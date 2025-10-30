Les 11 meilleures alternatives à Survicate pour les commentaires et les sondages personnalisés

Plus de la moitié de vos clients restent silencieux après une mauvaise expérience, et ce silence coûte plus cher qu'un seul utilisateur mécontent. Il cache des tendances, ralentit la croissance et vous oblige à prendre des décisions basées sur des suppositions.

La solution a toujours été de recueillir les commentaires des clients avant que les choses ne tournent mal.

Des outils tels que Survicate permettent de combler ces lacunes grâce à des fonctionnalités telles que la logique de sondage et la distribution multicanal. Cependant, ce n'est pas la seule option, et elle n'est peut-être pas la mieux adaptée à votre équipe.

Que vous recherchiez de meilleurs prix, des informations plus approfondies ou une expérience plus intuitive, il existe de nombreuses alternatives intéressantes. Voici les meilleures alternatives à Survicate pour vous aider à recueillir des commentaires, à améliorer la satisfaction et à prendre des décisions plus éclairées concernant vos produits.

🎯 Dans ce guide, vous trouverez : Des outils qui vont au-delà des sondages : pensez à l'IA émotionnelle et aux informations en temps réel.

Options pour les équipes de toutes tailles et tous budgets

Des flux de travail ciblés pour transformer les commentaires en décisions

Pourquoi chercher une alternative à Survicate ?

Comme l'explique un utilisateur de Survicate:

S'il disposait de fonctions plus avancées et d'analyses plus poussées, nous pourrions également l'utiliser pour des sondages complexes.

Bien qu'il soit idéal pour les sondages en ligne basiques, Survicate n'est pas à la hauteur des entreprises qui souhaitent gérer leur réputation globale. Voici quelques difficultés que vous pourriez rencontrer avec cet outil :

Options de sondage limitées : les restrictions sur les types et les formats de questions peuvent réduire la flexibilité nécessaire pour mener des sondages divers ou complexes.

Défis liés au ciblage d'audience : les filtres limite rendent plus difficile l'accès à des segments de clientèle spécifiques pour obtenir des commentaires ciblés.

Problèmes de performance : des ralentissements ou des retards occasionnels peuvent perturber la modification en cours et la gestion efficace de plusieurs sondages.

Personnalisation limitée : le nombre limité d'options de conception et de personnalisation rend difficile l'adaptation des sondages à l'identité de votre marque.

Analyses de base : manque d'outils et de fonctionnalités avancés pour la création de rapports, tels que l'analyse des sentiments sur plusieurs canaux.

Évolutivité limitée : mieux adapté aux équipes de petite et moyenne taille, peut s'avérer insuffisant pour les grandes organisations.

Préoccupations liées aux tarifs : offre moins de fonctionnalités que ses concurrents proposant des tarifs similaires, ce qui le rend moins rentable pour certains utilisateurs.

Les alternatives à Survicate en un coup d'œil

Nom de l'outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Toutes les tailles d'équipes (particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises) Formulaires de commentaires avec automatisation, logique conditionnelle, informations basées sur l'IA et outils de collaboration en équipe. Forfait Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Typeform Équipes créatives Expérience utilisateur interactive et parcours de questions personnalisés Les forfaits payants commencent à 29 $ ; personnalisation disponible pour les entreprises. Qualtrics Entreprises Logique personnalisée pour intégrer des sondages dans des sites web, intégration de Google Analytics et analyse Stats iQ et Text iQ avec IA et ML. Tarification personnalisée Google Formulaires Particuliers et petites entreprises Créateur de formulaires flexible, fonctionnalités de personnalisation, outils de visualisation des données intégrés Forfait Free ; personnalisation disponible pour les entreprises. SurveyMonkey Petites et moyennes entreprises Banque de questions, logique de sondage, assistance multilingue et outils d'analyse intégrés Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 11 $. Jotform Petites entreprises et entreprises de taille moyenne Intégrations de paiement, fonctionnalités d'automatisation, et conformité HIPAA Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 39 $. Zoho Sondage Entreprises de taille moyenne Assistance multilingue, distribution par e-mail, rapports en temps réel et intégration CRM. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $. GetFeedback Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises Constructeur par glisser-déposer, suivi NPS, intégration Salesforce et sondages optimisés pour les appareils mobiles. Tarification personnalisée Formulaires. application Particuliers et petites entreprises Créateur de formulaires sans code, listes de produits et assistance du paiement Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $. ProProfs Survey Maker Petites entreprises et équipes créatives Modèles personnalisables, logique de notation et de branchement, analyses en temps réel et intégrations. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 39 $. Formstack Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises Signatures électroniques, automatisation des flux de travail et fonctionnalités de cryptage des données Les forfaits payants commencent à 99 $.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Survicate

Investir dans le bon outil de service client est le moyen le plus simple de garantir la réussite de votre équipe CS. Découvrons les meilleurs outils de création de sondages et de formulaires en ligne qui peuvent améliorer l'expérience utilisateur grâce à des informations pertinentes.

ClickUp (idéal pour la création de formulaires personnalisables, la collecte de données et la gestion des commentaires)

Transformez les réponses des clients en résultats grâce aux formulaires ClickUp.

ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA, sert de point de référence commun pour les entreprises, les spécialistes du marketing et les équipes produit. Il s'agit d'une plateforme de productivité complète qui garantit l'organisation de la collaboration, des flux de travail et des données critiques.

La fonctionnalité Formulaires personnalisables de ClickUp permet aux utilisateurs de créer facilement des sondages de satisfaction de marque à l'aide d'une interface glisser-déposer, offrant une assistance pour une grande variété de types de champs (texte, menu déroulant, évaluation, etc.).

Que vous recueilliez des commentaires après-vente, meniez des sondages NPS ou recueilliez des suggestions sur les fonctionnalités des produits, vous pouvez adapter toutes vos questions à votre cible.

Contrairement aux outils de sondage rigides, ces formulaires s'intègrent naturellement à votre flux de travail et établissent instantanément une connexion entre les envois et des tâches exploitables. Finis les copier-coller de données d'une plateforme à l'autre ou les maux de tête liés à l'importation de fichiers. Cette intégration directe avec la tâche ClickUp rationalise la gestion des commentaires, transformant chaque contribution client en une tâche traçable.

Intégrez ClickUp Forms à votre portail client pour suivre les problèmes et les commentaires des clients, et les transformer en tâches exploitables.

Pour partager votre formulaire, que ce soit pour recueillir les commentaires des clients, les suggestions de produits ou les notes de satisfaction, il vous suffit de le partager via un lien ou de l'intégrer à une page web.

La vue Formulaire ClickUp fait également office de centre de commande.

Il se trouve directement dans votre barre des vues, votre barre latérale ou votre hub des formulaires, ce qui vous permet de créer et de gérer des formulaires directement à partir du projet sur lequel vous travaillez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre flux de travail pour mettre à jour un sondage ou en lancer un nouveau. Il est fluide et flexible, et intègre les formulaires de commentaires au cœur de vos opérations quotidiennes.

Répondez aux clients qui soumettent leurs commentaires via des formulaires grâce aux automatisations ClickUp.

Une fois que les réponses commenceront à affluer, vous aurez besoin d'un système qui ne se contente pas de stocker des données. Découvrez ClickUp Automatisations + IA Agents, votre assistant opérationnel infatigable.

Vous souhaitez attribuer instantanément des tâches de sondage à un chef de produit ? Informer le service réussite lorsque la note descend en dessous d'un certain seuil ? Automatiser les étapes suivantes en fonction du sentiment ? Rien de plus simple. L'automatisation Agentic dans ClickUp garantit que votre équipe reste réactive sans être submergée par le travail manuel.

Cette automatisation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir que les commentaires sont transmis aux bons membres de l'équipe et traités rapidement, ce qui améliore l'efficacité globale du flux de travail.

Pour avoir une vue d'ensemble, déployez votre stratège : ClickUp Dashboards. Il extrait des informations de vos formulaires, tâches et échéanciers, vous permettant ainsi de visualiser le sentiment des clients, le temps de réponse de l'équipe ou le statut d'avancement du suivi.

Ajoutez des cartes pour les résultats de sondages, les tendances ou la conformité aux accords de niveau de service (SLA), et vous obtiendrez un aperçu en temps réel de l'ensemble de votre écosystème de commentaires.

Ajoutons maintenant un peu d'IA à l'opération. ClickUp Brain permet aux équipes d'extraire rapidement des informations exploitables à partir d'un grand nombre de sondages de satisfaction sur les sites web et de sondages en ligne, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions en matière de produits et de services. Le tout depuis votre environnement de travail.

Analysez les envois des clients en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp Brain.

Vous pouvez débloquer des informations plus approfondies avec ClickUp Brain MAX. Avec Brain MAX, vous avez accès à des modèles d'IA améliorés, à la fonction Talk-to-Text, à des analyses plus approfondies et à des automatisations plus puissantes, ce qui vous permet d'analyser des commentaires complexes à grande échelle, de générer des rapports détaillés et d'automatiser des flux de travail sophistiqués.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajustez les questions du formulaire en fonction des sondages intégrés au produit, pour une expérience plus pertinente grâce à la logique conditionnelle

Créez des champs personnalisés dans les formulaires ClickUp pour recueillir exactement les informations dont vous avez besoin.

Ajoutez des éléments visuels en rapport avec vos questions à l'aide de blocs d'informations et de descriptions de questions.

Analysez les envois de formulaires en temps réel, résumer le parcours client, identifiez les thèmes communs et mettez en évidence les problèmes critiques grâce aux informations fournies par l'IA.

Gérez les rapports de bug, les demandes de fonctionnalités, les rétrospectives de sprint et les commentaires sur les processus internes grâce à des formulaires personnalisables pour les équipes logicielles

Envoyez un formulaire à l'aide de l'application mobile ClickUp.

ClickUp limitations

La courbe d'apprentissage peut être plus raide pour les débutants.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur TrustRadius indique :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent d'éventuels problèmes de performance.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez que ChatGPT écrive pour vous ? Ou vous avez besoin de Claude pour travailler sur du code ? Vous pouvez passer d'un modèle LLM à l'autre dans l'environnement de travail ClickUp !

2. Typeform (idéal pour la collecte interactive de données)

via Typeform

Si Survicate vous semble trop utilitaire, Typeform offre une alternative plus raffinée et conviviale. Sa disposition à une question à la fois crée un flux de discussion naturel sur n'importe quel appareil, ce qui stimule l'engagement et la qualité des réponses.

Les analyses basées sur l'IA de cet outil examinent les sentiments, les comportements et les intentions, vous aidant ainsi à comprendre ce que disent les utilisateurs et pourquoi. Il s'agit également d'une alternative solide à Jotform pour les équipes qui cherchent à simplifier leurs sondages sans sacrifier la qualité des informations recueillies.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Envoyez les envois de formulaires et les interactions sous forme d'évènements dans Google Analytics.

Ajoutez votre propre logo et vos ressources de marque pour concevoir l'identité de votre entreprise.

Obtenez une analyse détaillée du rapport de sondage sur les réponses moyennes et les plus populaires.

Limites de Typeform

Son installation automatisée des e-mails est peu pratique.

Les possibilités de personnalisation au-delà des modèles de sondage du fournisseur sont limitées.

Tarifs Typeform

Core Basic : 29 $/mois par utilisateur

Core Plus : 59 $/mois pour 3 utilisateurs

Activité d'entreprise principale : 99 $/mois pour 5 utilisateurs

Core Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 850 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'utilise Typeform pour sélectionner de nouveaux clients. Cela m'a énormément aidé, car cela me permet de réduire au minimum le besoin de leur poser physiquement les questions figurant sur le formulaire Typeform. Je peux trier les clients et examiner les données pour faciliter la commercialisation.

3. Qualtrics (idéal pour identifier et résoudre les frustrations des clients en temps réel)

via Qualtrics

Tous les clients ne vous diront pas quand quelque chose ne va pas, mais leurs actions le feront.

Les clics rageurs, le défilement erratique ou l'abandon d'un formulaire à mi-chemin peuvent tous être des signes de frustration. L'IA de Qualtrics détecte ce comportement pour identifier les moments où les utilisateurs rencontrent des difficultés. Vous pouvez identifier les points faibles en temps réel et planifier une solution.

Qualtrics génère également des informations prédictives sur l'ensemble du parcours de l'utilisateur grâce à la connexion des points. Vous pouvez suivre le sentiment des utilisateurs depuis leur première visite sur le site web jusqu'à leur dernier appel au service d'assistance. Cela permet à l'équipe de visualiser une image complète, ce qui favorise la fidélisation, la loyauté et l'amélioration des produits.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Intégrez des sondages à votre site web à l'aide d'une logique d'affichage personnalisée pour déclencher des questions en fonction du comportement des utilisateurs.

Intégrez Google Analytics pour assurer le suivi en temps réel de l'engagement des participants aux sondages, des taux d'abandon et du comportement des utilisateurs.

Mettez en œuvre des fonctionnalités d'IA et d'apprentissage automatique avec StatsiQ pour des analyses statistiques complexes et Text iQ pour l'interprétation des commentaires de texte ouverts.

Limites de Qualtrics

Communiquer avec le personnel du service clientèle peut s'avérer difficile.

Personnalisation limitée des rapports personnalisés

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qualtrics ?

Un avis publié sur G2 indique :

La plateforme Qualtrics offre de larges capacités d'intégration avec les différents systèmes SAP et non SAP, ainsi que différents canaux de communication pour la distribution des sondages.

👀 Le saviez-vous ? 81 % des consommateurs estiment que l'IA est essentielle au service client moderne.

4. Google Forms (idéal pour créer des formulaires dans l'écosystème Google)

via Google Formulaires

Vous êtes déjà profondément ancré dans l'écosystème Google ?

Google Formulaires est la meilleure solution pour collecter des données de manière gratuite et facile. Son intégration transparente avec Google Drive garantit que vos formulaires sont facilement accessibles, en modification en cours et partageables.

Les règles intelligentes de validation des données empêchent les utilisateurs de soumettre des données invalides ou incomplètes, ce qui vous évite de perdre du temps à vérifier et à nettoyer les réponses par la suite. Grâce aux règles intégrées, vous pouvez configurer des vérifications automatiques pour valider des entrées spécifiques en fonction du type de données souhaité.

Les meilleures fonctionnalités de Google Formulaires de Google

Offrez à vos clients la possibilité de créer, de modifier en cours et de répondre à des formulaires Google depuis n'importe quel appareil de leur choix.

Choisissez parmi plusieurs types de questions, glissez-déposez des éléments et appliquez des thèmes sélectionnés avec soin.

Créez des diagrammes circulaires, des diagrammes à barres et des graphiques linéaires simples pour visualiser les réponses aux sondages et obtenez un aperçu de vos données afin d'évaluer les tendances et les modèles.

Limites de Google Formulaires

Sa bibliothèque de modèles de sondage est limitée.

Manque de suggestions intelligentes, de sauts logiques et de branches

Prix de Google Formulaires

Free

Formulaires pour le travail : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 10 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Formulaires ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'apprécie particulièrement la possibilité de créer facilement des formulaires pour les besoins externes et internes.

📮 ClickUp Insight: 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent quotidiennement des outils d'IA pour leurs tâches personnelles, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de vos projets, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp ! Découvrez-le en action ici. 👇🏼

5. Survey Monkey (idéal pour recueillir des informations détaillées)

via Survey Monkey

Les formulaires SurveyMonkey mettent en place trois mécanismes : la logique de saut, le piping et la logique de retournement.

La logique de saut dirige les répondants uniquement vers les questions pertinentes en fonction de leurs réponses précédentes, éliminant ainsi les étapes inutiles et améliorant le flux du sondage. Le piping va encore plus loin en reportant les réponses dans les questions suivantes, créant ainsi une expérience dynamique et personnalisée qui s'apparente davantage à une discussion.

Enfin, Flip Logic aléatoireise les choix de réponses afin de minimiser les biais, garantissant ainsi que la commande des options n'influence pas la manière dont les répondants répondent aux questions de classement ou à choix multiples.

Les meilleures fonctionnalités de Survey Monkey

Suivez les réponses, affichez les indicateurs de participation en direct et surveillez les taux d'achèvement pour obtenir des informations en temps réel.

Comparez les données historiques, suivez les changements au fil du temps et comparez les résultats aux normes du secteur ou aux performances internes.

Générez des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires, des cartes thermiques et des graphiques de tendance qui facilitent l'interprétation des données complexes.

Choisissez parmi plus de 400 modèles SurveyMonkey pour créer rapidement des sondages personnalisés destinés à recueillir les commentaires des clients, évaluer l'engagement des employés, réaliser des études de marché, etc.

Limites de Survey Monkey

Les problèmes de latence de l'outil peuvent rendre difficile l'achevement d'un sondage.

Il n'informe pas les clients s'ils ont achevé le sondage sans avoir souscrit à un forfait tarifaire supérieur.

Tarifs Survey Monkey

Basique : Gratuit

Abonnement mensuel individuel standard : 11 $/mois

Avantage individuel annuel : 24 $/mois

Abonnement annuel individuel Premier : 59 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Survey Monkey

G2 : 4,4/5 (plus de 22 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SurveyMonkey ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible de créer et de diffuser des sondages avec un minimum d'effort. L'interface glisser-déposer permet de créer des sondages en un clin d'œil, même pour les personnes qui n'ont aucune connaissance technique.

6. Jotform (idéal pour la collecte de données hors ligne)

via Jotform

Jotform est une alternative puissante à Survicate qui excelle dans la création facile d'enquêtes de satisfaction client et de formulaires en ligne hautement personnalisés.

Il propose des milliers de modèles de sondages entièrement personnalisables, des options de conception avancées, notamment des CSS personnalisés, et un générateur de formulaires intuitif par glisser-déposer, vous permettant d'adapter les sondages à votre marque et à vos besoins spécifiques.

C'est également une excellente alternative à SurveyMonkey, car elle ne nécessite pas de connexion Internet pour la collecte de données. Cet outil permet à vos clients de remplir des formulaires, d'apposer leur signature et d'envoyer leurs réponses hors ligne. Une fois qu'ils sont de nouveau en ligne, toutes les données se synchronisent automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Téléchargez les commentaires recueillis dans différents formats (CSV, Excel, PDF) pour les utiliser dans vos rapports, vos analyses ou pour le stockage.

Verrouillez le formulaire à l'aide de la fonctionnalité de sécurité du mode kiosque afin d'empêcher les sorties prématurées et de garantir une collecte de commentaires ininterrompue et contrôlée.

Automatisez les abonnements, les adhésions et les paiements échelonnés pour une collecte des revenus sans tracas.

Limites de Jotform

Vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur la conception des modèles de sondage.

La création de branches peut s'avérer difficile.

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit pour toujours

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

🧠 Fait intéressant : les marques qui investissent dans la personnalisation ont 71 % plus de chances de fidéliser leur clientèle personnalisée.

7. Zoho Survey (idéal pour traduire les réponses à des sondages ouverts)

via Zoho Sondage

Un client espagnol laisse un avis détaillé sur un produit en espagnol, que un fournisseur français reçoit instantanément en français grâce à la fonctionnalité de traduction des réponses de Zoho Survey. Cette fonctionnalité traduit automatiquement les réponses courtes, les explications détaillées et les commentaires sous forme de matrice dans la langue de votre choix.

Zoho propose également un large intervalle de types de questions et une logique de sondage avancée, permettant une collecte de commentaires plus complexe et plus ciblée que Survicate.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Sondage

Créez des sondages multilingues dans plus de 75 langues pour votre clientèle personnalisée.

Créez des tickets d'assistance à partir des réponses aux sondages grâce à l'intégration Zoho Desk.

Appliquez des filtres avancés pour cibler des réponses spécifiques à l'aide de conditions telles que les réponses aux questions, les données démographiques ou des variables personnalisées.

Obtenez des informations plus approfondies sur la satisfaction client et les tendances en matière de commentaires grâce à ses fonctionnalités complètes de rapports et d'analyse des recherches utilisateur.

Limites de Zoho Survey

Après avoir répondu à un sondage, vos clients peuvent se retrouver sur une publicité indésirable pour Zoho Survey.

L'intégration avec des CRM tiers peut s'avérer difficile.

Tarifs de Zoho Survey

Free Forever

Basique : 6 $/mois par utilisateur

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 68 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Survey ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie particulièrement la façon dont les résultats sont présentés sous forme de diagrammes clairs, de rapports et de filtres faciles à utiliser. Je l'ai utilisé à la fois pour des évaluations internes de l'équipe et pour des formulaires de commentaires clients, et tout s'est très bien passé.

8. GetFeedback (idéal pour la gestion de l'expérience client intégrée à Salesforce)

via GetFeedback

Les outils de recueil des commentaires des clients peuvent former les décisions d'entreprise, et GetFeedback s'aligne sur cette vision.

Une fois les réponses recueillies, l'outil les mappe directement aux enregistrements Salesforce, liant ainsi le sentiment des clients aux données CRM existantes. Cela permet d'afficher une vue en temps réel de la satisfaction client.

Les équipes peuvent ensuite suivre les tendances en matière d'expérience client, identifier les points faibles et mesurer l'impact direct des commentaires sur la fidélisation et le chiffre d'affaires.

Les meilleures fonctionnalités de GetFeedback

Visualisez les informations grâce aux analyses intégrées dans les tableaux de bord Salesforce.

Déclenchez des flux de travail automatisés pour alerter les équipes de service afin qu'elles résolvent les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Lancez des campagnes de communication personnalisées ou lancez la création de dossiers directement dans Salesforce pour répondre aux préoccupations des clients.

Limites de GetFeedback

Les capacités de rapports et de visualisation sont limitées.

L'envoi d'un lien vers un sondage par e-mail ou dans le cadre d'une campagne entraîne des frais supplémentaires.

Tarifs GetFeedback

Tarification personnalisée

Évaluations et avis GetFeedback

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

9. Forms. application (Idéal pour la création de formulaires avec fonctionnalités intégrées de commerce électronique et d'automatisation)

Contrairement à Survicate, qui se concentre principalement sur les sondages et les commentaires des clients, l'application Forms. prend en charge les flux de travail transactionnels, ce qui la rend idéale pour les entreprises qui ont besoin de plus que la simple collecte de commentaires.

Imaginez une boulangerie qui vend des gâteaux personnalisés. Grâce à la fonctionnalité « panier de produits » de l'application Forms, la boulangerie peut créer un formulaire qui liste toutes les saveurs, tailles, garnitures et options de décoration disponibles. Les clients peuvent facilement effectuer leur sélection, télécharger des images de référence pour leur création et voir instantanément le prix total mis à jour en temps réel, grâce au calculateur intégré.

Formulaires. application : les meilleures fonctionnalités

Utilisez toutes les fonctionnalités disponibles sans inscription obligatoire pour un accès fluide.

Affichez les questions une par une grâce aux sondages étape par étape pour un meilleur engagement.

Collectez des données uniquement dans des zones géographiques spécifiques grâce aux restrictions de géolocalisation.

Utilisez plus de 5 000 modèles de sondages personnalisables et bénéficiez d'une assistance pour un nombre illimité de sondages (pour les forfaits payants).

Formulaires. Limites de l'application

Il manque des formulaires animés, et vous ne pouvez pas en créer de similaires sans utiliser du code.

Les utilisateurs du mode gratuit ne peuvent pas ajouter leur logo.

Tarifs de l'application Forms.

Free Forever

Basique : 25 $/mois

Pro : 35 $/mois

Premium : 99 $/mois

Formulaires. Évaluations et avis sur les applications

G2 : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Forms. application ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Vous pouvez ajouter votre logo même dans le forfait Free. Je l'utilise pour recueillir les inscriptions et je peux facilement suivre le processus.

10. ProProfs Sondage Maker (idéal pour comprendre les risques de perte de clientèle personnalisée)

via ProProfs sondage

ProProfs envoie instantanément des sondages Net Promoter Score (NPS) aux clients par e-mail, via des intégrations sur des sites web, des pop-ups dans les applications et les réseaux sociaux. À mesure que les réponses arrivent, les fonctionnalités avancées de cette alternative à Survicate génèrent des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels, aidant les entreprises à suivre les tendances au fil du temps.

Grâce à des tableaux de bord visuels, les entreprises peuvent rapidement analyser les pourcentages NPS, identifier les domaines à améliorer et repérer les risques potentiels de perte de clientèle.

Les meilleures fonctionnalités de Proprofs Survey Maker

Limites de Proprofs Survey Maker

La bibliothèque de modèles est limitée.

Les rapports peuvent sembler assez basiques par rapport à ceux de la concurrence.

Tarifs de Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials : 39,99 $/mois

Entreprise : 69,99 $/mois

Entreprise : 149,99 $/mois (abonnements annuels uniquement)

Évaluations et avis sur Proprofs Survey Maker

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

11. Formstack (idéal pour l'automatisation de la collecte de données dans les flux de travail de l'entreprise)

via Formstack

Formstack se concentre sur ce qui se passe une fois les données collectées. L'automatisation intégrée, les formulaires préremplis et les approbations dynamiques acheminent les informations vers les bonnes personnes, effectuent la population des documents, déclenchent les approbations et synchronisent avec vos systèmes.

Par exemple, un formulaire de prospect soumis est instantanément acheminé vers le représentant commercial désigné, tandis qu'un formulaire d'admission de patient est dirigé vers votre système d'archivage.

Cette alternative à Survicate prend également en charge des fonctionnalités avancées, telles que la logique conditionnelle, les formulaires dynamiques et l'intégration transparente sur les sites web, ce qui facilite la conception de sondages interactifs et personnalisés qui favorisent un engagement accru. Son interface intuitive et ses nombreuses options d'intégration aident les équipes à rationaliser la collecte de données et à améliorer la satisfaction client.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack

Remplissez automatiquement les formulaires à l'aide des données existantes provenant des CRM ou d'autres systèmes afin de réduire les frictions et les erreurs.

Automatisez les inscriptions aux évènements et les communications de suivi.

Intégrez des approbations, des logiques de saut et des flux de travail multi-utilisateurs pour un transfert efficace des données au sein de votre organisation.

Répondez aux besoins des secteurs qui exigent une protection stricte des données, tels que la santé, la finance et l'éducation, grâce au cryptage, à des exigences SMTP robustes et à des normes de conformité.

Limites de Formstack

La création de formulaires plus volumineux peut entraîner des ralentissements ou des blocages de l'outil.

Il peut être difficile de lier les sondages dans Formstack à un logiciel de paiement.

Tarifs Formstack

Formulaires : 99 $/mois

Suite : 299 $/mois

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 100 avis)

👀 Le saviez-vous ? Les organisations qui disposent des meilleurs programmes de formation client enregistrent une amélioration de 20 % de leur score de fidélité client.

Créez des formulaires en ligne avec la meilleure alternative à Survicate : ClickUp.

Recueillir les avis des clients ne devrait pas être une tâche fastidieuse.

Un bon outil de sondage ne se contente pas de recueillir des commentaires, il gère également les flux de travail, améliore la collaboration et vous aide à transformer les réponses en actions.

Bien que Survicate offre des fonctionnalités solides, il se peut qu'il ne réponde pas toujours à vos besoins.

Grâce à son automatisation basée sur l'IA, à la création flexible de formulaires et à ses intégrations transparentes, ClickUp est l'alternative parfaite à Survicate, votre espace de travail tout-en-un pour recueillir des réponses et mener à bien vos projets.

Recueillez des informations, agissez en conséquence et améliorez l'expérience utilisateur. Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour recueillir plus efficacement les commentaires.