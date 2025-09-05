Le mode IA de Google est efficace pour trouver des réponses, mais que se passe-t-il lorsque vous devez faire quelque chose avec ces réponses ?

Le fait est que différents outils d'IA excellent dans différents domaines. Certains sont conçus pour une intégration transparente dans les applications, d'autres excellent dans l'analyse de données, et quelques-uns sont spécialisés dans la compréhension du contexte de votre secteur d'activité.

Si vous recherchez des alternatives au mode IA de Google capables de prendre en charge les tâches les plus lourdes de votre travail quotidien, ces options vous offrent quelque chose de unique sur le tableau. 🎯

Aperçu des meilleures alternatives au mode IA de Google

Voici les meilleures alternatives au mode IA de Google comparées entre elles. 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Particuliers, petites équipes et grandes entreprises qui souhaitent passer des informations fournies par l'IA à la mise en œuvre par l'équipe en un seul endroit Transformez les invites IA en tâches planifiées avec ClickUp Brain, répondez automatiquement aux questions avec Autopilot Agents, passez instantanément d'un LLM à l'autre Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Perplexity IA Analystes, universitaires et apprenants curieux menant des recherches en temps réel Obtenez des réponses avec des citations, parcourez les actualités et les articles universitaires, posez des questions complémentaires dans les fils Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois You. com Créateurs, étudiants et spécialistes du marketing qui ont besoin d'expériences IA personnalisables Changez de mode de recherche, excluez les sites de mauvaise qualité, utilisez des filtres basés sur le temps Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois 1 min. IA Rédacteurs, chercheurs de contenu et entrepreneurs indépendants à la recherche d'une synthèse rapide de l'information Résumer des sujets, extrayez des statistiques, générez du contenu, extrayez du contexte à partir de plusieurs résultats de recherche Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/mois Microsoft 365 Copilot Utilisateurs Microsoft 365 et Teams d'entreprise souhaitant intégrer l'IA dans les applications Office Utilisez-les dans Edge et Bing, analysez des images et des données directement en discutant, bénéficiez d'une assistance contextuelle Forfait gratuit disponible (discuter uniquement) ; forfaits payants à partir de 30 $/mois par utilisateur ChatGPT Pro Professionnels, chercheurs et équipes techniques qui ont besoin d'un raisonnement de recherche complexe Maintenance du contexte, structurez de longues discussions de recherche, fournissez l'assistance à la créativité Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Claude /IA Chercheurs, écrivains et penseurs à la recherche de discussions nuancées Obtenez des informations éthiques sur des sujets sensibles, fournissez un raisonnement contextuel en tant que fournisseur, prestataire Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Pi par Inflection IA Personnes menant des discussions de recherche informelles Explorez des sujets de manière de discussion, posez des questions d'abonné, choisissez le niveau de détail Free Leo de Brave Les particuliers et les Teams soucieux de la sécurité qui souhaitent bénéficier d'une assistance IA axée sur la confidentialité Traitez les requêtes localement, résumer les onglets du navigateur, maintenance de l'anonymat total Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Aria d'Opera One Les multitâches à la recherche d'une IA intégrée à leurs activités de navigation sur le Web Résumer des articles, traduisez des pages sur place, synchroniser vos appareils Free

Pourquoi choisir des alternatives au mode IA de Google ?

Voici pourquoi il est judicieux d'explorer les alternatives au mode IA de Google :

*au-delà de la recherche : le moteur de recherche IA de Google excelle dans la recherche d'informations, mais vous pourriez avoir besoin d'outils qui créent, développent ou exploitent ces informations

Atouts spécifiques : différentes plateformes ont été conçues pour des cas d'utilisation spécifiques tels que la création de contenu, l'analyse de données ou l'automatisation des flux de travail, que la recherche Google ne peut égaler

*intégration dans les flux de travail : la plupart des professionnels ont besoin d'une IA qui mémorise le contexte, s'intègre aux outils existants et s'adapte à leur façon de travailler plutôt qu'à leur façon de rechercher

*excellence spécifique à certaines tâches : les alternatives au mode IA de Google spécialement conçues à cet effet offrent souvent de meilleurs résultats pour les travaux créatifs intensifs, les analyses complexes ou les exigences spécifiques à un secteur d'activité

Flux de processus fluide : Les meilleurs outils Les meilleurs outils de recherche intelligente ne se limitent pas à être fournisseurs ou prestataires de réponses. Ils s'intègrent à votre flux de travail et rendent l'ensemble de votre processus plus intelligent

🔍 Le saviez-vous ? Seulement 8,5 % des personnes déclarent toujours faire confiance aux aperçus IA de Google dans les résultats de recherche. Cela montre clairement que les utilisateurs restent prudents lorsqu'il s'agit de laisser l'IA former ce qu'ils voient en ligne.

Les meilleures alternatives au mode IA de Google

Passons en revue les meilleures alternatives au mode IA de Google. 🤖

comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp* Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (idéal pour passer des informations fournies par l'IA à l'exécution en équipe en un seul endroit)

Transformez vos idées en tâches assignées à l'aide de ClickUp Brain

Les outils d'IA sont très efficaces pour fournir des réponses. Mais pour la plupart des Teams, ce n'est pas là le problème.

Le véritable défi commence après avoir obtenu la réponse : déterminer quoi faire avec, la transformer en tâche, l'attribuer à la bonne personne, assurer le suivi et assurer le suivi de la progression.

ClickUp vous aide à y parvenir en reliant vos idées, vos flux de travail et les actions de votre équipe afin que vous puissiez passer de la conception à l'exécution sans perdre une miette. C'est ce qui en fait l'une des alternatives les plus achevées au mode IA de Google.

Transformez les réponses de l'IA en progression visible

ClickUp Brain n'est pas un chatbot qui vient s'ajouter à votre travail, c'est un assistant qui connaît votre environnement de travail sur le bout des doigts. Il comprend vos projets, leurs propriétaires, vos échéanciers, vos flux de travail, vos dépendances et même les applications connectées telles que Google Drive.

Imaginons que vous regroupiez les commentaires des clients dans un document ClickUp Doc et que vous demandiez à ClickUp Brain de trouver les principales plaintes. Il résumera instantanément les principaux problèmes, tels que la lenteur de l'intégration ou le manque de clarté des tarifs. À partir de là, il peut générer et attribuer des tâches à vos collègues, fixer des délais et ajouter un lien vers le document source pour plus de contexte.

Automatisez les actions de votre équipe

Répondez automatiquement aux questions de statut à l'aide de l'agent Answers Autopilot dans ClickUp

Les agents ClickUp Autopilot s'appuient sur son assistant IA, conçu pour automatiser les suivis manuels qui ralentissent les projets. Il en existe deux types :

les agents préconfigurés* répondent aux questions et créent des mises à jour, et sont prêts à être déployés en réponse à des déclencheurs spécifiques qui déclenchent

Personnalisés Agents vous permettent de créer votre propre logique d'automatisation sans code

Imaginons qu'un envoi de formulaire soit marqué comme « urgent » et « destiné au client », mais uniquement pour les transactions supérieures à 10 000 $. Un agent Autopilot personnalisé vérifiera automatiquement ces trois conditions, puis créera une tâche, l'attribuera au prospect, ajoutera une date limite et publiera une mise à jour dans le chat.

Ajoutez des instructions personnalisées pour vos agents ClickUp Custom Autopilot

Prononcez des invites vocales et agissez instantanément

Lorsque vous êtes plongé dans votre travail, taper des invites et cliquer dans les menus peut vous ralentir. ClickUp Brain MAX vous offre un assistant IA vocal pour bureau conçu pour une interaction rapide.

Supposons que vous soyez en train de réviser un projet de communiqué de presse. Vous ouvrez Brain MAX et dites : « Rendez ce paragraphe plus formel et ajoutez une liste à puces des statistiques clés de notre rapport du deuxième trimestre. »

L'IA connectée extrait le contexte du document lié, réécrit le contenu en utilisant votre ton préféré, récupère les chiffres appropriés du rapport Q2 dans votre environnement de travail et insère tout dans le document.

Vous pouvez également demander à Brain MAX de générer des images, de créer des tâches ou même de planifier des réunions.

Demandez à ClickUp Brain MAX de vous fournir de l'assistance pour la planification de vos réunions et bien plus encore

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limites

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage si votre équipe n'est pas habituée aux plateformes tout-en-un telles que ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de Reddit a partagé :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également la modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Une autre fonctionnalité qui m'aide vraiment est le document. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également la modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Une autre fonctionnalité qui m'aide vraiment est le document. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

🧠 Anecdote : Le tout premier concept de réseau neuronal a été proposé en 1943 par un neurophysiologiste et un mathématicien, Warren McCulloch et Walter Pitts, plusieurs décennies avant que la puissance de calcul nécessaire à son fonctionnement n'existe.

2. Perplexity IA (idéal pour la recherche en temps réel)

via Perplexity IA

Considérez Perplexity IA comme cet ami qui lit les actualités et vous rapporte les informations intéressantes. Vous posez une question et, au lieu d'obtenir une multitude de résultats de recherche, vous obtenez une réponse claire accompagnée d'assistance à l'appui

La plateforme extrait des informations de plusieurs sources et les assemble pour former un récit cohérent et logique. Vous pouvez même choisir de concentrer vos requêtes de recherche sur des domaines spécifiques tels que la littérature universitaire, la rédaction technique ou les forums de discussion comme Reddit.

Ce qui est intelligent avec Perplexity, c'est la façon dont il traite vos questions complémentaires. Vous pouvez approfondir des sujets sans avoir à repartir de zéro à chaque fois. L'expérience dans son ensemble donne l'impression d'avoir un assistant de recherche qui ne se lasse jamais des questions sans fin du type « mais qu'en est-il de... ».

Avec l'ajout du navigateur Comet, vous pouvez désormais utiliser cet outil d'IA pour gérer votre calendrier, suivre vos e-mails et trouver des idées.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Effectuez une requête simultanée sur plusieurs bases de données et sources afin de recueillir des informations complètes sur n'importe quel sujet, avec des citations détaillées pour chaque affirmation

Accédez aux dernières actualités et aux évènements en cours dès qu'ils se produisent grâce à des fonctionnalités de crawling web en temps réel

Organisez vos fils de recherche dans des collections , créant ainsi des référentiels de connaissances partageables et ciblés pour vos projets

Analysez les documents téléchargés, y compris les fichiers PDF, CSV et texte, pour résumer le contenu ou extraire les données clés

Limites de Perplexity IA

Il peut parfois être un fournisseur d'informations contradictoires provenant de différentes sources sans apporter de résolution claire

Les performances diminuent sensiblement lors du traitement de requêtes très techniques ou spécialisées

Options de personnalisation limitées pour ajuster le style de réponse ou les préférences de mise en forme

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

*enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

Un commentaire Reddit dit :

De nombreux acteurs du secteur technologique ont commencé à le préférer à Google. N'oubliez pas que Perplexity IA ne vise pas à remplacer Open IA, mais Google. Les résultats sont meilleurs, sans compter le concept de fils et de bibliothèques. Ils avancent clairement dans la bonne direction.

De nombreux acteurs du secteur technologique ont commencé à le préférer à Google. N'oubliez pas que Perplexity IA ne vise pas à remplacer Open IA, mais Google. Les résultats sont meilleurs, sans compter le concept de fils et de bibliothèques. Ils avancent clairement dans la bonne direction.

📖 À lire également : Perplexity vs Google : quel outil de recherche est le meilleur ?

3. You. com (Idéal pour les expériences d'IA personnalisables)

via You.com

You. com vous permet de personnaliser la recherche selon votre façon de penser, et non selon celle que les algorithmes vous imposent. La plateforme combine la recherche Web traditionnelle avec un chat IA, afin que vous puissiez poser des questions naturellement et obtenir des résultats pertinents.

Le plus intéressant ? Vous pouvez contrôler les sources qui sont prioritaires. Les résultats de recherche sont accompagnés de résumés générés par l'IA, mais vous pouvez toujours cliquer sur les sources originales si vous avez besoin de plus de détails. Vous pouvez même effectuer des recherches dans des périodes spécifiques ou exclure certains types de contenu.

De plus, vous avez accès à plusieurs LLM de pointe tels que GPT-4 et Claude, ainsi qu'à des modes spécialisés pour des tâches spécifiques telles que la recherche, la création d'images et le code.

You. com meilleures fonctionnalités

Concevez des assistants IA personnalisés avec des personnalités, des domaines d'expertise et des styles de réponse spécifiques pour les tâches récurrentes

Passez d'un mode de recherche à l'autre selon que vous avez besoin d'une recherche factuelle ou d'une inspiration créative, en fonction de votre dépendance

Générez à la fois des textes longs et des ressources visuelles au sein de la même plateforme

Excluez des sites Web ou des types de contenu spécifiques des résultats de recherche afin d'éviter les informations non pertinentes ou de mauvaise qualité

You.com limitations

Sa base d'utilisateurs est plus restreinte, ce qui peut avoir un impact sur l'étendue et la profondeur de la couverture des requêtes de niche

Bien qu'il propose des citations dans son mode recherche, celles-ci peuvent être moins visibles et moins cohérentes

Les utilisateurs rapportent que la plateforme peut sembler lente ou peu réactive, en particulier pour les tâches gourmandes en IA ou les téléchargements de fichiers

Tarifs de You. com

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

enterprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur You.com

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de You.com ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'apprécie le fait de ne pas avoir à passer d'une page à l'autre pendant que je l'utilise. J'ai essayé le traducteur pour communiquer avec des clients européens et pour réfléchir à la rédaction d'une présentation de projet. Je l'ai trouvé facile à utiliser.

J'apprécie le fait de ne pas avoir à passer d'une page à l'autre pendant que je l'utilise. J'ai essayé le traducteur pour communiquer avec des clients européens et pour réfléchir à la rédaction d'une présentation de projet. Je l'ai trouvé facile à utiliser.

🔍 Le saviez-vous ? Les Teams qui utilisent ClickUp Brain rapportent jusqu'à 86 % d'économies, simplement parce que les tâches répétitives sont prises en charge automatiquement.

4. 1min. IA (Idéal pour la synthèse rapide d'informations)

via 1min.IA

Posez une question à 1min. IA et obtenez une réponse achevée en moins de 60 secondes, accompagnée des faits clés et du contexte pertinent. Cette alternative au mode IA de Google excelle dans la synthèse de sujets de recherche complexes pour vous fournir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Il ne perd pas de temps avec des animations sophistiquées ou des interfaces complexes. Vous téléchargez, et il traite. C'est aussi simple que cela.

L'application regroupe plusieurs outils d'OpenAI, Anthropic, Midjourney et bien d'autres sur une seule plateforme. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de recherche, mais aussi d'une aide à la création de contenu, de la modification en cours de fichiers audio à la rédaction de textes ou à la génération d'images à l'aide de l'IA.

1 min. Les meilleures fonctionnalités de /IA

Traitez simultanément plusieurs résultats de recherche pour extraire des informations pertinentes et en temps réel sans avoir besoin d'une vérification manuelle

Générez rapidement des résumés des sujets tendance, des dernières actualités et des évènements courants pour une compréhension rapide

Extrayez des données et des statistiques spécifiques à partir des résultats de recherche en utilisant des questions en langage naturel plutôt que la recherche par mots-clés

Interagissez avec des documents en extrayant du texte ou en discutant avec des fichiers PDF pour trouver rapidement des informations

1 min. Limites de l'IA

Le traitement rapide sacrifie parfois les nuances et le contexte au profit de la vitesse

Capacité limitée à traiter des demandes de contenu hautement créatif ou subjectif

En mettant l'accent sur la concision, on peut passer à côté de détails importants dans des scénarios complexes

1 min. Tarifs de l'IA

Free

Pro : 8 $/mois

business : *12,5 $/mois

Enterprise : 8,5 $/mois par utilisateur

1 min. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 360 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 1min. IA ?

Un avis publié sur G2 à propos de ce moteur de recherche alimenté par l'IA indique :

J'apprécie vraiment sa rapidité et sa facilité d'utilisation. La plateforme fournit des résultats, ce qui la rend parfaite pour les brouillons rapides, les résumés ou les idées de contenu lorsque vous avez un emploi du temps chargé. L'interface est claire et conviviale, et l'assistance IA efficace permet d'accomplir le travail.

J'apprécie vraiment sa rapidité et sa facilité d'utilisation. La plateforme fournit des résultats, ce qui la rend parfaite pour les brouillons rapides, les résumés ou les idées de contenu lorsque vous avez un emploi du temps chargé. L'interface est claire et conviviale, et l'assistance IA efficace permet de terminer le travail.

5. Microsoft 365 Copilot (idéal pour l'intégration Office)

via Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot vous permet d'effectuer des recherches et de discuter dans le même espace. Posez une question, et il extrait l'information du Web, répond sous une mise en forme de discussion et lie les sources si nécessaire.

Il fonctionne dans Bing et Microsoft Edge, vous pouvez donc l'utiliser pendant que vous naviguez. De plus, il fonctionne sur GPT-4 et le modèle Prometheus de Microsoft, qui extrait des données en temps réel. Vous pouvez également créer des images ou résumer des pages sans changer d'onglet.

Sa valeur principale réside dans l'exploitation des données internes de votre organisation (e-mails, documents, discuter, calendrier) afin de fournir une assistance contextuelle en tant que fournisseur.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot

Téléchargez des images et obtenez des informations générées par l'IA sur le contenu de la photo, qu'il s'agisse d'identifier des objets, d'analyser des diagrammes ou d'interpréter des notes manuscrites

Exécutez des extraits de code, des formules ou des requêtes logiques directement dans Bing Discuter pour tester des idées ou résoudre des problèmes techniques sans changer d'outil

Passez du discuter IA aux résultats de recherche traditionnels pour comparer les réponses ou explorer plusieurs angles dans la même fenêtre

Intégrez-les directement aux applications Microsoft 365 pour rédiger des documents Word, créer des présentations PowerPoint à partir de plans ou analyser des données dans Excel à l'aide du langage naturel

Limites de Microsoft 365 Copilot

Donne parfois la priorité aux services Microsoft (tels que Edge ou Office) dans ses réponses, ce qui peut fausser le résultat

Il s'appuie sur l'index de recherche Bing, qui peut faire apparaître des sources différentes ou moins nombreuses que les outils Google IA

Un compte Microsoft est nécessaire pour bénéficier d'un accès complet, y compris aux fonctionnalités avancées et aux sessions de discuter plus longues

Tarifs de Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Discuter : *Gratuit

*microsoft 365 Enterprise Basic et Copilot : 36 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

microsoft 365 Enterprise et Copilot : *42,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft 365 Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 105 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? En 1956, le terme « intelligence artificielle » a été inventé lors d'un atelier organisé au Dartmouth College. Seules cinq personnes y ont participé, mais cet événement est considéré comme le point de départ de l'IA en tant que champ.

6. ChatGPT Pro (idéal pour les raisonnements de recherche complexes)

via ChatGPT Pro

ChatGPT Pro traite les requêtes de recherche qui nécessitent une réflexion approfondie. Demandez-lui de faire des recherches sur un sujet complexe et il analysera, comparera et raisonnera à partir de ce qu'il trouve.

Cet outil peut effectuer la maintenance du contexte tout au long de longues sessions de recherche, ce qui vous permet de poser des questions d'abonné basées sur vos recherches précédentes sans avoir à réexpliquer l'ensemble de votre projet.

Lorsque vous avez besoin de comprendre les relations de cause à effet, de comparer plusieurs points de vue ou de travailler sur des questions de recherche complexes, ChatGPT Pro peut prendre en charge les tâches analytiques lourdes que les moteurs de recherche intranet de base ne peuvent pas traiter.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT Pro

Maintenance des historiques de discussion d'extension couvrant plusieurs heures ou plusieurs jours sans perdre le contexte ni avoir à fournir des explications répétitives

Comparez et opposez différents points de vue sur des sujets controversés ou complexes afin de fournir une compréhension équilibrée des résultats de recherche

Décomposez les questions de recherche complexes en éléments plus petits et plus faciles à gérer, puis travaillez systématiquement chaque composante

Analysez les données provenant de documents, de feuilles de calcul et d'images téléchargés pour générer des résumés, des informations et des visualisations

Générez des images de haute qualité, rédigez divers formats de contenu et déboguez des extraits de code au sein d'une seule interface de discussion

Limites de ChatGPT Pro

Les coûts d'abonnement mensuels peuvent s'accumuler, obligeant les utilisateurs individuels à envisager des alternatives à ChatGPT

ChatGPT peut générer en toute confiance du contenu plausible mais faux ou inventé, y compris des citations ou des extraits fictifs

Les temps de réponse peuvent encore varier pendant les périodes de très forte demande

Ses connaissances sont basées sur des données publiques et des fichiers téléchargés ; il n'a pas accès à vos données d'entreprise privées, à vos discussions ou à vos e-mails pour comprendre le contexte

Tarifs ChatGPT Pro

Pro : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT Pro

G2 : 4,7/5 (plus de 825 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT Pro ?

Selon une critique de G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la façon dont il m'aide à démarrer mes tâches quotidiennes d'écriture avec facilité et clarté. Je l'utilise régulièrement pour rédiger des lettres, des e-mails et des politiques, des tâches qui prennent souvent beaucoup de temps à perfectionner. ChatGPT me donne un point de départ solide basé sur les réflexions ou les idées que je partage, m'aidant à donner une forme cohérente à mes idées. Cela m'évite la pression de la page blanche, qui peut être l'un des plus grands obstacles lorsqu'on écrit quelque chose à partir de zéro.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la façon dont il m'aide à démarrer mes tâches quotidiennes d'écriture avec facilité et clarté. Je l'utilise régulièrement pour rédiger des lettres, des e-mails et des politiques, des tâches qui prennent souvent beaucoup de temps à perfectionner. ChatGPT me donne un point de départ solide basé sur les réflexions ou les idées que je partage, m'aidant à donner une forme cohérente à mes idées. Cela m'évite la pression de la page blanche, qui peut être l'un des plus grands obstacles lorsqu'on écrit quelque chose à partir de zéro.

💡 Conseil de pro : pourquoi utiliser un seul LLM alors que vous pouvez accéder à tous les meilleurs LLM sur une seule plateforme ? Le logiciel de gestion des connaissances ClickUp vous permet de passer d'un LLM à l'autre, comme GPT, Gemini ou Claude, en fonction de vos besoins : résumer, rédaction, forfait ou assistance à la décision. Accédez aux principaux LLM en un seul endroit avec ClickUp Brain, la plateforme IA de ClickUp

7. Claude IA (idéal pour les discussions nuancées)

via Claude

Cette alternative au mode IA de Google comprend l'intention derrière vos requêtes de recherche, en particulier lorsque vous recherchez une analyse plutôt que de simples faits.

Invitez Claude à faire des recherches sur un dilemme éthique ou un problème social complexe, et vous obtiendrez une analyse approfondie des différents points de vue plutôt que des réponses simplistes. Il effectue des recherches nuancées et présente plusieurs perspectives de manière équitable, en indiquant pourquoi certaines sources peuvent être biaisées ou incomplètes.

Il est particulièrement apprécié pour sa grande fenêtre contextuelle, qui lui permet de traiter et d'analyser des documents volumineux, des bases de code ou des historiques de discussion en une seule invite, instructions. Pour les professionnels, cela en fait un choix idéal pour les tâches nécessitant une compréhension contextuelle approfondie.

Les meilleures fonctionnalités de Claude IA

Traitez des questions éthiques et sociales complexes qui nécessitent une réflexion approfondie sur les différents points de vue des parties prenantes

Fournisseur, prestataire, un contexte historique et culturel aux sujets de recherche afin d'aider à comprendre comment les problèmes actuels ont évolué au fil du temps

Analysez des documents complexes et des textes longs tout en assurant le rôle de fournisseur, prestataire, de commentaires contextuels qui tiennent compte du ton, de la structure et du public visé

Organisez vos différentes discussions dans des projets afin de séparer les différents flux de travail et bases de connaissances

Limites de Claude IA

De nombreuses versions de Claude IA ne fournissent pas l'assistance pour la navigation Web en temps réel ni l'accès à des sources de données dynamiques, ce qui limite sa capacité à être un fournisseur, prestataire, d'informations d'actualité, de cours de la bourse, de la météo ou d'évènements

Même les forfaits payants sont soumis à des quotas de messages stricts : de nombreux utilisateurs atteignent leurs limites d'utilisation après seulement quelques dizaines d'invites, instructions, ce qui entraîne des blocages de plusieurs heures en résultat

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 55 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

📖 À lire également : Claude IA Vs. ChatGPT : quel assistant IA est le meilleur?

📮 ClickUp Insight : 45 % des travailleurs ont envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas franchi le pas. Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. *résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant des heures de travail manuel en informations en temps réel.

8. Pi by Inflection IA (idéal pour les discussions informelles)

via Inflection IA

Pi transforme la recherche en une expérience similaire à celle de demander conseil à un ami bien informé. Au lieu de taper des mots-clés et d'espérer obtenir le meilleur résultat possible, vous pouvez poser des questions naturellement et obtenir des réponses qui correspondent à votre niveau de curiosité. Pi mémorise vos recherches précédentes et peut établir une connexion entre vos nouvelles questions et vos intérêts antérieurs.

Il travaille bien lorsque vous explorez des sujets de manière informelle, plutôt que lorsque vous effectuez des recherches approfondies, comme lorsque vous passez des nuits blanches à fouiller Wikipédia, mais avec des discussions plus engageantes. Sa force réside dans son flux linguistique naturel et son ton émotionnellement intelligent.

Les meilleures fonctionnalités de Pi by Inflection IA

Approfondissez vos recherches à l'aide de questions d'abonné afin de découvrir des idées ou des angles connexes que vous auriez pu manquer au premier abord

Choisissez le niveau de détail souhaité, que vous recherchiez une réponse rapide ou que vous souhaitiez approfondir un sujet

Bénéficiez d'un accompagnement étape par étape lorsque vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et que vous avez besoin d'aide pour le décomposer pièce par pièce

Accédez à l'assistant sur plusieurs plateformes, notamment le Web, les applications mobiles et les intégrations de Messages, pour une discussion continue

Exprimez vos pensées et vos idées à l'aide de la fonctionnalité discuter vocal , facile à utiliser pendant que vous effectuez plusieurs tâches ou lorsque vous êtes en déplacement

Limitations de Pi by Inflection IA

Moins efficace pour les tâches techniques ou la recherche factuelle que d'autres alternatives au mode IA de Google

L'IA ne fournit pas d'assistance aux entrées visuelles, ce qui signifie que vous ne pouvez pas télécharger d'images, de captures d'écran ou d'autres données visuelles à des fins d'analyse

L'accent mis sur la discussion signifie qu'il se peut qu'il ne soit pas le fournisseur de réponses directes lorsque vous en avez besoin

Options d'intégration avec une limite ou fonctionnalités expérimentales pour les flux de travail professionnels ou de productivité

Tarifs de Pi by Inflection IA

Free

Pi by Inflection IA : notes et évaluations

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pi by Inflection IA ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Pi reste l'un des meilleurs compagnons IA pour l'amitié, la discussion et la personnalité, avec l'avantage supplémentaire d'un accès Internet en temps réel. Tous ces éléments combinés peuvent être très amusants ! Il n'est pas aussi performant qu'un outil de productivité au travail comme ChatGPT ou Claude, etc., mais ce n'est pas son objectif. Les modèles accessibles via l'API 3.0 d'Inflection AI sont plus adaptés à cela. Pi reste toutefois excellent pour l'organisation des tâches et l'encouragement, et il est plus adapté pour discuter au quotidien que les IA de productivité au travail.

Pi reste l'un des meilleurs compagnons IA pour l'amitié, la discussion et la personnalité, avec l'avantage supplémentaire d'un accès Internet en temps réel. Tous ces éléments combinés peuvent être très amusants !

Il n'est pas aussi performant qu'un outil de productivité au travail comme ChatGPT ou Claude, etc., mais ce n'est pas son objectif. Les modèles accessibles via l'API 3.0 d'Inflection AI sont plus adaptés à cela. Pi reste toutefois excellent pour l'organisation des tâches et l'encouragement, et il est plus adapté pour discuter au quotidien que les IA de productivité au travail.

🧠 Anecdote : les modèles d'IA peuvent parler des dizaines de langues, mais leurs performances sont moins bonnes dans les langues dont le partage dans les données d'entraînement est moindre. C'est pourquoi l'anglais obtient toujours les résultats les plus cohérents.

9. Leo de Brave (le meilleur pour une assistance IA axée sur la confidentialité)

via Brave

Brave Leo est un assistant IA axé sur la confidentialité intégré directement au navigateur web Brave. Il traite vos requêtes de recherche sans laisser de traces numériques de votre curiosité. L'IA traite vos questions localement lorsque cela est possible, afin que les recherches sensibles restent sur votre appareil.

Vous pouvez demander à Leo de rechercher des informations personnelles sur la santé, des conseils financiers ou des sujets controversés sans craindre que des publicités ciblées ne vous suivent ensuite partout. Le logiciel de recherche d'entreprise passe également en revue les pages que vous affichez déjà pour en comprendre le contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Leo de Brave

Partagez vos requêtes sensibles et vos informations personnelles localement sur votre appareil sans vous soucier d'envoyer des données à des serveurs externes ou de créer des profils utilisateurs

Recherchez efficacement des sujets complexes dans diverses sources grâce à des résumés simultanés provenant de plusieurs onglets de navigateur

Bloquez les scripts de suivi et les publicités pour protéger la confidentialité des utilisateurs tout en obtenant des recommandations de contenu basées sur votre navigation actuelle

Maintenance de la confidentialité des utilisateurs grâce à des discussions anonymes et non enregistrées qui ne nécessitent pas de compte ni de connexion pour une utilisation gratuite

Limites de Leo de Brave

Capacités réduites par rapport aux plateformes d'IA basées sur le cloud

Moins de fonctionnalités avancées en raison des contraintes liées à la conception axée sur la confidentialité

Tarifs Leo de Brave

Free

Leo Premium : 14,99 $/mois

Évaluations et avis Leo de Brave

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Recherche dans la base de connaissances : comment trouver des informations plus rapidement

10. Aria d'Opera One (idéal pour la navigation web intégrée)

via Opera One

Opera One considère l'IA comme faisant partie intégrante de l'expérience de navigation plutôt que comme une fonctionnalité complémentaire. Vous lisez un article complexe ? L'IA, Aria, peut le décomposer en clés directement sur la page. Vous êtes bloqué sur un site web en langue étrangère ? La traduction instantanée conserve la mise en forme d'origine.

Les suggestions de l'IA apparaissent lorsqu'elles sont utiles et disparaissent lorsqu'elles ne le sont pas, évitant ainsi le problème des fenêtres contextuelles gênantes. Tout se synchronise sur vos appareils, de sorte que vos discussions et vos préférences vous suivent partout.

Les meilleures fonctionnalités d'Aria d'Opera One

Accédez à des réponses actualisées et complètes à vos requêtes grâce à une recherche Web en temps réel

Traduisez des sites Web entiers et des sélections de texte spécifiques tout en conservant la mise en forme, les images et les éléments interactifs d'origine

Interagissez avec les pages web à l'aide du mode Contexte de page qui résume, traduit ou répond à des questions sur la page actuelle

Contrôlez les fonctions du navigateur, telles que l'organisation des onglets, à l'aide de commandes en langage naturel

Générez du texte et des images directement dans le navigateur, à l'aide d'une simple commande ou de l'interface de discuter

Créez des réponses intelligentes aux discussions sur les forums, aux fils de commentaires et aux discussions en ligne en utilisant le contenu pertinent de la page comme référence

Limites d'Aria dans Opera One

Options de personnalisation limitées pour ajuster le comportement et les réponses de l'IA

Sur les versions de bureau (en particulier la version Developer), l'invocation d'Aria peut déclencher des plantages du navigateur, des blocages ou une utilisation excessive du processeur/de la mémoire vive, même si Aria n'est pas activement utilisé

La capacité d'Aria à se souvenir du contexte d'une discussion en cours a une limite

Tarifs Aria d'Opera One

Free

Évaluations et avis sur Aria d'Opera One

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de génération augmentée par la récupération en action

🔍 Le saviez-vous ? Les modèles d'IA ne sont pas entraînés sur Internet en temps réel. La plupart des données sont extraites de livres, de Wikipédia, de forums et de sites web, puis gelées à un certain moment. Ainsi, lorsqu'un moteur de recherche LLM indique qu'il a une date limite en 2023 ou 2024, c'est littéralement le cas : il ne sait rien après cette date, à moins d'être mis à jour.

Le travail prend une autre dimension avec ClickUp

Savoir quoi faire n'est jamais la partie la plus difficile. Le plus dur, c'est de mettre ces idées en pratique, de maintenir la cohésion de l'équipe et de garder une longueur d'avance sur tout ce qui bouge. C'est là que la plupart des outils d'IA laissent à désirer.

ClickUp ne le fait pas.

Il vous donne des réponses, certes, mais il génère également la tâche suivante, informe la bonne personne, met à jour l'échéancier du projet et rassemble toutes les pièces éparpillées en un seul endroit. Ainsi, les recherches ne restent pas dans un document, les suivis ne se perdent pas dans les discussions et le travail ne s'enlise pas dans l'attente que quelqu'un l'assigne.

Si votre équipe a besoin de moins de changements et de plus d'à faire, ClickUp est déjà conçu pour cela. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui ! ✅