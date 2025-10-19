Les 8 meilleurs logiciels de contrôle des coûts pour les projets de construction en 2025

Les budgets de construction ont tendance à déraper. Dès que vous perdez le suivi, les coûts explosent. Selon les rapports de McKinsey, 98 % des mégaprojets dépassent leur budget de plus de 30 % et subissent d'importants retards. Imaginez des modifications apportées aux plans en cours de construction, des relevés de temps manquants et une erreur Excel qui se transforme en catastrophe à six chiffres.

Pourtant, 80 % des entrepreneurs continuent de s'appuyer sur un suivi manuel, ce qui favorise les erreurs et le chaos. La solution ? Un logiciel de contrôle des coûts de construction qui automatise les dépenses, signale les anomalies en temps réel et regroupe tous les éléments dans un tableau de bord clair.

Dans ce guide, nous allons explorer les meilleurs outils de contrôle des coûts dans le secteur de la construction pour vous aider à éviter les dépassements, à prendre des décisions fondées sur des données et à respecter le calendrier et le budget de chaque projet. 🏗️

Un instant, vous êtes sur la bonne voie ; l'instant d'après, votre budget déraille. Ces outils vous aident à garder une longueur d'avance, en détectant les problèmes à un stade précoce et en maîtrisant les coûts.

Que rechercher dans un logiciel de contrôle des coûts pour le secteur de la construction ?

Les chantiers de construction sont comme des orchestres : une seule fausse note et tout le spectacle est compromis. Vous avez besoin de plus qu'un simple grand livre comptable ; vous avez besoin d'une baguette de chef d'orchestre pour harmoniser les budgets, les délais et les ressources en temps réel.

🧠 Le saviez-vous ? En 1989, Hard Dollar a mis fin aux méthodes traditionnelles d'estimation en remplaçant les calculs fastidieux par une solution automatisée.

Voici ce qu'un logiciel de gestion des coûts de construction devrait vous aider à faire :

Suivi des coûts : surveillez en temps réel les dépenses liées aux matériaux, à la main-d'œuvre et à l'équipement.

Alertes budgétaires automatisées : envoyez des notifications lorsque les coûts dépassent les limites prédéfinies, afin d'aider les équipes à prendre immédiatement les mesures nécessaires.

Prévision avancée : prédisez les dépenses futures en vous basant sur les données historiques et les tendances de dépenses afin d'éviter les surprises financières inattendues.

Tableaux de bord personnalisés : obtenez un affichage personnalisé des données et indicateurs importants que vous souhaitez suivre lors de : obtenez un affichage personnalisé des données et indicateurs importants que vous souhaitez suivre lors de la gestion de projets de construction

Gestion des ressources : Suivez l'utilisation de la main-d'œuvre, des matériaux et des équipements afin de garantir une utilisation optimale des ressources.

Intégration : Intégrez-le à des plateformes populaires telles que QuickBooks, Xero et Sage pour des flux de travail fluides.

Gestion des changements et des variations : suivez les modifications apportées au périmètre, mettez à jour les budgets et maintenez la transparence financière avec les parties prenantes.

Gestion des sous-traitants et des appels d'offres : automatisez la comparaison des offres, garantissez la précision des contrats et évitez les hausses de coûts inutiles.

Le meilleur logiciel de contrôle des coûts pour les projets de construction

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Nous avons sélectionné les meilleurs logiciels de contrôle des coûts qui rationalisent les processus de travail pour les entreprises de construction, les chefs de projet, les estimateurs, les équipes financières et les entrepreneurs. Que vous construisiez des projets à grande échelle ou que vous gériez des projets résidentiels, ces outils peuvent vous aider à respecter votre budget.

Voyons ce que chacun d'entre eux a à offrir.

ClickUp (idéal pour la gestion de projet de construction et le suivi des coûts)

Suivez vos projets de construction depuis la prévente jusqu'à la livraison, en passant par la conception.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet cloud de premier plan, à laquelle font confiance des milliers d'équipes à travers le monde, y compris dans le secteur de la construction. Elle rationalise les flux de travail complexes grâce à des mises à jour en temps réel, l'automatisation, des tableaux de bord et des outils intégrés adaptés aux besoins de votre entreprise.

Le logiciel de gestion de projet de construction ClickUp aide les équipes à gérer leurs projets en regroupant tout, de la prévente à la livraison, sur une seule plateforme intuitive. Les équipes peuvent centraliser tous les documents liés au projet, tels que les plans, les contrats, les autorisations et les permis, dans ClickUp Docs. Pour faciliter la collaboration en temps réel, ClickUp Chat permet de maintenir la connexion aux discussions liées au travail en intégrant les tâches et les documents dans une interface de chat alimentée par l'IA.

Conservez les commentaires et les discussions dans leur contexte (associés à des tâches, des documents ou des listes) sans changer d'outil grâce à ClickUp Chat pour discuter.

Le suivi du temps de travail de votre équipe est facile grâce à un chronomètre global. De plus, vous pouvez définir des estimations et créer des rapports qui montrent l'avancement de vos projets. Vous pouvez également envoyer des demandes d'informations et des formulaires d'approbation personnalisés aux entrepreneurs et aux concepteurs, attribuer des tâches et assurer le bon déroulement des flux de travail.

Les tableaux de bord financiers de ClickUp vous permettent de savoir où vous dépensez votre argent en vous permettant de surveiller en temps réel les allocations budgétaires, les dépenses réelles et les bénéfices. Vous pouvez également créer des tableaux de bord personnalisés pour le suivi des indicateurs clés de performance (KPI), tels que les pourcentages d'achèvement des projets et le respect du budget.

Créez des tableaux de bord personnalisés pour obtenir un aperçu de vos finances avec ClickUp.

ClickUp vous propose des modèles de gestion de chantier entièrement personnalisables qui comprennent des outils pour la gestion des tâches, des projets et des ressources, ainsi que des fonctionnalités de budgétisation.

L'un de ces modèles est le modèle de gestion des coûts de projet de ClickUp. Il vous aide à suivre et à contrôler chaque dollar dépensé au cours de votre projet.

Obtenez un modèle gratuit Estimez, approuvez et suivez toutes les dépenses liées à chaque projet, du début à la fin, grâce au modèle de gestion des coûts de projet ClickUp.

Il comprend six statuts personnalisés pour le suivi des coûts des projets et vous permet de classer les tâches par attributs afin de mieux les gérer. Il offre également des vues personnalisées telles que Liste des projets, Tableau des coûts des projets et Tableau du processus d'approbation, ce qui facilite l'accès et l'organisation des informations.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez et contrôlez les coûts de vos projets en temps réel.

Forfait votre budget et gérez les dépenses imprévues.

Prenez des décisions éclairées en matière d'allocation des ressources et de budgétisation

Le modèle d'analyse des coûts de projet de ClickUp est également très utile, car il vous permet de comparer les coûts de plusieurs projets.

Obtenez un modèle gratuit Analysez les performances de vos projets grâce au modèle d'analyse des coûts de projet de ClickUp

Il comprend des statuts personnalisés tels que Achevé, En cours et À faire pour le suivi de tous les éléments de coût, cinq champs personnalisés pour saisir les détails clés des coûts et des vues personnalisables pour que tout reste organisé et facile d'accès.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Obtenez une vue d'ensemble claire de toutes les dépenses liées à vos projets

Aidez-vous à identifier les possibilités de réduction des coûts

Faites une prévision des coûts futurs et planifiez les dépenses à venir

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi de projet : ajoutez : ajoutez des champs personnalisés ClickUp tels que « Budget estimé », « Dépenses réelles » et « Écart de coûts » pour suivre et comparer les progrès financiers à chaque étape de votre projet de construction

Suivi des coûts liés au temps : utilisez la fonctionnalité utilisez la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour enregistrer les heures consacrées à chaque tâche et les comparer à vos prévisions initiales, ce qui vous permet de créer facilement des feuilles de temps détaillées

Automatisations : configurez configurez les automatisations ClickUp pour avertir automatiquement votre architecte dès que vous approuvez les plans, garantissant ainsi un transfert fluide et des étapes immédiates sans suivi manuel

Vous voulez savoir comment gagner du temps grâce aux automatisations ? Regardez cette vidéo.

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide en raison de l'ensemble d'extension de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

ClickUp tient toutes ses promesses : c'est un outil véritablement tout-en-un qui me permet de gérer tout ce dont j'ai besoin. Il s'intègre à la plupart des autres outils utilisés par mes clients et fait partie de mes indispensables quotidiens depuis de nombreuses années.

ClickUp tient toutes ses promesses : c'est un outil véritablement tout-en-un qui me permet de gérer tout ce dont j'ai besoin. Il s'intègre à la plupart des autres outils utilisés par mes clients et fait partie de mes indispensables quotidiens depuis de nombreuses années.

2. Procore (le meilleur pour le contrôle des documents et la collaboration)

via Procore

Procore est un logiciel de gestion de projet de construction qui aide les équipes de construction à minimiser les erreurs liées à la duplication des données et aux feuilles de calcul déconnectées en stockant toutes vos données financières, telles que les budgets, les contrats, les ordres de modification et les factures, dans un seul système. Les relevés de temps intégrés permettent de suivre les heures de travail et les coûts associés directement par rapport à votre budget.

De plus, grâce à des tableaux de bord destinés aux propriétaires et aux dirigeants, vous pouvez générer instantanément des rapports sur les coûts, les écarts et la rentabilité afin d'améliorer la transparence.

Meilleures fonctionnalités de Procore :

Intégrez plus de 400 outils, notamment des systèmes ERP tels que SAP, Sage, QuickBooks, des logiciels BIM et d'autres outils de construction

Permettez aux équipes sur le terrain de prendre des photos, de soumettre des demandes d'informations, d'enregistrer les problèmes et de gérer les listes de tâches directement depuis les chantiers grâce à l'application mobile

Fournissez un accès basé sur les rôles et des flux de travail personnalisables qui vous permettent de contrôler qui peut afficher, effectuer une modification en cours ou approuver les éléments d'un projet

Limites de Procore

Pour les entreprises qui ne disposent pas d'équipes dédiées à la gestion de projet ou d'experts techniques, naviguer dans l'interface de Procore peut s'apparenter à un travail à plein temps

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Procore ?

Voici un avis publié sur G2:

Nous sommes une entreprise générale de construction commerciale, et Procore est devenu indispensable à notre fonctionnement. Nous l'utilisons pour la gestion de projet, la planification, la passation de marchés, la facturation, etc. Nous utilisons pratiquement toutes les fonctions qu'il offre et, franchement, nous ne pourrions pas gérer notre entreprise sans lui.

Nous sommes une entreprise générale de construction commerciale, et Procore est devenu indispensable à notre fonctionnement. Nous l'utilisons pour la gestion de projet, la planification, la passation de marchés, la facturation, etc. Nous utilisons pratiquement toutes les fonctions qu'il offre et, franchement, nous ne pourrions pas gérer notre entreprise sans lui.

💡 Conseil de pro : utilisez un logiciel qui est un fournisseur de tableaux de bord en temps réel, d'alertes automatisées et de capacités de prévision, permettant aux équipes de construction d'identifier rapidement les écarts de coûts. Cela permet de gérer les risques liés aux coûts du projet, de prendre des mesures correctives et de maintenir la rentabilité du projet.

3. RedTeam (le meilleur pour la visibilité financière en temps réel et l'efficacité opérationnelle)

via RedTeam

RedTeam vous permet de convertir vos estimations de coûts en budgets de projet réels, ce qui facilite le suivi de tout changement entre l'offre initiale et les nombres finaux. Vous pouvez segmenter votre budget par divisions, codes de coûts et autres critères personnalisés afin d'améliorer le contrôle des coûts.

Grâce à l'application mobile, les équipes travaillant dans le secteur de la construction peuvent accéder aux informations relatives aux projets, mettre à jour les statuts et gérer les tâches où qu'elles se trouvent, ce qui améliore la productivité et la communication sur le terrain.

Les meilleures fonctionnalités de RedTeam :

Comparez plusieurs offres de sous-traitants en un seul endroit et effectuez la sélection de la meilleure option

Suivez les coûts réels par rapport aux coûts budgétés pour chaque phase ou tâche du projet, et surveillez les écarts de coûts en temps réel

Automatisez la création des ordres de modification à partir des observations sur site et liez les modifications proposées aux contrats initiaux

Limites de RedTeam

Cet outil ne dispose pas de fonctionnalités telles qu'une liste à faire à attribuer et à suivre pour les employés, ni de suivi quotidien des progrès réalisés

Tarifs RedTeam

Tarification personnalisée

Évaluations et avis RedTeam

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de RedTeam ?

Voici un avis publié sur G2:

Intégration avec les parties prenantes du projet telles que les architectes, les ingénieurs et les sous-traitants en un seul endroit. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'effort.

Intégration avec les parties prenantes du projet telles que les architectes, les ingénieurs et les sous-traitants en un seul endroit. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'effort.

⚡ Archive de modèles : modèles d'estimation exceptionnels pour des prévisions de coûts précises dans ClickUp, Excel et Word

4. CoConstruct (le meilleur pour la gestion de la construction résidentielle)

via CoConstruct

CoConstruct est spécialement conçu pour les constructeurs et les rénovateurs de maisons personnalisées. Cet outil de contrôle des coûts de construction organise les budgets par codes de coûts, offrant aux gestionnaires la possibilité d'afficher clairement les dépenses, les montants déjà dépensés et les montants en attente.

Cet outil offre une fiche de sélection centralisée qui intègre les processus de conception, d'estimation et de production dans un seul emplacement. À mesure que les clients font leurs sélections, les données financières sont mises à jour en temps réel afin que chacun puisse avoir une visibilité immédiate sur les coûts du projet.

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Surveillez les coûts estimés par rapport aux coûts réels et générez des factures directement à partir du travail achevé

Utilisez des diagrammes de Gantt, des vues calendaires et la mise en évidence des chemins critiques pour gérer efficacement vos plannings

Enregistrez vos activités quotidiennes, les conditions météorologiques, et effectuez le partage de photos et de mises à jour de la progression des travaux avec vos clients depuis le chantier

Limites de CoConstruct

L'outil d'estimation ne vous permet pas de charger toutes les différentes estimations reçues des sous-traitants dans le système et de sélectionner les options à sélectionner

Tarifs CoConstruct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoConstruct

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CoConstruct ?

Voici un avis publié sur G2:

CoConstruct est un outil très utile. Le logiciel est conçu de manière très réfléchie. Les budgets, les bons de commande et les commandes de modification sont tous relativement fluides et faciles à utiliser.

CoConstruct est un outil très utile. Le logiciel est conçu de manière très réfléchie. Les budgets, les bons de commande et les ordres de modification sont tous relativement fluides et faciles à utiliser.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez maîtriser la gestion efficace du budget de vos clients? Commencez par suivre ces étapes : Commencez par établir un budget détaillé, en le divisant en catégories et en jalons

Définissez des seuils de dépenses nécessitant une approbation et utilisez des flux de travail automatisés pour gérer les ordres de modification

Fournisseur, prestataire, régulièrement des mises à jour financières claires indiquant la progression du budget, les coûts réels et les risques ou écarts éventuels, accompagnés de solutions proposées

Prévoyez toujours une marge de sécurité (5 à 10 %) pour les dépenses imprévues, suivez son utilisation séparément et évitez de l'utiliser pour des éléments non essentiels

5. Autodesk Build (idéal pour le suivi des performances d'un projet en temps réel)

via Autodesk Build

Autodesk Build établit la connexion entre les données du chantier et du bureau afin que vous puissiez identifier les facteurs à l'origine des changements budgétaires. Les entrepreneurs peuvent également l'utiliser pour résoudre les problèmes liés à la gestion de projet, tels que les dépassements de coûts et le manque de coordination entre les architectes, les sous-traitants, les équipes de conception et les équipes de champ.

Les fonctionnalités de planification et de suivi de l'avancement permettent de contrôler l'échéancier du projet, tandis que les outils de gestion de la qualité et de la sécurité garantissent la conformité aux réglementations et aux normes.

Cet outil vous permet également de créer des flux de travail d'approbation basés sur des règles et des modèles personnalisés pour gérer facilement les contrats et les modifications.

Les meilleures fonctionnalités d'Autodesk Build

Surveillez les budgets des projets, suivez les dépenses, générez des factures et gérez les ordres de modification en temps réel.

Rationalisez la création, le suivi et la résolution des demandes d'informations et des soumissions, en garantissant des approbations en temps opportun.

Synchronisez vos données financières en intégrant Autodesk Build à vos systèmes de compte, tels que Sage, Viewpoint et JD Edwards.

Limites d'Autodesk Build

Une fois que vous avez soumis une tâche et l'avez attribuée à quelqu'un d'autre, elle est verrouillée, ce qui rend difficile toute révision ou correction d'erreurs sans impliquer plusieurs personnes pour la réattribuer.

Tarifs Autodesk Build

Tarification par utilisateur : 140 $ par utilisateur/mois

Tarification illimitée pour les utilisateurs : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Autodesk Build

G2 : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels d'Autodesk Build ?

Voici un avis publié sur G2:

Tout est fluide ; je sais où se trouvent tous les documents, je peux naviguer parmi les plans et prendre toutes sortes de notes et de mesures dont j'ai besoin, puis les consulter quand nécessaire. Je peux voir qui doit apporter des modifications et à quel moment, et les coordonner. Je peux utiliser l'application où que je sois. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de faire appel au service client, car l'application est vraiment intuitive et facile à utiliser.

Tout est fluide ; je sais où se trouvent tous les documents, je peux naviguer parmi les plans et prendre toutes sortes de notes et de mesures dont j'ai besoin, puis les consulter quand nécessaire. Je peux voir qui doit apporter des modifications et à quel moment, et les coordonner. Je peux utiliser l'application où que je sois. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de faire appel au service client, car l'application est vraiment intuitive et facile à utiliser.

🎯 Astuce de productivité : au lieu de créer manuellement votre structure de répartition des coûts (CBS) à partir de zéro pour chaque projet, utilisez un modèle CBS numérique pour l'entreprise de construction. En quoi cela vous aide-t-il ? Gagnez du temps lors de l'installation du projet en éliminant le travail répétitif.

Assure la cohérence entre les projets, facilitant ainsi la création de rapports et l'analyse.

Permet des ajustements rapides : il suffit de dupliquer le modèle et de modifier uniquement les éléments spécifiques au projet.

6. Fieldwire (idéal pour la gestion des tâches sur les chantiers et la coordination sur le terrain)

via Fieldwire

Fieldwire propose un module dédié au budget qui permet aux professionnels de la construction de gérer les budgets tout au long du cycle de vie d'un projet. Vous pouvez organiser vos dépenses en définissant des codes de coûts pour différentes catégories, telles que les matériaux, la main-d'œuvre, l'équipement et les sous-traitants. Ceux-ci peuvent également être importés à partir d'un modèle Excel pour une installation plus rapide.

Pour chaque élément budgétaire, l'outil vous permet de saisir les coûts réels engagés et de joindre des pièces jointes, telles que des reçus et des factures. Comme ces entrées sont mises à jour en temps réel, toutes les parties prenantes ont une visibilité immédiate sur la comparaison entre les dépenses réelles et le budget initial.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Connectez des systèmes tels que Google Drive et Power BI via l'API REST de Fieldwire pour extraire, analyser et automatiser les données.

Joignez les pièces jointes, telles que les demandes d'informations et les tâches, aux ordres de modification pour une conservation complète des dossiers.

Générez des rapports détaillés sur l'avancement des tâches, les inspections et d'autres indicateurs pour obtenir des informations sur les performances du projet.

Limites de Fieldwire

Le téléchargement et le renommage des dessins peuvent s'avérer délicats, car il n'est pas possible de faire en sorte que leur nom soit personnalisé.

Tarifs Fieldwire

Basique

Pro : 54 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 74 $ par utilisateur/mois

Business Plus : 104 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fieldwire ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Fieldwire pour la plupart des travaux réalisés dans mon entreprise. C'est un excellent moyen de suivre tous les projets, de gérer le temps et de responsabiliser les travailleurs. Il permet également de fournir des preuves de travail et des photos avant/après accompagnées de métadonnées telles que l'heure et l'emplacement GPS.

J'utilise Fieldwire pour la plupart des travaux réalisés dans mon entreprise. C'est un excellent moyen de suivre tous les projets, de gérer le temps et de responsabiliser les travailleurs. Il permet également de fournir des preuves de travail et des photos avant/après avec des métadonnées telles que l'heure et l'emplacement GPS.

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs respectent les horaires fixés, mais 27 % font régulièrement des heures supplémentaires et 19 % n'ont pas d'horaires fixes. Lorsque le travail est imprévisible, comment pouvez-vous vraiment pointer à la fin de votre journée ? 🕰️ La planification automatisée des tâches dans ClickUp Calendar peut vous aider à mieux structurer même les emplois du temps les plus imprévisibles. Planifiez votre semaine, fixez des horaires de travail fixes et automatisez les rappels pour vous déconnecter, car c'est vous qui devez contrôler votre temps ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

7. CMiC (Idéal pour unifier les données financières et la gestion de projet)

via CMiC

CMiC est un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) qui fournit des outils financiers pour la gestion des coûts des projets de construction, notamment le grand livre général, les comptes fournisseurs et clients, et les rapports financiers. Il intègre la comptabilité, les achats, la paie et les données des systèmes de gestion de projet au sein d'une seule plateforme de base de données, afin que toutes les équipes travaillent à partir d'une source unique et fiable.

Pour les travailleurs sur le terrain, des fonctionnalités telles que le suivi du temps, la surveillance de l'utilisation des équipements et la gestion des bons de travail contribuent à améliorer la productivité et à envoyer des mises à jour en temps réel au système central.

Les meilleures fonctionnalités de CMiC

Fournissez à vos équipes sur le terrain un accès en temps réel aux données du projet grâce à l'application mobile.

Utilisez des outils d'analyse pour obtenir des informations exploitables sur les performances des projets, la santé financière et l'utilisation des ressources.

Utilisez des flux de travail générés par l'IA et l'automatisation des processus pour gérer les changements de projet et les tâches des sous-traitants.

Limites de CMiC

Les installations backend sont complexes et nécessitent des connaissances approfondies ou l'assistance de CMiC pour garantir des contrôles adéquats sans affecter la qualité des données.

Tarifs CMiC

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CMiC

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CMiC ?

Voici un avis publié sur G2:

CMiC est facile à utiliser. Sa disposition est intuitive et relativement personnalisable. Télécharger et envoyer des fichiers est facile, avec plusieurs façons d'accéder aux fichiers.

CMiC est facile à utiliser. Sa disposition est intuitive et relativement personnalisable. Télécharger et charger des fichiers est facile, avec plusieurs façons d'accéder aux fichiers.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils et logiciels de rapports

8. Sage Intacct (le meilleur pour la comptabilité dans le cloud et la visibilité financière en temps réel)

via Sage Intacct

Sage Intacct est une suite complète de modules financiers, comprenant le grand livre général, les comptes fournisseurs, les comptes clients, la gestion de trésorerie, la gestion des commandes, les achats, la facturation et la comptabilité. Les tableaux de bord en temps réel offrent une analyse granulaire des données et des tendances, contribuant ainsi à améliorer la prise de décision stratégique fondée sur les données.

Cet outil regroupe plusieurs entités, filiales et devises, ce qui en fait un excellent choix pour les opérations internationales. Grâce aux fonctionnalités Smart Events et Smart Rules, vous pouvez même automatiser le partage des rapports et les alertes.

Les meilleures fonctionnalités de Sage Intacct :

Saisissez et gérez les ordres de modification en mettant automatiquement à jour les budgets et les prévisions de coûts des projets.

Lancez et gérez le processus d'appel d'offres pour demander et recueillir les offres des fournisseurs.

Automatisez les tâches et les flux de travail avec Sage Copilot, l'assistant IA de la plateforme.

Limites de Sage Intacct

Le logiciel peut parfois être lent, en particulier lorsqu'il traite de grands ensembles de données ou génère des rapports complexes.

Tarifs Sage Intacct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sage Intacct

G2 : 4,3/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Sage Intacct ?

Voici un avis publié sur G2:

Sage Intacct nous a permis de rationaliser presque tous les processus de compte que nous effectuions auparavant dans d'autres systèmes logiciels. Il a éliminé le besoin de papier et de classeurs : systèmes automatisés de cartes de crédit d'entreprise, paiements ACH et budgétisation automatisée grâce à l'intégration avec Martus.

Sage Intacct nous a permis de rationaliser presque tous les processus de compte que nous effectuions auparavant dans d'autres systèmes logiciels. Il a éliminé le besoin de papier et de classeurs : systèmes automatisés de cartes de crédit d'entreprise, paiements ACH et budgétisation automatisée grâce à l'intégration avec Martus.

