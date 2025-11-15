Glean et Elasticsearch : quelle IA est la meilleure pour la recherche et la gestion des connaissances ?

Les outils d'IA tels que Glean et Elasticsearch ont révolutionné la manière dont nous recherchons, récupérons et gérons les données.

Mais lequel correspond le mieux à vos besoins ? Avez-vous besoin d'un outil qui excelle dans la recherche rapide et précise pour votre base de connaissances interne ou d'un outil qui vous aide à créer un wiki intuitif et évolutif ?

Dans cet article, nous comparerons ces deux outils de recherche d'entreprise : Glean et Elasticsearch. Nous évaluerons leurs fonctionnalités et leurs performances, et discuterons de leur impact sur votre système de gestion des connaissances afin d'obtenir des résultats de recherche pertinents. Nous vous présenterons également une alternative solide à ces deux outils : ClickUp!

🔎 Le saviez-vous ? Le tout premier moteur de recherche, « Archie », a été mis en ligne en 1990. Créé par les étudiants universitaires Alan Emtage, Peter Deutsch et Bill Heelen, Archie indexait les fichiers sur les serveurs FTP publics, aidant ainsi les utilisateurs à les localiser et à les télécharger. Son nom vient du mot « archive », sans le « v ». Bien que révolutionnaire, Archie a progressivement disparu à la fin des années 1990.

Glean et Elasticsearch : aperçu des meilleures alternatives

Fonctionnalité Glean Elasticsearch La meilleure alternative : ClickUp ⭐️ Fonctionnalité de recherche Recherche alimentée par /IA utilisant de grands modèles linguistiques et l'apprentissage automatique pour générer des résultats personnalisés et pertinents. Recherche de texte haute performance dans des données structurées et non structurées. Personnalisable via DSL de requête pour les développeurs. Recherche d'entreprise unifiée couvrant les tâches, les documents, les commentaires et plus encore, sans aucune installation requise. Conçu pour les équipes qui ont besoin de résultats rapides et exploitables. Ingestion et enrichissement des données S'intègre à plus de 100 outils, organisant les données dans une expérience unifiée pour une recherche transparente sur toutes les plateformes. Prend en charge l'assistance aux transformations de données complexes, le mapper, la tokenisation personnalisée et l'index. S'intègre parfaitement aux outils Big Data tels que Hadoop et Spark. Récupère automatiquement les données provenant de tâches, de documents et d'application de connexion telles que Slack ou Google Drive. Aucune configuration complexe n'est nécessaire. Expérience utilisateur et interface Conçu pour les utilisateurs non techniciens. Interface simple et intuitive avec des invites en langage naturel et une organisation des données. Nécessite une expertise technique. Potentiel pleinement débloqué grâce à la compréhension des algorithmes de recherche et du langage DSL de requête. Conçue pour les utilisateurs quotidiens, la recherche n'est qu'une partie d'un espace de travail familier où les équipes gèrent déjà leur travail. Sécurité et conformité des données Outils de gouvernance intégrés pour l'accès aux données et la confidentialité, garantissant la conformité Fonctionnalités de sécurité plus personnalisables, adaptées aux besoins complexes en matière de conformité et de sécurité. Contrôles d'autorisation granulaires pour les environnements de travail, les dossiers et les tâches. Réunion aux besoins de la plupart des équipes sans frais supplémentaires. Évolutivité et performances Optimisé pour la recherche basée sur l'IA dans de grands ensembles de données, mais manque de contrôle précis et de scalabilité horizontale. Évolutivité horizontale grâce à une architecture distribuée, garantissant une haute disponibilité et des performances rapides, même lorsque les données augmentent. Gère facilement les équipes et les projets en pleine croissance. Les performances restent fiables même lorsque les espaces de travail gagnent en taille et en complexité.

Qu'est-ce que Glean ?

via Glean

Glean est une plateforme d'IA professionnelle conçue pour aider les entreprises à garder le contrôle sur leurs données, leurs outils et leurs tâches. Elle s'intègre aux applications existantes de votre entreprise (Google Workspace, Slack, Salesforce, etc.) et utilise l'IA pour comprendre le fonctionnement de votre organisation. Le résultat est une recherche plus intelligente, de meilleures recommandations et des réponses plus rapides et pertinentes dans votre contexte de travail spécifique.

Que vous soyez confronté à des flux de travail désorganisés, que vous recherchiez des informations éparpillées ou que vous souhaitiez simplement travailler plus rapidement, Glean s'adapte à vos besoins. Il s'intègre même facilement aux applications que vos employés utilisent déjà.

Fonctionnalités de Glean

Fonctionnalité n° 1 : générateur de invites et invites avancées

Le générateur d'invites de Glean vous permet de créer des commandes de recherche en langage naturel. Vous pouvez commencer par des invites simples pour trouver des documents ou résumer leur contenu. Cependant, les tâches plus complexes nécessitent des invites avancées.

via Glean

Cela pouvait auparavant nécessiter plusieurs systèmes ou invites. Grâce à ses invites avancées, Glean vous permet de décomposer la tâche en étapes plus petites, chacune comportant des recherches ou des actions spécifiques, puis de les lier entre elles pour former un flux de travail cohérent et automatisé. Chaque étape s'appuie sur la précédente, vous offrant ainsi des informations plus approfondies au fur et à mesure de votre progression.

📮 ClickUp Insight : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche d'entreprise de ClickUp unifie tout votre travail (tâches, documents, e-mails et chats) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. 💫 Résultats réels : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Fonctionnalité n° 2 : bibliothèques d'invites, d'instructions pour développer la maîtrise de l'IA

La bibliothèque de messages instantanés est l'endroit où se trouvent tous vos messages personnalisés. Au lieu d'en créer de nouveaux à partir de zéro, vous pouvez facilement parcourir les messages existants créés par votre équipe. Chaque membre de l'équipe peut découvrir et réutiliser des messages efficaces, ce qui réduit la redondance et accélère l'adoption.

via Glean

Glean suggère même des invites populaires en fonction du rôle et des modèles d'utilisation précédents. C'est comme une base de connaissances partagée, qui ne cesse de s'enrichir à mesure que votre équipe apprend à créer un wiki de workflows alimentés par l'IA. Grâce aux suggestions pour démarrer, vous n'aurez pas à perdre de temps à tout construire à partir de zéro.

Fonctionnalité n° 3 : une IA pour chaque rôle

La plateforme Glean est sans code, ce qui signifie que tout le monde, des équipes commerciales aux techniciens, peut automatiser ses flux de travail à l'aide d'un langage naturel simple.

via Glean

Qu'il s'agisse de rédiger une réponse à un client, de résumer des documents ou de trouver des informations pertinentes enfouies dans des discussions passées, Glean comprend le contexte et aide à faire avancer le travail sans installation supplémentaire ni connaissances techniques particulières.

Fonctionnalité n° 4 : collections intelligentes pour une gestion rationalisée des connaissances

via Glean

Glean permet de réduire l'encombrement des documents éparpillés et des liens difficiles à trouver en permettant aux équipes d'organiser les informations clés en un seul endroit. Grâce aux collections, les équipes peuvent regrouper les fichiers, notes, liens et discussions connexes, quelle que soit leur provenance initiale, qu'il s'agisse de Google Drive, Slack ou d'outils internes.

Cela facilite le suivi des documents liés au projet, le partage des mises à jour et garantit que tout le monde a accès aux mêmes informations sans avoir à effectuer de recherches sur plusieurs plateformes.

Tarifs Glean

Tarification personnalisée

📖 À lire également : Meilleurs concurrents et alternatives à Glean

Qu'est-ce qu'Elasticsearch ?

via Elasticsearch

Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse open source, distribué, conçu pour traiter de grands volumes de données structurées et non structurées. Considérez-le comme Google, mais pour vos données commerciales de l'entreprise. Il extrait et indexe des informations provenant de plusieurs sources de données, telles que des bases de données, des journaux, des documents ou des données d'application, afin que vous puissiez les rechercher rapidement et efficacement.

La plateforme ne se contente pas de faire correspondre des mots-clés, elle classe les résultats en fonction de leur pertinence et de leur contexte. Que vous cherchiez à localiser un document spécifique, à analyser le comportement des clients ou à suivre les journaux système en temps réel, Elasticsearch est conçu pour renvoyer les données pertinentes presque instantanément, même parmi des millions d'enregistrements.

Fonctionnalités d'Elasticsearch

De l'intégration de capacités de recherche IA à la mise à l'échelle de votre infrastructure, Elasticsearch offre la flexibilité et les performances dont vous avez besoin. Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : intégrez la recherche IA à vos applications

via Elasticsearch

Le moteur de pertinence Elasticsearch (ESRE) ajoute des capacités de recherche sémantique à vos applications, aidant les utilisateurs à trouver des résultats basés sur le sens, et pas seulement sur la correspondance de mots-clés. Il travaille dès son installation, sans qu'il soit nécessaire de réentraîner les modèles pour votre domaine spécifique, ce qui facilite sa mise en œuvre.

Vous pouvez également combiner ESRE avec des modèles linguistiques externes, le personnaliser avec vos propres modèles de transformateurs ou créer des expériences de recherche hybrides qui associent la recherche traditionnelle à la pertinence sémantique. Cette flexibilité le rend utile pour adapter les fonctionnalités de recherche ou automatiser les flux de travail d'IA à différents types de contenu et besoins des utilisateurs.

💡 Conseil de pro : ne sous-estimez pas les métadonnées ! Il ne s'agit pas seulement de ce que vous recherchez, mais aussi de la manière dont les éléments sont balisés, classés et liés. Des métadonnées solides (telles que les dates, les auteurs, les étiquettes de projet ou les niveaux d'accès) permettent d'affiner les résultats de recherche, de personnaliser la pertinence et de faire ressortir des trésors oubliés au moment opportun.

Fonctionnalité n° 2 : évolutivité pour tous les besoins de l'entreprise

Elasticsearch s'adapte horizontalement, ce qui signifie qu'il évolue avec vous. L'expérience reste la même, que vous utilisiez un seul nœud ou un cluster de 300 nœuds.

Il traite des millions de requêtes par seconde, garantissant la distribution des index et des requêtes sur l'ensemble du cluster pour un fonctionnement fluide et efficace. L'évolutivité d'Elasticsearch vous permet d'étendre sans effort vos capacités de recherche de données si vous vous demandez comment utiliser l'IA pour améliorer votre productivité.

Fonctionnalité n° 3 : stockez et explorez les données comme vous le souhaitez

via Elasticsearch

Elasticsearch vous offre une grande flexibilité quant à la manière dont vos données sont stockées et à leur emplacement. En fonction de vos besoins, vous pouvez les conserver localement pour accélérer les requêtes ou utiliser des options plus évolutives, telles que le stockage S3 à faible coût.

Grâce aux champs d'exécution, il est facile de s'adapter à l'évolution des données ou d'intégrer de nouveaux ensembles de données à la volée. Pour les équipes qui souhaitent améliorer leurs workflows de gestion documentaire, Elasticsearch facilite l'organisation, la gestion et la recherche dans vos données.

Fonctionnalité n° 4 : haute disponibilité et détection des pannes

Des fonctionnalités telles que la réplication inter-clusters garantissent qu'une sauvegarde est toujours disponible. Son système distribué est conçu pour offrir résilience et fiabilité. Vos données restent disponibles, même en cas de problème.

Tarifs Elasticsearch

Tarification personnalisée

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Elasticsearch

Glean et Elasticsearch : comparaison des fonctionnalités

Glean et Elasticsearch relèvent le même défi : aider les équipes à travailler plus efficacement grâce à la recherche dans l'espace de travail. Mais leur approche est différente.

Voici un aperçu de leurs différences :

Glean Elasticsearch Solution intuitive et conviviale avec des capacités d'IA sans code Plateforme de recherche hautement personnalisable et évolutive Permet d'organiser et de récupérer rapidement les connaissances internes grâce à des réponses personnalisées et des résultats contextuels. Capable de traiter de grands ensembles de données et des requêtes complexes grâce à la flexibilité d'une plateforme de recherche de texte pour les entreprises. Donne aux utilisateurs non techniques les moyens d'effectuer des recherches, d'analyser des données et d'utiliser des invites en langage naturel grâce à l'IA. Offre des fonctionnalités de sécurité avancées pour la conformité et la gouvernance des données complexes. Rationalisez la gestion des connaissances grâce à des collections intelligentes et à Go Links pour un accès rapide. Assistance les données à grande échelle et offre une architecture distribuée pour une évolutivité horizontale.

Examinons maintenant en détail les fonctionnalités clés afin de déterminer les points forts de chaque outil.

Fonctionnalité n° 1 : fonctionnalité de recherche

Glean est une plateforme de recherche d'entreprise alimentée par l'IA qui utilise des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) et l'apprentissage automatique pour générer des résultats de recherche plus personnalisés et plus précis. Elle s'attache à fournir des réponses pertinentes en comprenant le contexte derrière chaque requête.

D'autre part, Elasticsearch se concentre sur la recherche en texte intégral rapide et performante dans des données structurées et non structurées. Son langage DSL (Domain Specific Language) permet une personnalisation détaillée des requêtes, offrant aux développeurs un contrôle précis sur les requêtes de recherche et le classement des résultats.

🏆 Gagnant : Glean. Sa recherche basée sur l'IA est un fournisseur de résultats plus personnalisés et plus contextuels, ce qui la rend plus efficace pour les utilisateurs non techniciens qui souhaitent obtenir des réponses intuitives et pertinentes sans avoir à modifier manuellement leurs requêtes de recherche.

Fonctionnalité n° 2 : ingestion et enrichissement des données

D'une part, Glean s'intègre à plus de 100 outils, organisant les données dans une expérience unifiée pour une recherche transparente sur toutes les plateformes. D'autre part, il fournit une grande flexibilité dans l'ingestion des données.

Ses pipelines d'ingestion prennent en charge les transformations et le mappage de données complexes, permettant aux utilisateurs de définir des processus de tokenisation et d'indexation personnalisés adaptés à leurs besoins.

Elasticsearch s'intègre parfaitement aux outils Big Data tels que Hadoop et Spark, ce qui le rend idéal pour les opérations de données à grande échelle.

🏆 Vainqueur : Elasticsearch remporte la victoire grâce à son contrôle personnalisable et granulaire des pipelines d'ingestion de données, qui permet aux entreprises d'adapter le processus d'indexation des données précisément à leurs besoins.

Fonctionnalité n° 3 : expérience utilisateur et interface

L'interface de Glean est conçue pour être conviviale et intuitive. Elle a été développée en pensant aux utilisateurs non techniciens, vous n'avez donc pas besoin de connaissances spécialisées pour l'utiliser. Des fonctionnalités telles que les invites en langage naturel et la possibilité d'organiser les données en collections rendent Glean très accessible.

Elasticsearch, en revanche, est beaucoup plus technique. Bien qu'il fournisse des fonctions robustes, les utilisateurs doivent avoir une connaissance approfondie des algorithmes de recherche et du langage DSL de requête pour débloquer pleinement son potentiel.

🏆 Vainqueur : Glean remporte la victoire grâce à son interface conviviale qui n'exige aucune expertise technique, permettant aux équipes de trouver rapidement des informations et de maintenir leur productivité.

Fonctionnalité n° 4 : sécurité et conformité des données

Glean dispose d'outils de gouvernance intégrés qui garantissent un accès approprié aux données et la confidentialité, aidant ainsi les organisations à se conformer aux politiques internes et aux réglementations externes.

À l'inverse, Elasticsearch offre des fonctionnalités de sécurité plus robustes et hautement personnalisables, ce qui en fait un meilleur choix pour les entreprises ayant des exigences complexes en matière de sécurité et de conformité.

🏆 Gagnant : Elasticsearch. C'est clairement le gagnant si vous avez besoin de fonctionnalités de sécurité plus robustes et hautement personnalisables.

Fonctionnalité n° 5 : évolutivité et performances

Glean optimise la recherche sur le lieu de travail à l'aide de l'IA dans de grands ensembles de données et fournit une bonne évolutivité. Cependant, il n'offre pas les mêmes capacités de recherche efficaces, le même contrôle précis des ressources système et la même évolutivité horizontale qu'Elasticsearch.

Elasticsearch utilise une architecture de distribution conçue pour une évolutivité horizontale, ce qui lui permet de s'adapter facilement à plusieurs nœuds. Cela garantit une haute disponibilité et des performances rapides, même lorsque le volume de données augmente.

🏆 Vainqueur : Elasticsearch remporte la victoire grâce à son architecture de distribution et évolutive qui garantit des performances fluides sur des ensembles de données volumineux et plusieurs nœuds.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de collaboration IA à utiliser

Glean et Elasticsearch sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont souvent des opinions bien arrêtées sur les différences entre Glean et Elasticsearch, et leurs points de vue se forment grâce à leurs besoins et à leurs flux de travail spécifiques.

Les utilisateurs qui recherchent la simplicité et une intégration rapide avec des outils populaires ont généralement tendance à préférer Glean. Par exemple, un utilisateur de Reddit, Old_Cauliflower6316, mentionne sur r/Llamaindex:

À mon avis, si votre cas d'utilisation est simple, je choisirais un produit comme Glean. Ils ont une large base de clients, une valeur éprouvée et une grande flexibilité. Par « simple », j'entends l'intégration avec des sources de données populaires telles que Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira, etc., et l'offre d'une expérience familière de chatbot/moteur de recherche.

À l'inverse, Elasticsearch est préféré par les utilisateurs qui ont besoin de capacités de recherche robustes et personnalisables, en particulier dans des environnements plus vastes et plus complexes. De nombreux utilisateurs de Reddit apprécient la flexibilité, l'évolutivité et la nature open source d'Elasticsearch, qui offre un meilleur contrôle sur l'index et les requêtes des utilisateurs. Un utilisateur de Reddit, elk-content-share, partage sur r/elasticsearch:

App Search est une solution de recherche proposée par Elastic qui s'appuie sur Elasticsearch pour faciliter l'intégration du moteur de recherche dans une application personnalisée.

Cela met en évidence les atouts d'Elasticsearch dans les applications personnalisées et le traitement de jeux de données diversifiés à grande échelle qui nécessitent un contrôle granulaire de l'index et des performances de recherche.

Cependant, quelques utilisateurs ont exprimé des opinions neutres sur les deux moteurs de recherche. En exemple, unixmonster mentionne :

Je travaille beaucoup avec Glean. Il est très simple à configurer et dispose d'un ensemble complet d'API qui vous permettent de créer vos propres outils si vous le souhaitez.

De même, Draxenato écrit à propos d'Elasticsearch :

Comme tout, ELS a ses forces et ses faiblesses. Il est bien adapté à un scénario à haute vitesse, haut volume et faible stockage de données. Il rendra très rapidement une multitude d'indicateurs de manière significative et lisible par l'homme, pensez aux journaux de pare-feu, à de nombreux petits documents à haute fréquence. Il peut être modifié pour le rendre plus efficace pour d'autres cas d'utilisation, par exemple une grande bibliothèque de PDF, mais vous voudrez peut-être envisager d'autres solutions si tel est votre cas d'utilisation.

Selon Reddit, en résumé, si vous recherchez une solution de travail prête à l'emploi qui s'intègre aux outils déjà utilisés par votre équipe, Glean est la solution la plus simple. Mais si vous aimez régler chaque paramètre dans les moindres détails, Elasticsearch pourrait mieux vous convenir.

🧠 Anecdote amusante : l'algorithme original de Google pour classer les sites web, PageRank, a été nommé d'après Larry Page, non seulement parce qu'il classe les pages, mais aussi d'après son créateur, Page.

Rencontre ClickUp, la meilleure alternative à Glean et Elasticsearch.

Si vous combinez les points forts de Glean et d'Elasticsearch, le résultat ressemble à ClickUp !

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations pertinentes à l'aide de différents outils. Nos projets, notre documentation et nos communications sont dispersés entre des outils déconnectés qui nuisent à la productivité.

ClickUp résout ce problème grâce au premier environnement de travail IA convergent au monde, qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA professionnelle la plus achevée au monde.

Aujourd'hui, plus de trois millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et la possibilité de discuter en mode concentration qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Entrons dans les détails.

Atout n° 1 de ClickUp : fonction de recherche tout-en-un

ClickUp l'emporte haut la main en matière de performances de recherche. Avec ClickUp Enterprise Search, vous bénéficiez d'un moteur de recherche unifié et intelligent qui s'intègre à tous les outils utilisés par votre équipe.

Contrairement à Glean, qui a parfois du mal à faire apparaître les informations correctes, ClickUp offre des résultats pertinents en temps réel grâce à Connected AI.

Effectuez des recherches en toute transparence dans Slack, Notion, Google Docs et l'ensemble de votre environnement de travail grâce à la recherche d'entreprise de ClickUp.

Voici ce qui distingue la recherche d'entreprise de ClickUp :

Recherche unifiée : effectuez des recherches dans tous vos outils connectés à l'aide de commandes en langage naturel, depuis Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce et bien d'autres encore.

Contexte en temps réel : vous trouverez non seulement des fichiers, mais vous verrez également les discussions qui les entourent, ce qui ajoute un contexte important.

Accès au centre de commande : d'une simple pression sur une touche, accédez à tout ce qui se trouve dans ClickUp et ses outils connectés, sans quitter la plateforme.

Avec ClickUp, vous pouvez effectuer des recherches instantanées dans les tâches, les documents, les wikis, les chats, les objectifs et même les outils tiers intégrés, le tout à partir d'une seule plateforme. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre, de fouiller dans les documents ou de perdre la trace d'informations dispersées dans des silos, autrement dit, de la prolifération du travail. Tout cela prend fin grâce à la recherche alimentée par l'IA.

Atout n° 2 de ClickUp : un environnement de travail contextuel alimenté par l'IA

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp qui transforme la manière dont les équipes trouvent et utilisent les connaissances. Il va au-delà de la recherche par mot-clé en comprenant le contexte, en faisant ressortir les informations pertinentes et même en répondant aux questions en langage naturel.

Que vous recherchiez un document spécifique, une mise à jour de projet ou des décisions historiques, ClickUp Brain fournit des résultats instantanés et précis, ce qui nécessite une personnalisation importante dans Elasticsearch et est moins intuitif dans Glean.

Il peut lire l'historique des tâches et discuter, et déchiffrer la réponse en temps réel à toutes les questions que vous recherchez !

Voici un échantillon de ClickUp Brain au travail👇

Recueillez des informations à partir de Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub et bien d'autres, le tout dans ClickUp Brain, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez des avantages suivants :

Réponses instantanées : il suffit de demander à ClickUp Brain, qui extraira les résultats les plus pertinents à partir des tâches, des documents, des commentaires et des applications connectées.

Résumés de projet et mises à jour automatiques : ClickUp génère automatiquement des mises à jour de statut, des comptes rendus et des rapports d'avancement.

Création de contenu par IA : rédigez des e-mails, créez des briefs de projet et générez des mises à jour de tâches en quelques secondes à l'aide d'outils de création de contenu par IA

Pour les organisations qui ont besoin d'encore plus d'intelligence, ClickUp Brain MAX offre des capacités d'IA avancées, notamment une recherche sémantique approfondie, des résumés automatisés et des recommandations intelligentes. Il peut analyser de grandes quantités de données dans votre environnement de travail, ce qui facilite la découverte d'informations, de tendances et de connexions qui, autrement, resteraient cachées.

📮 ClickUp Insight : Vous ne trouvez pas la réponse ? Demandez simplement à un collègue, mais à quel prix ? Près de la moitié des employés interrompent régulièrement leurs collègues pour obtenir des informations. Et à chaque fois qu'ils le font, il leur faut jusqu'à 23 minutes pour se reconcentrer. Cela représente des heures de productivité perdues chaque semaine. C'est là que vous avez besoin d'un cerveau centralisé pour votre organisation. Un collègue alimenté par l'IA, alias ClickUp Brain, peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : réponses, informations, fichiers, contexte, etc.

Atout n° 3 de ClickUp : choisissez votre LLM

Choisissez le meilleur LLM pour votre tâche sur ClickUp Brain.

Contrairement à des outils tels que Glean, qui vous proposent un seul modèle intégré, ou Elasticsearch, qui nécessite une installation par un développeur pour intégrer l'IA, ClickUp Brain vous permet de basculer entre des modèles d'IA externes haut de gamme, tels que ChatGPT, Gemini et Claude, directement dans votre environnement de travail, sans avoir à changer d'onglet ni à vous reconnecter. Vous souhaitez rédiger du contenu avec Claude ou dépanner du code avec ChatGPT ? C'est possible.

Cette flexibilité signifie que votre IA s'adapte à la tâche et à votre style. Et à mesure que de nouveaux modèles plus intelligents apparaissent, ClickUp Brain est prêt à les intégrer, afin que votre assistant IA évolue en même temps que votre travail.

Atout n° 4 de ClickUp : gestion complète des connaissances

La gestion des connaissances n'a pas besoin d'être compliquée. ClickUp Knowledge Management est conçu pour être simple mais puissant. Avec ClickUp, vous pouvez stocker, organiser et collaborer sur les connaissances de l'entreprise sans les frictions que vous pourriez rencontrer avec Glean ou Elasticsearch.

Voici ce qui le distingue :

Wikis alimentés par l'IA : tout document peut être transformé en un wiki bien organisé et facile à naviguer.

Version control and permission : vous pouvez suivre chaque modification en cours et gérer avec précision qui peut accéder à quoi.

Collaboration en temps réel : les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble de manière transparente, lier des tâches, laisser des commentaires et collaborer à l'aide : les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble de manière transparente, lier des tâches, laisser des commentaires et collaborer à l'aide d'outils de collaboration sur les documents

Mettez à jour vos bases de connaissances grâce à des résumés et des recommandations générés par l'IA à l'aide de ClickUp Knowledge Management.

Si vous souhaitez aller plus loin, ClickUp propose une riche bibliothèque de modèles, notamment des modèles de base de connaissances, qui peuvent rationaliser votre progression.

Instance, le modèle de base de connaissances ClickUp centralise les FAQ, les détails des projets et les informations essentielles dans un hub consultable. Il réduit les temps d'arrêt et élimine les silos d'informations. Grâce à une collaboration en temps réel, une organisation intuitive et des dispositions entièrement personnalisables, il s'intègre parfaitement aux flux de travail uniques de votre équipe, rendant le partage des connaissances efficace et sans effort.

Obtenir un modèle gratuit Améliorez l'efficacité de votre équipe et rationalisez le partage des connaissances grâce au modèle de base de connaissances ClickUp.

Voici comment utiliser ce modèle :

Créez une section dédiée aux questions fréquentes afin de résoudre rapidement les problèmes et de réduire les tâches répétitives.

Définissez des instructions claires pour les tâches courantes, afin de garantir la cohérence et l'efficacité au sein de l'équipe.

Organisez et rendez facilement accessibles les échéanciers, les exigences et les évaluations des risques liés à vos projets.

Mais ce n'est pas tout ! La recherche connectée de ClickUp vous permet de trouver instantanément des informations spécifiques, sans avoir à fouiller dans de longs documents ou des fichiers éparpillés.

Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, partage comment ClickUp est devenu leur solution tout-en-un pour la gestion des tâches, la base de connaissances, et bien plus encore :

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir regrouper toutes ces fonctionnalités dans un seul produit, car elles peuvent être très facilement reliées entre elles.

Atout n° 5 de ClickUp : automatisation et collaboration sur les documents

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez également automatiser des tâches répétitives telles que l'attribution de tickets, la mise à jour des statuts et l'envoi de notifications. Les équipes RH, par exemple, peuvent automatiser le processus de révision des mises à jour des politiques, tandis que les équipes d'assistance peuvent automatiquement escalader les tickets en fonction de l'analyse des sentiments.

Mais ClickUp ne s'arrête pas là. Il apporte également des fonctions supplémentaires à ClickUp Docs, transformant ces simples outils de prise de notes en espaces dynamiques de collaboration.

Créez, effectuez la modification en cours et collaborez en temps réel grâce à la mise en forme avancée, aux pages imbriquées et au contrôle des versions dans ClickUp Docs.

Les équipes marketing, par exemple, peuvent attribuer des tâches directement dans Docs, afin que chacun connaisse son rôle dans le projet. Les chefs de produit peuvent également lier directement les récits d'utilisateurs, les commentaires et les maquettes à la documentation des fonctionnalités, transformant ainsi des documents statiques en feuilles de route interactives.

Votre recherche de l'outil de recherche d'entreprise ultime s'achève avec ClickUp.

Alors que des outils tels que Glean offrent une fonction de recherche rapide et qu'Elasticsearch excelle dans le traitement de requêtes de données massives, ClickUp représente le meilleur des deux mondes. Sa recherche alimentée par l'IA, ses intégrations transparentes et sa collaboration documentaire sont toutes réunies sous un même toit.

Avec ClickUp, votre équipe bénéficie d'une solution achevée qui va au-delà de la recherche et de l'index pour automatiser les flux de travail, gérer les projets et maintenir votre base de connaissances organisée et accessible avec des informations à jour.

