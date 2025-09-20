les 10 meilleures alternatives à Speechmatics pour une transcription de texte précise en 2025

La technologie de conversion de la parole en texte a fait d'énormes progrès. Ce qui prenait autrefois des heures ne prend plus que quelques minutes, avec des résultats plus précis que jamais.

Speechmatics est l'un des leaders du secteur. Il est précis, rapide et offre l'assistance à un large intervalle de langues. Mais ce n'est pas une solution unique qui convient à toutes les tailles.

Vous avez peut-être besoin d'une transcription en temps réel, de libellés pour les locuteurs ou de meilleures intégrations adaptées à votre flux de travail et à votre budget. Que vous soyez développeur, podcasteur, journaliste ou professionnel du contenu, il existe un outil adapté à votre cas d'utilisation.

Dans ce guide, vous trouverez les meilleures alternatives à Speechmatics. Chaque concurrent apporte quelque chose de différent : fonctionnalités, tarifs ou performances. En bonus, nous vous présenterons la fonctionnalité révolutionnaire Talk to Text de ClickUp, qui ne se contente pas de transcrire votre texte, mais fait le travail à votre place !

Aperçu des meilleures alternatives à Speechmatics

Consultez ce rapide tour d'horizon des meilleures alternatives à Speechmatics pour améliorer votre flux de travail de conversion de la parole en texte !

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Toutes les équipes, quelle que soit leur taille, qui ont besoin de tâches, de transcription et de collaboration en un seul endroit Talk to Text, ClickUp Brain et Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, AI-powered Docs Forfait Free Forever ; personnalisations pour les entreprises Deepgram Équipes de développement de taille moyenne ayant besoin d'une transcription en temps réel basée sur une API Modèle Nova-3, transcription en temps réel, diarisation des locuteurs, mise en forme intelligente Paiement à l'utilisation Google Speech-to-Text Grandes équipes ayant besoin d'une transcription multilingue précise à grande échelle plus de 125 langues, modes en temps réel et par lots, vocabulaire personnalisé, identifiant du locuteur Paiement à l'utilisation Otter. ai Petites équipes ayant besoin de notes et de résumés de réunion automatisés Transcription en temps réel, résumé, actions à entreprendre, Otter Chat pour discuter Gratuit, payant à partir de 16,99 $/utilisateur/mois AssemblyAI Équipes de développement qui ont besoin de transcription avec des fonctionnalités d'IA telles que l'analyse des sentiments et la rédaction Traitement en temps réel et par lots, analyse des sentiments, suppression des informations personnelles identifiables, détection de la langue Gratuit ; payant à partir de 0,12 $ par heure Rev. ai Petites et grandes équipes ayant besoin d'une transcription rapide et très précise Streaming et asynchrone, vocabulaires personnalisés, option de transcription humaine Tarif à partir de 14,99 $ par utilisateur/mois Whisper Développeurs indépendants ayant besoin d'une transcription hors ligne multilingue et open source Multilingue, traduction vers l'anglais, open source, déploiement local Paiement à l'utilisation DeepSpeech Personnes ayant besoin d'une transcription hors ligne et en temps réel sur des appareils locaux Utilisation hors ligne, en temps réel, modèles pré-entraînés, multiplateforme, open source Gratuit (open source) Gladia Équipes de taille moyenne ayant besoin d'une transcription intelligente et multilingue avec analyse plus de 100 langues, changement de code, diarisation, résumer, sentiment Gratuit ; payant à partir de 0,612 $ par heure Braina Utilisateurs individuels ayant besoin d'une dictée hors ligne avec des fonctionnalités d'assistant IA Dictée, assistance multilingue, commandes vocales, mode hors ligne et assistant IA Gratuit, payant à partir de 99 $ par an

Que rechercher dans les alternatives à Speechmatics ?

Le choix de l'outil de reconnaissance de texte approprié dépend de votre façon de travailler, des fonctionnalités dont vous avez besoin et du budget que vous êtes prêt à y consacrer. Voici les éléments clés à prendre en compte lorsque vous comparez les alternatives :

Haute précision de transcription : privilégiez : privilégiez les outils de transcription qui fournissent des résultats cohérents et fiables, même en présence d'accents, de bruits de fond ou de vocabulaire spécialisé

Traitement en temps réel et par lots : choisissez un outil qui vous permet de transcrire des fichiers audio en direct ou de télécharger des fichiers en masse, en fonction de votre flux de travail

*vocabulaire personnalisé : ajoutez vos propres termes ou le vocabulaire spécifique à votre secteur d'activité pour améliorer la reconnaissance et réduire les modifications manuelles

*options d'intégration : faites la connexion de l'outil à vos plateformes existantes, telles que les logiciels de modification en cours, les logiciels de formation vidéo , le stockage cloud ou les CMS, afin de rationaliser votre processus

Tarification évolutive : choisissez un forfait adapté à votre utilisation, que vous transcrivez quelques minutes ou que vous gériez des heures d'audio chaque semaine

assistance multilingue* : assurez-vous que l'outil prend en charge les langues et les dialectes avec lesquels vous travaillez, en particulier pour le contenu international

identification des locuteurs* : permettez un libellé clair des locuteurs afin de faciliter le suivi et la modification en cours des transcriptions

Mises en forme d'exportation : enregistrez les transcriptions dans les types de fichiers dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de TXT, SRT ou JSON pour la post-production ou le développement

API conviviales pour les développeurs : utilisez des API robustes et bien documentées si vous avez besoin d'intégrer la transcription dans vos applications ou vos systèmes

Les meilleures alternatives à Speechmatics

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Speechmatics, passons en revue les meilleurs outils de reconnaissance vocale qui valent la peine d'être essayés.

1. ClickUp (idéal pour la gestion des tâches et la transcription sur une seule plateforme)

Essayez ClickUp Talk to Texte Enregistrez vos idées ou vos notes où que vous soyez avec ClickUp Talk To Texte

ClickUp est le premier espace de travail IA convergent au monde. Cela signifie qu'il ne se contente pas d'enregistrer vos réunions, mais qu'il vous aide à transformer chaque discussion en action et en résultat ! C'est un choix incontournable pour les utilisateurs de Speechmatics, en particulier pour ceux qui recherchent une plateforme de conversion de la voix en texte qui dispose d'un contexte complet de votre travail et peut exécuter des tâches à votre place.

Avec ClickUp, vous n'avez plus besoin de passer d'un outil à l'autre. Il combine des fonctionnalités avancées de conversion de la parole en texte avec une gestion de tâches et de projets basée sur l'IA. Prêt à dire adieu à la prolifération du travail?

ClickUp Talk to Texte

Talk to Text de ClickUp est un puissant outil de dictée basé sur l'IA, conçu pour rationaliser votre flux de travail en convertissant la parole en texte soigné et exploitable.

Transformez vos idées en texte exploitable grâce à la fonctionnalité Talk to Text

Voici ce qu'il offre :

modification automatique par IA :* contrairement à la reconnaissance vocale standard, la fonction Talk to Text de ClickUp ne se contente pas de transcrire ; elle effectue une modification en cours intelligente de votre discours en temps réel. Vous pouvez choisir le niveau de perfectionnement, allant de corrections minimes à un raffinement de qualité professionnelle

*mentions et liens contextuels : l'IA reconnaît lorsque vous mentionnez des collègues, des tâches ou des documents, et insère automatiquement les liens ou mentions appropriés, afin que vos notes restent exploitables et connectées au sein de l'écosystème ClickUp

Vocabulaire personnel : l'outil apprend vos termes spécifiques, le jargon de votre secteur et vos surnoms, garantissant ainsi des transcriptions précises et personnalisées

*assistance multilingue : dictez dans votre langue maternelle, car ClickUp prend en charge plus de 50 langues pour les équipes internationales

Recherche et intégration unifiées : dictez n'importe où dans ClickUp, interagissez avec des modèles d'IA avancés et effectuez des recherches dans toutes vos applications connectées sans changer d'outil

La fonctionnalité Talk to Text est intégrée à ClickUp Brain MAX, l'assistant IA de bureau de ClickUp. Voici un petit guide sur la façon d'utiliser cette super application IA :

ClickUp Brain

Une fois la transcription prête, ClickUp Brain prend le relais. Il s'agit d'un assistant IA intégré qui analyse l'ensemble de la discussion, en extrait les points clés et résume ce qui a été dit. Il effectue ensuite une opération puissante : il transforme ces informations en tâches, c'est-à-dire en actions concrètes et traçables.

Résumer vos discussions avec ClickUp Brain

Chaque tâche ClickUp créée par Brain est enregistrée dans votre tableau de projet. Vous pouvez ajouter des dates d'échéance, attribuer des propriétaires et les diviser en sous-tâches, afin que tout reste organisé et connecté.

ClickUp AI Notetaker

Next Up est le ClickUp AI Notetaker. Vous planifiez un appel, et il se joint discrètement à votre réunion Zoom, Google Meet ou Teams. Inutile d'appuyer sur « enregistrer ». Il écoute, transcrit et enregistre la discussion en temps réel, directement dans votre environnement de travail.

Capturez des transcriptions précises avec les étiquettes des intervenants, les résumés, les enregistrements et les actions à entreprendre, le tout répertorié de manière claire dans un seul document, à l'aide de ClickUp AI Notetaker

Vos transcriptions, fichiers vidéo et résumés sont enregistrés directement dans ClickUp Docs privés pour un stockage sécurisé et une consultation facile. De plus, toutes vos transcriptions de réunion sont entièrement consultables, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement qui a dit quoi, même s'ils ont manqué la réunion ou ont besoin d'un résumé TL;DR.

ClickUp Clips

Vous souhaitez ajouter plus de contexte à une tâche ? Utilisez ClickUp Clips. Enregistrez votre écran, expliquez la prochaine étape ou guidez votre équipe dans une prise de décision. Le clip est enregistré dans la tâche. Désormais, votre équipe n'a plus besoin de vous poser deux fois la question : elle dispose de votre voix et de votre écran au même endroit.

Communiquez de manière asynchrone avec votre équipe à l'aide de ClickUp Clips

Si vous avez besoin de réponses contextuelles sur un travail, un document ou une discussion dans ClickUp, il vous suffit de demander à Brain. Il trouvera ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

En automatisant les résumés et le partage des connaissances, les équipes peuvent réduire le temps passé à rechercher des informations et à participer à des réunions inutiles, et rester concentrées sur les tâches de priorité.

clickUp prend également en charge l'intégration* avec des outils de réunion et des services de transcription tiers. Par exemple, si vous utilisez Tactiq pour les transcriptions, vous pouvez déclencher une automatisation pour créer une tâche correspondante dans ClickUp, ce qui vous garantit de ne jamais manquer de suivi, quelle que soit la plateforme. Les équipes peuvent également utiliser des API ou des plateformes d'intégration pour synchroniser les données entre ClickUp et d'autres outils de réunion ou d'analyse, ce qui permet de rationaliser davantage les flux de travail.

Avec ClickUp, chaque fonctionnalité alimente la suivante. La réunion devient la transcription. La transcription devient la tâche. La tâche devient le projet. Et le projet est terminé – le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

L'installation initiale peut prendre du temps à personnaliser en fonction de votre flux de travail

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de G2 déclare :

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. Les nouvelles mises à jour du calendrier et du diagramme de Gantt facilitent la planification.

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. Les nouvelles mises à jour du calendrier et du diagramme de Gantt facilitent la planification.

2. Deepgram (idéal pour la conversion de la parole en texte en temps réel, à grande échelle et adapté aux développeurs)

via Deepgram

L'API de conversion de la parole en texte de Deepgram est conçue pour les développeurs qui ont besoin d'une transcription rapide et précise en temps réel.

Son modèle Nova-3 gère les enregistrements audio difficiles (bruit de fond, diaphonie et plusieurs locuteurs). Que vous transcrivez des appels, des interviews ou des diffusions en direct, Deepgram fournit un résultat clair avec une faible latence.

Il protège également les données sensibles. Grâce à la fonction de rédaction intégrée et au formatage intelligent, vous pouvez produire des transcriptions lisibles et sécurisées sans post-modification en cours supplémentaire. Si vous intégrez des fonctionnalités vocales dans une application ou un service, Deepgram vous fournit les outils nécessaires pour faire en sorte que cela soit fait rapidement et à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Transcrivez clairement avec le modèle Nova-3, même dans des environnements bruyants ou avec plusieurs locuteurs

Diffusez de l'audio en temps réel grâce à une API à faible latence conçue pour les cas d'utilisation en direct

Identifiez automatiquement les locuteurs pour séparer les voix et attribuer des libellés aux discussions

Mettez en forme instantanément vos transcriptions grâce à la ponctuation intégrée et à une structure claire

Protégez l'information sensible grâce à la suppression automatique des données personnelles lors de la transcription

Travaillez dans plus de 30 langues grâce à l'assistance intégrée des équipes et du contenu international

Limites de Deepgram

Pas d'éditeur de transcription ni d'interface utilisateur intégrés, uniquement une API

Tarifs Deepgram

Pay As You Go : 200 $ de crédit gratuit

Croissance : 4 000 $+ par an

Entreprise : 15 000 $+ par an

Évaluations et avis sur Deepgram

G2 : 4,6/5 (plus de 270 avis)

Capterra : aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deepgram ?

Un avis publié sur G2 indique :

La fonctionnalité qui nous semble la plus remarquable est la capacité de transcription hautement précise de Deepgram. Nous avons intégré les API de Deepgram à notre flux de travail existant grâce à notre technologie permettant de générer des transcriptions d'enregistrements de réunions pour notre cas d'utilisation qualitative, où elles produisent des résultats fiables et très précis.

La fonctionnalité qui nous semble la plus remarquable est la capacité de transcription hautement précise de Deepgram. Nous avons intégré les API de Deepgram à notre flux de travail existant grâce à notre technologie permettant de générer des transcriptions d'enregistrements de réunions pour notre cas d'utilisation qualitative, où elles produisent des résultats fiables et très précis.

47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Cette différence pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en permettant de gagner du temps. Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp—gratuit pour ses équipes, qui peuvent se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur la prévision.

3. Google Speech-to-Text (idéal pour la transcription multilingue de niveau entreprise)

Vous gérez des fichiers audio internationaux dans différentes langues et fuseaux horaires ? Google Cloud Speech-to-Text transcrit du contenu volumineux en temps réel.

L'API prend en charge plus de 125 langues et peut ajouter des signes de ponctuation, filtrer les grossièretés et diviser le texte en morceaux clairs et lisibles.

Vous avez besoin de savoir qui a dit quoi ? La diarisation des locuteurs et les horodatages au niveau des mots s'en chargent. Vous pouvez également affiner les résultats grâce à des vocabulaires personnalisés et à l'adaptation des modèles.

Si votre cas d'utilisation est mondial, rapide et complexe, le moteur de transcription de Google peut suivre le rythme.

Les meilleures fonctionnalités de Google Speech-to-Texte

Transcrivez à votre guise grâce aux modes streaming, batch ou async

Ajoutez vos propres termes à l'aide d'un vocabulaire personnalisé pour une meilleure précision

Suivez l'audio avec précision grâce à des horodatages au niveau des mots pour faciliter la révision

Affinez les résultats en adaptant les modèles à votre cas d'utilisation

Séparez automatiquement les locuteurs grâce à la diarisation intégrée

Limites de Google Speech-to-Text

Difficultés avec les accents prononcés et les dialectes

Précision moindre dans les environnements bruyants

Tarifs de Google Speech-to-Text

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Google Speech-to-Text ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la précision du contenu transcrit par rapport à d'autres logiciels. Grâce à son excellente IA et à son apprentissage automatique, il identifie les mots mal orthographiés ou mal prononcés et les corrige.

J'apprécie la précision du contenu transcrit par rapport à d'autres logiciels. Grâce à son excellente IA et à son apprentissage automatique, il identifie les mots mal orthographiés ou mal prononcés et les corrige.

💡 Conseil de pro : une bonne documentation permet d'éviter les blocages dans le travail. Utilisez ClickUp Brain pour transformer rapidement des notes désordonnées en documents clairs et partageables.

4. Otter. ai (idéal pour les notes et résumés de réunion automatisés)

Si vous passez la plupart de vos journées en réunion, Otter. ai est fait pour vous. Il écoute, transcrit et organise vos discussions à votre place.

Il se connecte à vos appels Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Pendant que vous parlez, il transcrit en temps réel. Après la réunion, il génère un résumé IA et extrait les éléments d'action.

Avec Otter Discuter, vous pouvez poser des questions sur vos réunions passées et obtenir des réponses instantanées. Vous avez besoin de retrouver ce que quelqu'un a dit la semaine dernière ? Il suffit de demander. Si votre équipe souhaite disposer de notes de réunion claires et consultables sans lever le petit doigt, Otter. ai est un excellent choix.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Transcrivez vos réunions en direct grâce à la capture en temps réel

Résumer automatiquement les points clés après chaque appel

Mettez en évidence les prochaines étapes grâce à la détection intégrée des éléments à entreprendre

Intégrez-les facilement à Zoom, Teams et Google Meet

Recherchez rapidement les réunions passées en discutant d'Otter Chat, comme un assistant intelligent

Travaillez où que vous soyez grâce aux applications mobiles et de bureau disponibles sur iOS, Android et le Web

Limites d'Otter. ai

Les exportations de transcriptions peuvent présenter des problèmes de mise en forme

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

*entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et vidéo. La version Premium est très pratique, car elle vous permet de télécharger davantage de minutes audio. Le plus grand avantage réside dans l'horodatage et la précision de l'outil. J'utilise la version Premium depuis longtemps et la récente mise à jour, grâce à laquelle l'IA vous aide à extraire les informations nécessaires de la discussion, est extrêmement utile.

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et vidéo. La version Premium est très pratique, car elle vous permet de télécharger davantage de minutes audio. Le plus grand avantage réside dans l'horodatage et la précision de l'outil. J'utilise la version Premium depuis longtemps et la récente mise à jour, grâce à laquelle l'IA vous aide à extraire les informations nécessaires de la discussion, est extrêmement utile.

5. AssemblyAI (idéal pour les développeurs qui créent des applications vocales à grande échelle)

via AssemblyAI

AssemblyAI est doté d'une API puissante qui transforme l'audio en texte et offre bien d'autres fonctionnalités à faire aux développeurs.

Vous bénéficiez d'une transcription en temps réel et asynchrone. Le modèle Universal est très précis, même dans un environnement sonore bruyant. Il prend également en charge plus de 99 langues et peut détecter automatiquement la langue.

Vous voulez plus que des mots ? AssemblyAI ajoute des fonctionnalités intelligentes telles que l'analyse des sentiments, la détection des sujets et la modération du contenu. Il supprime même automatiquement les informations sensibles.

Si vous intégrez des fonctionnalités vocales à votre application, cet outil vous offre la flexibilité nécessaire pour évoluer et l'intelligence pour vous développer.

Les meilleures fonctionnalités d'AssemblyAI

Transcrivez en direct ou plus tard grâce au traitement en temps réel et par lots

Analysez les discussions à l'aide de l'analyse des sentiments, de l'étiquette des sujets et de la modération du contenu

Masquez automatiquement les informations sensibles grâce à la suppression des données personnelles identifiables

Détectez instantanément les langues grâce à l'assistance de plus de 99 langues et dialectes

Libellés les locuteurs clairement grâce à la diarisation intégrée pour les enregistrements audio multipersonnels

Limites d'AssemblyAI

L'accès en streaming n'est disponible que dans le cadre des forfaits payants

Uniquement sur le cloud, pas de déploiement sur site

Tarifs d'AssemblyAI

Gratuit : 50 $ de crédit gratuit

Paiement à l'utilisation : à partir de 0,15 $ par heure

Personnalisé : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur AssemblyAI

G2 : aucun avis disponible

Capterra : aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? Seuls 7 % de la communication proviennent des mots que vous utilisez. Le reste est constitué du ton et du langage corporel, qui peuvent faire ou défaire la façon dont votre message est perçu. Si vous dirigez une équipe, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi la manière dont vous le dites. Apprenez à adapter votre style de communication pour obtenir de meilleurs résultats.

6. Rev. ai (Idéal pour une conversion rapide de la parole en texte avec une précision digne d'un humain)

Rev. ai est un autre outil destiné aux développeurs qui ont besoin d'une reconnaissance vocale précise. Il offre une transcription en temps réel et asynchrone via une API simple.

La plateforme prend en charge plus de 30 langues et comprend des fonctionnalités telles que la diarisation des locuteurs, des vocabulaires personnalisés et l'analyse des sentiments. Elle est conçue pour traiter diverses entrées audio avec une grande précision. Rev. ai fournit également des services de transcription humaine pour les scénarios où une précision maximale est essentielle.

Les meilleures fonctionnalités de Rev. ai

Transcrivez des enregistrements audio en direct ou enregistrés grâce à l'assistance asynchrone et en streaming

Entraînez l'outil avec un vocabulaire personnalisé pour les termes spécifiques à votre secteur d'activité

Débloquez rapidement des informations grâce à l'analyse des sentiments et des sujets

Détectez automatiquement les langues pour rationaliser la transcription multilingue

Optez pour une précision digne d'un humain avec des transcriptions manuelles précises à 99 %

Limitations de Rev. ai

Chaque session de streaming a une limite de 3 heures

Aucune option de déploiement sur site n'est actuellement disponible

Tarifs Rev. ai

Reverb Transcription : 0,20 $/heure

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rev. ai

G2 : aucun avis disponible

Capterra : pas assez d'avis

7. Whisper (idéal pour la transcription open source multilingue avec un déploiement flexible)

via OpenAI Whisper

Whisper est le modèle open source de conversion de la parole en texte d'OpenAI. Il a été entraîné sur des centaines de milliers d'heures d'enregistrements audio dans de nombreuses langues. Cela lui confère un avantage certain dans le traitement des accents, des bruits de fond ou du langage familier.

Il peut transcrire dans plus de 99 langues et les traduire en anglais. Vous pouvez exécuter Whisper localement pour un contrôle total ou utiliser l'API d'OpenAI si vous préférez une solution hébergée.

Il est conçu pour les développeurs qui recherchent puissance, précision et flexibilité, sans avoir à payer de frais de licence.

Les meilleures fonctionnalités de Whisper

Traduisez instantanément des discours en anglais à partir de plusieurs langues

Adaptez et déployez grâce à l'accès open source

Utilisez-le hors ligne pour un contrôle achevé et une confidentialité sur les appareils locaux

Intégrez-les facilement via une API ou dans vos propres applications

Traitez les fichiers audio difficiles grâce à un modèle conçu pour les accents et les bruits de fond

Limites de Whisper

L'API offre actuellement l'assistance aux fichiers jusqu'à 25 Mo

Peut insérer du texte qui n'a pas été réellement prononcé

Tarifs Whisper

Paiement à l'utilisation : 0,006 $ par minute via l'API OpenAI

Auto-hébergé : Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur Whisper

G2 : aucun avis disponible

Capterra : aucun avis disponible

💡 Conseil de pro : Vous utilisez des API pour la transcription ? Vous verrez peut-être s'afficher des messages d'état tels que « vérification réussie en attente », ce qui signifie simplement que votre demande est en cours de traitement. Pour le débogage, recherchez un identifiant Ray dans vos journaux. Cela vous aidera à suivre exactement où une demande a été acheminée et ce qui s'est passé en arrière-plan.

8. DeepSpeech (idéal pour la transcription hors ligne et en temps réel sur des appareils locaux)

via DeepSpeech

DeepSpeech est un moteur de conversion de la parole en texte open source développé par Mozilla. Il fonctionne hors ligne, ce qui vous permet de contrôler entièrement vos données.

Le modèle est basé sur l'apprentissage profond et travaille sur des appareils aussi petits qu'un Raspberry Pi. Il peut être utilisé sur Windows, Mac ou Linux sans accès à Internet.

Il est livré avec des modèles anglais pré-entraînés, mais vous pouvez l'ajuster pour d'autres langues si nécessaire. Bien que Mozilla ne le maintienne plus activement, la communauté open source continue d'offrir son assistance.

Si vous avez besoin d'une transcription privée et hors ligne en temps réel, DeepSpeech est un excellent point de départ.

Les meilleures fonctionnalités de DeepSpeech

Transcrivez hors ligne sans avoir besoin d'une connexion Internet

Fonctionne partout sur Windows, Mac, Linux ou Raspberry Pi

Commencez rapidement grâce à des modèles anglais pré-entraînés prêts à l'emploi

Traitez l'audio en direct grâce à la transcription en temps réel

Construisez votre propre solution à l'aide de Python, C++, JavaScript ou . NET assistance

Limites de DeepSpeech

Limite à l'anglais, sauf formation personnalisée

La précision peut diminuer en cas d'accents ou d'audio bruyant

Tarifs DeepSpeech

Gratuit et open source sous licence publique Mozilla

Évaluations et avis sur DeepSpeech

G2 : aucun avis disponible

Capterra : aucun avis disponible

9. Gladia (idéal pour la transcription multilingue en temps réel avec intelligence audio)

via Gladia

Gladia transforme la parole en texte, mais ne s'arrête pas là. Il comprend les émotions, identifie les locuteurs et résume ce qui a été dit, le tout en un seul appel à l'API.

Il fait du travail dans plus de 100 langues et gère le changement de code au milieu d'une phrase. Cela signifie qu'il ne sera pas perturbé lorsque les locuteurs passeront de l'anglais au français ou à l'espagnol au cours d'une même discussion.

Si vous développez des fonctionnalités vocales pour un public international et que vous avez besoin de plus que du simple texte brut, Gladia apporte une intelligence sérieuse à votre transcription.

Les meilleures fonctionnalités de Gladia

Séparez clairement les locuteurs grâce à la diarisation automatique

Ajoutez rapidement du contexte à l'aide de l'intelligence audio, comme des résumés et des sentiments

Entraînez l'outil avec un vocabulaire personnalisé pour les termes spécifiques à votre secteur d'activité

Suivez chaque mot grâce au suivi des horodatages détaillés au niveau des mots

Transcrivez des langues mixtes grâce à l'assistance du changement de code pour les accents et les dialectes

Limites de Gladia

Nécessite une intégration dans les applications existantes

Aucune option de déploiement sur site n'est actuellement disponible

Tarifs Gladia

Gratuit : 0 $/mois (10 h/mois inclus)

Pro et Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Gladia

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Braina (idéal pour la dictée hors ligne avec des fonctionnalités d'assistant IA)

via Braina

Braina est un outil de conversion de la parole en texte qui fait également office d'assistant personnel. Il vous permet de dicter dans n'importe quelle application (Word, Gmail ou un navigateur) et offre l'assistance pour plus de 100 langues.

Il travaille hors ligne, ne nécessite aucune formation vocale et prend en charge les termes techniques tels que le jargon médical ou juridique. Vous pouvez également lui enseigner des mots et des expressions personnalisés. Au-delà de la dictée, Braina peut ouvrir des fichiers, lire de la musique, effectuer des recherches sur le Web et même automatiser des tâches, le tout à la voix.

Les meilleures fonctionnalités de Braina

Dictez n'importe où à l'aide de votre voix, dans Word, dans un navigateur ou dans n'importe quelle application

Ajoutez vos propres termes grâce à un vocabulaire personnalisé pour les noms ou les termes spécialisés

Travaillez hors ligne sans avoir besoin d'une connexion Internet

Contrôlez votre PC sans les mains grâce aux commandes vocales

Utilisez votre téléphone comme micro sans fil grâce à l'intégration mobile

Limites de Braina

Non disponible pour macOS ou Linux

Il peut sembler obsolète par rapport aux applications modernes

Tarifs Braina

Braina Lite : gratuit

Braina Pro : 99 $/an

Braina Pro Plus : 199 $ pour 2 ans

Braina Pro Ultra : 299 $ pour 3 ans

Évaluations et avis sur Braina

G2 : aucun avis disponible

Capterra : 3,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Braina ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'ai eu du mal à me familiariser avec cet outil, et même si Braina offrait toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin et fonctionnait très bien, son prix était trop élevé pour moi. Cependant, je lui attribue la note A+ pour ses performances globales.

J'ai eu du mal à me familiariser avec cet outil, et même si Braina offrait toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin et fonctionnait très bien, son prix était trop élevé pour moi. Cependant, je lui attribue la note A+ pour ses performances globales.

Transformez votre façon de gérer les réunions et les transcriptions avec ClickUp

La transcription n'est qu'un début. ClickUp transforme vos notes de réunion en actions concrètes. Il vous aide à attribuer des tâches, à suivre la progression et à faire avancer les choses, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Il est conçu pour permettre une meilleure compréhension des discussions, aidant ainsi les équipes à réagir plus rapidement et plus efficacement.

Avec ClickUp AI Notetaker, vous n'obtenez pas seulement des transcriptions. Vous obtenez des résumés intelligents, les prochaines étapes et des mises à jour en temps réel liées à votre travail réel.

Tout est regroupé au même endroit : notes, tâches, documents, projets, personnes et même les médias partagés pendant les réunions. De plus, vous pouvez toujours vérifier les informations dans le contexte de votre environnement de travail, sans avoir à fouiller dans des fichiers disparates.

Que vous travailliez dans le domaine de la technologie, de l'éducation ou dans tout autre secteur en pleine évolution, si vous cherchez à remplacer Speechmatics, ClickUp vous offre bien plus que des transcriptions précises. Il vous offre un système complet.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez vos discussions en tâches achevées.