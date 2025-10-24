75 modèles gratuits de défis faciles pour le suivi de votre progression quotidienne

Pour de nombreux cols blancs, la vie est devenue alarmant sédentaire. Rester immobile est devenu notre paramètre par défaut, entre les trajets quotidiens, le travail de bureau et le défilement sans fin des écrans. Les défis quotidiens faciles à relever vous aident à rester actif et à adopter des habitudes saines sans avoir à vous transformer en sergent instructeur.

Vous n'avez pas besoin d'un programme rigoureux pour vous sentir mieux, vous avez juste besoin de constance. C'est exactement ce que vous offre le modèle gratuit de défi 75 Soft. Il vous aide au suivi de vos habitudes quotidiennes, à vérifier vos objectifs personnels et à poursuivre votre parcours de remise en forme sans stress.

Qu'il s'agisse de manger sainement, de faire de l'exercice quotidiennement ou de se détendre avec un livre plutôt que de passer son temps à faire défiler son fil d'actualité, le défi 75 Soft Challenge est conçu pour s'adapter à la vie réelle, y compris aux emplois du temps chargés, aux exigences de travail et même aux occasions sociales qui pourraient vous inciter à dévier de vos objectifs de suivi.

Un modèle solide vous aide à rester cohérent tout au long du processus. Découvrons-en davantage à ce sujet.

Que sont les 75 modèles de défis faciles ?

Les 75 modèles de défis faciles sont des outils prêts à l'emploi qui vous aident à suivre vos tâches quotidiennes pendant 75 jours. Ces modèles comprennent généralement des sections consacrées à la consommation d'eau, à l'exercice physique, à la lecture, aux repas et à d'autres habitudes quotidiennes liées au défi.

Ils sont conçus pour vous aider à rester constant, à enregistrer votre progression et à vous en tenir à vos objectifs personnels sans avoir à créer un agenda à partir de zéro.

Que vous souhaitiez vous améliorer personnellement, favoriser le bien-être de vos employés ou simplement disposer d'un système clair pour vous fournir de l'assistance dans votre routine quotidienne, ces modèles sont conçus pour tous ceux qui souhaitent rester responsables sans se sentir dépassés.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de défi 75 Soft ?

Un modèle 75 Soft solide simplifie les choses et vous aide à rester cohérent au quotidien. Vous devriez pouvoir l'ouvrir, suivre ce qui compte et passer à autre chose.

suivi quotidien des tâches* : cochez vos séances d'entraînement, vos lectures, votre consommation d'eau et vos autres tâches quotidiennes

*disposition flexible : ajustez l'espace en fonction de vos objectifs personnels et de votre routine

Suivi des mensurations : enregistrez les changements de votre corps au fur et à mesure

*journal des habitudes : suivez le suivi des habitudes que vous prenez ou que vous abandonnez

Calendrier de progression : voyez depuis combien de jours vous êtes sur la bonne voie

Suivi des repas et de la consommation d'eau : enregistrez vos repas et votre consommation d'eau en un seul endroit

Espace dédié à votre humeur ou à vos réflexions : notez comment vous vous sentez ou ce qui vous a marqué dans la journée

version imprimable ou numérique* : utilisez-le sur votre appareil ou imprimez-le, selon ce qui vous convient le mieux et qui ne nécessite pas de travail supplémentaire

Design minimaliste : concentrez-vous sur le suivi sans encombrement ni distraction

🔎 Le saviez-vous ? L'inactivité physique augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 147 % et compte pour 80 % des cas de diabète de type 2. Cependant, une routine régulière comprenant un suivi de votre consommation d'eau, des repas équilibrés et une activité physique réduit ce risque.

Les 75 meilleurs modèles de suivi de défis faciles en un coup d'œil

13 modèles gratuits de suivi de défis 75 Soft

Vous n'avez pas besoin de créer votre outil de suivi à partir de zéro. Ces 75 modèles prêts à l'emploi vous aideront à démarrer sur les chapeaux de roue, à rester organisé et à relever le défi. C'est parti !

1. Modèle de journal d'exercices ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez l'ensemble de votre programme de remise en forme grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Si vous utilisez déjà ClickUp pour votre travail, il est logique d'ajouter votre suivi de remise en forme et du défi 75 Soft Challenge dans le même espace. Le modèle de journal d'exercice ClickUp transforme votre entraînement en une tâche que vous pouvez achever, avec des notes, le nombre de répétitions, le temps, l'équipement et même les coordonnées de votre entraîneur. Il est parfait pour ceux qui cherchent à adopter un mode de vie équilibré entre travail et loisirs

Vous n'avez pas besoin d'une application ou d'un cahier séparé. Tout est regroupé au même endroit, avec des vues qui vous permettent de passer en quelques secondes d'un planning hebdomadaire à un journal complet.

🌟 Principales fonctionnalités :

Définissez des tâches pour chaque session d'entraînement

Utilisez des champs personnalisés pour le suivi du nombre de répétitions, de la durée et du type d'exercice

Organisez vos entraînements par statut, par exemple « Achevé », « Manqué » ou « À faire »

Visualisez votre routine hebdomadaire en affichant plusieurs vues différentes

🔑 Idéal pour : les débutants ou les amateurs de fitness à la recherche d'un espace centralisé pour gérer leurs entraînements, leurs tâches quotidiennes et le suivi de leur progression dans une seule et même application.

2. Modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Obtenir un modèle gratuit Adoptez de meilleures habitudes grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Si votre défi 75 Soft Challenge concerne davantage les habitudes saines que les entraînements physiques, ce modèle ClickUp Personal Habit Tracker est fait pour vous. Il s'agit d'un outil de suivi simple et rationalisé qui vous permet de définir des objectifs personnalisés tels que « lire 15 pages » ou « boire 1,9 litre » et de suivre votre progression.

Vous ne vous contentez pas de cocher des cases, vous créez un rythme. ClickUp vous permet d'étiqueter, de filtrer et de hiérarchiser vos habitudes afin que votre routine ne soit pas bouleversée même lorsque votre vie devient chaotique.

🌟 Principales fonctionnalités :

Suivez vos objectifs quotidiens à l'aide de champs personnalisés pour des habitudes spécifiques telles que le nombre d'étapes, la lecture ou l'hydratation

Affichez vos progrès sous forme de tableau ou de liste, selon la manière dont vous préférez vous organiser

Utilisez les mises à jour de statut pour marquer les habitudes comme ouvertes ou achevées

Regroupez les habitudes par priorité ou par type à l'aide des étiquettes intégrées

🔑Idéal pour : toute personne utilisant le modèle 75 Soft pour structurer et responsabiliser ses habitudes non liées au fitness, telles que la lecture, le sommeil ou l'alimentation consciente

3. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et préparez vos repas hebdomadaires grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Celui-ci vous permet de gérer vos repas sans que cela devienne un travail à plein temps. Le modèle de planification des repas ClickUp vous permet d'organiser vos recettes, de créer des listes d'ingrédients et de suivre vos objectifs en matière d'alimentation équilibrée dans un seul tableau de bord.

C'est idéal pour tous les abonnés du défi 75 Soft Challenge qui veulent éviter les repas à emporter de dernière minute ou les écarts alimentaires imprévus. Vous pouvez glisser-déposer des repas dans un calendrier, les trier par type et même enregistrer des valeurs nutritionnelles telles que les calories nettes et les protéines. Vous pouvez également suivre tous vos repas, de votre routine matinale à votre dernier verre. C'est rapide, visuel et flexible.

🌟 Principales fonctionnalités :

Suivez vos repas à l'aide de champs personnalisés tels que les glucides nets, les calories et le type de repas

Organisez vos recettes et vos listes de courses dans des dossiers séparés pour y accéder rapidement

Utilisez les vues Tableau et calendrier pour mapper vos repas pour toute la semaine

Définissez le statut de chaque tâche liée aux repas afin de savoir ce qui est préparé, en attente ou terminé

🔑Idéal pour : toute personne qui souhaite suivre un modèle de défi 75 soft tout en conservant une planification rigoureuse et facile à gérer de ses repas, de son alimentation et de ses courses.

🔊 Que disent les clients à propos de ClickUp ?

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement incontournable.

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement incontournable.

4. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez la priorité à votre bien-être mental et physique grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Si le défi 75 soft consiste autant à ralentir qu'à se montrer, celui-ci est tout à fait adapté. Le modèle de plan de soins personnels ClickUp vous aide à consacrer du temps aux habitudes qui ne sont pas suivies par votre montre connectée : repos, routines, sommeil et récupération.

Vous pouvez les personnaliser en fonction de votre routine quotidienne, définir des rappels pour vos tâches de soins personnels et utiliser des champs pour suivre votre humeur ou votre niveau d'énergie. Ils sont conçus pour être simples, afin que vous n'ayez pas l'impression que planifier vos soins personnels devient une corvée supplémentaire.

🌟 Principales fonctionnalités :

Ajoutez des tâches quotidiennes pour prendre soin de vous, comme tenir un journal, prendre soin de votre peau ou vous déconnecter des écrans

Suivez votre niveau d'énergie émotionnelle ou physique grâce au suivi des champs personnalisés

Définissez des rappels récurrents afin de ne pas manquer vos jours de repos ou vos moments de réflexion

Créez une routine flexible qui fournit l'assistance à la fois à la productivité et aux moments de détente

🔑Idéal pour : toute personne qui souhaite adopter des habitudes quotidiennes axées sur la récupération, la pleine conscience et le développement personnel, tout en étant abonné à une approche plus équilibrée de la santé.

🚀 Impact réel de ClickUp : les équipes qui utilisent les modèles ClickUp rapportent une réduction de 83 % du temps de déploiement des plans de projet, grâce à des guides préétablis qui éliminent le temps passé à organiser et à opérationnaliser le travail. S'en tenir à quelque chose comme le défi 75 Soft devient alors une seconde nature.

5. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre journée à l'aide du modèle de planificateur quotidien ClickUp

Ce modèle d'agenda quotidien de ClickUp est plus qu'une simple liste à faire, c'est un centre de commande personnel. Vous pouvez diviser votre journée en tâches réparties dans différentes catégories telles que vos objectifs personnels, votre forme physique ou votre travail, et hiérarchiser le tout à l'aide de drapeaux et de filtres intégrés.

Les vues calendrier et liste vous aident à structurer votre routine quotidienne de manière visuelle et facile à gérer. Pas d'encombrement. Pas de confusion. Si vous relevez le défi 75 Soft Challenge, ce modèle peut vous aider à structurer vos séances d'entraînement, votre temps de lecture, vos soins personnels et vos repas, le tout en un seul endroit.

🌟 Principales fonctionnalités :

Organisez votre journée par type de tâche, priorité ou échéance

Utilisez l'affichage calendrier pour planifier vos habitudes quotidiennes et vos tâches incontournables

Suivez votre progression dans toutes vos activités à l'aide d'un tableau ou d'une liste pour afficher

Personnalisez les sections personnalisées pour la consommation d'eau, l'activité physique ou la lecture

🔑Idéal pour : toute personne souhaitant mettre en place une routine quotidienne répétitive alliant structure et flexibilité, en particulier pendant un défi 75 soft ou une phase de développement personnel

💡 Conseil de pro : près de 60 % des travailleurs passent leur temps à passer d'un outil à l'autre pour gérer des tâches simples. ClickUp élimine cette prolifération d'outils et rassemble vos habitudes, vos tâches, vos notes et vos mises à jour dans une seule manière d'afficher, afin que votre défi 75 Soft Challenge ne soit pas compromis par le chaos numérique.

6. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez vos priorités quotidiennes grâce au modèle de liste à faire quotidiennes ClickUp

Pour ceux qui aiment que les choses soient claires et précises, ce modèle de liste à faire quotidienne ClickUp va droit au but. Il est conçu pour vous aider à planifier votre journée avec un minimum de friction.

Créez des tâches, fixez des échéances, organisez-les par catégorie (comme le fitness, les repas, la lecture) et suivez votre progression dans le cadre du défi 75 soft sans encombrement. Il est particulièrement facile de diviser les grands objectifs en petites étapes et de les réaliser.

🌟 Principales fonctionnalités :

Créez des listes à faire structurées avec des champs tels que la catégorie de tâche, l'emplacement et le compteur de séries

Paramétrez des échéances, des rappels et des barres de progression visuelles pour chaque tâche

Hiérarchisez vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance grâce aux libellés intégrés

Utilisez plusieurs vues (calendrier, liste, tableau, diagramme de Gantt) pour planifier votre journée à votre guise

🔑Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un outil de suivi quotidien clair et pratique, permettant de donner de la visibilité et de rendre réalisables ses tâches, ses habitudes et ses objectifs personnels du matin au soir.

🔎 Le saviez-vous ? Si les tendances actuelles se poursuivent, l'inactivité physique est projetée à atteindre 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2030. Les modèles contribuent à inverser cette tendance en créant une structure et en responsabilisant les utilisateurs.

7. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs clairs et suivez votre évolution à long terme grâce au modèle de plan de développement personnel ClickUp

Cela vous aidera à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez avec des objectifs vagues et à commencer à travailler à votre développement personnel. Le modèle de forfait de développement personnel ClickUp vous offre une structure sans vous gêner.

Grâce aux options de statut intégrées telles que « en bonne voie » et « objectif atteint », vous pouvez facilement savoir où vous en êtes en un coup d'œil. Vous pouvez mapper vos objectifs personnels, les diviser en jalons et enregistrer vos petites victoires grâce à ce modèle de définition d'objectifs.

🌟 Principales fonctionnalités :

Répartissez vos objectifs de développement sur plusieurs trimestres, semaines ou échéanciers personnalisés

Utilisez des champs personnalisés pour enregistrer votre progression, vos blocs de temps et vos réalisations

Passez d'un affichage à l'autre, comme les étapes d'action, les suivis et les résumés

Réfléchissez régulièrement à l'aide de champs d'évaluation tels que « Êtes-vous satisfait de votre progression ? »

🔑Idéal pour : toute personne utilisant le modèle 75 Soft Challenge dans le cadre d'un forfait plus large de soins personnels axé sur l'état d'esprit, la routine et la progression mesurable.

➡️ En savoir plus : Comment avoir plus d'énergie après le travail

8. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre journée et atteignez vos objectifs grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Si vous jonglez entre vos entraînements, vos lectures, vos repas et vos soins personnels tout en gérant votre travail ou votre activité secondaire, ce modèle vous permettra de tout organiser. Le modèle de productivité personnelle ClickUp est plus qu'une simple liste de tâches : c'est un système complet pour le suivi du temps, l'organisation de vos objectifs et l'enregistrement de votre progression.

Vous pouvez regrouper des tâches personnelles telles que la préparation des repas ou les marches rapides avec vos objectifs de travail sans perdre votre concentration. Grâce à des options de statut détaillées et des rappels en temps réel, rien ne vous échappera.

🌟 Principales fonctionnalités :

Classez vos tâches dans 15 statuts personnalisés et voyez exactement ce qui est en attente ou terminé

Hiérarchisez vos habitudes quotidiennes et vos objectifs personnels grâce aux vues Liste et Tableau

Planifiez vos tâches et suivez le temps passé grâce au chronomètre intégré de ClickUp

Définissez des rappels, des libellés et des filtres pour rester concentré et respecter votre planning

🔑 Idéal pour : toute personne combinant un outil de suivi 75 soft challenge avec une journée bien remplie et souhaitant simplifier sa planification sans perdre de vue les détails.

🔎 Le saviez-vous ? Le coût mondial de l'inactivité : 54 milliards de dollars en soins de santé et 13,7 milliards de dollars en perte de productivité chaque année. De petites actions quotidiennes suivies à l'aide d'un agenda gratuit peuvent faire une réelle différence.

9. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenir un modèle gratuit Restez en suivi quotidien grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Celui-ci est conçu pour tous les abonnés d'un défi bien-être structuré, comme le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge, qui vous donne un aperçu complet des actions quotidiennes, des points de contrôle hebdomadaires et des jalons du défi.

Il organise vos habitudes, vos objectifs et vos évaluations en un seul endroit, afin que vous n'ayez pas à vous demander si vous avez bu suffisamment d'eau ou fait suffisamment d'exercice physique chaque jour. Que vous le fassiez seul ou en groupe, il vous permet de rester clair et cohérent.

🌟 Principales fonctionnalités :

Attribuez et suivez des tâches quotidiennes telles que les entraînements, la lecture ou une alimentation saine

Suivez votre progression pendant 75 jours grâce à des mises à jour visuelles de votre statut

Utilisez plusieurs affichages pour gérer les calendriers, les jalons et les évaluations

Enregistrez vos victoires, réfléchissez chaque semaine et ajustez votre forfait si nécessaire

🔑Idéal pour : toute personne suivant un modèle de défi 75 Soft gratuit ou 75 Hard, qui souhaite disposer d'un outil de suivi tout-en-un avec une structure, des rappels et la possibilité d'afficher une progression claire

💡Conseil de pro : si vous utilisez une salle de sport pour vos entraînements 75 Soft, un logiciel de gestion de salle de sport peut vous aider à tout optimiser, de la réservation des sessions au suivi de la fréquentation.

10. Modèle de défi 75 Soft par LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Ce modèle de défi 75 soft se distingue par son approche chaleureuse et personnalisée de l'accumulation d'habitudes. Créé par LaToya Rachelle, il est soigneusement conçu pour combiner soins personnels, santé physique et routines quotidiennes dans une mise en forme imprimable. Vous ne vous contentez pas de suivre des cases à cocher, vous intégrez vos intentions dans votre quotidien.

La disposition est apaisante et facile à suivre, parfaite si vous préférez un agenda quotidien que vous pouvez tenir, annoter et sur lequel vous pouvez réfléchir.

🌟 Principales fonctionnalités :

Imprimez et personnalisez votre journal de défis avec un espace réservé à vos réflexions et vos notes.

Suivez vos habitudes telles que la lecture, l'hydratation et l'activité physique grâce au suivi quotidien clair.

Concentrez-vous sur des objectifs équilibrés qui encouragent la progression sans pression.

Développez votre discipline de manière flexible, consciente et encourageante.

🔑Idéal pour : toute personne qui préfère un modèle papier gratuit de défi 75 soft, alliant praticité et touche d'inspiration personnelle.

11. Modèle de planificateur de défi facile de 75 jours par 101 Planners

via 101 Planners

Ce planificateur de défis 75 soft de 101 Planners est une solution imprimable et simple qui met l'accent sur la simplicité et la structure. Contrairement à la plupart des modèles, celui-ci divise le défi en sections clairement libellées et modifiables en cours d'utilisation, qui vous permettent de suivre vos habitudes et de réfléchir au fur et à mesure.

Vous pouvez remplir directement le PDF ou l'imprimer et le remplir à la main. Il n'y a pas d'éléments superflus qui pourraient vous distraire, juste un espace pour noter votre progression, cocher vos habitudes quotidiennes et rester en validation de vos objectifs personnels.

🌟 Principales fonctionnalités :

Téléchargez un PDF entièrement modifiable pour le personnaliser de manière personnalisée numériquement ou l'imprimer pour une utilisation quotidienne.

Suivez votre activité physique, vos repas, vos lectures, votre consommation d'eau et bien plus encore sur une seule feuille.

Enregistrez votre progression grâce à un calendrier de 75 jours pour afficher la visibilité totale.

Ajoutez vos réflexions personnelles ou vos ajustements au fur et à mesure que vous avancez dans le défi.

🔑 Idéal pour : toute personne à la recherche d'un modèle de défi 75 soft simple, à télécharger gratuitement, sans inscription obligatoire et offrant une grande flexibilité.

💡Conseil de pro : une application de suivi des habitudes vous offre une structure et une responsabilisation en temps réel. Choisissez-en une qui propose des compteurs de séries, des rappels et des objectifs personnalisables.

12. 75 défis faciles par Notability

via Notability Gallery

Pour ceux qui préfèrent travailler sur un iPad ou une tablette, le modèle de défi 75 soft sur Notability offre une expérience entièrement numérique et conviviale pour l'écriture manuscrite. Il ne s'agit pas d'un outil de suivi ordinaire : il est visuellement épuré, personnalisable et conçu pour les annotations.

Que vous aimiez prendre des notes, entourer les jalons ou souligner vos victoires, la flexibilité de Notability vous permet de tout faire. Vous pouvez même synchroniser vos notes vocales avec vos check-ins, rendant ainsi votre parcours de remise en forme plus réfléchi et plus personnel.

🌟 Principales fonctionnalités :

Téléchargez un agenda numérique et annotez-le directement à l'aide d'un Apple Pencil ou d'un stylet.

Cochez vos habitudes quotidiennes telles que boire de l'eau, faire de l'exercice et lire directement dans vos notes.

Ajoutez chaque jour des mémos vocaux, des photos de progression ou des réflexions sur votre humeur.

Conservez tout dans une seule application, sans impression ni outils externes.

🔑Idéal pour : les utilisateurs d'iPad qui souhaitent gérer leur défi 75 soft de manière interactive et libre, avec une flexibilité totale pour dessiner, enregistrer ou taper.

💡Conseil de pro : les exercices de neuroplasticité, comme changer de main pour effectuer des tâches simples, tenir un journal quotidien ou apprendre un nouveau mouvement, peuvent reprogrammer votre cerveau pour qu'il s'adapte rapidement.

13. Défi facile de 75 jours imprimable gratuitement par SnapyBiz

via SnapyBiz

Ce défi souple de 75 jours imprimable gratuitement proposé par SnapyBiz mise tout sur la flexibilité. Il se distingue par sa disposition modifiable, avec des colonnes et des lignes vierges qui vous permettent de créer le défi à votre guise. Que vous vous concentriez sur l'activité physique, les tâches quotidiennes, un régime alimentaire strict ou la lecture, vous pouvez adapter le suivi à vos besoins.

Il propose également trois niveaux de difficulté (facile, moyen et difficile) afin que vous ne soyez pas limité à un forfait unique. De plus, il est mis en forme pour les tailles A4, A5 et US Letter, ce qui vous permet d'imprimer facilement chez vous.

🌟 Principales fonctionnalités :

Choisissez entre des mises en forme PDF modifiables pour une personnalisation personnalisée.

Ajustez la difficulté du défi en fonction de votre rythme actuel.

Suivez vos habitudes quotidiennes grâce à une disposition minimaliste et facile à remplir.

Utilisez-le comme agenda, checklist ou journal visuel, le tout à partir d'un seul imprimé.

🔑 Idéal pour : toute personne souhaitant créer un défi 75 soft adapté à son mode de vie et à sa méthode de suivi préférée.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de suivi des habitudes dans Google Sheets, Excel et ClickUp

Restez sur la bonne voie grâce au défi 75 Soft Challenge avec ClickUp

Vous n'avez pas besoin d'un système complexe ou d'une application coûteuse pour adopter de meilleures habitudes, vous avez besoin d'un outil qui vous convient. Que vous souhaitiez suivre votre consommation d'eau, vos repas ou le temps que vous consacrez à prendre soin de vous, ces 75 modèles gratuits de défis faciles à relever vous aideront à rester constant.

Choisissez celui qui correspond à votre style (imprimable gratuitement, numérique, structuré ou flexible) et redonnez à votre routine quotidienne le coup de pouce dont elle a besoin.

Vous souhaitez disposer d'un outil unique qui regroupe tout au même endroit : vos habitudes, vos objectifs, vos forfaits alimentaires, vos entraînements et votre progression ?

Essayez le modèle de défi 75 Soft Challenge de ClickUp gratuitement pour rationaliser votre défi et rester organisé dès le premier jour.

👉 Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez-le par vous-même.