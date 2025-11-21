Les 11 meilleures alternatives à YouCanBookMe pour une planification plus intelligente

Vos besoins en matière de planification ont dépassé les capacités de votre outil actuel.

Peut-être avez-vous besoin d'une meilleure manière de synchroniser le calendrier, de flux de travail personnalisés adaptés à vos processus ou d'une automatisation qui va au-delà des simples confirmations de réservation.

La solution de planification idéale doit s'adapter à la manière dont vous travaillez.

Ces alternatives à YouCanBookMe offrent les fonctionnalités avancées que vous recherchez, depuis des intégrations transparentes jusqu'à des formulaires de réservation personnalisés qui répondent exactement à vos besoins.

Il est temps de trouver l'horaire qui vous convient le mieux. ⏰

Aperçu des alternatives à YouCanBookMe

Voici les meilleurs outils de planification comparés.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarification ClickUp Planification intégrée avec tâches, documents et mises à jour en temps réelTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de projet interfonctionnelles Calendrier IA, modèle de prise de rendez-vous, formulaires, rappels, synchroniser le calendrier, discuter, bloc intelligent du temps, assistant IA intégré Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Calendly Réservation rapide en un clic pour les réunions et les démonstrationsTaille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes et les professionnels indépendants Types d'évènements, détection du fuseau horaire, questions de sélection, délais tampons, paiements Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois. Planification Acuity Flux de travail de prise de rendez-vous basés sur les services avec saisie de formulairesTaille de l'équipe : Idéal pour les studios, les coachs et les thérapeutes Formulaires d'admission personnalisés, réservations récurrentes, forfaits clients, flux de travail automatisés, listes d'attente Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois SimplyBook. me Réservation sur plusieurs emplacements commerciauxTaille de l'équipe : Idéal pour les commerces de détail, les spas et les entreprises multi-branch Gestion multi-emplacements, campagnes de réduction, programmes de fidélité, intégration de widget, réservations sur plusieurs jours Gratuit ; les forfaits payants commencent à 9,90 $/mois. Setmore Systèmes de réservation de partage pour les équipes réduitesTaille de l'équipe : Idéal pour les petits fournisseurs de services et les équipes internes Pages de réservation spécifiques au personnel, rappels par SMS/e-mail, intégrations aux réseaux sociaux, CRM de base, exportation de données Gratuit ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois et par utilisateur. Gribouillage Planification basée sur un sondage pour la disponibilité du groupeTaille de l'équipe : Idéal pour les configurations basées sur des comités ou inter-équipes Outils de planification de rendez-vous tels que sondages, visibilité des disponibilités, délais de réponse Gratuit ; les forfaits payants commencent à 14,95 $ par mois et par utilisateur. OnceHub Qualification des prospects + automatisation des flux de travail de réunionTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes commerciales, marketing et d'intégration Formulaires de préqualification, chatbots, routage intelligent, pages personnalisées, analyse des réservations Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur. Dans le sens des aiguilles d'une montre Optimisation du calendrier pour le travail approfondi et les réunionsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes à distance utilisant Google Workspace Smart Focus blocs de temps, analyse du planning, synchronisation Slack, déplacement automatique des réunions, synchronisation du calendrier Gratuit ; les forfaits payants commencent à 7,75 $ par mois et par utilisateur. Microsoft Bookings Planification dans l'écosystème Microsoft 365Taille de l'équipe : Idéal pour les écoles, les cliniques et les entreprises basées sur MS Intégration des équipes, invitations automatiques, accès à la base de données clients, synchroniser Outlook À partir de 6 $/mois (avec Microsoft 365 Basic) Zoho Bookings Rendez-vous en connexion avec le CRM et la facturationTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes d'assistance, les équipes commerciales et les équipes de réussite client Synchroniser Zoho CRM, facturation, historique client, champs personnalisés, suivi détaillé des admissions Les forfaits payants commencent à 8 $ par mois et par utilisateur. Rendez-vous Square Planification liée au paiement pour les entreprises de servicesTaille de l'équipe : Idéal pour les salons, les consultants et les propriétaires de détaillants Dépôts, cartes-cadeaux, points de vente, rappels de paiement par SMS et gestion des frais d'annulation Gratuit ; les forfaits payants commencent à 29 $/mois par emplacement

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi choisir les alternatives à YouCanBookMe ?

Voici pourquoi explorer les alternatives à YouCanBookMe peut vous aider :

Pages de réservation personnalisées : créez des liens de prise de rendez-vous hautement personnalisés, en accord avec l'image de votre entreprise.

Intégrations spécialisées : offre une connexion avec des CRM ou des outils spécifiques tels que Zapier pour des opérations plus fluides.

Automatisation plus intelligente : automatise les rappels, les suivis ou les formulaires d'admission des clients pour gagner du temps.

Planification des équipes : offre des fonctionnalités avancées de réservation pour les groupes ou le personnel tournant pour les équipes complexes.

Gestion mobile : vous permet de gérer vos réservations où que vous soyez grâce à des applications mobiles performantes.

Rapports pertinents : suivi des habitudes de réservation ou des données clients avec des analyses détaillées

Options de planification uniques : offre des fonctionnalités de planification de base telles que les sondages de groupe ou les réservations multiservices.

🧠 Anecdote : Le mot « calendrier » existe depuis au moins 1487. Il est apparu pour la première fois comme verbe dans les archives parlementaires britanniques. Il est également attesté comme nom depuis la période du moyen anglais.

Les meilleures alternatives à YouCanBookMe

Voici notre sélection des meilleures alternatives à YouCanBookMe. 👇

Simplifiez le bloc de temps avec le Calendrier ClickUp Préparez et assurez le suivi des réunions prévues à l'aide du Calendrier ClickUp.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Chaque étape de votre flux de travail de réservation, de la prise en charge à la suivi, peut être effectuée au même endroit, avec une visibilité totale et une automatisation complète.

Calendrier alimenté par l'IA pour la planification automatique

Commencez avec ClickUp Calendar. Il s'agit d'un calendrier dynamique qui affiche votre emploi du temps et vous aide activement à planifier et à ajuster vos activités.

Vous pouvez planifier des réunions, bloquer automatiquement du temps pour prioriser votre travail et reprogrammer instantanément lorsque quelque chose change. Il prend en charge les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, et se synchronise avec Google Agenda et Outlook pour une coordination fluide.

Imaginons que vous gériez les réunions avec les parties prenantes, les revues de sprint et les synchronisations internes sur plusieurs fuseaux horaires. Vous pouvez utiliser le calendrier IA pour organiser chaque type de réunion dans des affichages distincts avec un code couleur, bloquer du temps pour la préparation avant les appels et définir des marges après ceux-ci pour mettre à jour les tâches ou envoyer des suivis.

Prise de notes de réunion optimisée par l'IA

Transformez les discussions en direct en mises à jour de projet exploitables grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp

Pendant les réunions, l'assistant de prise de notes IA de ClickUp se joint à vos appels pour enregistrer, transcrire et lier les points clés aux documents et tâches pertinents.

Ajoutez ClickUp Brain à l'équation, et vous obtiendrez des mises à jour en temps réel qui analysent votre charge de travail et votre calendrier afin d'établir un planning intelligent permettant d'équilibrer les réunions et les tâches de haute priorité.

En exemple, vous organisez une réunion pour discuter de la feuille de route d'un produit. ClickUp enregistre la discussion, crée des éléments à mener pour l'équipe produit et met à jour le document de planification lié.

Demandes de réunion avec formulaires

Collecter les informations de réservation via les formulaires ClickUp

Utilisez ensuite ClickUp Formulaires pour gérer les demandes de réunion ou les réservations de services.

Chaque envoi de formulaire devient une tâche, accompagnée des données du formulaire, des étiquettes personnalisées et des personnes assignées. Vous pouvez ajouter des menus déroulants, des calendriers ou des champs de texte pour collecter exactement ce dont votre équipe a besoin.

Par exemple, une équipe RH peut utiliser un formulaire pour « Réserver un entretien individuel ». Une fois que l'employé l'a rempli, cela crée une tâche étiquetée par service, l'attribue à son partenaire RH et ajoute la demande au calendrier.

Planification des tâches avec ClickUp Automatisations

Ensuite, reliez le tout à l'aide des automatisations ClickUp. Vous pouvez définir des règles pour attribuer des tâches en fonction des réponses au formulaire, publier des rappels dans ClickUp Chat et même envoyer des documents ou des checklist au demandeur.

Imaginons qu'une personne planifie un appel de lancement à l'aide de votre formulaire d'admission. Les automatisations peuvent attribuer la tâche au gestionnaire de projet, envoyer au client une checklist préparatoire et publier un message de confirmation dans le canal de discuter #client-updates.

Simplifiez les réservations grâce à un modèle prêt à l'emploi

Obtenir un modèle gratuit Créez un système de réservation achevé en quelques minutes grâce au modèle de prise de rendez-vous de ClickUp.

Pour accélérer votre installation, utilisez le modèle de prise de rendez-vous ClickUp. Il comprend un formulaire prêt à l'emploi, un routage automatisé des tâches et un calendrier permettant de suivre chaque réservation confirmée. Vous pouvez personnaliser les champs du formulaire, ajuster les étapes d'automatisation et associer des documents préparatoires liés à chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des rappels rapides qui restent gravés dans votre mémoire : créez créez des rappels ClickUp à partir de tâches ou de commentaires pour rester dans le suivi avant et après les réunions.

Accès aux appels en un clic : rejoignez les liens Zoom, Meet ou Teams directement depuis votre calendrier, votre vue des tâches ou vos notifications.

Suivi du temps adapté à votre flux de travail : Enregistrez la durée des appels consacrés à chaque tâche afin de suivre vos efforts, facturer vos clients ou évaluer votre charge de travail à l'aide Enregistrez la durée des appels consacrés à chaque tâche afin de suivre vos efforts, facturer vos clients ou évaluer votre charge de travail à l'aide du suivi du temps de projet ClickUp

Aperçu des plannings partagés : affichez les calendriers de l'équipe côte à côte pour trouver le moment qui convient le mieux à tout le monde.

ClickUp limitations

ClickUp ne propose pas de lien de réservation personnalisé accessible au public permettant à d'autres personnes de choisir un créneau dans votre calendrier en temps réel.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'une critique publiée dans G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa capacité à s'adapter parfaitement aux flux de travail uniques de notre équipe. Avec plus de 20 membres de l'équipe qui l'utilisent quotidiennement, notamment les responsables de l'assurance qualité, les développeurs, les concepteurs et les chefs de projet, il permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde sans se sentir submergé. La flexibilité des affichages (liste, tableau, calendrier, etc.) permet à chacun de travailler de la manière qui lui convient le mieux, tout en contribuant à un processus unifié. Nous apprécions particulièrement la manière dont les tâches, les documents, les sprints et les objectifs sont tous interconnectés : cela nous évite d'avoir à jongler entre plusieurs outils et garantit une collaboration transparente et rapide. *

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa capacité à s'adapter parfaitement aux flux de travail uniques de notre équipe. Avec plus de 20 membres de l'équipe qui l'utilisent quotidiennement, notamment les responsables de l'assurance qualité, les développeurs, les concepteurs et les chefs de projet, il permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde sans se sentir submergé. La flexibilité des affichages (liste, tableau, calendrier, etc.) permet à chacun de travailler de la manière qui lui convient le mieux, tout en contribuant à un processus unifié. Nous apprécions particulièrement la manière dont les tâches, les documents, les sprints et les objectifs sont tous interconnectés : cela nous évite d'avoir à jongler entre plusieurs outils et garantit une collaboration transparente et rapide. *

2. Calendly (idéal pour les réservations rapides en un clic)

via Calendly

Vous connaissez ces échanges d'e-mail fastidieux où vous et quelqu'un d'autre essayez de trouver un créneau pour vous rencontrer ? Calendly met fin à cette discussion avant même qu'elle ne commence. Les gens peuvent voir quand vous êtes gratuit et réserver un créneau sans avoir à passer par le traditionnel « Que diriez-vous de mardi ? ».

L'outil d'auto-planification se synchronise avec votre calendrier Google, Outlook ou Apple et bloque automatiquement les créneaux horaires. Ce qui le distingue, c'est la façon dont il gère les fuseaux horaires. Vous n'avez plus besoin de calculer mentalement si 15 h, heure de l'Est, convient à votre client de la côte Ouest. Il vous suffit de partager un lien et les gens réservent eux-mêmes.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Créez plusieurs types d'évènements pour différentes durées et différents objectifs de réunion.

Définissez des délais entre les rendez-vous afin d'éviter les enchaînements.

Ajouter des questions de sélection pour qualifier les prospects avant les réunions

Connectez Stripe ou PayPal pour collecter les paiements pendant le processus de réservation.

Limites de Calendly

La version gratuite limite les utilisateurs à un seul type d'évènement.

Son intégration au calendrier iCloud a été supprimée pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : À partir de 15 000 $/mois

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2395 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

Découvrez le témoignage d'un véritable évaluateur G2:

Gain de temps considérable : plus besoin d'échanger des dizaines d'e-mails pour trouver un créneau horaire qui convienne à tout le monde. J'effectue simplement un partage de mon lien, et les clients choisissent un créneau. Et hop, le rendez-vous est pris et ajouté instantanément à mon agenda... Il arrive parfois que l'application mobile se bloque ou plante. Il suffit de la réinstaller ou de la redémarrer, mais c'est pénible quand on essaie de prendre un rendez-vous en déplacement. Il m'est également arrivé que certains rappels atterrissent dans mon dossier spam. *

Gain de temps considérable : plus besoin d'échanger des dizaines d'e-mails pour trouver un créneau horaire qui convienne à tout le monde. J'ai simplement le partage de mon lien, et les clients choisissent un créneau. Et hop, le rendez-vous est pris et ajouté instantanément à mon agenda... Il arrive parfois que l'application mobile se bloque ou plante. Il suffit de la réinstaller ou de la redémarrer, mais c'est pénible quand on essaie de prendre un rendez-vous en déplacement. Il m'est également arrivé que certains rappels atterrissent dans mon dossier spam. *

🔍 Le saviez-vous ? Les premières recherches sur l'utilisation des calendriers, qui remontent à 1982, ont révélé que les professionnels jonglent souvent avec plusieurs calendriers, chacun ayant un objectif distinct. Les calendriers papier sont restés dominants pendant des années, car ils offraient une plus grande flexibilité, une meilleure disposition et un archivage plus facile que les premières alternatives numériques.

3. Acuity Scheduling (idéal pour la gestion des rendez-vous dans le domaine des services)

via Acuity Scheduling

Acuity est un outil de planification en ligne spécialement conçu pour les entreprises de services. Bien sûr, vous pouvez prendre des rendez-vous, mais vous pouvez également collecter des formulaires d'admission, vendre des forfaits et gérer des cours collectifs.

La plateforme comprend le contexte et s'adapte aux différents types de clients. Par exemple, un représentant de l'équipe commerciale a besoin d'une logique de réservation différente de celle d'un consultant en entreprise. Les clients peuvent prépayer leurs sessions, prendre des rendez-vous récurrents et même s'inscrire sur des listes d'attente lorsque leurs créneaux horaires préférés sont complets.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Affectez des membres du personnel, des salles ou des équipements spécifiques à différents types de rendez-vous.

Élaborez des offres groupées et des programmes d'adhésion pour fidéliser vos relations clients.

Créer des horaires hebdomadaires pour les cours collectifs et les ateliers, ainsi que des options de réservation individuelles.

Configurez des flux de travail automatisés qui se déclenchent en fonction d'actions de réservation spécifiques.

Limites d'Acuity Scheduling

Les options de personnalisation limitées donnent un aspect austère aux pages de réservation.

Les options de paiement sont limitées à PayPal, Stripe et Square uniquement.

Tarifs d'Acuity Scheduling

Essai gratuit

Forfait de démarrage : 20 $/mois

Standard : 34 $/mois

Premium : 61 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 730 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Acuity Scheduling ?

Un avis d'utilisateur dit :

Acuity Scheduling a été un outil essentiel pour l'exécution de mon rôle. Son interface utilisateur simplifiée est très bien conçue, ce qui nous a permis de le configurer, de le mettre en œuvre, de l'utiliser et de le gérer très facilement pendant tout ce temps. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et une grande flexibilité qui nous permettent de planifier différents types de rendez-vous, tels que des réunions avec des clients, des appels de groupe et bien d'autres encore. Les capacités de personnalisation personnalisées d'Acuity Scheduling sont exceptionnelles et nous permettent de reprogrammer, d'annuler et d'ajouter des rendez-vous, ainsi que d'apporter les modifications nécessaires à nos calendriers.

Acuity Scheduling a été un outil essentiel pour l'exécution de mon rôle. Son interface utilisateur simplifiée est très bien conçue, ce qui nous a permis de le configurer, de le mettre en œuvre, de l'utiliser et de le gérer très facilement pendant tout ce temps. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et une grande flexibilité qui nous permettent de planifier différents types de rendez-vous, tels que des réunions avec des clients, des appels de groupe et bien d'autres encore. Les capacités de personnalisation d'Acuity Scheduling sont exceptionnelles et nous permettent de reprogrammer, d'annuler et d'ajouter des rendez-vous, ainsi que d'apporter les modifications nécessaires à nos calendriers.

📖 À lire également : Calendly ou Acuity Scheduling : quel outil de planification est le meilleur ?

4. SimplyBook. me (Idéal pour la gestion d'entreprises multi-sites)

via SimplyBook.me

SimplyBook.me vous permet de gérer les plannings de plusieurs emplacements à partir d'un seul tableau de bord. Instance, votre emplacement en centre-ville peut proposer des services différents de ceux de votre branche en banlieue, et le système gère ces variations sans aucun problème.

Sa particularité ? Son moteur de promotion intégré qui permet de mettre en place des programmes de parrainage, d'offrir des réductions ou de récompenser les clients fidèles directement dans le flux de réservation. Un client réserve une session stratégique avec vous aujourd'hui et obtient un code de réduction pour la prochaine fois, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de SimplyBook.me

Intégrez des widgets de réservation personnalisés qui s'adaptent parfaitement au design de votre site web.

Lancez des codes de réduction et des programmes de fidélité pour fidéliser vos clients personnalisés.

Traiter les réservations complexes sur plusieurs jours pour des services ou des évènements prolongés

Appliquez différentes règles de réservation et disponibilités pour différentes catégories de services.

Limitations de SimplyBook.me

Les fonctionnalités promotionnelles avancées nécessitent des forfaits de niveau supérieur.

L'interface devient encombrée lorsque plusieurs emplacements sont gérés simultanément.

Tarifs SimplyBook.me

Free

Basique : environ 11,49 $/mois (9,9 €/mois)

Standard : environ 34,69 $/mois (29,9 €/mois)

Premium : Environ 69,50 $/mois (59,9 €/mois)

Évaluations et avis sur SimplyBook.me

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 265 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SimplyBook.me ?

Un bref extrait d'une critique G2:

Il est possible de compléter les fonctionnalités ci-dessus et au-delà de la réservation pour en faire une solution unique pour commercialiser votre entreprise numériquement. L'expérience utilisateur de la plateforme peut être optimisée pour être facilement accessible. Une plus grande portée sur le marché peut être obtenue en augmentant sa couverture.

Il est possible de compléter les fonctionnalités ci-dessus et au-delà de la réservation pour en faire une solution unique pour commercialiser votre entreprise numériquement. L'expérience utilisateur de la plateforme peut être optimisée pour être facilement accessible. Une plus grande portée sur le marché peut être obtenue en augmentant sa couverture.

⚡ Archive des modèles : Utilisez le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp pour organiser vos tâches par date d'échéance et visualiser clairement votre emploi du temps. Ce joli modèle de calendrier est idéal pour rester au fait de vos priorités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles grâce à sa fonctionnalité glisser-déposer.

5. Setmore (Idéal pour la coordination de petites équipes)

via Setmore

Les petites équipes sont confrontées à un problème courant en matière de planification : elles ont besoin de plus qu'un simple agenda personnel, mais moins qu'une solution d'entreprise. Setmore comble parfaitement cette lacune. Chaque membre de l'équipe contrôle sa propre disponibilité tout en partageant le même système de réservation.

L'intégration des réseaux sociaux est également très pratique : les gens peuvent prendre rendez-vous directement depuis votre page Facebook ou Instagram sans avoir à passer par des étapes fastidieuses.

Les meilleures fonctionnalités de Setmore

Générer des pages de réservation spécifiques au personnel pour différents fournisseurs, prestataires

Exporter les données clients personnalisées et l'historique des rendez-vous pour la conservation externe des dossiers

Automatisez les rappels par SMS et par e-mail afin de réduire au minimum les absences aux rendez-vous.

Limites de Setmore

Les fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse nécessitent des mises à niveau de l'abonnement payant.

Certains utilisateurs signalent des rapports occasionnels de problèmes de synchronisation et de planification entre les calendriers externes.

Tarifs Setmore

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Setmore

G2 : 4,5/5 (plus de 265 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 955 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Setmore ?

Découvrez ce que dit cette critique sur Capterra:

Setmore dispose de fonctionnalités incroyables qui ont rendu la prise de rendez-vous et la gestion de mon emploi du temps extrêmement faciles. Les options premium offrent de nombreuses fonctionnalités utiles pour les travailleurs indépendants et les petites équipes... J'aimerais qu'il soit possible de synchroniser avec Google Agenda et qu'il soit disponible en version gratuite. *

Setmore dispose de fonctionnalités incroyables qui ont rendu la prise de rendez-vous et la gestion de mon emploi du temps extrêmement faciles. Les options premium offrent de nombreuses fonctionnalités utiles pour les travailleurs indépendants et les petites équipes... J'aimerais qu'il soit possible de synchroniser avec Google Agenda et qu'il soit disponible en version gratuite.

📮 ClickUp Insight : Les données de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions comptent huit participants ou plus. Si les grandes réunions peuvent être utiles pour la coordination et la prise de décision, elles posent souvent des difficultés. En effet, un autre sondage ClickUp a révélé que 64 % des personnes ont du mal à définir clairement les prochaines étapes dans près de la moitié de leurs réunions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, nous comblons cette lacune grâce à une solution complète de gestion des réunions. ClickUp Réunions transforme la manière dont les équipes collaborent grâce à des agendas dynamiques, tandis que AI Notetaker capture toutes les informations utiles, éliminant ainsi toute confusion lors du suivi et permettant à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde ! 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

6. Doodle (idéal pour coordonner les réunions de groupe)

via Doodle

Doodle vous permet de proposer plusieurs créneaux horaires et de demander aux participants de voter pour celui qui leur convient le mieux, sans avoir besoin de créer un compte. Une fois que tout le monde a répondu, vous validez l'option la plus populaire et le système envoie automatiquement des invitations via le calendrier. Il s'intègre également à Google Meet, Outlook et Microsoft Teams.

De plus, la plateforme dispose d'une page de réservation. Elle est idéale pour les chefs d'équipe ou les chefs de projet qui souhaitent fixer des heures de bureau ouvertes sans avoir à planifier manuellement les horaires des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Fixer des délais de réponse pour accélérer les processus de planification

Afficher les modèles de disponibilité collective afin d'identifier les créneaux horaires optimaux pour les réunions.

Intégrez des applications de calendrier populaires pour vérifier automatiquement la disponibilité en temps réel.

Limites de Doodle

Fonctions limitées pour les besoins traditionnels de prise de rendez-vous individuels

Les fonctionnalités avancées telles que les rappels automatiques des échéances nécessitent des forfaits payants.

Tarification Doodle

Free

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2060 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 830 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des évaluations Doodle ?

Voici un avis de première main tiré d'une critique G2:

Doodle a considérablement facilité la « consultation » des dates et heures les plus adaptées pour les réunions. Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps et de réduire le stress lié à la recherche des meilleurs moments pour organiser des réunions pour des groupes importants de personnes ayant des calendriers différents... Je pense qu'il serait intéressant d'ajouter un lien permettant de consulter les résultats du sondage sans avoir à y répondre. J'ai parfois besoin de partager les résultats avec des membres du personnel qui n'ont pas besoin de voter, mais qui ont un intérêt pour les résultats...

Doodle a considérablement facilité la « consultation » des dates et heures qui conviennent le mieux au travail pour les réunions. Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps et de réduire le stress lié à la recherche des meilleurs moments pour organiser des réunions pour des groupes importants de personnes ayant des calendriers différents... Je pense qu'il serait intéressant d'ajouter un lien permettant de consulter les résultats du sondage sans avoir à y répondre. J'ai parfois besoin de partager les résultats avec des membres du personnel qui n'ont pas besoin de voter, mais qui ont un intérêt pour les résultats...

🔍 Le saviez-vous ? En 1993, des chercheurs ont conclu que la fonction principale d'un calendrier n'était pas seulement le suivi des dates. Il servait également à fournir l'assistance mémoire prospective, c'est-à-dire qu'il aidait les gens à se souvenir des choses à faire à l'avenir.

7. OnceHub (Idéal pour les flux de travail de qualification des prospects)

via OnceHub

OnceHub a intégré des chatbots, des formulaires et une logique de routage directement dans le processus de planification.

Lorsqu'un prospect visite votre page de réservation et répond à quelques questions de qualification, il est automatiquement redirigé vers le commercial approprié. Vous pouvez suivre où les gens abandonnent votre processus de réservation et l'optimiser en conséquence.

Le tableau de bord de la plateforme vous donne une image claire de la progression des prospects, depuis la première interaction jusqu'aux réunions confirmées. Vous pouvez également l'intégrer à votre CRM et à votre pile marketing pour déclencher des actions en fonction du comportement des prospects.

Les meilleures fonctionnalités de OnceHub

Créez des entonnoirs de réservation en plusieurs étapes qui présélectionnent les prospects avant de planifier des réunions.

Déployez des chatbots intelligents qui se chargent de la présélection initiale et de la collecte d'informations.

Affecter les rendez-vous entrants à des membres spécifiques de l'équipe en fonction de critères prédéfinis.

Développez des pages de réservation personnalisées qui correspondent à votre image de marque.

Limites de OnceHub

La complexité de la plateforme peut décourager les utilisateurs qui ont besoin d'une fonction de planification simple.

Certaines intégrations avancées nécessitent des connaissances techniques pour être mises en œuvre correctement.

Tarifs OnceHub

Free

Tarif : 12 $ par mois et par utilisateur

Route : 23 $/mois par utilisateur

Engage : 47 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis OnceHub

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de OnceHub ?

Selon une critique de G2:

OnceHub est véritablement conçu pour les équipes commerciales de réussite qui ont besoin d'un espace pour planifier, discuter et interagir avec leurs prospects et clients, et qui souhaitent intégrer d'autres outils afin d'offrir une expérience coordonnée à tous les utilisateurs... Au premier abord, il peut sembler peu intuitif pour les utilisateurs, car les fonctionnalités sont regroupées dans différentes sections. Cependant, une fois que vous vous y êtes habitué, vous pouvez effectuer des modifications rapidement.

OnceHub est véritablement conçu pour les équipes commerciales de réussite qui ont besoin d'un espace pour planifier, discuter et interagir avec leurs prospects et clients, et qui souhaitent intégrer d'autres outils afin d'offrir une expérience coordonnée à tous les utilisateurs... Au premier abord, il peut sembler peu intuitif pour les utilisateurs, car les fonctionnalités sont regroupées dans différentes sections. Cependant, une fois que vous vous y êtes habitué, vous pouvez effectuer des modifications rapidement.

🧠 Anecdote amusante : lorsque les gens paramètrent des rappels dans leur calendrier ou écrivent des notes autocollantes, ils pratiquent le déchargement cognitif, c'est-à-dire qu'ils externalisent des tâches mémorielles à des outils externes. Nous pouvons décharger plus que nécessaire, non seulement parce que nous doutons de notre mémoire, mais aussi parce que nous voulons éviter l'effort mental que représente le fait de se souvenir.

8. Dans le sens des aiguilles d'une montre (idéal pour une gestion du calendrier axée sur la productivité)

via Clockwise

Pour les équipes à distance, trouver du temps pour se concentrer sans interruption peut sembler impossible, surtout lorsque des réunions surgissent dans les calendriers internationaux. Clockwise résout ce problème en identifiant et en protégeant automatiquement les plages de temps de concentration tout en maintenant l'synchroniser.

Le planificateur IA ajuste les réunions en fonction des disponibilités de chacun, tient compte des différences de fuseau horaire et bloque des blocs ininterrompus pour le travail. Il s'adapte également en temps réel : déplacez une réunion et Clockwise recalibre votre journée, en déplaçant les autres évènements afin de préserver votre flux.

Les meilleures fonctionnalités de Clockwise

Coordonner les horaires des équipes à l'aide d'outils de réunion en ligne afin de minimiser les perturbations pendant les heures de travail productives.

Analyser les habitudes de réunion et proposer des améliorations pour optimiser l'efficacité globale du calendrier.

Bloquez les sites Web et les applications distrayants pendant les périodes de concentration prévues.

Limites dans le sens des aiguilles d'une montre

Se concentre principalement sur l'intégration de Google Agenda, limite les utilisateurs d'autres plateformes.

Certaines fonctionnalités d'automatisation peuvent sembler intrusives pour les utilisateurs qui préfèrent un contrôle plus manuel.

Tarification dans le sens des aiguilles d'une montre

Free

Équipes : 7,75 $/mois par utilisateur

Entreprise : 11,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis dans le sens des aiguilles d'une montre

G2 : 4,7/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clockwise ?

D'après un avis publié sur G2:

Clockwise me décharge en grande partie de la gestion de mon emploi du temps. Il protège mon temps de concentration et je n'ai plus qu'à fournir le lien vers ma réunion. Clockwise se charge ensuite de protéger les éléments importants de mon emploi du temps... J'aimerais pouvoir être plus précis dans la planification des tâches ou des projets pendant mon temps de concentration. Si j'ajoute une tâche ou un évènement à mon calendrier, Clockwise ajuste mon temps de concentration, mais parfois, je souhaite que le temps bloqué pour cette tâche soit inclus dans le temps de concentration.

Clockwise me décharge en grande partie de la gestion de mon emploi du temps. Il protège mon temps de concentration et je n'ai plus qu'à fournir le lien vers ma réunion. Clockwise se charge ensuite de protéger les éléments importants de mon emploi du temps... J'aimerais pouvoir être plus précis dans la planification des tâches ou des projets pendant mon temps de concentration. Si j'ajoute une tâche ou un évènement à mon calendrier, Clockwise ajuste mon temps de concentration, mais parfois, je souhaite que le temps bloqué pour cette tâche soit inclus dans le temps de concentration.

9. Microsoft Bookings (idéal pour l'intégration à Microsoft 365)

via Microsoft Bookings

Si votre organisation utilise Microsoft 365, Bookings s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant. Les rendez-vous se synchronisent automatiquement avec Outlook, les invitations à des réunions incluent des liens Teams et les données clients sont transférées vers vos systèmes Microsoft existants. L'outil envoie également automatiquement des rappels et des confirmations par e-mail (et par SMS si vous utilisez Teams Premium).

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Bookings

Concevez des pages de réservation personnalisées qui correspondent aux normes d'identité visuelle de votre organisation.

Générer automatiquement des liens de réunion Microsoft Teams pour les rendez-vous virtuels

Accédez aux informations client via le système intégré de base de données clients de Microsoft.

Limites de Microsoft Bookings

Nécessite un abonnement Microsoft 365 actif pour accéder à toutes les fonctions de planification.

Les options d'intégration tierces sont limitées.

Tarifs Microsoft Bookings

6 $/mois (avec Microsoft 365 Business Basic)

Évaluations et avis sur Microsoft Bookings

G2 : 3,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 145 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Bookings ?

Un avis d'utilisateur dit :

Microsoft Bookings travaille, mais il est peu pratique. Il crée des comptes utilisateurs supplémentaires dans Microsoft 365 Admin et Teams uniquement pour exécuter une page de réservation. L'interface est obsolète, la personnalisation est limite et l'installation peut s'avérer trop technique. Cela convient si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Microsoft, mais ce n'est pas vraiment convivial. Je lui attribuerais une note de 5/10. C'est typique de Microsoft. Conçu pour les utilisateurs informatiques et non pour l'utilisateur final.

Microsoft Bookings fonctionne, mais il est peu pratique. Il crée des comptes utilisateurs supplémentaires dans Microsoft 365 Admin et Teams uniquement pour exécuter une page de réservation. L'interface est obsolète, la personnalisation est limite et l'installation peut s'avérer trop technique. Cela convient si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Microsoft, mais ce n'est pas vraiment convivial. Je lui attribuerais une note de 5/10. C'est typique de Microsoft. Conçu pour les utilisateurs informatiques et non pour l'utilisateur final.

🔍 Le saviez-vous ? La psychologie des couleurs influence la manière dont nous utilisons les calendriers. Les couleurs telles que le rouge déclenchent un sentiment d'urgence, le bleu fournit de l'assistance pour la concentration et le vert inspire le calme, ce qui influe sur la manière dont nous hiérarchisons, planifions et mémorisons nos tâches. Utilisées à bon escient, les couleurs peuvent améliorer la mémoire, réduire le stress et même optimiser la gestion du temps.

10. Zoho Bookings (Idéal pour une gestion complète de la clientèle personnalisée)

via Zoho Bookings

Si vous travaillez en tant que freelance dans le domaine du coaching, du conseil ou de la création de contenu, Zoho Bookings vous aide à rationaliser toutes vos offres à partir d'un seul tableau de bord.

Vous pouvez créer des pages de service distinctes, définir des règles de disponibilité et synchroniser avec Google, Outlook ou Zoho Calendar, évitant ainsi les problèmes courants liés à la planification au travail.

Lorsqu'une personne réserve un créneau horaire, le système crée un profil client, suit son historique et établit une connexion avec votre écosystème Zoho plus large. Vous pouvez consulter les rendez-vous précédents, les notes issues des interactions passées et même générer des factures.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Bookings

Permettez à vos clients de prendre facilement des rendez-vous récurrents, y compris des sessions hebdomadaires/mensuelles.

Concevez des champs personnalisés pour saisir des informations spécifiques à votre secteur d'activité et pertinentes pour votre entreprise.

Tenez vos clients informés à chaque étape grâce à des e-mails de confirmation ou d'annulation.

Limites de Zoho Bookings

La plateforme travaille de manière optimale lorsqu'elle est utilisée avec d'autres applications Zoho, ce qui limite sa valeur en tant que solution autonome.

Les options de personnalisation personnalisées peuvent nécessiter des connaissances techniques pour être mises en œuvre efficacement.

Tarifs Zoho Bookings

Basique : 8 $/mois par utilisateur

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Bookings

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Bookings ?

Une critique de Capterra le formule ainsi :

C'est une application Zoho, ce qui la rend très pratique pour moi... Les réservations n'ajoutent pas toujours automatiquement le lien Zoho Meeting dans l'invitation à la réunion, ce qui crée une confusion et un travail supplémentaire pour l'ajouter manuellement. Ce serait également formidable si je pouvais accepter ou refuser les réunions réservées par les utilisateurs avant qu'elles ne soient ajoutées à mon calendrier.

C'est une application Zoho, ce qui la rend très pratique pour moi... Les réservations n'ajoutent pas toujours automatiquement le lien Zoho Meeting dans l'invitation à la réunion, ce qui crée une confusion et un travail supplémentaire pour l'ajouter manuellement. Ce serait également formidable si je pouvais accepter ou refuser les réunions réservées par les utilisateurs avant qu'elles ne soient ajoutées à mon calendrier.

11. Square Appointments (idéal pour les réservations avec paiement intégré)

via Square Rendez-vous

Square Appointments est un excellent outil pour les consultants et les travailleurs indépendants qui exigent un acompte au moment de la réservation.

L'application de planification s'intègre à l'infrastructure de paiement Square, ce qui vous permet de percevoir des acomptes, de traiter les frais d'annulation et même de vendre des cartes dans le flux de réservation. Vous bénéficiez également de fonctionnalités de point de vente (PoS) de base, qui permettent aux clients de payer des éléments au détail pendant leur rendez-vous.

Les meilleures fonctionnalités de Square Appointments

Vendez des cartes-cadeaux et gérez les offres promotionnelles directement depuis la plateforme de réservation.

Acceptez les paiements en personne et gérez les stocks de base pour les éléments vendus au détail.

Envoyer des rappels de paiement automatisés et traiter les frais d'annulation

Générer des rapports financiers détaillés combinant les données relatives aux rendez-vous et les informations de paiement.

Limites de Square Appointments

Fonctionnalités limitées pour la planification avancée et l'organisation du calendrier

Les capacités d'intégration sont limitées aux outils d'entreprise de Square.

Tarifs Square Appointments

Free

Plus : 49 $/mois par emplacement

Premium : 149 $/mois par emplacement

Évaluations et avis sur Square Appointments

G2 : 4,3/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 235 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Square Appointments ?

Un avis d'utilisateur dit :

Square Appointments est idéal pour planifier et gérer efficacement les rendez-vous avec les clients, mais l'accès aux outils avancés nécessite un abonnement supérieur.

Square Appointments est idéal pour planifier et gérer efficacement les rendez-vous avec les clients, mais l'accès aux outils avancés nécessite un abonnement supérieur.

🔍 Le saviez-vous ? Même de courtes micro-pauses, de quelques minutes seulement, peuvent considérablement booster votre énergie et réduire votre fatigue au travail. Par conséquent, si vous effectuez un travail mental intense, vous aurez peut-être besoin de plus de 10 minutes pour récupérer et donner le meilleur de vous-même. Planifiez votre calendrier en conséquence.

Pointez avec ClickUp

La plupart des alternatives à YouCanBookMe se limitent au calendrier. Votre travail, lui, ne s'arrête pas là.

ClickUp rassemble toutes les étapes de votre flux de travail de planification en un seul endroit. Avec ClickUp Calendrier, vous pouvez planifier des réunions, bloquer automatiquement des plages horaires pour vous concentrer et synchroniser votre agenda avec Google ou Outlook.

L'assistant de prise de notes IA capture les réunions, transcrit les points clés et les lie à des tâches ou à des documents. Les formulaires transforment les demandes de réservation en tâches exploitables. Les automatisations attribuent, notifient et assurent le suivi instantanément.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅