Comment réaliser l'automatisation des processus grâce à l'IA pour des flux de travail plus rapides et plus intelligents

Qui aurait cru, il y a dix ans, qu'un logiciel pourrait lire des factures manuscrites, extraire les coordonnées des fournisseurs, recouper les bons de commande et approuver les paiements sans intervention humaine ?

Et pourtant, nous y voilà.

Les équipes financières gagnent des milliers d'heures en automatisant des flux de travail qui mobilisaient auparavant des services entiers. Selon un sondage mené par le magazine CFO, environ 36 % des entreprises américaines ont déclaré avoir réalisé près de 10 heures d'économies par semaine grâce à l'automatisation, soit plus de 500 heures par an.

Qu'est-ce qui a changé ? La facilité d'accès à l'IA et son intégration aux systèmes d'automatisation traditionnels basés sur des règles. Cette intégration a débloqué des possibilités qui s'étendent à toutes les fonctions de l'entreprise.

Les questions ne sont plus « Devrions-nous automatiser les processus de l'entreprise ? », mais « Comment réaliser l'automatisation des processus à l'aide de l'IA afin d'atteindre l'excellence opérationnelle ? ».

Si vous souhaitez automatiser vos processus d'entreprise grâce à l'IA, nous avons créé ce guide pour vous.

Pourquoi automatiser les processus grâce à l'IA ?

Les données les plus récentes montrent que plus de 66 % des entreprises ont réalisé l’automatisation au moins d’un processus métier.

Par exemple, les organisations qui ont mis en œuvre la RPA pour automatiser certaines tâches ont constaté une amélioration de leur retour sur investissement dans un intervalle allant de 30 % à 200 % dès la première année de déploiement.

Voici quelques-uns des principaux avantages que nous observons grâce à l'automatisation basée sur l'IA :

Réduction des erreurs : éliminez les erreurs coûteuses dans le traitement des factures, la saisie des données et l'intégration des clients, qui nécessitent généralement des heures de correction manuelle.

Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 : assurez le fonctionnement des processus critiques en dehors des heures de bureau, qu'il s'agisse des réponses du service client, du traitement des commandes ou de la mise à jour des stocks.

Optimisation des ressources : réaffectez vos employés qualifiés à du travail stratégique qui stimule la croissance du chiffre d'affaires, plutôt qu'à des tâches routinières telles que la saisie manuelle d'entrées.

Assistance pour l'évolutivité : gérez l'augmentation de la charge de travail pendant les périodes de pointe ou la croissance de l'activité sans augmenter les effectifs ni les coûts liés aux heures supplémentaires.

Qualité standardisée : maintenez une exécution cohérente des processus dans tous les services, en éliminant les variations qui créent des écarts dans l'expérience client.

Prise de décision plus rapide : traitez l'analyse des données et générez des informations en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, ce qui vous permet de réagir plus rapidement aux changements du marché.

📮 ClickUp Insight : 34 % des travailleurs affirment que le plus grand obstacle à l'automatisation est l'incertitude quant aux outils à utiliser. Bien que beaucoup souhaitent travailler plus intelligemment, ils sont submergés par les choix et manquent de confiance pour faire la première étape. 😓 ClickUp élimine cette confusion en proposant des agents IA intuitifs et conviviaux qui peuvent automatiser votre travail au sein d'une seule plateforme, sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, notre assistant IA, et des agents IA personnalisés, les équipes peuvent automatiser les processus, planifier, hiérarchiser et exécuter des tâches sans expertise technique avancée ni surcharge d'outils. Découvrez-le en action ici. 👇🏼 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité globale du travail.

Quels processus pouvez-vous automatiser grâce à l'IA ?

L'automatisation par l'IA couvre aussi bien des tâches simples et répétitives, telles que la saisie de données et les réponses aux e-mails, que l'automatisation intelligente de processus complexes et multicouches, tels que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse prédictive.

Voici une liste des processus métier les plus courants que vous pouvez automatiser dans tous les services à l'aide de l'intelligence artificielle :

Service client et assistance

Les équipes du service client traitent un volume important de demandes répétitives qui suivent des schémas prévisibles. L'automatisation des tâches par l'IA permet de résoudre les problèmes les plus courants sans intervention humaine, tout en transmettant les problèmes complexes aux personnes concernées.

Principales opportunités d'automatisation :

Acheminement des tickets et attribution des priorités : classez et attribuez automatiquement les tickets d'assistance en fonction du contenu et de l'urgence.

Réinitialisation des mots de passe et problèmes liés aux comptes : traitez les problèmes courants liés aux comptes grâce à des flux de travail d’automatisation.

Suivi des commandes et mises à jour de statut : fournissez des réponses en temps réel aux requêtes sans intervention d'un agent pour améliorer la satisfaction client.

Réponses aux questions fréquentes et demandes de renseignements de base : utilisez des chatbots alimentés par l'IA pour obtenir des réponses instantanées et précises.

Analyse des sentiments : identifiez les clients frustrés, hiérarchisez leurs cas et réagissez rapidement aux commentaires des clients.

Des fonctionnalités telles que AI Assign et AI Prioritize dans ClickUp peuvent vous aider dans des cas d'utilisation tels que ceux-ci :

🧠 Le saviez-vous ? Selon les prévisions de Gartner, l'IA agentique résoudra de manière autonome 80 % des problèmes courants liés au service client, sans intervention humaine.

Finance et opérations

Les processus financiers impliquent de grands volumes de données structurées et des décisions basées sur des règles. L'automatisation par l'IA réduit les erreurs tout en accélérant le traitement des transactions, telles que la validation des factures, le rapprochement des dépenses et le traitement des paiements, garantissant ainsi des clôtures plus rapides et une meilleure conformité.

Principales opportunités d'automatisation :

Traitement des factures : extrayez les données des factures et associez-les aux bons de commande.

Validation des notes de frais : vérifiez les reçus par rapport aux politiques de l'entreprise et approuvez les demandes courantes.

Comptes fournisseurs/clients : gérez les calendriers de paiement et les processus de recouvrement.

Détection des fraudes : surveillez les transactions en temps réel afin de détecter tout comportement suspect.

Rapports financiers : générez des rapports réguliers basés sur l'analyse des données et la documentation de conformité.

💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour générer des règles personnalisées pour le traitement des détails de facturation.

Tâches de l'équipe commerciale et du marketing

Les équipes commerciales et marketing sont souvent submergées par la collecte de données, la qualification des prospects et la supervision des campagnes. L'automatisation, qu'il s'agisse de la notation des prospects ou du suivi, permet de réduire cette charge de travail fastidieuse, d'accélérer les flux de travail et de proposer des campagnes plus personnalisées et plus efficaces.

Principales opportunités d'automatisation :

Notation et qualification des prospects : classez automatiquement les prospects en fonction de leur comportement et de leurs données démographiques.

Campagnes de marketing par e-mail : personnalisez le contenu et les recommandations d'achat en fonction des données clients.

Planification des publications sur les réseaux sociaux : planifiez et publiez du contenu sur plusieurs plateformes.

Segmentation de la clientèle : regroupez vos clients par comportements afin de mener des campagnes ciblées sur une cible.

👀 Le saviez-vous ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4, Claude et Gemini, pour diverses tâches d'écriture, de raisonnement et de codage directement dans leur plateforme ClickUp.

RH et administration

Les équipes des ressources humaines gèrent des flux de travail répétitifs liés au recrutement, à l'intégration, à la formation et à la gestion des employés.

Principales opportunités d'automatisation :

Présélection des CV : filtrez les candidats en fonction des exigences du poste et des qualifications requises.

Planification des entretiens : coordonnez les disponibilités des candidats et des responsables du recrutement.

Intégration des employés : guidez les nouvelles recrues à travers les formalités administratives et les flux de travail de formation.

Rappels d'évaluation des performances : planifiez et suivez l'achevement des évaluations régulières.

Inscription aux avantages sociaux : aidez vos employés à naviguer parmi les options et à achever leur inscription.

Près de 90 % des professionnels de l'informatique déclarent avoir constaté une croissance accrue de leur activité grâce à l'automatisation de divers processus. Avec un retour sur investissement moyen de 240 %, l'automatisation des processus métier est en effet l'un des investissements les plus rentables pour les entreprises modernes.

Comment réaliser l'automatisation des processus grâce à l'IA

Voici comment vous pouvez réaliser l'automatisation de vos flux de travail grâce à l'IA.

Nous vous montrons comment ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous aide à chaque étape du processus.

1. Identifiez les processus adaptés à l'automatisation

N'oubliez pas que toutes les tâches ne nécessitent pas l'IA. Les meilleures candidates à l'automatisation sont celles qui sont répétitives, basées sur des règles et chronophages.

Commencez par vous poser la question suivante :

Cette tâche suit-elle une série d'étapes claires ?

S'appuie-t-il sur des données ou des entrées structurées ?

Cela vous prend-il des heures sans apporter beaucoup de valeur ajoutée à la créativité humaine ?

Voici quelques exemples de flux de travail pouvant faire l'objet d'automatisation :

Traitement des salaires ou saisie des données clients : l'IA peut analyser des données structurées, réduire les erreurs humaines et diminuer le temps consacré aux mises à jour manuelles.

Qualification ou acheminement des prospects : des critères basés sur des règles telles que le titre du poste, le secteur d'activité ou le comportement sur le site web peuvent être automatisés pour une réponse plus rapide.

Gestion de la boîte de réception : les demandes d'assistance répétitives ou les e-mails des clients peuvent être triés, dotés d'étiquettes ou traités à l'aide de messages d'IA.

Une autre catégorie courante est celle des tâches répétitives liées à la prise en charge des demandes. Il peut s'agir de collecter les demandes et les commentaires des clients, les problèmes liés aux services ou les tickets d'assistance.

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des clients.

Avec ClickUp Forms, vous pouvez saisir ces tâches et informations. Associez-le aux champs personnalisés ou aux champs IA dans ClickUp pour taguer, trier et acheminer automatiquement les données entrantes vers la bonne personne ou la bonne liste.

Par exemple :

Un formulaire d’envoi concernant un problème de facturation pourrait être automatiquement étiqueté dans la catégorie « Finance », marqué « Urgent » et attribué directement à votre équipe comptable.

Une demande de révision créative de la part d'un client peut déclencher une nouvelle tâche avec la priorité et l'assignation appropriées, en fonction du nom du client ou du code du projet.

📚 En savoir plus : Plus de 25 exemples de cartes mentales

2. Mappez votre flux de travail actuel

À cette étape, vous souhaiterez créer une représentation visuelle détaillée des processus métier que vous prévoyez d'automatiser grâce à l'IA. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils de cartographie des processus, tels que des organigrammes, des diagrammes de flux de travail ou même quelque chose d'aussi simple qu'un post-it.

Toutefois, pour les fonctionnalités de structure et de collaboration, nous vous recommandons d'utiliser un logiciel de modélisation des processus.

Documentez chaque étape de votre flux de travail actuel (du début à la fin), notamment :

Déclencheurs de démarrage qui lancent le processus, par exemple, inscription d'un nouveau client, réception d'une facture.

Points de décision où des choix ou des approbations sont nécessaires, c'est-à-dire examen par le responsable, vérification du budget.

Séquences de tâches indiquant l'ordre des activités

Entrées et sorties de données à chaque étape, c'est-à-dire les données des formulaires, les rapports et les mises à jour de statut.

Transfert entre les membres de l'équipe ou les services

Délais requis pour chaque étape, c'est-à-dire fenêtre d'approbation de 24 heures.

Lors de la cartographie des processus, il est essentiel d'impliquer les membres de l'équipe qui seront chargés de les exécuter. Leurs observations révèlent souvent ce que les procédures opératoires normalisées (SOP) ne prennent pas en compte : les solutions manuelles, les étapes ignorées ou les dépendances qui ne sont pas documentées, mais qui sont essentielles à la réussite de l'automatisation.

Pour toute autre information manquante, ClickUp Brain peut vous aider. Il peut facilement extraire des informations à partir de transcriptions de réunions, de discussions avec les clients, de commentaires sur les tâches ou de ClickUp Docs, et convertir des détails non structurés en un flux de travail étape par étape. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez également demander à Brain de générer des images pour vos diagrammes de flux de travail.

Demandez à ClickUp Brain de vous aider à décomposer le flux de travail afin que vous sachiez exactement comment l'exécuter.

🛠️ Boîte à outils : envisagez d'utiliser le modèle de cartographie des processus de ClickUp pour définir chaque étape, du déclencheur à l'action. Il vous aide à clarifier les transferts, les dépendances et les décisions. Vous serez en mesure de visualiser les sections où l'IA est adaptée et celles où l'intervention humaine reste importante. Obtenez un modèle gratuit Décrivez chaque étape de votre flux de travail à l'aide du modèle de cartographie des processus de ClickUp afin de vous préparer à l'automatisation par l'IA. Avec ce modèle, vous pouvez : Définissez visuellement la structure du flux de travail : établissez une liste des établissez une liste des types de schémas de processus (par exemple, diagramme à couloirs) que vous utiliseriez pour représenter les rôles, les responsabilités et le flux des tâches entre les différents services.

Clarifiez les objectifs : grâce à un champ « Agenda des processus » (par exemple, « Processus de production »), vous mettez tout le monde d'accord sur les objectifs du flux de travail avant de commencer à l'optimiser ou à l'automatiser.

Préparez le terrain pour identifier les possibilités d'automatisation : par exemple, une étape particulière ne nécessite pas de vérification humaine. L'IA peut s'en charger.

Guidez l'équipe en définissant des sous-tâches détaillées : vous pouvez établir des échéanciers, définir les responsabilités et attribuer les tâches aux membres de l'équipe concernés.

Avant de réaliser la sélection d’un outil, il est essentiel de comprendre que différents processus nécessitent des approches distinctes.

Le type d'IA que vous utilisez doit dépendre du problème que vous résolvez et des données concernées.

Voici les techniques d'IA les plus courantes que vous utiliserez avec l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour automatiser l'ensemble de vos flux de travail :

Technique Ce qu'il fait Quand cela est-il utile ? Traitement du langage naturel (NLP) Interprète, résume et répond au langage humain. Automatisation du tri des e-mails, des tickets d'assistance et des résumés de contrats Apprentissage automatique (ML) Apprend des modèles à partir de données historiques pour faire des prédictions ou prendre des décisions. Notation des prospects, prévision des stocks et détection des fraudes Vision par ordinateur Extrait et interprète les informations contenues dans des images, des fichiers PDF ou des documents numérisés. Traitement des factures, validation de l'identifiant et flux de travail d'inspection visuelle Apprentissage par renforcement Améliorez vos décisions au fil du temps grâce à des boucles de rétroaction. Optimisation de la logique d'extraction des données, des flux de validation des entrées et des tâches décisionnelles séquentielles IA agentique Exécute de manière autonome des actions en plusieurs étapes pour atteindre un objectif défini. Acheminement des flux de travail, automatisation des tâches et optimisation des tâches de bout en bout

À présent, en fonction des exigences de vos processus (c'est-à-dire améliorer le flux de travail, simplifier les ventes, rationaliser le marketing), choisissez un outil en tenant compte des critères de sélection clés suivants :

Capacités d'intégration : recherchez des outils et des API qui s'intègrent facilement à votre pile logicielle actuelle afin de réduire la complexité de la mise en œuvre.

Évolutivité et flexibilité : choisissez des plateformes capables de gérer des volumes de transactions croissants et d'étendre l'automatisation à différents services et processus.

Facilité d'utilisation : privilégiez les plateformes conviviales dotées d'interfaces glisser-déposer, de générateurs de flux de travail visuels et d'exigences minimales en matière de codage.

Structure des coûts : dans l'idéal, vous devriez utiliser un outil d'automatisation qui évolue avec vous. Tenez également compte du prix par utilisateur, des coûts d'automatisation basés sur le volume, des licences d'entreprise, du temps de formation et des coûts de mise en œuvre.

Cela dit, l'une des clés pour lesquelles les implémentations d'IA échouent est que les outils ne communiquent pas entre eux.

Si vous utilisez ClickUp pour la gestion de projet, les intégrations ClickUp comblent cette lacune, et l'IA de ClickUp dispose du contexte de chacun de ces outils. Vous pouvez effectuer des connexions avec plus de 1 000 outils, notamment Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub et Zoom.

🌟 Bonus : l'utilisation de plusieurs outils d'IA ralentit vos équipes. Brain MAX, la super application d'IA autonome de ClickUp, met fin à cela. Elle centralise les interactions avec l'IA dans une seule application. Elle connaît votre contexte de travail et élimine les efforts redondants tels que le copier-coller.

4. Cartographiez et concevez le flux de travail automatisé

Vous pouvez désormais transformer votre schéma de processus actuel en un flux de travail automatisé alimenté par l'IA. Cette étape comble le fossé entre la compréhension de ce que vous faites actuellement et la conception de ce que les systèmes d'IA prendront en charge.

Vous pouvez commencer par identifier les points de décision où l'IA peut remplacer le jugement humain, c'est-à-dire les tâches non complexes.

Par exemple, notre processus actuel consiste à examiner manuellement les notes de frais inférieures à 500 $. Vous pouvez créer une règle pour que l'IA les approuve automatiquement tout en signalant les montants plus élevés pour qu'ils soient examinés par un humain.

Type de flux de travail Déclencheur Condition Action Donnez la priorité aux tâches importantes Une nouvelle tâche est créée. Champ personnalisé = Haute priorité Attribuer automatiquement au chef d'équipe → envoyer une notification par chat Affectez les tâches en fonction du type de demande Un formulaire d'assistance est soumis. Le texte du formulaire contient « réinitialisation du mot de passe ». Définissez le statut de la tâche sur En cours → envoyez un e-mail automatisé via ClickApp E-mail. Accélérez le travail en attente La tâche reste ouverte. Statut = Non résolu après 24 heures Transférez la tâche au chef de projet de gestion de projet → informez-le immédiatement.

À ce stade, ClickUp Automations, AI Agents et ClickUp Brain fonctionnent ensemble pour vous aider à convertir ces flux de travail manuels en séquences logiques au sein de votre environnement de travail.

Les agents IA ClickUp agissent ici comme des partenaires d'automatisation intelligents, éliminant la complexité généralement requise pour créer des flux de travail en plusieurs étapes. Au lieu d'empiler manuellement des déclencheurs, des conditions et des actions, vous pouvez activer/désactiver un agent, définir le résultat souhaité et laisser ClickUp Brain gérer la logique en arrière-plan. Vos agents peuvent :

Interprétation automatique du contexte : ils lisent les tâches, les commentaires, les formulaires et les champs pour comprendre ce qui doit être fait ensuite.

Agir de manière autonome : mettre à jour les statuts, attribuer des propriétaires, générer des réponses, acheminer des tâches ou escalader des problèmes, sans que vous ayez à configurer chaque étape.

Adaptation au travail réel : ils s'ajustent en fonction du contenu, de l'urgence et des modèles, afin que les flux de travail continuent à avancer même lorsque les données changent.

Réduction du temps d'installation : plus besoin de longues chaînes de règles ; utilisez ClickUp Brain pour déterminer la bonne séquence d'actions.

En bref, les agents IA vous offrent la puissance d'une automatisation avancée sans avoir à créer vous-même des automatisations complexes, rendant votre environnement de travail plus intelligent, plus rapide et plus facile à entretenir.

Dites à ClickUp Brain en langage clair ce dont vous avez besoin, et il vous aidera à créer des automatisations ou des flux de travail intelligents basés sur vos flux de travail.

Concevez votre flux de travail automatisé pour les tâches répétitives à l'aide des composants essentiels suivants : Déclencheurs et conditions : définissez ce qui déclenche l'automatisation et les règles à respecter. Flux et traitement des données : les champs personnalisés et les automatisations ClickUp vous permettent de valider, d'appliquer des étiquettes et d'acheminer les données vers la bonne équipe ou la bonne liste. Logique décisionnelle et routage : utilisez des séquences « si ceci, alors cela » pour reproduire votre logique d’entreprise et réaliser l’automatisation des décisions courantes. Gestion des exceptions : les automatisations peuvent ajouter des commentaires, réattribuer des tâches ou avertir les utilisateurs lorsqu'un problème survient ou qu'une vérification est nécessaire. Voici un exemple de flux de travail d'automatisation par l'IA, qui exploite les agents :

📚 En savoir plus : Votre guide sur la gestion des flux de travail

5. Formez ou configurez votre système IA

La plupart des outils d'automatisation modernes sont fournis avec des modèles d'IA pré-entraînés que vous pouvez configurer, plutôt que de devoir les entraîner à partir de zéro. Dans ce cas, vous effectuez la connexion de vos systèmes existants (par exemple, CRM) aux outils d'IA, vous configurez la logique métier et vous commencez à tester l'automatisation.

Cependant, pour les modèles d'IA personnalisés nécessitant une formation, vous devrez former les modèles à l'aide de données spécifiques. Le processus comprend :

Préparation des données : nettoyez et organisez les données historiques qui représentent vos modèles de processus.

Sélection des fonctionnalités : identifiez les points de données les plus pertinents pour la prise de décision.

Formation des modèles : utilisez des algorithmes d'apprentissage automatique pour tirer des enseignements de vos modèles historiques.

Test de validation : vérifiez que le modèle fonctionne correctement sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant.

Dans ClickUp, les tâches ClickUp agissent comme couche d'exécution pour l'automatisation par IA. La combinaison ClickUp Brain + ClickUp Tasks :

Créez automatiquement des tâches à partir de déclencheurs IA (par exemple, un prospect entre dans votre CRM → une tâche est générée avec des champs préremplis).

Mettez à jour ou classez les tâches en fonction des résultats de l'IA (par exemple, ajoutez l'étiquette « Urgent » si le sentiment est négatif).

Attribuez automatiquement des tâches en fonction des règles de routage ou de la capacité de l'équipe.

Suivez les performances de l'automatisation en ajoutant des champs personnalisés ou des statuts tels que « Suggéré par l'IA », « Révision manuelle » ou « Escaladé ».

Utilisez les fonctionnalités AI Assign, AI Prioritize et AI Cards de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

⚡ Archive de modèles : Modèles de flux de travail gratuits dans ClickUp et Excel

6. Déployez, surveillez et optimisez votre flux de travail

Déployez progressivement votre automatisation IA afin de minimiser les perturbations et de permettre des ajustements en temps réel.

Idéalement, commencez par un déploiement pilote, impliquant un petit groupe d'utilisateurs ou un périmètre de processus limité. Surveillez de près ses performances et vérifiez si l'automatisation par IA fonctionne comme prévu. En cas de problèmes (et il y aura forcément des perturbations), procédez rapidement à des ajustements en fonction de vos observations.

À mesure que votre système d'IA traite davantage de données, rééduquez ou affinez vos règles afin de refléter les nouveaux modèles de comportement ou les changements dans l'entreprise. Au fil du temps, ces micro-ajustements contribuent à améliorer la précision et à réduire le recours aux interventions manuelles.

Pour surveiller tout cela sans vous noyer dans les feuilles de calcul ou activer/désactiver des outils, utilisez les tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue centralisée en temps réel sur :

Volume des tâches et tendances de statut dans les flux de travail d'automatisation

Les goulots d'étranglement et les tâches en retard qui indiquent des dysfonctionnements dans les processus

Actions marquées par l'IA telles que « Attribué automatiquement », « Escaladé » ou « Faible confiance ».

Répartissez la charge de travail entre les membres de l'équipe afin de savoir si la logique de routage doit être ajustée.

Obtenez ces mises à jour plus rapidement grâce aux résumés générés par l'IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Une fois votre flux de travail stabilisé, utilisez le même tableau de bord pour suivre le retour sur investissement de votre automatisation et affiner vos processus.

🧠 Anecdote : Spotify utilise des algorithmes /IA, en particulier l'apprentissage automatique, pour personnaliser l'expérience utilisateur et stimuler l'engagement. Cette personnalisation a considérablement renforcé l'engagement des utilisateurs, les playlists personnalisées représentant plus de 30 % du temps d'écoute.

Vous savez désormais quoi automatiser et comment.

L'étape suivante consiste à choisir l'outil d'IA adapté à la tâche à accomplir. Que vous effectuez l'automatisation de tâches routinières, gérez des flux de données complexes ou déployez des assistants IA sur l'ensemble de vos systèmes, il n'existe pas de solution universelle.

Vous trouverez ci-dessous une liste d'outils d'IA classés par catégorie afin de vous aider à trouver ceux qui correspondent le mieux à vos besoins en matière d'automatisation des processus.

ClickUp Automatisation des flux de travail et des tâches / Assistant IA ClickUp Brain (IA contextuelle), résumation des tâches par IA, rédaction par IA, automatisations ClickUp, chatbots IA Gestion de projet, flux de travail, génération de résumés de projet, création de tâches à partir de notes et gestion centralisée du travail. Zapier Automatisation des flux de travail et des tâches Générateur d'automatisation basé sur l'IA, intégrations GPT, interfaces Zapier, chatbots IA, transformation simple des données Flux de travail d'application à application, déclencheurs conditionnels simples et avancés, intégration de l'IA dans les processus métier courants sur plus de 6 000 applications. Make (Integromat) Automatisation des flux de travail et des tâches Assistance OpenAI, générateur de flux visuel, logique avancée, gestion détaillée des erreurs, connecteurs API Flux de travail complexes en plusieurs étapes nécessitant une personnalisation approfondie et l'acheminement des données entre de nombreuses applications, création de scénarios n8n Automatisation des flux de travail et des tâches Nœuds IA personnalisés (par exemple, pour LLM, RAG), option auto-hébergée, contrôle au niveau du code, nœuds communautaires. Contrôle de niveau développeur sur les automatisations, auto-hébergement pour la confidentialité des données, intégration de modèles d'IA personnalisés/open source et fonctions personnalisées. Aisera Assistant IA (Enterprise) IA de discussion, agents IA en libre-service, compréhension du langage naturel (NLU), IA générative pour les résolutions Résolution automatisée des problèmes informatiques et du service client (ITSMChatbot, centre de contact), agents IA à l'échelle de l'entreprise pour les services internes Moveworks Assistant IA (Enterprise) Assistant d'entreprise basé sur le NLP, IA générative, orchestration alimentée par LLM entre les connaissances et les systèmes internes. Automatise les demandes internes des employés (informatique, ressources humaines, finances) via des plateformes de collaboration telles que Slack et Teams, réduisant ainsi le volume de tickets. Humata Document IA Questions-réponses sur les documents, extraction de résumés, génération de citations, OCR pour les documents numérisés, génération automatique de rapports Extraction d'informations et de tâches à partir de fichiers PDF et de documents (articles de recherche, documents juridiques, rapports), recherche interne de connaissances à partir de documents UiPath IA Center Automatisation des documents et des données / RPA OCR, formation de modèles ML, vision par ordinateur, intégration avec des robots RPA (Studio/Orchestrator) pour une automatisation de bout en bout. Traitement des factures, automatisation robotisée des processus (RPA) en arrière-plan et formation de modèles ML personnalisés pour des tâches spécifiques d'extraction de données. Rossum Automatisation des documents et des données IA pré-entraînée pour les documents (Rossum Aurora), capture cognitive des données, lecture de formulaires, écran de validation, formation de modèles personnalisés Traitement des factures/bons de commande, logistique et saisie de données à partir de divers types de documents complexes avec une grande précision et rapidité. Microsoft Power Automate + IA Builder Automatisation des documents et des données Traitement de formulaires, analyse des sentiments, modèles d'IA prédéfinis et personnalisés, flux DPA/RPA, intégration GPT Automatisations au sein de l'écosystème Microsoft (SharePoint, Teams, Dynamics 365), création de flux IA personnalisés sans code approfondi Kognitos Plateforme d'intégration IA Scripts en langage naturel (automatisation basée sur l'anglais), moteur neurosymbolique, IDP avancé, fonctionnalités de conformité Décrivez et effectuez l'automatisation de la logique métier en langage clair pour les flux de travail complexes tels que le rapprochement financier et le traitement des comptes fournisseurs, la conformité de haut niveau. Pipedream Plateforme d'intégration IA Assistance GPT, flexibilité au niveau du code (Node.js, Python, Go), exécution sans serveur, surveillance des API Automatisations pour développeurs sur les API et les SaaS, avec une connexion entre du code personnalisé et des actions prédéfinies ainsi que des modèles d'IA pour la manipulation de données complexes. Parabola Plateforme d'intégration IA Générateur de flux par glisser-déposer, logique + IA transformée en générateur sans code, planification des données et surveillance. Opérations de commerce électronique et SaaS, automatisation du nettoyage, de l'enrichissement et de la synchronisation des données entre les outils de marketing et de vente, pipelines d'entrepôts de données LangChain Plateforme d'intégration de l'IA (cadre) Agents LLM, mémoire, RAG (Retrieval-Augmented Generation), chaînes pour le raisonnement complexe et utilisation d'outils Création et déploiement d'agents IA personnalisés et de pipelines d'automatisation qui utilisent des sources de données externes pour fournir des réponses et prendre des décisions en fonction du contexte.

Bonnes pratiques pour l'automatisation basée sur l'IA

La réussite de l'automatisation par l'IA dépend en grande partie des stratégies de mise en œuvre de l'entreprise. Parmi les pratiques essentielles qui distinguent les projets d'automatisation réussis des tentatives infructueuses, on peut citer :

Commencez modestement et progressez graduellement : plutôt que d'automatiser les processus à l'échelle de l'organisation, testez l'automatisation sur un seul processus avant de l'étendre à tous les services.

Donnez la priorité à la qualité des données : standardisez les entrées de données pour les processus que vous avez choisis en intégrant des données libellées propres et structurées afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière d'IA.

Définissez des indicateurs de performance clairs : mettez en place : mettez en place des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le temps de traitement, les taux d'erreur et les économies réalisées afin de mesurer l'impact de l'automatisation sur les résultats de l'entreprise.

Conception axée sur l'expérience utilisateur : veillez à ce que l'interface (de l'outil d'automatisation) soit intuitive et que les utilisateurs bénéficient d'une assistance adéquate pour s'adapter aux flux de travail automatisés et mettre en place des processus clairs.

Prévoyez une surveillance continue : mettez en place des examens réguliers pour évaluer les performances et mettre à jour vos règles d'automatisation en fonction des nouveaux modèles de données.

Créez des options de secours : créez des procédures de contournement manuelles et des flux de travail alternatifs pour les cas où les systèmes IA rencontrent des erreurs ou des scénarios imprévus.

Erreurs courantes à éviter

Selon McKinsey, près de 70 % des projets de transformation numérique ne parviennent pas à produire les résultats escomptés. La raison ? L'une de ces erreurs courantes que les entreprises ont tendance à commettre :

Voici un tableau clair avec des exemples concrets et pratiques ajoutés pour chaque écueil :

Piège Ce que cela signifie Exemples Automatisation des processus défaillants Ajouter l'IA à un flux de travail inefficace ou mal conçu amplifie les erreurs au lieu de les corriger. Une entreprise effectue l'automatisation de l'approbation des dépenses sans corriger ses règles de catégorisation confuses, ce qui entraîne l'approbation automatique de centaines de dépenses mal classées. Ignorer la formation des utilisateurs Les équipes résistent à l'automatisation ou la contournent si elles ne comprennent pas comment l'utiliser efficacement. Les agents d'assistance continuent de recourir à des feuilles de calcul manuelles, car personne ne leur a expliqué comment fonctionne le routage automatisé des tickets. Déploiement à grande échelle accéléré Le déploiement simultané de l'automatisation à tous les niveaux augmente le risque de perturbations généralisées. Une automatisation complète du CRM est mise en place pendant la nuit, et le lendemain matin, 1 200 prospects sont attribués aux mauvaises personnes car une règle n'a pas été testée. Négliger la sécurité et la conformité des données Ne pas aligner l'automatisation sur les protocoles de confidentialité et de sécurité crée des risques juridiques et financiers. Un outil d'IA commence à extraire les données clients de dossiers non sécurisés, ce qui déclenche une violation de la conformité lors d'un audit. Attendez-vous à des résultats immédiats Les systèmes d'IA ont besoin de temps pour apprendre les modèles, affiner les prédictions et s'intégrer dans les flux de travail. La direction attend une précision immédiate d'un modèle de prévision basé sur l'IA et l'abandonne après une semaine de résultats imparfaits.

L'avenir de l'automatisation des processus grâce à l'IA

Le paysage de l'automatisation est passé de la simple exécution de tâches à une gestion intelligente des processus qui s'adapte et apprend en permanence. Le marché mondial des agents IA devrait passer de 5,40 milliards de dollars à environ 50,31 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel stupéfiant de 44,8 %.

Au cours de la prochaine décennie, certains des changements prévus dans le champ de l'automatisation des processus se concrétiseront :

Optimisation prédictive des processus : la capacité de l'IA à collecter et analyser des données contribuera à optimiser la durabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement. Les systèmes d'IA analyseront les tendances historiques afin de prédire les goulots d'étranglement et d'ajuster automatiquement les flux de travail en fonction des conditions en temps réel.

Hyperautomatisation à l'échelle de l'entreprise : la possibilité de simuler et de tester des écosystèmes de processus complets avant leur mise en œuvre aidera les entreprises la possibilité de simuler et de tester des écosystèmes de processus complets avant leur mise en œuvre aidera les entreprises à automatiser les flux de travail basés sur l'IA qui couvrent plusieurs services et systèmes.

Les agents IA autonomes vont se généraliser : ces agents géreront des processus en plusieurs étapes sans intervention humaine, prendront des décisions basées sur des règles métier et s'adapteront en temps réel à l'évolution des conditions.

Automatisez les processus métier complexes avec ClickUp

L'automatisation des processus est indispensable pour rester compétitif et pertinent.

Avec des attentes croissantes de la part des clients et des exigences de marché toujours plus pressantes, les processus manuels deviennent des handicaps opérationnels qui ralentissent la croissance et augmentent les coûts.

ClickUp, avec son environnement de travail IA convergent, offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser vos processus. Du traitement intelligent des données par Brain à la gestion complète des tâches et aux automatisations basées sur des règles, ClickUp est l'outil dont vous avez besoin pour travailler mieux et plus rapidement.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et découvrez l'automatisation basée sur l'IA qui évolue avec votre entreprise.

Foire aux questions

Oui, vous pouvez utiliser l'IA pour automatiser diverses tâches dans différentes fonctions de l'entreprise. Les plateformes basées sur l'IA, telles que ClickUp, vous permettent de configurer des automatisations pour les processus répétitifs tels que la saisie de données, l'attribution de tâches, la génération de contenu et la création de rapports. En tirant parti des modèles d'automatisation et des assistants IA, vous pouvez créer des règles qui déclenchent automatiquement des actions, ce qui contribue à réduire les efforts manuels et vous libère du temps pour des tâches plus stratégiques.

L'IA automatise les processus à l'aide de technologies telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Ces technologies permettent aux systèmes d'IA d'analyser de grands ensembles de données, de comprendre et de générer le langage humain, et d'interpréter les informations visuelles. Par exemple, l'IA peut automatiquement acheminer les tickets d'assistance, générer des résumés ou analyser les tendances dans vos données. Dans des plateformes telles que ClickUp, l'IA fonctionne en parallèle avec l'automatisation pour rationaliser les flux de travail, attribuer des tâches en fonction du contexte et fournir des informations en temps réel, rendant ainsi les opérations de l'entreprise plus efficaces et plus précises.

Pour automatiser vos flux de travail à l'aide de l'IA, commencez par identifier les tâches répétitives ou chronophages au sein de vos processus. Choisissez une plateforme alimentée par l'IA telle que ClickUp, qui offre une gamme de modèles d'automatisation et de fonctionnalités d'IA. Configurez des règles d'automatisation qui correspondent à vos besoins en matière de flux de travail, comme l'attribution de tâches lorsque certaines conditions sont remplies ou la génération de rappels pour les échéances à venir. Vous pouvez également intégrer des assistants IA tels que ClickUp Brain pour vous aider dans la création de contenu, la synthèse et les réponses instantanées. Surveillez et affinez régulièrement vos automatisations afin de vous assurer qu'elles continuent de répondre à l'évolution des besoins de votre entreprise.

La mise en œuvre de l'IA dans l'automatisation implique plusieurs étapes clés. Commencez par évaluer et hiérarchiser les processus qui se prêtent le mieux à l'automatisation, en vous concentrant sur ceux qui sont répétitifs et sujets aux erreurs. Sélectionnez des outils d'IA qui correspondent à vos objectifs. ClickUp, par exemple, offre des fonctionnalités d'IA et d'automatisation intégrées faciles à intégrer. Formez vos modèles d'IA avec des données de haute qualité si nécessaire et assurez une intégration transparente avec vos flux de travail existants. Surveillez les performances de vos automatisations basées sur l'IA et apportez les ajustements nécessaires. Les bonnes pratiques consistent à commencer par des projets pilotes, à impliquer les parties prenantes et à dispenser des formations afin de garantir une adoption en douceur et de maximiser les avantages de l'automatisation basée sur l'IA.