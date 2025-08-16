Modèles gratuits de tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT) pour les tests logiciels

Vous êtes à la fin du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

Le code est propre, les fonctionnalités sont opérationnelles et tout semble prêt à être livré.

Mais la réussite de votre produit dépend en fin de compte d'un seul facteur : la satisfaction des utilisateurs.

Lorsque les choses tournent mal, les conséquences sont réelles. C'est là qu'interviennent les étapes du test d'acceptation par l'utilisateur (UAT).

Il s'agit de votre dernier point de contrôle, où de vrais utilisateurs valident votre produit dans des scénarios réels. Votre logiciel répond-il aux attentes des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise ? Est-il intuitif ? Est-il prêt à être mis en service ?

Bien que le processus UAT soit crucial, le mettre en place à partir de zéro prend un temps que vous n'avez pas.

Nous avons donc sélectionné ces modèles gratuits de test d'acceptation par les utilisateurs afin de simplifier votre processus, d'affiner votre documentation et d'aligner votre équipe pour un lancement sans faille.

Que sont les modèles de test d'acceptation par les utilisateurs ?

Un modèle de test d'acceptation utilisateur est un outil structuré prêt à l'emploi pour la phase finale du processus de test logiciel. Il guide les utilisateurs finaux (ou leurs représentants) à travers des scénarios de test critiques afin de confirmer que votre produit se comporte comme prévu dans des paramètres similaires à ceux de la production.

Contrairement aux autres phases de test, ces modèles se concentrent sur le parcours des utilisateurs et les exigences de l'entreprise. Utilisez leur structure cohérente pour affiner les cas de test, consigner les résultats, détecter les problèmes et suivre la progression.

Voici ce qui les rend si précieux :

Alignez l'assurance qualité, les développeurs, les chefs de produit et les utilisateurs sur la définition de la réussite

Réduisez le chaos de dernière minute grâce à des champs intégrés pour les scénarios de test, les critères d'acceptation et les résultats

Associez chaque scénario de test UAT à des exigences métier spécifiques pour une couverture complète

Conservez des enregistrements prêts pour les audits à des fins de référence ou de conformité

Par exemple, supposons que votre équipe ait créé un nouveau flux d'achat dans votre application de commerce électronique. Un modèle de test d'acceptation par l'utilisateur vous aide à inspecter chaque étape du test (ajout au panier, application des réductions, validation de la commande et confirmation des commandes) avant que votre premier client réel ne rencontre un bug.

C'est évident : les tests d'acceptation utilisateur vous aident à déployer plus intelligemment, et les modèles rendent ce processus plus rapide, plus facile et plus efficace. Mais qu'est-ce qui distingue les meilleurs des autres ? Analysons cela.

➡️ En savoir plus : Comment mener une étude utilisateur

Les meilleurs modèles de test d'acceptation utilisateur (UAT) en un coup d'œil

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de test d'acceptation par les utilisateurs ?

Si vous testez la convivialité et l'acceptation par les utilisateurs, votre modèle doit faire plus que simplement cocher des cases. Il doit guider le processus de test, aligner votre équipe et rendre les commentaires pratiques, sans vous ralentir.

Voici les éléments à rechercher dans un modèle qui prend en charge un processus UAT fluide :

Portée de l'UAT : Clarifiez ce que vous testez. Un modèle efficace comprend des champs pour les objectifs de l'entreprise et le problème utilisateur qu'il résout. Par exemple, le déploiement d'une fonctionnalité « Commande en un clic » pour simplifier les achats répétés et fidéliser les clients

Mappage des exigences : Ancrez chaque scénario à sa raison d'être (une demande de fonctionnalité, une histoire utilisateur ou un objectif commercial) afin d'éliminer les angles morts. Pour plus de clarté, ajoutez un identifiant de cas de test unique afin de suivre chaque scénario tout au long de votre suite de tests

Critères d'acceptation : définissez à l'avance les conditions de réussite/échec pour chaque test UAT. Décrivez les étapes du test, documentez les résultats attendus et réels, et consignez les conclusions

Scénarios utilisateur : Concentrez-vous sur des flux de travail réalistes et complets. Les scénarios doivent refléter la manière dont les utilisateurs réels interagissent avec la fonctionnalité dans son contexte. Pour un cours en ligne, cela signifie s'inscrire, répondre à un quiz et télécharger le certificat sans difficulté

Jalons clés : Suivez chaque phase de l'exécution des tests d'acceptation par les utilisateurs, de la planification et la préparation des données de test aux nouveaux tests et à la validation. Un bon modèle doit mettre en évidence les points de contrôle importants, définir vos critères de sortie et consigner les livrables clés pour les rapports

Environnement de test : Assurez-vous que votre environnement de test reflète les conditions de votre environnement de production. Incluez toutes les configurations des appareils/navigateurs, les informations d'identification et toutes les données de test requises afin d'éliminer les faux échecs

Hiérarchisation et suivi : Classez les scénarios de test en fonction de leur impact sur l'entreprise, de leur risque ou de leur complexité. Aidez votre équipe à se concentrer sur les plans de test UAT hautement prioritaires et signalez les problèmes susceptibles de retarder votre mise en production

Collaboration en équipe : Ajoutez un espace pour les notes des testeurs, les commentaires des parties prenantes et les approbations, le tout au même endroit. La visibilité en temps réel accélère les commentaires des utilisateurs et les décisions de validation ou de rejet pour un cycle de test d'acceptation utilisateur réussi

💡 Conseil de pro : utilisez un modèle UAT pour commencer les tests plus tôt dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC), plutôt que d'attendre le sprint final. Cette approche de test « shift-left » rapproche la validation de la conception et du développement, ce qui permet à vos équipes de test de détecter les problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Par exemple, Vodafone a adopté cette approche agile et a constaté des lancements plus rapides, moins de bugs et des transferts plus fluides. 💯

Modèles de tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT)

Dans le cadre des tests d'acceptation utilisateur, la précision est essentielle, qu'il s'agisse de mapper les scénarios de test, de préparer les environnements, de capturer les résultats ou de recueillir les validations. Et lorsque vous devez répartir les efforts liés aux tests d'acceptation utilisateur entre les équipes produit, ingénierie et business, la dispersion des outils ne fait que vous ralentir.

Prêt à passer au niveau supérieur ? Ces modèles gratuits de test d'acceptation par les utilisateurs constituent une rampe de lancement idéale.

1. Modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes les tâches, approbations et boucles de rétroaction UAT en un seul endroit centralisé grâce au modèle de checklist de test d'acceptation utilisateur ClickUp

Vous planifiez votre premier cycle de tests d'acceptation par les utilisateurs ou vous souhaitez améliorer votre cycle actuel ? Le modèle de checklist pour tests d'acceptation par les utilisateurs de ClickUp est l'outil de démarrage rapide ultime pour planifier, suivre et exécuter une validation complète par les utilisateurs.

De plus, ils sont structurés visuellement afin que les équipes interfonctionnelles telles que l'assurance qualité, les analystes commerciaux et les développeurs restent synchronisées tout au long du processus de test. Le suivi centralisé évite toute confusion et garantit la cohérence de toutes les fonctionnalités.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Attribuez chaque identifiant de cas de test au propriétaire approprié pour des transferts fluides et une exécution plus rapide

Utilisez des statuts codés par couleur et des automatisations intégrées pour détecter rapidement les retards

Simplifiez les révisions post-test grâce à des champs standardisés pour comparer les résultats attendus et les résultats réels

Personnalisez les éléments de checklist et les sous-tâches pour les aligner sur le flux de travail de votre produit

🔑 Idéal pour : les testeurs QA, les Scrum Masters et les chefs de produit à la recherche d'un modèle de plan de test UAT simplifié, basé sur une checklist et évolutif en fonction des cycles de sprint.

💡 Conseil de pro : GenAI permet aux leaders du secteur des logiciels d'augmenter leur productivité de 20 à 50 %, et ClickUp Brain le fait en quelques secondes. Il vous suffit de saisir votre demande en anglais courant, et l'IA la transforme instantanément en un plan de projet structuré !

2. Modèle de validation UAT ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Accélérez les approbations et terminez les tests grâce au modèle de validation UAT ClickUp

Il est difficile de maintenir votre processus d'UAT sur la bonne voie lorsque les approbations sont enfouies dans des boîtes de réception ou dispersées dans des feuilles de calcul. Le modèle de validation UAT de ClickUp rassemble toutes ces informations afin que vous puissiez enregistrer les résultats, informer les parties prenantes et obtenir le feu vert sans chaos.

Ils structurent la dernière étape de vos tests grâce à des champs dédiés aux résultats des tests, aux noms des parties prenantes, à leurs rôles et à l'horodatage. Leurs rappels intégrés et leurs mises à jour en temps réel garantissent la fluidité du processus : chaque décision est enregistrée, approuvée et facilement traçable.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Simplifiez les révisions finales des tests d'acceptation utilisateur grâce à des formats standardisés qui accélèrent la prise de décision

Éliminez toute confusion entre les versions grâce à une source unique de vérité pour le suivi de la validation

Attribuez clairement la propriété afin qu'aucun cas de test ne soit approuvé ou oublié

Conservez des enregistrements prêts pour les audits afin de simplifier les contrôles de conformité et d'accélérer les révisions futures

🔑 Idéal pour : les responsables de publication, les responsables de l'assurance qualité ou les équipes en contact avec les clients qui ont besoin d'approbations UAT formelles pour garantir des déploiements sans faille.

🧠 Le saviez-vous ? La NASA a perdu un orbiteur martien d'une valeur de 327 millions de dollars parce qu'une équipe utilisait le système métrique et l'autre le système impérial. Quelle est la morale de cette histoire ? Il est essentiel de disposer de cas de test détaillés et d'une communication solide. C'est précisément l'objectif des tests d'acceptation utilisateur : détecter les incohérences avant qu'elles ne se transforment en catastrophes.

3. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez des informations exploitables sur l'expérience utilisateur directement auprès de votre public cible grâce au modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Les tests d'utilisabilité répondent à une question essentielle : les utilisateurs peuvent-ils facilement naviguer sur votre site, votre application ou votre logiciel ? Que vous testiez la clarté des tâches ou que vous recherchiez des lacunes dans l'interface utilisateur, cette étape permet de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les utilisateurs réels et les points à améliorer avant le déploiement.

Découvrez le modèle de test d'utilisabilité ClickUp! Il vous aide à organiser des sessions structurées avec des champs intégrés pour recueillir les commentaires des utilisateurs en temps réel. Chaque session est alignée sur des objectifs spécifiques et des profils d'utilisateurs, afin que votre équipe teste de manière ciblée, sans se baser sur des hypothèses.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Démarrez plus rapidement vos sessions grâce à des champs prédéfinis pour les objectifs, les tâches, les résultats et les notes

Synchronisez les équipes de conception, de recherche et de développement grâce à des boucles de rétroaction plus rapides pour une amélioration continue

Capturez les données des tests comportementaux pour identifier les dysfonctionnements de l'expérience utilisateur en temps réel

Transformez les commentaires en corrections en étiquetant les problèmes, en attribuant des propriétaires et en définissant des priorités

🔑 Idéal pour : les équipes UX/UI, les concepteurs de produits et les analystes commerciaux qui souhaitent obtenir des informations claires et exploitables directement à partir des interactions des utilisateurs.

💡 Conseil de pro : Il existe plusieurs façons de tester la convivialité, et les méthodes de recherche utilisateur que vous choisissez déterminent les résultats que vous obtenez. ClickUp permet des sessions de test pertinentes grâce à une automatisation intégrée, des intégrations transparentes et une collaboration en direct. Améliorez vos essais avec : Cartes thermiques pour repérer les zones à fort trafic et les zones mortes 🔥

Tests guérilla pour recueillir rapidement des commentaires au niveau de la production 🏃‍♀️

Rejouez les sessions pour voir en temps réel où les utilisateurs se bloquent 🎥 Vous voulez plus d'idées ? Découvrez ces exemples de tests d'utilisabilité et améliorez votre expérience utilisateur !

4. Modèle de scénario de test ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez, attribuez et suivez chaque cas de test UAT avec une clarté structurée à l'aide du modèle de cas de test ClickUp

Au cœur des tests d'acceptation se trouve la création classique de cas de test, qui consiste à décomposer chaque scénario utilisateur en étapes claires et réalisables. C'est exactement ce que fait le modèle de cas de test ClickUp, qui comble le fossé entre l'intention du développeur et les attentes de l'utilisateur.

Ce modèle flexible de scénario de test UAT comprend tous les éléments essentiels : identifiant du scénario de test, descriptions détaillées, étapes du test, résultats attendus et résultats réels. Il fournit tout ce dont votre équipe a besoin pour documenter, exécuter et suivre les tests d'acceptation utilisateur sans aller-retour.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Centralisez les efforts d'assurance qualité dans un seul environnement de travail pour gérer les scénarios de test, les résultats et les commentaires

Suivez la progression des sprints grâce à des vues en temps réel personnalisées pour les tests UAT

Partagez les résultats des tests avec vos parties prenantes pour accélérer la prise de décision

Créez une bibliothèque réutilisable de forfaits de tests d'acceptation utilisateur afin d'assurer l'assistance pour les versions futures et d'améliorer la cohérence des tests

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité, les ingénieurs de test et les chefs de projet qui élaborent un modèle de forfait de test UAT évolutif pour les phases critiques du processus de développement logiciel.

✨ Astuce pratique : Vous gérez votre UAT avec un modèle de cas de test GitHub ? Bien que ce dernier soit idéal pour le contrôle des versions, les modèles de cas de test ClickUp offrent une visibilité accrue, un suivi en temps réel et une collaboration optimale, ce qui est parfait pour les équipes qui ont besoin de plus qu'une simple documentation !

5. Modèle de gestion des tests ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité sur l'ensemble de vos flux de travail de test système grâce au modèle de gestion des tests ClickUp

Vous gérez des dizaines (voire des centaines) de cas ou de scénarios de test UAT à différentes phases de test ? Le modèle de gestion des tests ClickUp offre une visibilité de bout en bout en imbriquant les cas individuels dans des suites de tests plus larges pour une supervision complète.

Ses outils intégrés, tels que le suivi du statut de réussite/échec, l'attribution des tests et le mappage des défauts, vous permettent d'exécuter des cycles de test en plusieurs phases entre les équipes sans rien manquer. Tout est connecté en un seul endroit, des tests exploratoires à la régression et aux tests d'acceptation utilisateur.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Exécutez des cycles de test en plusieurs phases sans perdre le contexte entre les sprints

Résolvez plus rapidement les problèmes grâce à une collaboration en temps réel entre les équipes d'assurance qualité, les développeurs et les chefs de projet, directement à partir du scénario de test

Liez les défauts aux scénarios de test et surveillez leur résolution sans passer d'un outil à l'autre

Conservez une piste d'audit claire grâce aux champs personnalisés, aux journaux historiques et aux commentaires des parties prenantes

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité qui gèrent des flux de travail complexes et ont besoin d'un système de gestion des tests évolutif et d'un modèle de cas de test UAT puissant, le tout en un seul outil.

Atrato, une société de logiciels de services financiers, gère l'ensemble de son flux de travail de développement dans ClickUp, avec des résultats impressionnants : Comme le dit Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato : Avant, c'était complètement fou. Nous livrions un produit et devions faire des rollbacks parce que la fonctionnalité comportait trop de bugs et n'était pas bien planifiée. Nous avons constaté une diminution importante du nombre de bugs signalés, et ClickUp nous aide à éviter de nombreux problèmes. Avant, c'était complètement fou. Nous livrions un produit et devions faire des retours en arrière parce que la fonctionnalité comportait trop de bugs et n'était pas bien planifiée. Nous avons constaté une diminution importante du nombre de bugs signalés, et ClickUp nous aide à éviter de nombreux problèmes. Voici comment ClickUp est devenu le moteur de leur croissance et de l'amélioration de leur qualité : développement de produits 30 % plus rapide* 🚀

20 % de surcharge de travail en moins pour les développeurs 💻

Réduction de 24 heures du temps de résolution des tickets ⏱️ Cette réussite prouve une chose : ClickUp offre à votre équipe une source unique et fiable pour organiser, tester et livrer des logiciels de haute qualité.

➡️ En savoir plus : Comment créer et mettre en œuvre une checklist d'assurance qualité

6. Modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Détectez les défauts d'expérience utilisateur avant vos utilisateurs grâce au modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Parfois, vous n'avez pas besoin d'un test d'acceptation utilisateur complet pour détecter une mauvaise expérience. Il vous suffit de l'œil d'un expert et d'un cadre éprouvé. Le modèle d'évaluation heuristique ClickUp vous aide à réaliser des audits rapides et structurés à l'aide de principes d'utilisabilité éprouvés, tels que les 10 heuristiques de Nielsen.

Au lieu d'attendre que les utilisateurs signalent des interfaces confuses, ce modèle vous permet de détecter rapidement les problèmes. Il est donc idéal pour les révisions préalables aux tests d'acceptation utilisateur, les refontes de produits ou les sprints de conception rapides.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Identifiez les lacunes en matière d'ergonomie grâce à des conseils d'évaluation heuristique intégrés

Classez les problèmes par gravité, impact sur l'entreprise ou fréquence afin de hiérarchiser les corrections

Étiquetez les résultats par fonctionnalité, écran ou flux de tâches, ce qui est idéal pour les révisions de conception ou les transferts agiles

Simplifiez les retours d'informations en collaborant avec les équipes produit et développement dans un seul environnement de travail

🔑 Idéal pour : les stratèges UX, les réviseurs de conception et les équipes agiles qui effectuent des audits en phase initiale avant les tests d'acceptation par les utilisateurs.

🔍 Le saviez-vous ? Les évaluations heuristiques visent également à améliorer l'expérience utilisateur, tout comme les tests d'utilisabilité, mais elles ne sont pas identiques. Alors que les tests d'utilisabilité impliquent de vrais utilisateurs qui accomplissent des tâches, les évaluations heuristiques s'appuient sur des experts qui examinent l'interface à la lumière des principes d'utilisabilité. Utilisez une évaluation heuristique dès le début de la phase de conception ou lorsque vous manquez de temps ou de ressources

Utilisez un test d'utilisabilité pour valider le comportement réel, idéalement avant le lancement Ensemble, ils forment un duo puissant qui identifie les points faibles spécifiques aux utilisateurs afin que vous puissiez livrer vos produits de manière plus intelligente.

7. Modèle de récit utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez chaque fonctionnalité aux besoins réels des utilisateurs grâce au modèle ClickUp User Story

Les témoignages d'utilisateurs constituent la colonne vertébrale d'un logiciel de qualité, car ils permettent de comprendre qui utilise chaque fonctionnalité, pourquoi et comment. Identifiez-les dès le début pour éviter les retouches qui font perdre du temps et de l'argent. Il est 10 à 200 fois moins coûteux de repérer une exigence manquante lors de la planification que de la corriger en production.

C'est là que le modèle ClickUp User Story entre en jeu ! Il remplace les demandes éparpillées et les spécifications vagues par un format reproductible qui clarifie l'intention de l'utilisateur, le contexte et les règles de réussite, afin que votre équipe construise la bonne chose dès le départ.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des critères d'acceptation centrés sur l'utilisateur qui se traduisent naturellement en cas de test UAT

Ajoutez des estimations d'efforts et des échéances pour hiérarchiser les tâches les plus importantes

Transformez vos idées de produits en tâches concrètes que les développeurs peuvent réaliser sans deviner

Décomposez les récits en sous-tâches et suivez la progression visuellement à l'aide des vues Liste, Tableau ou Échéancier

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les analystes ou les équipes agiles qui ont besoin de récits d'utilisateurs structurés pour gagner en clarté, en cohérence et en rapidité.

Parfois, vous commencez avec une histoire utilisateur, et à la fin du cycle de développement, personne ne se souvient où se trouvent les bons fichiers. 🤦🏾‍♀️ Cela arrive, mais nous avons une solution ! 👇🏼

➡️ En savoir plus : Cas d'utilisation et récit utilisateur : différences clés et quand les utiliser

8. Modèle ClickUp pour le suivi des bugs et des problèmes

Obtenir un modèle gratuit Suivez, triez et corrigez les bugs plus rapidement grâce au modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp

Le modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp intègre tout, offrant un système simplifié pour enregistrer, trier et hiérarchiser les bugs.

Les nouveaux problèmes sont ajoutés à la liste « Bugs signalés », avec tout le contexte nécessaire aux développeurs pour les résoudre immédiatement. Vous obtenez également une liste « Limitations et solutions de contournement » pour suivre les problèmes connus et les corrections temporaires.

Le plus intéressant ? Les documents Teams intégrés vous aident à standardiser les étapes de triage, les protocoles de rapports ou les chemins d'escalade, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, du rapport à la résolution.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Automatisez la création des tâches à partir des formulaires de saisie des bugs afin de réduire les entrées manuelles et d'accélérer le triage

Utilisez les relations entre les tâches pour lier les problèmes, les bloqueurs et les correctifs associés entre les équipes

Filtrez les affichages par priorité, développeur assigné ou cycle de sprint pour rester concentré pendant les comptes rendus

Suivez les échéanciers de résolution grâce au suivi du temps et aux champs personnalisés pour le statut des corrections

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance, les équipes de triage et les responsables techniques qui gèrent les bugs en direct, les correctifs et les commentaires UAT dans des environnements de développement en constante évolution.

🔍 Le saviez-vous ? Le débogage représente 620 millions d'heures de travail par an pour les développeurs, principalement en raison de rapports dispersés, d'outils cloisonnés et d'un manque de clarté.

Lorsque vous repérez un bug gênant, veillez à le documenter de manière exhaustive. Voici comment rédiger un rapport de bug efficace :

➡️ En savoir plus : Modèles et formulaires gratuits de rapports de bugs pour le suivi des bugs

9. Modèle de test A/B ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez les réactions réelles des utilisateurs et choisissez la version gagnante avec le modèle de test A/B de ClickUp

Les tests A/B comparent deux ou plusieurs versions d'une fonctionnalité, d'un flux ou d'une page en mesurant le comportement des utilisateurs finaux. Souvent utilisés dans le domaine du marketing, ils sont tout aussi précieux pour les équipes produit, UX et développement qui souhaitent affiner l'expérience utilisateur.

Le modèle de test A/B ClickUp est donc une valeur ajoutée indispensable à votre boîte à outils UAT. Il structure vos expériences, vous aide à définir des hypothèses, à définir des indicateurs de réussite et à suivre les performances entre les différentes versions, le tout dans un environnement de travail organisé.

Grâce aux vues intégrées, au suivi des versions et aux champs de performance, vous saurez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut tester ensuite.

🌟 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des variantes de test (version A, B ou plus), établissez des hypothèses et des critères de réussite, et suivez les indicateurs

Visualisez les échéanciers et les phases de test grâce aux vues Calendrier et Échéancier

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression, de la planification à l'analyse postérieure

Conservez tous les résultats, commentaires et enseignements au même endroit pour prendre rapidement des décisions fondées sur des données

🔑 Idéal pour : les équipes produit, UX et QA qui testent différentes dispositions, fonctionnalités ou flux d'utilisateurs avant le lancement afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux auprès des utilisateurs.

10. Modèle de test de traçabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Reliez chaque exigence à un cas de test et comblez toutes les lacunes grâce au modèle de test de matrice de traçabilité ClickUp

Une matrice de traçabilité des exigences (RTM) relie chaque exigence métier à un cas de test. Dans le cadre d'un UAT à enjeux élevés, cette visibilité vous garantit que vous construisez ce dont l'entreprise a besoin, et que vous le prouvez.

Le modèle de test de matrice de traçabilité ClickUp facilite ce processus. Au lieu de feuilles de calcul éparpillées, vous obtenez une vue centralisée des exigences, des cas de test et des résultats, avec des pistes d'audit et un suivi de la progression intégrés.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Suivez d'un seul coup d'œil le statut (réussi/échoué/bloqué) et le taux de réussite grâce aux champs personnalisés

Conservez des pistes d'audit infaillibles grâce aux journaux d'approbation et aux mises à jour en temps réel

Détectez rapidement les lacunes de couverture grâce à des liens traçables entre les tests et les exigences

Remplacez les RTM statiques par un suivi dynamique et collaboratif entre les équipes

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité et de conformité dans les secteurs réglementés ou les projets à enjeux élevés où une couverture complète des tests, la traçabilité et les validations sont indispensables.

🔍 Fait amusant : votre produit est généralement soumis à différents types de tests logiciels avant d'être mis entre les mains des utilisateurs. Ces tests permettent de détecter les bugs, les failles de sécurité et les problèmes de performance, afin que vos tests UAT se concentrent sur l'essentiel : la facilité d'utilisation et la valeur pour l'entreprise.

11. Modèle de journal des modifications logicielles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Synchronisez votre équipe avec chaque mise à jour, correction et nouvelle fonctionnalité à l'aide du modèle de journal des modifications logicielles ClickUp

Qu'est-ce qui a changé entre les versions ? Pourquoi cette fonctionnalité se comporte-t-elle différemment ? Les équipes d'assurance qualité, les développeurs et les parties prenantes posent toujours ces questions, et le modèle de journal des modifications logicielles ClickUp leur apporte des réponses instantanées.

Il consigne les mises à jour logicielles par ordre chronologique, en précisant qui a effectué la modification, ce qui a été ajouté ou corrigé, et pourquoi. Plus besoin de fouiller dans les historiques de validation ou de contacter vos collègues pour obtenir des informations contextuelles. Un seul échéancier clair et visuel auquel tout le monde peut se fier.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Documentez les fonctionnalités, les corrections de bugs et les modifications à l'aide d'entrées horodatées et d'étiquettes de version

Ajoutez un contexte riche avec des champs pour l'auteur, la raison du changement et les composants concernés

Liez les mises à jour à des tâches, des sprints ou des versions afin que tout le monde ait une vue d'ensemble

Suivez les versions pour planifier les restaurations et assurer l'assurance qualité après la mise en production

🔑 Idéal pour : les équipes produit et assurance qualité qui gèrent des versions fréquentes, en veillant à ce que les testeurs disposent de toutes les informations nécessaires pour chaque modification.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'évaluation de logiciels

12. Modèle de développement logiciel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez, testez et lancez des produits, le tout dans un seul environnement de travail grâce au modèle de développement logiciel ClickUp

Le développement logiciel ne se résume pas à écrire du code, il s'agit également d'aligner les objectifs du produit, de coordonner les sprints, de gérer l'assurance qualité et de respecter les délais de livraison. Le modèle de développement logiciel ClickUp rassemble tout cela dans un environnement de travail unifié.

Utilisez-les pour rationaliser vos flux de travail Agile, que vous suiviez une approche Scrum, Kanban ou hybride. Tout est déjà mappé, des backlogs et tableaux de sprints aux dossiers de conception et journaux de test, afin que vos équipes restent alignées et que votre produit reste sur la bonne voie.

🌟 Voici pourquoi vous aimerez ce modèle :

Suivez chaque fonctionnalité, du backlog à la mise en production, grâce à des tâches interconnectées et des tableaux de bord en temps réel

Évitez les goulots d'étranglement en visualisant les dépendances et les transferts entre les équipes

Centralisez les sprints, l'assurance qualité, la conception et le tri des bugs dans un seul espace

Synchronisez-les avec des outils tels que GitHub, Figma et Slack pour éliminer les changements de contexte

🔑 Idéal pour : les équipes de développement logiciel interfonctionnelles qui gèrent des projets complexes, de la planification et la conception aux tests, à la livraison et à l'itération.

🔍 Le saviez-vous ? En 1947, Grace Murray Hopper, légende de l'informatique, a trouvé un véritable papillon de nuit à l'intérieur d'un relais informatique. Elle l'a collé dans son journal de bord, et c'est ainsi qu'est né le débogage. 🐛💻

Livrez des logiciels que les utilisateurs veulent (et aiment) avec ClickUp

Les tests d'acceptation utilisateur ne sont pas une simple case à cocher. En tant que processus, ils constituent votre meilleure chance de prouver que le logiciel fonctionne comme vos utilisateurs finaux l'attendent.

Et lorsque vous disposez des modèles UAT adaptés, vous réduisez les risques et accélérez la mise en service.

Des cas de test et checklists aux validations, au triage et aux notes de mise à jour, ClickUp offre à toutes les équipes, de l'assurance qualité au produit, les outils nécessaires pour avancer plus vite et lancer plus intelligemment. Qu'il s'agisse d'un lancement important ou d'une correction rapide, d'une équipe agile ou d'une équipe interfonctionnelle, ClickUp s'adapte au flux de travail de votre équipe.

Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui et faites de votre processus UAT un avantage concurrentiel pour votre produit !