire votre stress

Modèles de blocage du temps Google Sheets

Une semaine de travail de 40 heures avec bloc de temps produit le même rendement qu'une semaine de travail de plus de 60 heures sans structure.

C'est là tout l'intérêt de planifier son temps : moins de fatigue, plus de progression significative. Voyons quelques modèles de gestion du temps prêts à l'emploi dans Google Sheets.

1. Modèle de gestion du temps mensuel par Replicon

via Replicon

Affichez une vue d'ensemble de votre emploi du temps mensuel grâce au modèle de gestion du temps mensuel de Replicon. Conçu pour fournir une assistance aux projets à long terme, il est particulièrement utile pour gérer les projets en cours ou suivre la progression réalisée tout au long de la semaine.

Ce planificateur de gestion du temps comprend une liste à faire dédiée qui met en évidence les responsabilités clés et les domaines prioritaires tout au long du mois.

💥 Meilleures fonctionnalités

Organisez les tâches clés dans la liste à faire avec des descriptions, des mises à jour de statut et des notes

Attribuez des thèmes quotidiens en liant les éléments de la liste à faire à chaque jour du mois

Suivez vos progrès en mettant à jour le statut des tâches au fur et à mesure que vous les achevez dans différents délais

🔑 Idéal pour : les freelances et les managers qui jonglent entre plusieurs projets, souhaitent établir efficacement leurs priorités et garder une longueur d'avance sur chaque livrable.

2. Modèle de gestion du temps quotidien par Replicon

via Replicon

Le modèle de gestion du temps Daily Time Blocking Template de Replicon est un autre modèle Google Sheets très utile pour les utilisateurs. Il divise votre journée en blocs de 30 minutes, ce qui vous permet de mapper vos tâches avec plus de précision.

Une liste à faire intégrée à la fin de ce modèle de planning quotidien vous permet d'organiser vos tâches, tandis que les blocs de temps vous garantissent de ne rien oublier.

💥 Meilleures fonctionnalités

Divisez votre journée en blocs de 30 minutes pour une planification détaillée

Associez chaque créneau horaire à des tâches de la liste à faire en fonction du temps nécessaire

Mettez à jour le statut des tâches au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée pour rester sur la bonne voie

🔑 Idéal pour les professionnels tels que les cadres d'entreprise et les consultants qui ont besoin du suivi du temps pour gérer plusieurs réunions et clients dans le cadre de leurs emplois du temps chargés.

💡 Conseil de pro : utilisez la colonne « description » pour clarifier chaque tâche, la colonne « statut » pour le suivi des progrès et la colonne « notes » pour noter tout détail supplémentaire qui pourrait vous être utile plus tard.

3. Modèle de blocage du temps bihebdomadaire par Float

via Float

Vous travaillez sur un projet trop détaillé pour un planning hebdomadaire, mais qui ne s'étend pas sur tout un mois ? Ce modèle de gestion du temps bihebdomadaire de Float est le compromis idéal.

Les dispositions simples des semaines 1 et 2, ainsi que les colonnes quotidiennes du lundi au samedi, offrent un équilibre parfait pour la planification à court terme de vos objectifs hebdomadaires.

💥 Meilleures fonctionnalités

Planifiez sur une période de deux semaines pour gérer des projets de taille moyenne ou des tâches récurrentes

Personnalisez facilement les colonnes, supprimez les week-ends si vous n'en avez pas besoin ou mettez en évidence les jours clés

Suivez la cohérence en visualisant la charge de travail sur deux semaines dans un seul affichage

🔑 Idéal pour : les équipes ou les personnes qui gèrent plusieurs livrables à court terme, tels que les délais de création de contenu, les présentations aux clients, les mises à jour de projet, etc.

4. Modèle de gestion du temps Google Sheets par HubSpot

via HubSpot

Vous commencez la journée avec une longue liste à faire, et peu à peu, votre concentration commence à faiblir. Ce modèle de gestion du temps Google Sheets créé par HubSpot vous aide à établir un emploi du temps qui fonctionne avec votre cerveau, et non contre lui.

Le blocage de temps avec ce modèle vous aide à prendre le contrôle en attribuant à chaque tâche son propre espace dans votre journée, afin que vous n'ayez plus à passer d'une tâche à l'autre.

💥 Meilleures fonctionnalités

Disponible à la fois dans Excel et Google Sheets pour une planification flexible

Listez vos tâches avec des créneaux horaires et des notes pour rester organisé et sur la bonne voie

Des cases à cocher pour chaque tâche vous permettent de cocher celles qui sont terminées

🔑 Idéal pour : équilibrer les tâches d'administrateur telles que la gestion des e-mails, la planification des réunions et l'organisation des documents tout en assurant le suivi du planning quotidien.

✨ Conseils bonus pour une efficacité maximale Utilisez des colonnes verticales pour représenter chaque jour et divisez votre journée en blocs de 15, 30 ou 60 minutes, selon ce qui convient le mieux à votre flux

Ensuite, attribuez des tâches à tous les blocs de temps

Utilisez des codes de couleur pour votre emploi du temps afin de faciliter la lecture visuelle

5. Modèle de planning hebdomadaire par Google Sheets Templates

via Modèles Google Sheets

Un modèle de planning hebdomadaire mérite une place dans votre liste, et le modèle de planning hebdomadaire de Google Sheets Templates est exactement ce qu'il vous faut.

Lorsque votre semaine est remplie de réunions, de délais et de tâches qui vous assaillent de toutes parts, ce modèle de gestion du temps hebdomadaire vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos. Sa disposition claire et épurée est parfaite pour mapper votre semaine en un clin d'œil.

💥 Meilleures fonctionnalités

Définissez l'heure de début de votre planning, l'intervalle de temps et la date de début de la semaine

Planifiez chaque journée grâce à l'affichage hebdomadaire du lundi au dimanche, avec des blocs de temps de 30 minutes

Utilisez un code de couleur pour mettre en évidence les différentes activités d'un seul coup d'œil

🔑 Idéal pour : Gérer les tâches hebdomadaires récurrentes telles que les réunions d'équipe, les réunions avec les clients ou les mises à jour de projet afin que tout se déroule sans accroc.

6. Modèle hebdomadaire de gestion du temps Google Sheets par Everhour

via Everhour

Le modèle hebdomadaire de gestion du temps Google Sheets d'Everhour est un autre modèle hebdomadaire de gestion du temps. Il est doté d'une disposition de calendrier numérique qui rend la planification très intuitive.

Au lieu d'une grille encombrée, vous disposez de larges colonnes pour chaque jour de la semaine, divisées en tranches horaires, puis en intervalles de 15 minutes. Vous pouvez ainsi bloquer votre temps dans les moindres détails sans vous sentir submergé.

💥 Meilleures fonctionnalités

Planifiez votre semaine grâce à un affichage clair et agréable à consulter de votre calendrier numérique

Divisez chaque heure en trois segments pour planifier vos tâches en détail

Idéal pour visualiser en un seul endroit les blocs de travail intensif, les réunions et les tâches récurrentes

🔑 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent contrôler plus précisément leur emploi du temps quotidien de travail, comme les consultants et les télétravailleurs.

limites de l'utilisation de Google Sheets pour le time blocking*

Google Sheets pour le bloc de temps est gratuit, flexible et efficace. Mais il présente quelques limites :

Surcharge manuelle : la mise à jour des cellules, l'ajustement des blocs de temps et le déplacement des tâches peuvent rapidement devenir fastidieux

Pas de rappels intégrés : contrairement aux applications dédiées au time blocking, Sheets ne vous avertira pas lorsqu'il sera temps de passer à autre chose

*collaboration limite : vous pouvez bien sûr partager le document, mais synchroniser en temps réel et attribuer des tâches ne sont pas ses points forts

code couleur = travail supplémentaire :* il est possible de rendre le tout visuellement attrayant, mais cela demande de l'effort et de la cohérence

*modèles alternatifs de blocage du temps pour une gestion efficace du temps

Si vous commencez à trouver que Google Sheets ne vous suffit plus, il est peut-être temps de passer au niveau supérieur. Découvrez ces modèles de gestion du temps proposés par ClickUp, plus avancés et plus efficaces :

Vous souhaitez savoir comment le time blocking peut transformer votre productivité ? Regardez cette vidéo pour obtenir un aperçu pratique et des conseils utiles !

1. Modèle de bloc de temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit La planification facilitée grâce au modèle de bloc de temps ClickUp

Prenez une longueur d'avance sur votre journée grâce au modèle de bloc de ClickUp, un outil flexible et visuel qui vous permet de planifier vos tâches, vos réunions et vos temps de repos. Avec un échéancier clair, il devient plus facile de hiérarchiser les tâches importantes, d'éviter la surcharge et de se réserver du temps pour se ressourcer.

Voir comment votre temps est réellement utilisé vous aide à rester concentré et organisé. Doté de fonctionnalités intelligentes, ce modèle de gestion du temps facilite la gestion de votre emploi du temps, même lors de vos journées les plus chargées.

Vous souhaitez augmenter votre productivité au quotidien ? Utilisez le calendrier ClickUp pour obtenir automatiquement les meilleures suggestions d'horaires pour vos réunions, hiérarchiser vos tâches et éviter les conflits d'horaires. Il vous permet de réorganiser votre liste de tâches en fonction de leur priorité et de leur échéance avant qu'elles ne deviennent un casse-tête !

Voici une vidéo fantastique qui vous explique comment le Calendrier ClickUp travaille avec vos tâches, vos priorités et même vos évènements, en gardant tout une connexion contextuelle afin que vous puissiez rester concentré et productif.

💥 Meilleures fonctionnalités

Utilisez des statuts personnalisés tels que « en cours » ou « À faire » pour le suivi du flux des tâches

Affichez votre emploi du temps dans plus de 7 affichages, y compris quotidiens et mensuels

Classez vos tâches par catégorie à l'aide de champs personnalisés pour le type, l'emplacement et la disponibilité

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les chefs de projet qui souhaitent disposer d'une vue d'ensemble claire de leur journée de travail, y compris l'état de statut des tâches et leur disponibilité, afin de mieux gérer leur temps.

💡 Conseil de pro : utilisez la vue calendrier quotidien ClickUp pour planifier et organiser vos tâches et routines clés. Ajoutez des espaces réservés ou des rappels pour être sûr de ne rien manquer d'important dans votre journée.

2. Modèle ClickUp Time Box

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre productivité grâce au modèle de gestion du temps de ClickUp

Le time boxing est un moyen de reprendre le contrôle, et le modèle ClickUp Time Box vous facilite la tâche. Ses blocs de temps structurés vous aident à définir des priorités claires et à maximiser votre productivité quotidienne.

Utilisez ce modèle de gestion du temps pour décomposer vos objectifs généraux en blocs de temps ciblés et les traiter comme des rendez-vous incontournables. Cela vous aidera à éliminer la fatigue décisionnelle et vous évitera de passer sans but d'une tâche à l'autre.

💥 Meilleures fonctionnalités

Bloc efficacement votre temps à l'aide de rendez-vous dans votre calendrier et protégez vos heures de concentration

Hiérarchisez automatiquement les tâches en fonction de leur urgence, de l'estimation de durée ou de la charge de travail de l'équipe

Le suivi du temps intégré et les alertes intelligentes vous permettent de respecter vos tâches

🔑 Idéal pour : les professionnels et les équipes qui recherchent un modèle facile à remplir pour éviter les distractions et terminer plus de travail avec des sessions de travail structurées et efficaces.

👀 Le saviez-vous ? En moyenne, un employé consacre plus de 50 % de sa journée à des tâches peu ou sans valeur. Cela représente une énorme perte de productivité !

3. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Allouez votre temps de manière plus intelligente, et non plus difficile, grâce au modèle d'allocation de temps de ClickUp

Pour assurer la réussite d'un projet, la manière dont vous utilisez votre temps est tout aussi importante que le temps dont vous disposez. Le modèle de répartition du temps de ClickUp vous aide à mapper vos heures afin que votre planification globale et votre exécution quotidienne restent alignées.

Vous pouvez ajouter un niveau de priorité, le nom de l'assigné et la date d'échéance aux tâches pour afficher une vue d'ensemble complète de l'état d'avancement des tâches, incluant les détails clés.

💥 Meilleures fonctionnalités

Améliorez la gestion de projet grâce aux dépendances, aux dates d'échéance et aux rappels

Assurez le suivi de vos projets grâce à des échéanciers clairs, des rappels intelligents et des relations entre les tâches

Passez facilement d'une disposition simplifiée à l'autre pour forfait, programmer et intégrer en toute simplicité

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les planificateurs et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'une méthode systématique pour bloquer du temps et gérer des tâches tout en améliorant la collaboration et l'efficacité.

4. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la planification de votre équipe grâce au modèle de planification par blocs de ClickUp

Le modèle de planification par blocs ClickUp est idéal pour les débutants qui cherchent à gérer efficacement leur temps, leurs projets et la charge de travail de leur équipe. Ce modèle est un dossier prêt à l'emploi qui vous permet de diviser votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques.

Grâce à cet agenda de gestion du temps, attribuez des ressources précieuses à différentes équipes en quelques clics seulement. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité glisser-déposer pour ajuster les priorités et les échéanciers tout au long de la journée.

💥 Meilleures fonctionnalités

Suivez vos progrès grâce à des mises à jour intuitives qui vous indiquent où tout en est

Restez en pulsation de votre journée grâce à des outils de concentration intégrés qui vous alertent à l'approche des échéances

Regroupez et triez les tâches par équipes ou par services pour obtenir une vue d'ensemble plus claire

🔑 Idéal pour : les responsables interfonctionnels qui souhaitent afficher une vue d'ensemble de plusieurs plannings et de l'allocation des ressources.

5. Modèle de planning des équipes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Dites adieu au chaos dans votre planning grâce au modèle de planning des équipes de ClickUp

Le modèle de planning des équipes de ClickUp aide les équipes à rester synchronisées grâce à une vue claire et organisée affichant qui travaille à quel moment, ce qui minimise les changements de dernière minute et maximise la productivité. Il s'agit d'un planning de gestion du temps prêt à l'emploi qui facilite la planification des équipes.

Les responsables peuvent utiliser la vue « Shift Schedule » (Planning des équipes) pour ajuster la couverture des employés en fonction des heures de pointe et des disponibilités. Cela permet de s'assurer qu'aucune équipe n'est en sous-effectif et que la productivité reste constante tout au long de la journée.

💥 Meilleures fonctionnalités

Restez au fait des besoins en personnel grâce à des statuts personnalisés

Ajustez facilement vos heures de travail à l'aide d'échéanciers visuels et de conseils de planification intelligents

Enregistrez les détails importants relatifs aux quarts de travail à l'aide de champs personnalisés tels que « Motif de l'absence » et « Type de quart »

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations et les chefs d'équipe qui ont besoin d'une vue d'ensemble claire de la capacité de leur équipe et de l'avancement des tâches afin d'assurer le bon déroulement des opérations.

👀 Le saviez-vous ? Pas moins de 86 % des employés attribuent les échecs professionnels à une mauvaise communication, et le manque de clarté des plannings est souvent en grande partie responsable de ce problème. C'est là qu'une planification intelligente des horaires entre en jeu.

6. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre journée grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

La gestion du temps personnel joue un rôle clé dans l'amélioration de la productivité. Le modèle de feuille de gestion du temps personnel de ClickUp est l'outil idéal pour reprendre le contrôle de votre journée. Il vous aide à planifier, à suivre votre progression et à tirer le meilleur parti de chaque minute.

Ce modèle est particulièrement utile pour établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle, ce qui vous permet de rester équilibré et d'éviter le surmenage.

Utilisez la fonctionnalité dédiée à la gestion du temps dans ClickUp, qui offre des outils plus intelligents aux propriétaires d'entreprise pour suivre toutes les tâches, les calendriers et la productivité en un seul endroit afin d'obtenir les meilleurs résultats. Obtenez les meilleurs résultats pour toutes les tâches de vos projets en répartissant le temps entre les membres de l'équipe grâce aux vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

💥 Meilleures fonctionnalités

Ajoutez des tâches avec leur niveau de priorité, leurs dates d'échéance, leur estimation de durée, etc

Ajoutez du contexte grâce à des champs personnalisés tels que « Résultat attendu » ou « Nom du client »

Affichez tout, des échéances à l'avancement des tâches, dans 4 dispositions visuelles

🔑 Idéal pour : les freelances, les télétravailleurs et tous ceux qui souhaitent maintenir leur productivité sans compromettre leurs engagements personnels.

7. Modèle de planning personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle de votre agenda personnel grâce au modèle de planning personnel ClickUp

On n'a jamais trop de modèles de planning personnel, et en voici un autre qui mérite d'être ajouté à votre boîte à outils de productivité ! Le modèle de planning personnel ClickUp est idéal pour les débutants et vous permet de vous lancer en quelques secondes.

Suivez facilement vos activités et engagements à venir, identifiez les tâches de priorité et assurez-vous qu'elles soient terminées dans les délais impartis. Ce planning de gestion du temps vous permet d'organiser plus facilement votre journée et vous aide à rester concentré.

💥 Meilleures fonctionnalités

Ajoutez des détails tels que des pièces jointes, des notes et votre statut de disponibilité

Appliquez des filtres et ajoutez des assignés pour obtenir un planning plus détaillé et personnalisé

Identifiez les conflits d'horaires avant qu'ils ne vous prennent au dépourvu

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels du travail, ou toute personne jonglant entre plusieurs engagements et souhaitant garder un agenda personnel clair et sans conflits.

8. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez organisé grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Il est désormais plus facile de respecter un emploi du temps grâce au modèle de gestion du temps de ClickUp. Il est conçu pour offrir clarté, cohérence et efficacité. Utilisez ce modèle pour planifier et visualiser rapidement la durée des tâches, fixer des objectifs et respecter les délais.

Gérez votre routine matinale en créant des blocs de temps pour vos séances d'entraînement, vos courses ou en réservant des plages horaires spécifiques pour passer du temps en famille. Organisez toutes ces tâches quotidiennes à l'aide de ce modèle !

💥 Meilleures fonctionnalités

Saisissez les détails importants tels que la durée des tâches et leur niveau de priorité pour obtenir un contexte clair

Affichez toutes vos tâches quotidiennes et votre progression en un coup d'œil grâce au suivi personnalisable du temps

Organisez vos routines, vos vérifications et vos tâches récurrentes sans rien manquer

🔑 Idéal pour : les personnes qui souhaitent prendre le contrôle de leur journée et respecter leur emploi du temps sans stress, tout en développant des habitudes qui apportent assistance à l'équilibre et à la productivité.

💡 Conseil de pro : améliorez votre concentration et évitez le burn-out grâce à la technique Pomodoro : travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Pour plus de conseils de ce type, consultez notre guide pour améliorer vos compétences en gestion du temps au travail.

9. Modèle de planning des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez-vous plus intelligemment grâce au modèle de planning des employés de ClickUp

La gestion des horaires des employés ne doit pas nécessairement être chaotique. Le modèle de planning des employés de ClickUp simplifie le processus, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la gestion d'une équipe dont la productivité est élevée.

Ce modèle vous permet de créer, d'attribuer et de gérer facilement les horaires de travail de vos employés. Vous pouvez suivre les coûts de main-d'œuvre et la distribution du temps à l'aide d'un seul modèle. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mises à jour manuelles répétées ; de plus, la visibilité en temps réel permet à tous les membres de l'équipe de rester sur la même longueur d'onde.

💥 Meilleures fonctionnalités

Une couleur frappante pour une visualisation facile

Gérez les données relatives aux quarts de travail à l'aide de champs personnalisés tels que le coût de la main-d'œuvre, le taux horaire et le responsable des quarts de travail

Vérifiez la capacité des employés, les blocs spécifiques pour les tâches et la progression des équipes

🔑 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui emploient des travailleurs indépendants ou des équipes tournantes et qui ont besoin d'un planning flexible et clair pour que tout soit bien organisé.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a révélé que 46 % des travailleurs consacrent entre 40 et 60 heures par semaine à leur travail, tandis que 17 % dépassent les 80 heures ! Mais le calvaire ne s'arrête pas là : 31 % ont du mal à trouver du temps pour eux-mêmes de manière régulière. C'est la recette parfaite pour le burn-out. 😰 Mais vous savez quoi ? L'équilibre au travail commence par la visibilité ! Les fonctionnalités intégrées de ClickUp, telles que la vue Charge de travail et le suivi du temps, permettent de visualiser facilement la charge de travail, de répartir équitablement les tâches et de suivre les heures réellement passées, afin que vous sachiez toujours comment optimiser votre travail et à quel moment. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

10. Modèle de planning mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre mois sans rien manquer grâce au modèle de planning mensuel ClickUp

Le modèle de planning mensuel de ClickUp transforme vos tâches à accomplir en un format visuel clair. Cela vous aide à respecter les délais et à hiérarchiser certaines tâches afin d'améliorer votre productivité.

Grâce à ce modèle gratuit de gestion du temps mensuel, vous pouvez gérer et mieux comprendre vos activités mensuelles. De plus, sa structure vous permet de garder toutes vos tâches alignées sur leurs échéances.

💥 Meilleures fonctionnalités

Gardez un œil sur les onglets essentiels tels que le budget, l'échéancier et le coût horaire

Gardez le contrôle sur votre temps mensuel grâce aux chronomètres intégrés et aux rappels pratiques dans votre boîte de réception

Marquez toutes vos tâches en fonction de leur état d'avancement, qu'elles soient bloquées, en cours ou terminées

🔑 Idéal pour : les freelances et les gestionnaires de projet qui ont besoin d'allouer judicieusement leurs ressources et de tout garder parfaitement en suivi.

💡 Conseil de pro : définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (SMART) afin de rester concentré et d'éviter les pièges courants en matière de gestion du temps à long terme.

11. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez le meilleur parti de chaque minute grâce au modèle de planning 24 heures ClickUp

Lorsque vous avez des objectifs urgents ou une journée bien remplie, un modèle de gestion du temps quotidien est votre meilleur allié. Le modèle de planning 24 heures ClickUp vous aide à diviser votre journée en plusieurs blocs gérables, afin de ne rien manquer.

Ce modèle de gestion du temps quotidien vous aide à mapper clairement le temps nécessaire à chaque tâche. Vous pouvez ensuite définir des rappels pour les heures de début, les échéances et même les pauses dans ce modèle.

💥 Meilleures fonctionnalités

Ajoutez des notes et organisez-les par champs tels que « Se sentir bien », « Type de tâche » et « Notes importantes »

Divisez votre journée en intervalles d'une heure en utilisant des points de contrôle, des niveaux d'énergie ou des zones de concentration

Hiérarchisez les tâches importantes à l'aide de la vue Tableau pour rester concentré tout au long de la journée

🔑 Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui ont des objectifs quotidiens et souhaitent transformer leurs listes à faire chaotiques en plans ciblés et réalisables.

12. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de calendrier de gestion de projet de ClickUp vous permet de suivre votre projet du début à l'achevement

Gérer un projet sans calendrier précis revient à naviguer dans un labyrinthe les yeux bandés. Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp vous fournit la feuille de route dont vous avez besoin (avec les jalons, les échéances et les mises à jour en temps réel) pour mener votre équipe vers la réussite.

Grâce à cet outil de planification, visualisez l'ensemble du calendrier de votre projet d'un seul coup d'œil et tenez tout le monde informé de la progression du projet grâce à des mises à jour en temps réel.

💥 Meilleures fonctionnalités

Définissez des alertes automatisées pour les échéances à venir afin que personne ne soit pris au dépourvu

Marquez les tâches comme Achevées, Retardées, en cours, En attente ou À faire pour voir ce qui nécessite une attention immédiate

Suivez les statuts des projets au fil de la semaine pour tenir tout le monde informé

🔑 Idéal pour : les agences de marketing sur les réseaux sociaux qui gèrent plusieurs projets de clients et les freelances qui jonglent entre différents horaires de travail et délais.

💡 Conseil de pro : utilisez des outils logiciels de planification de projets tels que ClickUp pour planifier plusieurs projets simultanément et gérer leurs échéanciers.

Voici comment ClickUp fait la différence pour les équipes dans le monde réel :

ClickUp est un excellent moyen de rester sur la bonne voie et de respecter les délais en matière de livrables clients, de gestion du temps et de gestion de projet.

13. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la synchronisation de votre équipe grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Le dernier modèle que nous vous proposons est idéal pour la planification des équipes. Le modèle de planning d'équipe ClickUp vous permet de visualiser et de planifier facilement la charge de travail de votre équipe grâce à des vues calendaires en temps réel.

Ce planning de gestion du temps vous permet d'aligner toutes les tâches afin d'équilibrer efficacement la charge de travail. Il apporte clarté et organisation au planning de travail de votre équipe. Il facilite ainsi la gestion des équipes interfonctionnelles et la gestion des multiples rotations d'équipes.

💥 Meilleures fonctionnalités

Utilisez la vue Calendrier pour définir le regroupement des tâches par blocs horaires individuels

Créez des jalons pour respecter les délais des tâches les plus importantes

Utilisez les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord pour rester organisé du début à la fin

🔑 Idéal pour : les équipes à distance et les start-ups en pleine croissance qui ont besoin de visibilité sur la propriété des tâches et la distribution adéquate de la charge de travail.

terminez votre journée de la meilleure façon possible avec ClickUp *

Si vous en avez assez de sentir que votre liste de tâches dicte votre journée, ClickUp est la solution révolutionnaire que vous recherchiez. Grâce à ses modèles quotidiens et mensuels, vous pouvez organiser et achever vos tâches, gérer votre temps et suivre votre progression, que vous travailliez seul ou à la tête d'une équipe.

Ces modèles sont conçus pour vous apporter clarté et structure, vous aidant ainsi à rester concentré et à garder le contrôle sur vos différentes tâches. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour découvrir ces modèles performants et commencer à tirer le meilleur parti de chaque minute !