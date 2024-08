Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Paymo 2024

Gestion de projet et gestion du temps vont de pair. 🫱🏼‍🫲🏾

L'un ne va pas sans l'autre ! Et vous ne pouvez pas les atteindre sans un logiciel dynamique conçu pour augmenter la productivité et la rentabilité grâce à des données précises suivi du temps du projet relevés de temps, prévisions budgétaires et facturation.

De nombreuses applications de gestion de projet visent à rendre cela possible pour les équipes de toutes tailles, y compris les freelances et les petites et moyennes entreprises. L'un des outils les plus courants dans cette catégorie ? Paymo. 💸

Le plus dur, c'est que tous les logiciels ne sont pas à la hauteur, et que même Paymo a son lot de limites que les équipes doivent contourner pour respecter les délais, les échéanciers des projets et les attentes des parties prenantes.

Alors, que faites-vous ? Vous trouvez une alternative à Paymo 🙂

Et nous avons les meilleures pour vous ! Lisez la suite pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les défis de Paymo, et trouver 10 des meilleures alternatives à Paymo pour votre équipe.

Qu'est-ce que Paymo ?

via Paymo Paymo comprend que le temps c'est de l'argent, c'est pourquoi beaucoup de ses fonctionnalités principales tournent autour du suivi du temps, de la révision et de la facturation. Pour les salaires basés sur les heures, consultants et les factures, c'est un atout majeur ! Les autres fonctionnalités de Paymo sont les suivantes :

Affiches pour l'assistanceTableaux Kanbanlistes de tâches, feuilles de calcul et calendriers

Tâches et sous-tâches

Planification d'équipe

Diagrammes de Gantt et jalons de projet

Relevés de temps, rapports et outils de suivi du temps

Estimation et suivi des dépenses (en anglais) Sur le papier, tout cela semble excellent. Mais dans la pratique ? Les fonctionnalités de gestion de projet de Paymo ne couvrent que l'essentiel.

À Paymo fait des vues multiples pour votre charge de travail, mais il manque la marque quand il s'agit de l'alignement des objectifs efficace, le suivi de la progression approfondie, les statuts personnalisés, et plus encore. Il manque également des fonctionnalités visuelles pour aider les gens à comprendre les concepts de haut niveau de différentes manières, que ce soit par le biais de cartes mentales, d'échéanciers, de tableaux blancs numériques ou d'outils de brainstorming.

Mais ce n'est pas tout. 👀

Les fonctionnalités de collaboration d'équipe de Paymo sont limitées aux commentaires de tâches et aux seuls commentaires de tâches. Il est donc plus facile de perdre des informations importantes, des éléments d'action et des étapes suivantes dans de longues discussions de tâches non organisées. 🫠

De plus, Paymo a un prix - littéralement.

La plupart de ses fonctions clés de gestion du temps et de l'information sont accessibles à tous les utilisateurs fonctionnalités de gestion de projet a des limites strictes sur son forfait Free, vous obligeant à une option payante pour les besoins quotidiens supplémentaires, y compris les tâches, les entrées de temps, les clients et le stockage. Et bien que son forfait Starter commence à un peu moins de $$$a par mois, il est limité à un maximum d'un utilisateur. Autrement dit, si vous faites partie d'une équipe de plus de deux personnes, Paymo vous coûtera automatiquement 9,95 $ par utilisateur et par mois.

La question se pose : pourquoi payer pour moins ?

La réponse est simple : vous ne le faites pas ! Vous cherchez une alternative à Paymo qui puisse combler ses lacunes.

Les 10 meilleures alternatives à Paymo

Paymo excelle en matière de temps, de budget et de profit. Mais ce n'est pas le seul logiciel à offrir ces fonctionnalités, et puis quelques e.

Vous ne devriez pas avoir à faire des sacrifices coûteux pour obtenir une gestion de projet et de temps de niveau expert avec un seul outil flexible. Et heureusement, nous avons une liste des 10 meilleures alternatives à Paymo pour faire exactement cela. 🤓

via nTâche nTask est un outil de suivi et de gestion du temps qui permet aux utilisateurs de suivre le temps passé sur les tâches et les projets. Il aide les équipes à identifier les domaines dans lesquels elles peuvent être plus efficaces, à suivre la progression, à mesurer les performances et à optimiser les flux de travail.

Avec nTask, les utilisateurs peuvent créer des tâches avec des descriptions détaillées, les assigner à des membres de l'équipe ou à des clients, fixer des paramètres et obtenir facilement un aperçu de leur charge de travail.

L'application offre également des fonctionnalités de notifications automatiques lorsque les échéances approchent ou que les tâches nécessitent une action de suivi. Elle fournit également des rapports approfondis qui aident les équipes à analyser les données et à déterminer comment leurs processus de travail peuvent être améliorés pour les projets futurs !

nTask meilleures fonctionnalités

Partage de documents et gestion de fichiers

Diagrammes de Gantt et dépendances des tâches

Dates d'échéance forfaitaires et réelles

Environnements de travail dédiés aux équipes

Limites de nTask

Joindre des pièces jointes volumineuses lors du partage prend plus de temps que la normale

Convient uniquement aux équipes de moins de 50 membres par rapport aux autres alternatives Paymo de cette liste

Prix de nTask

Premium : A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

3. Wrike

via WrikeWrike est un outil de gestion de projet et d'aide à la décision logiciel de collaboration qui aide les équipes à organiser, hiérarchiser et gérer leurs tâches. Il s'agit d'une plateforme idéale pour les moyennes et grandes entreprises ayant des projets complexes répartis entre plusieurs services ou équipes distantes. Avec Wrike, les utilisateurs peuvent créer des listes de tâches partageables, assigner des délais et suivre la progression de divers projets.

Vous pouvez interrompre ou reprendre le suivi du temps sans ajouter d'entrée grâce au bouton Pause chronomètre. C'est une fonctionnalité utile lorsque vous avez des pauses forfaitaires ou imprévues au cours d'une tâche.

Par exemple, si vous devez vous éloigner de votre ordinateur pendant quelques minutes pour vous hydrater et prendre un en-cas, vous pouvez cliquer sur le bouton Pause du chronomètre, ce qui vous évite d'ajouter manuellement le temps de pause à l'entrée du chronomètre.

Check out more Wrike alternatives !

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Tableaux de bord des projets pour une meilleure gestion des tâches

Formulaires de demande avec logique conditionnelle

Applications mobiles et de bureau

plus de 400 intégrations

Les limites de Wrike

L'outil de suivi du temps in-app est accessible via les forfaits Business ou Enterprise

Les diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité payante

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Wrike pour connaître les tarifs

: Contactez Wrike pour connaître les tarifs Pinnacle : Contactez Wrike pour les détails

Capterra: 4.3/5 (1,900+ reviews)

4.3/5 (1,900+ reviews) G2: 4.2/5 (3,200+ reviews)

4. Trello

via TrelloTrello est un outil de gestion de projet que vous pouvez utiliser pour vous aider à suivre le temps que vous passez sur plusieurs projets. Vous pouvez créer des cartes pour chaque tâche et fixer des dates d'échéance pour vous aider à vous organiser et à vous assurer que vous terminez les tâches à temps. Vous pouvez également ajouter des commentaires, des images, des fichiers et d'autres éléments à chaque carte afin de pouvoir consulter facilement ce que vous avez fait.

Les capacités de suivi du temps de Trello sont insuffisantes par rapport aux autres alternatives Paymo de cette liste. Mais Trello propose des intégrations (appelées Power-Ups) pour aider à couvrir les besoins essentiels tels que la planification des ressources, les factures et les feuilles de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Vues Tableau, Échéancier, Calendrier et Tableaux de bord

Power-Ups (plugins) permettant de lier d'autres applications et outils de gestion de projet

Automatisation sans code intégrée dans chaque tableau Trello

Modèles pour des flux de travail reproductibles

Les limites de Trello

La plupart des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite (voirAlternatives à Trello)

Les couches de tâches peuvent facilement s'empiler lorsque vous gérez des projets robustes

Prix de Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium : 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Trello pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (22,000+ reviews)

4.5/5 (22,000+ reviews) G2: 4.4/5 (13,000+ commentaires)

5. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Les freelances, les gestionnaires de projet et les agences apprécieront la simplicité de la génération de factures sur la base de la durée enregistrée dans Travail d'équipe est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à collaborer et à organiser leur travail. Il offre un intervalle de fonctionnalités, telles que la gestion des tâches, le suivi du temps, les calendriers d'équipe et le partage de fichiers, qui permettent aux équipes de garder le contrôle de leurs projets et de rester synchronisées les unes avec les autres.

Automatisation, il fournit également quelques outils de suivi du temps comme le suivi automatisé et l'application Chronomètre pour aider les équipes à rester sur la bonne voie et à identifier les domaines à améliorer. Avec une visibilité totale sur le temps passé sur les tâches, les gestionnaires de projet disposent des données nécessaires pour identifier les zones d'inefficacité et prendre des décisions éclairées sur la façon d'améliorer le flux de travail de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Gestion des ressources au quotidienle forfait de capacité* Applications pour bureau, iOS et Android

Vues diagramme de Gantt et tableau Kanban

Utilisateurs de clients gratuits et illimités

Limites du travail en équipe

Courbe d'apprentissage importante pour la formation et l'application dans les flux de travail

Tableaux de bord et suivi des objectifs sont des fonctionnalités payantes

Prix du travail d'équipe

Free Forever

Deliver : 9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Croissance : 17,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 17,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Échelle : Contactez Teamwork pour plus de détails

Teamwork évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) G2: 4.4/5 (1 000+ commentaires)

Try out these Teamwork alternatives !

6. Basecamp

via BasecampBasecamp est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à collaborer et à organiser leur travail. Il offre un intervalle de fonctionnalités, telles que la gestion des tâches, le partage de fichiers, les calendriers d'équipe et un système de messagerie intégré qui permet aux équipes de ne pas perdre de vue leurs projets et de rester synchronisées les unes avec les autres.

L'application est conçue pour être conviviale et intuitive. Elle est disponible sur plusieurs plateformes et appareils, ce qui permet aux équipes de travailler de n'importe où et de rester connectées !

Basecamp ne dispose pas d'une fonctionnalité native de suivi du temps, mais propose des intégrations avec d'autres applications de suivi du temps, notamment Everhour, Relevé de temps et Harvest.

Check out more Basecamp alternatives !

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Tableau de bord d'une page pour vos projets, vos missions et votre emploi du temps

Messages directs dans l'application pour la collaboration au sein de l'équipe

Système de discussion et de messages en temps réel

Check-in de l'équipe avec sondage automatique

Limites de Basecamp

Fonctionnalité de suivi de la progression limitée

Ne convient pas aux équipes agiles avec des flux de travail complexes

Prix de Basecamp

Utilisateurs illimités : 299 $/mois, facturation annuelle

: 299 $/mois, facturation annuelle Pour les freelances, les startups ou les petites équipes : 15 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) G2: 4.1/5 (5 000+ commentaires)

7. Kantata

via Kantata Les fonctionnalités de gestion de projet de Kantata sont les suivantes l'entrée automatisée des données des tableaux de bord en ligne et des rapports pour vous aider à mieux comprendre où et quand vous passez le plus clair de votre temps.

Après avoir activé les fonctionnalités de suivi du temps dans les paramètres de Kantata, vous aurez accès à différentes méthodes de suivi pour chaque projet. Vous pouvez également saisir le temps consacré à tous vos projets dans un Relevé de temps hebdomadaire affiché !

Le logiciel recommande de désigner un chef d'équipe pour approuver le temps et les dépenses. Mais si vous n'avez pas de gestionnaires de projet, vous pouvez désigner toute personne éligible à la tâche pour approuver les envois en modifiant les permissions dans les paramètres.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Informations sur le portfolio du projet pour vérifier le statut de n'importe quelle tâche ou produit livrable

Tableaux de bord personnalisables pour aider à identifier les demandes non pourvues en personnel

Outils de glisser-déposer et composants réutilisables

Rapports sectoriels pour des indicateurs ciblés

Limites de Kantata

Conçu pour les petites entreprises et les grandes entreprises

Pas d'options de personnalisation avancées

Prix de Kantata

Contactez Kantata pour plus de détails

Evaluations et critiques de Kantata

Capterra: 4.2/5 (500+ commentaires)

4.2/5 (500+ commentaires) G2: 4.1/5 (1 200+ commentaires)

8. Asana

via AsanaAsana est un outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs de planifier des tâches et de suivre la progression du projet. Pour utiliser Asana pour le suivi du temps, commencez par créer un projet pour la tâche ou l'ensemble de tâches dont vous souhaitez suivre le temps.

Mais avant d'assigner une tâche à un membre de l'équipe, vous avez la possibilité d'ouvrir la fonctionnalité de rapport " Estimation de la durée pour la personne nommée " pour afficher la durée estimée pour achever les activités d'un projet, en fonction de la personne que vous avez sélectionnée.

Cette fonction permet à l'ensemble de l'équipe d'éviter d'envoyer des messages directs aux membres de l'équipe concernant leur capacité de travail et de perdre un temps précieux ! Au contraire, cette fonction peut être utilisée pour déterminer rapidement la disponibilité et aider à gérer les ressources plus efficacement.

Check out more Asana alternatives !

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Diagrammes de Gantt, tableaux Kanban et calendriers pour afficher et suivre votre travail

Intégrations d'applications pour connecter vos outils et applications favoris

Rapports pour connaître la progression des tâches et des flux de travail

Automatisation personnalisée pour créer des processus d'équipe

Limites d'Asana

Le suivi du temps n'est disponible que pour les clients Business et Enterprise

Les membres de l'équipe ne peuvent exporter que des formes de fichiers CSV et JSON

Prix d'Asana

Basic

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

4.5/5 (11 000+ avis) G2: 4.3/5 (9 000+ commentaires)

9. Monday.com

via MondayMonday est un management d'équipe est une plateforme de gestion d'équipe qui aide les équipes à collaborer, à communiquer et à s'organiser. Il offre une interface intuitive avec un large intervalle de fonctionnalités conçues pour rendre le travail plus facile et plus agréable pour les équipes de toute taille. Avec Monday, les utilisateurs peuvent créer des tâches, assigner des délais et suivre la progression en temps réel, ce qui permet aux équipes de rester au fait de leurs projets et de s'assurer que tout se passe bien.

La fonctionnalité de la colonne de suivi du temps affiche le temps suivi en secondes ou en minutes. En cliquant sur une cellule de suivi du temps spécifique, vous ouvrez l'historique qui vous permet d'afficher la progression de chaque tâche. Ces informations peuvent être utilisées pour mesurer les performances des individus et des équipes, fournissant ainsi des données précieuses pour les évaluations de performances et la définition des paramètres.

Monday meilleures fonctionnalités

Recettes d'automatisation illimitées pour l'assistance à différents flux de travail

Types de colonnes personnalisables pour la gestion de projet

Vue Plan pour aider à cartographier les tâches et le travailSprints* 200+ modèles pour différents cas d'utilisation

Limites du Monday

La fonctionnalité de la colonne de suivi du temps n'est disponible que dans les forfaits Pro et Enterprise

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs étant donné que de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées (voirAlternatives Monday)

Prix du Monday

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : 8$/place par mois à partir de 3 places

: 8$/place par mois à partir de 3 places Standard : 10$/place par mois à partir de 3 places

: 10$/place par mois à partir de 3 places Pro : 16$/place par mois à partir de 3 places

: 16$/place par mois à partir de 3 places Entreprise : Contactez Monday pour les tarifs

Monday évaluations et critiques

Capterra: 4.6/5 (3,300+ reviews)

4.6/5 (3,300+ reviews) G2: 4.7/5 (6,600+ commentaires)

10. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp est un logiciel de suivi du temps et de de gestion des ressources pour les entreprises et les particuliers afin de suivre le temps passé sur différentes tâches et projets. Il peut être utilisé pour contrôler la productivité des employés et facturer les clients en fonction du temps passé sur leurs projets.

Les utilisateurs peuvent paramétrer des budgets pour les projets, afin de suivre leur progression par rapport à ces budgets et de procéder à des paramètres si nécessaire. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile pour les équipes de création qui doivent suivre de près les dépenses liées à leurs projets.

Par exemple, une entreprise peut créer un budget pour un projet de refonte de site web, qui inclurait les coûts d'hébergement, de conception et de développement, puis suivre ces dépenses au fil du temps pour s'assurer qu'elles restent dans les limites du budget.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Projets facturables et non facturables pour la gestion des ressources

Partage des rapports par e-mail, PDF ou Excel

Suivi du temps automatique et inactif

Approbation des Relevés de temps en un seul clic

Limites de TimeCamp

Les rapports de productivité ne sont pas disponibles dans le forfait Free

L'intégration du Calendrier est une fonctionnalité payante

Prix de TimeCamp

Free

Basic : 6,30 $/utilisateur par mois

: 6,30 $/utilisateur par mois Pro : 9$/utilisateur par mois

: 9$/utilisateur par mois Enterprise : Contactez TimeCamp pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (500+ reviews)

4.7/5 (500+ reviews) G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

Check out these TimeCamp alternatives !

Conseil de gestion du temps : S'inscrire à ClickUp

Il n'est jamais amusant de chercher un nouvel outil de travail logiciel de gestion de projet gratuit mais il est toujours bon de savoir que l'on a le choix !

Il n'est pas nécessaire de se contenter des inconvénients de Paymo. Au lieu de cela, misez sur un logiciel doté d'un large intervalle de fonctionnalités pour améliorer vos pratiques de gestion du temps et des projets. Notre conseil ? Faites confiance à ClickUp. 🙌🏼

ClickUp est la seule solution de productivité tout-en-un pour les équipes de toute taille et de tout secteur. Avec plus de 15 affichages uniques du flux de travail, des tonnes d'outils de collaboration et des fonctionnalités dynamiques de gestion du temps, ClickUp est aussi puissant que rentable !

Accédez à des tâches illimitées, des tonnes de fonctionnalités flexibles, des modèles pour tous les cas d'utilisation, et plus de 1 000 intégrations dans tous les forfaits lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui !