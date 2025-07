les 10 meilleurs logiciels de gestion des coûts de projet pour contrôler votre budget en 2025

Votre budget ressemble-t-il à un robinet qui fuit ? Il goutte sans cesse et vous ne savez jamais vraiment où va l'eau. C'est un problème courant. Les coûts des projets peuvent rapidement devenir incontrôlables si vous ne les surveillez pas de près.

Heureusement, certaines solutions logicielles sont conçues pour vous aider à colmater ces brèches : suivez vos budgets, prévisionnez vos dépenses et prenez des décisions basées sur des données avant que les petits problèmes ne se transforment en casse-tête financier.

Mais avec autant d'options disponibles, comment choisir celle qui vous convient ? Certaines sont conçues pour les comptables méticuleux, tandis que d'autres s'adressent aux équipes qui recherchent un moyen simple de respecter leur budget.

Cet article de blog prendra en compte différentes préférences et explorera des outils efficaces de gestion des coûts de projet pour contrôler vos dépenses, d'une manière qui vous convient.

Les meilleurs logiciels de gestion des coûts de projet pour le contrôle budgétaire en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Gestion tout-en-un des coûts de projet et du travail grâce à l'IA pour les startups, les PME et les grandes équipes Suivi des coûts, modèles pour la gestion des coûts, suivi du temps, tableaux de bord et intégrations avec QuickBooks Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Scoro Gestion commerciale et financière de bout en bout pour les équipes de services professionnels de toutes tailles Rapports en temps réel, tableaux de bord personnalisables et intégration avec des logiciels de comptabilité Forfaits à partir de 23,90 $ par utilisateur et par mois Productif Rentabilité et suivi des coûts pour les petites et moyennes agences Rapports financiers, suivi des heures facturables/non facturables, gestion des ressources Gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $ par utilisateur et par mois Microsoft Project Budgétisation et planification de projets au niveau de l'entreprise Estimation des coûts, planification basée sur l'IA et intégration avec Microsoft 365 Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur et par mois Procore Gestion des coûts de construction pour les entrepreneurs généraux et les sous-traitants de taille moyenne à grande Suivi des coûts en temps réel, informations détaillées sur les coûts et gestion des changements Tarification personnalisée Sage Contrôle financier et des coûts intégré pour les équipes comptables des moyennes et grandes entreprises Facturation automatisée, suivi des transactions en temps réel et conformité fiscale Tarification personnalisée Anaplan Planification et prévisions financières évolutives pour les équipes d'entreprises internationales Modélisation des données en temps réel, analyse de scénarios, intégration ERP/CRM Tarification personnalisée Teamwork. com Budgétisation et suivi du temps axés sur le client pour les équipes de service à la clientèle de petite et moyenne taille Suivi des tâches, communication centralisée et intégrations avec Slack et Google Drive Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,99 $ par utilisateur et par mois Jedox Modélisation et planification financières avancées pour les équipes financières dans les paramètres des moyennes et grandes entreprises Automatisation de la budgétisation, analyse des données en temps réel, intégration Excel/ERP Tarification personnalisée Workday Adaptive Planning Prévisions financières en temps réel et visibilité budgétaire pour les équipes financières et RH des entreprises Planification financière automatisée, analyse de scénarios, intégration ERP/CRM Tarification personnalisée

Que rechercher dans un logiciel de gestion des coûts de projet ?

Il peut être difficile de choisir le bon logiciel de gestion des coûts de projet. Il doit être suffisamment simple à comprendre et à utiliser, sans ralentir votre flux de travail, mais aussi suffisamment avancé pour planifier, contrôler et optimiser les coûts au-delà du simple calcul de chiffres. Alors, comment trouver le logiciel qui vous convient ?

Recherchez un logiciel qui offre :

Suivi et prévision budgétaires : prévoyez et évitez les dépassements budgétaires avant qu'ils ne se produisent. Les analyses précises de l'IA sont un plus !

Suivi des coûts en temps réel : restez informé des dépenses au fur et à mesure qu'elles sont engagées, afin d'éviter toute mauvaise surprise à la fin du mois ou du trimestre

Intégrations : synchronisez vos données avec des outils de comptabilité, des applications de suivi du temps et des plateformes de gestion de projet afin de ne plus avoir à comptabiliser manuellement chaque dépense ou, pire encore, à rechercher des traces papier

Rapports personnalisables : obtenez des informations claires et faciles à comprendre qui vous aideront à prendre des décisions financières plus éclairées (avec en prime des rapports automatisés !)

Évolutivité : choisissez un logiciel capable d'évoluer avec votre entreprise afin de ne pas être rapidement dépassé

Audit et conformité : conservez des enregistrements détaillés et fournissez les données nécessaires aux audits de conformité

Intégration facile à la comptabilité : connectez-vous à des outils tels que Xero, QuickBooks et Sage pour garantir un suivi précis des coûts

Prévision des bénéfices : prévoyez les bénéfices futurs en fonction des dépenses actuelles afin de protéger vos marges pendant les projets

Facilité de mise en œuvre : soyez rapidement opérationnel sans courbe d'apprentissage abrupte

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des coûts de projet

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Basée sur la checklist ci-dessus et complétée par des recherches approfondies, notre liste d'outils ci-dessous vous garantit une gestion de votre budget et de vos dépenses de projet conforme à vos attentes, sans dépenses incontrôlées !

1. ClickUp (Meilleur logiciel tout-en-un de gestion des coûts et du travail)

Boostez vos projets avec ClickUp Surveillez vos allocations budgétaires, suivez vos dépenses réelles et analysez votre rentabilité grâce à la plateforme de gestion de projet ClickUp

Le contrôle des coûts d'un projet peut donner l'impression de tenir une poignée de ballons dans une tempête : juste quand vous pensez les avoir bien en main, quelque chose s'échappe.

ClickUp intervient pour renforcer votre contrôle. En tant qu'application « tout-en-un » pour le travail, elle vous offre les outils dont vous avez besoin pour suivre, gérer et optimiser facilement le budget de vos projets.

La suite de gestion de projet ClickUp est une plateforme puissante qui intègre tout votre travail (tâches, échéanciers et budgets) dans un environnement de travail collaboratif et soutenu par l'IA.

De la définition des objectifs du projet au suivi des jalons et à la gestion des ressources, ClickUp aide les équipes à avancer plus rapidement, à rester alignées et à obtenir de meilleurs résultats. Il vous aide à comptabiliser chaque dollar tout au long du cycle de vie de votre projet. Voyons comment.

Champs personnalisés ClickUp

Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour enregistrer et classer les coûts estimés et réels

Les champs personnalisés de ClickUp sont la clé d'un suivi flexible des coûts. Vous pouvez créer des champs dédiés au budget estimé et aux dépenses réelles, puis suivre les coûts de main-d'œuvre, les dépenses matérielles et même les tarifs facturés aux clients, le tout dans votre vue des tâches.

Vous souhaitez suivre le coût par tâche ou par assigné ? Il suffit d'ajouter un champ numérique ou de devise.

Mieux encore, vous pouvez regrouper, trier et filtrer les tâches en fonction de ces champs de coûts afin de repérer les tendances, d'identifier rapidement les dépassements et de hiérarchiser les éléments coûteux. Et lorsque vous souhaitez prendre du recul, ces champs s'intègrent de manière transparente dans les tableaux de bord ClickUp, ce qui vous permet de toujours disposer d'une vue en temps réel de la santé budgétaire de vos projets, phases ou services.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin de calculer vos marges bénéficiaires ou vos écarts budgétaires ? Combinez vos champs de devise avec les champs de formule pour calculer automatiquement les nombres.

Tableaux de bord ClickUp

Suivez et mettez en évidence les indicateurs clés de coûts et de revenus grâce aux tableaux de bord ClickUp

Affichez en temps réel les budgets, les dépenses et les prévisions financières. Plus besoin de fouiller dans des feuilles de calcul ou de passer d'une application à l'autre. Les tableaux de bord ClickUp sont votre centre de commande.

Ajoutez des cartes personnalisées pour suivre :

Dépenses réelles par rapport aux prévisions

Taux d'utilisation du budget grâce aux diagrammes à barres et à lignes personnalisables

Modèles de dépenses à l'aide de cartes thermiques

Répartition détaillée des coûts

Organisez, triez et suivez les détails de vos dépenses avec la vue Tableur de ClickUp

Suivez les coûts, comparez les budgets et les dépenses réelles, et identifiez rapidement les postes de dépenses excessives. La vue Tableur de ClickUp est similaire à une feuille de calcul, mais plus intelligente et beaucoup plus facile à gérer.

Organisez vos dépenses par :

Type de coût (fixe ou variable)

Coûts unitaires et quantités

Statut d'approbation pour le contrôle des dépenses

Vous pouvez trier et filtrer ces affichages pour repérer les tendances en matière de dépenses ou signaler les achats non autorisés.

Générez des rapports automatisés pour identifier les tendances, détecter les risques et ajuster les budgets avant que les petits problèmes ne deviennent de gros problèmes. Les outils de rapports et l'assistant IA de ClickUp, alias ClickUp Brain, transforment les données brutes en informations claires :

Indice de performance des coûts pour mesurer l'efficacité budgétaire

Analyse de la valeur acquise pour suivre la valeur par dollar dépensé

Résumés des frais généraux et des coûts variables

ClickUp Brain extrait des données en temps réel de vos champs personnalisés, de vos entrées de temps et du statut de vos tâches pour générer des rapports, des résumés et même des ventilations visuelles instantanés. Il peut également générer automatiquement des résumés pour les parties prenantes ou vous aider à préparer les révisions budgétaires en identifiant les coûts exceptionnels ou les tâches en retard ayant un impact financier.

Gagnez des heures d'analyse de données et obtenez instantanément des suggestions intelligentes pour optimiser vos coûts grâce à ClickUp Brain

Gardez un œil sur le temps

Suivez le temps, définissez des estimations, ajoutez des notes et générez des relevés de temps avec ClickUp Time Tracking

Surveillez les heures facturables, les coûts des projets et l'efficacité de votre équipe grâce au suivi du temps ClickUp.

L'outil de suivi du temps intégré permet de contrôler les dépenses de main-d'œuvre en :

Alerte des responsables lorsque les tâches dépassent les estimations horaires

Exportation des heures facturables vers les systèmes de facturation

Identifier le travail non facturable

Modèles spécialement conçus

Que vous gériez le travail de vos clients ou des initiatives internes, les modèles de budget et de coûts de ClickUp vous aident à rester organisé et responsable.

Obtenez un modèle gratuit Suivez et visualisez les performances en matière de coûts grâce au modèle de gestion des coûts de projet de ClickUp

Par exemple, le modèle de gestion des coûts de projet de ClickUp offre

Flux de travail personnalisés pour l'approbation des dépenses

Planification de la révision du budget

Formulaires standardisés pour la saisie des devis

Obtenez un modèle gratuit Suivez et analysez efficacement vos coûts grâce au modèle d'analyse des coûts de projet de ClickUp

En attendant, le modèle d'analyse des coûts de projet de ClickUp vous aide à suivre :

Coûts fixes tels que le loyer et les salaires

Coûts variables, tels que les matériaux

Distribution des coûts à l'aide de diagrammes circulaires

Comparaison des prix des fournisseurs

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les coûts, comparez les budgets et les dépenses réelles, et identifiez rapidement les dépassements grâce à la vue Tableur de ClickUp

Surveillez les heures facturables, les coûts des projets et l'efficacité de votre équipe, et assurez-vous que chaque dollar est comptabilisé grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

Générez des rapports automatisés pour identifier les tendances, détecter les risques et ajuster les budgets avant que les petits problèmes ne deviennent de gros problèmes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Intégrez facilement des outils comptables tels que QuickBooks, Xero et bien d'autres pour un suivi financier sans effort

Limites de ClickUp

Les utilisateurs novices peuvent avoir besoin d'un certain temps d'adaptation en raison des nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius sur ClickUp partage :

La gestion des projets ou des tâches, le suivi des objectifs à l'échelle de l'organisation et la communication avec les autres services ou équipes ont nettement amélioré le gain de temps et les avantages en termes de coûts grâce à la transparence des projets. Nous pouvons apporter notre assistance en cas de goulots d'étranglement ou effectuer des tâches à l'avance, car nous avons une bonne visibilité sur les étapes suivantes.

La gestion des projets ou des tâches, le suivi des objectifs à l'échelle de l'organisation et la communication avec les autres services ou équipes ont nettement amélioré le gain de temps et les avantages en termes de coûts grâce à la transparence des projets. Nous pouvons apporter notre assistance en cas de goulots d'étranglement ou effectuer des tâches à l'avance, car nous avons une visibilité sur les étapes suivantes.

2. Scoro (Idéal pour la gestion financière et commerciale de bout en bout)

via Scoro

Scoro est une plateforme tout-en-un pour la gestion des projets, des budgets et des finances de l'entreprise. Elle vous permet de créer des flux de travail, des rapports et des tableaux de bord personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise.

De la devisation et la budgétisation au suivi du temps et à la facturation, Scoro relie chaque activité à vos résultats financiers. Vous pouvez définir des cibles de coûts et de revenus par projet, automatiser la facturation récurrente et utiliser des tableaux de bord en temps réel prédéfinis ou personnalisés pour suivre la rentabilité en un coup d'œil.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Accédez à des rapports en temps réel pour analyser la rentabilité, les flux de trésorerie et les performances financières de vos projets

Visualisez les données financières et de projet clés grâce à des tableaux de bord personnalisables

Intégrez sans effort des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Xero

Limites de Scoro

Offres d'intégrations tierces limitées

Tarifs Scoro

Base : 23,90 $/utilisateur par mois

Croissance : 38,90 $/utilisateur par mois

Performances : 59,90 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Scoro dans la vie réelle ?

Un avis TrustRadius indique :

Nous préférons Scoro, car il est plus rapide et plus facile à utiliser et à prendre en main. De plus, la structure tarifaire est très intéressante pour une petite entreprise.

Nous préférons Scoro, car il est plus rapide et plus facile à utiliser et à prendre en main. De plus, la structure tarifaire est très avantageuse pour une petite entreprise.

3. Productive (idéal pour la rentabilité des agences et le suivi des coûts)

via Productive

Votre équipe gère-t-elle simultanément plusieurs projets, clients et budgets, rendant ainsi le suivi de la rentabilité difficile ? Productive est spécialement conçu pour les entreprises de services, offrant un moyen simple de gérer les finances et l'allocation des ressources des projets.

Grâce à ses informations basées sur les données et à l'automatisation, les agences peuvent éliminer les approximations et se concentrer sur la croissance sans perdre le contrôle financier.

Les meilleures fonctionnalités pour une productivité optimale

Générez des rapports financiers détaillés pour analyser sans effort les revenus, les coûts et les marges

Suivez les heures facturables et non facturables pour garantir une facturation précise et une rentabilité optimale

Forfait la disponibilité et la capacité de votre équipe grâce à la gestion des ressources pour éviter la surcharge de personnel ou la sous-utilisation des talents

Limites de la productivité

Plateforme complexe avec une courbe d'apprentissage

Limiter la flexibilité dans la gestion des utilisateurs

Tarification productive

Free

Essentiel : 11 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 28 $ par utilisateur et par mois

Ultimate : 39 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis productifs

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Productive ?

Un utilisateur G2 déclare :

La possibilité de définir des budgets récurrents pour les honoraires mensuels a été le facteur décisif pour nous, car c'est quelque chose dont nous dépendons fortement en tant qu'agence. L'outil est facile à utiliser et s'intègre à un grand nombre d'autres outils, dont Xero.

La possibilité de définir des budgets récurrents pour les honoraires mensuels a été le facteur décisif pour nous, car c'est quelque chose dont nous dépendons fortement en tant qu'agence. L'outil est facile à utiliser et s'intègre à un grand nombre d'autres outils, dont Xero.

💡 Conseil de pro : ne vous contentez pas de définir un budget et de l'oublier ! Effectuez des vérifications hebdomadaires ou bihebdomadaires pour rester sur la bonne voie et apporter les ajustements nécessaires. Un suivi régulier permet d'éviter les surprises coûteuses.

4. Microsoft Project (idéal pour la budgétisation de projets au niveau de l'entreprise)

via Microsoft Project

Microsoft Project est une solution idéale pour gérer les budgets de projets complexes et à grande échelle. Conçu pour les entreprises, il offre des outils avancés de budgétisation, de gestion des ressources et de prévision pour maintenir vos projets sur la bonne voie financièrement.

Ce logiciel de gestion de projet offre une disposition structurée mais intuitive, permettant aux chefs de projet de suivre efficacement les coûts, même sans expérience dans le domaine financier.

Principales fonctionnalités de Microsoft Project

Créez des budgets de projet détaillés grâce à des outils intégrés d'estimation et de prévision des coûts

Gérez efficacement vos ressources grâce à la planification basée sur l'IA

Générez des rapports financiers détaillés pour analyser les performances et les écarts de coûts

Intégrez Microsoft 365 pour optimiser la collaboration et le partage des données

Limites de Microsoft Project

Cet outil ne permet pas la collaboration en temps réel

Non disponible pour macOS

Tarification de Microsoft Project

Free

Forfait Planner : 10 $ par utilisateur et par mois

Planner et Project Plan 3 : 30 $/utilisateur par mois

Planner et Project Plan 5 : 55 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Microsoft Project

G2 : 4/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Microsoft Project ?

Un avis sur Capterra indique :

Dans l'ensemble, Microsoft Project s'est révélé être un moyen simple et efficace de gérer les projets dont j'ai la charge. Il est très facile à prendre en main et, comme tout le monde utilise Microsoft, il est facile de se connecter avec les membres de l'équipe.

Dans l'ensemble, Microsoft Project s'est révélé être un moyen simple et efficace de gérer les projets dont je supervise. Il est très facile à prendre en main et, comme tout le monde utilise Microsoft, il est facile de se connecter avec les membres de l'équipe.

5. Procore (le meilleur pour la gestion des coûts de construction)

via Procore

Avez-vous déjà eu l'impression que les budgets de construction ont leur propre volonté ? Les matériaux augmentent du jour au lendemain. Les sous-traitants prolongent les échéanciers. Les commandes modifiées s'accumulent. Et soudain, ce budget solide comme le roc que vous avez approuvé ? Il est enseveli sous des coûts imprévus, des retards et des conjectures.

Procore est un puissant logiciel de gestion des coûts de construction conçu pour maintenir les projets sur la bonne voie, contrôler les budgets et intégrer les équipes dans de telles situations.

Grâce à la collecte de données en temps réel sur les coûts, les chefs de projet peuvent rapidement détecter les dépassements avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Conçu spécialement pour les projets de construction, Procore s'occupe également de la conformité et du suivi budgétaire.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Enregistrez, examinez et approuvez les modifications budgétaires en toute simplicité

Obtenez des informations détaillées sur les coûts pour prendre de meilleures décisions et maintenir votre rentabilité

Connectez vos estimations de coûts, vos commandes modifiées, vos demandes d'informations et vos engagements envers les sous-traitants directement au budget

Prévoyez les coûts de fin de projet en fonction des dépenses réelles et des coûts validés

Limites de Procore

Apprentissage difficile en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Les fonctionnalités de génération de rapports ne sont pas conviviales

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Procore ?

Un avis G2 indique :

Le logiciel offre une excellente visibilité sur les finances des projets, ce qui nous aide à détecter rapidement les problèmes et à rester au fait des commandes modifiées et des prévisions budgétaires. L'intégration avec d'autres outils, notamment des plateformes comptables telles que QuickBooks et Sage, réduit les doubles entrées et les incohérences dans les données.

Le logiciel offre une excellente visibilité sur les finances des projets, ce qui nous aide à détecter rapidement les problèmes et à rester au fait des commandes modifiées et des prévisions budgétaires. Les intégrations avec d'autres outils, notamment des plateformes comptables telles que QuickBooks et Sage, réduisent les doubles entrées et les incohérences dans les données.

6. Sage (Idéal pour l'intégration financière et comptable)

via Sage

Contrairement aux outils qui traitent la budgétisation comme une fonctionnalité superficielle, Sage vous offre un suivi détaillé des coûts par tâche, phase, code de coût et fournisseur, le tout directement lié à votre grand livre général. Vous pouvez gérer les devis, les engagements, les sous-traitants, les modifications de commande et les coûts réels en un seul endroit, ce qui permet de synchroniser la comptabilité et les opérations.

Ses outils robustes de prévision et de rapports sur le travail en cours (WIP) vous aident à surveiller la rentabilité des projets en temps réel, à détecter rapidement les problèmes de flux de trésorerie et à garantir la conformité aux normes financières.

Les meilleures fonctionnalités de Sage

Automatisez la facturation et les paiements pour réduire le travail manuel

Synchronisez facilement vos données avec les banques et les institutions financières pour un suivi en temps réel des transactions

Gérez efficacement les finances de vos projets grâce à la conformité fiscale et aux calculs automatisés

Intégrez des outils de gestion de projet et ERP pour une solution d'entreprise complète

Limites de Sage

Complexe pour les utilisateurs sans connaissances en comptabilité

Nécessite du temps et de l'expertise pour être correctement configuré

Tarifs Sage

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sage

G2 : 4,3/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Sage ?

Un avis G2 dit :

Sage Intacct offre un large intervalle de fonctionnalités, mais j'utilise le générateur de rapports personnalisés presque tous les jours. C'est un outil incroyablement puissant qui facilite la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'examen des données financières.

Sage Intacct offre un large intervalle de fonctionnalités, mais j'utilise le générateur de rapports personnalisés presque tous les jours. C'est un outil incroyablement puissant qui facilite la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'examen des données financières.

🧠 Anecdote : Le triangle de la gestion de projet, souvent appelé « triangle d'airain », illustre le fait que vous pouvez avoir un projet de bonne qualité, rapide ou peu coûteux, mais pas les trois à la fois.

7. Anaplan (Idéal pour la planification et les prévisions financières évolutives)

via Anaplan

Anaplan va au-delà de la budgétisation : c'est une plateforme de planification de projets connectée à l'ensemble de votre entreprise. Avec Anaplan, vous pouvez créer des modèles financiers complexes, exécuter des scénarios hypothétiques et comprendre comment les changements dans un domaine se répercutent sur l'ensemble de votre projet ou de votre organisation.

C'est comme avoir une boule de cristal pour les finances de votre projet, qui vous aide à repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

Les meilleures fonctionnalités d'Anaplan

Connectez les équipes et les données pour que tout le monde travaille avec les mêmes informations à jour

Modélisez des projets complexes à l'aide de données en temps réel pour améliorer la prise de décision stratégique

Évoluez sans effort pour répondre aux besoins croissants de votre entreprise sans ralentir vos performances

Intégrez facilement des systèmes ERP, CRM et autres systèmes d'entreprise pour un flux de travail unifié

Limites d'Anaplan

Les utilisateurs signalent des problèmes lors du chargement de grands ensembles de données

Impossible d'afficher les détails ou de développer les éléments parents

Tarifs Anaplan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anaplan

G2 : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Anaplan ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2:

Anaplan permet aux équipes financières de disposer d'une source unique et fiable pour la budgétisation. Grâce à sa plateforme cloud, des centaines d'utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un même plan budgétaire.

Anaplan permet aux équipes financières de disposer d'une source unique et fiable pour la budgétisation. Grâce à sa plateforme cloud, des centaines d'utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un même plan budgétaire.

🧠 Anecdote : La règle des 90-90 observe avec humour que les 90 % du code d'un projet sont développés en 90 % du temps alloué, tandis que les 10 % restants nécessitent également 90 % du temps, ce qui conduit à un total de 180 % du temps prévu dans le forfait.

8. Teamwork.com (Idéal pour la budgétisation de projets axés sur les clients)

Teamwork.com se distingue comme une solution de gestion des coûts de projet axée sur les équipes de services aux clients et le travail facturable, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les agences, les consultants et les services professionnels.

Ses principaux arguments de vente ? Suivi du temps et budgétisation intégrés, conçus pour maximiser la rentabilité. Avec Teamwork, vous pouvez définir des taux facturables et non facturables, créer des budgets de projet en fonction du temps ou de la valeur monétaire, et suivre en temps réel les heures enregistrées par rapport à ces budgets.

À mesure que les membres de l'équipe enregistrent leur temps, vous bénéficiez d'une visibilité instantanée sur les dépassements, les budgets restants et les éventuels dérapages.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Attribuez et suivez les tâches avec des délais et des priorités clairs

Collaborez sans effort en conservant vos fichiers, messages et mises à jour au même endroit

Transformez vos entrées de temps en factures en quelques clics

Obtenez des informations sur les projets et les clients les plus rentables afin de pouvoir évoluer de manière durable

Intégrez vos outils favoris tels que Slack, HubSpot et Google Drive

Limites de Teamwork.com

Les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits haut de gamme

Tarifs Teamwork.com

Free

Livraison : 13,99 $/utilisateur par mois

Grow : 25,99 $/utilisateur par mois

Vente : Tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Teamwork.com ?

Une évaluation de Capterra met en avant certains des avantages de cet outil :

Système complet de suivi du temps avec catégories de tâches de conception intégrées et calcul automatique des heures facturables. Fonctionnalités avancées de gestion de portefeuille qui permettent l'allocation simultanée des ressources et la gestion des priorités.

Système complet de suivi du temps avec catégories de tâches de conception intégrées et calcul automatique des heures facturables. Fonctionnalités avancées de gestion de portefeuille permettant l'allocation simultanée des ressources et la gestion des priorités.

9. Jedox (Idéal pour la modélisation et la planification financières avancées)

via Jedox

Considérez Jedox comme un pont entre vos données brutes et des informations exploitables. Il consolide les informations provenant de diverses sources, vous permettant ainsi de créer des modèles financiers détaillés et d'effectuer des simulations sophistiquées. Il est idéal pour les organisations qui prennent des décisions financières et stratégiques fondées sur des données fiables.

Les meilleures fonctionnalités de Jedox

Automatisez la budgétisation et les prévisions pour gagner du temps et réduire les erreurs

Analysez les données en temps réel pour améliorer la prise de décision

Évoluez sans effort pour répondre aux besoins des entreprises en pleine croissance

Intégrez facilement Excel, ERP et les outils BI

Limites de Jedox

La gestion de bases de données volumineuses peut entraîner une augmentation de l'utilisation de la mémoire et des problèmes de performances potentiels

Tarifs Jedox

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jedox

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Jedox dans la vie réelle ?

Selon une évaluation G2:

Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la facilité avec laquelle on peut se lancer. L'interface intuitive et les ressources utiles ont rendu le processus d'intégration très fluide, même pour ceux qui ne disposent pas d'une expertise technique approfondie. De plus, l'intégration avec des outils tels qu'Excel et des services basés sur le cloud garantit une transition vers Jedox transparente et efficace.

Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la facilité de mise en route. L'interface intuitive et les ressources utiles ont rendu le processus d'intégration très fluide, même pour ceux qui ne disposent pas d'une expertise technique approfondie. De plus, l'intégration avec des outils tels qu'Excel et des services cloud garantit une transition vers Jedox transparente et efficace.

10. Workday Adaptive Planning (Idéal pour les prévisions financières en temps réel)

via Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning est un outil de budgétisation, de prévision et de rapports basé sur le cloud. Il offre des informations financières en temps réel pour aider les équipes à surveiller la rentabilité des projets et à respecter les budgets.

Ce logiciel de suivi des coûts de projet vous permet de créer des modèles dynamiques qui favorisent l'agilité et la collaboration. Que vous travailliez dans la finance, l'équipe commerciale ou les ressources humaines, il rationalise la planification pour la rendre plus rapide, plus intelligente et plus adaptable au changement.

Principales fonctionnalités de Workday Adaptive Planning

Automatisez la planification financière pour réduire les erreurs manuelles

Analysez instantanément différents scénarios pour prendre des décisions commerciales basées sur des données

Intégrez-les à vos systèmes ERP et CRM pour connecter toutes vos données d'entreprise en un seul endroit

Limites de Workday Adaptive Planning

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

Tarification de Workday Adaptive Planning

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday Adaptive Planning

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Workday Adaptive Planning ?

Un avis TrustRadius indique :

Nous utilisons Workday Adaptive Planning pour notre processus budgétaire annuel et certains rapports. Workday Adaptive Planning permet à nos utilisateurs d'apporter des modifications au budget et de voir immédiatement le résultat net de ces modifications. Cela nous aide à atteindre plus rapidement notre budget cible. Nous prévoyons d'utiliser les tableaux de bord actifs d'Adaptive pour obtenir encore plus de données en temps réel et voir leur impact sur l'ensemble de l'organisation.

Nous utilisons Workday Adaptive Planning pour notre processus budgétaire annuel et certains rapports. Workday Adaptive Planning permet à nos utilisateurs d'apporter des modifications au budget et de voir immédiatement le résultat net de ces modifications. Cela nous aide à atteindre plus rapidement notre budget cible. Nous prévoyons d'utiliser les tableaux de bord actifs d'Adaptive pour obtenir encore plus de données en temps réel et voir leur impact sur l'ensemble de l'organisation.

Améliorez la gestion des coûts avec ClickUp !

Nous avons donc passé au crible une multitude d'outils budgétaires, des tableaux colorés de ClickUp à la puissance de traitement des données de Jedox, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Que vous construisiez des gratte-ciel avec Procore, que vous fassiez des prévisions avec Anaplan ou que vous essayiez simplement d'empêcher votre équipe de commander accidentellement une agrafeuse en or massif avec Teamwork.com, il existe un outil pour vous.

Si vous vous sentez toujours dépassé, rappelez-vous simplement que votre budget n'est pas une bête mythique que vous devez terrasser, mais plutôt cette plante d'intérieur que vous oubliez d'arroser

Si vous cherchez un point de départ, un outil qui allie flexibilité et puissance à des outils complets de budgétisation et de gestion financière, pourquoi ne pas essayer ClickUp ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez comment il peut transformer la gestion des coûts de vos projets !