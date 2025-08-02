Les 11 meilleures alternatives à Descript pour la modification en cours de l'audio et de la vidéo grâce à l'IA en 2025

Descript est largement utilisé pour la transcription alimentée par l'IA, le montage vidéo et l'enregistrement d'écran, ce qui en fait un point de départ solide pour de nombreux créateurs. Mais à mesure que vos besoins en matière de contenu augmentent, vous aurez peut-être besoin d'outils offrant un contrôle plus approfondi des modifications, de meilleures voix off ou des flux de travail plus flexibles.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Descript, des outils conçus pour les podcasteurs et les enseignants aux plateformes d'édition cinématographique, de transcription multilingue et de collaboration basée sur l'IA.

Pourquoi choisir des alternatives à Descript ?

Descript facilite la modification, en particulier si vous débutez avec le contenu audio ou vidéo. Mais certaines choses peuvent vous sembler étranges une fois que vous êtes dans le bain. Voici quelques difficultés courantes rencontrées par les utilisateurs :

Les vidéos plus longues peuvent ralentir et devenir désorganisées

La qualité audio nécessite souvent un nettoyage à l'aide d'outils externes

La modification en cours est limitée et peu intuitive

L'intégration avec les logiciels de collaboration de contenu est faible

Les prix deviennent élevés au-delà du forfait de base

Les modèles de storyboard ne prennent pas en charge la planification vidéo complexe

Les outils d'IA ont du mal à comprendre le contexte dans les enregistrements audio bruyants ou techniques

De plus, si vous développez des stratégies de communication détaillées ou gérez des projets multimédias et des séquences vidéo plus importants, vous aurez peut-être besoin d'outils offrant des fonctionnalités plus avancées.

👀 Le saviez-vous ? La loi américaine sur l'accessibilité des communications et des vidéos au XXIe siècle (CVAA) stipule que toute vidéo en ligne précédemment diffusée à la télévision avec des sous-titres codés doit rester sous-titrée lorsqu'elle est diffusée en streaming. Les plateformes diffusant du contenu télévisé en ligne doivent maintenir la qualité, le timing et la précision des sous-titres conformément aux normes de la FCC.

Les alternatives à Descript en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici comment les meilleures alternatives à Descript de notre liste se comparent les unes aux autres en termes de fonctionnalités clés, de cas d'utilisation et de prix.

Outils Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Équipes de toutes tailles qui ont besoin d'un suivi des tâches basé sur l'IA, d'une collaboration à distance et de la production de contenu Clips ClickUp, transcription IA, résumés de réunions, intégration des tâches, documents, automatisations, modèles de projet Gratuit ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Otter. ai Enregistrement et transcription de réunions avec des agents IA Transcription en direct, relecture de réunions, résumés automatisés, synchronisation Salesforce, widgets mobiles, raccourcis Siri Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois Murf IA Ajouter des voix off de haute qualité à vos contenus vidéo Voix off de synthèse vocale, plus de 120 voix, modification de script, contrôle de la hauteur, de la vitesse et de l'accentuation, synchronisation audio Forfaits payants à partir de 29 $/mois VEED. IO Modification vidéo visuelle axée sur l'image de marque et création rapide de contenu Kits de marque, générateur de sous-titres, suppression des mots de remplissage, audiogrammes, modification en cours sur navigateur, assistance iOS Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Maestra Traduction et transcription de vidéos en temps réel dans plus de 125 langues Transcription multilingue, éditeur de sous-titres, clonage vocal, suppression des mots de remplissage, voix off, sous-titres en direct Forfaits payants à partir de 12 $/mois Camtasia Modification vidéo basée sur un échéancier avec fonctionnalités de formation interactive Capture d'écran, échéancier multipiste, quiz, annotations animées, exportations LMS, enregistrement intégré, modèles de contenu À partir de 179,88 $/an Riverside. fm Enregistrement de podcasts et de vidéos en haute résolution Enregistrement 4K local, pistes séparées, Magic Clips, téléchargement en direct sur le cloud, transcription IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Trint Transcription rapide et multilingue et modification collaborative transcription dans plus de 40 langues, traduction dans plus de 50 langues, étiquettes de locuteurs, transcriptions consultables, résumés Forfaits payants à partir de 80 $/mois DaVinci Resolve Projets riches en effets visuels, montage cinématographique et contrôle de qualité professionnelle Modification en cours, étalonnage des couleurs, animation graphique, outils audio Fairlight et capacités de conception graphique Tarification personnalisée Reduct Modification de vidéos basée sur des interviews avec des flux de travail collaboratifs Modification en cours, recherche approximative, surlignage, étiquettes d'équipe, bobines basées sur des histoires Forfaits payants à partir de 15 $/mois Rev Transcriptions de qualité humaine, sous-titres et précision de niveau juridique Transcriptions éditées par des humains, sous-titres en langues étrangères, sous-titres en direct, intégration Zoom, conformité légale Forfaits payants à partir de 14,99 $/mois

Les 11 meilleures alternatives à Descript

Maintenant que vous connaissez les lacunes de l'outil, explorons les alternatives à Descript qui peuvent combler ces lacunes tout en offrant une expérience utilisateur fluide. Découvrons leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et les avis des utilisateurs afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins en matière d'audio et de vidéo.

Que vous utilisiez la modification basée sur la transcription, que vous ayez besoin de meilleurs outils pour gérer vos séquences vidéo ou que vous souhaitiez simplement modifier vos vidéos plus rapidement et de manière plus flexible, notre liste contient une plateforme adaptée à votre flux de travail de création de contenu.

1. ClickUp (Idéal pour gérer les flux de travail de modification audio et vidéo)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, s'adapte facilement à la gestion de l'ensemble de votre flux de travail de production vidéo ou de podcast. Contrairement à Descript, qui se concentre uniquement sur la modification et la transcription, ClickUp vous aide à planifier, attribuer et suivre chaque étape, de l'écriture du script à la post-production.

Il est particulièrement utile pour les équipes qui jonglent avec plusieurs projets, des délais serrés et de nombreux éléments mobiles. La plateforme enregistre des vidéos rapides, génère des notes de réunion, des résumés et des transcriptions alimentés par l'IA, et offre une intégration transparente des tâches pour faire avancer vos projets.

Vous avez besoin d'enregistrer rapidement votre écran ? ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager votre écran directement depuis votre environnement de travail, sans outils supplémentaires.

Une fois l'enregistrement terminé, copiez le lien et intégrez-le dans ClickUp Docs ou dans des tâches afin de guider votre équipe dans les étapes suivantes.

Créez des vidéos et intégrez des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips

Créez des vidéos et intégrez des enregistrements d'écran à partir de n'importe quel onglet, micro ou écran avec ClickUp Clips

ClickUp Clips est un enregistreur d'écran gratuit et sans filigrane qui permet de partager des mises à jour, des tutoriels ou des commentaires sans avoir à taper ou à organiser des réunions interminables. Téléchargez votre Clip ou partagez un lien public, même en dehors de votre environnement de travail.

Chaque vidéo est enregistrée dans votre hub pour être consultée ultérieurement. Que vous guidiez un éditeur, enregistriez un tutoriel ou créiez une vidéo d'entreprise, Clips offre une alternative plus simple à l'édition complexe de Descript.

Organisez des réunions asynchrones et simplifiez les boucles de rétroaction

Oubliez les résumés rapides quotidiens et les longues visioconférences. Utilisez ClickUp Chat pour collaborer dans le contexte, laisser des commentaires et étiqueter vos coéquipiers. Utilisez SyncUps pour passer à des appels vidéo ou vocaux en temps réel avec votre équipe, sans quitter ClickUp. Partagez votre écran, connectez des tâches, prenez des notes et enregistrez la session pour ceux qui l'ont manquée. C'est parfait pour les réunions quotidiennes rapides, les révisions ou les modifications à la volée.

Transcrivez automatiquement des clips avec ClickUp Brain

ClickUp propose également des outils de transcription IA qui génèrent automatiquement du texte à partir de vos fichiers audio et vidéos. Pour commencer, lancez ClickUp Brain depuis votre environnement de travail, qui transcrira automatiquement chaque clip que vous créez.

Transcrivez automatiquement des clips et obtenez des informations instantanées avec ClickUp Brain

Vous pouvez même poser des questions à partir du clip et de la transcription, et ClickUp Brain générera instantanément des informations et des insights précis. De plus, l'IA intégrée peut suggérer des améliorations à apporter à votre processus de modification vidéo et de création de contenu.

💡 Astuce pro : Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain Max pour la fonctionnalité Talk to Text afin de transformer vos idées exprimées oralement en documents ou tâches entièrement mis en forme. Il vous suffit de cliquer sur l'icône du micro, de parler naturellement et de laisser ClickUp s'occuper de la rédaction.

Générez des résumés de réunions en direct avec ClickUp AI Notetaker

Contrairement à Descript ou à d'autres outils de transcription IA, où vous devez télécharger ou importer des enregistrements pour obtenir des transcriptions et les modifier manuellement, ClickUp gère tout en temps réel. Le ClickUp AI Notetaker se joint à vos appels Zoom ou Google Meet, traite la discussion et génère automatiquement un résumé avec les éléments d'action, les décisions et les suivis.

Générez automatiquement et en temps réel des résumés de réunion et des éléments d'action avec ClickUp AI Notetaker

Il est conçu pour réduire la prise de notes manuelle et aider les équipes à rester concentrées pendant les appels, plutôt que de se précipiter pour tout noter. Vous pouvez capturer la discussion, créer un résumé clair et le lier directement aux tâches et aux documents ClickUp pertinents.

Si votre équipe se réunit chaque semaine pour planifier des scripts ou des plans, laissez ClickUp s'en charger en direct, sans avoir à passer par Descript par la suite. Vous obtenez un résumé instantané avec des éléments d'action assignables afin que les équipes de contenu puissent transformer les discussions en tâches sans modification ni nettoyage.

📮ClickUp Insight : 50 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent que le vendredi est leur journée la plus productive. Il pourrait s'agir d'un phénomène propre au travail moderne. Les vendredis ont tendance à comporter moins de réunions, ce qui, combiné au contexte accumulé au cours de la semaine de travail, pourrait se traduire par moins d'interruptions et plus de temps pour un travail approfondi et concentré. Vous souhaitez conserver votre productivité du vendredi tout au long de la semaine ? Adoptez les pratiques de communication asynchrone avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail ! Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips, obtenez des transcriptions instantanées grâce à ClickUp Brain, ou demandez à l'IA Notetaker de ClickUp d'intervenir et de résumer les points forts de la réunion pour vous !

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuez des tâches liées à des parties spécifiques de votre processus de production, telles que la modification en cours de pistes vidéo ou la révision de scripts

Organisez tous vos projets de contenu avec des vues personnalisées telles que Calendrier, Tableau et Échéancier

Automatisez les étapes de routine telles que le transfert des tâches du script à la modification en cours une fois que la vidéo brute est téléchargée avec ClickUp Automatisation

Personnalisez votre environnement de travail avec des modèles qui prennent en charge la planification, les révisions et les validations pour une gestion fluide de vos projets de production vidéo

Intégrez des outils de modification vidéo, de stockage cloud et des applications de messagerie pour combler le fossé entre la planification et la production

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir un peu dépassés par les nombreuses fonctionnalités au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp est l'outil que j'utilise quotidiennement dans notre agence pour gérer les tâches, le travail d'équipe et le chaos créatif. Il est moderne, épuré, intuitif et incroyablement personnalisable, ce qui me permet d'adapter tout exactement à la façon dont mon cerveau travaille. L'expérience utilisateur est bien pensée et rend le travail vraiment agréable. J'apprécie également la facilité avec laquelle il est possible de tout connecter, de rationaliser les flux de travail et de collaborer efficacement. Des fonctionnalités telles que les tableaux blancs, les clips, les rappels et le bloc-notes m'aident à tout garder au même endroit. Fini les outils éparpillés, les idées dispersées et le chaos. C'est propre, efficace et vraiment agréable à utiliser.

ClickUp est l'outil que j'utilise quotidiennement dans notre agence pour gérer les tâches, le travail d'équipe et le chaos créatif. Il est moderne, épuré, intuitif et incroyablement personnalisable, ce qui me permet d'adapter tout exactement à la façon dont mon cerveau fonctionne. L'expérience utilisateur est bien pensée et rend le travail vraiment agréable. J'apprécie également la facilité avec laquelle il est possible de tout connecter, de rationaliser les flux de travail et de collaborer efficacement. Des fonctionnalités telles que les tableaux blancs, les clips, les rappels et le bloc-notes m'aident à tout garder au même endroit. Fini les outils éparpillés, les idées dispersées et le chaos. C'est propre, efficace et vraiment agréable à utiliser.

2. Otter. ai (Idéal pour enregistrer et transcrire des réunions avec des agents IA)

via Otter IA

Otter IA peut vous aider en transcrivant vos réunions et vos vidéos en temps réel et en les transformant en résumés clairs et structurés que vous pouvez partager et réutiliser dans différents formats de contenu.

Contrairement à Descript, qui se concentre davantage sur la modification des échéanciers et nécessite un peaufinage manuel, Otter rationalise la capture et l'organisation du contenu parlé. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la rédaction, la révision et la réutilisation sans étapes de modification supplémentaires.

L'assistant IA d'Otter peut rejoindre automatiquement vos réunions virtuelles via Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcrire l'intégralité de la discussion en direct, tout en identifiant chaque intervenant, en synchronisant les diapositives partagées et en mettant en évidence les éléments clés à retenir au fur et à mesure qu'ils sont prononcés. Tout est consultable, horodaté et partageable, ce qui vous permet de revenir sur une discussion plusieurs jours ou semaines plus tard sans avoir à réécouter l'intégralité de l'enregistrement.

Vous bénéficiez également de résumés automatiques, de mots-clés et de la possibilité d'attribuer des points forts ou des commentaires à vos coéquipiers, ce qui facilite la collaboration entre les appels ou le partage des décisions avec les parties prenantes. L'extension Chrome et la synchronisation du calendrier d'Otter vous garantissent de ne jamais manquer une réunion, et l'accès mobile vous permet d'enregistrer ou de consulter les transcriptions lors de vos déplacements.

Capacité IA : Otter utilise l'IA pour générer des transcriptions en temps réel, résumer les réunions, identifier les intervenants et mettre en évidence les moments clés, sans saisie manuelle, ce qui rationalise les flux de travail post-réunion, de la prise de notes au partage.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Importez et transcrivez des fichiers audio ou vidéo préenregistrés

Rejouez des enregistrements vidéo depuis Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Synchronisez les informations commerciales et les notes des appels clients directement dans Salesforce à l'aide de l'agent commercial Otter

Accédez à des widgets sur Android ou iOS et utilisez les raccourcis Siri pour des actions rapides

Mettez en évidence les citations clés, générez des résumés et ajoutez des commentaires en temps réel

Rejoignez automatiquement les réunions depuis votre calendrier grâce à l'assistant Otter

Limites d'Otter.ai

Le forfait Free d'Otter IA vous limite à 300 minutes de transcription par mois, avec un plafond de 30 minutes par discussion

Même avec le forfait Enterprise, vous êtes limité à 6 000 minutes par mois et à seulement quatre heures de sessions d'enregistrement

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis G2 indique :

J'adore les résumés, le fait qu'ils soient modifiables et que je puisse utiliser la barre latérale pour créer un e-mail de suivi basé sur le résumé des détails. Cela me fait gagner BEAUCOUP DE TEMPS. J'apprécie que toutes les notes soient consultables sur le site web et faciles à rechercher. Il est facile de programmer Otter pour qu'il se joigne à mes réunions en début de semaine. Il est facile de partager les notes avec mon équipe.

J'adore les résumés, le fait qu'ils soient modifiables et que je puisse utiliser la barre latérale pour créer un e-mail de suivi basé sur le résumé des détails. Cela me fait gagner BEAUCOUP DE TEMPS. J'apprécie que toutes les notes soient consultables sur le site web et faciles à rechercher. Il est facile de programmer Otter pour qu'il se joigne à mes réunions en début de semaine. Il est facile de partager les notes avec mon équipe.

3. Murf IA (Idéal pour ajouter des voix off à des publicités et du contenu vidéo)

via Murf IA

Un son clair et de haute qualité est essentiel pour que le contenu vidéo trouve un écho. Une mauvaise voix off peut distraire les spectateurs ou diluer votre message. L'enregistrement manuel peut être long et risqué, avec des risques tels que des bruits de fond ou un ton incohérent.

Murf IA est une alternative à Descript qui génère des voix off de haute qualité à partir de texte grâce à l'IA. Vous pouvez choisir parmi différentes voix, styles et langues pour correspondre à votre public, ce qui facilite le maintien de la qualité audio sans enregistrement manuel.

Vous pouvez également prévisualiser les scripts à l'aide de différentes voix avant de finaliser un clip, ce qui est utile pour les équipes créatives qui testent différentes variations de ton. L'interface du studio permet d'ajouter facilement de la musique, de modifier des scripts et d'aligner les voix off avec les visuels en un seul endroit.

Capacité IA : Murf utilise la synthèse vocale par apprentissage profond pour transformer du contenu écrit en discours réaliste, avec un contrôle sur la hauteur, la vitesse, l'accentuation et le ton.

Les meilleures fonctionnalités de Murf IA

Convertissez instantanément du texte en voix grâce à des caractères de voix off alimentés par l'IA

Modifiez l'audio en ajustant avec précision la hauteur, les pauses, l'accentuation et la vitesse

Choisissez parmi plus de 120 voix avec différents accents, styles et langues pour tout type de contenu

Utilisez les outils de modification de script intégrés pour affiner votre narration directement dans la plateforme

Intégrez-les à votre éditeur vidéo en exportant des clips audio de haute qualité pour une synchronisation facile

Prévisualisez les voix off en temps réel et changez de voix en cours de script pour une restitution plus dynamique

Ajoutez de la musique de fond ou des effets sonores pour enrichir votre narration sans outils supplémentaires

Limites de Murf IA

Il ne s'agit pas d'un éditeur vidéo basé sur du texte, vous ne pouvez donc pas couper ou réorganiser directement des clips vidéo

Cet outil ne permet pas de nettoyer ou d'améliorer l'audio à partir d'enregistrements vocaux réels

Tarifs de Murf IA

Créateur : 29 $/mois

Croissance : 99 $/mois

Business : 299 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Murf IA ?

Un avis G2 dit :

Murf studio est facile à utiliser. Nous sommes un cabinet dentaire et nous l'utilisons actuellement pour transformer notre musique d'attente ennuyeuse en un argumentaire marketing mis en musique afin d'informer nos patients de nos services. Notre prochain projet sera de l'utiliser sur notre site web pour des vidéos éducatives destinées aux patients et des vidéos marketing que nous aimerions publier

Murf studio est facile à utiliser. Nous sommes un cabinet dentaire et nous l'utilisons actuellement pour transformer notre musique d'attente ennuyeuse en un argumentaire marketing mis en musique afin d'informer nos patients de nos services. Notre prochain projet sera de l'utiliser sur notre site web pour des vidéos éducatives destinées aux patients et des vidéos marketing que nous aimerions publier

🧠 Anecdote : Les premiers éditeurs assemblaient les bandes de film à la main. Avant l'apparition des systèmes vidéo ou numériques, les éditeurs utilisaient des ciseaux, du ruban adhésif et de la colle pour assembler les morceaux de celluloïd, souvent à la lumière d'un meuble bar pour repérer les coupures !

4. VEED. IO (Idéal pour aligner votre processus de modification vidéo sur les directives de votre marque)

Les entreprises qui ont une image de marque cohérente ont 3,5 fois plus de chances d'être remarquées, ce qui vaut également pour les vidéos. VEED. IO vous aide à maintenir cette cohérence en vous permettant de découper, sous-titrer et personnaliser vos vidéos directement dans le navigateur.

Vous pouvez appliquer des kits de marque, ajouter des logos, superposer du texte et créer des audiogrammes, le tout en un seul endroit. Alors que Descript est mieux adapté aux flux de travail nécessitant beaucoup de transcription et de podcasts, VEED. IO est idéal pour la narration visuelle rapide et le contenu de marque à délai d'exécution court.

VEED est conçu pour les spécialistes du marketing et les équipes de contenu qui ont besoin de rapidité sans sacrifier la qualité. La plateforme comprend des outils pour la modification en batch, le redimensionnement et les exportations spécifiques à chaque plateforme, qui permettent d'accélérer les pipelines de vidéos sociales.

Capacité IA : VEED utilise l'IA pour générer automatiquement des sous-titres, détecter les mots de remplissage, nettoyer l'audio et même découper automatiquement le contenu en identifiant les moments forts ou les silences.

Les meilleures fonctionnalités de VEED. IO

Modifiez des vidéos en ligne depuis n'importe quel appareil (Android, bureau ou iOS) pour un accès mobile

Découpez, sous-titrez, marquez et exportez des vidéos à l'aide d'une plateforme tout-en-un

Naviguez dans une interface conviviale conçue pour faciliter les modifications, même pour les débutants

Nettoyez vos fichiers audio en supprimant les mots de remplissage et les pauses gênantes

Générez automatiquement des sous-titres grâce aux outils de transcription intégrés

Limites de VEED. IO

Les fichiers vidéo volumineux peuvent parfois provoquer des bugs ou des ralentissements dans le navigateur

Les outils de modification audio sont basiques et limités en termes de flexibilité

Tarifs VEED. IO

Free

Lite : 24 $/mois par éditeur vidéo

Pro : 55 $/mois par éditeur vidéo

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VEED. IO

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 3,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de VEED. IO ?

Un critique G2 écrit :

VEED me permet de créer du contenu rapidement, facilement et de manière professionnelle grâce à un outil tout-en-un de création et de modification de vidéos en ligne. Sa facilité d'utilisation réduit mon temps de modification et ses outils facilitent l'ajout de touches personnelles. Leur service client répond rapidement et vous aide efficacement. Ils continuent de mettre à jour et d'ajouter des fonctionnalités intéressantes qui vous aident à intégrer vos vidéos sur n'importe quelle plateforme.

VEED me permet de créer du contenu rapidement, facilement et de manière professionnelle grâce à un outil tout-en-un de création et de modification de vidéos en ligne. Sa facilité d'utilisation réduit mon temps de modification et ses outils facilitent l'ajout de touches personnelles. Le service client répond rapidement et apporte son aide. L'outil est régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour vous aider à intégrer vos vidéos sur n'importe quelle plateforme.

5. Maestra (idéal pour traduire et transcrire des vidéos en temps réel)

via Maestra

L'une des principales limites de Descript est la gestion de contenus multilingues. Bien qu'il excelle dans la transcription et la modification en cours de texte, il ne dispose pas d'outils intégrés pour la traduction ou le doublage. Maestra comble cette lacune en vous permettant de télécharger des fichiers audio ou vidéo et de créer instantanément des transcriptions, des sous-titres et des voix off IA dans plus de 125 langues.

Vous pouvez modifier les sous-titres dans une interface texte, cloner votre voix pour plus de cohérence et utiliser des fonctionnalités telles que le sous-titrage en direct, la transcription en temps réel et le doublage, idéales pour les webinaires et les évènements virtuels.

Maestra est particulièrement utile pour les créateurs ou les entreprises ayant une audience internationale. Son assistance pour le clonage vocal et le sous-titrage en temps réel facilite la création de contenus inclusifs et accessibles sans avoir recours à plusieurs outils de modification en cours.

Capacité IA : Maestra utilise l'IA pour effectuer la transcription automatique, la traduction multilingue et le clonage vocal neuronal, permettant ainsi aux utilisateurs de créer des versions doublées de leur contenu en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de Maestra

Transcrivez automatiquement des fichiers audio et vidéo pour éviter le travail manuel

Générez des transcriptions en plusieurs langues pendant la modification en cours de vos fichiers multimédias

Supprimez les mots de remplissage et les pauses maladroites directement à partir de la transcription

Clonez votre voix et utilisez la reconnaissance vocale pour conserver un ton cohérent dans toutes les langues

Ajustez le timing, le texte et l'audio grâce à des commandes de modification avancées

Ajoutez des voix off générées par IA dans plusieurs langues pour une portée mondiale

Utilisez le sous-titrage en temps réel pour les évènements en direct, les webinaires et les formations virtuelles

Limites de Maestra

Il ne permet pas la modification en cours, ce qui rend difficile l'ajustement du contenu visuel

La traduction automatique ralentit lors du traitement de fichiers vidéo volumineux

Tarifs Maestra

Pay-As-You-Go : 12 $/mois

Lite : 29 $/mois

Basique : 49 $/mois

Premium : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Maestra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Maestra ?

Un critique G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans cet outil, c'est la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut télécharger et transcrire des sous-titres dans tant de langues différentes. J'aime aussi pouvoir télécharger immédiatement un fichier texte contenant mes transcriptions.

Ce que j'apprécie le plus dans cet outil, c'est la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut télécharger et transcrire des sous-titres dans tant de langues différentes. J'aime aussi pouvoir télécharger immédiatement un fichier texte de mes transcriptions.

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

6. Camtasia (Idéal pour la modification en cours de vidéos basées sur un échéancier)

via Camtasia

Si l'éditeur de Descript, axé sur la transcription, vous semble trop limité et que vous souhaitez davantage de contrôle visuel, Camtasia est une alternative solide. Il offre une interface classique avec un échéancier, vous permettant d'ajuster les captures d'écran, de superposer des éléments visuels et d'ajouter facilement des annotations précises.

Camtasia se distingue par sa boîte à outils d'apprentissage en ligne intégrée : vous pouvez intégrer des quiz, ajouter des zones interactives, exporter des paquets SCORM et animer des légendes pour attirer l'attention. Il convient également parfaitement comme logiciel de formation et d'intégration vidéo pour votre entreprise.

L'environnement glisser-déposer et les modèles prêts à l'emploi de Camtasia réduisent considérablement le temps de production. C'est un choix judicieux pour les concepteurs pédagogiques, les formateurs et les équipes RH qui créent du contenu de formation interne ou externe.

Capacité IA : Bien que Camtasia ne dispose pas d'outils d'IA générative natifs, il prend en charge la réduction du bruit et la normalisation du niveau vocal basées sur l'IA pour le nettoyage audio. Il s'intègre à des scripts IA ou des outils de sous-titrage tiers.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Combinez des enregistrements d'écran, de webcam et audio avec un contrôle total sur le résultat final

Enregistrez tout de manière synchronisée à l'aide de l'écran, du micro et de la caméra intégrés

Accélérez vos projets grâce à des modèles, des ressources glisser-déposer et des animations

Collaborez dans l'application web grâce à l'accès partagé, aux commentaires et aux avis

Peaufinez vos fichiers audio grâce à la suppression du bruit, la normalisation du volume et l'isolation des pistes, sans avoir besoin d'un ingénieur du son

Créez des quiz et des éléments interactifs pour des expériences d'apprentissage en ligne

Exportez des paquets compatibles SCORM pour les utiliser sur des plateformes LMS telles que Moodle ou Canvas

Limites de Camtasia

La modification en temps réel et les commentaires de l'équipe sont moins fluides que sur les éditeurs basés sur le cloud

Nécessite l'installation d'une application locale pour commencer

Tarifs Camtasia

Particuliers

Camtasia Essentials : 179,88 $/an

Camtasia Create : 249 $/an

Camtasia Pro : 599 $/an

Teams & Business

Business : 198,00 $/an

Enterprise : Tarification personnalisée

Éducation

Enseignants : 162,36 $/an

Étudiants : 41,08 $/an

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Camtasia ?

Un avis G2 indique :

Il est plus intuitif à utiliser que d'autres logiciels de modification vidéo. Je peux facilement utiliser des techniques avancées pour vraiment peaufiner mes vidéos en quelques clics. J'ai récemment produit une série de vidéos et j'ai pu le faire en très peu de temps grâce à Camtasia

Il est plus intuitif à utiliser que d'autres logiciels de montage vidéo. Je peux facilement utiliser des techniques avancées pour vraiment peaufiner mes vidéos en quelques clics. J'ai récemment produit une série de vidéos et j'ai pu le faire en très peu de temps grâce à Camtasia

👀 Le saviez-vous ? Les jeunes téléspectateurs sont près de quatre fois plus susceptibles que les téléspectateurs plus âgés de regarder des émissions de télévision sous-titrées, même s'ils sont moins susceptibles d'avoir des problèmes auditifs.

7. Riverside. fm (Idéal pour la modification en cours de vidéos et de podcasts haute résolution)

Riverside.fm surpasse Descript en termes de qualité d'enregistrement vidéo et de fiabilité. Il enregistre les participants localement en 4K et au format WAV non compressé pour des résultats de qualité studio. Même une connexion Internet instable n'affecte pas le résultat final.

Les fichiers sont téléchargés vers le cloud en temps réel, ce qui minimise le risque de perte de données. Cela en fait l'outil idéal pour la modification en cours de podcasts, d'interviews à distance et de visioconférences qui exigent des fichiers sources propres et haute résolution.

Alors que Descript excelle dans la modification en cours de texte, Riverside. fm est conçu pour les créateurs qui privilégient l'enregistrement de qualité professionnelle avec une modification simple des podcasts. Vous pouvez générer des transcriptions, nettoyer l'audio et utiliser Magic Clips pour créer du contenu court ou long.

Riverside. fm comprend également un mode producteur et un suivi des invités en temps réel, ce qui en fait l'un des favoris des équipes de podcast à distance et des studios de contenu de marque. Il est conçu pour simuler une expérience en studio, même lorsque votre équipe est à distance.

Capacité IA : Riverside utilise l'IA pour générer automatiquement des clips magiques à partir d'enregistrements, nettoyer l'audio en supprimant les bruits de fond et transcrire la parole en texte grâce à la détection des locuteurs.

Riverside. fm meilleures fonctionnalités

Enregistrez localement en vidéo 4K et en audio non compressé pour un résultat de qualité studio

Téléchargez vos enregistrements en temps réel sur le cloud pour éviter toute perte de données pendant les sessions

Capturez des pistes audio et vidéo séparées pour chaque participant afin de simplifier la modification en cours

Utilisez Magic Clips pour générer automatiquement des extraits courts et partageables à partir d'enregistrements plus longs

Transcrivez instantanément vos enregistrements grâce à la transcription IA intégrée

Invitez et gérez vos invités en temps réel grâce à des outils de production et des télécommandes

Utilisez le téléchargement progressif pour protéger vos fichiers en cas de déconnexion en cours d'appel

Limites de Riverside.fm

Ne dispose pas de modification en cours sur plusieurs pistes basée sur un échéancier, ce qui rend les arrangements audio et vidéo complexes difficiles

Des problèmes de synchronisation peuvent survenir si les pistes locales ne se téléchargent pas correctement

Tarifs Riverside.fm

Free

Pro : 29 $/mois

En direct : 39 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Riverside.fm

G2 : 4,8/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Riverside.fm ?

Un avis G2 dit :

Les fonctionnalités offertes par Riverside ont ouvert de nombreuses nouvelles opportunités à notre podcast pour améliorer notre image de marque grâce à un contenu vidéo élégant. Je suis constamment impressionné par le temps que les fonctionnalités IA de Riverside font gagner à notre équipe, grâce à l'édition audio « magique », la création facile de clips vidéo et la sortie constante de nouvelles fonctionnalités qui rendent les flux de travail de notre équipe plus efficaces.

Les fonctionnalités offertes par Riverside ont ouvert de nombreuses nouvelles opportunités à notre podcast pour améliorer notre image de marque grâce à un contenu vidéo élégant. Je suis constamment impressionné par le temps que les fonctionnalités d'IA de Riverside font gagner à notre équipe, grâce à l'édition audio « magique », la création facile de clips vidéo et la sortie constante de nouvelles fonctionnalités qui rendent les flux de travail de notre équipe plus efficaces.

8. Trint (Idéal pour générer et modifier des transcriptions multilingues)

via Trint

Trint offre une transcription plus rapide et plus précise ainsi qu'une assistance multilingue plus solide que Descript. La transcription est disponible dans plus de 40 langues et la traduction dans plus de 50, ce qui le rend particulièrement adapté aux équipes internationales et aux journalistes.

Il comprend également des fonctionnalités de collaboration intégrées qui vous permettent de modifier des transcriptions avec vos coéquipiers, d'étiqueter les intervenants, de surligner des citations et de générer des résumés. Si vous avez besoin de transcriptions consultables et partageables avec un minimum de modifications, Trint est une alternative ciblée et efficace à Descript.

L'éditeur web de Trint relie l'audio au texte, de sorte que chaque mot est lié à son horodatage. Vous pouvez également convertir les transcriptions en storyboards, scripts ou fichiers de sous-titres, ce qui est utile pour les équipes qui réutilisent des interviews dans des articles ou des vidéos.

Capacité IA : Trint utilise l'IA pour la transcription en temps réel, la traduction multilingue et la résumé automatisé, aidant ainsi les utilisateurs à passer rapidement des enregistrements bruts aux ressources finales.

Meilleures fonctionnalités de Trint

Améliorez la précision en ajoutant un vocabulaire personnalisé pour les noms de marque ou les termes spécifiques à votre secteur d'activité

Cliquez sur n'importe quel mot de la transcription pour accéder à ce moment précis dans l'audio ou la vidéo

Laissez des commentaires et des notes horodatés pour rationaliser les révisions et les validations

Réorganisez les segments de transcription pour créer des scripts, des articles ou des voix off

Exportez vos transcriptions dans plusieurs formats ou publiez-les sous forme de pages Web interactives et consultables

Générez automatiquement des brouillons d'histoires ou des légendes pour les réseaux sociaux directement à partir de transcriptions

Traduisez vos interviews dans plus de 50 langues pour toucher un public international

Limites de Trint

Ne dispose pas de toutes les fonctionnalités professionnelles de modification vidéo, vous aurez donc besoin d'un outil séparé pour ajuster les visuels ou les pistes audio

Ne comprend pas les outils audio avancés tels que la suppression du bruit ou le nettoyage des mots de remplissage

Tarifs Trint

Essai gratuit disponible

Starter : 80 $/mois par place

Avancé : 100 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trint ?

Un avis G2 dit :

Le processus de transcription est très robuste. Le service client est fantastique, et j'utilise Trint pour tous les projets impliquant des entretiens avec des clients. Le marquage des vidéos pour la production ne pourrait pas être plus simple !

Le processus de transcription est très robuste. Le service client est fantastique, et j'utilise Trint pour tous les projets impliquant des entretiens avec des clients. Le marquage des vidéos pour la production ne pourrait pas être plus simple !

9. DaVinci Resolve (idéal pour les effets spéciaux et le montage vidéo animé)

via DaVinci Resolve

Si vous créez des films d'animation, des projets riches en effets spéciaux ou tout autre contenu plus complexe qu'une simple vidéo avec des interviews, Descript ne vous conviendra probablement pas. Il est conçu pour les modifications rapides et les podcasts, et non pour la narration visuelle approfondie ou le contrôle précis et multicouche.

DaVinci Resolve, quant à lui, est utilisé par les éditeurs et studios professionnels pour combiner le montage vidéo, l'étalonnage des couleurs, les animations graphiques et le mixage audio dans une seule et même plateforme puissante. Contrairement à l'approche de Descript qui privilégie la transcription,

Resolve vous offre un contrôle créatif au niveau de chaque image. Grâce à des outils de composition avancés, vous pouvez même concevoir des visuels de marque directement dans l'échéancier.

Resolve prend en charge les flux de travail multi-utilisateurs et les pipelines de post-production de qualité studio, ce qui le rend idéal pour les équipes travaillant sur des productions cinématographiques, commerciales ou documentaires.

Capacité IA : DaVinci Resolve utilise l'IA pour le masquage intelligent, la reconnaissance faciale, l'isolation vocale, les coupes automatiques de scènes et la réduction du bruit de fond, améliorant ainsi la précision créative à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de DaVinci Resolve

Modifiez vos vidéos à l'aide d'une interface détaillée basée sur un échéancier pour un contrôle total

Équilibrez les couleurs de vos séquences avec des outils de pointe pour les formats HDR, RAW et log

Ajoutez des effets visuels et des animations à l'aide des outils d'effets visuels Fusion intégrés

Mixez et masterisez vos fichiers audio avec Fairlight, une suite de post-production audio de qualité professionnelle

Gérez des projets multi-utilisateurs grâce à des flux de travail collaboratifs en temps réel

Utilisez le suivi facial et les filtres intelligents pour mettre en valeur vos sujets ou créer des effets stylisés

Accédez à un vaste écosystème de plugins pour les animations graphiques, les LUT et la composition 3D

Limites de DaVinci Resolve

Apprentissage difficile pour les novices en matière d'outils de modification professionnels

Nécessite un système performant, car il peut ralentir ou planter sur des machines plus anciennes

Tarifs DaVinci Resolve

Évaluations et avis sur DaVinci Resolve

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DaVinci Resolve ?

Un avis G2 indique :

Davinci Resolve offre de nombreuses fonctionnalités, sans pour autant avoir une interface trop complexe. J'ai pu l'utiliser immédiatement et j'ai depuis découvert encore plus de fonctions. Je l'utilise souvent pour modifier des vidéos, ou même pour des processus de montage vidéo plus complexes. Il prend en charge de nombreux formats vidéo et audio, et j'apprécie de pouvoir intégrer dans mes vidéos différents éléments personnalisés créés par d'autres utilisateurs. L'assistance de la communauté est très utile pour apprendre à faire tout ce qu'il est possible de faire dans l'application.

Davinci Resolve offre de nombreuses fonctionnalités sans pour autant avoir une interface trop complexe. J'ai pu l'utiliser immédiatement et j'ai depuis découvert encore plus de fonctions. Je l'utilise souvent pour modifier des vidéos, voire pour des processus de montage vidéo plus complexes. Il prend en charge de nombreux formats vidéo et audio, et j'apprécie pouvoir intégrer dans mes vidéos différents éléments personnalisés créés par d'autres utilisateurs. L'assistance de la communauté est très utile pour apprendre à faire tout ce qu'il y a à faire dans l'application.

🧠 Anecdote : Le film The Abyss de James Cameron a introduit des effets aquatiques entièrement réalisés en images de synthèse. ILM a passé six mois à créer une créature aquatique numérique, repoussant les limites du réalisme à l'époque !

10. Reduct (idéal pour la modification en cours de vidéos basées sur des interviews)

via Reduct

Reduct va au-delà de ce que Descript offre aux créateurs et aux équipes travaillant sur des interviews, des recherches sur les utilisateurs ou des enregistrements longs en matière de modification basée sur des transcriptions.

Il combine une transcription très précise, un puissant éditeur de vidéo basé sur du texte et des outils collaboratifs dans une seule plateforme Web. Au lieu de parcourir les échéanciers, vous modifiez la vidéo comme du texte, mettez en surbrillance ou supprimez des mots, et l'outil découpe la séquence en conséquence.

Reduct est particulièrement utile pour les chercheurs en expérience utilisateur, les producteurs de documentaires ou les enseignants qui travaillent avec des interviews denses. Sa capacité à rechercher dans des enregistrements et à assembler des bobines en faisant glisser des lignes de transcription transforme des heures de contenu en clips digestes.

Capacité IA : Reduct utilise l'IA pour transcrire, détecter les mots de remplissage, effectuer des recherches contextuelles à l'aide de la logique floue et synchroniser automatiquement les modifications apportées à la transcription avec la vidéo.

Réduisez les meilleures fonctionnalités

Transcrivez instantanément vos enregistrements grâce à l'IA ou passez à la transcription humaine pour une plus grande précision

Recherchez parmi des heures d'enregistrement à l'aide de la recherche approximative pour trouver rapidement des phrases clés

Modifiez vos vidéos en surlignant ou en barrant le texte de la transcription pour couper ou supprimer des segments

Étiquetez et mettez en évidence des moments en temps réel pour organiser et analyser le contenu

Assemblez des bobines narratives en faisant glisser les lignes de transcription dans une séquence vidéo

Exportez des bandes-annonces avec des intros/outros personnalisés et générez des résumés vidéo partageables

Recherchez par thème, mot-clé ou sentiment dans de vastes bibliothèques de recherche

Réduisez les limitations

La personnalisation visuelle est basique, avec moins d'options de branding ou de stylisation pour le résultat final

La qualité d'exportation dépend de la résolution d'origine, aucun outil d'amélioration intégré

Réduisez vos coûts

Personnel : 15 $/mois par éditeur

Professionnel : 50 $/mois par éditeur

Entreprise : Tarification personnalisée

Réduisez les évaluations et les avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reduct ?

Un critique G2 écrit :

L'aspect le plus impressionnant de Reduct est sans aucun doute sa capacité à parcourir le contenu vidéo comme s'il s'agissait de texte. Plus besoin de passer des heures à nettoyer vos films ! Il me suffit de saisir des mots-clés ou des expressions et Reduct passe immédiatement aux moments précis de l'enregistrement.

L'aspect le plus impressionnant de Reduct est sans aucun doute sa capacité à parcourir le contenu vidéo comme s'il s'agissait d'un texte. Plus besoin de passer des heures à nettoyer vos films ! Il me suffit de saisir des mots-clés ou des expressions et Reduct passe immédiatement aux moments précis de l'enregistrement.

11. Rev (idéal pour les transcriptions de réunions très techniques)

via Rev

Contrairement à Descript, qui s'appuie sur des outils d'IA, Rev. com donne la priorité aux transcriptions et sous-titres édités par des humains pour une grande précision, ce qui est idéal pour les équipes juridiques, les chercheurs et les professionnels des médias. Il offre également des options automatisées pour un traitement plus rapide et plus rentable.

Vous pouvez commander des sous-titres en plusieurs langues, des sous-titres incrustés et des sous-titres en direct pour Zoom. Rev est une alternative fiable pour les équipes qui produisent des interviews, des transcriptions judiciaires ou des supports de formation internationaux, lorsque la précision prime sur la flexibilité créative.

L'interface utilisateur de Rev est simple, avec la modification des transcriptions et la commande en un seul endroit. Elle prend également en charge les intégrations avec les outils Zoom, Dropbox et YouTube pour rationaliser la livraison.

Capacité IA : le moteur de transcription automatisé de Rev utilise la reconnaissance vocale pour convertir rapidement l'audio en texte, tandis que des éditeurs humains sont chargés de la révision finale et de la conformité.

Rev meilleures fonctionnalités

Traduisez et sous-titrez vos vidéos en plusieurs langues pour une portée mondiale

Gravez des sous-titres directement dans vos vidéos pour faciliter leur partage sur les réseaux sociaux

Accédez au sous-titrage en direct pour les réunions Zoom, les webinaires et les évènements virtuels

Intégrez des outils tels que Zoom, YouTube et Dropbox pour des flux de travail fluides

Modifiez vos transcriptions en ligne grâce à une interface claire et accessible depuis votre navigateur

Maintenez un niveau élevé de sécurité et de conformité, adapté à une utilisation légale et en entreprise

Choisissez entre une révision automatisée ou humaine en fonction de vos besoins en matière de délais

Demandez des libellés horodatés pour les enregistrements multi-participants

Limites de Rev

Ne dispose pas des fonctionnalités intégrées d'un logiciel de gestion de projet pour la production vidéo

La transcription automatisée peut être moins précise en présence de bruits de fond ou d'accents prononcés

Tarification Rev

Basique : 14,99 $/utilisateur par mois

Pro : 34,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev ?

Un avis G2 dit :

J'adore la facilité d'utilisation de l'application d'enregistrement Rev pour capturer mes pensées en temps réel, en particulier lorsque je réfléchis à des projets d'écriture. Que ce soit pour ma série de fiction, le contenu de mes cours ou mes dévotions religieuses, Rev m'aide à conserver ces idées créatives fugaces afin que je puisse les transformer plus tard en contenu abouti. L'application est intuitive, le son est clair et tout est bien organisé.

J'adore la facilité d'utilisation de l'application d'enregistrement Rev pour capturer mes pensées en temps réel, en particulier lorsque je réfléchis à des projets d'écriture. Que ce soit pour ma série de fiction, le contenu de mes cours ou mes dévotions religieuses, Rev m'aide à conserver ces idées créatives fugaces afin que je puisse les transformer plus tard en contenu abouti. L'application est intuitive, le son est clair et tout est bien organisé.

Créez, modifiez et gérez de puissants flux de travail de contenu vidéo avec ClickUp

Descript fonctionne bien pour les transcriptions rapides et les modifications de base, mais ses limites commencent à apparaître à mesure que vos projets prennent de l'ampleur. Des outils tels que Murf et Otter. ai offrent plus de flexibilité pour des voix off et des transcriptions plus riches. DaVinci Resolve et Camtasia vous offrent un contrôle avancé de la modification, tandis que Riverside. fm et Trint vous aident à travailler avec des fichiers sources de haute qualité et du contenu multilingue.

Pour une solution complète, choisissez ClickUp pour tout regrouper. Planifiez, rédigez, enregistrez, révisez et gérez les commentaires, le tout en un seul endroit. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour rationaliser l'ensemble de votre processus de production vidéo, de la planification à la publication.