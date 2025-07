Qu'est-ce que la facturation par jalons ? Comment ça marche (+ exemples)

Lorsque les conditions de paiement ne sont pas liées à la progression réelle, les échéanciers peuvent devenir flous et les factures peuvent être retardées. La facturation par jalons change la donne.

Au lieu de facturer à la fin d'un projet ou selon un calendrier mensuel fixe, la facturation par jalons vous permet d'envoyer des factures liées à des livrables ou à des étapes spécifiques. Qu'il s'agisse d'achever une maquette, de terminer un sprint ou d'atteindre un jalon du projet tel que « fondations achevées », vous êtes payé pour le jalon achevé.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment fonctionne la facturation par jalons, quand l'utiliser et comment la gérer à l'aide des outils et modèles adaptés, avec des exemples issus de différents secteurs.

🔎 Le saviez-vous ? Le terme « jalon » vient des repères en pierre utilisés dans la Rome antique pour indiquer la distance parcourue par les voyageurs sur une route. Aujourd'hui, ils aident les équipes à suivre l'avancement d'un projet et à déterminer quand il est temps d'être payées.

Comment fonctionne la facturation par jalons

La facturation par jalons fonctionne en liant les paiements à des livrables ou à des points de contrôle spécifiques au sein d'un projet. Au lieu de facturer à l'heure ou de percevoir une somme forfaitaire à la fin, le client paie en plusieurs versements, chacun étant déclenché par un jalon achevé.

Ces jalons sont définis au début du projet et inclus dans le calendrier de facturation ou le contrat.

🔁 Le processus de facturation par jalons se présente généralement comme suit :

1. Définissez la portée du projet et les jalons clés : commencez par définir la portée complète du travail et divisez-la en étapes claires, basées sur les résultats. Celles-ci doivent refléter les livrables ou les approbations majeurs qui marquent une progression tangible dans le projet.

2. Créez un calendrier de paiements lié à chaque jalon : chaque jalon peut correspondre à un montant fixe ou à un pourcentage du coût total du projet

3. Suivez la progression vers les jalons : utilisez un outil de gestion de projet pour surveiller les tâches et les livrables liés à chaque jalon

4. Facturez le client à chaque jalon atteint : une fois le jalon atteint, une facture est envoyée selon les conditions de paiement convenues au préalable

5. Répéter jusqu'à l'achèvement du projet : le processus se poursuit jusqu'à ce que tous les paiements par jalon soient encaissés et que l'ensemble du projet soit livré

⭐ Modèle présenté Que vous soyez freelance ou à la tête d'une petite entreprise, le modèle de facture ClickUp vous aidera à vous assurer que la facturation, les paiements et la comptabilité sont effectués correctement et rapidement ! Créez facilement et rapidement des factures professionnelles et précises

Exemples de facturation par jalons

La facturation par jalons est utilisée dans tous les secteurs, chacun ayant son propre rythme, ses propres livrables et ses propres attentes. Voici quelques exemples concrets qui montrent comment les entreprises alignent les jalons de paiement sur les étapes des projets :

🧑‍💻 Projet logiciel

Les équipes agiles divisent souvent le travail en sprints. La facturation par jalons leur permet d'être payées à mesure que chaque sprint est livré et approuvé.

📌 Exemple : un fournisseur SaaS facture 25 % après le sprint 1 (livraison MVP), 25 % après le sprint 2 (fonctionnalités de base) et 50 % après le sprint 3 (assurance qualité + déploiement)

📈 Agence de marketing

Les campagnes suivent souvent une approche en trois phases : stratégie, exécution et rapports. La facturation par jalons facilite la structuration des paiements autour de ce flux.

📌 Exemple : Une agence de marketing numérique facture après avoir livré la stratégie de campagne, puis à nouveau après le lancement et la mise en œuvre, et enfin après avoir présenté les résultats.

🎨 Designer freelance

Le travail des designers se déroule en plusieurs étapes : concepts initiaux, commentaires des clients et fichiers finaux. La facturation par jalons permet de maintenir le flux créatif et les paiements sur la bonne voie.

📌 Exemple : un designer de marque indépendant facture 30 % après les premières maquettes, 30 % après les révisions et les commentaires, et 40 % après la livraison du logo final et des ressources.

🏗️ Construction

L'un des secteurs les plus courants pour la facturation par jalons, les projets de construction passent naturellement par des points de contrôle définis.

📌 Exemple : Un entrepreneur général facture 20 % après l'obtention des permis, 30 % après le coulage des fondations, 30 % après la charpente et 20 % après la visite finale et la signature.

Comment gérer efficacement la facturation par jalons

La facturation par jalons structure votre processus de facturation, mais elle ne fonctionne bien que si votre système de gestion de projet la prend en charge. De la définition des livrables à la facturation des clients, chaque étape doit être documentée, traçable et facile à suivre, tant pour vous que pour votre client.

C'est là qu'intervient ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous aide à planifier des projets, visualiser des jalons, suivre la progression des tâches et automatiser les suivis, tout en gardant votre flux de travail de facturation clair et organisé.

Gérez facilement et efficacement la facturation par jalons avec ClickUp pour les équipes financières

ClickUp pour les équipes financières facilite l'ensemble du processus. Vous pouvez :

Configurez les champs personnalisés ClickUp pour les étapes de facturation et les conditions de paiement

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression et les revenus par jalon

Suivez le statut des paiements des clients à l'aide des statuts des tâches ou des sous-tâches

Automatisez les rappels de facturation et les transferts internes

Stockez vos contrats, cahiers des charges et factures en toute sécurité dans ClickUp Docs

Définissez des jalons clairs et mesurables avec des échéances

Avant de pouvoir facturer des jalons, vous devez les définir. Chaque jalon doit représenter une partie significative du travail, quelque chose de tangible que votre client peut examiner et approuver. Ils doivent également avoir des dates d'échéance définies afin que les attentes soient fixées dès le départ.

ClickUp vous facilite la tâche grâce à des outils de planification visuelle tels que la vue Gantt ClickUp et la vue Échéancier. Ces vues vous permettent de mapper l'ensemble de votre projet, d'attribuer des échéances et de connecter des jalons à des tâches ou des livrables connexes.

Affichez les tâches, les échéanciers et les dépendances entre les projets grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

Incluez les jalons dans votre cahier des charges ou dans le contrat client

Une fois les jalons définis, documentez-les clairement dans votre énoncé des travaux (SOW) ou dans votre contrat. Décrivez ce qui sera livré, quand et combien sera facturé.

Utilisez les documents ClickUp pour créer des cahiers des charges, des contrats proactifs et des documents de facturation procéduraux avec votre équipe

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger et collaborer sur la documentation destinée aux clients. Vous pouvez lier des jalons à des tâches directement à partir du document, afin que votre équipe puisse s'y référer et agir sans changer d'outil.

Il ne suffit pas de déterminer les jalons, vous devez savoir exactement où vous en êtes à tout moment du projet. Cette visibilité vous permet de facturer en toute confiance lorsqu'un jalon est achevé.

Dans ClickUp, vous pouvez suivre en temps réel le statut des tâches, le temps passé et la progression globale du projet. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, ajoutez des dépendances et affichez l'état des jalons à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Automatisez la facturation à chaque jalon atteint

Une fois qu'un jalon est atteint et approuvé, la rapidité est la clé. L'automatisation de votre flux de facturation réduit les retards et garantit une expérience client fluide.

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez créer des déclencheurs tels que :

« Lorsqu'une tâche est marquée comme achevée, attribuez un suivi de facture. »

« Lorsqu'un statut de jalon change, informez le service financier ou le client. »

« Déplacez automatiquement les jalons achevés vers une étape de facturation »

Associez-le au modèle de suivi des factures ClickUp pour organiser les factures en attente, envoyées et payées sans avoir recours à des feuilles de calcul.

Maintenez la communication entre votre client et votre équipe

La facturation par jalons repose sur la transparence : en synchronisant votre équipe et votre client, vous minimisez les retards d'approbation et maintenez un niveau de confiance élevé. Avec ClickUp, la communication ne se fait pas à travers plusieurs outils déconnectés, mais directement là où le travail et la facturation ont lieu.

Discutez et envoyez des messages directs dans ClickUp pour collaborer en temps réel dans votre environnement de travail

Utilisez @mentions dans le chat, les commentaires ou les documents pour informer les clients ou les parties prenantes internes dès qu'un jalon du projet est prêt à être examiné

Lorsque vient le moment de facturer, envoyez des documents soignés et personnalisés à l'aide du modèle de facture ClickUp, afin de garantir une communication et une facturation fluides avec vos clients.

Conseils pour configurer des jalons efficaces

Les jalons ne fonctionnent que s'ils sont bien planifiés. Voici quelques conseils pratiques pour vous assurer que votre processus de facturation par jalons facilite votre projet, et ne le ralentit pas.

1. Décomposez les jalons en livrables concrets

Évitez les objectifs vagues tels que « Terminer la phase 1 du projet ». Définissez plutôt des résultats spécifiques et mesurables tels que « Soumettre la première ébauche de la stratégie de marque » ou « Livrer le module de connexion fonctionnel »

2. Assurez-vous que chaque jalon ajoute de la valeur à votre entreprise

Un jalon doit refléter un résultat réel qui fait avancer le projet, et non une simple tâche interne. Par exemple, « Prototype approuvé par le client » est un jalon plus fort que « Wireframes achevés »

3. Liez les jalons à votre calendrier de paiement

Synchronisez votre échéancier de facturation avec la livraison du projet. Cela vous évite d'accumuler de gros volumes de travail non payé et offre aux clients un plan de paiement prévisible. Utilisez le modèle de suivi des factures de ClickUp pour mapper les paiements aux étapes du projet et éviter les allers-retours sur les factures en souffrance.

4. Utilisez des modèles pour gagner du temps et réduire les erreurs

Que vous soyez freelance, agence ou équipe financière, la configuration de modèles de jalons vous aide à garantir la cohérence entre vos projets.

⭐ Bonus : Découvrez le modèle de facture pour freelance ClickUp pour démarrer rapidement avec une structure éprouvée.

5. Communiquez régulièrement sur le statut des jalons

Ne laissez pas les jalons prendre vos clients au dépourvu. Utilisez les commentaires, le chat et les tableaux de bord ClickUp pour partager les mises à jour sur la progression et confirmer les approbations avant d'aller de l'avant.

📮ClickUp Insight : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent en moyenne 6 connexions par jour sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de multiples échanges par e-mail, chat et outils de gestion de projet.

Facturation par jalons vs facturation par progression

Bien que la facturation par jalon et la facturation par progression permettent toutes deux d'effectuer des paiements échelonnés tout au long d'un projet, elles suivent une logique différente pour déterminer quand et comment les paiements sont déclenchés.

Facturation par jalons

Dans la facturation par jalons, les paiements sont liés à des jalons définis, c'est-à-dire des livrables ou des résultats spécifiques convenus au début du projet. Chaque facture est liée à un point de contrôle important, tel que « Phase 1 du développement achevée » ou « Maquette finale livrée »

Basé sur : l'achèvement de livrables spécifiques

Idéal pour : les projets comportant des étapes claires et des résultats tangibles

Structure de paiement : montants fixes ou pourcentages liés à chaque jalon

Avantage : simplifie la facturation en l'alignant sur des points de progression concrets

Facturation par progression

La facturation par progression, quant à elle, consiste à facturer les clients en fonction du pourcentage de travail achevé au fil du temps. Ce modèle est souvent utilisé dans des secteurs tels que la construction, où il est plus difficile de définir des livrables précis, mais plus facile de suivre la progression globale.

Basé sur : pourcentage de travail achevé

Idéal pour : projets à long terme ou à durée indéterminée avec des livrables fluides

Structure de paiement : variable, liée au temps ou à l'effort investi

Avantage : offre plus de flexibilité dans la facturation, mais peut être plus difficile à suivre sans documentation claire

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas quel modèle de facturation correspond à votre style de travail ? Si votre projet est divisé en livrables spécifiques et en échéances, la facturation par jalons vous offrira probablement une meilleure visibilité et vous aidera à maintenir un flux de trésorerie régulier.

Avantages de la facturation par jalons

Que vous soyez freelance, agence ou équipe financière gérant des projets de grande valeur, la facturation par jalons offre des avantages évidents, tant pour vous que pour vos clients. Elle est conçue pour favoriser la clarté, la trésorerie et des relations clients plus solides.

💸 Améliore la trésorerie Au lieu d'attendre la fin du projet, vous recevez des paiements au fur et à mesure de la progression du projet. Cela permet à votre entreprise de rester stable financièrement et vous évite d'avancer tout le travail sans être rémunéré en temps voulu.

🤝 Renforcez la confiance avec vos clientsEn liant les paiements à la progression visible, les clients savent ce pour quoi ils paient et quand. Cette transparence permet de définir des attentes claires et d'éviter les surprises lors de la facturation.

📊 Encourage la responsabilisation et le respect des délaisLes paiements étant liés à des livrables spécifiques, les équipes sont plus susceptibles de rester sur la bonne voie. Les jalons créent naturellement des échéances, ce qui permet aux projets d'avancer.

🗂️ Assistance au suivi et à la planification des projets La facturation par jalons s'aligne étroitement sur les échéanciers des projets et aide les chefs de projet à diviser les projets volumineux en parties plus faciles à gérer, ce qui facilite l'attribution des tâches, l'estimation des coûts du projet et le suivi de la progression.

🧾 Réduit les litiges liés à la facturation Le fait d'avoir un calendrier de paiements défini basé sur des jalons clairs permet d'éviter les malentendus. Chaque facture est liée à un travail déjà effectué.

Quand utiliser la facturation par jalons ?

la facturation par jalons est un choix judicieux lorsque votre projet comporte des étapes claires, des livrables mesurables et un échéancier défini. Elle aide les équipes et les clients à rester alignés tout en favorisant une trésorerie* plus prévisible tout au long du cycle de vie du projet.

Voici quelques scénarios idéaux dans lesquels la facturation par jalons fonctionne le mieux :

1. Pour les projets complexes ou à long terme

Si votre projet s'étend sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et comporte plusieurs phases, la facturation par jalons vous garantit d'être payé au fur et à mesure, sans attendre l'achèvement complet du projet

📌 Exemple : un projet de refonte de site web d'une durée de six mois est facturé après chaque phase (création des maquettes, développement, tests et lancement)

2. Lorsqu'il existe des livrables concrets

Chaque jalon doit représenter une progression significative, comme une maquette livrée, une stratégie approuvée ou une fonctionnalité achevée. Plus le résultat est clair, plus il est facile de le relier à une facture

📌 Exemple : une agence vidéo facture après le storyboard, le montage préliminaire et la validation finale de la vidéo

3. Lorsque vous souhaitez renforcer la confiance de vos clients

Les clients se sentent plus en confiance lorsqu'ils paient en fonction de résultats visibles. La facturation par jalons leur offre une transparence totale sur ce qu'ils paient à chaque étape du processus de facturation

📌 Exemple : une société de conseil facture après avoir achevé la phase de découverte, la conception de la stratégie et la livraison du rapport final

4. Lorsque vous travaillez sur un contrat à prix fixe

Si vous ne facturez pas à l'heure ou n'utilisez pas la facturation basée sur le temps, la facturation par jalons divise le forfait en tranches gérables, alignées sur le calendrier de votre projet

📌 Exemple : un concepteur UX indépendant facturant 5 000 $ demande 40 % d'acompte, 30 % après les tests utilisateurs et 30 % à la livraison du projet

5. Dans les secteurs où elle est courante

*les projets de construction, le conseil, l'intégration SaaS, le travail de conception et les campagnes marketing créatives suivent souvent des étapes structurées, ce qui rend les paiements par jalons courants

📌 Exemple : un projet de construction est facturé après l'obtention des permis, la construction des fondations, la charpente et l'inspection finale

📊 Une étude montre que les modèles de facturation structurés permettent d'obtenir des flux de trésorerie plus fiables et de réduire les litiges.

La facturation par jalons vous convient-elle ?

Si vos projets impliquent des livrables bien définis, des échéanciers plus longs ou plusieurs étapes d'approbation par le client, la facturation par jalons est une approche intelligente pour structurer vos paiements. Elle améliore la trésorerie, renforce la confiance des clients et lie directement les paiements à la progression, des ingrédients clés pour la réussite des projets.

Que vous soyez un freelance fournissant des ressources créatives, une équipe SaaS développant de nouvelles fonctionnalités ou une agence marketing gérant un déploiement, la facturation par jalons vous garantit d'être payé équitablement et dans les délais.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer la facturation des projets et la progression des tâches en un seul endroit. En tant que logiciel de gestion de projet de premier plan, ClickUp vous aide à suivre les livrables, à définir des jalons clairs, à automatiser les suivis et à organiser votre flux de travail.

Vous ne vous contentez pas d'atteindre des jalons, vous êtes payé pour cela. Essayez ClickUp gratuitement dès maintenant !