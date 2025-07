les 15 meilleurs GPT pour les équipes commerciales afin de conclure davantage de contrats

La vente ne se résume pas à la persuasion. Il s'agit de connaître vos concurrents, de comprendre le marché et d'apporter de la valeur avant même que vos prospects ne vous le demandent. C'est là que les outils de vente basés sur l'IA entrent en jeu. Ils ne font pas que vous aider, ils sont indispensables.

Le bon GPT peut affiner les argumentaires, personnaliser la communication et prédire les besoins des clients avant même qu'ils n'appuient sur « Répondre »

Mais lequel vaut vraiment la peine d'être adopté ? Découvrons ensemble les meilleurs GPT pour les équipes commerciales.

Que sont les GPT ?

Les transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT) sont des modèles linguistiques de grande taille (LLM) qui utilisent l'apprentissage profond pour comprendre et générer des textes semblables à ceux rédigés par des humains.

Ces modèles polyvalents, tels que GPT-3 et GPT-4, possèdent une compréhension approfondie du langage et du monde. Leurs capacités couvrent un large tableau de tâches de traitement du langage naturel.

Imaginez disposer d'un coach commercial expérimenté, d'un analyste de données et d'un expert en rédaction, le tout disponible 24 h/24, 7 j/7, prêt à peaufiner vos argumentaires, à rédiger des e-mails convaincants et à analyser le sentiment des clients.

Voici ce que les GPT peuvent faire pour les équipes commerciales.

Les GPT sont entraînés sur des centaines de milliards de mots et les derniers ensembles de données. Ils sont incroyablement doués pour répondre aux requêtes, résumer des informations et prédire la meilleure décision à prendre lors d'une discussion commerciale.

📚 À lire également : Des générateurs de descriptions de produits révolutionnaires

Que rechercher dans les GPT destinés aux équipes commerciales ?

Pour conclure une vente, il ne suffit pas de présenter un argumentaire irréprochable, il faut également choisir le bon moment, personnaliser votre approche et comprendre les besoins de vos prospects. Un commercial de haut niveau incarne ces qualités, et votre outil GPT doit en faire autant.

Alors, que devez-vous rechercher lors de la sélection des meilleurs GPT pour les équipes commerciales ? Il ne suffit pas de comparer différents outils d'IA pour la vente en fonction de leur prix. Décomposons les caractéristiques souhaitées des outils d'IA pour améliorer la productivité des équipes commerciales :

Précision et contexte : recherchez des GPT qui comprennent votre secteur d'activité. Un outil adapté au secteur de la santé, par exemple, créera un contenu plus pertinent et plus convaincant pour les ventes dans le domaine médical

Intégration transparente : assurez-vous que le GPT fonctionne parfaitement avec votre pile commerciale existante pour des flux de travail ininterrompus. Vous pouvez également envisager des outils de vente basés sur l'IA avec intégration CRM

Adaptabilité : choisissez des outils qui apprennent le ton, le style et la stratégie de votre équipe, et s'alignent au fil du temps sur la voix de votre marque

Automatisation : donnez la priorité aux GPT qui automatisent les suivis, la saisie de données et autres tâches répétitives afin de libérer votre équipe pour qu'elle puisse se consacrer à vos clients.

Évaluation du contenu : lorsque vous envisagez d'utiliser des outils commerciaux basés sur l'IA pour les appels à froid, optez pour des outils avancés qui évaluent la pertinence, le ton et même le sentiment afin de garantir que les messages sont bien reçus

Informations concurrentielles : optez pour des GPT dotés de capacités de benchmarking afin de suivre la visibilité de votre marque et d'identifier les lacunes

Outils de collaboration : choisissez des GPT qui améliorent le travail d'équipe grâce à des alertes en temps réel, une assistance multi-utilisateurs et des rapports personnalisables

Facilité d'utilisation : les meilleurs logiciels d'IA pour les équipes commerciales offrent une interface intuitive, ce qui réduit le temps de formation et optimise la productivité

les 18 meilleurs GPT pour les équipes commerciales en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs Sales Guru GPT Les équipes commerciales débutantes affinent leurs arguments de vente Scénarios de jeux de rôle, gestion des objections, feedback instantané Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Coach e-mail commercial à froid Toutes les équipes commerciales qui rédigent/révisent des e-mails à froid E-mails personnalisés, révision des brouillons, commentaires, résolution des problèmes Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus SalesGPT Toutes les équipes commerciales qui planifient des stratégies commerciales basées sur l'IA Réponses contextuelles, informations commerciales multicanales (e-mail, SMS, WhatsApp) Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Responsable du développement commercial SDR visant à simplifier la prospection et la prise de rendez-vous Génération de prospects, prospection personnalisée, intégration CRM Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Pitch Perfect Tous les commerciaux qui souhaitent perfectionner leurs argumentaires de vente Messages persuasifs, ajustement du ton, optimisation multicanal Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Meeting Summarizer Pro Toutes les équipes commerciales qui souhaitent tirer des enseignements concrets de leurs réunions Résumés de réunions IA, extraction des éléments d'action, indicateurs clés Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Coach en négociation commerciale Équipes commerciales souhaitant maîtriser les négociations Gestion des objections, informations sur les stratégies commerciales, jeux de rôle basés sur des scénarios Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Sales Mentor IA Personnes à la recherche d'un coaching commercial personnalisé Coaching en temps réel, gestion des objections, jeux de rôle, analyse des performances Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Sales Content Creator Pro Toutes les équipes qui créent du contenu commercial Rédaction commerciale IA, messagerie dynamique, contenu multi-format (e-mails, publicités, présentations) Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Revenue Catalyst Responsables commerciaux et équipes commerciales qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires Prévisions de revenus, hiérarchisation des prospects, rapports de performance Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus SalesResearcher Commerciaux chargés de la prospection et de l'analyse de la concurrence Informations sur les prospects, analyse de la concurrence, résumés de recherches conversationnelles Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Impossible Sales Rep Équipes commerciales confrontées à des objections difficiles Gestion des objections, optimisation des argumentaires, qualification des prospects, informations basées sur les données Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus E-mail GPT Toutes les équipes commerciales qui rédigent des e-mails commerciaux E-mails personnalisés, ajustement du ton, suggestions de réponses instantanées Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Conseiller en stratégie commerciale Équipes commerciales à la recherche d'une planification commerciale basée sur les données Prévisions commerciales, simulation de scénarios, intégration CRM, personnalisation des argumentaires Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Sales Insights GPT Équipes commerciales et managers cherchant à identifier les tendances commerciales Optimisation des territoires, analyse de la concurrence, conseils en méthodologie commerciale Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Competitor Scout Équipes commerciales Enterprise réalisant une analyse de la concurrence Analyse SWOT, analyse détaillée des campagnes publicitaires, analyse des tendances/comportements Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Responsable commercial Responsables commerciaux gérant des équipes commerciales Prévisions/rapports, gestion des quotas, organisation du pipeline Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus Assistant e-mail Toutes les équipes commerciales automatisent leurs e-mails Création d'e-mails à froid, prospection personnalisée, analyse de sites web/CV Gratuit (limité) ; inclus avec ChatGPT Plus

Les meilleurs GPT pour les équipes commerciales et les managers

Voici une liste complète de certains des meilleurs GPT idéaux pour les équipes commerciales :

1. Sales Guru GPT (idéal pour affiner vos arguments de vente)

via Sales Guru GPT

Sales Guru GPT, c'est comme avoir un mentor commercial expérimenté à portée de main. Il aide les équipes à affiner leurs argumentaires, à gérer les objections et à conclure des contrats en toute confiance.

Cet outil vous permet de vous plonger dans des scénarios réalistes de jeux de rôle afin d'affiner vos compétences conversationnelles dans un environnement pratique. Si vous avez du mal à répondre à des objections telles que « Je vais y réfléchir », ce coach IA vous aidera à trouver les mots justes.

Vous avez une équipe de débutants ou de pros ? Peu importe. Ce module complémentaire ChatGPT peut améliorer vos performances commerciales.

Exemples d'invites : Aidez-moi à rédiger un argumentaire commercial pour mon calculateur de retour sur investissement

Comment utiliser la méthodologie commerciale Challenger ?

C'est la principale objection à laquelle je suis confronté dans mon travail commercial. Comment puis-je y répondre au mieux ?

Les meilleures fonctionnalités de Sales Guru GPT

Participez à des scénarios de jeux de rôle pour simuler des discussions commerciales et affiner votre approche

Recevez des conseils personnalisés sous forme d'invitations, d'instructions pour surmonter les objections, présenter les produits et gérer les prospects difficiles

Obtenez un retour instantané sur vos stratégies commerciales afin d'améliorer vos techniques de communication et de conclusion

Répétez vos démonstrations de produits et vos présentations commerciales pour les rendre plus percutantes et plus convaincantes

Limites de Sales Guru GPT

Vous avez besoin d'ajuster manuellement le style pour vous assurer que les réponses correspondent au ton de la marque et aux attentes des clients ?

Tarification Sales Guru GPT

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur Sales Guru GPT

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

👀 Le saviez-vous ? Les commerciaux déclarent consacrer 70 % de leur temps à des tâches non liées à la vente, ce qui rend difficile la connexion avec les prospects.

2. Sales Cold Email Coach (idéal pour rédiger et réviser des e-mails à froid)

via Sales Cold Email Coach

Les e-mails à froid sont une source d'irritation pour beaucoup. Mais s'ils sont bien faits, ils peuvent être un moteur pour votre moteur commercial.

De l'initiation d'une discussion avec de nouveaux prospects au suivi, ce module complémentaire IA peut affiner vos e-mails afin d'améliorer vos taux de réponse.

Montrez-lui un e-mail impersonnel que vous avez rédigé, et le GPT vous indiquera exactement ce qui ne fonctionne pas et comment y remédier. Il vous pose des questions intelligentes sur vos cibles et leurs problèmes, et vous aide à rédiger des e-mails pertinents et réalistes.

Exemples d'invitations, d'instructions : Voici un e-mail de prospection que j'ai rédigé. Pouvez-vous le relire et me suggérer des modifications pour le rendre plus percutant ?

Aidez-moi à rédiger un script d'e-mail de prospection pour [titre du poste] chez [secteur d'activité] au sujet de mon produit

Pouvez-vous m'aider à déterminer ce que je dois demander dans mon e-mail pour mettre en évidence les points faibles ?

Les meilleures fonctionnalités de Sales Cold Email Coach

Rédigez des e-mails de prospection personnalisés, concis, attrayants et adaptés à chaque prospect

Recevez des ébauches de révision et des commentaires pour améliorer la clarté, la pertinence et les taux de conversion

Concentrez-vous sur la résolution des problèmes en mettant en avant les défis des prospects plutôt que de vous contenter d'un argumentaire traditionnel

Limites de Sales Cold Email Coach

Offre des fonctionnalités limitées en se concentrant uniquement sur la rédaction d'e-mails plutôt que sur des stratégies commerciales plus larges

Nécessite une expérimentation rapide pour obtenir les meilleurs résultats et optimiser l'efficacité des e-mails

Tarifs de Sales Cold Email Coach

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur Sales Cold Email Coach

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

📚 À lire également : Outils d'automatisation commerciale pour les petites entreprises

3. SalesGPT (Idéal pour les stratégies commerciales basées sur l'IA)

via SalesGPT

Un simple script ou un e-mail de suivi nécessite beaucoup de réflexion et de brainstorming. Pour les équipes non expertes, cela peut être un cauchemar chronophage. SalesGPT, c'est comme avoir un assistant commercial personnel qui vous aide. Il fournit à votre équipe des techniques de vente spécifiques et puissantes qui s'adaptent automatiquement à chaque client ou situation commerciale.

Il élabore des argumentaires convaincants, surmonte les objections et vous aide à conclure plus rapidement vos ventes, augmentant ainsi la productivité commerciale. Cet outil GPT peut également fournir des informations en temps réel pour optimiser vos conversions. Considérez-le comme un stratège commercial virtuel qui vous aide à conclure plus de ventes, plus rapidement.

Exemples d'invitations, d'instructions : Déterminez la meilleure façon de répondre aux objections sur les prix lors d'un appel commercial

Créez un message de suivi après une démonstration de produit pour un client Enterprise

Quelle bonne question poser à un responsable des opérations de vente au détail ?

Les meilleures fonctionnalités de SalesGPT

Identifiez le contexte commercial pour générer des réponses personnalisées en fonction de l'étape de la discussion

Interagissez sur plusieurs canaux, notamment la voix, l'e-mail, les SMS et les applications de messagerie telles que WhatsApp et Telegram

Bénéficiez d'informations commerciales uniques, de nouvelles stratégies et d'astuces pratiques

Limites de SalesGPT

Nécessite une expertise technique pour adapter l'outil aux besoins spécifiques de l'entreprise

Dépend de données de haute qualité, car ses performances dépendent de la qualité des données que vous saisissez

Tarifs SalesGPT

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur SalesGPT

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

4. Représentant du développement commercial (idéal pour simplifier la prospection commerciale)

via SDR

Il est difficile d'atteindre les prospects. Sales Development Representative vous facilite la tâche. Il aide les représentants du développement commercial (SDR) à rédiger des messages personnalisés, à traiter les objections et à planifier davantage de réunions. Grâce à des informations basées sur l'IA, il simplifie la prospection et améliore les taux de réponse.

Vous souhaitez utiliser l'IA pour la qualification des prospects par votre équipe commerciale ? Cet outil peut effectuer des recherches sur le Web pour créer des listes de prospects, recueillir des informations sur les entreprises afin de les qualifier et de les hiérarchiser, et élaborer des approches personnalisées basées sur les profils LinkedIn.

Exemples d'invites : Trouvez 10 entreprises SaaS aux États-Unis ayant bénéficié d'un financement au cours des 6 derniers mois

Générez un fichier CSV de contacts à partir de ces profils LinkedIn

Montrez-moi comment automatiser mes e-mails de suivi via Gmail

Meilleures fonctionnalités du représentant du développement commercial

Générez automatiquement des prospects en identifiant et en compilant les prospects idéaux

Stimulez l'engagement grâce à des e-mails et des messages personnalisés

Éliminez la saisie manuelle des données et faites gagner plusieurs heures par semaine à vos commerciaux

Intégrez-les de manière transparente à vos systèmes CRM pour enregistrer et suivre les interactions avec les prospects

Limites du représentant en développement commercial

Vous aurez peut-être besoin d'un abonnement pour accéder à des outils tels que LinkedIn Sales Navigator, Apollo. io et bien d'autres encore afin d'effectuer des tâches telles que la génération de prospects et l'automatisation des ventes

Nécessite une courbe d'apprentissage, car les meilleures fonctionnalités nécessitent une installation et une adaptation

Tarification pour les représentants du développement commercial

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur les représentants du développement commercial

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

📚 À lire également : Comment définir des objectifs commerciaux efficaces

5. Pitch Perfect (Idéal pour perfectionner vos argumentaires commerciaux)

via Pitch Perfect

Une bonne présentation peut faire la différence entre conclure ou perdre une affaire. C'est là que Pitch Perfect GPT prend tout son sens. Il peut aider vos commerciaux à affiner leur message, à élaborer des argumentaires convaincants et à les présenter avec assurance.

Il assiste l'ensemble du cycle commercial en élaborant des argumentaires adaptés à chaque secteur et à chaque public pour obtenir des résultats.

En utilisant les informations du CRM, telles que l'étape du cycle de vente, les objections connues ou les points faibles des acheteurs, Pitch Perfect peut envoyer des messages adaptés au contexte et des suivis personnalisés. Il adapte le ton et la mise en forme des messages afin qu'ils correspondent au style de l'entreprise.

Exemples d'invites : Rédigez un message LinkedIn à l'attention du directeur financier d'une start-up en pleine croissance. Nous proposons [type de produit] pour [type d'entreprise cible]. Restez informel, mais crédible

Donnez-moi un script pour un appel de découverte avec une petite société de gestion immobilière. Nous proposons [type de logiciel]. L'objectif est de mettre en évidence les points faibles

Créez un argumentaire de vente convaincant pour une réunion virtuelle avec [ICP]. Nous vendons [type de produit] qui aide [avantages du produit]

Les meilleures fonctionnalités de Pitch Perfect

Communiquez de manière convaincante en utilisant des stratégies commerciales éprouvées telles que l'urgence, la vente challenger et le storytelling

Adaptez le ton et le style en fonction de votre public, qu'il s'agisse d'un discours corporate ou informel

Optimisez vos processus pour plusieurs canaux, notamment les e-mails, LinkedIn, les appels à froid et les réunions en personne

Limites de Pitch Perfect

Manque d'émotion humaine, nécessite une personnalisation manuelle

Pas de coaching en direct, car cela ne remplace pas le mentorat en temps réel

Tarification Pitch Perfect

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur Pitch Perfect

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

6. Meeting Summarizer Pro (Idéal pour résumer les réunions commerciales)

via Meeting Summarizer Pro

Les réunions sont essentielles, mais elles prennent souvent beaucoup de temps. Et personne n'aime les longues réunions. C'est encore pire pour ceux qui n'ont pas participé à la session en direct. Ils doivent regarder l'enregistrement ou lire la transcription dans son intégralité. C'est ennuyeux !

Meeting Summarizer Pro vous aide à ne jamais manquer les points clés. Il écoute, transcrit et résume les discussions en notes concises. Plus besoin de passer au crible de longs enregistrements : vous obtenez des informations exploitables en quelques secondes.

Exemples d'invites : Résumez cette transcription issue de notre session de commentaires clients avec des conclusions claires

Veuillez résumer cette revue trimestrielle de l'entreprise en mettant clairement en évidence tous les indicateurs financiers, les cibles et les indicateurs de performance

Résumez la transcription de la réunion de lancement du projet qui s'est tenue hier lors de la conférence Zoom. Incluez les éléments d'action par nom et assurez le suivi des délais ou des budgets mentionnés

Les meilleures fonctionnalités de Meeting Summarizer Pro

Générez des résumés alimentés par l'IA qui condensent de longues réunions en informations exploitables en quelques secondes

Extrayez automatiquement les éléments d'action pour garantir que les suivis sont clairs et attribués aux bonnes personnes

Mettez en évidence les données et les indicateurs clés pour accéder facilement aux chiffres importants, aux échéances et aux validations

Limites de Meeting Summarizer Pro

Manque de subjectivité dans la hiérarchisation, ce qui rend difficile la détermination des sujets stratégiquement les plus importants

Utilise une mise en forme rigide des résumés, qui peut ne pas correspondre aux préférences personnalisées des équipes

Tarification de Meeting Summarizer Pro

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Meeting Summarizer Pro

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur l'efficacité des réunions montre que 25 % des réunions impliquent huit participants ou plus. Si les grandes réunions peuvent être utiles pour harmoniser les efforts et prendre des décisions, elles posent souvent des défis. En effet, un autre sondage ClickUp a révélé que 64 % des personnes interrogées ont du mal à comprendre les étapes suivantes dans près de la moitié de leurs réunions. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, nous comblons cette lacune avec une solution complète de gestion des réunions. ClickUp Meetings transforme la façon dont les équipes collaborent grâce à des agendas dynamiques, tandis que AI Notetaker capture toutes les informations précieuses, éliminant ainsi toute confusion dans le suivi et permettant à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde ! 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

7. Sales Negotiation Coach (idéal pour maîtriser les négociations)

via Sales Negotiation Coach

La négociation est au cœur de la vente. Sales Negotiation Coach vous aide à affiner votre argumentaire, à gérer les objections et à conclure des contrats en toute confiance. Il agit comme un mentor personnel, offrant des stratégies en temps réel basées sur des techniques de négociation éprouvées.

Cet outil vous place dans des scénarios réalistes et en direct, où vous jouez le rôle d'un fournisseur de services qui tente de conclure une vente, tout en vous présentant les objections et les préoccupations attendues du prospect. Vous obtenez un retour immédiat qui vous indique ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer.

Exemples d'invites : Je suis [votre rôle] et je m'adresse à [votre ICP]. Commencer la négociation

Je vends [produit ou service]. Faisons un jeu de rôle pour simuler un appel commercial

Je propose [produit ou service] à un [votre ICP] sceptique. Jouez le rôle de l'acheteur

Les meilleures fonctionnalités de Sales Negotiation Coach

Améliorez la gestion des objections grâce à des réponses basées sur l'IA pour contrer les objections courantes des clients

Obtenez des informations stratégiques sur les transactions adaptées à la complexité des négociations et au comportement des clients

Tirez parti de jeux de rôle basés sur des scénarios pour vous entraîner à mener des discussions commerciales réelles avant les présentations effectives

Limites du coach en négociation commerciale

Manque de connaissance contextuelle approfondie, ce qui réduit son efficacité dans les transactions complexes en plusieurs étapes

Il offre une adaptabilité limitée à l'industrie et fonctionne mieux pour les ventes générales que pour les marchés de niche

Tarification du coach en négociation commerciale

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Sales Negotiation Coach

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

📚 À lire également : Modèles de forfait commercial gratuits dans Word, Excel et ClickUp

8. SalesMentor IA (Idéal pour le coaching commercial personnalisé)

via SalesMentor IA

Les bons commerciaux ne naissent pas, ils se forment. SalesMentor IA agit comme un coach commercial personnel, offrant des commentaires et des conseils en temps réel pour améliorer vos compétences commerciales.

Il aide les utilisateurs à améliorer leurs capacités de prospection, de communication et de conclusion de contrats grâce à des fonctionnalités telles que des forfaits personnalisés pour la réussite commerciale, des modules de développement des compétences, des guides pratiques éprouvés et un suivi des performances en temps réel.

En s'intégrant aux outils CRM et en proposant des techniques de négociation, SalesMentor AI rationalise le processus commercial. Que vous soyez débutant ou professionnel chevronné, cet outil vous aide à affiner vos argumentaires, à gérer les objections et à conclure plus rapidement.

Exemples d'invites : Donnez-moi un script pour répondre à l'objet « Nous travaillons déjà avec un autre fournisseur » lors d'un appel à froid

Évaluez mes compétences commerciales. Je suis doué pour les appels de prospection, mais j'ai du mal à conclure des contrats importants

Rédigez un premier e-mail à froid pour [type de votre entreprise] ciblant des prospects dans [secteur d'activité]

Les meilleures fonctionnalités de SalesMentor IA

Optimisez vos appels commerciaux, vos e-mails et vos présentations grâce à un coaching commercial en temps réel

Générez des réponses basées sur l'IA pour traiter efficacement les objections des clients

Simulez des exercices de jeux de rôle pour aider les commerciaux à s'entraîner à répondre et à gagner en confiance

Suivez les analyses de performance pour mesurer la progression et suggérer des améliorations concrètes

Limites de SalesMentor IA

Manque de personnalisation spécifique à l'industrie, nécessitant des ajustements manuels pour les marchés de niche

La qualité des données fournies est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats lorsque des informations commerciales détaillées sont disponibles

Tarification de SalesMentor IA

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur SalesMentor IA

GA : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

9. Sales Content Creator Pro (idéal pour créer du contenu qui vend)

via Sales Content Creator Pro

Un contenu commercial efficace ne se résume pas à des mots. Il doit être persuasif, clair et percutant. Sales Content Creator Pro aide vos équipes commerciales à rédiger des e-mails, des présentations, des descriptions de produits, du contenu d'aide à la vente, des publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore en quelques clics.

En outre, il facilite la création de contenu lié aux ventes, ce qui permet de gagner du temps tout en garantissant la cohérence. En répondant aux objections courantes, en mettant en avant les propositions de valeur uniques et en s'alignant sur les tendances actuelles du marché, il garantit que les commerciaux disposent toujours d'un message convaincant et conforme à l'image de la marque.

Exemples d'invitations, d'instructions : Rédigez un e-mail B2B à froid présentant notre nouveau produit basé sur l'IA pour [persona] dans les entreprises technologiques de taille moyenne

Créez un script de présentation de 2 minutes pour notre [produit/service] ciblant [public cible]

Listez et répondez aux 5 principales objections que les clients potentiels pourraient avoir à propos du passage à notre produit

Les meilleures fonctionnalités de Sales Content Creator Pro

Générez des textes commerciaux alimentés par l'IA pour créer des e-mails, des argumentaires et des publications sur les réseaux sociaux convaincants

Personnalisez vos messages de manière dynamique afin de les aligner sur le ton de votre marque et les segments d'audience spécifiques

Créez du contenu dans plusieurs formats pour les e-mails, les pages de destination, les textes publicitaires et les présentations

Limites de Sales Content Creator Pro

Nécessite une modification en cours, car le contenu généré nécessite souvent une personnalisation et un affinement émotionnel

Manque de crédibilité généralisée, avec une base d'utilisateurs réduite et des évaluations ou avis limités

Tarification de Sales Content Creator Pro

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur Sales Content Creator Pro

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

10. Revenue Catalyst (Idéal pour augmenter le chiffre d'affaires)

via Revenue Catalyst

Revenue Catalyst est conçu pour les équipes commerciales qui souhaitent atteindre plus rapidement leurs objectifs de chiffre d'affaires. Il analyse les données commerciales, identifie les opportunités et fournit des informations basées sur l'IA pour conclure efficacement les ventes.

Cela simplifie également des tâches telles que la rédaction d'e-mails à froid, la création de listes de prospects et l'élaboration d'arguments de vente sur mesure à l'aide de données en temps réel et de stratégies éprouvées.

Vos commerciaux perdent-ils du temps à gérer leur pipeline ou à optimiser leurs stratégies tarifaires ? Cet outil, qui fournit des recommandations basées sur des données, peut leur faciliter la tâche (et la vie). C'est comme avoir un assistant commercial rapide et efficace qui ne perd jamais de temps, veille à ce que les messages soient toujours clairs et s'assure que chaque action est orientée vers un résultat.

Exemples d'invites : Trouvez les décideurs chez [Nom de l'entreprise] et résumez leurs rôles

Rédigez un e-mail de prospection à l'attention du responsable commercial de [Entreprise] pour lui proposer [votre solution]

Recherchez [Site Web concurrent] et dressez une liste des principaux facteurs de différenciation par rapport à notre produit

Les meilleures fonctionnalités de Revenue Catalyst

Prévoyez les tendances de revenus grâce à des modèles de prévision basés sur l'IA

Donnez la priorité aux prospects à forte valeur ajoutée en identifiant automatiquement les meilleurs prospects

Générez des rapports de performance pour suivre la réussite de votre équipe commerciale et identifier les domaines à améliorer

Limites de Revenue Catalyst

Difficultés d'intégration CRM, nécessitant des données manuelles lorsque la compatibilité avec les flux de travail CRM existants fait défaut

Perte des détails des discussions antérieures et conservation des interactions récentes uniquement

Tarification de Revenue Catalyst

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Revenue Catalyst

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

11. SalesResearcher (idéal pour recueillir des informations sur les prospects)

via SalesResearcher

Trouver les bons prospects, c'est la moitié du travail dans la vente. C'est précisément là que SalesResearcher GPT fait la différence. Cet outil aide les commerciaux en leur fournissant rapidement des informations basées sur des recherches approfondies sur toutes les entreprises qu'ils ciblent, sans qu'ils aient à fouiller eux-mêmes les sites web.

Il facilite la génération de prospects en recueillant des informations sur les prospects, les concurrents et les tendances du secteur. Il décompose précisément les activités d'une entreprise, ses produits, ses dernières actualités (financements, recrutements, etc.), ses clients et même ses concurrents.

Cet add-on GPT aide vos commerciaux à garder une longueur d'avance grâce à des données en temps réel et des recommandations stratégiques.

Exemples d'invites : Que fait [entreprise cible], qui sont ses clients et comment puis-je leur présenter mon SaaS B2B ?

Donnez-moi un aperçu de l'activité de [entreprise cible] et expliquez-moi comment les agences peuvent leur vendre leurs services

Dites-moi comment [entreprise cible] se positionne, qui l'utilise et qui sont ses concurrents

Les meilleures fonctionnalités de SalesResearcher

Compilez des informations sur les prospects à partir de leur site web et des informations disponibles en ligne

Générez des informations conversationnelles qui présentent les résultats de vos recherches dans un format facile à lire, comme si vous obteniez des informations d'un collègue bien informé

Analysez vos concurrents pour comparer les forces et les faiblesses de votre marque au sein de votre secteur d'activité

Utilisez des stratégies commerciales sur mesure pour élaborer des approches personnalisées de prospection et d'engagement

Limites de SalesResearcher

Lacunes dans les secteurs de niche, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises discrètes ayant une présence en ligne limitée

Tarifs SalesResearcher

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur SalesResearcher

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

📚 À lire également : Modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp

12. Impossible Sales Rep (idéal pour gérer les objections difficiles)

via Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep facilite considérablement la conclusion des ventes. Ce module complémentaire basé sur l'IA aide les équipes commerciales à affiner leur argumentaire, à gérer les objections et à mener à bien les négociations difficiles.

Au lieu d'envoyer des messages génériques, il commence par rechercher des informations sur l'entreprise du client potentiel afin de comprendre exactement ce qui se passe dans cette entreprise. Il combine ces informations avec une connaissance approfondie de votre produit ou service pour créer un e-mail pertinent, opportun et personnalisé.

C'est comme avoir un coach commercial expert qui intervient lorsque tout le monde est bloqué et ne sait plus comment avancer.

Exemples d'invites : J'aide [les clients cibles] à faire X avec Y. Pouvez-vous rédiger un e-mail de prospection à l'intention du directeur marketing de [entreprise cible] ?

Recherchez [nom de l'entreprise] et créez une campagne de sensibilisation personnalisée pour [votre produit] en fonction de leurs dernières actualités, de leurs résultats financiers et de leur feuille de route

Créez un argumentaire commercial destiné à un public technophile de [type de client], en tenant compte de ses tendances actuelles en matière de recrutement

Les meilleures fonctionnalités d'Impossible Sales Rep

Traitez efficacement les objections grâce à des suggestions basées sur l'IA pour surmonter les hésitations des acheteurs

Optimisez vos argumentaires commerciaux en affinant vos scripts pour un engagement maximal

Qualifiez efficacement les prospects pour identifier les prospects à forte valeur ajoutée

Fournissez des informations basées sur les données issues des discussions commerciales passées

Finies les limites impossibles des commerciaux

Le manque d'intuition humaine, qui rend parfois nécessaires des ajustements aux réponses générées par l'IA

Faites face aux subtilités propres à votre secteur, qui peuvent ne pas correspondre parfaitement aux marchés de niche

Tarification impossible pour les commerciaux

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Impossible Sales Rep

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

13. E-mail GPT (idéal pour rédiger des e-mails commerciaux)

Rédiger des e-mails commerciaux est assez facile. C'est ce que pensent la plupart des gens jusqu'à ce qu'ils s'assoient et commencent à taper. Si vous ne disposez pas d'un rédacteur d'e-mails expert, cet outil de marketing par e-mail basé sur l'IA peut vous faciliter la tâche. Il peut rédiger des e-mails personnalisés et à fort taux de conversion en quelques secondes.

En gérant les suivis, les clarifications ou les interactions délicates avec les clients avec un ton soigné et cohérent, il permet aux équipes commerciales de se concentrer davantage sur la conclusion de contrats et l'établissement de relations, plutôt que de s'enliser dans la rédaction de réponses à partir de zéro.

Que vous envoyiez des e-mails à froid, assuriez le suivi ou envoyiez des propositions, cet outil basé sur l'IA garantit que vos messages se démarquent.

Exemples d'invites : Rédigez un e-mail d'excuses à un client pour un rendez-vous manqué

Un utilisateur est perplexe au sujet d'une facture et souhaite obtenir des explications ; aidez-le à rédiger une réponse polie

Rédigez un e-mail de suivi à un client dont le produit a été expédié la semaine dernière

E-mail GPT meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos e-mails à grande échelle en adaptant leur contenu à différents prospects

Ajustez le ton de manière dynamique pour un rendu plus naturel et plus engageant

Suggérez instantanément des réponses pour assurer la fluidité des discussions

Limites de l'e-mail GPT

Nécessite des modifications manuelles, car les résultats générés par l'IA peuvent nécessiter des ajustements pour correspondre au ton de la marque

Absence d'opinions subjectives, réponses neutres

Tarifs GPT par e-mail

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Envoyez par e-mail les avis et évaluations sur GPT

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

14. Sales Strategist Advisor (idéal pour les forfaits commerciaux basés sur les données)

via Sales Strategist Advisor

Les discussions ne suffisent pas à garantir la réussite commerciale : vous avez besoin d'un forfait commercial stratégique.

Le conseiller en stratégie commerciale GPT est très utile dans ce domaine. Grâce à ce GPT, vos équipes commerciales peuvent élaborer des approches plus intelligentes, affiner leurs messages et conclure des contrats plus efficacement.

Cet outil s'adapte au style et au marché de l'utilisateur, qu'il ait besoin d'analyses concurrentielles, de modèles d'e-mails personnalisables ou de scénarios de jeux de rôle pour affiner ses compétences. Il fournit également des mises à jour continues sur les tendances du marché, une assistance multilingue pour une portée mondiale et des tableaux de bord interactifs pour le suivi des performances.

La prospection, la gestion des objections, l'élaboration d'une stratégie commerciale pour un nouveau produit, et bien plus encore, deviennent un jeu d'enfant avec cet outil. Sales Strategist Advisor peut vous aider à affiner votre stratégie commerciale.

Exemples d'invites : Simulez un scénario d'objection lors d'un appel commercial où l'acheteur dit que notre produit est trop cher

Analysez la stratégie commerciale de [concurrent] et proposez trois façons de le surpasser en matière de génération de prospects

Créez un e-mail de prospection pour un [produit] ciblant [public cible] dans des entreprises de [taille de l'entreprise]

Principales fonctionnalités de Sales Strategist Advisor

Prévoyez les tendances commerciales grâce à des prévisions basées sur l'IA pour une meilleure planification

Simulez des scénarios de vente à l'aide d'exercices de jeux de rôle virtuels

Intégrez-les à vos CRM commerciaux pour rationaliser la gestion des données

Personnalisez vos argumentaires commerciaux en fonction des profils et des besoins des acheteurs

Limites du conseiller en stratégie commerciale

Cela ne remplace pas l'expérience, car le jugement humain reste essentiel

Impossible de modifier les fonctions de base, intervention d'un développeur nécessaire pour toute modification

Tarification du conseiller en stratégie commerciale

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Sales Strategist Advisor

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

15. Sales Insights GPT (idéal pour découvrir les tendances commerciales)

via Sales Insights GPT

Les données sont inutiles si vous ne savez pas ce qu'elles signifient. Sales Insights GPT transforme les données brutes de vente en informations exploitables.

Il rassemble les bonnes pratiques avancées en matière de RevOps, les données sur les intentions des acheteurs et les informations basées sur l'IA. Vos commerciaux peuvent utiliser cet outil pour analyser les tendances, identifier les opportunités et affiner leurs stratégies commerciales.

Au lieu de deviner ce qui fonctionne, vous obtenez des recommandations claires basées sur des données. Qu'il s'agisse d'optimiser les mouvements de mise sur le marché, de repérer les risques dans l'entonnoir ou de modéliser des plans de quotas, cet outil permet aux équipes commerciales d'avancer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de conclure davantage de contrats.

Exemples d'invites : Aidez-moi à redessiner mes territoires commerciaux à l'aide des données TAM, des espaces inexploités et des capacités des commerciaux

Modélisez le forfait de capacité commerciale de l'année prochaine à l'aide de quotas, de taux de montée en puissance et d'hypothèses d'attrition

Générez 3 modèles d'e-mails sortants à fort taux de conversion pour [ICP] à l'aide de signaux d'intention et de données firmographiques

Sales Insights GPT : meilleures fonctionnalités

Optimisez vos territoires commerciaux en les définissant, planifiant et mappant efficacement

Bénéficiez de conseils en temps réel sur tous les aspects, de la santé du pipeline à l'exécution des transactions et aux prévisions

Analysez stratégiquement vos concurrents pour découvrir des opportunités commerciales

Orientez vos méthodologies commerciales à l'aide de cadres tels que MEDDPIC pour les solutions cloud

Sales Insights Limites de GPT

Cible sectorielle limitée, car principalement axé sur les marchés du SaaS et des technologies

Tarification Sales Insights GPT

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Sales Insights GPT

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

16. Competitor Scout (Idéal pour analyser vos concurrents)

via Competitor Scout

Connaissez vos concurrents. Remportez plus de contrats. Competitor Scout, c'est comme avoir un stratège DTC chevronné à vos côtés, qui donne aux professionnels de la vente un avantage concurrentiel en leur révélant exactement comment leurs concurrents positionnent et vendent leurs produits en ligne. Il aide les équipes commerciales à suivre les stratégies de leurs concurrents, les changements de prix et les tendances du marché en temps réel.

Qu'il s'agisse de préparer une réunion avec un client ou d'affiner une stratégie commerciale, ces outils fournissent aux équipes commerciales des informations approfondies et faciles à assimiler provenant de multiples sources afin de mener des discussions plus intelligentes.

Si vous souhaitez devancer vos concurrents, cet outil est fait pour vous.

Exemples d'invitations, d'instructions : Comparez ma page produit pour [produit] avec les meilleurs concurrents DTC et suggérez des améliorations CRO

Décomposez la stratégie publicitaire payante des plus grandes marques [du secteur] à l'aide de Meta et TikTok

Quelle devrait être ma proposition de valeur pour un [type de produit] en concurrence avec [concurrent] ?

Les meilleures fonctionnalités de Competitor Scout

Réalisez une analyse SWOT pour mettre en évidence les opportunités du marché

Comprenez ce qui fait écho sur le marché, des messages aux fonctionnalités des produits en passant par les tarifs

Décomposez les stratégies de marketing numérique en procédant à une ingénierie inverse des campagnes publicitaires de vos concurrents

Analysez les tendances et le comportement des consommateurs pour anticiper les évolutions du marché

Limites de Competitor Scout

Nécessite une vérification manuelle, car certains rapports peuvent manquer de précision

Offre une reconnaissance d'images limitée, ne traitant les visuels que dans une certaine mesure

Tarifs de Competitor Scout

Free Forever (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations de Competitor Scout

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

17. Sales Manager (idéal pour la gestion des équipes commerciales)

via Sales Manager

Un bon directeur commercial ne se contente pas de suivre les nombres : il élabore des stratégies, motive ses équipes et optimise les flux de travail. Sales Manager libère vos responsables commerciaux pour qu'ils puissent se concentrer sur ces tâches. Il simplifie les tâches et permet aux équipes de rester concentrées sur la conclusion des ventes.

Cet outil sert de partenaire stratégique aux responsables commerciaux, en leur offrant une assistance en temps réel pour aligner les objectifs de leur équipe sur ceux de l'entreprise. Il améliore l'analyse des données, rationalise l'utilisation du CRM et fournit des informations exploitables sur les tendances du marché, les stratégies commerciales et les indicateurs de performance.

Qu'il s'agisse de résoudre les problèmes liés aux goulots d'étranglement dans le pipeline, de motiver les commerciaux peu performants ou de réfléchir à de nouvelles campagnes de prospection, cet outil fournit des conseils pratiques et basés sur l'expérience, présentés de manière claire et concrète.

Exemples d'invites : Identifiez les opportunités de coaching en fonction des tendances de sous-performance de trois équipes commerciales dans différentes régions

Donnez 3 idées créatives de concours de vente B2B pour accélérer le pipeline dans les comptes d'entreprises à faible rotation

Quelles sont les tendances actuelles des ventes B2B sur le marché [région] dont je devrais informer mon équipe ?

Meilleures fonctionnalités de Sales Manager

Élaborez des prévisions commerciales précises grâce à ses prévisions et rapports

Gérez les quotas et les cibles en définissant des objectifs commerciaux réalistes mais ambitieux

Obtenez des conseils pour résoudre les problèmes courants des équipes commerciales

Organisez vos pipelines commerciaux pour hiérarchiser les prospects et améliorer les conversions

Limites du Sales Manager

Manque de créativité face à des défis uniques, nécessitant un brainstorming humain pour trouver des tactiques commerciales innovantes

Contient parfois des informations obsolètes, mais peut récupérer des mises à jour en temps réel si nécessaire

Tarification Sales Manager

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Évaluations et avis sur les logiciels de gestion commerciale

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

18. Assistant e-mail (idéal pour automatiser la communication par e-mail)

Qu'il s'agisse d'e-mails à froid ou de relances, rédiger des e-mails commerciaux qui convertissent est tout un art. Si vous ne disposez pas d'un expert en la matière, vos efforts en matière d'e-mailing commercial ne porteront pas leurs fruits.

Email Wizard GPT facilite la création d'e-mails commerciaux. Il rédige des e-mails convaincants, personnalise les communications et optimise les objets pour obtenir des taux d'ouverture plus élevés.

Exemples d'invites : Rédigez un e-mail de prospection en 3 phrases pour proposer mes services à une start-up SaaS

Créez un e-mail de prospection pour présenter [produit ou service] à des entreprises [type et taille] à l'aide d'un format d'étude de cas

Rédigez un e-mail de présentation à froid pour une agence de design ciblant [type et taille de l'entreprise] avec un faible engagement sur Instagram

Les meilleures fonctionnalités d'Email Wizard

Rédigez des e-mails à froid percutants qui attirent l'attention et suscitent des réponses

Personnalisez vos communications à grande échelle pour que chaque message semble avoir été rédigé sur mesure

Analysez les sites web et les CV pour adapter vos argumentaires aux besoins des destinataires

Limites de l'assistant e-mail

Nécessite des ajustements manuels du style pour s'aligner sur la voix de la marque

Limité au contenu textuel, ce qui signifie qu'il ne peut pas concevoir de modèles d'e-mails élaborés

Tarifs de l'assistant e-mail

Gratuit pour toujours (utilisation limitée)

Inclus dans les forfaits payants ChatGPT

Avis et évaluations sur Email Wizard

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : Évaluations insuffisantes

La vente est un domaine en constante évolution, et les outils d'IA pour les équipes commerciales ne sont pas seulement un avantage concurrentiel, ils sont une nécessité.

Travaillez plus intelligemment grâce à l'assistance IA de ClickUp

ClickUp aide les équipes commerciales à travailler plus intelligemment, sans travailler plus, en rationalisant les flux de travail et en éliminant les tâches répétitives.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses par e-mail, etc

Voici comment ClickUp Brain peut transformer votre processus commercial :

Générez rapidement les points clés des réunions et des notes grâce aux résumés de réunion alimentés par l'IA à l'aide de l'IA Notetaker

Enregistrez des vidéos de démonstration commerciale avec transcription automatique et éléments d'action pour le suivi à l'aide de ClickUp Clips

Rédigez des e-mails commerciaux convaincants en quelques secondes grâce à l'assistant de rédaction IA

Trouvez de nouvelles idées pour votre prochaine grande campagne commerciale avec ClickUp Brain, votre partenaire de brainstorming

Tirez le meilleur parti du monde de l'IA grâce à votre choix de LLM dans un seul outil

Améliorez l'efficacité de vos processus commerciaux grâce au CRM et à l'analyse

ClickUp ne se limite pas à l'IA. ClickUp pour les équipes commerciales est une solution complète de gestion des ventes:

Suivez les prospects, gérez les contacts et organisez les transactions, le tout en un seul endroit dans ClickUp CRM

Réduisez le travail manuel grâce à des flux de travail automatisés qui font avancer votre entonnoir de vente

Obtenez des informations en temps réel sur les performances de vos équipes et les prévisions de revenus grâce à des tableaux de bord personnalisables

Automatisez les tâches répétitives et disposez de toutes les informations à portée de main grâce aux agents IA Autopilot de ClickUp

Créez des systèmes structurés à l'aide de modèles

Les outils d'IA peuvent automatiser les tâches, mais il est tout aussi important de disposer d'un flux de travail structuré. C'est là que les modèles commerciaux de ClickUp entrent en jeu.

Modèle de forfait commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez et organisez des tâches par équipe, type de livrable, priorité, date d'échéance et statut d'approbation avec le modèle de forfait commercial ClickUp

Créez et organisez des tâches par équipe, type de livrable, priorité, date d'échéance et statut d'approbation avec le modèle de forfait commercial ClickUp

Un forfait commercial solide est la clé de voûte de toute équipe performante. Le modèle de forfait commercial de ClickUp vous aide à :

Définissez des objectifs mesurables pour maintenir votre équipe sur la bonne voie

Définissez votre approche pour générer des prospects, conclure des contrats et assurer le suivi

Garantissez la responsabilité grâce à une attribution claire des tâches et à des éléments d'action détaillés pour chaque membre de l'équipe

Utilisez des données en temps réel pour suivre la progression, ajuster les stratégies et améliorer les performances

Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos prospects et vos transactions en appliquant un cadre de qualification et un processus de transaction cohérents afin d'augmenter vos ventes

La gestion manuelle des prospects est épuisante. Le modèle de pipeline commercial de ClickUp simplifie le processus. Grâce à ce modèle optimisé par l'IA, vous pouvez organiser votre pipeline et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : conclure des contrats.

Visualisez votre pipeline pour afficher clairement chaque transaction, de la prospection à la conclusion

Identifiez les goulots d'étranglement qui nécessitent votre attention et prenez les mesures qui s'imposent

Simplifiez la gestion des tâches grâce à une définition claire des assignés, du statut des tâches, de la date d'échéance, du niveau de complexité, de la date de début et du service concerné

Vous pouvez également essayer le modèle de suivi des ventes ClickUp et le modèle CRM commercial ClickUp pour rendre vos processus commerciaux plus efficaces.

Et si une seule application pouvait remplacer tous vos outils d'IA ? Essayez Brain Max de ClickUp ! Cette super application IA transforme les connaissances dispersées en une productivité ciblée et à fort impact qui vous fait gagner 1,1 jour par semaine. Transformez instantanément les idées exprimées à voix haute en tâches, e-mails, messages et contenu grâce à la fonctionnalité Talk to Text

Accédez à plusieurs LLM tels que ChatGPT, Claude, Gemini, etc. , en un seul endroit

Obtenez des réponses et des informations contextuelles sur ClickUp, le Web et toutes vos applications connectées

Les ventes ne se résument pas à des nombres, il s'agit de travailler plus intelligemment. Le bon logiciel d'IA pour les équipes commerciales peut vous aider à planifier votre stratégie, à fidéliser vos clients et à conclure plus rapidement des contrats. Mais l'intelligence artificielle seule ne suffit pas. Vous avez besoin d'un système qui synchronise tout. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec ClickUp Brain, des agents IA, la rédaction alimentée par l'IA, le CRM et l'automatisation, votre équipe commerciale a plus de temps pour vendre, pas pour gérer des feuilles de calcul. L'IA transforme les ventes. ClickUp vous permet de garder une longueur d'avance.

Prêt à transformer votre flux de travail ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.