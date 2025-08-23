Grok 4 vs ChatGPT : quel chatbot IA l'emportera en 2025 ?

Les cercles technologiques ne cessent de débattre de Grok 4 et ChatGPT.

Grok 4 d'Elon Musk, développé par xAI, se positionne comme une alternative audacieuse et sans censure, tandis que ChatGPT d'OpenAI continue d'évoluer avec un raisonnement et une facilité d'utilisation renforcés.

Les deux prétendent vous fournir des réponses plus précises et des résultats plus rapides, mais le véritable test réside dans leurs performances lorsque vous devez déboguer du code, effectuer des recherches approfondies, rédiger des textes clairs ou gérer les discussions avec les clients.

Dans cet article, nous examinerons en détail les points forts et les points faibles de chacun, ainsi que celui qui convient le mieux à votre travail. Nous verrons également pourquoi ClickUp a un avantage sur les deux autres.

C'est parti ! 🤖

Qu'est-ce que Grok 4 ?

via Grok

Grok 4 est le modèle d'IA avancé de xAI, conçu pour fournir des réponses précises et actualisées grâce à l'intégration d'outils natifs et à la recherche en temps réel sur le Web et la plateforme X.

Disponible via les abonnements SuperGrok et Premium+ et l'API xAI, cette solution offre des fonctionnalités avancées de raisonnement logique, d'analyse d'images et d'interaction vocale.

Fonctionnalités de Grok 4

Examinons les fonctionnalités exceptionnelles de Grok et leur valeur pour les développeurs et les décideurs en matière de /IA.

Fonctionnalité n° 1 : apprentissage par renforcement à grande échelle et raisonnement multi-agents intensif

Découvrez des capacités de raisonnement avancées pour les tâches techniques

Grok 4 a été entraîné à l'aide d'un apprentissage par renforcement à très grande échelle sur Colossus de xAI, un cluster de supercalculateurs équipé de 200 000 GPU.

Cela permet un raisonnement précis et riche en domaines dans les domaines des mathématiques, du code et des sciences, atteignant des performances de référence (par exemple, ARC-AGI, Humanity's Last Exam) bien supérieures à celles de Grok 3.

De plus, Grok 4 Heavy va encore plus loin avec plusieurs agents qui travaillent en parallèle pour vérifier les réponses entre elles.

Fonctionnalité n° 2 : utilisation d'outils natifs et intégration de la recherche en temps réel

Obtenez des informations précises provenant de tous les réseaux sociaux

Grok 4 choisit et utilise de manière autonome des outils, avec un intervalle allant des interpréteurs de code à la recherche sur le Web et X, afin de recueillir les données les plus récentes pour fournir des réponses précises.

DeepSearch, la recherche Web et l'analyse d'images et de fichiers sont toutes intégrées à la suite de fonctionnalités de Grok, intégrées pendant la formation plutôt que rajoutées après coup.

Fonctionnalité n° 3 : saisie multimodale, mode vocal et puissance de l'API

Analysez du texte, des images et des entrées vocales en direct

Grok 4 offre une interaction multimodale complète au tableau, gérant de manière transparente le texte, les visuels et la voix. Son mode vocal avancé vous permet d'avoir des discussions naturelles et même de pointer votre caméra vers un objet pour obtenir une interprétation en direct de la scène.

Les développeurs ont également accès à une API puissante avec une fenêtre contextuelle de 256 000 jetons, une recherche en temps réel sur le Web, X et les actualités, ainsi qu'une sécurité de niveau Enterprise (SOC 2 Type II, RGPD, CCPA).

Cela le rend particulièrement adapté à la génération de code long, à la documentation complexe et aux cas d'utilisation sensibles.

🧠 Fun Fact : Dans le domaine de l'IA, le terme « hallucination » n'a pas le même sens que dans la vie réelle. Il désigne le fait qu'un modèle invente avec assurance des éléments, tels que des sources, des citations ou des faits, sans avoir conscience qu'ils sont faux.

Tarifs de Grok 4

Standard : 30 $/mois par utilisateur

lourd : *300 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT

ChatGPT est l'assistant IA conversationnel d'OpenAI. Il est conçu pour aider les utilisateurs dans un large intervalle de tâches, notamment la rédaction, le code, la recherche et les activités créatives.

Cette alternative à Grok IA exploite des modèles de raisonnement avancés pour fournir des réponses contextuelles et a été intégrée à divers outils afin d'améliorer ses capacités.

Fonctionnalités de ChatGPT

Voici trois fonctionnalités exceptionnelles qui distinguent ChatGPT dans l'espace de l'IA.

Fonctionnalité n° 1 : GPT Store pour des assistants IA personnalisables

Personnalisez les assistants IA personnalisés en fonction de vos besoins spécifiques grâce à la boutique GPT Store

Le GPT Store permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser leurs assistants IA personnalisés sans avoir besoin de connaissances en programmation. Vous pouvez définir des instructions spécifiques, télécharger des fichiers et définir des paramètres afin d'adapter le comportement de l'IA à vos besoins.

Cette fonctionnalité aide les particuliers et les entreprises à développer des outils d'IA spécialisés pour des tâches telles que le service client, la création de contenu et l'analyse de données.

🧠 Fait amusant : un sondage AP-NORC a révélé que 60 % des adultes américains sont des utilisateurs d'outils d'IA pour rechercher des informations, et que ce nombre grimpe à 74 % chez les moins de 30 ans. Seuls 40 % utilisent l'IA pour améliorer leur productivité au travail, et ils sont encore moins nombreux à lui faire confiance pour leurs achats ou leurs loisirs. Les jeunes utilisateurs s'appuient sur l'IA pour le brainstorming, tandis que les adultes plus âgés se montrent beaucoup plus prudents.

Fonctionnalité n° 2 : recherche approfondie et navigation Web autonome

Effectuez des recherches approfondies sans effort grâce à Deep Research

Deep Research est un agent IA intégré à ChatGPT qui navigue de manière autonome sur le Web pour recueillir des informations sur un sujet spécifique.

Après avoir reçu votre invite, instructions, Deep Research peut vous poser des questions de clarification avant de lancer son processus de recherche en plusieurs étapes. Il effectue ensuite des recherches approfondies, évalue et synthétise les informations provenant de diverses sources.

Fonctionnalité n° 3 : agent pour l'automatisation intelligente des tâches

Automatisez la création de présentations avec ChatGPT Agent

L'agent ChatGPT étend les capacités de l'assistant en lui permettant d'effectuer des tâches telles que remplir des formulaires, exécuter du code et interagir avec des applications externes.

Il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens grâce à des connecteurs directs avec des outils tels que Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook et Notion. Cela signifie qu'il peut rédiger des messages, mettre à jour des fichiers et déplacer des données entre les systèmes sans avoir recours à des solutions de contournement peu pratiques.

🔍 Le saviez-vous ? Les applications d'IA n'apprennent pas de manière incrémentielle. Une fois qu'un modèle a été entraîné, il ne peut plus apprendre de nouvelles choses à moins d'être réentraîné ou affiné à l'aide de nouvelles données. C'est pourquoi il ne se souvient pas des actualités récentes, sauf s'il est connecté à une navigation en direct ou à des outils externes.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Grok 4 vs ChatGPT : comparaison des fonctionnalités

Nous venons d'explorer ce qui rend Grok 4 et ChatGPT si puissants. Grok 4 excelle dans la recherche en temps réel, les entrées multimodales et le raisonnement ultra-performant. De son côté, ChatGPT offre des résultats raffinés, des intégrations transparentes, des assistants IA personnalisables et une automatisation intelligente.

Voici une brève comparaison entre Grok et ChatGPT ($$$a).

Capacité Grok 4 ChatGPT Fonction principale IA en temps réel, axée sur le raisonnement, avec recherche approfondie sur X et le Web IA conversationnelle multimodale sophistiquée, offrant une large intégration d'outils et une grande stabilité Philosophie sous-jacente « Recherche maximale de la vérité » avec une personnalité spirituelle, parfois rebelle Un assistant utile et convivial axé sur des réponses sûres et structurées Connaissance en temps réel Extrait les tendances sociales et web en temps réel via l'intégration DeepSearch/X Nécessite des plugins de navigation ou Deep Research pour les données actuelles ; non natif Raisonnement et résolution de problèmes Exceptionnel avec des benchmarks techniques (AIME, niveau doctorat en sciences) ; raisonnement « multi-agent » dans le modèle Heavy Excellent raisonnement structuré et logique ; décompositions étape par étape et résultats cohérents Intégrations et écosystème Principalement limité à l'écosystème X, intégrations tierces minimales Prend en charge les plugins, l'accès à l'API et les connecteurs vers des outils tels que Gmail, Teams, Notion Personnalisation Personnalisation à la limite ; étroitement lié à la vision produit d'Elon Musk Grande flexibilité grâce aux GPT personnalisés, aux fonctionnalités de mémoire et aux flux de travail sur mesure Vitesse et réactivité Rapide et de discussion, avec des résultats courts et percutants Peut être plus lent pour les requêtes complexes, mais plus performant pour les réponses détaillées et en long formulaire Fenêtre de contexte Jusqu'à 256 000 jetons, idéal pour les longues discussions et les documents complexes Varie selon le modèle, GPT-4 offrant une fenêtre contextuelle importante mais plus petite Idéal pour Professionnels techniques ayant besoin d'un raisonnement approfondi, de données récentes et d'une précision dans les domaines des sciences, de la technologie, de Créateurs, entreprises, équipes axées sur l'automatisation et utilisateurs occasionnels qui ont besoin de fiabilité et de polyvalence avec des intégrations *Tarifs Pas de forfait Free ; forfaits à partir de 30 $ par utilisateur Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $ par utilisateur

Maintenant, alignons les domaines clés où ils se recoupent et voyons où chacun excelle.

Fonctionnalité n° 1 : données en temps réel et connaissance du contexte

Lorsque vous utilisez l'IA pour la recherche ou la prise de décision, vous devez être sûr de la pertinence et de l'actualité des données. Voici comment chaque outil traite les informations en temps réel.

Grok 4

Grok 4 inclut des capacités de recherche en temps réel sur X, le Web et les actualités, ce qui garantit la pertinence de ses réponses et leur lien direct avec les informations en direct.

Son intégration native lui permet d'extraire en temps réel les tendances et le contexte social.

ChatGPT

ChatGPT ne récupère pas automatiquement les mises à jour en direct des flux sociaux.

Mais grâce à Deep Research et à son architecture d'agent, il peut exploiter le Web en temps réel, recueillir des informations auprès de sources fiables et fournir des résumés cités.

🏆 Gagnant : Grok 4, car il est le fournisseur de services en temps réel sur les réseaux sociaux et les tendances.

Fonctionnalité n° 2 : modes d'entrée et de sortie multimodaux

Voyons comment ils se comparent en matière d'entrée et de sortie multimodales.

Grok 4

Grok 4 prend en charge le texte, les images et la voix, et peut même analyser de longs documents ou analyser une scène en direct via votre caméra.

De plus, son API offre une fenêtre contextuelle massive de 256 000 jetons, ce qui la rend idéale pour les invites, instructions longues et complexes.

ChatGPT

ChatGPT prend également en charge l'assistance aux entrées multimodales (texte, voix, images) et les exportations via l'écosystème GPT, des plugins, Code Interpreter et Deep Research. Il offre une extension et une polyvalence pour les flux de travail créatifs, de code et de productivité.

🏆 Gagnant : C'est match nul ! Grok 4 prend l'avantage si vous avez besoin de fenêtres contextuelles très grandes ou d'une analyse de scène par caméra, tandis que ChatGPT est plus performant si vous recherchez un écosystème complet et sophistiqué avec de nombreuses extensions.

Fonctionnalité n° 3 : raisonnement, automatisation des tâches et intégration des flux de travail

Au-delà de la simple réponse aux questions, le véritable test consiste à évaluer la capacité de l'IA à réfléchir, à agir et à s'intégrer dans votre flux de travail.

Grok 4

La variante Heavy de Grok 4 est conçue pour un raisonnement approfondi et de longue formule.

Il utilise une installation multi-agents pour résoudre des problèmes techniques en mathématiques, en code et en logique scientifique, et affiche d'excellents résultats sur des benchmarks difficiles tels que l'AIME et le Humanity's Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT mise sur l'automatisation des tâches grâce à son mode Agent. Il peut effectuer des actions en plusieurs étapes (réservation, recherche ou intégration d'applications) tout en vous donnant la possibilité d'intervenir à des étapes clés.

Grâce à ses connecteurs pour des outils tels que Gmail, GitHub, Calendrier et Notion, il s'intègre parfaitement dans les flux de travail quotidiens.

🏆 Gagnant : C'est à nouveau un match nul ! Grok 4 brille si vous avez besoin d'un raisonnement structuré et d'une précision technique, tandis que ChatGPT l'emporte pour l'automatisation des flux de travail et l'intégration dans le monde réel.

Grok 4 vs ChatGPT sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs sur le débat Grok 4 vs ChatGPT.

Un utilisateur a partagé son avis :

Cela dépend de ce que vous essayez de faire. Grok 4 est beaucoup plus intelligent que Grok 3. Il est moins censuré que ChatGPT, ce qui est un avantage si vous faites de l'écriture créative. Cependant, ChatGPT écrit mieux. Pour le code, Grok 4 est le meilleur, suivi de ChatGPT, puis de Grok 3...

Voici ce que pensent les utilisateurs de Reddit sur l'utilisation et la fiabilité :

Pour moi, c'est un choix difficile. J'ai SuperGrok et ChatGPT Plus. Grok 4 m'a semblé très agréable à utiliser par rapport à O3, par exemple. Il n'est peut-être pas très rapide parfois, mais lors de mes tests d'invite, il a fourni les réponses les plus longues et les plus complètes. Je ne peux pas encore utiliser le mode compagnon, ce qui est le seul inconvénient. GPT est moins cher et plus rapide, mais pour les tâches lourdes, je préfère Grok. Si je devais n'en acheter qu'un seul pour mon usage, ce serait sans hésiter Grok.

Et ce que les utilisateurs ont remarqué concernant les limites de performances :

Pour vous donner une idée, j'ai travaillé sur un projet avec Grok 3 pendant 7 mois et je n'ai pas pu le terminer car il n'était tout simplement pas assez intelligent. Grok 4 est sorti, et j'ai terminé le projet en 2 heures...

Dans leur comparaison globale, les utilisateurs de Reddit ont commenté :

Les deux sont de bons produits, tout aussi performants, avec des forces et des faiblesses différentes. J'ai acheté un mois d'abonnement à SuperGrok, mais je vais rester fidèle à ChatGPT. La génération de vidéos et d'images est supérieure dans ChatGPT, et les applications offrent une expérience plus fluide. Le mode vocal de ChatGPT est beaucoup plus fluide et naturel. Grok est parfois agréable car il ne vous réprimande pas, mais je n'aime pas vraiment sa personnalité ni son sens de l'humour...

🔍 Le saviez-vous ? Des chercheurs ont commencé à créer des modèles d'IA qui communiquent entre eux pour déboguer, évaluer ou même s'entraîner mutuellement. Ce processus, appelé « collaboration multi-agents », pourrait permettre aux futurs systèmes d'IA de développer des capacités plus complexes.

Rencontre ClickUp, la meilleure alternative à ChatGPT et Grok 4

ChatGPT et Grok 4 sont tous deux confrontés à des défis liés à l'IA en tant qu'assistants autonomes, car ils ne gèrent pas de projets, n'automatisent pas les flux de travail et ne centralisent pas les connaissances.

ClickUp adopte une approche différente en intégrant l'IA dans les outils que les équipes utilisent déjà. Au lieu de passer d'un assistant à un logiciel de gestion de projet, vous disposez d'une plateforme connectée unique.

Voici comment cela élève la barre. 🤩

ClickUp's One Up #1 : IA contextuelle, là où vous travaillez

Faites le brainstorming de vos idées où que vous soyez dans votre environnement de travail avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp. Il réside dans votre espace de travail et vous aide à agir au sein des tâches et des documents. Vous pouvez l'utiliser pour résumer des discussions, partager des mises à jour, rédiger du contenu et générer des idées sans avoir à passer d'un onglet à l'autre.

L'une des principales fonctionnalités de ClickUp Brain est sa compréhension du contexte de l'environnement de travail. Il comprend vos projets, les membres de votre équipe et vos flux de travail, et agit en tant que fournisseur, prestataire de suggestions et d'automatisations personnalisées basées sur les données de l'environnement de travail en temps réel.

Prenons l'exemple d'un programme d'intégration client. Demandez à ClickUp Brain de rédiger une série d'e-mails de bienvenue. Il extraira les étapes de formation de votre checklist, les conseils sur le ton à adopter à partir des documents et les détails du client à partir des tâches. Vous obtiendrez une séquence d'e-mails adaptée au client, à l'image de votre marque et en phase avec l'échéancier du projet.

Vous pouvez même passer de ClickUp Brain à ChatGPT, Claude et Google Gemini sans quitter l'application. Générez des images, des tâches, des messages et des projets sans invites complexes ni saisie manuelle.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre au sein de ClickUp Brain

Pour les projets plus complexes, ClickUp Brain MAX étend cette puissance à un assistant IA achevé pour bureau. Il rassemble les meilleurs modèles d'IA, vos données ClickUp et votre contexte de travail, ainsi que de puissantes automatisations, le tout dans une expérience de bureau sécurisée et fluide.

💡Conseil de pro : dictez des tâches, des requêtes de recherche ou même des documents entiers à l'aide de votre voix. La fonctionnalité Talk to Text alimentée par l'IA de Brain MAX fonctionne partout sur votre ordinateur, rendant ainsi la productivité mains libres une réalité. Personnalisez la transcription et l'interprétation de votre voix, y compris le vocabulaire et le style, pour une expérience véritablement personnalisée.

Automatisez les flux de travail récurrents

L'IA alimente également les agents ClickUp Autopilot qui prennent en charge les flux de travail répétitifs. Par exemple, les agents de rapports hebdomadaires et quotidiens publient des mises à jour dans un espace ou une liste, tandis qu'un agent Team StandUp résume le travail effectué par votre équipe.

Configurez des déclencheurs et recevez des mises à jour, des rapports et des réponses à l'aide des agents ClickUp Autopilot

Prenons l'exemple des canaux d'assistance. Les membres d'une équipe posent souvent les mêmes questions sur les produits. Au lieu de demander à un responsable de répondre, l'agent de réponses automatiques intervient en puisant directement dans les documents, les tâches et les discuter. Résultat ? Des réponses plus rapides, moins de répétitions et une équipe qui peut rester concentrée sur le travail qui compte vraiment. Si vous avez besoin d'une solution plus personnalisée, vous pouvez créer des agents Autopilot personnalisés à l'aide du générateur sans code. Ces agents s'adaptent aux règles de votre environnement de travail et réagissent à des déclencheurs tels que de nouvelles tâches créatives, des documents mis à jour ou des invitations à des sessions de planification de sprint.

ClickUp's One Up #2 : l'IA dans les documents

Générez du contenu original ou effectuez une modification en cours sur du contenu existant à l'aide de ClickUp Brain dans ClickUp Document

Les documents ClickUp sont des documents évolutifs directement liés à vos tâches, vos projets et votre base de connaissances. Chaque document est intégré de manière native à votre environnement de travail, de sorte que les mises à jour et les actions à entreprendre restent connectées au travail réel.

Avec l'IA dans Document, vous pouvez :

*écrivez mieux : demandez simplement à /IA d'améliorer, de raccourcir ou d'étoffer votre texte, ou encore d'en modifier le ton

*restez au courant : survolez le titre du document, cliquez sur Demander à l'IA > Résumé et obtenez un récapitulatif concis. Idéal pour rattraper votre retard sur une proposition de 10 pages en quelques secondes

obtenez des réponses rapidement : *Utilisez Ask IA pour formuler une requête sur un document comme vous le feriez avec un collègue. Vous avez besoin de connaître la procédure approuvée dans un document de politique ? L'IA recherche le contenu et répond directement

*agissez instantanément : surlignez les exigences ou les notes de réunion, puis sélectionnez « Générer des éléments d'action » pour créer immédiatement des tâches avec des échéances

Facilitez la collaboration interrégionale : sélectionnez du texte ou un document entier, et /IA le traduira de manière transparente

*assistance aux équipes techniques : résumer les références API ou créer une documentation technique structurée à l'aide de l'IA. Cela réduit les erreurs et garantit la cohérence des connaissances sur les produits entre les équipes d'ingénierie et d'assistance

Supposons qu'une équipe de réussite client crée un guide pour ses clients. Au fur et à mesure de la rédaction, l'IA puise dans les tâches liées, commentaires et documents pour suggérer de nouvelles sections. Le résultat est une documentation toujours alignée sur les dernières mises à jour et processus du produit.

ClickUp's One Up #3 : Gestion de projet avec l'IA

ClickUp a été conçu comme une plateforme de gestion de projet, ce qui rend ses fonctionnalités d'IA beaucoup plus efficaces. Chaque tâche, jalon et dépendance dans le logiciel de gestion de projet ClickUp est connecté, de sorte que les résultats de l'IA sont toujours ancrés dans leur contexte.

Voici un aperçu de quelques-unes des façons dont ClickUp AI, l'IA intégrée, facilite les tâches quotidiennes de gestion de projet

*soyez plus terminé, plus rapidement : ClickUp Brain résume les mises à jour de projet, les notes de réunion et les longs fils de commentaires, puis génère des tâches, des sous-tâches et des éléments à partir de ceux-ci. Il suggère également les meilleurs assignés en fonction de la charge de travail, de l'expertise et de l'activité passée

améliorez la collaboration : *Il génère des rapports d'avancement et des mises à jour en temps réel sans intervention manuelle. De plus, il classe et résume les informations relatives aux tâches dans des champs personnalisés avec IA pour une meilleure organisation des informations

*améliorez votre efficacité et votre productivité : l'IA de ClickUp vous aide à travailler plus intelligemment grâce à des recommandations personnalisées en fonction de votre rôle et de vos responsabilités. Tout est suivi pour vous, des risques liés aux projets aux jalons. De plus, le calendrier ClickUp alimenté par l'IA vous aide à forfaiter votre temps en fonction des priorités, des tâches et des évènements programmés

Planifiez des réunions en langage naturel grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

De plus, Brain MAX peut créer, mettre à jour et gérer les tâches ClickUp, les documents, les discussions et les évènements du calendrier ClickUp directement depuis votre bureau.

Un utilisateur de ClickUp partage son avis :

ClickUp est la plateforme de gestion la plus robuste qui ait aidé notre entreprise de multiples façons à assurer la maintenance de nos processus et de nos flux de travail et à terminer notre travail dans les délais impartis.

ClickUp est la plateforme de gestion la plus robuste qui ait aidé notre entreprise de multiples façons en matière de maintenance de nos processus et de nos flux de travail, et à faire en terminer nos tâches dans les délais impartis.

Créez des flux de travail plus intelligents

Mais la magie ne s'arrête pas là.

Créez des flux de travail d'automatisation pour gagner des heures de travail manuel grâce à ClickUp Automations

Les automatisations ClickUp vous font gagner des heures d'effort manuel. Elles suivent des règles simples du type « quand ceci se produit, faites cela », que vous pouvez configurer en quelques minutes. Une fois activées, elles s'exécutent silencieusement en arrière-plan, ce qui permet aux projets d'avancer sans intervention manuelle constante.

Voici quelques exemples d'automatisation auxquels nos équipes font confiance : Mettez à jour le statut de la tâche une fois les tests d'assurance qualité achevés et informez l'ingénieur

Publiez des résumés sur les canaux des parties prenantes à la fin d'un cycle de test

Créez des tâches de suivi pour les bugs non résolus

Maintenez la collaboration liée au contexte

Discutez de vos projets sans quitter votre espace de travail grâce à ClickUp Chat

ClickUp Discuter intègre les discussions au flux de travail. Chaque message est associé aux tâches et aux documents, ce qui évite toute perte de contexte entre les différents outils.

Les équipes peuvent poser des questions, partager leurs décisions et créer des éléments à mener directement dans l'espace de travail où se fait le travail. FollowUps transforme les éléments à mener en tâches, SyncUps permet les appels vocaux et visio-conférences, et la fonctionnalité Catch Me Up alimentée par l'IA aide les coéquipiers à se mettre rapidement au courant.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la révision de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Transformez les informations issues de l'IA en actions concrètes avec ClickUp

Si Grok 4 brille par son raisonnement plus performant et ses données en temps réel, ChatGPT se distingue par son intelligence de discussion, mais aucun des deux ne s'intègre pleinement dans votre flux de travail quotidien.

C'est là que ClickUp prend l'avantage.

Avec ClickUp Brain, l'IA vous aide à créer du contenu, à hiérarchiser les tâches et à automatiser les mises à jour de projet directement dans votre environnement de travail. Associée aux fonctionnalités robustes de gestion de projet de ClickUp, telles que les rapports en temps réel, la planification et l'automatisation des tâches, Teams peuvent avancer plus rapidement, rester alignées et réduire les tâches fastidieuses dans tous les projets.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et laissez l'IA travailler à vos côtés ! ✅