11 modèles gratuits de plans de projet de rénovation pour organiser votre rénovation

Règle n° 1 de la rénovation : rien ne se passe jamais comme prévu. Règle n° 2 de la rénovation : vous avez quand même besoin d'un plan, car improviser avec un échantillon de carrelage dans une main et un entrepreneur qui hurle au téléphone dans l'autre n'est pas vraiment idéal.

Les propriétaires perdent le sommeil à cause de décisions concernant leur dosseret. Les designers d'intérieur reçoivent des textes de leurs clients à 3 heures du matin. Les entrepreneurs vivent dans des discussions de groupe. Les gestionnaires immobiliers vieillissent à vue d'œil. La vie dans le domaine de la rénovation est mouvementée.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un plan de projet de rénovation claire qui fonctionne réellement sans que vous deveniez un chef de projet à plein temps ou un devin à temps partiel. Mais soyons honnêtes, personne ne veut passer des heures à en créer un à partir de zéro.

Nous l'avons donc fait pour vous. Voici les meilleurs modèles gratuits de plans de projet de rénovation qui vous aideront à vous organiser, à garder la tête froide et peut-être même à dormir pendant les travaux.

Mettons-nous au travail avant que quelque chose d'autre ne vienne perturber votre planning !

Que sont les modèles de plan de projet de rénovation ?

Les modèles de plan de projet de rénovation sont des documents structurés ou des outils numériques utilisés pour organiser, gérer et suivre les tâches, les échéanciers, les budgets et les responsabilités liés à la rénovation.

Ils fournissent un format standardisé pour planifier et suivre correctement chaque phase d'un processus de rénovation, depuis les évaluations initiales et l'obtention des permis jusqu'à la démolition, la gestion du projet de construction et l'inspection finale.

Ces modèles comprennent généralement des sections sur la portée du projet, les listes de matériaux, les tâches des entrepreneurs, les délais et le suivi de la progression.

🧠 Fait amusant : en 2020, disposant de plus de temps libre, la plupart des Américains ont travaillé dans leur jardin. En Europe, la situation était différente : les Français se sont concentrés sur la décoration de leur maison, tandis qu'au Royaume-Uni, beaucoup ont choisi d'agrandir ou de rénover leur salle de bain.

11 modèles gratuits de plans de projet de rénovation

Découvrez quelques-uns des meilleurs modèles de rénovation proposés par ClickUp, chacun étant conçu pour faciliter la planification et la réalisation de vos projets de construction, afin que vous puissiez obtenir l'espace de vos rêves.

1. Modèle de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez chaque étape de la rénovation de votre maison grâce au modèle de rénovation domiciliaire ClickUp : suivez les budgets, les échéanciers et les tâches en un seul endroit

Le modèle de rénovation domiciliaire ClickUp vous offre une vue d'ensemble de l'ensemble de votre projet de rénovation. Du suivi des dates de démolition à la gestion des horaires des entrepreneurs, il vous permet de visualiser l'ensemble du processus grâce à des statuts de tâches, des checklists et des priorités personnalisables.

Vous pouvez suivre les budgets, les commandes de matériaux et la progression dans un seul tableau de bord, afin de ne jamais perdre de vue qui fait quoi et quand.

Au-delà des fonctionnalités de base, voici ce qui distingue ce modèle :

Organisez les tâches de rénovation par pièces, zones ou zones prioritaires

Liez les tâches avec des dépendances pour éviter les conflits de planification

Suivez la progression par statut de tâche à l'aide de la vue Tableau

Automatisez les mises à jour et les alertes à l'aide des automatisations ClickUp prédéfinies

Créez des dossiers pour séparer les travaux extérieurs, intérieurs et spécifiques à la conception

📌 Idéal pour : Les propriétaires ou les gestionnaires de projet qui souhaitent rester organisés pendant la rénovation de plusieurs pièces et selon différents échéanciers.

2. Modèle de plan de projet de rénovation de salle de bain ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez la plomberie, les permis et les installations à l'aide du modèle de plan de projet de rénovation de salle de bain ClickUp pour que la rénovation de votre salle de bain se déroule comme prévu

Si vous avez déjà sous-estimé la complexité d'une rénovation de salle de bain, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de plan de projet de rénovation de salle de bain ClickUp divise votre projet en sections distinctes, notamment la plomberie, la quincaillerie, le carrelage, l'électricité, etc.

Vous trouverez également un espace pour gérer les permis, les budgets et les échéanciers des entrepreneurs sans avoir à tout rassembler à la dernière minute.

Outre les éléments essentiels, le modèle vous aide également à :

Regroupez les travaux de rénovation par corps de métier afin d'éviter les chevauchements

Joignez les documents importants du projet , tels que les spécifications techniques ou les schémas de plomberie

Suivez les dates d'inspection et les approbations directement dans les cartes de tâches

Configurez des tâches récurrentes pour les suivis et les réunions avec les entrepreneurs

Utilisez des sous-tâches pour diviser les installations complexes en étapes gérables

📌 Idéal pour : Les designers, les entrepreneurs ou les propriétaires qui planifient des rénovations de salle de bain de petite à moyenne envergure impliquant plusieurs corps de métier.

👀 Le saviez-vous ? Si les rénovations de salles de bains et de cuisines sont restées populaires pendant la pandémie, les mises à niveau high-tech telles que l'internet haut débit et les caméras de sécurité ont également connu une hausse significative. Aux États-Unis, ces fonctionnalités domotiques ont été installées presque aussi souvent que l'aménagement de jardins et la peinture intérieure, ce qui montre une nette évolution vers des espaces de vie plus intelligents.

3. Gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez les équipes, les approbations et les échéanciers sans effort grâce au modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

La rénovation ne se résume pas à des tâches, il s'agit également de coordonner les équipes, les approbations et les livrables. Le modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp met de l'ordre dans le chaos.

Grâce aux dépendances entre les tâches, aux affichages de l'échéancier et au suivi des affectations, il fonctionne comme un superviseur de chantier virtuel qui ne pointe jamais.

Vous apprécierez également les avantages suivants :

Définissez des jalons pour les phases clés de la rénovation, telles que la démolition, la charpente et les inspections

Attribuez les rôles et les responsabilités à votre équipe grâce au suivi de la charge de travail

Affichez les indicateurs de santé du projet grâce aux tableaux de bord de gestion de projet immobilier

Suivez la progression de plusieurs propriétés à l'aide de dossiers et d'étiquettes de couleurs différentes

Simplifiez la communication grâce aux fils de commentaires et aux mentions de tâches

📌 Idéal pour : Les entrepreneurs généraux qui gèrent des équipes et des sous-traitants sur plusieurs propriétés ou des projets complexes.

📮 ClickUp Insight : 53 % des managers définissent la réussite d'un projet en se référant aux succès passés. C'est une démarche familière : regarder en arrière, copier ce qui a fonctionné. Mais voici le hic : les réussites d'hier ne correspondent pas toujours aux objectifs d'aujourd'hui, à la dynamique de l'équipe ou aux priorités de l'entreprise. Lorsque la réussite n'est pas clairement définie, les équipes s'appuient sur des hypothèses. Cela conduit à un manque d'alignement, à des résultats incohérents et à beaucoup de « Attendez... quel était notre objectif ? » Avec les objectifs et les jalons ClickUp, vous ne laissez pas la réussite au hasard. Vous la définissez ensemble. Fixez des objectifs clairs et mesurables, décomposez-les en tâches et en checklists, attribuez un budget réaliste et donnez à votre équipe une cible commune qu'elle peut voir.

4. Modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'activité sur le chantier, gérez les checklists de sécurité et surveillez le travail par phase à l'aide du modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Conçu pour les professionnels de la rénovation qui pensent davantage comme des constructeurs, le modèle de gestion de projet de construction ClickUp comprend tout ce dont vous avez besoin, du coût des travaux aux journaux de chantier. Vous y trouverez un suivi par phase, des checklists de sécurité et des mises à jour en temps réel, l'idéal pour gérer les rénovations résidentielles et commerciales légères.

Voici ce qui vous apporte un niveau supplémentaire de contrôle et d'organisation :

Suivez les heures de travail et les coûts des travaux grâce à des champs préformatés

Enregistrez quotidiennement les rapports de chantier directement dans l'environnement de travail

Définissez des rappels pour les réunions de sécurité récurrentes et les tâches de conformité

Visualisez les phases de construction dans un diagramme de Gantt avec des ajustements par glisser-déposer

Organisez les propositions de construction , les devis des fournisseurs, les factures et les demandes d'informations dans des espaces dédiés aux tâches

📌 Idéal pour : Les chefs de chantier ou les entreprises de rénovation qui gèrent plusieurs rénovations à gros budget en même temps dans un environnement de travail collaboratif.

5. Modèle de plan de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les inspections, les approbations de conception et chaque jalon de la rénovation avec le modèle de plan de projet de rénovation résidentielle ClickUp

Le modèle de plan de projet de rénovation domiciliaire ClickUp vous sert de plan directeur pour vos travaux de rénovation, en vous fournissant des flux de travail prédéfinis pour la démolition, les permis, les inspections et les approbations de conception.

Il comprend même des statuts personnalisés pour refléter les étapes courantes de la rénovation, telles que la charpente, la finition et les visites finales.

Il permet également de structurer les rénovations complexes en vous permettant de :

Créez des flux de travail pour l'obtention des permis municipaux ou la validation par les clients

Collaborez avec les entrepreneurs , les designers et les propriétaires à l'aide de commentaires et de mentions de tâches

Surveillez les facteurs de risque et les retards liés au projet à l'aide d'échéanciers visuels

Suivez les flux de travail parallèles, tels que la plomberie et l'ébénisterie, dans des vues distinctes

Joignez des images avant/après pour documenter la progression de la transformation

📌 Idéal pour : Les équipes travaillant sur des rénovations en profondeur ou des rénovations majeures nécessitant une coordination interfonctionnelle.

👀 Le saviez-vous ? Certains projets de rénovation offrent un retour sur investissement considérable: Le remplacement d'une porte de garage peut augmenter la valeur de votre maison de 194 %

Le remplacement d'une porte d'entrée par une porte en acier ajoute environ 188 %

Les rénovations mineures de cuisine rapportent environ 96 %

Les rénovations de salle de bain offrent un retour sur investissement d'environ 74 %

6. Modèle de planificateur de projet de rénovation ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez rapidement les améliorations telles que la peinture ou l'éclairage grâce au modèle flexible et facile à utiliser de ClickUp pour planifier vos projets de rénovation

Toutes les rénovations ne nécessitent pas une démolition complète. Pour les petits projets d'amélioration, comme le remplacement d'armoires, la mise à jour de l'éclairage ou la peinture intérieure, le modèle de planificateur de projet de rénovation ClickUp permet de structurer les tâches sans se perdre dans les détails. Léger mais personnalisable, il est parfait pour accélérer la réalisation de vos projets.

Même pour les petits travaux, vous pourrez toujours :

Donnez la priorité aux gains rapides grâce à un tableau de bord de projet simplifié

Planifiez les rénovations de chaque pièce à l'aide de la vue Pièce

Réutilisez les listes de tâches d'amélioration grâce aux structures de modèles enregistrées

Définissez des estimations de durée et des rappels pour les tâches à effectuer le week-end ou à court terme

Étiquetez les tâches avec les matériaux ou les outils nécessaires pour une meilleure préparation

Ajoutez des checklists mobiles pour l'achèvement des tâches sur site

📌 Idéal pour : les propriétaires et les professionnels du bricolage qui gèrent des tâches d'amélioration rapide ou des rénovations mineures.

7. Modèle de conception d'intérieur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les tâches de conception, recherchez des fournisseurs et gérez les commentaires des clients grâce au modèle de conception d'intérieur ClickUp

Les architectes d'intérieur jonglent avec beaucoup de choses : tableaux d'ambiance, fournisseurs, validations des clients et sourcing. Le modèle ClickUp pour l'architecture d'intérieur vous aide à tout organiser, de la conception à l'installation.

Ils comprennent des listes de tâches de conception, des cycles de révision par les clients et des intégrations visuelles afin que vos flux créatifs et opérationnels restent synchronisés.

Pour que votre vision créative et la réalisation de votre projet restent alignées, cette solution pour les projets de design d'intérieur vous permet également :

Intégrez des tableaux Pinterest, des maquettes 3D ou des documents Google Docs pour trouver l'inspiration en temps réel

Suivez les livraisons des fournisseurs et les délais de production par pièce

Gérez les boucles de révision grâce aux statuts d'approbation intégrés

Tenez vos clients informés de la progression grâce à la vue « Client Review » (Révision client) et à la vue « 3D Planner » (Planificateur 3D)

Créez un hub centralisé pour vos échantillons, vos spécimens et vos liens d'inspiration

📌 Idéal pour : Les architectes d'intérieur et les décorateurs qui gèrent des projets clients hautement personnalisés, de la conception à la réalisation.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez attirer plus d'acheteurs et développer vos annonces ? Utilisez un outil de marketing immobilier dédié pour gérer tout, des photos de propriétés et du suivi des clients aux campagnes sur les réseaux sociaux et à la communication par e-mail.

8. ClickUp Rénovation domiciliaire Étendue des travaux

Obtenez un modèle gratuit Définissez ce qui est inclus et exclu à l'aide du modèle ClickUp « Portée des travaux de rénovation domiciliaire », idéal pour définir des attentes claires

Avant de lever un marteau, vous devez avoir les idées claires, et cela commence par définir la portée des travaux. Le modèle de portée des travaux de rénovation domiciliaire de ClickUp vous permet de définir le « quoi », le « pourquoi » et le « comment » de votre rénovation.

Cela vous aide à définir les attentes des clients, à éviter les dérives en cours de projet et à vous assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même page.

Pour tous ceux qui ont besoin d'une base solide pour planifier, ce modèle peut également :

Définissez les livrables détaillés du projet par étape ou par fournisseur

Documentez clairement les contraintes et les hypothèses budgétaires

Liez directement les éléments de la portée aux tâches du projet pour une meilleure harmonisation, même pour l'installation d'un bureau à domicile

Ajoutez des échéanciers aux composants du projet pour améliorer la responsabilisation

Utilisez les champs de statut pour suivre les éléments finalisés, en cours de révision ou en attente

📌 Idéal pour : Les entrepreneurs et consultants qui ont besoin de formaliser la portée d'un projet avant son lancement ou avant la signature du client.

9. Modèle de charte de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre équipe sur les objectifs, les échéanciers et les contraintes dès le premier jour grâce au modèle de charte de projet de rénovation domiciliaire de ClickUp

Vous avez un gros projet de rénovation ? Ce modèle de charte de projet de rénovation résidentielle ClickUp vous aide à poser les bases. Il vous permet d'aligner votre vision, vos contraintes, vos objectifs, les parties prenantes et les risques, afin que votre équipe dispose d'un document de référence tout au long du cycle de vie du projet.

Grâce à ce modèle, vous pouvez également :

Définissez des indicateurs de réussite et des KPI alignés sur la vision du projet

Identifiez dès le départ les rôles et les niveaux d'engagement des parties prenantes

Ajoutez des plans d'atténuation des risques avec des attributions proactives aux propriétaires

Définissez et surveillez les budgets pour prendre des décisions éclairées concernant le projet

Conservez l'historique des chartes grâce au suivi des versions intégré

📌 Idéal pour : Les chefs de projet ou les entreprises qui souhaitent définir une stratégie et réduire les malentendus dès le premier jour.

🧠 Fait amusant : Une analyse des recherches Google et un sondage réalisés par une entreprise ont révélé que 9 propriétaires sur 10 entreprennent des rénovations, avec des budgets variant considérablement, de quelques centaines de dollars à plus de 50 000 $.

10. Modèle de plan de projet ClickUp pour la rénovation d'une cuisine

Obtenez un modèle gratuit Gérez tout, de la démolition à la livraison des appareils électroménagers, grâce au modèle de plan de projet ClickUp pour la rénovation de cuisine

Les rénovations de cuisine peuvent rapidement prendre des proportions gigantesques. Le modèle de plan de projet ClickUp pour la rénovation de cuisine structure tout, de la démolition à la livraison des appareils électroménagers en passant par l'installation des armoires.

Ils comprennent des outils de planification, des champs pour les coordonnées des fournisseurs et des rappels pour les permis afin que rien ne soit oublié.

Il offre également quelques outils supplémentaires qui vous aideront à rester sur la bonne voie :

Divisez les zones de la cuisine (comme les plans de travail ou la plomberie) en groupes de tâches distincts

Suivez les calendriers d'installation et de livraison des appareils électroménagers dans un seul affichage

Enregistrez les devis des fournisseurs et leurs coordonnées dans les tâches correspondantes

Surveillez la disponibilité des matériaux et les délais de production à l'aide des champs personnalisés

Créez des échéanciers d'inspection pour éviter les retards de transfert

📌 Idéal pour : Les entrepreneurs ou les propriétaires qui gèrent des projets de rénovation de cuisine avec des échéanciers serrés et plusieurs fournisseurs.

📚 À lire également : Modèles gratuits de plans d'urgence dans Word et ClickUp

11. Modèle ClickUp pour définir les objectifs des rénovateurs

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs trimestriels, suivez les performances et développez votre entreprise de rénovation à l'aide du modèle de définition d'objectifs pour les rénovateurs de ClickUp

Les rénovateurs axés sur la croissance ont besoin de plus que de simples listes de tâches. Le modèle de définition d'objectifs pour rénovateurs ClickUp vous aide à définir des objectifs trimestriels, à suivre les indicateurs clés de performance et à évaluer votre pipeline de projets. Utilisez-le pour stimuler la croissance de votre entreprise et définir des repères de projet plus intelligents.

Ce qui le distingue d'un outil de suivi basique :

Définissez et suivez vos objectifs trimestriels en matière de revenus ou de projets

Décomposez vos objectifs en tâches gérables avec des déclencheurs d'achèvement

Allouez les ressources et suivez les efforts nécessaires pour chaque objectif à l'aide de la vue Objectifs et efforts

Visualisez la progression de vos objectifs à l'aide du tableau de bord Objectifs de ClickUp

Alignez les membres de l'équipe sur des cibles mesurables et des responsabilités claires

📌 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises de rénovation, les rénovateurs indépendants et les chefs d'équipe qui cherchent à aligner leurs objectifs sur leurs performances.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de projet de rénovation ?

Avant de démolir le premier mur, un modèle de plan de projet de rénovation solide comprenant les fonctionnalités suivantes vous permettra de poser les bases pour que tout se passe bien :

Section « Aperçu du projet » claire : Présente les objectifs, la portée, le budget, l'échéancier et les principaux intervenants afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dès le premier jour

Répartition détaillée des tâches : Décompose chaque phase, de la démolition à la gestion immobilière en passant par la décoration, en tâches réalisables avec dépendances et priorités

Échéancier personnalisable avec jalons : Suivez les échéances critiques à l'aide de diagrammes de Gantt ou de planificateurs visuels pour maintenir votre élan et éviter les surprises

Suivi budgétaire et estimations des coûts : Comprend les coûts des matériaux, la main-d'œuvre, les permis et Comprend les coûts des matériaux, la main-d'œuvre, les permis et les plans d'urgence pour éviter les dépassements de budget

Allocation des ressources et contacts : Listes des personnes chargées de chaque tâche, y compris les entrepreneurs, les fournisseurs et les membres de l'équipe interne

Checklist des permis et de la conformité : Couvre les règles de zonage, les codes de sécurité et les formalités juridiques afin que le projet ne se heurte pas à des obstacles bureaucratiques

Section gestion des risques : Signale les retards ou les dépassements de coûts potentiels et propose des plans de sauvegarde pour y faire face

Suivi de la progression et mises à jour du statut : Vous permet de suivre la progression en temps réel et d'ajuster si nécessaire à l'aide de commentaires ou de libellés de statut

Documentation avant/après : Contient des photos de référence, des croquis et des visuels finaux pour présenter la transformation

Journal de communication et d'approbation : Conserve une trace des commentaires des clients, des approbations de conception et des échéanciers de décision

Il existe des centaines de modèles de rénovation, mais la plupart ajoutent plus de confusion que de clarté. Certains sont trop basiques, d'autres beaucoup trop complexes.

La vraie différence réside dans le fait de trouver un modèle qui fonctionne comme vous le faites, et c'est là que ClickUp se démarque.

C'est votre application tout-en-un pour le travail, des calendriers de démolition et échéanciers des entrepreneurs aux permis, achats et listes de tâches. Et grâce à ses modèles de rénovation gratuits, vous n'avez pas à partir de zéro ni à perdre de temps à personnaliser des feuilles de calcul génériques.

Kira Kieffer, responsable marketing chez Renewal By Andersen, explique :

ClickUp offre une gestion des tâches personnalisable, une interface intuitive, un suivi du temps, des fonctionnalités collaboratives, l'automatisation, des tableaux de bord personnalisables, un accès invité, un accès mobile et de nouvelles mises à jour régulières.

ClickUp offre une gestion des tâches personnalisable, une interface intuitive, un suivi du temps, des fonctionnalités collaboratives, l'automatisation, des tableaux de bord personnalisables, l'accès invité, l'accès mobile et de nouvelles mises à jour régulières.

CEMEX, l'une des plus grandes entreprises mondiales de matériaux de construction, a utilisé les modèles prêts à l'emploi de ClickUp pour centraliser toute sa planification. Les équipes pouvaient suivre la progression, les échéanciers et les approbations en temps réel, sans chaînes d'e-mails ni devinettes pour savoir qui faisait quoi.

Le résultat ? Une mise sur le marché 15 % plus rapide et beaucoup moins d'allers-retours.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas de choisir le modèle le plus joli, testez-le. Avant de le valider, créez un faux projet avec des tâches qui se chevauchent, un échéancier retardé et une demande de modification à mi-parcours. Si le modèle ne peut pas gérer ce genre de chaos sans s'effondrer (ou vous faire s'effondrer), jetez-le.

Gardez le contrôle, de la démolition aux finitions

Les rénovations suivent rarement un cours linéaire. Les budgets changent, les matériaux sont livrés en retard, les entrepreneurs modifient leur calendrier et, soudain, votre simple rénovation devient un travail à plein temps. C'est là qu'un plan de projet solide et prêt à l'emploi peut vous faire gagner des heures de stress (et peut-être quelques arguments).

Les modèles ClickUp que nous avons présentés dans cette liste ne sont pas de simples checklists. Il s'agit de systèmes complets de gestion de rénovation conçus pour faire face au chaos réel des rénovations.

De l'attribution des tâches et du suivi des échéanciers à la gestion des détails des fournisseurs, des modifications de commande, des photos du chantier et des livraisons de matériaux, chaque modèle vous offre un emplacement centralisé pour gérer l'ensemble de votre rénovation.

La flexibilité de ClickUp vous permet de personnaliser ces modèles en fonction de votre flux de travail. Les propriétaires peuvent surveiller de près les coûts et les livraisons, les designers peuvent gérer les sélections et les commentaires des clients, les entrepreneurs peuvent coordonner les calendriers et les sous-traitants, et les gestionnaires immobiliers peuvent suivre plusieurs projets sur différents sites.

Et oui, ils sont tous entièrement gratuits.

Prêt à abandonner les feuilles de calcul, les notes autocollantes et les suivis interminables ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez à utiliser ces modèles de projets de rénovation dès aujourd'hui. Votre futur vous en remerciera (et votre santé mentale aussi).