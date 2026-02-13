Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Hubstaff en 2026

Le suivi du temps ne devrait pas être une corvée. ⏳

Terminé, il responsabilise les équipes, renforce la confiance et aide chacun à rester concentré sur l'essentiel. Mais trop souvent, il se transforme en microgestion : des systèmes peu pratiques, une surveillance envahissante et des outils qui créent plus de tensions que de clarté.

Hubstaff est l'un des outils de suivi du temps les plus connus du marché. Il propose un suivi des activités, une localisation par GPS et des données sur la productivité, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il convienne à toutes les équipes.

Si vous recherchez une alternative plus flexible, plus transparente ou mieux adaptée à votre équipe, vous êtes au bon endroit. Découvrons ensemble les atouts de Hubstaff, ainsi que les meilleurs outils qui pourraient mieux vous convenir.

Alors, pourquoi chercher une alternative à Hubstaff ?

Hubstaff est l'outil incontournable pour les équipes qui ont besoin de journaux d'activité détaillés, d'un suivi GPS et de preuves de travail. Il est particulièrement apprécié des équipes travaillant principalement à distance ou sur le terrain qui accordent la priorité à la responsabilisation.

Mais pour de nombreuses équipes, ce niveau de suivi a un coût, tant sur le plan financier que culturel.

Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les utilisateurs se mettent à chercher des alternatives :

Les fonctionnalités de surveillance (comme les captures d'écran et le suivi des URL) peuvent sembler intrusives

Les outils de gestion de projet sont trop basiques pour les équipes en pleine croissance

Vous devrez payer plus cher pour débloquer des fonctionnalités essentielles sur les différents produits Hubstaff

Pas d'outils intégrés pour les documents, les Tableaux blancs, la collaboration ou la planification asynchrone

Les fonctionnalités d'IA sont minimes et se limitent à une simple automatisation des relevés de temps

Les équipes peuvent voir leur moral baisser en raison d'une supervision de type microgestion

Si votre priorité est de créer un environnement de travail flexible, collaboratif et fondé sur la confiance, Hubstaff ne répond peut-être plus à tous vos besoins.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur l'équilibre entre le travail et la vie privée a révélé que 46 % des travailleurs effectuent entre 40 et 60 heures par semaine, tandis que 17 % d'entre eux dépassent les 80 heures ! Mais le calvaire ne s'arrête pas là : 31 % ont du mal à se réserver régulièrement du temps pour eux. C'est la recette parfaite pour le burn-out. 😰 Mais vous savez quoi ? L'équilibre au travail commence par la visibilité ! Les fonctionnalités intégrées de ClickUp, telles que la vue Charge de travail et le suivi du temps, permettent de visualiser facilement la charge de travail, de réaliser la distribution des tâches de manière équitable et de suivre les heures réellement passées — pour que vous sachiez toujours comment optimiser le travail et à quel moment. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Comment nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Hubstaff

Pour trouver les meilleures alternatives à Hubstaff, nous avons combiné des tests pratiques avec des avis d'utilisateurs détaillés, les mises à jour des plateformes et des ressources fiables dans l'espace de la productivité. Notre objectif ? Identifier des outils qui ne se contentent pas du suivi du temps, mais qui améliorent le fonctionnement de votre équipe.

Voici la forme que notre sélection a prise :

Approfondissement des fonctionnalités : Nous sommes allés au-delà des simples chronomètres pour trouver des plateformes qui offrent également des fonctionnalités de gestion de projet, de rapports, de collaboration et d'automatisation des flux de travail — des outils capables de remplacer plusieurs applications, et pas seulement Hubstaff.

Fonctionnalités IA modernes : chaque outil de cette liste intègre une forme d'automatisation intelligente, qu'il s'agisse de résumés de temps générés par l'IA, de suggestions intelligentes ou d'une assistance de type assistant.

Satisfaction des utilisateurs : nous avons donné la priorité aux outils bénéficiant d'excellentes évaluations sur G2, Capterra et d'autres sites d'avis, offrant des performances constantes et une assistance réactive

Tarification flexible : Que vous soyez freelance ou une start-up en pleine expansion, nous avons sélectionné des outils qui évoluent avec vous, sans vous imposer de frais élevés pour accéder aux fonctionnalités clés.

Un suivi adapté aux équipes : nous avons sélectionné des plateformes qui privilégient la transparence et la flexibilité plutôt que la microgestion, afin de vous aider à instaurer une culture de confiance

Adaptation aux cas d'utilisation : Des équipes à distance aux agences travaillant en bureau, chaque outil présenté ici répond à un cas d'utilisation concret grâce à des fonctionnalités spécialement conçues à cet effet.

💡 Conseil de pro : vous vous sentez submergé par votre liste de tâches ? L'IA peut vous aider, mais seulement si vous savez comment l'utiliser correctement. Dans ce petit guide vidéo, nous vous présentons des méthodes concrètes pour utiliser des outils d'IA tels que ClickUp Brain afin d'automatiser vos tâches, de retrouver du temps pour vous concentrer et de booster votre productivité sans vous épuiser. Regardez-le avant votre prochain sprint de travail !

Les alternatives à Hubstaff en un coup d'œil

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Suivi du temps optimisé par l'IA avec gestion de projet Des équipes pluridisciplinaires remplacent plusieurs outils par une seule plateforme Gratuit à vie ; forfaits payants disponibles My Hours Enregistrement manuel et par chronomètre, en toute simplicité Freelances et consultants ayant besoin d'un suivi des heures facturables sans surveillance Gratuit ; version Pro à partir de 9 $ par utilisateur et par mois Clockify Suivi du temps illimité et gratuit avec planification et rapports Start-ups et petites entreprises : optimisez le suivi du temps à moindre coût Gratuit ; forfaits payants à partir de 4,99 $ par utilisateur et par mois Toggl Track Un suivi du temps simple, avec des informations basées sur l'IA et sans surveillance Professionnels indépendants qui privilégient la confidentialité et la facilité d'utilisation Gratuit ; forfaits payants à partir de 9 $ par utilisateur et par mois Harvest Suivi du temps avec facturation et budgétisation de projet Les agences et les consultants transforment leurs heures en chiffre d'affaires Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,75 $ par utilisateur et par mois Apploye Suivi du temps optimisé par l'IA avec surveillance des employés et rapports prêts à être intégrés à la paie Équipes à distance et agences ayant besoin d'une visibilité sur les heures de travail Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $ par utilisateur et par mois Timely Suivi automatique basé sur l'IA, sans surveillance Équipes créatives et en télétravail ayant des besoins en matière de suivi du temps respectueux de l'éthique Forfaits payants à partir de 11 $ par utilisateur et par mois RescueTime Sessions de concentration et suivi automatique du comportement Des particuliers qui optimisent leur productivité et leur concentration Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Everhour Suivi du temps intégré dans des outils de gestion de projet tiers Équipes utilisant Asana, ClickUp ou Trello et ayant besoin d'un suivi du temps intégré à l'application Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur et par mois Paymo Suivi du temps, gestion des tâches et facturation en un seul outil Les agences et les freelances remplacent 2 à 3 outils par une seule plateforme Gratuit ; forfaits payants à partir de 9,90 $ par utilisateur et par mois Desklog Suivi du temps gratuit avec captures d'écran et scores de productivité en option Services d'assistance et équipes d'ingénieurs ayant besoin d'outils de suivi budgétaire Gratuit ; forfaits payants à partir de 3,50 $ par utilisateur et par mois

Les 11 meilleures alternatives à Hubstaff à essayer dès maintenant

Une bonne gestion de projet ne se limite pas au simple suivi du temps de travail de vos employés. C'est ce que vous faites de ces informations qui fait toute la différence. Au lieu de surveiller chacun de leurs gestes, investissez votre temps et votre énergie dans une alternative à Hubstaff qui vous permettra de tirer davantage parti du temps que vous suivez !

1. ClickUp – Idéal pour les équipes qui ont besoin d'un suivi du temps lié au travail réel

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un conçue pour permettre aux équipes de tous les secteurs de regrouper leur travail dans une base de connaissances dynamique. Son ensemble complet de fonctionnalités permettant de gagner du temps est conçu pour rationaliser les processus, aligner l'équipe sur les objectifs et rester sur la bonne voie. Ces fonctionnalités comprennent des tableaux de bord personnalisables, un chronomètre global et plus de 15 vues de flux de travail très visuelles pour gérer la productivité sous tous les angles.

Que vous redéfinissiez les priorités de vos tâches quotidiennes, ajustiez les échéanciers de vos projets pour respecter votre budget ou facturiez un client, ClickUp vous permet de le faire facilement et efficacement.

Fonctionnalités de suivi du temps

Suivez le temps sans effort grâce à la fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp, qui garantit des rapports précis et une gestion fluide des tâches

ClickUp propose un suivi du temps intégré avec saisie manuelle, chronomètres et relevés de temps, ainsi qu'une intégration transparente avec des outils populaires tels que Harvest et Toggl. Vous pouvez suivre le temps directement à partir des tâches ou des sous-tâches, ce qui facilite l'enregistrement des heures facturables et le suivi de l'avancement des projets.

Confidentialité et conformité

Paramètres de contrôle de la confidentialité dans ClickUp Objectifs

Contrairement à Hubstaff, ClickUp n'inclut pas de fonctionnalités de surveillance telles que la capture d'écran, l'enregistrement des frappes clavier ou le suivi GPS. Au contraire, ClickUp privilégie la transparence et le contrôle de l'utilisateur, en offrant aux équipes les outils nécessaires pour suivre le temps et la productivité, sans compromettre la confidentialité.

⏩ Fonctionnalités IA : ClickUp Brain utilise GPT-4o, Claude et Gemini pour résumer les relevés de temps, enregistrer automatiquement les entrées de temps, répondre aux requêtes contextuelles sur le temps et signaler les baisses de productivité. Vous pouvez également utiliser les agents Autopilot pour automatiser la saisie des données, les revues hebdomadaires et la création de rapports.

Idéal pour

Des équipes de 1 à plus de 1 000 personnes remplacent plusieurs outils par un seul environnement de travail connecté.

À qui s'adresse-t-il ?

Agences, équipes à distance, PMO, équipes produit et responsables des opérations qui souhaitent bénéficier d'une visibilité sans surveillance.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain (IA) : automatise les résumés de temps, les journaux et les analyses basés sur les données des tâches

Suivi du temps lié aux tâches : lancez et arrêtez les chronomètres directement depuis les tâches ou les sous-tâches

Tableaux de bord et relevés de temps personnalisés : filtrez le temps par projet, par personne ou par type de facturation

Tableaux blancs, documents et chat : collaborez et échangez des idées comme sur Miro ou Slack, directement depuis vos tâches

Vue Charge de travail et automatisation : Réattribuez les tâches en fonction des capacités de l'équipe et réduisez les tâches fastidieuses

Avantages

Combine gestion de projet, suivi du temps, documents et collaboration sur une seule plateforme

Remplacez Hubstaff, Trello, Notion et Google Docs par un seul environnement de travail connecté

L'IA rend le suivi du temps plus contextuel et plus exploitable

Excellent forfait Free avec des fonctionnalités de suivi du temps performantes

Inconvénients

Il faut du temps pour s'y habituer si vous êtes habitué à des outils plus simples

L'application mobile n'a pas encore rattrapé son retard par rapport à la version pour ordinateur

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 5 510 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 510 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, ClickUp est sans conteste l'alternative la plus complète et la plus puissante à Hubstaff. Il offre tout ce dont vous avez besoin pour un suivi du temps éthique, la gestion de projet et la collaboration en équipe, sans nécessiter de surveillance intrusive. Si vous souhaitez regrouper vos outils et évoluer en toute confiance, c'est le meilleur point de départ.

💡 Conseil de pro : Si vous gérez une équipe, le suivi du temps ne sert pas à prendre les gens en flagrant délit de négligence, mais à dégager la voie. Utilisez les journaux pour identifier qui est débordé, où se trouvent les obstacles ou quelles tâches font dérailler les échéanciers. Les données favorisent l'assistance, pas le contrôle.

2. My Hours – Le meilleur outil de suivi du temps léger pour les freelances

Si Hubstaff vous semble trop complexe, coûteux ou intrusif pour votre flux de travail, My Hours est une alternative rafraîchissante. Conçu pour les freelances et les petites équipes, My Hours réduit le suivi du temps à des chronomètres de démarrage/arrêt, à la facturation au niveau des projets et à des rapports détaillés. Pas de captures d'écran, de suivi GPS ni de surveillance intrusive : juste un enregistrement du temps simple, manuel ou automatique, avec la flexibilité nécessaire pour suivre les heures facturables pour chaque client.

Il est particulièrement adapté aux professionnels qui souhaitent organiser leur travail sans se laisser submerger par un logiciel trop complexe. Alors que Hubstaff met l'accent sur la supervision du personnel, My Hours se concentre sur la responsabilité individuelle.

⏩ Fonctionnalités IA : My Hours a introduit des suggestions intelligentes pour les relevés de temps et la préparation de factures assistée par l'IA, qui regroupe automatiquement le temps suivi en blocs facturables.

Idéal pour

Freelances, consultants ou petites équipes facturant leurs heures à plusieurs clients

À qui s'adresse-t-il ?

Professionnels indépendants, personnes exerçant une activité complémentaire et propriétaires de petites entreprises qui n'ont pas besoin de suivi d'activité ou de gestion de projet avancée

Les meilleures fonctionnalités de My Hours

Saisie manuelle ou via un chronomètre : simple et flexible, quel que soit votre mode de travail

Tarifs horaires et facturation personnalisés : adaptez-les en fonction du client, du projet ou de la tâche

Résumés au niveau des projets : rapports de temps détaillés et factures exportables

Suggestions de temps basées sur l'IA : tire des enseignements des comportements passés pour accélérer la création de rapports

Flux de travail de validation : validation facultative des heures par les responsables pour les équipes

Avantages

Un design épuré, sans distraction et facile à adopter

Idéal pour les consultants et les freelances en contact avec les clients

Abordable, avec un forfait Free très complet

Inconvénients

Ne convient pas aux grandes équipes ayant besoin de collaboration ou de gestion des tâches

Manque d'outils avancés d'automatisation ou de planification visuelle

Tarifs de My Hours

Free

Pro : 9 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur My Hours

G2 : 4,6/5 (263 avis)

Capterra : 4,8/5 (989 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si vous abandonnez Hubstaff parce qu'il est trop intrusif ou trop axé sur l'équipe, My Hours est une véritable bouffée d'air frais. Il est idéal pour les travailleurs indépendants qui recherchent précision et professionnalisme sans le poids d'une plateforme complète de gestion des effectifs.

💡 Conseil de pro : Commencez votre journée en plaçant vos 3 priorités principales sur l'outil de suivi du temps. Cela vous permet de rester concentré et de rendre des comptes.

3. Clockify – Idéal pour les équipes en pleine croissance qui recherchent un outil de suivi du temps évolutif et abordable

Clockify est l'une des alternatives à Hubstaff les plus populaires pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'un suivi du temps complet sans passer par un système payant. Il propose un forfait gratuit très généreux avec un nombre illimité d'utilisateurs, de projets et de rapports, ce qui en fait la solution idéale pour les startups et les petites entreprises qui cherchent à développer leurs activités à moindre coût.

Contrairement à Hubstaff, qui peut sembler contraignant avec ses différents niveaux de tarification et ses mises à niveau obligatoires, Clockify vous donne accès à ses fonctionnalités de base. Vous pouvez l'utiliser pour le suivi du temps ou y ajouter la planification des équipes, la facturation et, en option, le suivi de la productivité.

⏩ Fonctionnalités IA : Clockify a introduit la détection et la classification des activités basées sur l'IA, aidant ainsi les responsables et les employés à classer leur travail avec moins d'efforts manuels.

Idéal pour

Des équipes de toutes tailles à la recherche d'un outil de suivi du temps gratuit et évolutif

À qui s'adresse-t-il ?

Start-ups, petites agences, associations à but non lucratif et équipes à distance gérant du travail à l'heure ou des projets décentralisés

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivi du temps illimité : pour tous vos clients, tâches et projets

Surveillance des applications et des URL (facultative) : Disponible mais non obligatoire

Mode kiosque et planification : Idéal pour le travail posté ou les appareils partagés

Catégorisation assistée par l'IA : rend les rapports plus intelligents et plus utiles

Outils d'audit du temps : suivez l'activité sans microgestion

Avantages

Gratuit à vie, illimité en termes d'utilisateurs

De nombreuses fonctionnalités, même sans forfait payant

S'adapte facilement, que vous soyez un travailleur indépendant ou une grande entreprise

Inconvénients

L'interface semble dépassée par rapport aux applications plus modernes

Les outils de surveillance facultatifs peuvent encore donner l'impression d'être trop intrusifs

Tarifs de Clockify

Free

Formule Basic : 4,99 $ par utilisateur et par mois

Forfait Standard : 6,99 $ par utilisateur et par mois

Pro : 9,99 $/utilisateur/mois

Enterprise : 14,99 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (180 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si vous recherchez un outil aux fonctionnalités proches de celles de Hubstaff, mais avec un modèle tarifaire plus flexible. C'est l'un des outils de suivi du temps offrant le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle.

🎉 Anecdote : Certaines des toutes premières pointesuses industrielles obligeaient les ouvriers à pointer à l'aide d'un disque métallique qui leur était attribué. Les applications d'aujourd'hui permettent d'utiliser des chronomètres à commande vocale et de générer des rapports en temps réel partout dans le monde. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis les murs des usines.

4. Toggl Track – Idéal pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'un outil de suivi flexible et sans fioritures

Toggl Track est un outil de suivi du temps au design élégant, axé sur la convivialité et la simplicité — tout ce que Hubstaff n'est pas. Il est parfait pour les particuliers ou les petites équipes qui souhaitent suivre leur temps rapidement, analyser leurs performances et travailler sans distraction.

Alors que Hubstaff met l'accent sur la visibilité pour les employeurs, Toggl donne le pouvoir à l'utilisateur. Il respecte la confidentialité, est rapide à configurer et s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez déjà. Si votre priorité est un suivi précis du temps sans surveillance, Toggl devrait figurer en tête de votre liste.

⏩ Fonctionnalités IA : Toggl Track a lancé un assistant numérique alimenté par l'IA qui signale les incohérences dans le temps suivi, suggère des blocs horaires récurrents et analyse les performances au fil du temps.

Idéal pour les freelances et les créatifs qui souhaitent optimiser leur productivité sans être surveillés

À qui s'adresse-t-il ? Aux designers, rédacteurs, consultants et entrepreneurs indépendants qui détestent le micro-management

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Chronomètres à démarrage/arrêt instantané : Suivez le temps en un seul clic

Recommandations basées sur l'IA : bénéficiez de suggestions intelligentes pour les blocs récurrents

S'intègre à plus de 100 outils : dont ClickUp, Asana, Trello et Notion

Mode hors ligne et synchronisation : continuez à suivre le temps de travail même lorsque vous n'êtes pas connecté

Rapports et exportations simples : analyses visuelles par projet ou par client

Avantages

Une interface épurée, sans fioritures

Respecte la confidentialité et ne suit ni les écrans ni les frappes au clavier

Un excellent forfait Free pour les utilisateurs individuels

Inconvénients

Ce produit n'est pas conçu pour la gestion d'équipes travaillant par roulement ou à l'heure.

Pas d'outils intégrés de planification des tâches ou de collaboration

Tarifs de Toggl Track

Free : 0 $ par utilisateur et par mois

Formule Starter : 9 $ par utilisateur et par mois

Formule Premium : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Toggl Track

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)Capterra : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ? Absolument. Si vous souhaitez abandonner Hubstaff parce qu'il est trop envahissant ou trop axé sur l'employeur, Toggl Track vous offre une alternative moderne et centrée sur l'utilisateur.

🧐 Le saviez-vous ? La plupart des outils de suivi du temps se concentrent sur « ce que vous avez fait », mais les outils de suivi avancés basés sur l'IA peuvent désormais vous suggérer comment vous devriez travailler, en fonction de vos moments de plus grande productivité, de votre charge de travail et de vos données historiques. Des outils comme ClickUp Brain analysent les tendances de votre calendrier, le statut de vos tâches et vos priorités pour vous recommander de meilleures habitudes de planification.

5. Harvest – Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi du temps et d'une facturation fluides

Harvest est un outil de suivi du temps conçu pour la facturation. Au lieu de simplement comptabiliser les heures, il vous aide à les transformer en revenus. Vous pouvez suivre le temps, générer des factures, enregistrer les dépenses et réaliser des prévisions de capacité. Il est idéal pour les agences et les freelances qui facturent à l'heure ou au projet.

Alors que Hubstaff se concentre sur le suivi des employés et les données d'emplacement, Harvest se concentre sur la rentabilité des projets et les paiements des clients, ce qui le rend plus utile pour les rôles axés sur le chiffre d'affaires.

⏩ Fonctionnalités IA : Harvest propose désormais des résumés de temps générés par l'IA, des brouillons de factures automatisés et des outils de prévision budgétaire qui vous alertent avant que vous ne dépassiez le budget prévu.

Idéal pour

Équipes de services et professionnels indépendants qui effectuent un suivi du temps pour facturer leurs clients.

À qui s'adresse-t-il ?

Agences, consultants, comptables, professionnels du droit et toute personne émettant des factures à ses clients.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Facturation intégrée : transformez vos relevés de temps en factures professionnelles

Outils de budgétisation de projet : Suivi de l'évolution par rapport aux heures et aux coûts estimés

Intégration PayPal et Stripe : Acceptez les paiements directement

Prévision basée sur l'IA : identifiez les dépassements avant qu'ils ne se produisent

Rapports d'équipe : comprenez où le temps est consacré

Avantages

Gère à la fois le suivi du temps et la facturation dans un seul outil

Les fonctionnalités intégrées de budgétisation et de prévision constituent un atout majeur

Facile à comprendre et à payer pour les clients

Inconvénients

Le forfait Free est très basique

Pas de vues intégrées pour la gestion de projet ou des tâches

Tarifs de Harvest

Free

Pro : 13,75 $ par place et par mois

Formule Premium : 17,50 $ par place et par mois

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si votre principale raison de suivre le temps passé est de facturer vos clients, et non de surveiller vos employés. Il s'agit d'un outil financier intégrant une fonctionnalité de suivi du temps.

💡 Conseil de pro : Utilisez votre outil de suivi du temps comme un circuit de rétroaction, et pas seulement comme un chronomètre. À la fin de la semaine, identifiez 3 à 5 entrées qui vous ont donné l'impression d'être dans un « état de flux ». Ensuite, analysez ce qui les a rendues efficaces : était-ce le moment de la journée ? Le type de tâche ? Le niveau d'autonomie ? Cette auto-évaluation vous aidera à réorganiser votre emploi du temps pour optimiser vos performances.

6. Apploye – La meilleure solution économique de surveillance des employés pour les entreprises en pleine croissance

via Apploye

Apploye offre les mêmes fonctionnalités que Hubstaff, telles que le suivi du temps, les relevés de temps automatisés, la surveillance des activités, la gestion des paies et la facturation, mais à un prix bien plus abordable. Il propose également l'enregistrement d'écran, une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans Hubstaff. Apploye est facile à mettre en place grâce à un forfait gratuit pouvant accueillir jusqu'à 10 utilisateurs et à des mises à niveau à faible coût.

⏩ Fonctionnalités IA : Apploye propose un chatbot IA qui vous fournit des données de performance personnalisées sur les membres de votre équipe.

Idéal pour

Les équipes qui souhaitent bénéficier des mêmes fonctionnalités de suivi du temps que Hubstaff sans se ruiner

À qui s'adresse-t-il ?

Équipes à distance/hybrides, prestataires de services externalisés (BPO) et agences de marketing dont l'équipe est en pleine expansion et qui recherchent une solution abordable

Les meilleures fonctionnalités d'Apploye

Suivi du temps + relevés de temps + validations

Surveillance des captures d'écran (avec capture d'écran instantanée en temps réel pour les formules supérieures)

Enregistrement d'écran

Suivi de l'utilisation des applications + suivi des URL

Analyses d'activité et informations sur les effectifs

S'intègre à ClickUp, Jira, Asana, Zoho et Trello

Avantages

Le forfait Free prend en charge jusqu'à 10 utilisateurs

Les forfaits payants commencent à 4,50 $ par utilisateur et par mois.

Comprend la gestion des salaires et de la facturation, ainsi que la surveillance et le suivi du temps

Inconvénients

L'application mobile peut sembler moins performante que Hubstaff dans certains cas d'utilisation

Moins d'intégrations que Hubstaff (même si les principaux outils de gestion de projet sont pris en charge)

Tarifs d'Apploye

Gratuit : 0 $ (jusqu'à 10 utilisateurs)

Elite : 4,50 $ par utilisateur et par mois

Power : 8 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Apploye

G2 : 4,6/5 (13 avis)

Capterra : 4,8/5 (45 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, Apploye offre les mêmes fonctionnalités que Hubstaff pour le suivi du temps et de la productivité. Mais si vous recherchez une option plus abordable et plus simple, Apploye est faite pour vous.

7. Timely – Idéal pour le suivi automatique axé sur la confidentialité

Timely est une application de productivité idéale pour les télétravailleurs qui souhaitent identifier les tendances de productivité dans leur travail. Elle est conçue pour simplifier la manière dont les utilisateurs organisent leur travail et leurs plannings. Avec Timely, vous pouvez facilement suivre le temps passé sur n'importe quel projet en quelques clics seulement.

L'application propose également des fonctionnalités clés supplémentaires, telles que des outils de rapports détaillés, des outils de budgétisation et un suivi des objectifs en temps réel. Cela vous permet de surveiller facilement le temps que vous consacrez à chaque projet ou tâche et d'identifier les points à améliorer pour augmenter la productivité. De plus, elle s'intègre à des services populaires tels que Google Agenda, QuickBooks, Azure et bien d'autres encore pour faciliter la gestion des projets.

La plupart des logiciels de suivi du temps de travail sont conçus pour surveiller l'utilisation des applications et des ordinateurs par les employés. Si vous avez une politique anti-surveillance au travail, ce logiciel est fait pour vous !

⏩ Fonctionnalités IA : l'assistant de mémoire de Timely, alimenté par l'IA, apprend vos habitudes de travail, remplit vos relevés de temps et suggère des modifications en fonction de votre routine, rendant ainsi le suivi manuel du temps pratiquement obsolète.

Idéal pour

Les équipes à distance et hybrides qui ont besoin d'un suivi du temps intelligent sans surveillance.

À qui s'adresse-t-il ?

Studios de design, équipes décentralisées, consultants et agences ayant mis en place des politiques anti-surveillance.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Suivi du temps avec Memory IA : enregistre en arrière-plan l'activité des applications, des documents et du Web

Tableaux de bord de projet en temps réel : suivez le temps passé par client et par équipe

Outils de planification d'équipe : calendriers visuels et répartition équitable de la charge de travail

Relevés de temps automatiques : vérifiez et validez le travail pré-enregistré

Pas de captures d'écran ni de surveillance : la confidentialité avant tout dès la conception

Avantages

Donne aux employés plus de visibilité et d'autonomie

Dans la plupart des cas, l'IA élimine la saisie manuelle

Offre l'assistance pour les politiques éthiques de suivi du temps

Inconvénients

Les suggestions de l'IA peuvent nécessiter des corrections occasionnelles

Coût plus élevé par rapport aux simples outils manuels

Tarifs de Timely

Formule Starter : 11 $ par utilisateur et par mois

Formule Premium : 20 $ par utilisateur et par mois

Unlimited : 28 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis en temps réel

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si la surveillance exercée par Hubstaff crée des tensions au sein de votre équipe, Timely propose une approche avant-gardiste et respectueuse. Elle est particulièrement efficace pour le travail créatif ou intellectuel, où la confiance et la concentration importent davantage que les captures d'écran.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas du suivi du temps, suivez aussi l'intention. Avant de commencer une tâche, ajoutez une brève « étiquette d'objectif » (par exemple, clarifier X, rédiger Y, clôturer Z). Cette habitude vous permet de rester concentré sur les résultats, et le processus d'analyse porte davantage sur l'impact que sur le simple nombre d'heures passées.

8. RescueTime – Idéal pour la productivité individuelle

RescueTime est conçu pour les particuliers, pas pour les managers. Si vous cherchez à suivre et à améliorer vos habitudes de suivi du temps (plutôt que de fournir des rapports à quelqu'un d'autre), c'est une alternative puissante à Hubstaff. Il fonctionne discrètement en arrière-plan et fournit des analyses détaillées de la façon dont vous passez votre journée, sans aucune saisie manuelle.

C'est la solution idéale pour les freelances, les rédacteurs, les développeurs et les employés en télétravail qui souhaitent s'autogérer sans se sentir surveillés. Pas d'attribution de tâches ni de rapports d'équipe : juste de la clarté et de la concentration.

⏩ Fonctionnalités IA : Focus AI de RescueTime recommande des horaires de travail optimaux, bloque les distractions et vous alerte lorsque vos habitudes de productivité changent.

Idéal pour

Freelances et travailleurs indépendants

À qui s'adresse-t-il ?

Les professionnels à distance, les créateurs et toute personne exerçant un travail sur écran qui cherche à optimiser ses habitudes

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Sessions de concentration : du temps de travail dédié, sans distraction

Suivi automatique des activités : classe les applications, les sites et les comportements par catégorie

Coach de productivité basé sur l'IA : propose des horaires optimaux pour le travail en profondeur

Suivi des objectifs : aide à mettre en place de meilleures routines au fil du temps

Rapports détaillés : comprenez vos habitudes, pas seulement vos heures

Avantages

Suivi du temps sans intervention, sans démarrage/arrêt manuel

Favorise de meilleures habitudes de gestion du temps sans culpabilité

Idéal pour les flux de travail autogérés

Inconvénients

Pas d'outils de collaboration en équipe ni de facturation

Ne convient pas au travail avec des clients ni à la visibilité des tâches

Tarifs de RescueTime

Lite (gratuit)

Formule Premium (Individuelle) : 12 $/mois

Forfait Teams : 9 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur RescueTime

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, pour votre productivité personnelle. Cela ne vous aidera pas à gérer une équipe, mais cela vous aidera à comprendre et à contrôler votre utilisation du temps bien mieux que Hubstaff ne pourrait jamais le faire.

La progression ne consiste pas à être occupé, mais à agir de manière délibérée. Même si vous vous sentez dispersé aujourd’hui, une heure de concentration demain peut changer le cours de votre semaine. Ne visez pas la perfection. Visez simplement la présence.

9. Everhour – Le meilleur outil de suivi du temps de travail en équipe à petit prix

Everhour est une plateforme de suivi du temps et de gestion des ressources conçue pour aider les équipes à rester organisées, à collaborer plus facilement et à gagner en productivité.

Il propose des interfaces simples et intuitives pour le suivi manuel du temps, la répartition des ressources entre les projets, l'automatisation de la facturation, la budgétisation des projets, et bien plus encore. En utilisant la suite d'outils polyvalente d'Everhour, vous pouvez rationaliser les processus au sein de votre organisation sans sacrifier la visibilité ni le contrôle.

Les fonctionnalités de suivi du temps d'Everhour permettent également de classer les types de congés standard. Cela aide les entreprises à gérer leurs effectifs et à s'assurer qu'elles disposent d'une couverture suffisante lorsque des employés sont absents pendant des semaines ou des mois. Par exemple, les responsables peuvent utiliser ces catégories pour estimer le nombre d'employés disponibles chaque mois, ce qui leur permet de mieux planifier les projets et d'anticiper la charge de travail.

⏩ Fonctionnalités IA : en s'appuyant sur le suivi du temps en temps réel, Everhour propose désormais des prévisions de projet alimentées par l'IA et des alertes en cas de dépassement budgétaire.

Idéal pour

Les équipes qui utilisent des outils de gestion de projet tiers et qui souhaitent intégrer un suivi du temps dans leur outil.

À qui s'adresse-t-il ?

Agences, équipes en contact avec la clientèle et entreprises utilisant Asana, ClickUp ou Trello pour leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Intégrations transparentes : suivi du temps natif au sein des outils de gestion de projet

Suivi du budget : affichez les heures restantes et les limites des projets

Suivi des heures facturables et non facturables : Configurez-le par tâche/client

Validation des relevés de temps : vérification par les responsables

Prévision grâce à l'IA : recevez des alertes lorsque les choses déraillent

Avantages

Des intégrations poussées éliminent le besoin de passer d'un outil à l'autre

Une excellente visibilité sur les coûts de main-d'œuvre et les estimations de tâches

Un flux de travail simple, sans surveillance

Inconvénients

Ce n'est pas un outil autonome : vous avez besoin d'une plateforme de gestion de projet

Une installation est nécessaire pour un suivi précis des clients

Tarifs d'Everhour

Free : 0 $ par utilisateur et par mois

Équipe : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Everhour

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, à condition que vous ne souhaitiez pas remplacer votre outil de gestion de projet. Everhour est idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'un suivi du temps fluide sans quitter leurs plateformes existantes.

📖 En savoir plus : Découvrez l'intégration entre Everhour et ClickUp!

10. Paymo – Idéal pour les agences de création qui gèrent les tâches, le temps et la facturation

Paymo est un outil de suivi du temps qui permet aux entreprises de suivre le temps que leurs employés consacrent à leurs tâches, projets et clients. Par exemple, les rapports automatisés de Paymo offrent un aperçu en temps réel de l'activité des employés et des heures facturables, ce qui permet aux responsables de prendre des décisions éclairées en matière d'allocation des ressources et de budgétisation.

L'utilisation des données de suivi du temps permet aux clients de recevoir des factures précises, ce qui se traduit par de meilleures relations clients et une augmentation du chiffre d'affaires. L'outil de suivi du temps Paymo permet également de distinguer le temps facturable du temps non facturable, ce qui aide les entreprises à mieux comprendre leurs coûts et à optimiser leur tarification.

Dans l'ensemble, l'outil de suivi du temps Paymo offre une gamme de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à améliorer leurs performances, à booster leur productivité et à rationaliser leurs processus de facturation.

⏩ Fonctionnalités IA : Paymo a récemment ajouté des prévisions de temps intelligentes et des suggestions de rythme de travail pour les projets, basées sur les habitudes de travail antérieures.

Idéal pour

Les équipes qui utilisent des outils de gestion de projet tiers et qui souhaitent intégrer un suivi du temps dans leur outil.

À qui s'adresse-t-il ?

Agences, équipes en contact avec la clientèle et entreprises utilisant Asana, ClickUp ou Trello pour leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Intégrations transparentes : suivi du temps natif au sein des outils de gestion de projet

Suivi du budget : affichez les heures restantes et les limites des projets

Suivi des heures facturables et non facturables : Configurez-le par tâche/client

Validation des relevés de temps : vérification par les responsables

Prévision grâce à l'IA : recevez des alertes lorsque les choses déraillent

Avantages

Des intégrations poussées éliminent le besoin de passer d'un outil à l'autre

Une excellente visibilité sur les coûts de main-d'œuvre et les estimations de tâches

Un flux de travail simple, sans surveillance

Inconvénients

Ce n'est pas un outil autonome : vous avez besoin d'une plateforme de gestion de projet

Une installation est nécessaire pour un suivi précis des clients

Tarifs d'Everhour

Free : 0 $ par utilisateur et par mois

Équipe : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Everhour

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, surtout si vous utilisez déjà des outils comme Asana ou ClickUp. Everhour s'intègre parfaitement à vos flux de travail existants, offrant un suivi du temps précis, contextuel et fluide.

11. Desklog – Idéal pour les startups qui ont besoin d'un suivi similaire à celui de Hubstaff à moindre coût

Si vous appréciez la structure de Hubstaff (suivi des activités, captures d'écran et relevés de temps), mais pas son prix, Desklog est une alternative gratuite qui mérite d'être explorée. Elle est particulièrement utile pour les équipes d'ingénieurs, les services d'assistance et les start-ups qui ont besoin d'une visibilité sur la productivité de leur équipe, mais ne souhaitent pas supporter le coût d'un logiciel de surveillance d'entreprise.

Il prend en charge les fonctionnalités de gestion de projet de base, le suivi de l'utilisation des applications et le suivi automatique du temps, avec en option la capture d'écran et l'évaluation de la productivité. Vous contrôlez ce qui est activé, et votre équipe sait exactement ce qui est suivi.

⏩ Fonctionnalités IA : Desklog utilise l'IA pour identifier les périodes d'inactivité, estimer les baisses de productivité et inviter à des pauses ou à un rééquilibrage de la charge de travail.

Idéal pour

Les équipes qui ont besoin de visibilité mais ne peuvent pas se permettre le modèle tarifaire de Hubstaff.

À qui s'adresse-t-il ?

Équipes informatiques, services d'assistance ou startups soucieuses de leur budget qui ont tout de même besoin d'outils de surveillance.

Les meilleures fonctionnalités de Desklog

Suivi automatique du temps : enregistrez le temps passé en fonction de l'activité

Captures d'écran et utilisation de l'application : en option pour une meilleure visibilité

Analyse de la productivité : affichez le temps passé par outil, site ou type de tâche

Suivi de projet et rapports : vues Kanban et tâches affichées

Détection d'inactivité par IA : identifiez rapidement les baisses d'engagement

Avantages

Plus de transparence qu'avec Hubstaff, sans coûts élevés

Le forfait Free inclut les captures d'écran et le suivi des applications

Gestion de projet et affichage des tâches intégrés

Inconvénients

L'interface utilisateur est moins aboutie que celle des outils courants

Cela pourrait être excessif pour les équipes qui souhaitent s'éloigner de la surveillance

Tarifs de Desklog

Free

Business : 3,50 $/utilisateur/mois

Enterprise : 4,80 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Desklog

Pas assez d'avis

Est-ce que je recommande cet outil ?

Oui, si vous avez toujours besoin d'un suivi de type Hubstaff mais que vous souhaitez éviter son prix élevé. Desklog vous offre des fonctionnalités de surveillance, de rapports et même de suivi de projet à un coût bien moindre. Ce n'est pas l'option la plus élégante de la liste, mais elle est très fonctionnelle et proposée à un prix raisonnable.

🧐 Le saviez-vous ? Selon des études en psychologie organisationnelle, les employés qui se sentent en confiance vis-à-vis de leurs responsables, mais qui continuent néanmoins à suivre leurs heures de travail de leur plein gré, affichent une productivité et une satisfaction plus élevées.

Conclusion sur le choix d'une alternative à Hubstaff

Le suivi du temps ne doit pas ressembler à de la surveillance, ni être difficile à gérer. Que vous soyez une équipe à distance, un freelance indépendant ou une agence en pleine expansion, le bon outil doit vous aider à instaurer la confiance, améliorer les flux de travail et protéger le temps de votre équipe, et pas seulement à le surveiller.

Des plateformes flexibles comme ClickUp aux outils légers tels que Clockify et Toggl Track, vous disposez d'une multitude d'alternatives à Hubstaff conçues pour s'adapter au mode de fonctionnement des équipes.

Chaque option de cette liste offre quelque chose que Hubstaff n'offre pas : une personnalisation plus précise, un suivi plus respectueux ou des fonctionnalités IA intelligentes qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre temps.

✅ Prêt à reprendre le contrôle de votre journée de travail ?

Essayez ClickUp gratuitement pour optimiser le suivi du temps, la gestion de projet et la collaboration en équipe, le tout dans un environnement de travail unique alimenté par l'IA.