Zulip ou Slack : quelle application de chat d'équipe vous convient le mieux ?

Saviez-vous que moins de 28 % des outils professionnels sont intégrés ? Cela oblige vos employés à passer d'un outil à l'autre alors qu'ils pourraient consacrer ce temps à élaborer de meilleures stratégies pour votre entreprise.

La raison ? Des outils de communication mal conçus qui ne fonctionnent pas ensemble.

Souvent, les employés perdent le fil lors de discussions multiples. Trouver le bon message ou la bonne discussion parmi des pages et des pages de messages revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, ce qui fait perdre du temps et des efforts.

Comment y remédier ? Avec la bonne plateforme de messagerie. Slack et Zulip sont deux options populaires, mais elles adoptent des approches très différentes de la communication d'équipe. Laquelle vous convient le mieux ?

Dans cet article, nous allons comparer Zulip et Slack, en analysant leurs fonctionnalités, leurs points forts et leurs points faibles. Et si aucune de ces deux options ne vous convient, nous vous proposons ClickUp, une alternative qui les surpasse toutes les deux !

Zulip et Slack en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide :

Fonctionnalité Slack Zulip Bonus+ ClickUp Expérience utilisateur Discutez en temps réel dans une interface moderne et soignée Fils de discussion clairs et classés par sujet Environnement de travail unifié, chat et tâches intégrés Assistance multilingue 9 langues, pas de RTL plus de 20 interfaces utilisateur, plus de 30 messages Plusieurs langues, assistance RTL Licence Propriétaire, cloud uniquement Open source, auto-hébergé Propriétaire, cloud uniquement Intégrations plus de 2 600 bots natifs plus de 120 natifs, Zapier, API plus de 1 000 fonctionnalités natives, API, automatisations Sécurité et confidentialité Chiffrement de bout en bout, pas d'auto-hébergement Auto-hébergement, contrôle total des données SOC 2, RGPD, HIPAA, pas d'auto-hébergement Applications mobiles iOS, Android iOS, Android iOS, Android Rechercher Puissant, filtres, recherche de fichiers Texte intégral, basé sur des sujets International, filtres, recherche IA Notifications Personnalisable, mode « Ne pas déranger » Granulaire, par sujet Personnalisé, par tâche, par discussion Partage de fichiers Glisser-déposer, aperçus Pièces jointes, intégrées Pièces jointes, documents, commentaires Collaboration Canaux, fils, réunions quotidiennes Flux, sujets Tâches, documents, tableaux blancs, discussion Gestion des tâches Rappels de base, intégrations Aucune intégrée Avancé : tâches, sprints, documents Personnalisation Thèmes, emojis, flux de travail Bots personnalisés, plugins Champs personnalisés, affichages, automatisations Tarifs Formules gratuites et payantes Hébergement gratuit et payant Formules gratuites et payantes

Qu'est-ce que Zulip ?

via Zulip

Zulip est une plateforme de chat et de collaboration open source qui combine le chat instantané avec un système de fils de discussion similaire à celui des e-mails. Conçue pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement, elle aide les équipes à gérer efficacement leurs discussions sans se perdre dans des chats de groupe encombrés.

La particularité de Zulip est qu'il s'agit d'une solution de chat open source. Ainsi, pour éviter de dépendre de serveurs tiers, vous pouvez simplement l'héberger vous-même et créer une interface de chat interne pour votre équipe.

Fonctionnalités de Zulip

Zulip privilégie la communication par fils pour que les discussions restent pertinentes. Il offre une mise en forme dynamique, des messages collaboratifs tels que des sondages et des tâches à faire, la planification des messages, et bien plus encore.

Voici un aperçu de leurs fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : discussions sous forme de fils

via Zulip

Zulip, comme Slack, propose également des canaux. Mais sa qualité distinctive réside dans le fait qu'il organise les messages en fils de discussion au sein de flux et permet de suivre les discussions de manière claire et facile. Le fil de discussion par sujet de Zulip, comme les fils de discussion des e-mails, garantit que chaque discussion reste dans son contexte, même dans un chat où les messages s'enchaînent rapidement.

Vous pouvez :

Répondez à des messages spécifiques en gardant le contexte dans plusieurs discussions en cours

Suivez plusieurs discussions simultanées dans le même flux

Recherchez dans l'historique des messages et revisitez des sujets sans avoir à parcourir d'innombrables messages

Ajoutez des éléments interactifs tels que des sondages et des listes de tâches aux sujets et aux fils

Au lieu d'essayer de trouver une discussion spécifique dans le canal, vous pouvez accéder directement à un sujet dédié, inclure des critères et trouver la bonne discussion sans effort.

Fonctionnalité n° 2 : chat auto-hébergé avec code open source

via Zulip

Zulip est 100 % open source, ce qui permet aux équipes et aux organisations de contrôler entièrement leur plateforme de communication. Contrairement aux outils propriétaires, vous pouvez héberger, personnaliser et étendre Zulip selon vos besoins, ce qui en fait l'outil idéal pour les entreprises en pleine croissance.

Il vous permet de :

Hébergez Zulip sur vos propres serveurs pour une sécurité et une conformité accrues

Personnalisez les fonctionnalités et les intégrations en fonction de votre flux de travail

Contribuez à la communauté Zulip et aidez à améliorer la plateforme

Fonctionnalité n° 3 : discussion asynchrone avec fonction de recherche puissante

via Zulip

Conçu pour les équipes à distance, Zulip offre des outils de communication asynchrones pour les employés situés dans différents fuseaux horaires. Les messages étant clairement organisés par sujets, les membres peuvent répondre à la bonne discussion à leur convenance sans perdre le contexte.

Vous obtenez un aperçu de toutes les discussions avec les messages non lus dans votre boîte de réception. De plus, un bouton de recherche avec des filtres puissants vous aide à trouver le bon sujet.

Fonctionnalité n° 4 : localisation multilingue

via Zulip

83 % des employés notent que le travail à domicile leur a permis d'être plus efficaces et productifs. Le modèle de télétravail permet aux entreprises de recruter des talents au-delà des frontières.

Cependant, si cela vous donne accès à certains des esprits les plus brillants, cela s'accompagne d'une barrière linguistique. Zulip peut vous aider à éviter cela grâce à plus de 20 langues localisées. Vous pouvez traduire l'interface pour répondre aux besoins des employés qui ne sont pas anglophones.

Tarifs de Zulip

Zulip Cloud :

Gratuit pour toujours

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Auto-hébergé :

Gratuit pour toujours

Basique : 3,50 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Slack est un outil de gestion des tâches alimenté par l'IA avec une fonctionnalité de messagerie instantanée basée sur des canaux. Vous pouvez créer un canal de communication instantanée avec vos clients et partenaires. Il permet également d'organiser les discussions de l'équipe entre les canaux pertinents où vous pouvez partager des documents, des feuilles de calcul, des présentations, etc.

Slack est très populaire parmi les applications de communication d'équipe car il est très facile à utiliser. Les membres de l'équipe peuvent discuter entre eux ou tenir des discussions dans des canaux, partager des fichiers, rechercher dans l'historique des discussions et organiser toutes les informations. De plus, comme Zulip, il propose également une application mobile.

Fonctionnalités de Slack

Le principal atout de Slack réside dans son interface simple et hautement personnalisable. Votre équipe peut personnaliser les thèmes et définir ses préférences dans les barres de menu.

Au-delà de l'esthétique, Slack offre des fonctionnalités impressionnantes de discussion et de gestion des tâches, telles que :

Fonctionnalité n° 1 : discussions par canal

via Slack

Contrairement à Zulip, qui met l'accent sur les fils de discussion par sujet, Slack propose des canaux qui permettent de regrouper les discussions au même endroit, plutôt que de devoir parcourir des centaines de messages directs. Vous pouvez les configurer pour des équipes, des projets ou des discussions interdépartementales.

Vous pouvez également utiliser des astuces Slack, comme la configuration de rappels en tapant une barre oblique suivie de « remind » (/remind). Mentionnez ensuite la personne ou le canal concerné, ainsi que l'heure et la date du rappel.

Les discussions par canal de Slack vous permettent de :

Créez des canaux privés pour vos équipes internes

Créez des canaux externes pour communiquer avec vos clients, fournisseurs et partenaires

Épinglez les messages importants et partagez des fichiers en toute simplicité

💡 Conseil de pro : définissez des heures de travail avec votre équipe et mettez votre profil Slack en mode « Ne pas déranger ». Si quelqu'un vous envoie un message pendant cette période, vous ne recevrez pas d'alerte. Si l'expéditeur estime que le message est suffisamment urgent, il peut choisir de vous en informer.

Fonctionnalité n° 2 : visioconférences audio et vidéo natives

via Slack

Vous pouvez participer à une discussion vocale rapide ou démarrer une réunion vidéo directement depuis Slack. L'application de chat offre la fonctionnalité « huddles », qui vous permet de vous connecter instantanément à des appels individuels à partir de messages directs ou de démarrer des discussions sur des canaux pour une communication en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez également partager votre écran pour discuter de présentations et de documents Google Docs en temps réel.

Fonctionnalité n° 3 : flux de travail automatisés

via Slack

Vous pouvez configurer des flux de travail automatisés sur Slack en saisissant des commandes simples ou en utilisant la fonctionnalité glisser-déposer. Ce logiciel de communication vous permet également d'automatiser les flux de travail grâce à l'IA. Il suffit de demander à l'IA intégrée de Slack de créer une automatisation spécifique, qui sera configurée pour vous dans le bon canal en quelques secondes.

Fonctionnalité n° 4 : modèles

via Slack

Les modèles de Slack simplifient la gestion des tâches grâce à des structures prédéfinies pour l'organisation de projets, l'intégration des employés, les campagnes marketing, etc. La plateforme propose également des modèles de forfaits de communication pour vous aider à configurer les agendas de réunion, les demandes d'aide et les ressources.

Fonctionnalité n° 5 : résumés et recherche alimentés par l'IA

via Slack

L'IA de Slack facilite la communication et la gestion des tâches au sein de l'équipe grâce à des résumés des canaux. Elle peut même prendre des notes et transcrire les réunions quotidiennes afin que vous puissiez vous concentrer entièrement sur la discussion.

Vous avez besoin d'informations spécifiques ? Dites à l'IA de Slack ce que vous recherchez ; elle trouvera les données correctes dans l'application de chat.

Tarifs Slack

Free

Avantage : 8,75 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 15 $/utilisateur par mois

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Vous pouvez ajouter l'IA Slack à tous les forfaits payants pour 10 $ supplémentaires par utilisateur et par mois

Zulip vs Slack : comparaison des fonctionnalités

Si vous avez encore du mal à choisir entre Slack et Zulip, voici une comparaison de leurs fonctionnalités et avantages :

Maintenant que vous avez une idée générale des différences entre Slack et Zulip, voici une comparaison plus détaillée avec les avantages de chacune :

1. Expérience utilisateur et interface

Zulip met l'accent sur la fonctionnalité et la communication structurée. Son interface épurée privilégie un design utilitaire, privilégiant l'organisation à l'esthétique. Le système unique de flux et de sujets améliore la clarté des messages. Cependant, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'y habituer. La personnalisation est minimale, avec moins d'options de conception.

Comparé à Zulip, Slack est une plateforme de discussion plus aboutie et moderne, avec une interface utilisateur plus intuitive. Les animations fluides créent une expérience visuellement attrayante. La navigation est plus simple et le modèle de discussion en temps réel de Slack le rend plus rapide et plus réactif.

🏆 Gagnant : SlackSi l'esthétique est aussi importante que la fonctionnalité pour vous, Slack est le gagnant.

2. Assistance multilingue

Lorsque vous comparez Slack et Zulip, ce dernier est localisé dans plus de 20 langues. Cela signifie que vous pouvez traduire l'ensemble de l'interface de la plateforme dans l'une de ces langues. De plus, Zulip prend en charge plus de 30 langues, ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages même si votre langue préférée ne fait pas partie des langues localisées. Au total, vous pouvez utiliser 64 langues dans Zulip.

Cependant, Slack n'assiste actuellement que neuf langues. La plateforme n'inclut pas encore les langues s'écrivant de droite à gauche. Vous pouvez toutefois envoyer et recevoir des messages dans des langues non prises en charge par Slack en ajustant les paramètres de vérification orthographique.

🏆 Gagnant : ZulipSi vous avez des membres de votre équipe qui ne sont pas natifs et qui travaillent depuis différents pays et régions, Zulip est clairement le gagnant.

3. Modèle de licence logicielle

La principale qualité de Zulip est qu'il s'agit d'une plateforme open source. Vous pouvez utiliser son code source pour modifier et personnaliser votre propre interface de chat. Ces capacités d'auto-hébergement offrent une grande flexibilité, en particulier pour les organisations qui traitent des données sensibles et hautement réglementées.

À l'inverse, Slack est un logiciel propriétaire. Vous ne pouvez pas accéder à son code pour créer une plateforme de discussion interne.

🏆 Gagnant : ZulipSi vous êtes développeur, une entreprise soucieuse de la confidentialité ou une équipe qui préfère l'auto-hébergement et la personnalisation à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, Zulip est le gagnant.

4. Intégrations étendues

Zulip propose plus de 120 intégrations natives. Cependant, vous pouvez synchroniser davantage de plateformes grâce à son intégration avec Zapier et IFTTT. Zulip vous permet également d'écrire vos intégrations à l'aide de son code open source. Mais cela peut s'avérer compliqué si vous ne disposez pas d'une équipe de développeurs.

D'autre part, Slack s'intègre à plus de 2 600 applications. Parmi les meilleures intégrations Slack, on trouve Microsoft Teams, Asana et ClickUp. Celles-ci créent un écosystème centralisé de gestion de projet et de communication, même si vous n'avez aucune expérience en codage.

🏆 Gagnant : SlackSlack est le meilleur choix pour un système de messagerie directe simple et facile à intégrer à votre infrastructure technologique existante. Zulip est davantage destiné à ceux qui souhaitent mettre en place un système de communication interne et disposent d'une équipe de développement capable de concevoir les intégrations.

5. Sécurité et confidentialité

Slack offre une sécurité de niveau entreprise avec des certifications de conformité telles que SOC 2 et ISO 27001. Il garantit la sécurité de vos discussions grâce à un chiffrement des données de bout en bout. Cependant, comme il s'agit d'une plateforme propriétaire, vous n'aurez pas beaucoup de contrôle sur les politiques de confidentialité de Slack.

Zulip, quant à lui, vous permet de créer votre propre système sécurisé à l'aide de son code open source. La fonction d'auto-hébergement vous offre un meilleur contrôle sur votre confidentialité, ce qui en fait un choix idéal pour les grandes entreprises.

🏆 Gagnant : ZulipDans le comparatif Slack vs Zulip, ce dernier l'emporte en matière de confidentialité et de sécurité, car vous pouvez créer votre propre système de communication grâce au code open source de Zulip.

Zulip vs Slack sur Reddit

Les avis des utilisateurs de Reddit sur le débat Slack vs Zulip sont assez partagés. Certains préfèrent l'interface soignée et les intégrations de Slack, tandis que d'autres préfèrent Zulip pour ses fils structurés et sa flexibilité open source.

Par exemple, voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire à propos de Zulip comme alternative à Slack sur r/programming:

Écoutez, c'est bien que ce soit open source et auto-hébergé, mais le problème avec tous les « produits » de messagerie ne vient pas seulement du fait qu'ils sont propriétaires, il vient du fait qu'ils se concentrent sur la création de solutions pour un seul client. IRC et XMPP ont beaucoup de problèmes, mais ce sont des protocoles, donc n'importe qui peut écrire les clients qu'il veut (graphiques, ligne de commande, bots, ...) et les utiliser avec n'importe quel service qui utilise ces protocoles. En créant de nouveaux protocoles client-serveur spécifiques à un domaine, vous ne faites que réduire le choix des utilisateurs.

Écoutez, c'est bien que ce soit open source et auto-hébergé, mais le problème avec tous les « produits » de messagerie ne vient pas seulement du fait qu'ils sont propriétaires, il vient du fait qu'ils se concentrent sur la création de solutions pour un seul client. IRC et XMPP ont beaucoup de problèmes, mais ce sont des protocoles, donc n'importe qui peut écrire les clients qu'il veut (graphiques, ligne de commande, bots, ...) et les utiliser avec n'importe quel service qui utilise ces protocoles. En créant de nouveaux protocoles client-serveur spécifiques à un domaine, vous ne faites que réduire le choix des utilisateurs.

Cependant, certains utilisateurs de Reddit ont également fait l'éloge de Zulip, comme l'a fait un utilisateur de Reddit sur r/self-hosted:

... J'adore la disposition des canaux et des sous-sujets de Zulip. C'est le premier sur ma liste pour le présenter à mon équipe la semaine prochaine. Il est très intuitif, et je l'adore...

... J'adore la disposition des canaux et des sous-sujets de Zulip. C'est le premier sur ma liste pour le présenter à mon équipe la semaine prochaine. Il est très intuitif, et je l'adore...

D'un autre côté, les utilisateurs de Reddit louent Slack pour sa simplicité en tant que logiciel de communication. Ils trouvent que sa communication structurée et ses rappels en temps réel sont idéaux pour les petites équipes.

Un utilisateur de Reddit l'a souligné dans r/Slack:

À première vue, il fait un travail simple... Le produit est très complet, mais cela ne vous gêne pas si vous recherchez simplement un outil de communication simple. C'est un outil FANTASTIQUE pour les échanges d'informations improvisés, là où d'autres produits (qui riment avec « beams ») imposent une structure trop compliquée en plus des multiples emplacements où les messages peuvent être... Ma fonctionnalité préférée, celle que j'aimais montrer aux autres, était l'outil /remind qui permettait d'utiliser un langage naturel et Slack vous envoyait un rappel...

À première vue, il fait un travail simple... Le produit a une profondeur qui reste en retrait si vous recherchez simplement un outil de communication simple. C'est un outil FANTASTIQUE pour les échanges d'informations improvisés, là où d'autres produits (qui riment avec « beams ») imposent des niveaux de structure trop compliqués en plus des multiples emplacements où les messages peuvent être...

Ma fonctionnalité préférée, celle que j'aimais montrer aux autres, était l'outil /remind qui permettait d'utiliser un langage naturel et Slack vous envoyait un rappel...

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Slack et Zulip

Slack et Zulip ont tous deux leurs inconvénients. Si vous voulez le meilleur des deux mondes, à savoir la flexibilité et la collaboration de Zulip et les fonctionnalités basées sur l'IA de Slack, choisissez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Vous savez donc où trouver les informations dont vous avez besoin.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Vous savez donc où trouver les informations dont vous avez besoin.

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp Chat

Slack est un outil de communication incroyable pour les petites équipes. Cependant, il manque de fonctionnalités de gestion des tâches pour les organisations en pleine croissance avec des flux de travail dynamiques. ClickUp Chat comble cette lacune en combinant les discussions, les tâches et les projets de l'équipe dans un seul endroit personnalisable.

Avec ClickUp Chat, vous pouvez :

Créez des discussions par canal pour des sujets et des projets spécifiques

Faites des annonces et assurez le suivi des messages précédents

Envoyez des messages à des membres individuels de l'équipe ou à toute l'équipe

Connectez les discussions individuelles aux tâches pertinentes et organisez-les dans des dossiers et des listes spécifiques

Tirez parti de l'IA dans le chat pour répondre aux questions, résumer les fils et même créer des agents capables de trier des questions spécifiques

Transformez vos messages en tâches en un seul clic

Contrairement aux discussions thématiques de Zulip, ClickUp offre une structure de communication supérieure. Toutes vos discussions seront soigneusement stockées dans leurs projets associés et pourront être coordonnées par des agents IA

ClickUp One Up n° 2 : ClickUp Brain

Le plus grand avantage de ClickUp ? Son assistant IA ! ClickUp Brain comble le fossé entre le chat et les tâches, rendant la collaboration en équipe fluide. Il vous aide à transformer les discussions en actions, à garder tout le monde sur la même longueur d'onde et à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Créez instantanément des tâches à partir de messages de discussion

Mentionnez et discutez des tâches directement dans le chat

Résumez les fils de discussion ou les discussions sur les tâches grâce à l'IA

Obtenez des suggestions intelligentes pour créer ou mettre à jour des tâches en fonction du contexte de la discussion

Mettez à jour les détails des tâches (statut, assigné, date d'échéance) directement depuis le chat

Recevez des notifications en temps réel dans le chat concernant les changements de tâches

Affichez les tâches, les documents et les commentaires associés à côté du chat

Définissez des rappels et des suivis automatisés pour les éléments nécessitant une action

Effectuez des recherches dans les discussions et les tâches grâce à la recherche IA unifiée

💡Conseil de pro : Saviez-vous que ClickUp Brain utilise plusieurs modèles d'IA et effectue même des recherches sur le Web pour vous ? Cela signifie que lorsque vous posez une question, il extrait les informations de votre environnement de travail, vous propose de vérifier auprès de différents modèles d'IA et effectue des recherches en ligne pour vous fournir les réponses les plus précises et les plus récentes. Que vous recherchiez quelque chose de précis ou simplement les dernières informations, Brain est là pour vous aider !

Ajoutez des commentaires aux tâches et aux discussions avec ClickUp Assigner des commentaires

Déléguer des tâches dans les discussions peut s'avérer difficile. Vos coéquipiers peuvent manquer certaines instructions. Ils peuvent ne pas remarquer un message spécifique, même avec les alertes instantanées de Slack.

Avec ClickUp Assign Comments, vous pouvez ajouter vos commentaires directement à la tâche. Vous pouvez l'utiliser pour :

Créez un élément d'action directement dans le commentaire

Mentionnez les membres de l'équipe concernés pour attribuer l'élément d'action

Résolvez ou réattribuez les commentaires directement dans la section commentaires

Organisez les commentaires liés à un projet au même endroit et recherchez facilement ceux qui vous intéressent

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de résumer les commentaires et les discussions qui vous ont été attribués.

ClickUp One Up n° 4 : tâches ClickUp

Structurez vos tâches dans des dossiers et des listes avec les tâches ClickUp

Zulip est avant tout une plateforme de discussion avec des fonctionnalités minimales de gestion des tâches. Si Slack vous permet de planifier des tâches, il ne dispose pas d'une organisation par projet.

Cependant, ClickUp Tasks vous permet d'organiser chaque étape de vos projets dans une liste de tâches facilement traçable. Vous pouvez :

Personnalisez l'affichage des tâches parmi plus de 15 vues personnalisées telles que Tableaux, Listes ou Calendriers

Glissez-déposez les tâches et suivez leur progression sur les diagrammes de Gantt ClickUp

Suivez l'activité de chaque tâche dans la colonne Activité située à droite

Planifiez des flux de travail automatisés avec plus de 50 déclencheurs d'actions

Transformez vos documents en tâches avec ClickUp Brain

Créez des sous-tâches et des checklists au sein des tâches pour que tout le monde soit sur la même page, même pour les détails les plus infimes

ClickUp One Up n° 5 : Calendrier ClickUp

Planifiez vos tâches dans le calendrier ClickUp

Vous pouvez créer le planning parfait avec le Calendrier ClickUp. Il vous permet de :

Bloquez automatiquement du temps dans le calendrier en fonction de la liste des tâches à faire pour la journée

Superposez plusieurs calendriers pour une vue unifiée

Codez par couleur les tâches, les évènements et les listes pour une organisation facile

Filtrez par assigné, statut, priorité ou champs personnalisés

Générez des transcriptions de réunion consultables via Notetaker de ClickUp et attribuez automatiquement des éléments d'action

Consultez les dépendances et la charge de travail directement depuis le calendrier

Collaborez dans un environnement de travail connecté et personnalisé pour votre équipe

Vous bénéficiez de certains avantages, tels que la flexibilité de Zulip pour créer votre propre projet open source sur l'interface Zulip et la messagerie instantanée facile au travail sur Slack. Mais les deux présentent des inconvénients.

