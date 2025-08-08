Les 10 meilleures alternatives à Moxie pour gérer votre entreprise en 2025

Moxie fonctionne bien pour les freelances indépendants et les micro-entreprises. Il couvre les bases, notamment les contrats, les factures et la communication simple avec les clients.

Mais à mesure que votre entreprise se développe, ces bases ne suffisent plus. Vous avez besoin de meilleurs outils pour gérer vos projets, collaborer avec d'autres et évoluer sans avoir à rafistoler votre infrastructure.

Après avoir atteint leurs limites avec Moxie, de nombreux propriétaires de petites entreprises se tournent vers des outils qui s'adaptent à leur façon de travailler, qu'il s'agisse d'accélérer la facturation, d'approfondir le suivi des tâches ou de faciliter la collaboration au sein de l'équipe.

Découvrez 10 alternatives intelligentes à Moxie qui vous aideront à gagner du temps sur les tâches administratives, à rester au fait des tâches de vos clients et à gérer votre entreprise sans outils supplémentaires.

Les meilleures alternatives à Moxie en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Documents, CRM, formulaires, factures, suivi du temps, automatisation Idéal pour les particuliers, les entrepreneurs individuels et les équipes en pleine croissance qui souhaitent centraliser le travail, la facturation et la communication avec leurs clients en un seul endroit Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois Agency Handy Tableaux de bord, flux de travail d'approbation, gestion des fichiers et portails personnalisés Idéal pour les agences créatives qui gèrent plusieurs livrables et révisions pour leurs clients Forfaits payants à partir de 19 $/mois Dubsado Formulaires personnalisés, planificateur, flux de travail, gestion des contrats et automatisation Idéal pour les coachs, consultants et fournisseurs, prestataires de services qui ont besoin d'un parcours client entièrement automatisé et personnalisé Forfaits payants à partir de 20 $/mois HoneyBook Propositions, contrats, paiements, rappels Idéal pour les freelancers et les créatifs qui recherchent un flux de réservation et de facturation clair et convivial pour leurs clients Forfaits payants à partir de 36 $/mois Bonsai Propositions, suivi du temps, services bancaires pour freelances, outils fiscaux Idéal pour les freelancers qui souhaitent gérer leur travail, leurs finances et leurs impôts dans un seul tableau de bord Forfaits payants à partir de 15 $/mois Moxo Portails personnalisés, messagerie, partage de fichiers, expérience utilisateur axée sur les appareils mobiles Idéal pour les consultants, les cabinets juridiques et les professionnels de la finance proposant des portails clients en marque blanche Tarification personnalisée Plutio Boîte de réception, assistance multilingue, suivi du temps, portails clients Idéal pour les entrepreneurs indépendants qui gèrent plusieurs services et des clients internationaux à partir d'une seule application Forfaits payants à partir de 19 $/mois 17hats Modèles de flux de travail, planificateurs, contrats, automatisation Idéal pour les photographes, les organisateurs d'évènements et les professionnels créatifs qui gèrent des entreprises de services Forfaits payants à partir de 60 $/mois SuiteCRM CRM open source, tableau de bord modulaire, auto-hébergé Idéal pour les petites équipes technophiles qui souhaitent contrôler entièrement leur CRM et leurs flux de travail Gratuit (open source) ; forfaits d'assistance payants disponibles Capsule CRM Échéanciers de contact, suivi des tâches, affichage du pipeline, application mobile Idéal pour les petites équipes qui recherchent un CRM léger et simple d'utilisation Forfaits payants à partir de 21 $/mois

Que rechercher dans les alternatives à Moxie ?

On ne se lasse pas d'un outil comme Moxie du jour au lendemain, cela se fait progressivement. Vous gérez davantage de projets clients, envoyez plus de factures, coordonnez vos activités via e-mail, Slack et des feuilles de calcul.

Tout à coup, vous n'êtes plus seulement freelance, vous dirigez une entreprise.

Ce changement s'accompagne de nouvelles exigences : automatisation, visibilité, collaboration sur les projets et possibilité de tout gérer en un seul endroit. C'est là que de nombreux utilisateurs de Moxie commencent à chercher ailleurs.

Voici les critères à prendre en compte lorsque vous passez à une plateforme plus performante et plus complète :

Automatisation qui vous fait gagner du temps : recherchez des outils essentiels qui transforment les envois de formulaires en tâches, déclenchent des suivis ou génèrent automatiquement des factures

CRM et portails clients intégrés : allez au-delà de la communication à sens unique ; vous avez besoin d'affichages orientés client, de fichiers partagés et de mises à jour des projets en temps réel

Facturation et suivi du temps réunis : Passez moins de temps à activer/désactiver et plus de temps à vous faire payer, grâce à la facturation, au suivi et à la livraison au même endroit

Collaboration multi-utilisateurs : configurez des tableaux de bord partagés, attribuez des tâches et créez des vues Calendrier dès que vous intégrez des prestataires ou une équipe

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures alternatives à Moxie en 2025

Les outils modernes destinés aux entreprises doivent vous offrir contrôle, clarté et espace de croissance. Ces alternatives à Moxie vont encore plus loin. Elles combinent gestion de projet, facturation, CRM et collaboration pour vous aider à mettre fin à la fragmentation de vos systèmes et à gérer votre entreprise depuis un seul et même endroit.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion complète de projets et de clients)

Consolidez sans effort les tâches, la collaboration et les documents au sein de la plateforme de gestion du travail tout-en-un alimentée par l'IA de ClickUp

ClickUp est « l'application qui fait tout pour le travail » : elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

En tant qu'alternative à Moxie, elle vous aide à gérer le travail en coulisses que vos clients ne voient pas (devis, échéanciers, mises à jour et paiements) à partir d'un seul tableau de bord. Vous pouvez planifier des évènements, suivre des commandes personnalisées et partager la progression sans avoir à rechercher des fichiers ou des messages dans différentes applications.

Pour démarrer immédiatement l'intégration des clients ou traiter leurs demandes, utilisez les formulaires ClickUp. Ces formulaires dynamiques transforment chaque envoi en une tâche détaillée, idéale pour le suivi des nouveaux projets, des demandes de service ou des commentaires. Au lieu de copier manuellement les informations contenues dans les e-mails ou les feuilles de calcul, vous pouvez centraliser et rationaliser votre processus d'intégration ou de traitement des demandes.

Visualisez chaque étape d'une transaction et attribuez des tâches instantanément dans ClickUp CRM

Vous souhaitez afficher toutes les informations relatives à vos clients dans une vue unifiée ? ClickUp CRM vous permet de gérer les prospects, de suivre les discussions et de consulter le statut des projets dans une vue claire et personnalisable. Vous pouvez trier les informations par étape de la transaction, planifier des suivis et attribuer des tâches aux membres de l'équipe sans avoir à passer par un outil CRM distinct.

C'est l'outil idéal pour les fondateurs solo et les petites équipes qui n'ont pas besoin d'un outil commercial trop complexe, mais simplement d'un moyen simple de gérer toutes leurs relations clients.

Choisissez parmi plus de 10 affichages pour organiser vos projets avec ClickUp CRM

Vous devez envoyer un brief à votre client ? Générez instantanément un brouillon sur ClickUp Docs à l'aide de l'IA. Vous souhaitez obtenir des commentaires ? Ajoutez un commentaire et attribuez-le instantanément à votre collègue en tant qu'élément d'action. Que vous conceviez des bouquets pour un mariage ou planifiiez une séance photo, ClickUp connecte vos mises à jour, vos tâches et vos fichiers afin que rien ne se perde entre les boîtes de réception.

En ce qui concerne les heures facturables et les factures, la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp vous aide à enregistrer les heures facturables directement sur les tâches ou les projets. Vous pouvez suivre le temps en temps réel ou le saisir manuellement, puis générer des rapports ou des factures en fonction des heures travaillées.

Si vous envoyez la même facture chaque mois ou répétez les étapes d'intégration des clients, ClickUp vous évite de le faire deux fois. Créez vos modèles une seule fois, automatisez les rappels ou les approbations et maintenez votre processus en mouvement, pendant que vous vous concentrez sur le travail pour lequel vos clients vous paient.

Enfin, le meilleur atout de ClickUp en tant qu'alternative à Moxie ? ClickUp Brain peut gérer l'ensemble de votre flux de travail. Par exemple, lorsque de nouvelles tâches arrivent, AI Prioritize définit le niveau d'urgence de chaque tâche, afin que vous sachiez toujours par où commencer. Les agents Autopilot peuvent surveiller les tâches en retard ou bloquées et prendre des mesures, comme envoyer des rappels ou mettre à jour les statuts.

Vous pouvez également utiliser l'IA pour résumer rapidement de longs documents ou fils, rédiger des mises à jour ou créer de nouvelles tâches et de nouveaux documents à l'aide d'une invite ou d'instructions. Ainsi, vous passez moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à travailler !

Les modèles ClickUp sont personnalisables, réutilisables et faciles à joindre à vos tâches de projet ou à vos dossiers CRM.

✅ Modèle de facture freelance ClickUp: idéal pour les fournisseurs, prestataires de services indépendants facturant à l'heure ou au projet. Ajoutez le détail des services, les durées enregistrées et les informations sur le client, puis envoyez la facture directement via ClickUp ou exportez-la au format PDF

Obtenez un modèle gratuit Facturez vos clients de manière claire et professionnelle grâce au modèle de facture freelance ClickUp

✅ Modèle de facture ClickUp: conçu pour les projets récurrents ou les petites équipes. Ajoutez des éléments, des détails fiscaux, des conditions de paiement et des éléments de marque afin de ne pas avoir à recréer le même format chaque mois

Obtenez un modèle gratuit Suivez le statut des factures, les dates d'échéance et les types de paiement avec le modèle de facture ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tableaux de bord filtrés pour afficher le statut des projets, les demandes des clients et les tâches en retard en un seul endroit

Organisez votre environnement de travail par service (équipe commerciale, opérations, finances) à l'aide des Espaces et des Dossiers

Créez des flux de travail personnalisés pour vos projets grâce à la logique conditionnelle et aux dépendances entre les tâches

Intégrez des liens de paiement, des calendriers ou des formulaires directement dans les documents ClickUp

Configurez des tâches récurrentes pour les projets à forfait ou les vérifications mensuelles des services

Utilisez les objectifs et les jalons pour suivre les livrables clés des clients et les conditions contractuelles

Créez des affichages destinés aux clients avec des permissions qui masquent les notes internes ou les brouillons

Utilisez l'IA et l'automatisation pour attribuer, hiérarchiser et mettre à jour automatiquement les tâches

Tirez parti d'outils de collaboration intégrés tels que ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments et partagez les mises à jour avec vos clients ou collaborateurs

Utilisez plus de 1 000 intégrations pour vous connecter à vos outils favoris

Limites de ClickUp

Le large intervalle de fonctionnalités peut sembler intimidant sans aide à l'installation initiale

L'expérience mobile n'est pas aussi fluide pour gérer des documents ou des formulaires complexes lors de vos déplacements

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Celine R., responsable de la conception UX/UI, déclare :

J'utilise ClickUp depuis ses débuts et j'ai été impressionné par son évolution vers une solution complète et puissante pour la productivité. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur.

J'utilise ClickUp depuis ses débuts et j'ai été impressionné par son évolution vers une solution complète et puissante pour la productivité. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience utilisateur.

💡Conseil de pro : Vous voulez multiplier par 10 vos flux de travail ? Essayez Brain MAX, l'assistant IA de bureau de ClickUp. Il apporte à votre flux de travail de puissantes fonctionnalités de recherche d'entreprise et de commandes vocales, vous permettant de trouver n'importe quel document, discussion ou mise à jour de projet dans toutes vos applications connectées à l'aide d'une seule recherche ou d'une simple demande vocale. Que vous recherchiez des idées, recueilliez les commentaires de vos clients ou gériez vos délais, Brain MAX met tout à votre portée afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise plutôt que sur la gestion de vos outils.

2. Agency Handy (idéal pour les agences qui gèrent les livrables de leurs clients)

via Agency Handy

Agency Handy est conçu pour les équipes créatives qui travaillent en boucle de rétroaction. Il vous permet d'organiser le travail des clients dans des tableaux de bord structurés, d'attribuer des tâches et de gérer les révisions de fichiers sans avoir à échanger de nombreux e-mails. Tout est visible, traçable et soumis à des délais.

Chaque aspect de votre travail, des concepts initiaux aux validations finales, devient transparent, traçable et méticuleusement lié aux échéances. Ce qui distingue véritablement Agency Handy, ce sont ses flux de travail sophistiqués pour la validation par les clients.

Que vous présentiez un nouveau concept de logo, une brochure de plusieurs pages ou tout autre élément créatif, vous pouvez le partager en toute simplicité, solliciter des commentaires spécifiques et demander officiellement une validation directement depuis la plateforme. Cela vous permet de maintenir la dynamique de votre travail et d'éviter les pièges d'un blocage indéfini dans une boîte de réception e-mail débordante.

Les meilleures fonctionnalités d'Agency Handy

Créez des tableaux de bord par simple glisser-déposer pour chaque projet client

Rationalisez les processus de validation grâce à des flux d'approbation intégrés qui réduisent les cycles de révision

Suivez les ressources, les maquettes et les versions à l'aide d'un gestionnaire de fichiers visuel

Personnalisez les portails clients pour partager des documents et fournir des mises à jour de statut en temps réel

Limites d'Agency Handy

Options d'intégration limitées au-delà des outils créatifs de base

Peut être excessif pour les équipes qui gèrent des projets plus petits et plus simples

Tarifs pratiques pour les agences

Freelancer : 19 $/mois

Team Starter : 99 $/mois

Business Pro : 199 $/mois

Évaluations et avis sur Agency Handy

Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Agency Handy

Un utilisateur G2 déclare :

Handy est un fantastique outil de portail client pour les agences grâce à son interface conviviale, qui permet aux clients d'accéder facilement à la plateforme et de la parcourir.

Handy est un fantastique outil de portail client pour les agences grâce à son interface conviviale, qui permet aux clients d'accéder facilement à la plateforme et de naviguer dessus.

3. Dubsado (Idéal pour les flux de travail et les automatisations personnalisables)

via Dubsado

Dubsado est conçu pour les entreprises de services qui souhaitent mieux contrôler le parcours de leurs clients. De l'intégration à la sortie, il vous offre les outils nécessaires pour créer des formulaires personnalisés, automatiser les contrats et rationaliser la planification, le tout sous votre marque.

La principale force de la plateforme réside dans sa capacité à faciliter la création de flux de travail très détaillés et intelligents. Vous pouvez configurer des suivis automatisés, attribuer des tâches spécifiques, déclencher l'envoi d'e-mails personnalisés et mettre à jour le statut des clients de manière dynamique en fonction des actions spécifiques des clients ou des jalons du projet.

Pour les consultants indépendants ou les équipes gérant un volume important de clients, cette automatisation sophistiquée réduit considérablement les frais administratifs sans compromettre la touche personnalisée essentielle aux relations avec les clients.

Meilleures fonctionnalités de Dubsado

Créez des formulaires d'inscription et des pages de capture de prospects entièrement personnalisables

Automatisez la génération de contrats et de factures grâce à l'assistance intégrée pour la signature électronique

Planifiez vos réunions sans effort grâce à la détection du fuseau horaire et aux paramètres de tampon

Concevez des flux de travail à l'aide d'une logique conditionnelle et de déclencheurs de tâches pour une automatisation transparente

Limites de Dubsado

Courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs novices en automatisation des flux de travail

Outils de rapports et d'analyse limités par rapport à la concurrence

Tarifs Dubsado

Essai gratuit disponible (sans limite de temps, plafonné à trois clients)

Starter : 20 $/mois

Premier : 40 $/mois

Évaluations et avis sur Dubsado

G2 : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Dubsado

Un utilisateur Capterra déclare :

Il a définitivement fait le travail, c'était la meilleure plateforme disponible pour nos besoins, mais elle aurait pu être tellement meilleure.

Il a parfaitement rempli sa mission, c'était la meilleure plateforme pour nos besoins, mais elle aurait pu être tellement mieux.

4. HoneyBook (Idéal pour les freelancers qui gèrent des contrats et des paiements)

via HoneyBook

HoneyBook est conçu pour les freelancers et les créatifs indépendants qui veulent simplifier leur travail. Il regroupe les propositions, les contrats et les paiements en un flux clair, afin que les clients puissent signer et payer en quelques minutes, et non en plusieurs jours. Aucune compétence technique ni installation n'est requise.

Sa fonctionnalité phare est l'expérience client exceptionnelle qu'il offre. Avec un minimum d'effort, vous pouvez envoyer sans difficulté des propositions professionnelles, établir des calendriers de paiement clairs et automatiser les rappels de paiement.

Si vous passez votre temps à courir après les factures en retard ou à gérer manuellement l'intégration des clients, HoneyBook vous offre une solution simplifiée et intuitive qui vous permet d'organiser efficacement vos tâches financières et administratives.

Meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Utilisez des modèles prédéfinis pour vos devis, contrats et factures afin de gagner du temps

Planifiez facilement vos paiements et envoyez des rappels automatiques pour rester sur la bonne voie

Centralisez toutes les communications relatives aux projets grâce à un portail client dédié

Gérez vos projets où que vous soyez grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle

Limites de HoneyBook

Options de personnalisation limitées pour les flux de travail avancés

Manque d'outils natifs de suivi du temps et de rapports détaillés

Tarifs HoneyBook

Starter : 36 $/mois

Essentiels : 59 $/mois

Premium : 129 $/mois

Évaluations et avis sur HoneyBook

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de HoneyBook

Un utilisateur G2 déclare :

J'apprécie de pouvoir accéder à pratiquement tout ce dont j'ai besoin en un seul endroit. Cela a également permis à mon entreprise de gagner en professionnalisme.

J'apprécie de pouvoir accéder à pratiquement tout ce dont j'ai besoin en un seul endroit. Cela a également permis à mon entreprise de gagner en professionnalisme.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

5. Bonsai (Meilleure plateforme freelance tout-en-un)

via Bonsai

Bonsai vous permet de gérer les propositions, les contrats, les factures et les taxes sans quitter une seule plateforme. Élégant et minimaliste, il offre suffisamment de puissance administrative pour gérer votre entreprise en solo sans vous sentir dépassé.

Au-delà des besoins fondamentaux des entreprises, Bonsai se distingue par un compte professionnel intégré, des fonctionnalités de suivi fiscal automatisé, des contrats entièrement personnalisables et des flux de travail simplifiés pour l'intégration des clients.

Si vous en avez assez d'assembler manuellement des services tels que Stripe pour les paiements, QuickBooks pour la comptabilité et Google Docs pour la documentation, Bonsai vous offre une installation cohérente et épurée qui regroupe toutes ces fonctions dans un environnement de travail efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Bonsai

Simplifiez vos finances grâce à des services bancaires intégrés pour les freelances : suivez vos estimations fiscales, vos amortissements et vos objectifs d'épargne

Rationalisez votre processus, de la proposition au paiement, grâce aux signatures électroniques et à la facturation par jalons

Suivez le temps et convertissez-le en factures en un seul clic

Utilisez des modèles prédéfinis pour les contrats, les accords de confidentialité et les documents d'intégration afin de gagner en rapidité

Limites de Bonsai

Flexibilité limitée pour les équipes ou les agences comptant plusieurs utilisateurs

Certaines fonctionnalités financières sont réservées aux États-Unis pour le moment

Tarifs Bonsai

Basique : 15 $/utilisateur par mois

Essentials : 25 $ par utilisateur et par mois

Premium : 39 $/utilisateur par mois

Elite : 59 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Bonsai

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Bonsai

Un utilisateur G2 déclare :

C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des propositions, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'adore le fait que Bonsai soit un guichet unique pour les freelancers et les petites entreprises.

C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des propositions, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'adore le fait que Bonsai soit un guichet unique pour les freelancers et les petites entreprises.

👀 Le saviez-vous ? En 2023, les freelancers ont gagné collectivement 1,27 billion de dollars, soit suffisamment pour rivaliser avec le PIB de pays comme la Corée du Sud.

6. Moxo (Idéal pour les portails clients en marque blanche)

via Moxo

Si vous souhaitez offrir une expérience hautement personnalisée et axée sur le client, Moxo vous donne les outils pour y parvenir. Du partage sécurisé de documents à la messagerie en temps réel en passant par des environnements de travail personnalisés, cette solution est conçue pour les entreprises qui veulent soigner leur image et rester protégées.

Moxo se distingue véritablement par ses solides capacités de marque blanche, ce qui signifie que vos clients ne verront jamais d'interface tierce ; au contraire, l'expérience est entièrement intégrée à votre marque.

Que vous soyez un consultant juridique gérant des informations sensibles ou un conseiller financier fournissant des conseils personnalisés, vous pouvez facilement lancer un hub client professionnel et mobile qui vous ressemble, renforçant ainsi l'identité de votre marque à chaque point de contact.

Meilleures fonctionnalités de Moxo

Créez des portails clients sécurisés et personnalisés avec votre logo, vos couleurs et votre domaine personnalisé

Offrez une intégration et des services fluides grâce à des flux de travail axés sur le mobile

Automatisez les étapes d'approbation et suivez chaque interaction avec les clients en temps réel

Intégrez la discussion, le partage de fichiers et les signatures électroniques pour offrir une expérience client unifiée

Limites de Moxo

Personnalisation limitée au-delà des éléments de marque

Pas idéal pour la gestion de projet en interne

Tarifs Moxo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Moxo

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Moxo

Un utilisateur Capterra déclare :

Moxo nous a été d'une grande aide pour rationaliser nos communications et notre correspondance avec nos clients. Nous apprécions particulièrement de pouvoir communiquer avec eux à partir d'un emplacement unique (plutôt que par SMS, WhatsApp, etc.) et de partager des fichiers dans les deux sens.

Moxo nous a été d'une grande aide pour rationaliser nos communications et notre correspondance avec nos clients. Nous apprécions particulièrement de pouvoir communiquer avec eux à partir d'un emplacement unique (plutôt que par SMS, WhatsApp, etc.) et de partager des fichiers dans les deux sens.

💡 Conseil de pro : utilisez l'intégration co-brandée de Moxo pour offrir à vos clients une expérience de bienvenue qui semble provenir de votre entreprise, et non d'un fournisseur de logiciels.

7. Plutio (idéal pour les entrepreneurs indépendants qui jonglent entre plusieurs services)

via Plutio

Diriger une entreprise à soi seul implique souvent de changer constamment de casquette : chef de projet, chargé de clientèle, responsable marketing, etc. Plutio regroupe toutes ces tâches dans un tableau de bord clair, où vous pouvez gérer vos clients, envoyer des propositions, suivre le temps passé et discuter, le tout sans quitter l'application.

Les fonctionnalités distinctives de Plutio comprennent une boîte de réception collaborative, des portails clients multilingues et un CRM intégré. Il est conçu pour simplifier les opérations dispersées en solo en un flux de travail ciblé qui semble réalisable, même lorsque vous jouez plusieurs rôles.

Meilleures fonctionnalités de Plutio

Offrez des portails clients multilingues pour créer une expérience plus inclusive

Gérez les e-mails, les discussions et les commentaires sur les tâches à partir d'une boîte de réception collaborative

Envoyez des propositions personnalisées avec signatures électroniques intégrées pour accélérer les approbations

Suivez les tâches, enregistrez le temps passé et générez des factures, le tout depuis un seul endroit

Limites de Plutio

Peut sembler trop riche en fonctionnalités pour les entreprises de services simples

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres plateformes

Tarifs Plutio

Solo : 19 $/mois

Studio : 39 $/mois

Agence : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Plutio

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 160 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Plutio

Un utilisateur G2 déclare :

Je peux effectuer toutes mes tâches de gestion d'entreprise en un seul endroit. Par exemple, les propositions, les factures et les reçus, le suivi du temps, la gestion des tâches, etc.

Je peux effectuer toutes mes tâches de gestion d'entreprise en un seul endroit. Par exemple, les propositions, les factures et les reçus, le suivi du temps, la gestion des tâches, etc.

📖 À lire également : Optimisez votre flux de travail grâce au suivi agile du temps

8. 17hats (Idéal pour les professionnels de l'événementiel et les photographes)

via 17hats

Si votre entreprise prospère grâce à une série d'étapes répétitives, telles que la consultation initiale, l'établissement de devis détaillés, la signature de contrats, l'exécution de services (comme une séance photo ou un évènement) et la facturation finale, 17hats est conçu pour vous aider à systématiser chaque aspect.

Il est conçu pour les professionnels des secteurs créatifs et événementiels, notamment les photographes, les organisateurs d'événements et les designers, qui ont besoin de flux de travail structurés sans avoir à les créer de toutes pièces.

Tout dans 17hats fonctionne à partir de modèles hautement personnalisables, des devis et contrats personnalisés aux suivis automatisés et notes de remerciement. Cette approche systématique réduit considérablement le temps passé à échanger des e-mails fastidieux, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à servir directement vos clients ou à préparer votre prochain projet.

les meilleures fonctionnalités de 17hats

Utilisez des modèles de flux de travail adaptés aux évènements, à la photographie et aux projets créatifs

Planifiez les réunions avec vos clients grâce à des outils intégrés qui se synchronisent avec votre calendrier

Automatisez les suivis, les rappels et les notes de remerciement avec des séquences d'e-mails

Simplifiez l'intégration des clients grâce à des outils intégrés de facturation et de gestion des contrats

limites de 17hats

L'interface peut sembler obsolète par rapport aux outils plus récents

Moins flexible pour les équipes ou les entreprises proposant des offres de services complexes

tarifs 17hats

Mensuel : 60 $/mois

évaluations et avis sur 17hats

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 130 avis)

Ce que les utilisateurs disent de 17hats

Un utilisateur G2 déclare :

17hats me permet de regrouper toutes les tâches administratives de mon entreprise ainsi que tous les dossiers et documents relatifs à chaque client en un seul endroit. Le plus grand avantage est que la plupart des tâches sont automatisées, ce qui élimine le besoin d'embaucher un assistant pour les effectuer.

17hats me permet de regrouper toutes les tâches administratives de mon entreprise ainsi que tous les dossiers et documents relatifs à chaque client en un seul endroit. Le plus grand avantage est que la plupart des tâches sont automatisées, ce qui évite d'avoir à embaucher un assistant pour les effectuer.

📖 À lire également : Modèles de factures gratuits pour Google Sheets

9. SuiteCRM (Meilleur CRM open source pour les petites équipes)

via SuiteCRM

SuiteCRM vous offre un contrôle total sur votre système CRM, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni mises à niveau obligatoires. Il s'agit d'une solution open source, ce qui permet aux petites équipes disposant de ressources techniques de personnaliser les flux de travail, les champs et les tableaux de bord en fonction de leurs opérations.

Chaque module de SuiteCRM, de la gestion complète des contacts et du suivi des prospects à la résolution efficace des dossiers, est adaptable. Cela en fait un choix solide pour les équipes informatiques à la recherche d'une solution CRM rentable et très flexible qui offre une grande marge de croissance, à condition qu'elles soient prêtes à investir un certain effort dans son installation initiale et sa gestion continue.

Meilleures fonctionnalités de SuiteCRM

Déployez sur vos propres serveurs avec un accès complet au code source

Créez des tableaux de bord personnalisés à l'aide d'un générateur de modules par glisser-déposer

Automatisez les flux de travail grâce à un moteur puissant et des déclencheurs conditionnels

Étendez les fonctionnalités grâce à une vaste bibliothèque de plugins et de thèmes créés par la communauté

Limites de SuiteCRM

Nécessite une installation technique et une maintenance continue

L'interface semble dépassée par rapport aux CRM SaaS modernes

Tarifs SuiteCRM

Gratuit (open source, auto-hébergé)

Des forfaits d'assistance payants sont disponibles auprès de partenaires tiers

Évaluations et avis sur SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de SuiteCRM

Un utilisateur de Capterra déclare :

Nous utilisons SuiteCRM comme référentiel central pour le service client. Nous gardons une trace de tous les contacts que nous avons avec eux, planifiés et achevés. Il s'agit d'un hub essentiel pour notre équipe afin de s'assurer que tous les contacts avec les clients sont bien informés.

Nous utilisons SuiteCRM comme référentiel central pour le service client. Nous gardons une trace de tous les contacts que nous avons avec eux, planifiés et achevés. Il s'agit d'un hub essentiel pour notre équipe afin de s'assurer que tous les contacts avec les clients sont bien informés.

🧠 Anecdote : le terme « open source » a été inventé en 1998 pour rendre les logiciels gratuits plus attractifs pour les entreprises. Avant cela, la plupart des entreprises les évitaient complètement.

10. Capsule CRM (Meilleur CRM léger avec suivi des clients)

via Capsule CRM

Capsule CRM offre une expérience claire et ciblée, sans encombrement. Il est idéal pour les petites équipes qui souhaitent suivre les ventes, gérer les relations et assurer le suivi des tâches, le tout à partir d'un tableau de bord centralisé et simple d'utilisation.

Toutes ces fonctions essentielles sont centralisées dans un tableau de bord unique et simple d'utilisation, garantissant simplicité et facilité d'utilisation. Sa conception adaptée aux appareils mobiles, combinée à des rappels automatisés et à un historique complet des contacts, vous aide à rester au fait des priorités de votre entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Capsule CRM

Gérez vos pipelines commerciaux visuels grâce à des étapes glisser-déposer pour chaque transaction

Synchronisez vos e-mails en toute transparence avec Gmail et Outlook directement dans votre environnement de travail

Affichez les échéanciers des contacts avec les notes, les appels et les tâches, le tout au même endroit

Utilisez des étiquettes, des champs et des flux de travail personnalisés pour segmenter et personnaliser la gestion des clients

Limites de Capsule CRM

Rapports et analyses limités dans les forfaits bas de gamme

Pas de facturation intégrée ni d'automatisation avancée

Tarifs Capsule CRM

Forfait Free

Starter : 21 $/utilisateur par mois

Croissance : 38 $/utilisateur par mois

Avancé : 60 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Capsule CRM

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Capsule CRM

Un utilisateur G2 déclare :

Les fonctionnalités de Capsule CRM sont basiques. HubSpot me manque vraiment pour tout ce que je pouvais faire avec. Mais Capsule fait très bien ce qu'il a à faire, de manière simple, et il coche toutes les cases dont nous avions vraiment besoin sans la complexité des options plus complètes.

Les fonctionnalités de Capsule CRM sont basiques. HubSpot me manque vraiment pour tout ce que je pouvais faire avec. Mais Capsule fait très bien ce qu'il a à faire, de manière simple, et il coche toutes les cases dont nous avions vraiment besoin sans la complexité des options plus complètes.

Soyez plus productif avec ClickUp, qui évolue avec vous

Le fait de dépasser un outil tel que Moxie est un bon signe : votre entreprise évolue. Mais cela signifie également que vos systèmes doivent évoluer. Plus de clients, plus de livrables et plus d'éléments mobiles nécessitent une plateforme capable de suivre le rythme sans ajouter de complexité.

ClickUp vous offre ce contrôle. Tout est synchronisé, des formulaires clients aux contrats, en passant par les documents et les tableaux de bord, afin que vous puissiez évoluer sans avoir à assembler différents outils. Que vous gériez votre travail en solo ou que vous dirigiez une équipe, vous bénéficiez de clarté, de personnalisation et d'une véritable collaboration, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp et prenez le contrôle de chaque projet client dès le premier jour.