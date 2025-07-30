les 10 meilleurs logiciels de gestion de campus (2025)

La gestion d'une école ou d'une université est une opération complexe et permanente. Vous gérez les admissions, les présences, les horaires des enseignants, les frais de scolarité, l'engagement des étudiants, l'assistance aux anciens élèves... et bien plus encore.

Vous jonglez également avec une douzaine d'outils différents juste pour venir à bout d'une seule journée.

Le problème, c'est que la plupart d'entre eux ne communiquent pas entre eux. Ainsi, ce qui devrait être simplifié finit par se noyer dans les e-mails, les feuilles de calcul et les suivis manqués.

C'est pourquoi de plus en plus d'écoles primaires et secondaires, de collèges et d'universités repensent la manière dont ils gèrent leurs opérations à l'échelle du campus.

Si vous recherchez des solutions logicielles de gestion de campus qui regroupent réellement toutes les fonctionnalités (données sur les étudiants, programmes universitaires, opérations et communication), vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous présentons les meilleurs outils à prendre en considération cette année, avec leurs avantages, leurs inconvénients et leurs informations tarifaires réels, afin de vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre établissement.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de campus ?

Les logiciels de gestion de campus doivent vous aider à unifier vos flux de travail académiques, administratifs et opérationnels en un seul endroit. Voici les fonctionnalités clés à privilégier :

Données centralisées sur les étudiants : En moyenne , Un logiciel centralisé de gestion de campus conserve les dossiers scolaires, les présences, les informations personnelles et l'historique des communications dans un système sécurisé unique En moyenne 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche, à la mise à jour et au partage d'informations entre des systèmes déconnectés.Un logiciel centralisé de gestion de campusconserve les dossiers scolaires, les présences, les informations personnelles et l'historique des communications dans un système sécurisé unique

Flux de travail liés aux admissions et aux inscriptions des étudiants : Vous souhaitez automatiser les tâches répétitives telles que l'envoi de formulaires, la collecte de documents et les validations ? La plupart des outils de gestion de campus actuels sont conçus pour garantir une expérience d'intégration fluide

Planification et programmation académiques : Choisissez des outils qui vous aident à gérer les emplois du temps, les calendriers de cours, les horaires des enseignants et les devoirs avec un minimum d'efforts manuels

Outils de communication : Grâce à leur chat intégré, leurs annonces et leurs portails interactifs, ces applications vous aident à établir une coordination fluide entre les étudiants, les enseignants, les parents et le personnel

Suivi et analyse des performances : Les tableaux de bord et rapports visuels peuvent être un atout considérable, car ils vous permettent de surveiller les notes, l'assiduité, l'engagement et les indicateurs clés de performance de votre établissement sans avoir besoin d'outils d'analyse distincts

Accès mobile et portails en libre-service : Offrez aux étudiants et aux enseignants un accès 24 h/24 et 7 j/7 aux ressources essentielles via des applications mobiles ou des tableaux de bord Web

Intégration et évolutivité : Assurez-vous que le logiciel se connecte à des outils tels que votre LMS (système de gestion de l'apprentissage) et votre SIS (système d'information sur les étudiants) afin de s'adapter à la croissance de votre établissement

Les meilleurs logiciels de gestion de campus en un coup d'œil

Le meilleur logiciel de gestion de campus pour votre établissement

Maintenant que vous disposez d'une checklist pratique pour vous guider, voici quelques recommandations d'outils de gestion de campus que vous devriez essayer :

1. ClickUp (meilleur système tout-en-un pour gérer les flux de travail académiques et administratifs)

Essayez ClickUp gratuitement Personnalisez les vues, les tâches, les documents, les tableaux blancs et les automatisations de ClickUp en fonction du mode de travail de votre établissement

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp offre aux établissements d'enseignement une plateforme unifiée pour gérer tous les aspects de la vie sur le campus, sans avoir à passer d'un système à l'autre. Que vous supervisiez les admissions, gériez les tâches du corps enseignant ou suiviez la progression des étudiants, vous pouvez personnaliser ClickUp pour qu'il fasse tout cela, en fonction de la structure de votre établissement.

Visualisez tout, des profils des étudiants à l'inventaire des équipements, en un seul endroit grâce aux plus de 15 vues de ClickUp, notamment les listes, les tableaux et les tableaux Kanban.

Chaque département de votre établissement peut travailler à partir d'espaces de projet personnalisables dans ClickUp qui hébergent leurs données clés. Vous pouvez ainsi disposer de flux de travail distincts pour les études, les opérations, les ressources humaines et les évènements, tout en les surveillant tous à partir d'un seul outil. C'est ce qu'on appelle l'efficacité !

Et tant que nous y sommes, laissez-nous vous montrer comment les automatisations ClickUp vous font gagner encore plus de temps.

Imaginons que, pendant la période des admissions, un étudiant soumette sa candidature via un formulaire ClickUp personnalisé que vous lui avez envoyé. Ce formulaire crée automatiquement une tâche ClickUp dans la liste « Pipeline des admissions » avec toutes les informations requises.

Ensuite, la tâche est automatiquement attribuée à un responsable des admissions, avec une date d'échéance fixée pour la vérification des documents.

💡 Conseil de pro : les agents ClickUp Autopilot agissent comme des coéquipiers IA qui surveillent les tâches et prennent des mesures en fonction de vos instructions. Pour la vérification des documents, vous pouvez former un agent ClickUp personnalisé afin de vérifier si les champs personnalisés requis dans les envois de formulaires (tels que « Transcription téléchargée » ou « Preuve d'identité ») sont remplis. Si certains documents manquent, l'agent peut automatiquement changer le statut de la tâche en « Documents manquants » et envoyer un rappel par e-mail au candidat. Une fois tous les documents reçus, le statut passe à « Prêt pour examen » sans qu'aucune vérification manuelle ne soit nécessaire. Utilisez les agents ClickUp Autopilot pour simplifier vos tâches quotidiennes

À la fin de la semaine, l'équipe chargée des admissions dispose d'une visibilité complète sur les candidatures en attente, achevées ou bloquées, et personne n'est noyé sous les feuilles de calcul ou les chaînes d'e-mails interminables.

La collaboration est fluide entre les différents rôles. Vos équipes d'assistance aux enseignants, au personnel et aux étudiants peuvent laisser des commentaires sur les tâches à suivre. Ils peuvent également travailler ensemble sur les tableaux blancs ClickUp et les documents ClickUp en temps réel pour rédiger des plans de cours, mettre à jour des documents de politique ou préparer du matériel pour des évènements.

Les outils de planification intégrés, tels que le calendrier IA de ClickUp, vous aident à tout gérer, des calendriers de cours aux réunions interdépartementales. Et grâce aux canaux spécifiques aux projets ou aux tâches dans ClickUp Chat, les équipes peuvent discuter rapidement ou partager des mises à jour contextuelles, afin que chaque discussion reste en lien avec le travail concerné.

Vous voulez savoir quels départements sont surchargés ou quels étudiants sont régulièrement en difficulté ? Essayez les cartes, diagrammes et rapports personnalisés dans les tableaux de bord ClickUp. Ou demandez simplement à votre assistant IA, ClickUp Brain, de récupérer ces données pour vous dans votre environnement de travail.

Évaluez les performances des étudiants et du personnel et découvrez les tendances avec ClickUp Brain

Enfin, les connaissances institutionnelles sont préservées et faciles d'accès grâce au Hub Documents de ClickUp et à sa base de connaissances sécurisée. Des politiques scolaires aux manuels destinés aux étudiants en passant par les guides de dépannage informatique, vous pouvez créer, stocker et partager des documents, le tout sur une seule et même plateforme.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des documents structurés et collaboratifs avec des pages imbriquées, des modifications en cours et des commentaires d'équipe à l'aide de ClickUp Docs

Collectez facilement les données des étudiants ou du personnel grâce à des formulaires ClickUp personnalisables qui alimentent directement les listes de tâches

Suivez les objectifs et les résultats clés dans tous les services à l'aide des tableaux de bord intégrés ClickUp Goals et Progression

Personnalisez votre environnement de travail avec ClickApps : activez ou désactivez les fonctionnalités en fonction des besoins de votre établissement

Résumez de longs fils de discussion ou e-mails, mettez à jour instantanément les tâches et extrayez des informations de votre environnement de travail à l'aide de commandes vocales via l'application de bureau ClickUp Brain MAX

Limites de ClickUp

La grande flexibilité peut sembler intimidante pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un évaluateur G2 déclare :

J'apprécie que l'ensemble du travail de l'école soit visible par toute l'équipe administrative.

J'apprécie que l'ensemble du travail de l'école soit visible par toute l'équipe administrative.

2. Alma SIS (le meilleur SIS conçu par des éducateurs, avec une forte implication des parents)

Alma SIS est un système d'information sur les étudiants natif du cloud largement adopté dans les districts scolaires et les écoles privées aux États-Unis. Il est conçu pour simplifier la gestion des présences, des notes, des emplois du temps et de la conformité aux normes nationales dans une interface intuitive.

Son argument clé de vente ? Il a été conçu par des éducateurs qui comprennent l'importance de la convivialité et de l'adoption rapide d'un logiciel de gestion de campus. Les enseignants, les administrateurs et même les familles parviennent souvent à se familiariser avec l'outil en quelques minutes.

Son intégration en temps réel avec Google Classroom, Canvas, Schoology et Microsoft Teams élimine la duplication des données : les notes et les présences sont automatiquement synchronisées entre les différents systèmes.

Les meilleures fonctionnalités d'Alma SIS

Simplifiez l'engagement des parents, des étudiants et du corps enseignant grâce à des portails modernes basés sur les rôles

Automatisez la planification des cours, le suivi des présences et la génération des cartes de rapport

Visualisez les tendances académiques grâce à des tableaux de bord en temps réel et des rapports de conformité réglementaire

Personnalisez les cartes, les relevés de notes et les analyses pour répondre aux besoins spécifiques de votre établissement

Limites d'Alma SIS

Ses outils de partage de fichiers et de collaboration obtiennent des notes moins élevées dans les avis en ligne par rapport à ses concurrents

Son outil de création de planning principal est géré par un outil tiers, que certains administrateurs trouvent moins intuitif

Tarifs Alma SIS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alma SIS

G2 : 4,2/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Alma SIS ?

Extrait d'un avis Capterra:

Le SIS ALMA est convivial pour l'administrateur, l'étudiant, l'enseignant et les parents. En tant qu'administrateur ALMA, lorsque j'ai besoin d'aide, leur service client est facile à joindre et toujours disponible en quelques instants. En tant qu'enseignant, lorsque je l'utilise, je sais que mes notes sont sécurisées et facilement accessibles par les étudiants et les parents afin qu'ils puissent suivre les progrès de leur enfant.

Le SIS ALMA est convivial pour l'administrateur, l'étudiant, l'enseignant et les parents. En tant qu'administrateur ALMA, lorsque j'ai besoin d'aide, leur service client est facile d'accès et toujours disponible en quelques instants. En tant qu'enseignant, lorsque je l'utilise, je sais que mes notes sont sécurisées et facilement accessibles par les étudiants et les parents afin qu'ils puissent suivre les progrès de leur enfant.

🧠 Fait amusant : À l'IU International University of Applied Sciences, l'utilisation du tuteur IA Syntea a réduit le temps d'apprentissage d'environ 27 % après environ trois mois par rapport aux cohortes non assistées par l'IA. La clé de cette différence ? L'apprentissage personnalisé !

3. Campus 365 (idéal pour les modules hautement configurables)

Campus 365 propose l'un des catalogues de modules les plus complets du secteur, avec plus de 80 modules couvrant les admissions, les études, les finances, les transports, la bibliothèque, l'hébergement et les cours en direct, tous accessibles via le web et des applications mobiles.

Il est conçu pour aider les écoles à évoluer grâce à des tableaux de bord centralisés qui offrent aux administrateurs une visibilité en temps réel sur les opérations, du recouvrement des frais aux indicateurs de performance académique.

La facilité d'utilisation est l'un des principaux avantages de ce système ERP pour les établissements scolaires. Les utilisateurs indiquent pouvoir former le personnel en quelques minutes grâce à son interface claire et à ses flux de travail intuitifs, même dans des environnements peu équipés en technologies. L'assistance est un autre point fort, avec une assistance en ligne, par téléphone et en direct 24 h/24, 7 j/7, ainsi que des formations via des webinaires et des sessions sur site.

Les meilleures fonctionnalités de Campus 365

Gérez plus de 80 modules académiques et administratifs à partir d'un seul tableau de bord

Organisez des cours en ligne en direct sans avoir recours à des outils tiers ou à des plugins

Assistance aux parents, aux étudiants et au personnel grâce à des applications mobiles et un accès multilingue

Automatisez la collecte des frais, le suivi des présences et la planification des cours

Limites de Campus 365

Le module de cours en direct peut rencontrer des difficultés avec les salles de classe virtuelles de grande taille

Le niveau de personnalisation varie selon les modules : les flux de travail complexes peuvent nécessiter une assistance personnalisée

Tarifs Campus 365

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Campus 365

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Campus 365 ?

Un utilisateur sur G2 déclare :

Le logiciel est intuitif et facile à utiliser, et j'apprécie le fait qu'il me permette de personnaliser les différents paramètres pour répondre à tous les besoins.

Le logiciel est intuitif et facile à utiliser, et j'apprécie le fait qu'il me permette de personnaliser les différents paramètres pour répondre à tous les besoins.

4. Ellucian (Meilleure suite ERP + SIS évolutive et axée sur l'enseignement supérieur)

Ellucian fournit aux universités publiques et privées américaines des solutions robustes de rapports, de CRM, de SIS et d'ERP spécialement adaptées aux flux de travail de l'enseignement supérieur. Les étudiants peuvent postuler en ligne, suivre leur progression et planifier leurs diplômes ; les conseillers et le personnel disposent de tableaux de bord et de rapports exploitables pour identifier les étudiants à risque et rationaliser le recrutement.

Les outils d'analyse d'Ellucian permettent aux établissements de détecter les tendances, telles que les baisses d'inscriptions ou les points sensibles en matière de rétention, et de prendre des mesures proactives. Conçus pour s'adapter à toutes les tailles, ils offrent également une assistance pour la conformité aux réglementations américaines en matière d'aide financière.

Meilleures fonctionnalités d'Ellucian

Intégrez les données relatives au cycle de vie des étudiants, du recrutement à l'engagement des anciens élèves

Gérez les ressources humaines, la paie et les opérations ERP parallèlement aux données académiques

Créez des portails conseillers et des tableaux de bord de suivi des diplômes fluides

Limites d'Ellucian

Nécessite une équipe informatique dédiée et une formation officielle pour le déploiement

Peut être plus coûteux à mettre en œuvre que les plateformes SIS légères

Tarifs Ellucian

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ellucian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 3,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Ellucian ?

Un avis sur Capterra indique :

Je félicite Ellucian pour les récentes mises à jour apportées à l'apparence et à la convivialité du produit. Je le trouve désormais plus facile à utiliser et à prendre en charge (plus besoin de Java pour les administrateurs !).

Je félicite Ellucian pour les récentes mises à jour apportées à l'apparence et à la convivialité du produit. Je le trouve désormais plus facile à utiliser et à prendre en charge (plus besoin de Java pour les administrateurs !).

5. PowerSchool (meilleur SIS pour l'enseignement primaire et secondaire, largement déployé et intégré aux États-Unis)

PowerSchool est largement utilisé dans les districts scolaires américains de la maternelle à la terminale. Il offre un système d'information scolaire (SIS) de base, un carnet de notes, un suivi des présences, un planning et une assistance solide pour la conformité aux rapports obligatoires grâce à des équipes régionales dédiées. Il s'intègre à des LMS tels que Canvas et Schoology, prend en charge les portails destinés aux familles et aux élèves, et fonctionne sur une infrastructure sécurisée conforme à la norme ISO 27001 et basée sur Azure.

Sa plus grande force réside dans son moteur de personnalisation étendu. Les districts peuvent créer des champs, des pages, des rapports et des automatisations sur mesure, et même utiliser des plugins pour répondre à des flux de travail uniques.

Si les établissements scolaires apprécient sa flexibilité, ils signalent également que la prise en main, la navigation et la complexité des bases de données héritées nécessitent des administrateurs qualifiés.

Les meilleures fonctionnalités de PowerSchool

Tirez parti de modèles de rapports certifiés par l'État et de flux de travail conformes aux normes

Synchronisez la présence, les notes et les emplois du temps sur tous les portails en temps réel

Intégrez-les facilement à Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF et à des outils tiers

Hébergement sur site, dans le cloud ou hybride, avec modes géré ou autogéré

Limites de PowerSchool

Nécessite une expertise technique et une assistance en personnel pour les personnalisations internes

Les délais de réponse et la documentation de l'assistance peuvent être irréguliers

Tarifs PowerSchool

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PowerSchool

G2 : 4,2/5 (plus de 730 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de PowerSchool ?

Un utilisateur de longue date de G2 rapporte :

Notre district utilise PS SIS depuis 9 ans, toujours en tant qu'instance hébergée. Aucun problème de disponibilité ni perte de données depuis toutes ces années. La formation des administrateurs est incroyable.

Notre district utilise PS SIS depuis 9 ans, toujours en tant qu'instance hébergée. Aucun problème de disponibilité ni perte de données n'ont été signalés au cours de toutes ces années. La formation des administrateurs est exceptionnelle.

👀 Le saviez-vous ? Ivy Tech Community College utilise Google Cloud et l'apprentissage automatique pour prédire les performances des étudiants avec une précision de 80 %, en traitant plus de 12 millions de points de données par jour ! Leur plateforme alimentée par l'IA a identifié 16 000 étudiants à risque en un seul semestre et a aidé des milliers d'entre eux à améliorer leurs notes. Grâce à des analyses en libre-service accessibles à près de la moitié de son personnel, Ivy Tech est passé de rapports réactifs à une assistance proactive à grande échelle pour les étudiants.

6. Fedena (meilleur SIS/ERP modulaire et économique pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire de petite et moyenne taille aux États-Unis)

Conçu pour les établissements disposant d'une assistance informatique limitée, Fedena offre des outils d'automatisation, de rapports et d'engagement de niveau ERP pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire aux États-Unis. Vous pouvez l'utiliser pour tout gérer, des admissions et de l'assiduité au transport et à l'hébergement.

De plus, son prix abordable et son interface utilisateur intuitive le rendent plus accessible aux petites écoles que certains autres outils de cette liste.

Il s'intègre à Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams et prend en charge les extensions de plugins et les modules personnalisables pour des flux de travail flexibles.

Les meilleures fonctionnalités de Fedena

Automatisez les flux de travail liés aux admissions et aux frais grâce à des modules d'inscription et de paiement

Déployez des portails parents/étudiants adaptés aux appareils mobiles avec des mises à jour en temps réel sur l'assiduité et les notes

Intégrez des cours en ligne, des enregistrements de cours, des quiz et des outils de collaboration

Générez des rapports et des tableaux de bord personnalisés sur la fréquentation, les performances et les opérations

Limites de Fedena

Moins évolutif pour les grands districts que les systèmes d'entreprise tels que PowerSchool

La qualité de l'assistance varie selon les régions ; certains évaluateurs notent des mises à jour plus lentes des fonctionnalités

Tarifs Fedena

Standard : 999 $/an

Premium : 1 399 $/an

Ultimate : 1 699 $/an

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fedena

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fedena ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2:

Dans l'ensemble, il s'agit d'une bonne plateforme pour la gestion des étudiants. Convivial, mais une formation initiale est nécessaire pour beaucoup. Il combine toutes les fonctions nécessaires telles que la gestion des présences, les informations personnelles, la gestion des examens, les notes et les rapports, et le rend facilement accessible à toutes les parties prenantes.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une bonne plateforme pour la gestion des étudiants. Convivial, mais une formation initiale est nécessaire pour beaucoup. Il combine toutes les fonctions nécessaires telles que la gestion des présences, les informations personnelles, la gestion des examens, les notes et les rapports, et le rend facilement accessible à toutes les parties prenantes.

7. Blackbaud Student Information System (Meilleur SIS pour les écoles privées indépendantes de la maternelle à la terminale aux États-Unis)

👀 Le saviez-vous ? Depuis 2023, 54 % des établissements ont intégré leur SIS à un LMS et à d'autres plateformes d'administration.

Vous souhaitez également bénéficier d'une expérience unifiée où les fonctionnalités LMS, les portails étudiants, la facturation et la gestion des inscriptions sont regroupés sous une seule connexion ? Blackbaud est la solution qu'il vous faut.

Les enseignants et les administrateurs l'utilisent pour accéder à une vue globale à 360° du parcours complet de chaque étudiant, depuis ses relevés de notes jusqu'à ses devoirs et ses activités extrascolaires.

La cerise sur le gâteau ? Les demandes de cours automatisées, les listes d'attente, les flux de travail de notation et les approbations configurables basées sur les rôles réduisent les frictions administratives et facilitent la conformité aux exigences américaines en matière de rapports et d'accréditation.

Les meilleures fonctionnalités de Blackbaud SIS

Bénéficiez d'un accès par authentification unique pour les parents, les étudiants, les enseignants et le personnel grâce à des tableaux de bord basés sur les rôles

Simplifiez la notation et la configuration des relevés de notes grâce à des modèles d'évaluation flexibles

Bénéficiez d'une planification unifiée, d'un système d'approbation des demandes de cours et d'une synchronisation en temps réel des listes d'ét

Utilisez des tableaux de bord interdépartementaux pour aider les administrateurs à surveiller l'assiduité, les tendances académiques et la conformité

Limites de Blackbaud SIS

Certains utilisateurs signalent que les modules semblent souvent être des ajouts acquis plutôt qu'un système propre et unifié

Tarifs Blackbaud SIS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Blackbaud SIS ?

Voici un avis G2:

Une plateforme exceptionnelle pour gérer les données relatives aux élèves, aux parents, aux classes, aux enseignants, aux conseillers, à l'internat et à tout ce qui concerne les élèves. Notre emploi du temps quotidien est extrêmement compliqué, mais ce logiciel s'adapte à nos besoins.

Une superbe plateforme pour gérer les données relatives aux élèves, aux parents, aux classes, aux enseignants, aux conseillers, à l'internat et à tout ce qui concerne les élèves. Notre emploi du temps quotidien est extrêmement compliqué et le logiciel est capable de s'adapter à nos besoins.

8. Academia ERP (idéal pour les établissements qui ont besoin d'un système ERP flexible et modulaire, évolutif d'un campus à l'autre)

Si votre école ou votre université en a assez d'adapter ses flux de travail à son logiciel, Academia ERP pourrait être une solution rafraîchissante. Il est conçu pour tout gérer, des admissions et des études aux ressources humaines, en passant par les finances et même la gestion des résidences universitaires. Que vous gériez un ou vingt campus, l'installation modulaire d'Academia s'adapte facilement et vous permet de personnaliser à peu près tout, sans avoir à appeler le service informatique à chaque fois.

Ce que les utilisateurs apprécient particulièrement ? Les outils de communication intégrés. Les étudiants et les parents reçoivent des mises à jour en temps réel via l'application, par e-mail ou par SMS, tandis que les tableaux de bord permettent au personnel de rester informé de l'assiduité, des notes, des frais, etc.

Les meilleures fonctionnalités d'Academia ERP

Automatisez les flux de travail critiques, des demandes de renseignements aux admissions en passant par la gestion des frais, grâce à des modules configurables

Envoyez des alertes en temps réel et des notifications personnalisées à l'aide des fonctionnalités intégrées de messagerie SMS, e-mail et application

Activez des portails accessibles sur mobile pour les étudiants, les parents et les enseignants, avec affichage sécurisé des relevés de notes, des présences et des notes

Générez des tableaux de bord et des rapports sur la fréquentation, les finances, les résultats scolaires et les données multi-campus

Limites de l'ERP Academia

Certaines institutions signalent que la documentation et l'assistance peuvent varier selon les régions, en particulier pour les déploiements hors des États-Unis

Tarifs Academia ERP

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les ERP pour le secteur universitaire

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Academia ERP ?

Un avis G2 partage :

Ce système a rendu notre processus d'admission plus efficace, minimisé les erreurs manuelles dans les décisions d'admission et amélioré notre système de gestion des étudiants en général.

Ce système a rendu notre processus d'admission plus efficace, minimisé les erreurs manuelles dans les décisions d'admission et amélioré notre système de gestion des étudiants en général.

🧠 Fait intéressant : 72 % des systèmes SIS offrent désormais un accès mobile, ce qui améliore la flexibilité du personnel et des étudiants.

9. Workday Student (idéal pour les grandes universités à la recherche d'une solution unifiée pour la gestion des étudiants, des ressources humaines et des finances)

Workday Student est conçu pour les établissements d'enseignement supérieur qui jonglent déjà avec une multitude de systèmes et souhaitent les faire fonctionner ensemble. Si vous utilisez déjà Workday pour les ressources humaines et les finances, l'ajout du module étudiant permet de regrouper l'ensemble de votre établissement sous un même toit. Il gère les admissions, l'orientation, la planification des programmes, la facturation et bien plus encore, tout en offrant au personnel et aux étudiants des outils en libre-service qui fonctionnent réellement.

Cela dit, il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi. La mise en œuvre nécessite du temps et de la planification, mais une fois qu'elle est opérationnelle, vous obtenez une vue en temps réel de tout : progression des étudiants, tendances des inscriptions, statut des aides financières, le tout synchronisé avec vos données RH et financières.

Les meilleures fonctionnalités de Workday Student

Coordonnez les admissions, les aides financières, les programmes et les flux de travail liés à la facturation

Fournissez des analyses prédictives et des rapports sur la rétention, les inscriptions et les résultats scolaires

Fournissez des portails en libre-service aux étudiants, aux conseillers et au personnel

Évoluez facilement pour gérer des dizaines de milliers d'étudiants dans les grandes universités de recherche

Limites de Workday Student

Les rapports prêts à l'emploi peuvent ne pas couvrir tous les besoins

La mise en œuvre peut nécessiter une équipe informatique institutionnelle expérimentée et une longue période de rodage

Tarifs Workday Student

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday Student

G2 : 4,0/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workday Student ?

Sur G2, un utilisateur partage son avis :

Workday est une excellente plateforme permettant aux professeurs de publier des annonces et des devoirs. Elle est facile à utiliser et les notifications sont très pratiques, en particulier sur les appareils mobiles. Le conseil pédagogique est également une fonctionnalité supplémentaire très appréciable.

Workday est une excellente plateforme permettant aux professeurs de publier des annonces et des devoirs. Elle est facile à utiliser et les notifications sont très pratiques, en particulier sur les appareils mobiles. Le conseil pédagogique est également une fonctionnalité supplémentaire très appréciable.

10. Skyward (idéal pour les districts scolaires américains de la maternelle à la terminale qui privilégient la stabilité, la conformité et l'engagement familial)

Skyward est la solution de choix pour de nombreux districts scolaires K-12 aux États-Unis, et pour cause. Il existe depuis des décennies, ce qui se reflète dans la richesse de ses fonctionnalités conçues pour répondre aux défis réels des districts. Que vous suiviez les présences, gériez les salaires, génériez des rapports pour l'État ou aidiez les parents à rester informés, Skyward le fait avec une fiabilité à toute épreuve.

Les portails d'accès pour les familles et les élèves sont simples mais efficaces, ce qui permet de réduire le volume d'appels et donne aux familles un accès direct à ce qui se passe au quotidien. Et pour les équipes informatiques, Skyward offre un hébergement flexible (cloud ou sur site), ainsi que des options d'exportation de données fiables pour les districts qui aiment avoir le contrôle. L'interface peut sembler un peu vieillotte par endroits, mais cela est compensé par un système qui fonctionne parfaitement, même pendant les journées scolaires les plus chargées.

Les meilleures fonctionnalités de Skyward

Centralisez les dossiers des étudiants, les notes, les finances, les ressources humaines et la planification dans un seul système

Permettez aux parents et aux étudiants d'accéder à des données en temps réel via les portails Family Access ou Student Access

Assistance pour les rapports de données d'État à l'aide d'Ed-Fi et d'exportations CSV/API personnalisées

Facilitez la création de formulaires et de champs de données personnalisés pour suivre les besoins spécifiques de votre district

Limites de Skyward

L'interface semble dépassée ; plusieurs utilisateurs signalent une navigation difficile et un flux de travail lent pour les enseignants

Tarifs Skyward

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Skyward

G2 : 3,8/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Skyward ?

Voici un avis Capterra:

Skyward facilite grandement la recherche d'informations sur les élèves, la saisie des notes et la copie des devoirs. La saisie des présences est également très simple. J'apprécie également le fait que différentes écoles puissent modifier la disposition de Skyward en fonction de leurs besoins.

Skyward facilite grandement la recherche d'informations sur les élèves, la saisie des notes et la copie des devoirs. La saisie des présences est également très simple. J'apprécie également le fait que différentes écoles puissent modifier la disposition de Skyward en fonction de leurs besoins.

