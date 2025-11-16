Les 11 meilleures alternatives à Zulip pour la communication et la collaboration en équipe

La productivité de votre équipe dépend de l'efficacité avec laquelle chacun communique.

Si les discussions thématiques de Zulip fonctionnent bien pour les équipes asynchrones, elles peuvent s'avérer insuffisantes si vous recherchez des intégrations plus poussées, des outils de gestion de projet intégrés ou une assistance plus performante de la vidéo.

Il existe de nombreuses plateformes de collaboration d'équipe flexibles qui pourraient mieux convenir au mode de travail de votre équipe. Dans cet article, nous examinerons les meilleures alternatives à Zulip qui permettent de maintenir un flux de communication et de garder les projets sur la bonne voie, quel que soit le lieu ou le moment où votre équipe travaille.

🔎 Le saviez-vous ? Il faut environ 23 minutes pour se recentrer après un changement de contexte. Choisir une plateforme qui regroupe les sujets, les tâches et les discussions en un seul endroit permet de réduire le bruit, afin que votre équipe reste dans un flux, et non dans un mode rattrapage.

Les meilleures alternatives à Zulip en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Collaboration tout-en-un ; création de tâches, de documents et de tableaux blancs alimentés par l'IA directement depuis ClickUp Chat. Collaboration tout-en-un ; création de tâches, de documents et de tableaux blancs alimentés par l'IA directement depuis ClickUp Chat. Forfait gratuit disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Slack Intégrations Canaux, fils de discussion, plus de 2 400 intégrations Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/mois Microsoft Teams Utilisateurs de Microsoft 365 Intégration bureautique, appels, canaux Gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $/mois Mattermost Organisations soucieuses de la sécurité Auto-hébergement, conformité Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Rocket. Discuter Déploiement auto-hébergé Open source, personnalisable Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois Discord Création d'une communauté Canaux vocaux, serveurs Gratuit ; personnalisations disponibles pour les entreprises Twist Communication asynchrone Priorité aux fils de discussion, facilité de concentration Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois Pumble Petites équipes à budget limité Historique illimité, canaux Gratuit ; forfaits payants à partir de 3 $/mois Zoom Communication axée sur la vidéo Vidéo HD, discuter avec l'équipe Gratuit ; forfaits payants à partir de 17 $/mois Flock Flux de travail rationalisés Outils de productivité intégrés Gratuit ; forfaits payants à partir de 3 $/mois Google Workspace Utilisateurs de l'écosystème Google Intégration de Gmail, Drive et Meet Les forfaits payants commencent à 3 $ par mois.

Qu'est-ce que Zulip ?

Zulip est un logiciel de communication d'équipe open source qui organise les discussions en flux et en sujets spécifiques. Contrairement aux applications de messagerie traditionnelles qui structurent les discussions de manière chronologique, Zulip utilise un système de fils de discussion unique qui combine l'instantanéité de la communication en temps réel avec l'organisation des fils de discussion par e-mail.

La plateforme offre des fonctionnalités telles que :

Fils de discussion thématiques pour des discussions organisées

Fonction de recherche puissante

Assistance au formatage de texte enrichi Markdown

Fonctionnalités de partage de fichiers

Intégrations avec divers outils et services

Assistance multiplateforme, y compris les applications mobiles

Zulip est particulièrement populaire auprès des équipes de développeurs et des organisations qui préfèrent les alternatives open source offrant des contrôles de confidentialité rigoureux.

👀 Le saviez-vous ? C'est un médecin finlandais qui a créé le premier chat d'équipe. En 1988, Jarkko Oikarinen a créé l'Internet Relay Chat (IRC) alors qu'il travaillait dans un hôpital en Finlande afin d'améliorer la communication entre les médecins.

Limites de Zulip

Le modèle de flux et de sujets de Zulip offre une approche distinctive de la communication d'équipe. Cependant, ce système unique présente plusieurs inconvénients notables qui peuvent avoir un impact sur la productivité et l'efficacité de la collaboration de votre équipe.

Courbe d'apprentissage abrupte : les flux et les sujets peuvent dérouter les utilisateurs habitués aux dispositions de discuter traditionnelles.

Vidéo conférence limitée : aucune option native robuste ; dépend d'intégrations tierces.

Gestion de tâches de base : fournit l'assistance à la création de tâches, mais ne dispose pas de fonctionnalités complètes de gestion de projet.

Expérience mobile : les applications mobiles peuvent sembler moins abouties que leurs équivalents pour ordinateur de bureau.

Communauté plus petite : moins d'intégrations et un écosystème d'assistance plus restreint que les principaux concurrents.

Interface utilisateur : l'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport à des plateformes de collaboration plus modernes.

Gestion des notifications : les paramètres de notification peuvent être moins intuitifs que dans d'autres outils.

À mesure que les équipes s'agrandissent et que les besoins en matière de communication deviennent plus complexes, ces limites deviennent souvent plus prononcées, ce qui pousse les organisations à explorer d'autres plateformes.

🧠 Anecdote : le terme « fatigue Zoom » a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, alors que les gens dépendaient de plus en plus des vidéoconférences pour le travail, l'éducation et les interactions sociales. Inventé par le professeur Jeremy Bailenson de Stanford, ce terme décrit l'épuisement causé par les réunions virtuelles. Il est alimenté par le contact visuel constant, le fait de se regarder son propre visage, les mouvements physiques limités, la surcharge cognitive, le manque de pauses informelles et la pression de rester « connecté » en permanence.

Les meilleures alternatives à Zulip

Voici notre liste des meilleures alternatives à Zulip. Ces outils peuvent vous aider à découvrir d'autres systèmes pour améliorer la collaboration et la communication entre différentes équipes.

ClickUp (meilleur outil de collaboration tout-en-un avec gestion de projet)

Essayez de discuter avec ClickUp dès maintenant Accélérez la collaboration efficace en discutant avec ClickUp Chat

Les outils de communication déconnectés se limitent à la discussion. ClickUp, en revanche, est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par une IA entièrement contextuelle qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Ceci est particulièrement utile pour les équipes à distance, les développeurs, les entreprises et les professionnels qui ont besoin d'une communication efficace en temps réel, étroitement intégrée à leurs flux de travail.

Le problème avec les applications de discuter modernes, c'est qu'elles sont séparées de votre lieu de travail. Vous faites le point avec un collègue sur une tâche, obtenez une mise à jour, puis mettez manuellement à jour la tâche pour refléter cette mise à jour. Ou bien, vous parcourez les fils de discussion ligne par ligne juste pour obtenir le contexte dont vous avez besoin pour faire votre travail. Tout cela prend fin avec ClickUp Chat.

Grâce à l'application de messagerie intégrée à ClickUp, vous pouvez transformer instantanément vos discussions en tâches ClickUp, les attribuer à la bonne personne et fixer une date limite. Il est ainsi facile de saisir les actions à entreprendre au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans la conversation, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Vous pouvez également utiliser l'IA pour résumer les fils de discussion, attribuer des messages ou trouver des tâches connexes, le tout directement depuis le chat.

Comme ClickUp combine le discuter d'équipe et la gestion des tâches, chaque discussion se transforme naturellement en travail assigné avec de la propriété et des délais clairs.

Attribuez plusieurs tâches directement dans ClickUp Chat.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez créer des documents ClickUp Docs et des tableaux blancs ClickUp Whiteboards directement depuis votre fenêtre de discuter, sans interrompre le flux, le tout grâce à ClickUp AI.

La fonctionnalité SyncUps de ClickUp améliore encore la communication au sein de l'équipe en intégrant les réunions à votre flux de travail.

Contrairement aux outils de conférence traditionnels qui sont isolés de votre travail, SyncUps combine des réunions de vidéo en temps réel avec des agendas collaboratifs, des notes, des enregistrements et la création automatique de tâches, le tout directement intégré dans le contexte de votre projet.

Collaborez en face à face avec vos collègues en quelques secondes grâce à ClickUp SyncUps.

Avec SyncUps, vous pouvez créer des modèles de réunion structurés, ajouter des éléments de l'agenda de manière collaborative avant le début de la réunion, enregistrer les discussions clés pour pouvoir les consulter ultérieurement et convertir instantanément les points de discussion en tâches assignables.

Contrairement aux applications de messagerie autonomes telles que Zulip, vous pouvez également partager des documents, des images et des fichiers depuis votre écosystème de travail entièrement achevé directement dans ClickUp Chat, afin que les ressources soient toujours à portée de main. Cela facilite la recherche et l'accès aux éléments essentiels. Cette fonctionnalité de recherche est unifiée dans Chat et Tasks et ne se limite pas à l'historique des discussions.

Et si quelqu'un pose une question dans le chat de groupe, laissez simplement votre agent ClickUp y répondre. Les équipes peuvent rapidement obtenir des réponses à leurs questions sur l'espace de travail, générer des idées de contenu ou confier les tâches répétitives à ClickUp AI profondément intégrée au chat. Cela permet de maintenir des discussions avec une productivité élevée et une focalisation sur le travail à forte valeur.

Utilisez l'agent de réponses automatiques dans ClickUp Discuter pour obtenir des informations plus rapidement.

ClickUp Brain améliore la communication entre différentes équipes en intégrant des capacités d'IA directement dans vos discussions. Il vous aide à rédiger des réponses, à résumer de longues discussions et à générer des solutions créatives, le tout dans le contexte du discuter.

ClickUp Brain MAX, un compagnon IA dédié pour ordinateur de bureau, unifie le chat, la recherche et l'automatisation dans toutes vos applications de travail et sur le Web. Grâce à son chat IA multimodèle, ses réponses contextuelles et sa fonction de reconnaissance de texte, Brain MAX vous aide à créer, trouver et automatiser votre travail plus rapidement, mettant ainsi fin au chaos des outils IA déconnectés.

Grâce à son chat intégré, sa gestion de projet, sa messagerie directe, son partage de fichiers et sa visioconférence intégrée, ClickUp rationalise les flux de travail, réduit la fatigue liée aux applications et garantit que les discussions de votre équipe débouchent toujours sur des actions concrètes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches directement en discutant et liez-les à des tâches ou à des documents pour une intégration transparente de votre flux de travail.

Obtenez des réponses instantanées sans intervention humaine grâce aux agents de discuter ClickUp.

Canaux organisés par projet et par tâche, discussions de groupe et messagerie directe privée, le tout sur une seule et même plateforme.

Tirez parti des notifications intelligentes et des automatisations de flux de travail pour rester concentré et éviter la surcharge de notifications.

Utilisez les discussions en fil de discussion et la fonction de recherche puissante pour suivre facilement les discussions et retrouver rapidement des informations passées.

ClickUp limitations

Vous devrez peut-être passer par une phase d'apprentissage en raison de l'ensemble complet de fonctionnalités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp a réduit le chaos lié à la gestion de plusieurs équipes, plateformes et projets. Je n'ai plus besoin de passer d'une application à l'autre pour discuter, consulter des documents, gérer des tâches et suivre les mises à jour. Cela a rendu mon entreprise plus efficace, plus cohérente et plus productive, en particulier dans un bureau où tout va très vite comme le nôtre.

💡 Conseil de pro : pensez à utiliser les fonctionnalités de ClickUp telles que « @mentions » pour attirer directement l'attention de quelqu'un, mais évitez d'en abuser afin d'éviter une surcharge de notifications et des distractions inutiles. Adopter une bonne étiquette de discuter favorise un environnement de communication respectueux et efficace, améliorant ainsi la collaboration et la productivité de l'équipe.

2. Slack (le meilleur pour les intégrations et l'écosystème)

via Slack

Slack reste un choix populaire pour la communication d'équipe, organisant les discussions en canaux pour les projets, les sujets ou les services.

Son écosystème d'intégration étendu se connecte à plus de 2 000 applications tierces, rationalisant les flux de travail directement dans les discussions. Contrairement aux fils de discussion axés sur des sujets spécifiques de Zulip, Slack utilise des canaux et des fils de discussion pour réduire l'encombrement.

Le générateur de flux de travail de Slack permet une automatisation personnalisée sans codage, tandis que ses outils de recherche et de résumé alimentés par l'IA aident les équipes à trouver des informations et à rattraper les discussions manquées. Il offre également une fonctionnalité de recherche solide dans tous les messages et fichiers, des réunions quotidiennes pour des appels audio/visioconférence rapides et des documents Canvas pour la documentation collaborative.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez vos discussions dans des canaux publics et privés.

Lancez des discussions audio instantanées avec partage d'écran

Personnalisez les notifications personnalisées en fonction de mots-clés et de leur importance.

Améliorez la collaboration sur le lieu de travail avec Slack Connect.

Limites de Slack

Peut devenir accablant avec de nombreux canaux et notifications

Capacités de gestion des tâches et fonctionnalités d'IA limitées par rapport aux outils axés sur les projets

Tarifs Slack

Free

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 34 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'apprécie la possibilité de créer plusieurs groupes, ce qui permet d'organiser efficacement la communication. De plus, je trouve la fonctionnalité « réunion quotidienne » particulièrement utile ; son caractère informel permet des interactions rapides et individuelles qui permettent de résoudre les problèmes plus efficacement que les messages texte.

📮 ClickUp Insight : 64 % des employés travaillent occasionnellement ou fréquemment en dehors de leurs heures de travail prévues, et 24 % d'entre eux font des heures supplémentaires presque tous les jours ! Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du travail sans fin. 😵‍💫 Pigment, une plateforme de planification commerciale, est passée à ClickUp pour résoudre ses problèmes de communication fragmentée. Grâce à ClickUp Chat, tâche ClickUp et automatisation ClickUp, elle a réduit ses frais de communication de 40 % et amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 %, accélérant ainsi ses cycles de développement.

3. Microsoft Teams (idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Du discuter informel à la collaboration sur des documents, Microsoft Teams élimine les frontières entre communication et productivité en intégrant profondément les applications Office dans les discussions. Teams vous permet de discuter de sujets tels que les projections trimestrielles tout en affichant le fichier Excel réel, ce qui vous permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, à condition que vous travailliez dans l'écosystème Microsoft 365.

Pour ces organisations, il rassemble le discuter, les fichiers et les réunions dans un seul et même espace. Teams offre également un hub de collaboration complet, profondément intégré à la suite de productivité de Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intégrez les applications et outils essentiels dans les canaux de communication

Protégez les discussions sensibles grâce à des contrôles de sécurité avancés.

Créez des réunions plus engageantes grâce au mode Together.

Facilitez les discussions en petits groupes grâce à des salles de réunion dédiées.

Organisez des diffusions à grande échelle grâce à des outils complets pour les évènements en direct.

Limites de Microsoft Teams

Peut être gourmand en ressources et lent sur du matériel ancien.

Interface utilisateur plus complexe que celle des outils de discuter dédiés

Prix Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Microsoft 365 Entreprise Standard : 12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Microsoft 365 Enterprise E3 : 22 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 8 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Teams ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie beaucoup le fait que Teams regroupe tout au même endroit : les discussions, les réunions, les fichiers et même les listes de tâches. C'est très pratique lorsque l'on travaille en équipe, car cela évite d'avoir à passer constamment d'une application à l'autre. J'aime également la façon dont il se connecte à Outlook et aux autres outils Microsoft, ce qui facilite grandement la planification des réunions ou le partage de documents. Il permet de rester organisé et m'aide à suivre l'avancement des projets.

🧠 Anecdote amusante : le premier ensemble de 176 emojis a été créé en 1999 par le designer japonais Shigetaka Kurita pour la plateforme Internet mobile de NTT DoCoMo. Ces emojis, fréquemment utilisés aujourd'hui pour discuter professionnellement, visent à améliorer la communication numérique en ajoutant des nuances émotionnelles.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Teams

4. Mattermost (idéal pour les organisations soucieuses de la sécurité)

via Mattermost

« Comment pouvons-nous mettre en place une collaboration moderne sans compromettre la sécurité ? » Cette question préoccupe quotidiennement les organisations soucieuses de la sécurité. Mattermost y répond grâce à ses capacités d'auto-hébergement et à ses fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, qui garantissent une souveraineté totale sur les données. Et ce, sans sacrifier l'expérience collaborative attendue par les équipes.

Mattermost propose une plateforme de communication d'équipe open source dotée de fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau entreprise. À l'instar de l'engagement de Zulip en matière de confidentialité, Mattermost s'attache à fournir une alternative sécurisée et auto-hébergée aux plateformes de discuter basées sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Mettez en forme vos messages avec Markdown pour une communication enrichie.

Effectuez des recherches exhaustives dans tous les messages historiques.

Automatisez les flux de travail grâce à des commandes slash personnalisées.

Effectuez une connexion directe à Active Directory et LDAP

Personnalisez les fonctions grâce à des plugins open source.

Suivez la conformité grâce au suivi d'un journal d'audit complet.

Limites de Mattermost

L'auto-hébergement nécessite une expertise technique et une infrastructure

L'interface utilisateur n'est pas aussi aboutie que certaines alternatives commerciales.

Tarifs Mattermost

Free

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mattermost ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie le fait que Mattermost soit open source et offre un contrôle total sur le déploiement et la sécurité des données. C'est idéal pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de conformité. L'interface est claire, prend en charge les discussions en fil de discussion et s'intègre bien avec les outils DevOps tels que Jira et GitLab. La messagerie en temps réel et le partage de fichiers sont fluides, ce qui est idéal pour les équipes à distance.

📮ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents alimentés par l'IA dans les canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

5. Rocket. Discuter (idéal pour un déploiement auto-hébergé)

L'auto-hébergement permet aux organisations de contrôler entièrement leurs données de communication, et Rocket. Chat rend cela possible en conservant tout au sein de votre propre infrastructure. Cette installation est pratique pour les équipes ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou celles qui ont besoin d'une plateforme hautement personnalisable.

Contrairement aux outils exclusivement basés sur le cloud qui vous limitent à des fonctionnalités prédéfinies, Rocket. Chat offre la flexibilité nécessaire pour créer une expérience de collaboration adaptée à votre équipe. Tout comme Zulip, il permet aux organisations de contrôler leur pile de communication tout en assurant l'assistance d'une gamme complète de fonctionnalités de discuter d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket. Discuter

Assurez la sécurité des discussions sensibles grâce au chiffrement de bout en bout.

Collaborez avec des partenaires externes grâce à un accès invité contrôlé.

Interagissez directement avec vos clients grâce au discuter en direct intégré.

Partagez et prévisualisez des fichiers en toute simplicité dans le cadre de vos discussions.

Gérez les permissions grâce à des rôles d'utilisateur personnalisables.

Intégrez des systèmes externes grâce à une API complète.

Limites de Rocket. Discuter

Nécessite des ressources techniques pour l'auto-hébergement et la maintenance.

L'interface utilisateur de l'utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux alternatives commerciales.

Tarifs Rocket. Discuter

Starter : gratuit

Pro : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rocket. Discuter

G2 : 4,2/5 (plus de 330 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rocket. Discuter ?

Un critique de Capterra déclare :

La personnalisation que vous pouvez faire et la simplicité avec laquelle vous pouvez ajouter un widget de chat en direct à votre application web comme vous le souhaitez, sans avoir à importer de modules supplémentaires, il vous suffit d'exécuter un script JavaScript dans votre application web. Les fonctionnalités sont très bonnes, mais il peut être un peu difficile de trouver comment les utiliser correctement 🙂

6. Discord (idéal pour créer une communauté)

via Discord

Discord est une plateforme de communication polyvalente qui offre l'assistance aux canaux de texte et vocaux au sein de serveurs personnalisables. Initialement conçue pour les gamers, elle sert désormais diverses communautés grâce à des fonctionnalités telles que le partage d'écran haute qualité, le streaming Go Live et les canaux de stage pour les grands évènements audio.

Discord offre un formatage de texte enrichi, des emojis personnalisés, des permission basées sur le rôle pour un contrôle d'accès granulaire et des bots qui ajoutent des fonctions allant de la modération à la lecture de musique.

Contrairement au fil de discussion structuré de Zulip, Discord organise les discussions en serveurs, canaux et fils de discussion avec de puissantes fonctionnalités de discuter vocal.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Signalez votre disponibilité grâce à des indicateurs de présence riches

Structurez les discussions grâce au fil de discussion dans les canaux

Organisez plusieurs environnements de travail avec des dossiers serveur

Automatisez les tâches grâce à des fonctionnalités bot étendues.

Faites des présentations à de grands groupes grâce à des canaux dédiés d'étape.

Limites de Discord

Limites de taille pour le partage de fichiers dans la version gratuite

Une apparence moins formelle peut ne pas convenir aux environnements professionnels.

Tarifs Discord

Free

Nitro Basic : tarification personnalisée

Nitro : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Discord

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Facile à paramétrer, à utiliser et à communiquer avec vos collègues. Interface exceptionnelle pour les écoles et les entreprises. *

📖 À lire également : Meilleures intégrations Discord (avis et tarifs)

7. Twist (idéal pour la communication asynchrone)

via Twist

Les notifications incessantes, la pression de devoir répondre immédiatement et le sentiment de ne jamais pouvoir rattraper son retard ? Twist met fin à tout cela grâce à un système de notification qui favorise le travail en regroupant les mises à jour, et la fonctionnalité de boîte de réception aide les utilisateurs à rattraper leur retard sur les fils de discussion importants sans avoir à faire défiler des journaux de discuter interminables.

Twist privilégie la communication asynchrone, organisant les discussions en fils de discussion plutôt qu'en flux chaotiques en temps réel. À l'instar de Zulip, Twist organise les conversations en canaux et en fils de discussion, mais met davantage l'accent sur les discussions ciblées et réfléchies. Chaque fil de discussion conserve un sujet clair avec des messages classés par ordre chronologique, ce qui facilite le suivi des conversations même après une absence.

La plateforme propose des fonctionnalités pour différentes équipes ou différents projets, une messagerie directe et une fonction de recherche complète dans toutes les discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Twist

Trouvez toutes les informations grâce à une puissante fonction de recherche dans toutes les discussions.

Intégrez des outils populaires tels que GitHub, Zapier et Todoist, tout en offrant l'assistance au partage de fichiers et au formatage Markdown.

Rédigez des messages réfléchis à l'aide d'un éditeur similaire à celui d'un e-mail.

Limites de Twist

Pas de visioconférence de vidéo native

Moins riche en fonctionnalités que les plateformes tout-en-un

Tarifs Twist

Free

Illimité : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Twist

G2 : 3,9/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Twist ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Toute l'équipe a adoré, car désormais, au lieu d'être distraits chaque fois que quelqu'un envoie un message sur un canal, les membres peuvent enfin se consacrer à du travail productif et consulter leurs e-mail et leurs notifications Twist quand ils le souhaitent.

8. Pumble (idéal pour les petites équipes disposant d'un budget limité)

via Pumble

Les équipes soucieuses de leur budget apprécient Pumble pour son historique de messages illimité et ses fonctionnalités de communication essentielles, qui ne sont pas proposées à des tarifs d'entreprise.

Au lieu de faire des compromis sur des fonctions essentielles, les petites équipes peuvent déployer une solution de communication achevée qui évolue en fonction de leurs besoins. Cette alternative à Slack offre une plateforme de communication d'équipe économique avec un historique de messages illimité, même dans son forfait gratuit.

Contrairement à l'approche spécialisée de Zulip en matière de fils de discussion, Pumble offre une expérience simple, similaire à Slack, qui se concentre sur les fonctionnalités de communication essentielles sans prix élevé.

Les meilleures fonctionnalités de Pumble

Collaborez avec des partenaires externes grâce à l'accès invité.

Accédez aux communications sur les applications mobiles iOS et Android.

Mettez en forme vos messages grâce aux fonctionnalités de texte enrichi.

Retrouvez vos discussions passées grâce à une fonction de recherche complète.

Contrôlez les interruptions grâce à des notifications personnalisables.

Restez connecté par visio-conférences avec des fonctionnalités de partage d'écran.

Limites de Pumble

Fonctionnalités avancées limitées par rapport aux alternatives premium

Moins d'intégrations avec des outils tiers

Tarifs Pumble

Free

Pro : 2,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 4,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 7,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pumble

G2 : pas assez d'avis disponibles

Capterra : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pumble ?

Un avis publié sur Capterra indique :

C'est en gros Slack, mais en mieux. Et l'option payante est proposée à un prix raisonnable, ce qui est également fantastique.

📖 À lire également : Alternatives à Pumble pour discuter et la communication d'équipe

9. Zoom (idéal pour la communication vidéo)

via Zoom

Les textes ont leurs limites : le ton, les émotions et les nuances se perdent souvent dans la traduction. C'est pourquoi discuter par chat peut rapidement dégénérer en de longs fils de clarifications. Cela ralentit tout le monde.

Zoom l'a bien compris. Il met l'interaction en face à face au premier plan, permettant aux équipes de passer facilement du discuter à la vidéo sans aucune friction, sans avoir à changer d'application ou à rechercher des liens de réunion. Alors que Zulip se concentre sur le texte structuré, Zoom adopte une approche plus humaine et en temps réel, avec la vidéo comme élément central et le chat comme complément utile.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Présentez vos idées clairement grâce à des fonctionnalités avancées de partage d'écran

Créez des groupes de discussion plus petits grâce aux salles de discussion

Personnalisez votre expérience de vidéo grâce à des arrière-plans virtuels

Enregistrez les réunions importantes grâce à la fonction d'enregistrement et de transcription.

Planifiez efficacement grâce à l'intégration du calendrier

Collaborez visuellement grâce à un tableau blanc interactif

Limites de Zoom

Les fonctionnalités de discuter ne sont pas aussi robustes que celles des plateformes dédiées.

L'organisation des discussions peut devenir difficile à gérer.

Tarifs Zoom

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 56 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Zoom ?

Un critique de G2 déclare :

La plateforme est très fiable, même pour les grandes réunions, et des fonctionnalités telles que l'assistant IA, les salles de réunion et les tableaux blancs persistants rendent la collaboration plus structurée et plus efficace.

10. Flock (idéal pour rationaliser les flux de travail)

via Flock

Chaque discussion pour discuter se termine par le même problème : « Qui fait quoi et pour quand ? »

Flock résout ce défi fondamental en matière de collaboration en intégrant des outils de productivité directement là où se déroulent les discussions. Lorsque votre équipe discute naturellement en s'étendant aux sondages, aux tâches et aux rappels, le flux de travail reste ininterrompu et la responsabilisation devient automatique.

Flock combine la messagerie directe avec des outils de productivité intégrés pour créer des flux de travail fluides. Contrairement à Zulip, qui met l'accent sur les fils de discussion structurés, Flock privilégie l'efficacité pratique. Il entoure les discussions de fonctionnalités orientées vers l'action qui aident les équipes à passer de la discussion à l'exécution sans changer de contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Connectez-vous en face à face grâce à la conférence vidéo

Créez des listes de diffusion personnalisées pour des communications ciblées.

Coordonnez vos emplois du temps grâce à l'intégration d'un calendrier de partage.

Trouvez rapidement des informations grâce à des fonctionnalités de recherche avancées.

Automatisez les flux de travail grâce à des commandes slash personnalisées.

Connectez-vous à des outils externes grâce à des intégrations robustes.

Limites de Flock

Interface moins intuitive et moins conviviale pour l'utilisateur que certaines solutions concurrentes

L'expérience mobile n'égale pas les fonctions du bureau.

Tarifs Flock

Free

Pro : 3 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flock ?

Un avis publié sur G2 indique :

Facile à installer et à utiliser, ne nécessitant que peu d'aide de la part de la direction pour presque toutes les fonctionnalités. Il est également facile à modifier et à gérer pour l'envoi de contenu et d'autres éléments grâce à son interface.

11. Google Workspace (idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Google)

via Google environnement de travail

Google facilite le travail d'équipe en intégrant la possibilité de discuter directement dans les applications utilisées pour le travail : Gmail, Drive, Docs et Meet. Cela permet de réduire les changements d'application et d'avoir davantage de discussions dans leur contexte, plutôt que dans des silos aléatoires. Cela réduit les distractions habituelles et permet à tout le monde de rester concentré.

Google Chat fait partie de cette installation. Il est intégré à Google Workspace, donc si votre équipe utilise déjà les outils Google, c'est un bon choix. Contrairement aux fils de discussion plus structurés de Zulip, Google Chat est fluide et simple, permettant aux équipes de discuter sans perturber leur flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Google environnement de travail

Lancez des visio-conférences Google Meet en un seul clic depuis discuter.

Partagez et collaborez sur des fichiers Drive sans quitter les discussions.

Attribuez et suivez les tâches au sein des espaces de communication.

Retrouvez n'importe quel message ou fichier grâce aux puissantes fonctionnalités de recherche de Google.

Collaborez en temps réel à l'aide de Smart Canvas et de Google Docs intégré.

Accédez à vos communications de manière transparente sur tous vos appareils grâce à des applications synchronisées.

Limites de l'environnement de travail de Google

Moins riche en fonctionnalités que les plateformes de discuter dédiées aux équipes

Les options de fil et d'organisation sont plus limitées que celles des outils spécialisés.

Tarifs Google Workspace

Business Starter : 3 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de l'environnement de travail de Google ?

Un critique de G2 déclare :

L'intégration transparente entre des outils tels que Gmail, Drive, Docs, Sheets et Meet est ce qui distingue vraiment ce produit. Elle permet à notre équipe de collaborer en temps réel, que ce soit pour rédiger des documents, pour le partage de fichiers ou pour planifier des réunions.

Trouvez la solution de communication idéale avec ClickUp

Chaque plateforme a ses points forts, mais ClickUp se distingue comme une option complète pour la communication et la collaboration. C'est une alternative solide à Zulip, en particulier pour les équipes à distance, les développeurs et les entreprises à la recherche d'un espace de travail tout-en-un.

Contrairement aux outils de communication à usage unique, ClickUp élimine la fragmentation qui survient lorsque les discussions ont lieu sur une plateforme tandis que le travail est terminé sur une autre.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la puissance d'une communication d'équipe et d'une gestion de projet véritablement unifiées !