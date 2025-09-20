Les 10 meilleures alternatives à Veed.io pour la modification en cours de vidéo en 2025

Veed.io est idéal pour les vidéos sociales. Il vous permet de réaliser une modification en cours rapide et ajoute automatiquement des sous-titres.

Toutefois, si vous avez besoin de stockage, d'une collaboration entre équipes, d'un redimensionnement automatique, d'un montage par lots ou d'une assistance pour les tutoriels YouTube, les webinaires et les clips de podcast, vous devrez envisager des outils de modification en cours plus avancés.

Examinons quelques-unes des meilleures alternatives à Veed.io qui permettent de surmonter ces limitations lors de la modification en cours de vidéos. Nous partageons leurs fonctionnalités clés, leurs tarifs et leurs limites afin de vous aider à faire le meilleur choix.

Que rechercher dans les alternatives à Veed.io ?

Avant de vous inscrire à un nouvel outil, prenez une étape en arrière et posez-vous la question suivante : qu'est-ce que votre flux de travail vidéo a besoin que Veed ne vous offre pas ? Voici les fonctionnalités avancées qui méritent d'être prioritaires dans votre flux de travail de création de contenu vidéo.

profondeur de modification en cours : *Si Veed vous semble trop basique pour vos projets, recherchez des outils vidéo dotés de fonctionnalités avancées telles que des échéanciers multipistes, des couches audio et des transitions personnalisées

une meilleure collaboration : *Vous avez besoin de plus qu'une simple modification en cours pour votre vidéo en ligne ? Privilégiez les alternatives à Veed.io qui prennent en charge les commentaires, les permissions basées sur le rôle et les dossiers de partage afin que les commentaires et les validations se déroulent sans heurts

Prise en charge de l'image de marque et des modèles : choisissez des outils qui vous permettent d'enregistrer vos ressources de marque, de réutiliser des modèles de vidéo et de redimensionner automatiquement pour différentes plateformes sociales. Vous ne voulez pas avoir à télécharger à nouveau votre logo ou à retaper les polices de caractère à chaque fois que vous téléchargez une vidéo

fonctionnalités IA et automatisation : *Veed propose Magic Cut et des sous-titres automatiques, mais d'autres outils vidéo vont plus loin. Recherchez des outils IA qui suppriment les silences, génèrent des clips sociaux ou réutilisent rapidement des vidéos plus longues

Tarification flexible et évolutive : Si le filigrane ou la tarification pour les équipes vous freinent, choisissez une alternative à Veed offrant de meilleurs niveaux gratuits, une tarification évolutive ou des forfaits individuels et entreprise à la carte

Une niche adaptée à vos flux de travail : Certains éditeurs sont conçus pour les YouTubers, d'autres pour les spécialistes du marketing ou les podcasteurs. Trouvez un outil de modification en cours adapté à votre flux de travail, que vous réalisiez des tutoriels, des TikToks ou des vidéos de marque

Les meilleures alternatives à Veed.io en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Veed.io :

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Modèles de storyboard visuel, gestion des tâches, collaboration en temps réel, vues personnalisées Petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Kapwing Création vidéo par IA, sous-titres magiques, B-Roll intelligent, mise au point sur l'orateur Petites entreprises, créateurs Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 24 $ par membre/mois Descript Modification en cours basée sur le texte, synchroniser les scripts, assistance multi-caméras, outils vocaux basés sur l'IA Entreprises de petite à moyenne taille Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $ par membre/mois InVideo IA Lien vers la vidéo, vidéos sans visage, plus de 5 000 modèles, modification en cours Magic Box Petites entreprises, moyennes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois CapCut Modification en cours, effets, filtres et contrôles de vitesse adaptés aux appareils mobiles Créateurs, petites entreprises essai gratuit de 7 jours ; forfaits payants à partir de 9,99 $ par mois HeyGen Avatars IA, avatars personnalisés, assistance multilingue, outils de modification en cours Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Page vidéo IA gratuite ; forfaits payants à partir de 29 $ par mois Synthesia Avatar IA, génération de scripts, clonage vocal, plus de 140 langues Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Page vidéo IA gratuite ; forfaits payants à partir de 29 $ par mois Colossyan créateur Convertissez des documents/diapositives en vidéo, enregistrez votre écran, créez des scènes multi-avatars, utilisez des outils de branding Entreprises de petite à moyenne taille Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 27 $/mois Camtasia Enregistrement d'écran avancé, annotations, quiz, zoom/panoramique intelligent Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Les forfaits payants commencent à 14,99 $/mois Simplifié Clips IA, sous-titres automatiques, publication sur les réseaux sociaux, modification en cours Petites entreprises, équipes de contenu Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois

Meilleures alternatives à Veed.io

Examinons de plus près les fonctionnalités, les limites, les avis des utilisateurs et les forfaits de chacun de ces outils.

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projets vidéo et la collaboration de l'équipe)

Organisez vos idées et vos tâches, et collaborez de manière visuelle à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Si vous gérez des projets vidéo qui vont au-delà du simple montage, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre tous les outils dont vous avez besoin en un seul endroit. Vous pouvez commencer par utiliser les tableaux blancs ClickUp pour planifier votre échéancier de production et définir les grandes lignes de votre série vidéo.

Vous pouvez glisser-déposer et réorganiser vos idées en temps réel avec votre équipe et mettre tout le monde sur la même page dès le début. Cela est particulièrement utile pour les premières sessions de brainstorming, la planification du flux du script ou le suivi des éléments visuels tels que les transitions de scènes et les listes de plans.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, vous pouvez utiliser ClickUp Tasks pour diviser votre flux de travail de production vidéo en étapes claires et gérables. Vous pouvez attribuer des responsabilités, fixer des délais et suivre la progression afin d’achever vos projets dans les temps.

Commencez par exemple par une tâche de rédaction de scénario, à laquelle vous joignez un brouillon, que vous attribuez à un scénariste, sur laquelle vous collaborez via ClickUp Docs et pour laquelle vous fixez une date d'échéance de révision. Vient ensuite le storyboard, puis le tournage. Chaque scène ou prise de vue peut être suivie comme une tâche distincte, avec des checklists pour les installations de la caméra, les emplacements et le matériel.

Gérez les tâches, fixez des délais et rationalisez le flux de travail de création vidéo avec ClickUp Tâches

Lors de la phase de modification en cours des voix off et des sous-titres animés, utilisez des statuts de tâche tels que « en cours », « À réviser » et « Exportation finale » pour le suivi de l'avancement de chaque vidéo.

Une fois le flux de travail mis en place, utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré pour vous aider à rédiger vos scripts. Que vous rédigiez un premier script, affiniez une scène, écriviez des légendes animées ou transcriiez des séquences brutes, l'IA peut vous aider à générer un texte propre à l'aide de plusieurs LLM (Think Gemini, Claude, etc.) à partir de la même interface.

Et lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre équipe, ClickUp Brain peut également rédiger des e-mails, des commentaires ou des mises à jour de tâches pour vous en fonction du contexte de votre projet. Vous pouvez également lui demander le statut de tâches spécifiques. Par exemple, vous pouvez vouloir savoir si le script est finalisé ou si les séquences ont été téléchargées. ClickUp Brain extraira les dernières mises à jour directement depuis votre espace de travail.

Enfin, avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer de courtes vidéos directement dans votre environnement de travail sans quitter la plateforme. De plus, lorsque vous enregistrez un Clip, ClickUp, une alternative puissante à Veed.io, génère automatiquement une transcription de votre narration. Cela permet à votre équipe de parcourir ou de se référer aux points clés sans avoir à revoir la vidéo dans son intégralité.

Enregistrez, partagez et organisez vos vidéos sans effort avec ClickUp Clips

ClickUp Brain, en tant qu'outil d'IA, améliore encore ce processus en vous permettant d'interagir avec les clips et leurs transcriptions. Vous pouvez demander à Brain de résumer un clip, d'extraire des actions à entreprendre ou de clarifier certaines parties de la transcription, afin d'aider votre équipe à rester alignée et concentrée.

Les clips sont également enregistrés automatiquement et liés à des tâches ou des documents. La dernière chose que vous souhaitez, c'est que des informations cruciales se perdent dans des fils de discussion par e-mail ou des applications de messagerie. C'est un moyen simple de maintenir une communication visuelle en flux tout au long de votre projet.

Pour rendre la gestion de projet de production vidéo encore plus efficace, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi spécialement conçus pour les flux de travail créatifs. Le modèle de production vidéo ClickUp vous aide à gérer chaque étape de votre projet grâce à des tâches claires, des échéanciers et des outils de collaboration, afin que rien ne soit oublié.

Pour la planification visuelle, le modèle de storyboard ClickUp fournit une disposition structurée pour organiser les scènes, le timing et la direction visuelle afin de maintenir la cohésion de votre équipe. Ces modèles de storyboard gratuits rationalisent les flux de travail créatifs en combinant visuels, notes, délais et collaboration dans un espace organisé.

Ainsi, ClickUp vous permet de gérer l'ensemble de votre processus de production vidéo, de la planification et la rédaction du script à la collaboration et la livraison, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*configurez des tableaux de bord personnalisés : obtenez une vue d'ensemble de l'avancement, des délais et des charges de travail, et suivez les tâches à toutes les étapes de la production vidéo à l'aide des tableaux de bord ClickUp

*planification avec calendriers intégrés : utilisez le calendrier ClickUp pour planifier facilement les tournages, les sessions de révision ou les dates de lancement, et synchroniser ces évènements avec votre équipe

Automatisez les tâches répétitives : gagnez du temps en configurant gagnez du temps en configurant les automatisations ClickUp qui déplacent les tâches après leur validation, affectent des membres de l'équipe lorsque leur statut change, ou envoient des rappels pour les échéances à venir

*collaborez instantanément : utilisez ClickUp Chat pour discuter des tâches, donner votre avis et collaborer sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre

ClickUp limitations

L'ensemble complet de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp Brain vous fait gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire.

ClickUp Brain vous fait gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire.

🌼 Apprenez à créer une opération de contenu vidéo à grande échelle avec ClickUp. 👇🏼

via Kapwing

Kapwing, un outil de montage vidéo basé sur l'IA, simplifie la création de vidéos pour tous, même sans compétences en montage vidéo. Commencez par saisir une invite textuelle, et l'IA génère une vidéo achevée avec musique, effets sonores et transitions. Avec Magic Subtitles, vous pouvez obtenir instantanément des sous-titres générés par l'IA et personnaliser leur style et leurs animations en fonction de votre marque. Smart B-Roll analyse automatiquement votre vidéo et insère des visuels qui correspondent à vos points clés au fur et à mesure que votre vidéo prend forme.

Si votre vidéo comprend plusieurs intervenants, vous pouvez utiliser la fonction Speaker Focus pour orienter la caméra vers la personne qui parle et aider votre public à rester connecté. Lorsque vous travaillez dans différentes langues, la fonction Lip Sync garantit que le son se synchronise avec les mouvements de la bouche de l'intervenant et rend les traductions fluides et naturelles. Et avec Split Vocals, vous pouvez facilement séparer les voix de la musique de fond, ce qui vous donne plus de contrôle sur la qualité audio et les modifications en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Kapwing

*collaborez en temps réel : permettez à plusieurs membres de votre équipe de réaliser de la modification en cours et de contribuer simultanément à la même vidéo, et améliorez l'efficacité de votre équipe

Traduisez vos vidéos sans effort : convertissez l'audio dans plus de 70 langues à l'aide de voix générées par IA ou de clonage vocal pour toucher un public international

supprimez automatiquement les silences : *utilisez Smart Cut pour détecter et couper les sections silencieuses de vos vidéos et gagner du temps sur la modification en cours manuelle

Limites de Kapwing

La qualité sonore peut diminuer considérablement lors de l'exportation du contenu vidéo

Tarifs Kapwing

Free Forever

Pro : 24 $ par membre/mois

Entreprise : 64 $ par membre/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kapwing

G2 : 4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kapwing ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'aime la section Modèles Kapwing. Elle propose des milliers de modèles conçus par des professionnels et nous aide à rendre nos vidéos exceptionnelles en modifiant simplement notre contenu avec des images, des vidéos et du texte.

J'aime la section Kapwing Templates. Elle est fournisseur de milliers de modèles conçus par des professionnels et nous aide à rendre nos vidéos exceptionnelles en modifiant simplement notre contenu avec des images, des vidéos et du texte.

💡 Conseil de pro : Kapwing est idéal pour les modifications rapides. Mais si vous vous demandez comment intégrer vos vidéos dans une stratégie marketing plus large, consultez ce guide des logiciels de marketing vidéo. Il compare les outils qui vous aident non seulement à créer du contenu, mais aussi à le planifier, le distribuer et le suivre.

3. Descript (idéal pour la modification en cours de vidéo à partir de transcriptions et de scripts collaboratifs)

via Descript

Descript est une plateforme de modification en cours audio et vidéo alimentée par l'IA. En tant qu'alternative à Veed.io, elle permet aux utilisateurs de modifier des fichiers multimédias via une interface de texte, ce qui la rend aussi intuitive que l'édition d'un document. Grâce à des fonctionnalités telles que l'overdub (clonage vocal par IA), la suppression des mots de remplissage, l'édition multipiste et l'amélioration audio de qualité studio, vous pouvez produire du contenu professionnel sans avoir besoin de compétences complexes en matière de modification en cours.

Si vous réalisez des courts métrages YouTube, Description prend en charge l'enregistrement d'écran. Pour les équipes marketing, cet éditeur vidéo IA vous permet de collaborer avec les membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

modification avec l'échéancier* : affichez votre composition au fil du temps et effectuez des ajustements précis à la fois sur vos médias et l'alignement de votre script pour une expérience de modification traditionnelle

Organisez-vous à l'aide des projets et des compositions : structurez votre travail en faisant la distinction entre les projets (l'espace actif pour l'édition) et les compositions (versions finales ou brouillons pour l'exportation)

Enregistrez à distance avec SquadCast : enregistrez facilement du son avec vos collaborateurs où qu'ils se trouvent, grâce à l'intégration directe avec Descript pour des sessions à distance fluides

Limites de Descript

Les capacités d'intégration de la plateforme ne sont pas très intuitives

Tarifs Descript

Free Forever

Amateur : 24 $ par membre/mois

Créateur : 35 $ par membre/mois

Entreprise : 50 $ par membre/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Descript change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur processus de modification en cours audio et vidéo, en particulier pour les débutants. Il offre des fonctionnalités exceptionnelles telles que la transcription automatique, l'enregistrement d'écran et la modification en texte. La possibilité d'éditer des fichiers multimédias aussi facilement que l'on édite un document Word permet de gagner un temps et des efforts considérables.

Descript change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur processus de modification en cours audio et vidéo, en particulier pour les débutants. Il offre des fonctionnalités exceptionnelles telles que la transcription automatique, l'enregistrement d'écran et la modification en texte. La possibilité d'éditer des fichiers multimédias aussi facilement que l'on édite un document Word permet de gagner un temps et un effort considérables.

via InVideo IA

InVideo. io est une plateforme de création de vidéos en ligne conçue pour les spécialistes du marketing, les gestionnaires de réseaux sociaux et les équipes de contenu. Vous pouvez rapidement générer des vidéos marketing à l'aide de suggestions de texte, réutiliser le contenu d'un blog dans de courtes vidéos ou créer en masse des visuels pour des campagnes publicitaires. Elle propose également un kit de marque, des outils de voix off, des intégrations de stock et un redimensionnement automatique pour plusieurs plateformes.

La bibliothèque de modèles prédéfinis, les animations de texte dynamiques et l'interface glisser-déposer en font un outil adapté à la création d'un intervalle de vidéos, ce qui en fait une bonne alternative à Veed.io.

Si Veed.io est plus adapté pour la modification en cours de séquences brutes ou de podcasts, InVideo est le choix idéal lorsque vous avez besoin de vidéos époustouflantes, prêtes à être publiées, en grand volume et avec un minimum d'effort.

Avec InVideo IA, vous pouvez facilement transformer des articles d'actualité, des vidéos YouTube ou des pages de blog en vidéos époustouflantes en collant simplement un lien. La plateforme traite automatiquement le contenu et crée une vidéo avec des visuels, des voix off et des transitions pertinents en quelques clics seulement.

Les meilleures fonctionnalités d'InVideo

*accédez à des ressources stockées : explorez plus de 16 millions de vidéos, d'images et de pistes audio gratuites pour améliorer votre contenu sans effort

Choisissez des modèles personnalisables : sélectionnez parmi plus de 5 000 modèles conçus par des professionnels et adaptés à différentes occasions et industries

créez des vidéos captivantes sans visage : *produisez des vidéos de haute qualité sans présentateur à l'écran, en utilisant des visuels et des voix off pour transmettre efficacement votre message

Limites d'InVideo

La bibliothèque de modèles n'offre pas beaucoup de possibilités de personnalisation. Cela peut vous compliquer la tâche pour créer une vidéo personnalisée qui réponde aux besoins de votre marque

Tarifs InVideo

Free Forever

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Generative : 120 $/mois

Évaluations et avis sur InVideo

G2 : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'InVideo ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'interface intuitive d'InVideo nous permet de créer facilement des œuvres audiovisuelles bien finies. La fonctionnalité de clonage vocal permet de maintenir une narration cohérente sans répétition des voix off.

L'interface intuitive d'InVideo nous permet de créer facilement des œuvres audiovisuelles bien finies. La fonctionnalité de clonage vocal permet de maintenir une narration cohérente sans répétition des voix off.

📚 À lire également : Modèles de scripts gratuits pour les podcasteurs

5. CapCut (idéal pour la modification en cours sur mobile avec des effets visuels créatifs)

via CapCut

CapCut est une application de modification en cours vidéo développée par ByteDance, la parent de TikTok. Grâce à son outil de découpage précis, vous pouvez couper des clips à l'image exacte dont vous avez besoin, ce qui est parfait pour synchroniser les images avec le son ou découper vos séquences avec précision. Si vous recherchez quelque chose de plus créatif, la fonctionnalité de vidéo inversée vous permet de lire des clips à l'envers et donne à vos vidéos une touche unique et inattendue.

Vous aurez accès à une extension de bibliothèque de musique gratuite classée par ambiance et par genre, ce qui vous permettra de trouver facilement la bande-son parfaite pour votre projet. Vous pouvez également importer votre propre audio si vous préférez.

Les meilleures fonctionnalités de CapCut

Contrôlez la vitesse de la vidéo : ajustez la vitesse avec précision, créez des effets de ralenti fluides ou des effets de time-lapse dynamiques pour correspondre à votre vision

améliorez instantanément vos visuels :* appliquez une large gamme de filtres esthétiques pour ajuster la tonalité, la couleur et la luminosité afin d'obtenir un rendu professionnel et soigné

Ajoutez des effets créatifs : utilisez des effets spéciaux tels que le partage d'écran, des superpositions humoristiques ou oniriques et des effets festifs pour faire ressortir votre contenu

Limites de CapCut

La version gratuite de CapCut appose un filigrane sur les vidéos, qui ne peut être supprimé qu'avec un abonnement premium

Tarifs CapCut

essai gratuit de 7 jours

Pro : 9,99 $ par mois

Évaluations et avis sur CapCut

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas comment rédiger pour des avatars à l'écran ? Ces modèles de rédaction de contenu gratuits peuvent vous aider à créer des scripts clairs et attrayants, en particulier pour les FAQ, les démonstrations de produits et les vidéos de formation.

6. HeyGen (idéal pour créer des vidéos avec des avatars IA réalistes)

via HeyGen

Initialement lancé sous le nom de Surreal, HeyGen est un outil de création de vidéo. Grâce à la création d'avatars par IA, vous pouvez choisir parmi plus de 300 avatars représentant une variété d'ethnies, d'âges et de styles. Insérez votre script et l'avatar parlera pour vous en synchronisant parfaitement votre texte.

Vous pouvez également travailler avec des avatars fixes ou animés pour vos annonces, formations, communications clients et publicités. La fonctionnalité Avatar IV va encore plus loin en vous permettant de télécharger une photo et un script ou un clip vocal afin de générer un avatar personnalisé qui vous ressemble et qui parle comme vous.

Et quand vient le moment de peaufiner votre projet, l'Editing Studio vous offre tous les outils nécessaires pour perfectionner votre vidéo avec du texte, des arrière-plans et des effets.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Invite anything : transformez les FAQ, les documents sur les produits ou les scripts personnalisés en contenu vidéo attrayant grâce à des avatars IA

personnalisez vos avatars avec des looks illimités :* modifiez les tenues, les arrière-plans et les poses des avatars pour qu'ils correspondent parfaitement à votre marque ou à votre message

Captez l'attention de votre public grâce aux expressions : choisissez parmi des expressions telles que « professionnel », « sérieux » ou « léger » pour donner le ton approprié

Limites de HeyGen

La voix de l'avatar peut parfois sembler peu naturelle, en particulier lorsqu'il s'agit d'exprimer des émotions complexes dans des phrases plus longues

Tarifs HeyGen

Free Forever

Créateur : 29 $ par mois

Équipe : 39 $ par membre/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HeyGen

G2 : 4,8/5 (plus de 830 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 290 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HeyGen ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'adore l'interface intuitive et conviviale de HeyGen ! J'ai créé trois avatars dans différents paramètres pour mon projet vidéo universitaire, et chacun d'entre eux avait un rendu professionnel. La synchronisation labiale est incroyable et m'a aidé à exprimer mes idées en anglais plus clairement que je n'aurais pu le faire moi-même. Les avatars semblent naturels et les options de personnalisation sont excellentes, de la suppression de l'arrière-plan au changement de tenue. C'est comme avoir un présentateur personnel à la demande !

J'adore l'intuitivité et la facilité d'utilisation de HeyGen, même pour les débutants ! J'ai créé trois avatars dans différents paramètres pour mon projet vidéo universitaire, et chacun d'entre eux avait un rendu professionnel. La synchronisation labiale est incroyable et m'a aidé à exprimer mes idées en anglais plus clairement que je n'aurais pu le faire moi-même. Les avatars semblent naturels et les options de personnalisation sont excellentes, de la suppression de l'arrière-plan au changement de tenue. C'est comme avoir un présentateur personnel à la demande !

📚 À lire également : Comment maîtriser le marketing vidéo : stratégies, tendances et outils

7. Synthesia (idéal pour le contenu vidéo localisé avec personnalisation de la voix et de l'avatar)

via Synthesia

Synthesia est une plateforme de création de vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle sans avoir besoin de caméras, de microphones ou d'acteurs.

Saisissez votre sujet, vos objets et le ton que vous souhaitez adopter, et le générateur de script IA de Synthesia rédigera le script pour vous. Une fois le script prêt, vous pouvez choisir parmi une large gamme de plus de 230 avatars IA représentant différents horizons et styles.

Synthesia vous permet de créer des vidéos à partir de zéro à l'aide d'avatars IA capables de parler dans plus de 140 langues, sans avoir besoin d'une équipe de tournage, de modification en cours ou de production. Si vous souhaitez créer des vidéos multilingues à des fins de formation, de marketing ou d'information sans disposer d'une équipe complète, c'est une bonne alternative à Veed.io.

En revanche, Veed.io se concentre sur la modification en cours de séquences existantes, en proposant des outils de découpe, de sous-titrage et d'effets. L'un permet de créer des vidéos à l'aide de l'IA, l'autre améliore ce que vous avez déjà enregistré.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

*évaluez l'efficacité du contenu : mesurez le nombre d'afficher, les points d'abandon et les taux d'engagement pour évaluer l'efficacité du contenu

Simplifiez la collaboration : co-éditez des scripts et des vidéos avec vos coéquipiers, partagez vos commentaires via des commentaires, et gérez les versions du projet dans un seul environnement de travail

Assurez-vous d'une prononciation correcte : précisez l'accentuation des syllabes et les ajustements phonétiques avec « Diction » pour vous assurer que les noms, les termes et les accents sont prononcés correctement

Limites de Synthesia

L'intégration peut être un peu limite. Il n'existe pas encore beaucoup de connexions natives aux plateformes LMS, aux disques durs cloud ou à des outils tels qu'Asana et Jira. Vous devrez donc principalement vous appuyer sur les exportations et les importations

Tarifs Synthesia

Page vidéo IA gratuite

Starter : 29 $ par mois

Créateur : 89 $ par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Au cours de l'année écoulée, Synthesia a publié plusieurs mises à jour qui simplifient au maximum l'expérience utilisateur, montrant ainsi qu'ils prennent en compte les commentaires de leurs utilisateurs et les mettent en œuvre.

Au cours de l'année écoulée, Synthesia a publié plusieurs mises à jour qui simplifient au maximum l'expérience utilisateur, montrant ainsi qu'ils prennent en compte les commentaires de leurs utilisateurs et les mettent en œuvre.

📚 À lire également : Alternatives à Synthesia AI pour les vidéos générées par l'IA

8. Colossyan Créateur (idéal pour convertir des documents et des diapositives en leçons vidéo)

via Colossyan Créateur

Colossyan Créateur vous aide à convertir des fichiers PDF et des présentations PowerPoint en vidéos soignées et à gagner du temps tout en améliorant la façon dont vous présentez les informations. Grâce à l'intégration de l'enregistrement d'écran, vous pouvez également capturer les actions à l'écran directement dans la plateforme. Cet outil est donc idéal pour les tutoriels ou les vidéos de produits qui nécessitent des visuels étape par étape.

Pour rendre vos vidéos plus dynamiques, vous pouvez ajouter plusieurs avatars dans des discussions basées sur des scénarios et créer des dialogues réalistes qui stimulent l'engagement des spectateurs. Et grâce aux outils du kit de marque, vous pouvez facilement assurer la cohérence de vos vidéos en appliquant votre logo, vos polices de caractère et vos couleurs à chaque projet.

Les meilleures fonctionnalités de Colossyan Creator

Utilisez l'assistant de script IA : utilisez GPT-3 pour affiner votre script, générer des idées et améliorer la grammaire dans toutes les langues principales à l'aide d'une simple commande clavier

Stimulez l'interaction avec les spectateurs : rendez vos vidéos plus attrayantes en mettant en œuvre la fonctionnalité de plusieurs avatars Side View IA qui entament une discussion pour raconter une histoire

*créez du contenu international : produisez des vidéos dans plus de 70 langues, avec différents accents et voix, en changeant facilement de langue dans l'éditeur vidéo IA

Limites de Colossyan Créateur

À l'heure actuelle, les éléments de marque tels que les couleurs et les logos ne peuvent être ajoutés qu'au cours du processus de post-production. Vous n'avez pas la possibilité de les configurer à l'avance et de les utiliser comme modèles

Tarifs Colossyan Creator

Forfait Free

Starter : 27 $/mois

Entreprise : 88 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Colossyan Creator

G2 : 4,6/5 (plus de 470 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Colossyan Creator ?

Un avis publié sur G2 indique :

Colossyan est un outil de création vidéo impressionnant, alimenté par l'IA, qui permet de générer facilement du contenu d'aspect professionnel sans avoir besoin de compétences approfondies en modification en cours de vidéo. Les avatars IA sont réalistes et la fonction de synthèse vocale est fluide, avec une variété d'options vocales.

Colossyan est un outil de création vidéo impressionnant, alimenté par l'IA, qui permet de générer facilement du contenu d'aspect professionnel sans avoir besoin de compétences approfondies en modification en cours de vidéo. Les avatars IA sont réalistes et la fonction de synthèse de texte est fluide, avec une variété d'options vocales.

9. Camtasia (idéal pour les enregistrements d'écran détaillés et le contenu éducatif)

via Camtasia

Camtasia est une application de bureau pour l'enregistrement d'écran et la modification en cours de vidéo. Disponible pour les plateformes Windows et macOS, elle est utilisée pour créer des tutoriels, des supports de formation et des présentations. Cet outil permet aux utilisateurs de capturer simultanément leur écran, leur webcam, leur microphone et le son de leur système. L'éditeur basé sur un échéancier prend en charge le découpage, l'ajout de légendes, de transitions, de sous-titres et d'effets de curseur.

En revanche, Veed.io est un éditeur de vidéo basé sur un navigateur qui se concentre sur la modification en cours de séquences existantes et propose des outils tels que le découpage, les sous-titres et les effets. Alors que Camtasia est utile pour créer du contenu pédagogique à partir d'enregistrements d'écran, Veed.io est adapté aux modifications rapides de vidéos préenregistrées, en particulier pour les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

*calques avec échéancier multipiste : organisez et combinez facilement des médias, des fichiers audio et des effets sur plusieurs pistes pour créer des modifications en cours complexes avec une flexibilité achevée

*exportation dans plusieurs formats : choisissez parmi une variété de formats et faites directement le partage de vos vidéos sur des plateformes telles que YouTube, Vimeo ou Google Drive pour une distribution facile

*mettez en valeur grâce à des outils de mise au point et de zoom intelligents : utilisez les fonctionnalités de zoom et de panoramique pour mettre en valeur les zones clés à l'écran et maintenir l'attention de votre public sur les détails essentiels lors de démonstrations complexes

Limites de Camtasia

L'outil de suppression d'arrière-plan peine à fournir des résultats nets, même avec un fond vert

Tarifs Camtasia

Essentiels : 14,99 $/mois

Créer : 20,75 $/mois

Pro : 41,58 $/mois

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 550 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Camtasia ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise Camtasia depuis 2013 et c'était le meilleur logiciel pour les vidéos de screencast. Il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer l'écran, la webcam et le son, et intègre également un éditeur non linéaire.

J'utilise Camtasia depuis 2013 et c'était le meilleur logiciel pour les vidéos de screencast. Il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer l'écran, la webcam et le son, et intègre également un éditeur non linéaire.

10. Simplified (idéal pour créer rapidement des clips vidéo prêts à être diffusés sur les réseaux sociaux)

via Simplified

Simplified est une plateforme de création de contenu IA qui intègre des outils de rédaction IA, de conception graphique, de montage vidéo et de gestion des réseaux sociaux dans une interface unique.

L'alternative à Veed.io comprend également des fonctionnalités de modification en cours de vidéo et un planificateur de publications sur les réseaux sociaux pour planifier et publier du contenu sur plusieurs canaux.

La fonctionnalité de découpage IA de Simplified convertit automatiquement les moments clés de vos séquences en clips courts, adaptés à différents contenus sur les réseaux sociaux. De plus, le générateur automatique de sous-titres facilite l'ajout de sous-titres en plusieurs langues.

Les meilleures fonctionnalités simplifiées

Score de viralité : obtenez un indicateur de performance pour votre vidéo et suivez l'engagement et l'efficacité de votre contenu

Magic Resizer : ajustez automatiquement votre vidéo pour l'adapter à différents modes de mise en forme de réseaux sociaux et garantir une présentation optimale sur différentes plateformes

*détection automatique des locuteurs : identifiez et séparez automatiquement les différents locuteurs dans votre vidéo pour la modification en cours et la gestion facile des pistes audio

Limites simplifiées

Cet outil ne comprend pas de fonctionnalités audio avancées telles que l'assistance multipiste, des commandes de mixage précises ou une réduction efficace du bruit

Tarification simplifiée

Free

Un : 29 $/mois

Entreprise : 79 $/mois

Croissance : 119 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis simplifiés

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Simplified ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Il s'agit d'un outil basé sur l'IA qui sert de solution tout-en-un pour la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il me permet de rédiger sans effort des scripts, de les transformer en différents formats mis en forme adaptés à différentes plateformes, de générer des images, de concevoir des miniatures et même de programmer facilement des publications.

Il s'agit d'un outil basé sur l'IA qui sert de solution tout-en-un pour la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il me permet de rédiger sans effort des scripts, de les transformer en différents formats mis en forme pour différentes plateformes, de générer des images, de concevoir des miniatures et même de programmer facilement des publications.

Prenez le contrôle de votre modification en cours du début à la fin avec ClickUp

Veed.io et ses alternatives vous aident à vous lancer. Si vous recherchez simplement un outil de modification en cours autonome, ils fonctionnent très bien.

Leur limite réside dans le fait qu'ils ne disposent pas de la structure et de la flexibilité nécessaires pour gérer vos projets du début à la fin.

Vous aurez besoin d'un outil avancé doté de fonctionnalités prenant en assistance toutes les étapes du processus de création de contenu vidéo, y compris la modification en cours. C'est là que ClickUp se distingue.

Avec des fonctionnalités telles que Docs pour rédiger des scripts et planifier du contenu, Whiteboards pour visualiser vos idées, ClickUp Brain pour générer du contenu à l'aide de l'IA et Clips pour enregistrer et partager facilement des mises à jour vidéo rapides, ClickUp vous offre une plateforme unique pour gérer chaque étape de votre processus.

Essayez ClickUp gratuitement pour aller au-delà de la modification en cours et bénéficier d'un espace de travail tout-en-un plus puissant.