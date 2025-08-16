Jotform vs Typeform : quel générateur de formulaires vous convient le mieux ?

Vous avez du mal à choisir entre Jotform et Typeform ?

Les deux ont une solide réputation pour aider les équipes à créer des formulaires esthétiques et pratiques, mais leurs approches diffèrent considérablement.

Alors que Jotform offre des fonctionnalités sophistiquées, des modèles et une logique de formulaire avancée, Typeform privilégie un design élégant et convivial ainsi qu'une expérience plus conversationnelle.

À première vue, c'est difficile à dire. Cependant, lorsque vous jonglez entre plusieurs projets, créez des modèles de formulaires de commentaires ou gérez les interactions avec vos clients, l'outil de création de formulaires que vous utilisez doit être pratique et adapté à votre travail.

Dans cet article, nous allons comparer les différences réelles entre Typeform et Jotform. Et si vous recherchez Typeform et Jotform, nous avons ce qu'il vous faut. ✨

Jotform vs Typeform en un coup d'œil

Fonctionnalité / Outil Jotform Typeform ClickUp (Bonus) Conception de formulaires et interface utilisateur Formulaires traditionnels, hautement personnalisables, multi-pages, assistance CSS Conversationnel, une question à la fois, moderne et engageant Créateur par glisser-déposer, personnalisable, assistance visuelle et instructions, intégration aux flux de travail Logique conditionnelle Avancé (afficher/masquer les champs, notifications personnalisées, redirections) Sauts logiques (branches dynamiques, validation intelligente) Logique conditionnelle intégrée pour les formulaires et les flux de travail Intégrations de paiement plus de 40 passerelles (Stripe, PayPal, Square, etc.), paiements récurrents, pas de frais supplémentaires Stripe, Square (options limitées) Les paiements natifs ClickUp ne sont pas pris en charge, mais peuvent être connectés via des intégrations Analyses et rapports Analyses intégrées, rapports visuels, exportation vers Excel/Sheets Analyses de base, intégration avec Google Analytics et Facebook Pixel Tableaux de bord personnalisés, rapports de sondage, informations basées sur l'IA Intégrations Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, etc. Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, etc. plus de 1 000 intégrations, automatisations, connexion de formulaires à des tâches, des documents, des discussions, et plus encore Assistance mobile Formulaires optimisés pour les mobiles, collecte de données hors ligne via une application Formulaires adaptés aux mobiles Application mobile, formulaires accessibles et exploitables sur mobile Facilité d'utilisation Riche en fonctionnalités, légère courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées Extrêmement facile, apprentissage minimal Intuitive pour les formulaires, avec gestion de projet, documents et automatisation en un seul endroit Automatisation Flux de travail automatisés, alertes par e-mail, transferts CRM Automatisation limitée Automatisations puissantes, déclencheurs et agents IA pour tous les formulaires et tous les travaux Tarifs (mensuels) Gratuit, Bronze 39 $, Silver 49 $, Gold 129 $, Enterprise (personnalisé) Basic 29 $, Plus 59 $, Business 99 $, Growth Essential 119 $, Pro 349 $, personnalisé Gratuit pour toujours ; forfaits payants disponibles Idéal pour Équipes ayant besoin de formulaires avancés, de paiements et d'une personnalisation poussée Sondages conviviaux et attrayants, commentaires et capture de prospects Teams qui souhaitent disposer de formulaires + gestion de projet, automatisation, documents, tableaux de bord et IA, le tout sur une seule plateforme

Qu'est-ce que Jotform ?

via Jotform

Jotform est un créateur de formulaires en ligne puissant et flexible conçu pour simplifier la création, la gestion et l'analyse de formulaires pour divers cas d'utilisation. Ce créateur de formulaires en ligne permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des formulaires à l'aide d'une interface glisser-déposer.

Cependant, ses capacités vont bien au-delà du processus de création de formulaires de base. Au fil des ans, Jotform a évolué pour devenir une plateforme multifonctionnelle dotée de fonctionnalités avancées telles qu'une application mobile, un éditeur de formulaires PDF, une assistance pour les signatures électroniques et de puissantes intégrations.

Cela le rend idéal pour les équipes et les organisations qui cherchent à automatiser la collecte de données et à rationaliser les flux de travail administratifs.

Que ce soit pour recueillir les commentaires des clients, traiter les paiements, intégrer de nouveaux employés ou inscrire les participants à un évènement, Jotform fournit les outils nécessaires pour créer facilement des formulaires fonctionnels et visuellement attrayants.

Fonctionnalités de Jotform

Jotform fournit des outils complets pour améliorer la création de formulaires et la collecte de données. Ceux-ci simplifient le processus de création, de partage et de gestion des formulaires pour les équipes logicielles ayant différents niveaux de connaissances techniques. Voici un aperçu des fonctionnalités de Jotform :

1. Créateur de formulaires par glisser-déposer

L'interface simple de création de formulaires par glisser-déposer de Jotform permet aux utilisateurs de concevoir des formulaires sur mesure sans avoir besoin de compétences techniques.

Ajoutez et personnalisez des champs de formulaire, des widgets et des connecteurs pour répondre à vos besoins. Il existe également des options permettant d'ajouter des boîtes de texte, des menus déroulants, des cases à cocher, des champs de téléchargement de fichiers et des widgets sur le canevas et de les réorganiser selon vos besoins.

Commencez à partir de zéro ou choisissez parmi des milliers de modèles prêts à l'emploi. Les contrôles de conception avancés facilitent l'adaptation des formulaires à l'identité de votre marque en personnalisant les couleurs, les polices de caractères et les paramètres de disposition, sans aucune connaissance en conception ou en informatique.

2. Logique conditionnelle

La logique conditionnelle permet aux formulaires d'afficher ou de masquer dynamiquement des champs en fonction des réponses des utilisateurs, ce qui se traduit par une expérience plus personnalisée et accélère le processus de collecte des données.

Grâce aux capacités de logique conditionnelle de Jotform, vous pouvez personnaliser l'expérience utilisateur en fonction des réponses fournies. Cela vous permet d'afficher ou de masquer des champs du formulaire, d'envoyer des notifications personnalisées ou de rediriger les utilisateurs après l'envoi, en fonction de leurs réponses à des questions spécifiques.

Cette interaction dynamique simplifie le processus de remplissage des formulaires et garantit que seules les questions pertinentes sont posées aux répondants, ce qui réduit le taux d'abandon et améliore la précision des données.

3. Intégrations de paiement

Jotform prend en charge plus de 30 intégrations de passerelles de paiement sécurisées, notamment Stripe, PayPal et Square.

Outre la collecte de paiements intégrée, vous pouvez facilement obtenir les commentaires des clients et créer des formulaires de commande, des pages d'inscription à des évènements, des formulaires de don ou des services par abonnement sans frais de transaction supplémentaires de la part de Jotform.

L'outil vous permet également de configurer des paiements récurrents, de créer des factures ou d'ajouter des options de taxes et d'expédition en quelques minutes.

4. Réactivité mobile

Les formulaires Jotform sont optimisés pour les appareils mobiles, garantissant une interface intuitive pour les consommateurs sur smartphones ou tablettes.

De plus, l'application Jotform Mobile Forms permet aux utilisateurs de collecter des données même lorsqu'ils sont hors ligne. Une fois la connexion Internet rétablie, toutes les réponses sont automatiquement synchronisées dans le cloud.

Ceci est particulièrement utile pour les équipes sur le terrain, les chercheurs ou le personnel événementiel qui travaillent dans des environnements à faible connectivité.

5. Intégration avec des applications tierces

Jotform s'intègre à diverses applications tierces, notamment Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp et Salesforce. Ces intégrations permettent la synchronisation automatique des réponses, les notifications en temps réel et des transferts plus fluides entre les équipes ou les outils.

De plus, des flux de travail automatisés peuvent être mis en place, tels que le transfert des nouveaux envois vers un CRM ou le déclenchement d'alertes par e-mail, sans avoir besoin de plateformes d'automatisation supplémentaires.

6. Analyse avancée des formulaires

Jotform comprend des outils d'analyse intégrés qui aident les utilisateurs à suivre les performances des formulaires, les taux d'envoi et le comportement des utilisateurs.

Grâce à des rapports visuels et des tendances de réponse, identifiez les points de désengagement, optimisez la clarté des questions et prenez des décisions éclairées sur la structure et le contenu des formulaires. Ces informations sont précieuses pour améliorer l'engagement et garantir la qualité des données.

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

🧠 Anecdote : Le premier formulaire en ligne a été créé en 1993 par des chercheurs du National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Il comprenait un seul champ de texte, qui permettait aux utilisateurs de rechercher des documents sur le site web du NCSA.

Qu'est-ce que Typeform ?

via Typeform

Typeform est une plateforme en ligne innovante qui transforme la création traditionnelle de formulaires en une expérience dynamique et interactive.

Connu pour ses formulaires élégants et conversationnels, Typeform permet aux utilisateurs de créer des sondages, des quiz, des formulaires de contact et des sondages attrayants, sans écrire une seule ligne de code.

Que ce soit pour recueillir les avis des clients et les commentaires des utilisateurs, mener des enquêtes auprès des employés ou lancer une campagne de génération de prospects, Typeform vous aide à créer des formulaires qui ressemblent davantage à des discussions humaines qu'à des questionnaires statiques.

De plus, Typeform offre une combinaison convaincante de flexibilité de conception, de logique conditionnelle et d'intégrations transparentes pour les entreprises à la recherche du bon créateur de formulaires afin d'améliorer leur stratégie de collecte de données.

Son approche unique de l'interaction avec l'utilisateur distingue Typeform des créateurs de formulaires traditionnels. Au lieu de présenter toutes les questions en même temps, Typeform affiche une question à la fois, imitant ainsi le flux d'un dialogue naturel.

Cette interface conversationnelle rend les formulaires plus attrayants et augmente les taux de réponse en réduisant la charge cognitive des utilisateurs.

Fonctionnalités de Typeform

Typeform offre des fonctionnalités permettant de créer des formulaires dynamiques et conviviaux qui réagissent aux commentaires des employés. Ces fonctionnalités visent à offrir aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et plus engageante.

1. Interface conversationnelle

La conception de Typeform affiche les questions simultanément, simulant ainsi une discussion. Cette méthode améliore l'engagement des utilisateurs et se traduit par des taux d'achèvement plus élevés.

Le principal attrait de Typeform réside dans sa disposition conversationnelle et son interface conviviale. En présentant les questions individuellement, le générateur de formulaires Typeform crée une expérience ciblée et personnalisée pour les répondants. Cette approche est idéale pour les formulaires de contact, les sondages sur l'engagement des employés et les formulaires de commentaires, où le ton et la simplicité sont importants.

2. Sauts logiques

La fonctionnalité Logic Jumps de Typeform introduit une validation intelligente des formulaires et une ramification dynamique, permettant au formulaire de s'adapter en fonction des réponses précédentes du répondant. Cela aide les utilisateurs à créer des expériences pertinentes et personnalisées et à rationaliser la collecte de données.

Commencez donc à créer un quiz ou un formulaire d'intégration avec Logic Jumps qui garantit que seules les questions pertinentes sont affichées, ce qui permet de gagner du temps à la fois pour l'utilisateur et le répondant.

3. Intégration multimédia

Améliorez vos formulaires avec des images, des vidéos et des GIF pour créer des expériences visuelles riches et interactives. Cela est particulièrement efficace pour le storytelling de marque, les démonstrations de produits, les sondages auprès des employés ou les quiz d'intégration.

L'assistance multimédia transforme les sondages statiques en formulaires immersifs qui captivent les utilisateurs, parfaits pour saisir des données de haute qualité.

4. Modèles personnalisables et branding

Il est essentiel de maintenir la cohérence de votre marque, et Typeform propose des modèles personnalisables pour vous aider à y parvenir.

Du choix des polices de caractères et des couleurs spécifiques à votre marque au téléchargement de logos et à l'ajustement des styles de disposition, vous pouvez personnaliser chaque formulaire afin qu'il corresponde à votre identité visuelle. Ainsi, même le contenu de vos formulaires traditionnels, tels que les formulaires de contact ou les pages d'inscription, aura un aspect soigné et professionnel.

5. Intégration avec des applications tierces

Typeform s'intègre à des plateformes tierces populaires telles que Google Sheets, Slack, HubSpot et Mailchimp, ce qui facilite l'automatisation de vos flux de travail et la gestion efficace des données collectées.

De plus, synchronisez facilement les réponses pour les analyser, déclencher l'envoi d'e-mails ou transférer les prospects vers votre CRM. Ces intégrations facilitent la prise de décisions plus éclairées et permettent d'agir en temps réel sur les données collectées.

6. Formulaires et réponses illimités

Pour les utilisateurs de forfaits payants, Typeform offre la possibilité de créer un nombre illimité de formulaires sans limite du nombre de réponses, ce qui le rend idéal pour les entreprises en pleine expansion et les équipes en pleine croissance.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous menez plusieurs campagnes simultanées ou gérez des sondages à l'échelle de l'entreprise sans restrictions.

Tarifs Typeform

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Business : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Essentiel pour la croissance : 119 $/mois

Growth Pro : 349 $/mois

Croissance personnalisée : Tarification personnalisée

Jotform vs Typeform : comparaison des fonctionnalités

Lorsque vous choisissez le bon créateur de formulaires, la décision repose souvent sur des détails et des fonctionnalités avancées : conception des formulaires, intégrations, personnalisation, analyse des données et tarification.

Typeform et Jotform offrent tous deux des solutions convaincantes, mais ils répondent à des flux de travail et à des préférences d'utilisateurs différents.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée de Typeform et Jotform dans six domaines clés afin de vous aider à déterminer quelle plateforme est la mieux adaptée à vos besoins.

Fonctionnalité 1 : Conception du formulaire et interface utilisateur

Typeform est réputé pour son style de formulaire conversationnel unique qui imite un dialogue en tête-à-tête. Cette approche de conception présente une question à la fois, guidant les utilisateurs à travers une expérience fluide et engageante.

La disposition minimaliste contribue à réduire la surcharge cognitive, ce qui se traduit souvent par une amélioration des taux d'achèvement et des réponses plus réfléchies. Elle est idéale pour les formulaires de commentaires, les sondages sur l'engagement des employés et les quiz qui nécessitent l'interaction et la concentration des utilisateurs.

Jotform, en revanche, s'en tient à une disposition plus traditionnelle des formulaires, mais offre une grande flexibilité de conception. Accédez à des modèles personnalisables pour divers secteurs, de la santé à l'éducation en passant par le commerce électronique.

De plus, réorganisez les sections, utilisez des formats multipages ou appliquez des champs conditionnels. Jotform prend également en charge les CSS intégrés et les modifications de disposition, offrant ainsi aux utilisateurs avancés plus de liberté pour créer des formulaires complexes.

Gagnant : Typeform pour ses interfaces axées sur l'engagement.

Fonctionnalité 2 : intégrations et traitement des paiements

Les deux outils offrent de nombreuses options d'intégration avec des applications populaires telles que Google Sheets, Slack, Mailchimp et HubSpot, vous aidant ainsi à automatiser vos flux de travail et à synchroniser les données collectées en temps réel.

Cependant, il existe une différence significative en matière de traitement des paiements.

Jotform est leader avec plus de 40 intégrations de passerelles de paiement, notamment PayPal, Stripe, Square, Authorize.net et même des plateformes spécifiques à certaines régions. Vous pouvez configurer des paiements récurrents, des paramètres fiscaux, des listes de produits et bien plus encore, le tout sans frais de transaction supplémentaires de la part de Jotform.

Bien qu'efficace pour la capture de prospects et les sondages, Typeform prend en charge un intervalle plus restreint de passerelles de paiement, principalement Stripe et Square. Cette limitation le rend moins idéal pour les formulaires de commerce électronique ou basés sur des dons qui nécessitent des méthodes de transaction variées.

Gagnant : Jotform, en raison de ses capacités supérieures en matière de traitement des paiements et de sa flexibilité.

Fonctionnalité 3 : logique conditionnelle et personnalisation

Les formulaires dynamiques s'appuient fortement sur la logique conditionnelle pour personnaliser le parcours du répondant.

Jotform et Typeform prennent en charge cette fonctionnalité, permettant aux utilisateurs de personnaliser la question suivante en fonction des réponses précédentes. Cela permet de réaliser des sondages plus intelligents, de rationaliser les flux de travail et de collecter des données plus pertinentes.

Cependant, Jotform va encore plus loin avec une personnalisation plus poussée grâce à des widgets personnalisés, du codage HTML/CSS et l'ajout de calculs ou de réponses automatiques. Cela donne à Jotform un avantage certain pour les cas d'utilisation avancés, tels que les formulaires d'inscription qui calculent les frais en fonction des sélections ou les formulaires d'admission qui remplissent automatiquement des valeurs spécifiques.

Typeform adopte une approche plus simplifiée, privilégiant la facilité d'utilisation à la complexité. Si cela améliore l'expérience utilisateur pour les créateurs de formulaires, cela limite toutefois les personnalisations techniques avancées dont certains utilisateurs expérimentés peuvent avoir besoin.

Gagnant : Jotform, grâce à ses fonctionnalités de personnalisation plus flexibles et techniquement plus complètes.

Fonctionnalité n° 4 : analyses et rapports

Jotform fournit des analyses approfondies des formulaires, offrant aux utilisateurs un accès aux tendances d'envoi, à l'emplacement des utilisateurs, aux taux de conversion et aux points d'abandon.

Les rapports peuvent être visualisés dans le tableau de bord de Jotform ou exportés vers Excel, Google Sheets ou des outils tiers via l'intégration. Des diagrammes visuels peuvent même être générés pour des présentations ou des revues internes.

Typeform comprend des analyses de base telles que le nombre de réponses, le taux d'achèvement et le temps moyen par réponse. Il s'intègre également à Google Analytics et Facebook Pixel pour un suivi plus approfondi, mais ne dispose pas d'outils de rapports natifs aussi complets que ceux de Jotform. Les utilisateurs doivent souvent dépendre de plateformes externes pour débloquer des informations plus détaillées.

Gagnant : Égalité — Jotform excelle dans les rapports natifs, tandis que Typeform se connecte bien avec les outils d'analyse externes.

Fonctionnalité n° 5 : Tarification et évolutivité

Le coût est un facteur crucial, en particulier lorsque vous souhaitez étendre l'utilisation à plusieurs équipes ou services.

La tarification de Typeform est structurée autour des réponses mensuelles, avec un prix de base plus élevé que celui de nombreux concurrents. Bien qu'il fournisse des formulaires élégants, le rapport valeur/fonctionnalité peut ne pas justifier le coût pour les petites équipes ou celles qui ont besoin d'envois illimités.

Jotform, quant à lui, propose des forfaits gratuits et payants plus généreux, incluant une assistance pour les envois mensuels, le stockage et les champs de formulaire.

Son forfait Free est particulièrement compétitif, offrant aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités essentielles avec moins de restrictions. Pour les organisations qui ont besoin d'un nombre illimité de formulaires et de quotas de réponses plus importants, Jotform offre une valeur ajoutée à grande échelle.

Gagnant : Jotform est idéal pour les équipes en pleine croissance grâce à ses forfaits abordables et évolutifs.

Fonctionnalité 6 : Expérience utilisateur et courbe d'apprentissage

Typeform brille par sa facilité d'utilisation. Son éditeur minimaliste, ses aperçus en temps réel et son interface bien organisée le rendent extrêmement accessible, même pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de création de formulaires. La structure étape par étape et les modèles prédéfinis réduisent le temps d'installation et éliminent toute confusion.

Bien que riche en fonctionnalités, Jotform peut sembler légèrement plus complexe en raison de ses paramètres avancés, de ses widgets et de ses outils de personnalisation. Les débutants peuvent avoir besoin de plus de temps pour comprendre l'interface et les fonctionnalités, en particulier lorsqu'ils se plongent dans la logique conditionnelle ou les intégrations.

Gagnant : Typeform pour sa simplicité hors pair, son apprentissage rapide et son expérience utilisateur fluide.

Jotform vs Typeform sur Reddit

Pour mieux comprendre les différences entre Jotform et Typeform dans la pratique, nous avons examiné Jotform vs Typeform sur Reddit, où les utilisateurs ont partagé leurs expériences avec chaque plateforme.

De nombreux utilisateurs de Reddit apprécient les nombreuses intégrations et options de personnalisation de Jotform :

JotForm est vraiment fantastique. Il offre des tonnes d'intégrations, une sortie PDF super personnalisable et vous donne des instructions pour l'héberger vous-même si vous le souhaitez.

JotForm est vraiment fantastique. Il offre des tonnes d'intégrations, une sortie PDF super personnalisable et vous donne des instructions pour l'héberger vous-même si vous le souhaitez.

Cependant, certains utilisateurs ont noté des préoccupations concernant les performances et les tarifs de Jotform

J'utilise Jotform depuis un bon moment, et oui, c'est bien, MAIS !! Ce n'est pas parfait, loin de là, et si l'on tient compte du prix, c'est même assez mauvais. Plusieurs fois, mes formulaires ont été endommagés lors de leur soumission par les utilisateurs, et les PDF générés contiennent également beaucoup d'erreurs.

J'utilise Jotform depuis un bon moment, et oui, c'est bien, MAIS !! Ce n'est pas parfait, loin de là, et si l'on tient compte du prix, c'est même assez mauvais. Plusieurs fois, mes formulaires ont été endommagés lors de leur soumission par les utilisateurs, et les PDF générés contiennent également beaucoup d'erreurs.

D'autre part, Typeform est souvent salué pour son expérience utilisateur engageante:

Typeform est de loin l'outil le plus performant. L'avantage de Typeform, c'est que les utilisateurs apprécient de remplir les formulaires.

Typeform est de loin l'outil le plus performant. L'avantage de Typeform, c'est que les gens aiment remplir les formulaires.

Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la structure tarifaire de Typeform :

En tant que spécialiste du marketing, j'apprécie beaucoup Typeform, car les formulaires en plusieurs étapes ont un taux de conversion plus élevé. Cela dit, c'est extrêmement cher.

En tant que spécialiste du marketing, j'apprécie beaucoup Typeform, car les formulaires en plusieurs étapes ont un taux de conversion plus élevé. Cela dit, c'est extrêmement cher.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Jotform et Typeform

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une alternative complète qui offre des fonctionnalités sophistiquées de création de formulaires, ainsi que des outils de gestion de projet, d'automatisation et d'analyse.

Cette intégration garantit que la collecte de données est immédiatement liée à vos flux de travail, ce qui augmente l'efficacité et la productivité.

Atout n° 1 de ClickUp : générateur de formulaires intégré

Collectez des données et transformez les réponses en actions avec ClickUp Forms

ClickUp Forms vous permet de concevoir des formulaires personnalisés directement liés à vos flux de travail. Chaque envoi de formulaire génère automatiquement des tâches avec des paramètres particuliers tels que les assignés, les dates d'échéance et les niveaux de priorité. Cette fonctionnalité réduit la saisie fastidieuse de données et permet de tout organiser en un seul endroit.

Cela accélère la transition entre la collecte des données et les activités exploitables. L'interface simple par glisser-déposer prend en charge divers types de champs, notamment des champs de texte, des menus déroulants et des cases à cocher, afin de répondre à un large intervalle d'exigences en matière de collecte de données.

Ce qui distingue ClickUp Forms, c'est son intégration complète de tous les aspects de votre flux de travail. Utilisez les envois pour créer des tâches dans la liste appropriée, remplir des champs personnalisés et même attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe sans quitter la plateforme. De plus, la logique conditionnelle intégrée peut prendre en charge des flux de travail complexes.

En bref, ClickUp Forms vous aide à :

Gagnez du temps grâce à un créateur de formulaires intuitif : créez et personnalisez rapidement des formulaires sans aucune compétence technique, afin de pouvoir vous concentrer sur la collecte des informations dont vous avez besoin

Débloquez des informations grâce à l'analyse alimentée par l'IA : transformez instantanément les réponses en données exploitables, ce qui vous aide à prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement

Guidez les répondants à l'aide de blocs d'informations et de descriptions des questions : ajoutez des instructions claires et un contexte utile directement dans vos formulaires afin d'améliorer la qualité des réponses

Améliorez la clarté grâce à des visuels et des instructions intégrés : utilisez des images et des textes descriptifs à côté des questions pour rendre les formulaires plus attrayants et plus faciles à remplir

Restez organisé grâce au hub centralisé Forms : Accédez à tous vos formulaires et réponses, gérez-les et assurez leur suivi depuis un emplacement pratique

Renforcez votre marque grâce à des options de personnalisation : Personnalisez les images de couverture, les arrière-plans et les couleurs des boutons pour que chaque formulaire reflète votre style unique

Rationalisez les flux de travail grâce à l'intégration transparente de ClickUp : Transformez automatiquement les envois de formulaires en tâches, afin que le travail de votre équipe reste connecté et exploitable

Centralisez les commentaires pour une meilleure collaboration : Collectez tous les commentaires en un seul endroit, ce qui facilite leur examen et vous permet de donner suite aux suggestions de votre équipe ou de vos clients

Atout n° 2 de ClickUp : automatisations puissantes

Automatisez les tâches répétitives avec les automatisations ClickUp

Avec les automatisations ClickUp, les tâches répétitives sont éliminées.

Contrairement à d'autres outils de création de formulaires, les automatisations de ClickUp font partie d'un écosystème de flux de travail plus vaste. Vous pouvez lancer des actions en fonction des envois de formulaires, de l'heure, de l'activité des tâches, des dépendances et des changements de statut dans l'ensemble de l'environnement de travail. Cette fonctionnalité vous permet de créer des processus sophistiqués de bout en bout pour mener des campagnes marketing, intégrer des clients et gérer les demandes informatiques.

En savoir plus sur les flux de travail automatisés et agentés dans ClickUp grâce à cette courte vidéo :

Atout n° 3 de ClickUp : tableaux de bord complets

Visualisez la progression et prenez des décisions plus intelligentes avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue d'ensemble de vos projets et des performances de votre équipe. Créez des rapports personnalisés à l'aide de nombreux widgets pour mesurer des paramètres tels que le temps, la progression des sprints et les aperçus des équipes commerciales.

Les tableaux de bord offrent une visibilité que les alternatives à Typeform et Jotform n'offrent pas. Ils vous permettent de suivre les performances, de créer des rapports de sondage et de présenter les résultats aux parties prenantes en un seul endroit. Cette représentation unifiée aide les équipes à prendre des décisions plus éclairées et à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.

💡 Conseil de pro : Connectez les tâches et les listes pertinentes dans les tableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu clair et détaillé de vos performances financières, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus rapides et basées sur des données.

Atout n° 4 de ClickUp : ClickUp Brain

Créez des formulaires et obtenez des informations plus rapidement avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à la plateforme, destiné à augmenter la productivité globale. ClickUp Brain aide votre équipe à travailler plus intelligemment, et non plus dur, en résumant les tâches, en produisant des mises à jour sur les projets et en répondant aux requêtes concernant le contenu de l'environnement de travail.

Vous avez besoin de créer un e-mail, de résumer une réunion ou de générer des questions pour un sondage sur le service client ? ClickUp Brain gère tout cela sans changer d'outil ni de contexte.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans les capacités de l'IA, Brain MAX, le compagnon de bureau IA de ClickUp, offre des fonctionnalités de conversion de la parole en texte, une recherche puissante pour les entreprises, l'accès à plusieurs LLM, la génération instantanée d'images et bien plus encore, le tout à partir d'une seule application de bureau !

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme générateur de formulaires IA et créer une structure de commentaires clients. En voici un que nous avons créé : Exemple de structure de formulaire de commentaires clients créé par ClickUp Brain

🎁 Bonus : modèle de formulaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez votre formulaire sans effort avec le modèle de formulaire ClickUp

Le modèle de formulaire ClickUp simplifie le processus de développement et de gestion des formulaires, le rendant accessible aux équipes de toutes tailles. Ce modèle rend la collecte de données plus efficace et structure les envois pour une inspection et une action rapides.

Pourquoi vous allez l'aimer :

Créez des formulaires uniques grâce à sa conception intuitive, qui comprend un intervalle de types de champs, tels que des champs de texte, des menus déroulants et des cases à cocher

Optimisez le flux de travail, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'analyse des réponses et la prise de décisions éclairées

Collectez et organisez les envois des utilisateurs pour obtenir de meilleures informations

Résolvez le débat Jotform vs Typeform avec ClickUp

Lorsque vous choisissez entre Jotform et Typeform, les deux outils ont des caractéristiques uniques, qu'il s'agisse des nombreuses intégrations et de la logique des formulaires de Jotform ou du design élégant et convivial de Typeform.

Cependant, si vous recherchez une plateforme qui collecte des informations et les convertit en actions, ne cherchez pas plus loin. ClickUp surpasse les créateurs de formulaires IA standard grâce à ses formulaires, ses automatisations et ses tableaux de bord entièrement intégrés.

Il intègre vos données dans vos flux de travail, automatise les procédures pour donner plus d'autonomie à votre équipe et offre une visibilité claire sur la progression, le tout à partir d'un seul emplacement. Alors, plutôt que de gérer plusieurs outils, pourquoi ne pas tout regrouper sur une seule plateforme ?

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez ce qu'est la création de formulaires lorsqu'elle est conçue pour la productivité.