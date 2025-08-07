Jotform ou Formstack : quel générateur de formulaires vous convient le mieux ?

Vous hésitez entre Formstack et Jotform ? Vous êtes au bon endroit.

Que vous optimisiez vos flux de travail, collectiez des données clients ou automatisiez les approbations, ces deux outils offrent de puissantes fonctionnalités de création de formulaires, mais ils adoptent des approches très différentes en matière d'intégrations, de personnalisation et d'automatisation.

Cet article de blog présente les fonctionnalités clés et les tarifs de chaque outil pour vous aider à faire le bon choix pour votre équipe. Nous vous présenterons également un troisième concurrent, ClickUp, qui vous permet de créer des formulaires et de gérer le travail qui s'ensuit, le tout sur une seule et même plateforme.

Jotform vs Formstack en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide pour vous aider à choisir le créateur de formulaires qui vous convient le mieux :

Fonctionnalité Jotform Formstack ⭐️ Bonus : ClickUp 🎯Objectif principal Création de formulaires attrayants sans code, axée sur l'amélioration des taux de réponse Gestion des données, automatisation des flux de travail et processus axés sur la conformité Plateforme tout-en-un de productivité et de gestion des tâches avec IA intégrée Idéal pour Start-ups, enseignants et équipes à la recherche de formulaires attrayants et visuellement séduisants Secteurs soumis à des exigences de conformité, tels que la santé, la finance, les ressources humaines et autres Les équipes de toutes tailles, des start-ups aux entreprises, qui ont besoin d'intégrer des formulaires personnalisés à leurs flux de travail quotidiens 🖱️Facilité d'utilisation Formulaires par glisser-déposer, axés sur la disposition Glisser-déposer avec préremplissage intelligent des champs Glisser-déposer des tâches, vues personnalisables (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) 📋 Modèles plus de 10 000 modèles prêts à l'emploi Modèles limités, personnalisation avancée Modèles complets et personnalisables pour les tâches, les projets et les flux de travail 🔗 Partage Codes QR, sous-domaines personnalisés et intégration Intégrations CRM, passerelle de paiement et outil marketing Formulaires, tâches et documents partageables avec des liens publics/privés 💬 Gestion des envois Convertit automatiquement les envois en fichiers PDF, désactive les envois après la date limite et envoie des e-mails de confirmation Suivez les envois partiels, proposez des campagnes de récupération des abandons et obtenez des informations sur les goulots d'étranglement Convertissez automatiquement les envois en tâches assignables et traçables, et exécutez des séquences d'automatisation 🔌 Intégrations Intégrations limitées Intégrations étendues (par exemple, Salesforce, passerelles de paiement) plus de 1 000 intégrations (par exemple, Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Conformité Fonctionnalités de conformité de base Conçu pour les secteurs soumis à des exigences de conformité, tels que la santé, la finance et les ressources humaines Conformité au RGPD, à la loi HIPAA et à la norme SOC 2 💰 Tarifs* Gratuit à 129 $/mois (personnalisé pour les entreprises) 99 $ à 299 $/mois (personnalisé pour les entreprises, modules complémentaires en supplément) Gratuit à 19 $/utilisateur/mois (personnalisé pour les entreprises)

Qu'est-ce que Jotform ?

via Jotform

Jotform est un créateur de formulaires en ligne fondé sur le principe de formulaires publiables sans code. C'est un choix populaire auprès des start-ups et des enseignants qui cherchent à améliorer leurs taux de réponse. Considérez-le comme un terrain de jeu pour la création de formulaires avec plus de 10 000 modèles prêts à l'emploi.

Contrairement aux créateurs de formulaires traditionnels, Jotform rend vos formulaires aussi attrayants que des applications Web et mobiles, qu'il s'agisse d'inscriptions à des évènements ou d'admissions de patients. Outre la gestion des formulaires, il offre également des fonctionnalités de création d'applications, de modification en cours de PDF et de collecte de signatures électroniques.

Fonctionnalités de Jotform

Passons en revue ce qui rend Jotform si populaire grâce à un aperçu rapide. Voici les trois fonctionnalités uniques qui distinguent Jotform et facilitent la création de formulaires.

Fonctionnalité n° 1 : création de formulaires axée sur la disposition

via Jotform

Jotform permet de créer facilement des formulaires personnalisés. Son interface glisser-déposer offre une disposition modifiable pour créer le formulaire idéal. Les équipes peuvent ainsi élaborer des sondages et des questions efficaces et attrayants, sans limiter les réponses à des champs de texte basiques.

L'outil fournit également plusieurs modèles de formulaires de sondage et de commentaires faciles à reproduire en un seul clic. De plus, Jotform conserve des informations détaillées mais pertinentes grâce à des paramètres de calendrier pour la prise de rendez-vous, des options de téléchargement instantané de photos et une logique conditionnelle claire.

Fonctionnalité n° 2 : partage personnalisé et génération de codes QR

via Jotform

Un autre aspect intéressant de Jotform est la facilité avec laquelle vous pouvez partager ce que vous avez créé et collecté. Parmi ses diverses options de partage de formulaires, la plus efficace pour le remplissage de formulaires externes est la génération de codes QR qui permet aux utilisateurs de scanner pour accéder au sondage et le remplir depuis n'importe où.

Il est également facile d'intégrer ces formulaires dans votre page Web et de personnaliser leur URL avec des liens de sous-domaines personnalisés afin de renforcer l'identité de votre marque. En bref, vos formulaires en ligne atteignent exactement leur destination.

Fonctionnalité n° 3 : divers paramètres d'envoi et réponses automatiques

via Jotform

Jotform offre également un contrôle approfondi sur la manière dont les utilisateurs soumettent et les créateurs stockent les informations. Cela inclut la conversion automatique des envois en documents PDF soignés, parfaits pour la conservation des dossiers ou le partage avec les clients. Une fois le délai écoulé, Jotform vous permet de désactiver les envois afin de gérer vos données plus efficacement.

Outre l'envoi, les fonctionnalités d'automatisation pratiques permettent notamment d'enregistrer les réponses en cours et même d'envoyer des e-mails de confirmation d'envoi du formulaire. Votre processus de collecte de données est ainsi beaucoup plus fiable et pratique.

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois par utilisateur

Silver : 49 $/mois par utilisateur

Gold : 129 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation.

Qu'est-ce que Formstack ?

via Formstack

Alors que Jotform favorise la création rapide de formulaires, Formstack donne la priorité au traitement des données. Autre générateur de formulaires sans code, il est surtout connu pour rationaliser les flux de travail complexes et transformer automatiquement les réponses brutes des formulaires en processus structurés.

En tant qu'alternative à Jotform, Formstack s'adresse aux équipes des secteurs de la santé, de la finance et des ressources humaines qui ont besoin de plus qu'une simple collecte de données. Il prend en charge ces secteurs soumis à des exigences de conformité grâce à des fonctionnalités puissantes telles que le routage conditionnel, les signatures électroniques et le stockage sécurisé des données.

Il s'agit d'une suite complète d'automatisation des processus qui offre également la génération et l'approbation de documents en fonction des informations saisies dans vos formulaires.

Fonctionnalités de Formstack

Vous souhaitez savoir en quoi Formstack se démarque en tant que solution de gestion de formulaires ? Voici un aperçu de certaines de ses meilleures fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : personnalisation et préremplissage des champs

via Formstack

Outre un éditeur par glisser-déposer sans code, Formstack offre une option intelligente de préremplissage des champs. Cette fonctionnalité permet aux formulaires d'extraire les données connues des utilisateurs à partir de bases de données et de systèmes, ce qui réduit la saisie manuelle et accélère le remplissage des formulaires. La solution offre également davantage de configurations backend, telles que le stockage des données et des permissions personnalisées pour la modification et l'affichage.

Fonctionnalité n° 2 : automatisation de la logique par étapes

via Formstack

Au lieu d'imposer aux utilisateurs un long formulaire, Formstack permet aux créateurs de concevoir des expériences dynamiques en plusieurs étapes. L'automatisation de la logique par étapes guide les répondants vers différents chemins en fonction de leurs réponses, ce qui rend les formulaires plus légers et plus personnalisés.

Sa logique conditionnelle avancée contrôle également la manière dont les données sont traitées et transmises aux applications intégrées. Bien que l'installation semble complexe, elle améliore en réalité le niveau de détail des réponses et la qualité des informations.

Fonctionnalité n° 3 : kit de conversion et intégrations

via Formstack

Formstack offre une puissance considérable pour augmenter les taux de réponse. Son kit de conversion fournit des informations sur les goulots d'étranglement, le suivi des envois partiels et des campagnes de récupération des abandons, vous aidant ainsi à repérer les abandons et à affiner les performances des formulaires en temps réel.

Il se connecte également facilement à des CRM tels que Salesforce, des passerelles de paiement et des outils marketing, transformant les envois en flux de travail complets sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Tarifs Formstack

Formulaires : À partir de 99 $/mois

Suite : À partir de 299 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

👀 Le saviez-vous ? En 1838, la Société statistique de Londres a proposé la première méthode formelle de questionnaire pour collecter des données, un jalon important dans l'histoire des sondages structurés.

Jotform vs Formstack : comparaison des fonctionnalités

Jotform rend la création de formulaires ludique, tandis que Formstack se concentre sur l'optimisation de la collecte et de la gestion des données. Selon votre cas d'utilisation, l'un ou l'autre pourrait mieux vous convenir. Examinons leurs capacités en détail.

Fonctionnalité n° 1 : personnalisation et mise en forme des formulaires

La première impression est importante pour votre formulaire. Un formulaire bien conçu a un aspect professionnel et guide les utilisateurs en douceur, du début à l'envoi.

Jotform prend en charge un intervalle plus large de types de questions, offrant ainsi aux utilisateurs un contrôle plus créatif dans la conception de formulaires destinés à divers cas d'utilisation.

Formstack, quant à lui, excelle dans la configuration de champs personnalisés, permettant une capture de données sur mesure qui peut être très spécifique aux besoins d'une entreprise.

🏆Gagnant : Jotform devance Formstack pour les équipes qui cherchent à créer des formulaires complexes et multi-formats. Cela dit, la flexibilité au niveau des champs de Formstack est un atout pour les scénarios de capture de données de niche où la précision est importante.

Fonctionnalité n° 2 : logique conditionnelle et flux de travail intelligents

Les formulaires doivent être intelligemment adaptés et s'adapter aux réponses des utilisateurs, ce que permet la logique conditionnelle efficace. L'apparition de champs de données non pertinents donne l'impression que le formulaire n'a pas été conçu pour vous.

Formstack excelle dans ce domaine grâce à de puissantes capacités logiques qui créent des flux de formulaires fluides et réactifs. Jotform propose également une logique conditionnelle, mais celle-ci n'est pas aussi intuitive et facile à maîtriser, en particulier lorsque les formulaires deviennent plus longs et plus complexes.

🏆 Gagnant : Formstack remporte cette manche grâce à ses flux logiques faciles à créer et très dynamiques. Jotform fonctionne bien pour les formulaires plus courts, mais peut ralentir les processus existants de votre équipe avec des formulaires complexes.

Fonctionnalité n° 3 : compatibilité avec les intégrations externes

Pour obtenir des données correctes, il faut d'abord que vos formulaires se connectent correctement aux outils que vous utilisez déjà. C'est pourquoi tous les créateurs de formulaires en ligne populaires que vous sélectionnez doivent disposer d'intégrations solides et fiables.

Jotform s'intègre à plus de 100 applications, de Google Sheets et Slack à HubSpot et PayPal. Il vous permet d'automatiser des pipelines entiers directement depuis le générateur.

Formstack prend également en charge les principales intégrations, mais se concentre sur les connexions de niveau entreprise telles que les CRM, les plateformes de marketing par e-mail, l'automatisation des documents et les passerelles de paiement.

🏆 Gagnant : Ce round se termine sur un match nul ! Alors que Jotform propose davantage d'outils de feedback, Formstack excelle dans les intégrations professionnelles approfondies. Optez pour Jotform pour la diversité et Formstack pour la profondeur.

Fonctionnalité n° 4 : variété et qualité des modèles

Disposer d'une solution prête à l'emploi peut être déterminant lors de la création de formulaires. Après tout, personne ne veut repartir de zéro à chaque fois.

Jotform propose plus de 10 000 modèles et couvre presque tous les cas d'utilisation, des inscriptions à des évènements aux admissions internes, bien plus que la plupart des autres créateurs de formulaires.

Formstack propose des options adaptées à des besoins spécifiques des entreprises, mais n'offre pas le même niveau de variété dans ses modèles.

🏆 Gagnant : Jotform est clairement le gagnant en termes de volume et de diversité des modèles. Cependant, les entreprises peuvent examiner les modèles sélectionnés par Formstack pour voir s'ils sont plus adaptés à leur cas d'utilisation particulier.

👀 Le saviez-vous ? À partir de 1937, le projet britannique Mass-Observation a recruté des observateurs bénévoles pour consigner des journaux quotidiens et des réponses ouvertes. Leur travail pendant le couronnement du roi George VI et la Seconde Guerre mondiale a donné forme à la recherche sur l'opinion publique, réinventant les réponses aux sondages comme des expériences vécues, et non plus comme de simples nombres.

Jotform et Formstack sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs sur Jotform et Formstack. Leurs commentaires nous donnent un aperçu concret des performances de ces outils dans la pratique.

En matière de personnalisation, l'utilisateur Reddit juxhinam a souligné que Jotform n'offre pas autant de contrôle sur la conception :

Les formulaires Jotform sont fades et n'offrent pas beaucoup de possibilités de personnalisation.

Les formulaires Jotform sont fades et n'offrent pas beaucoup de possibilités de personnalisation.

Un autre fil de discussion subreddit a mis en évidence les capacités d'assistance de chaque outil, l'équipe Jotform répondant beaucoup plus rapidement.

Je n'ai eu aucun problème avec l'assistance de Jotform... L'assistance de Formstack ? Je n'ai reçu aucune nouvelle d'eux depuis deux semaines.

Je n'ai eu aucun problème avec l'assistance de Jotform... L'assistance de Formstack ? Je n'ai reçu aucune nouvelle d'eux depuis deux semaines.

Cela dit, Formstack prend l'avantage en matière d'intégrations avancées, en particulier pour les outils d'entreprise tels que SharePoint :

Dans Formstack, il est possible de télécharger vers un site SharePoint et de créer un dossier en fonction de la réponse d'un champ du formulaire... PARFAIT !

Dans Formstack, il est possible de télécharger vers un site SharePoint et de créer un dossier en fonction de la réponse d'un champ du formulaire... PARFAIT !

Le consensus général ? Utilisez Jotform pour des besoins simples et une installation rapide et économique. Si vous avez besoin d'intégrations plus poussées et de flux de travail avancés, mais que vous pouvez accepter un certain délai d'assistance, Formstack est un choix robuste et riche en fonctionnalités.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Jotform et Formstack

Pourquoi se contenter de créer des formulaires alors que vous pouvez créer une expérience complète de gestion du travail ? Cela signifie des données instantanées, des informations précieuses et des visuels basés sur les données.

ClickUp offre tout cela et bien plus encore sur une seule plateforme complète. Avec plus de 30 outils et plus de 1 000 intégrations, il surpasse Jotform et Formstack dans tous les domaines, de la création de sondages auprès des employés à l'analyse des données et à la présentation des résultats de vos formulaires.

Christa Keers, chef de projet senior à l'université du Missouri, en résume parfaitement les avantages :

En réunissant tout le monde sur une seule plateforme, nous avons gagné beaucoup de temps et évité les allers-retours en ayant tout au même endroit. Nous avons remplacé au moins 3 outils par ClickUp et avons également consolidé la communication provenant de plusieurs plateformes.

En réunissant tout le monde sur une seule plateforme, nous avons gagné beaucoup de temps et évité les allers-retours en ayant tout au même endroit. Nous avons remplacé au moins trois outils par ClickUp et avons également consolidé la communication provenant de plusieurs plateformes.

Voyons pourquoi ClickUp est la meilleure alternative à Formstack et Jotform.

L'avantage n° 1 de ClickUp : les formulaires ClickUp

Intégrez une logique conditionnelle, des automatisations avancées, une analyse des réponses en temps réel et une création de formulaires conviviale avec ClickUp Forms

Si vous débutez dans la création de formulaires, ClickUp Forms est le générateur de formulaires incontournable de la plateforme. Cette solution de formulaires alimentée par l'IA propose divers types de questions et des champs personnalisés qui vous aident à créer des sondages personnalisés et pertinents.

Ajoutez des champs de saisie de texte courts ou longs, des menus déroulants pour les questions à choix unique ou multiple, des champs personnalisés pour les e-mails et les numéros de téléphone, et plus encore. Améliorez le formulaire grâce à la logique conditionnelle et collectez uniquement les données les plus pertinentes pour votre sondage ou votre questionnaire.

Vous pouvez également personnaliser un formulaire ClickUp avec les couleurs, les logos et les thèmes de votre marque. Toutes les réponses sont instantanément mises à jour dans les vues ClickUp que vous avez choisies et peuvent être facilement suivies dans l'espace Espaces. De plus, la configuration de calculs personnalisés ou de reCAPTCHA ne prend que quelques secondes.

🧠 Anecdote : chaque fois qu'une personne remplit un formulaire ClickUp, sa réponse devient instantanément une tâche ClickUp, avec les champs préremplis, les pièces jointes et les règles d'assignation que vous avez définies. Cela signifie que la saisie n'est jamais une simple collecte passive de données. Elle est prête à l'emploi dès le départ.

Regardez notre vidéo de lancement pour découvrir comment nous avons repensé les formulaires afin de les rendre plus flexibles et plus utiles !

Vous souhaitez éviter de créer votre formulaire à partir de zéro tout en obtenant les résultats dont vous avez besoin ? ClickUp propose de nombreux modèles pour vous aider.

Obtenez un modèle gratuit Collectez des données, gérez vos prospects et obtenez des informations précises grâce au modèle de formulaire ClickUp

Vous pouvez commencer avec le modèle de formulaire ClickUp, qui facilite grandement le passage de la collecte d'informations à l'action. Il vous permet d'utiliser un formulaire prêt à l'emploi comprenant des champs de contact essentiels et de nombreuses sections personnalisables que vous pouvez modifier pour s'adapter à tous les cas d'utilisation.

Utilisez ses multiples vues personnalisées pour regrouper clairement les réponses par étape d'envoi et par assigné. Un conseil de pro ? La vue Tableau change vraiment la donne si vous voulez un aperçu rapide et visuel du suivi de votre sondage.

Atout n° 2 de ClickUp : ClickUp Brain et ClickUp Autopilot Agents

Réfléchissez à des questions pour vos formulaires, configurez des résumés automatisés et identifiez instantanément des modèles de données uniques avec ClickUp Brain

Avec les assistants IA, les automatisations et les agents qui deviennent nos boosters de productivité, la gestion des formulaires ne devrait plus être une tâche manuelle.

Grâce à l'IA de travail la plus complète au monde, alias ClickUp Brain, cela n'arrivera jamais.

Conçu pour être votre génie intégré, Brain vous aide à créer des questions précises pour vos sondages et à analyser les résultats des formulaires. Il transforme même ces informations en briefs de projet intelligents, en listes d'actions et en stratégies produit, à l'aide d'invitations et d'instructions simples et naturelles.

Générez des questions pour vos formulaires de sondage avec ClickUp Brain

Brain est également un expert dans la découverte de modèles profonds dans les réponses à vos formulaires. C'est parfait pour repérer les relations entre les produits, les données démographiques idéales et même le sentiment des clients. En quelques clics, il transforme même les éléments d'action autour des réponses en nouvelles tâches. Ensuite, AI Assign vous aide à les déléguer aux bons membres de l'équipe, et AI Prioritize vous aide à passer de la connaissance à l'action sans délai.

💡 Conseil de pro : utilisez les agents ClickUp Autopilot pour trier et traiter instantanément les envois de formulaires entrants, sans goulots d'étranglement ni suivi manqué. Supposons que votre équipe marketing utilise un formulaire ClickUp pour recueillir des demandes créatives. Vous pouvez créer un agent Autopilot personnalisé pour : Lire la réponse au formulaire Étiquetez automatiquement la tâche en fonction du type de demande (par exemple, « Publication sur les réseaux sociaux » ou « Page d'accueil ») Attribuez-le au bon designer ou rédacteur Définissez une date d'échéance en fonction de l'urgence Ajoutez des sous-tâches telles que « Appel de lancement » ou « Collecte des ressources » si nécessaire En un seul envoi, l'ensemble du processus de réception est traité de manière rapide, précise et entièrement automatisée.

Découvrez comment créer un agent dans ClickUp dans cette vidéo :

L'avantage n° 3 de ClickUp : les automatisations ClickUp

Automatisez la délégation des tâches, le partage d'informations, les flux de travail d'approbation et les conditions logiques des étapes avec les automatisations ClickUp

Mais cela ne s'arrête pas à l'IA : la plateforme est également très performante grâce à ClickUp Automations, qui élimine les tâches fastidieuses. Ces dernières sont particulièrement utiles pour les étapes basées sur des règles et impliquant un volume important.

Cela les rend parfaits pour les flux de travail prévisibles tels que l'attribution de tâches, la publication de commentaires ou l'envoi d'e-mails de suivi lorsqu'une réponse à un formulaire correspond à des critères spécifiques. Vous définissez les déclencheurs, les conditions facultatives, puis les actions, par exemple attribuer le demandeur au concepteur « Urgent » lorsque la réponse du menu déroulant est « Conception ».

💡 Conseil de pro : Si vous ne savez pas comment configurer la logique entre le déclencheur et l'action, demandez à ClickUp Brain en anglais courant de créer l'automatisation, et il le fera pour vous.

Avantage n° 4 de ClickUp : les tableaux de bord ClickUp

Visualisez les résultats des formulaires, analysez en toute sécurité les données sensibles et dégagez des tendances clés à partir de superbes diagrammes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vous craignez de passer à côté de modèles clés dans toutes ces réponses ? Ne vous inquiétez pas, les tableaux de bord ClickUp sont là pour vous aider. Ils constituent l'outil de visualisation ultime pour repérer les tendances du service client, suivre votre position sur le marché ou présenter les statistiques de satisfaction des employés à la direction.

Les tableaux de bord récupèrent les commentaires des utilisateurs en direct à partir de vos formulaires, tâches et bases de données, et sont fournis avec des cartes, des graphiques et des diagrammes personnalisables pour les aperçus des équipes commerciales, le suivi des dépenses, les rapports de sondages personnalisés, et plus encore. En un clic, vous pouvez même transformer n'importe quel diagramme ou image en points d'action à l'aide de l'IA.

En bref, le tableau de bord ClickUp vous offre une vue d'ensemble complète, sans avoir à jongler entre plusieurs feuilles de calcul.

🧠 Anecdote : Vous n'êtes pas fan des tableaux de bord complexes ? Les cartes IA de ClickUp dans les tableaux de bord interprètent vos données pour vous. Au lieu de simplement afficher le nombre de tâches ou le statut des réponses, elles résument les tendances, mettent en évidence les obstacles et suggèrent même les prochaines étapes à suivre à l'aide de ClickUp Brain, un peu comme un analyste de données intégré à votre environnement de travail.

Conclusion : ClickUp propose des formulaires intégrés qui se connectent directement aux tâches, aux automatisations et aux flux de travail, ce qui rationalise la collecte et l'exécution des données en un seul endroit. Contrairement à Jotform et Formstack, il élimine le changement d'outil en reliant les réponses aux formulaires au travail réel.

Améliorez la création et l'analyse de vos formulaires avec ClickUp

Les formulaires sont le moyen le plus simple et le plus efficace de collecter des données primaires, directement auprès de clients potentiels, sans perte d'informations.

Alors que Jotform crée des formulaires rapides et flexibles à partir d'une multitude de modèles, Formstack est conçu pour des flux de travail plus complexes et des intégrations de niveau entreprise. Bien sûr, notre comparaison met en évidence les différences, mais pourquoi se contenter d'un seul outil alors que vous pouvez combiner les deux aspects et les améliorer avec des fonctionnalités plus spécialisées ?

ClickUp met tout à votre disposition : création de formulaires puissants, visualisations, capacités d'IA, automatisations complètes, gestion des données et gestion des tâches.

Prêt à passer au niveau supérieur dans la gestion et l'analyse de vos formulaires ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !