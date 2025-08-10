15 modèles gratuits pour mettre en avant vos employés afin de booster le moral et la reconnaissance de votre équipe

Si vous souhaitez remonter le moral de votre équipe et lui montrer votre reconnaissance pour tout le travail accompli, les portraits d'employés sont la solution idéale. Qu'il s'agisse d'une mention mensuelle ou d'une brève présentation lors d'une réunion générale, reconnaître les contributions individuelles de vos meilleurs employés peut grandement contribuer à instaurer une culture d'entreprise positive.

Mais soyons réalistes : trouver à chaque fois quelque chose de nouveau et d'intéressant n'est pas si facile.

C'est précisément pour cette raison que nous avons terminé le travail et dressé une liste des meilleurs modèles de mise en avant des employés afin de vous éviter les conjectures et les efforts liés à la reconnaissance et de vous aider à la rendre cohérente, significative et peut-être même un peu amusante.

Que sont les modèles de mise en avant des employés ?

Les modèles de mise en avant des employés sont des formats prédéfinis utilisés par une entreprise pour mettre en avant de manière cohérente et attrayante les réalisations, les parcours, les rôles ou la personnalité de chaque employé.

Ils sont généralement inclus dans les bulletins d'information internes, les pages intranet, les interviews podcast ou les publications sur les réseaux sociaux. Ces modèles comprennent généralement des invites structurées, telles que le rôle, les réalisations récentes, les loisirs et des anecdotes amusantes, qui mettent en valeur les aspects professionnels et personnels d'un employé.

📌 Rappel : évitez les modèles qui listent le nom, le titre et l'ancienneté. Utilisez-les plutôt pour refléter la culture de l'entreprise et créer des connexions, en particulier au sein d'équipes à distance ou interfonctionnelles, en incluant des invites, des instructions, des rituels d'équipe, les emojis Slack préférés ou la collaboration entre équipes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de mise en avant des employés ?

Un modèle efficace de mise en avant des employés va au-delà de l'esthétique. Il est conçu pour créer une communauté, inviter à des réponses significatives et être facile à réutiliser.

Voici ce qui les distingue :

Structuré, mais humain : les meilleurs modèles offrent une disposition claire et reproductible, tout en laissant place à la personnalité. Pensez à des emplacements pour des photos, des en-têtes indiquant le rôle, et 4 à 5 invites dynamiques qui allient travail et vie personnelle

Invitations, instructions adaptées à votre culture : les meilleurs modèles reflètent la manière dont votre équipe communique. Vous célébrez vos victoires avec des GIF ? Prévoyez un espace pour les anecdotes amusantes ou les félicitations internes

Conçus pour favoriser l'engagement : ils doivent encourager l'interaction, que ce soit par le biais de questions ouvertes ou d'une mise en forme facile à partager sur Slack ou LinkedIn

Mise en forme flexible : le modèle doit être facile à redimensionner ou à modifier sans en altérer la structure. Choisissez un modèle qui vous offre une liberté totale pour mettre en forme l'ensemble du document selon vos besoins

Réutilisables et évolutifs : un bon coup de projecteur doit s'inscrire dans un système de reconnaissance plus large. C'est pourquoi vous trouverez souvent d'autres modèles axés sur les anniversaires, les jalons ou les victoires de l'équipe, afin que les célébrations de votre communauté restent cohérentes

Modèles de mise en avant des employés

Il existe plusieurs formats intéressants pour mettre en avant vos employés. Voici quelques-uns de nos modèles favoris, conçus pour différents cas d'utilisation.

C'est parti !

1. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Rationalisez votre processus d'évaluation des performances grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Le modèle d'évaluation des performances ClickUp offre aux managers un moyen structuré et reproductible de suivre la progression des employés et d'engager des discussions constructives sur leur développement.

Grâce à des colonnes côte à côte pour l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et les réalisations, il permet de saisir les contributions sous plusieurs angles tout en veillant à ce qu'aucun domaine clé, tel que la compréhension du poste, les compétences fondamentales, la croissance ou la performance globale, ne soit négligé.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Organisez les commentaires sur vous-même, vos collègues et vos responsables dans un seul affichage

Couvre les compétences clés, les connaissances professionnelles, la croissance et les performances globales

Aidez à mettre en lumière les histoires réelles des employés qui reflètent les valeurs de l'entreprise

Idéal pour le coaching, les programmes de reconnaissance et l'image de marque de l'employeur

✅ Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe qui souhaitent faciliter le feedback à 360 degrés en incluant les commentaires des pairs, des subordonnés et des superviseurs.

2. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez-vous et suivez les performances grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp vous aide à créer un rythme fiable pour les discussions sur les performances sans avoir à réinventer le processus chaque trimestre.

Les responsables peuvent surveiller les cycles d'évaluation à l'aide des vues Liste, Calendrier ou Gantt, et suivre la progression grâce à des statuts personnalisés tels que Non commencé, En cours ou Commentaires en attente. Les automatisations ClickUp intégrées mettent à jour le statut des tâches au fur et à mesure de l'avancement des évaluations, ce qui permet de gagner du temps et d'éliminer les suivis manuels.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Rationalisez les évaluations trimestrielles des performances grâce à des flux de travail structurés

Suivez les cycles visuellement à l'aide des vues Liste, Calendrier ou Gantt

Automatisez les mises à jour de statut pour réduire le travail des administrateurs

Encouragez les commentaires opportuns, organisés et axés sur la croissance

✅ Idéal pour : Les équipes RH en pleine croissance, les responsables RH et les chefs d'équipe dans les organisations qui ont besoin d'une approche basée sur les données pour suivre et gérer les évaluations régulières des performances.

En savoir plus sur les automatisations ClickUp 👇

3. Modèle de carte de félicitations imprimable ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Exprimez votre reconnaissance à vos employés de manière simple et élégante grâce au modèle de carte de félicitations imprimable ClickUp

Le modèle de carte de félicitations imprimable ClickUp est un moyen simple et attentionné de reconnaître les contributions de l'équipe, qu'elles soient importantes ou modestes.

Chaque carte peut être personnalisée avec des noms, des images et le type de reconnaissance, puis organisée en catégories telles que « Employé du mois » ou « Au-delà des attentes ». Les étiquettes de priorité permettent de mettre facilement en avant les réalisations les plus marquantes, tandis que les assignés permettent à plusieurs parties prenantes de collaborer pour féliciter les employés.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Cartes personnalisables avec champs pour le nom du donateur, du destinataire et le type de félicitations

Classez les reconnaissances par catégorie pour faciliter leur suivi

Mettez en avant les victoires importantes à l'aide d'étiquettes de priorité

Impliquez plusieurs parties prenantes dans les efforts de reconnaissance

✅ Idéal pour : Les chefs d'équipe, les responsables du personnel et les coordinateurs RH qui souhaitent intégrer la reconnaissance dans leur flux de travail.

📑 En savoir plus : Comment amplifier la voix des employés sur le lieu de travail

4. Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez-vous que votre équipe dispose des ressources nécessaires pour rester motivée grâce au modèle de plan d'action pour l'engagement des employés de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp transforme les commentaires en actions mesurables qui améliorent l'engagement et la fidélisation.

Définissez des objectifs, attribuez des tâches et établissez des échéanciers grâce à la vue Diagramme de Gantt. Suivez les initiatives à l'aide des statuts personnalisés et des jalons ClickUp, qu'il s'agisse d'augmenter la participation à un sondage ou de lancer un programme de mise en avant à l'échelle de l'entreprise.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Transformez les commentaires en forfaits clairs et exploitables

Utilise des jalons pour suivre et célébrer les victoires

Décomposez les objectifs d'engagement complexes en sous-tâches

Aide à maintenir une boucle de progression visible et mesurable

✅ Idéal pour : les équipes RH et les chefs d'équipe qui recherchent un moyen concret de renforcer l'engagement afin de fidéliser et de motiver leurs collaborateurs.

💡 Conseil de pro : Ne laissez pas les résultats des sondages inexploités. Utilisez votre logiciel d'engagement des employés pour mettre en évidence les tendances, telles que les faibles scores en matière de reconnaissance ou de communication des managers, puis intégrez-les directement dans votre plan d'action ClickUp. Attribuez des propriétaires, fixez des délais et suivez les initiatives en temps réel afin que les commentaires deviennent visibles et que la progression soit mesurable.

5. Modèle de matrice bonus ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un système organisé pour le suivi des performances, des récompenses et des incitations de votre équipe grâce au modèle de matrice de primes ClickUp

Le modèle de matrice bonus ClickUp fournit un cadre transparent pour le suivi des récompenses et des primes basées sur les performances.

Utilisez une liste de primes dédiée avec des statuts tels que « En cours », « En cours d'examen », « Payé » ou « Achevé ». Dans la vue Tableur, alignez les objectifs de performance sur les récompenses et mettez en avant les réalisations exceptionnelles en les liant à des jalons spécifiques.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Suivez les récompenses et les primes dans une vue centralisée

Utilise la vue Tableur pour aligner les objectifs sur les récompenses

Créez de la transparence autour de la distribution des primes

Intégrez la reconnaissance directement aux jalons de performance

✅ Idéal pour : Les chefs d'équipe et les managers qui souhaitent motiver leurs employés en faisant preuve de transparence en matière de récompenses.

En matière de visibilité et de suivi en temps réel, ClickUp Brain va encore plus loin. À l'aide d'une seule invite, vous pouvez instantanément afficher les mises à jour concernant les approbations de primes, les évaluations en attente ou les paiements achevés sans avoir à fouiller manuellement dans votre environnement de travail. Utilisez ClickUp Brain comme espace de connaissances de l'entreprise

6. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des évaluations complètes et efficaces pour votre équipe grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation ClickUp combine des indicateurs quantifiables et des commentaires ouverts dans un format facile à utiliser.

Suivez les heures travaillées, les tâches en attente, les récompenses et les domaines à améliorer à l'aide de menus déroulants, d'échelles d'évaluation et de champs personnalisés. Entièrement personnalisable, cet outil est idéal pour des évaluations cohérentes et reproductibles au sein des équipes.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Évaluez à la fois les compétences techniques et les compétences relationnelles en un seul endroit

Entièrement personnalisables avec des échelles d'évaluation, des menus déroulants et des champs

Suivez la progression, les récompenses et les domaines à améliorer

S'intègre directement dans votre environnement de travail ClickUp en tant qu'outil de feedback des employés pour une meilleure visibilité

✅ Idéal pour : Les chefs de service et les responsables d'équipe qui souhaitent suivre les performances, le développement et la progression des objectifs des employés à l'aide de données mesurables.

💡 Conseil de pro : pour améliorer l'objectivité et obtenir une vue plus globale des contributions et des réalisations, intégrez votre logiciel de reconnaissance des employés à des formulaires d'évaluation afin de lier la reconnaissance en temps réel aux évaluations de performance.

7. Modèle « Pleins feux sur les employés » par Template. Net

Le modèle « Pleins feux sur les employés » de Template.net permet de mettre facilement en avant les réalisations individuelles tout en donnant aux membres de l'équipe la possibilité de partager leurs expériences. Cela contribue à créer un environnement de travail positif, à remonter le moral des troupes et à améliorer la productivité des employés.

Vous pouvez inclure l'expérience professionnelle, les intérêts personnels et les contributions à l'équipe. Le design est entièrement personnalisable : ajustez les polices de caractères, les couleurs et les visuels pour refléter l'identité de votre marque.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Combinez les points forts professionnels avec une touche personnelle

Personnalisables pour s'adapter à l'image de votre entreprise

Assistance pour les éléments visuels tels que les icônes, les diagrammes ou les infographies

Aide à établir des connexions entre les équipes distantes ou interfonctionnelles

✅ Idéal pour : les équipes RH, les spécialistes de la communication interne et les chefs d'équipe qui souhaitent célébrer leurs employés de manière personnalisée et visuellement attrayante.

🧠 Astuce pour renforcer la culture d'entreprise : Ajoutez une invite « Que devrions-nous leur offrir ? » à votre modèle de mise en avant. Cela permet à vos collègues de suggérer des idées basées sur des moments partagés afin de rendre les cadeaux de remerciement aux employés plus personnels et collaboratifs.

8. Modèle « Employé du mois » par Canva

via Canva

Célébrez les employés et leurs réalisations individuelles avec le modèle « Employé du mois » de Canva. L'interface glisser-déposer facilite la création de présentations soignées, et vous pouvez facilement adapter le ton (formel, amusant ou décontracté) en ajustant la disposition, les polices de caractères et les visuels.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Comprend des blocs de contenu dédiés à des sections uniques telles que « Anecdotes amusantes » ou « Félicitations des collègues »

Assistance pour l'intégration de médias enrichis pour les photos, les icônes ou les graphiques de marque

Fonctionne parfaitement avec les outils de planification et de publication de Canva pour un déploiement plus rapide

✅ Idéal pour : Les équipes qui recherchent un moyen flexible et ne nécessitant aucune compétence en conception pour reconnaître les réalisations de leurs employés.

💡 Conseil de pro : utilisez de véritables exemples de commentaires d'employés dans votre mise en avant pour souligner l'impact de la personne. Ces citations authentiques ajoutent de la profondeur, renforcent la crédibilité et font office de mini-études de cas illustrant l'excellent travail réalisé au sein de votre équipe.

9. Modèle de mise en avant des nouveaux employés par Canva

via Canva

Créez des présentations chaleureuses et mémorables pour les nouveaux employés grâce au modèle « Pleins feux sur les nouveaux employés » de Canva. Ce modèle vous permet de présenter facilement le rôle, le parcours et la personnalité d'un nouveau membre de l'équipe dans un format soigné et personnalisé, compatible avec les applications de communication d'équipe, les e-mails ou les tableaux de bord internes.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Aidez les nouveaux employés à s'intégrer dès le premier jour grâce à des invites qui stimulent l'engagement de l'équipe

Assistance pour les ajouts multimédias tels que les vidéos de bienvenue, les GIF ou les sondages interactifs

Fonctionne parfaitement pour les équipes en télétravail et au bureau, rendant l'intégration plus personnelle

✨ Idéal pour : Les responsables des ressources humaines et les chefs d'équipe qui souhaitent créer des moments d'accueil attentionnés et personnalisés pour les nouveaux employés.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être de l'intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une invite en texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, la résumé des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

10. Modèle de certificat « Employé du mois » Microsoft Word par Microsoft 365

via Microsoft 365

Le modèle de certificat d'employé du mois Microsoft Word par Microsoft 365 offre un moyen formel et prêt à l'emploi de reconnaître le dévouement, la passion et les performances exceptionnelles. Vous pouvez rapidement remplir les noms, les dates et les détails de la récompense, puis imprimer ou partager numériquement pour une présentation soignée lors de réunions ou d'évènements.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Disposition, polices de caractères et couleurs entièrement personnalisables pour correspondre à l'image de marque de votre entreprise

Convient à divers programmes de reconnaissance au-delà du simple « Employé du mois »

Imprimables ou partageables en ligne, ils offrent des options flexibles pour remettre vos récompenses

✅ Idéal pour : les équipes RH qui mettent en place un programme de récompenses pour reconnaître officiellement les réalisations des employés.

11. Modèle PPT « Pleins feux sur les employés » par SlideModel

via SlideModel

Le modèle PPT « Pleins feux sur les employés » de SlideModel est conçu pour une reconnaissance rapide et visuelle lors de réunions, d'assemblées générales ou de présentations d'intégration. Ses dispositions de diapositives prédéfinies permettent de mettre en valeur les réalisations d'un membre de l'équipe sans passer des heures à concevoir.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Diapositives prêtes à l'emploi pour les photos, les rôles, les réalisations et les faits marquants personnels

Couleurs, polices de caractères et dispositions personnalisables pour s'adapter à l'image de votre entreprise

Fonctionne parfaitement avec d'autres outils de présentation pour un partage multi-plateforme

✅ Idéal pour : Les managers ou les équipes RH qui souhaitent mettre en avant leurs employés lors de réunions, de présentations internes, de sessions d'intégration ou de réunions générales.

📚 En savoir plus : Modèles gratuits de jalons pour suivre la progression des projets

12. Modèle « Pleins feux sur les employés » par Postermywall

via Postermywall

Le modèle « Pleins feux sur les employés » de PosterMyWall vous aide à créer des affiches, des flyers ou des messages numériques remarquables pour les réseaux sociaux et les plateformes internes. Il est conçu pour permettre des modifications rapides, afin que vous puissiez passer de l'idée à la publication en quelques minutes.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Personnalisation par glisser-déposer pour le texte, les images et les dispositions

Optimisés pour l'impression et les formats numériques, y compris les applications de communication d'équipe

Accédez à une galerie d'exemples de mises en avant pour trouver l'inspiration

✅ Idéal pour : les équipes RH ou les managers qui recherchent une solution rapide, esthétique et facile à mettre en œuvre sans avoir recours à des ressources externes.

13. Modèle coloré de mise en avant des employés par Postermywall

via Postermywall

Ce modèle dynamique « Pleins feux sur les employés » de PosterMyWall est parfait pour les marques qui souhaitent mettre en avant leurs messages de reconnaissance. Son design audacieux et sa disposition adaptable permettent de mettre facilement en avant les moments marquants de manière à attirer l'attention.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Des couleurs vives et attrayantes conçues pour le partage sur les réseaux sociaux

Modification en cours facile par glisser-déposer, aucune compétence en conception requise

Exportez-les dans plusieurs formats pour les sites Web, les newsletters et les applications de communication d'équipe

✅ Idéal pour : Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent mettre en avant les réalisations de leurs employés sur plusieurs canaux.

14. Modèle de vidéo « Pleins feux sur les employés » par Animoto

via Animoto

Le modèle de vidéo « Pleins feux sur les employés » d'Animoto vous permet de raconter des histoires de reconnaissance à travers de courtes vidéos attrayantes. Vous pouvez associer des images, du texte et des bandes sonores pour créer une mise en avant plus mémorable que de simples publications statiques.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Blocs vidéo prédéfinis pour les jalons, les anecdotes amusantes et les faits marquants professionnels

Bibliothèque musicale intégrée pour adapter le ton de votre mise en avant

Outils de modification en cours simples pour les couleurs, les polices de caractères et les transitions de la marque

✅ Idéal pour : les équipes RH et les responsables du personnel qui souhaitent créer des vidéos attrayantes mettant en avant leurs employés.

15. Modèle Google Slides « Membre de l'équipe du mois » par Slides Carnival

via Slides Carnival

Le modèle Google Slides « Membre de l'équipe du mois » de Slides Carnival est un modèle prêt à l'emploi pour mettre à l'honneur les employés qui se sont distingués au cours du mois. Avec 22 diapositives prédéfinies, vous pouvez présenter les contributions de manière élégante et interactive.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Comprend des diagrammes, des cadres et des animations pour rendre les présentations attrayantes

Fonctionne avec Canva pour plus de flexibilité créative

Convient aussi bien aux réunions en personne qu'aux applications de communication à distance pour les équipes

✅ Idéal pour : Les équipes qui souhaitent mettre en avant les employés les plus performants du mois lors des présentations d'équipe.

Célébrez les victoires, stimulez le moral et renforcez la culture d'entreprise avec ClickUp

Mettre les employés à l'honneur ne devrait jamais être une tâche occasionnelle. ClickUp devient un système reproductible que vous pouvez utiliser parallèlement à tout ce que votre équipe gère.

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger et stocker des articles sur les employés mis à l'honneur, les tableaux blancs pour trouver de nouvelles idées de reconnaissance et les champs personnalisés pour suivre les jalons et les intérêts personnels. Automatisez les rappels afin qu'aucun travail remarquable ne passe inaperçu. Et grâce à des vues telles que Calendrier et Tableau, vous pouvez planifier, publier et célébrer les employés mis à l'honneur à un rythme qui vous convient.

De plus, avec plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi, vous avez toujours un point de départ. Pas de pages vierges, pas de confusion, juste une reconnaissance significative intégrée à votre flux de travail.

Essayez ClickUp gratuitement et créez une culture à laquelle votre équipe voudra adhérer.