Les 10 meilleurs outils d'IA que les PDG devront exploiter en 2025

Être PDG aujourd'hui signifie prendre des décisions plus rapides, rester à la pointe des tendances et diriger des équipes dans un contexte en constante évolution. C'est là que l'IA entre en jeu, non pas comme un mot à la mode, mais comme un avantage pratique.

Des informations en temps réel et une planification plus intelligente à une communication plus précise et une exécution plus rapide, les outils d'IA aident les PDG à travailler plus efficacement et à diriger avec clarté.

Dans cette liste, nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils d'IA que les PDG avant-gardistes peuvent utiliser pour stimuler la croissance, rationaliser les opérations et rester concentrés sur l'essentiel.

Voici une liste des 10 meilleurs outils d'IA pour les assistants de direction et les PDG.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la productivité basées sur l'IA)

Utilisez ClickUp Brain pour garder une longueur d'avance

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est l'outil d'IA ultime pour les PDG qui souhaitent stimuler l'efficacité, la clarté et l'innovation au sein de leur organisation. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un environnement de travail unique et unifié qui rassemble les projets, les personnes et les données, le tout optimisé par l'IA.

Au cœur des capacités d'IA de ClickUp se trouve ClickUp Brain, l'assistant IA intégré. ClickUp Brain peut instantanément résumer des réunions, générer des rapports, rédiger des e-mails et même créer des plans de projet, vous libérant ainsi du temps pour prendre des décisions stratégiques.

Les PDG peuvent poser à ClickUp Brain des questions sur n'importe quel projet, document ou indicateur clé de performance et obtenir des réponses instantanées et exploitables.

Voici un exemple de ClickUp Brain au travail 👇

Posez des questions, obtenez des réponses contextuelles et faites-en plus avec ClickUp Brain

Mais l'IA de ClickUp va bien au-delà des simples suggestions intelligentes. Avec les agents Autopilot de ClickUp, les PDG peuvent automatiser l'ensemble des flux de travail et déléguer les tâches routinières à des agents alimentés par l'IA. Les agents Autopilot peuvent attribuer des tâches, assurer le suivi des échéances, mettre à jour le statut des projets et même déclencher des rappels, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet pendant que vous vous concentrez sur la stratégie globale.

Le tableau de bord IA de ClickUp avec cartes IA vous permet de gérer plusieurs services ou projets à partir d'une vue unique et unifiée. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, vous pouvez regrouper toutes les mises à jour critiques, les tâches prioritaires et les échéances dans des cartes personnalisables sur le tableau de bord, ce qui facilite la supervision de haut niveau.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment les tableaux de bord et les cartes IA de ClickUp AI permettent aux dirigeants comme vous d'obtenir instantanément une visibilité sur la progression, les priorités et les risques de leur équipe.

Les automatisations ClickUp vous permettent de définir des règles pour gérer les tâches répétitives, de l'intégration des nouveaux employés à la gestion des approbations. Associées à l'IA, ces automatisations s'adaptent aux besoins de votre entreprise et évoluent au fur et à mesure de sa croissance.

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour suivre les indicateurs qui comptent pour votre entreprise

Pour les PDG qui ont besoin d'une visibilité en temps réel, les tableaux de bord ClickUp fournissent des rapports personnalisables et en direct sur tous les aspects de votre entreprise : équipe commerciale, marketing, opérations, etc.

Les documents ClickUp et les tableaux blancs ClickUp permettent une collaboration et un brainstorming fluides, tandis que les tâches ClickUp garantissent la coordination et la responsabilisation de vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : assistant IA pour des réponses instantanées, des résumés et la génération de contenu

Agents Autopilot : automatisez et déléguez les tâches routinières à des agents alimentés par l'IA

Tableaux de bord IA : ajoutez des cartes IA pour analyser et résumer automatiquement vos données

Automatisation ClickUp : rationalisez les flux de travail et réduisez les efforts manuels

Tableaux de bord ClickUp : veille stratégique en temps réel et suivi des indicateurs clés de performance

Documents et tableaux blancs ClickUp : connaissances centralisées et brainstorming collaboratif

Tâches ClickUp : attribuez, suivez et gérez le travail entre les équipes

Flux de travail personnalisables : adaptez ClickUp à vos processus d'entreprise uniques

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Alexis Valentin, responsable mondial du développement commercial chez Pigment, déclare :

Notre équipe est très satisfaite de ClickUp, car cette plateforme leur offre tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, et elle est extrêmement facile à utiliser par rapport à d'autres outils.

2. Jasper AI (Idéal pour la création de contenu)

via Jasper IA

Gérer son temps et faire passer le bon message est crucial pour les PDG très occupés. Jasper AI est un outil qui vous aide à créer du contenu adapté à la voix et aux objectifs de votre entreprise. Que vous ayez besoin d'articles de blog convaincants, de textes marketing persuasifs ou de publications engageantes sur les réseaux sociaux, Jasper peut vous aider à les produire.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Personnalisez le ton et le style rédactionnel afin d'aligner votre message sur votre marque et d'assurer la cohérence de tous vos contenus

Suivez les performances du contenu généré par l'IA afin d'affiner et d'optimiser votre stratégie de contenu

Utilisez plus de 50 modèles pour produire rapidement une grande variété de contenus, des articles de blog aux scripts vidéo

Limites de Jasper IA

Il faut beaucoup de temps pour tirer le meilleur parti de l'IA

Certains utilisateurs trouvent les performances inégales, avec des dysfonctionnements et des erreurs fréquents

Tarifs de Jasper IA

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Jasper IA

Un avis G2 dit :

Il fournit systématiquement des premières ébauches qui correspondent parfaitement à notre style, ce qui nous fait gagner du temps et nous épargne des efforts.

3. Midjourney (Idéal pour créer des variations d'images)

via Midjourney

Lorsque vous souhaitez créer un impact visuel, MidJourney offre un outil d'IA puissant pour créer des images époustouflantes à partir d'instructions textuelles. Parfait pour les PDG qui ont besoin de visuels rapides mais impressionnants, il aide à transformer les idées en images photoréalistes. Fonctionnant via Discord, vous pouvez affiner vos demandes et obtenir plusieurs variations d'images.

Pour créer des images, il suffit de fournir des invites textuelles décrivant votre vision, et MidJourney s'occupe du reste. Vous pouvez générer des visuels pour votre image de marque personnelle, comme des articles de blog, des newsletters et du contenu marketing. Concevez des visuels convaincants pour vos présentations aux investisseurs, vos rapports et vos argumentaires, ou testez rapidement différentes orientations créatives avant de faire appel à un designer.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Choisissez parmi plusieurs modèles d'IA tels que V6 et Niji pour produire des styles artistiques variés

Ajustez les paramètres pour obtenir des images haute résolution avec une luminosité, un contraste et une saturation personnalisables

Organisez et filtrez efficacement vos images à l'aide de l'onglet Archive

Accédez à des droits d'utilisation commerciale et à des fonctionnalités de création privées pour plus de contrôle

Limites de Midjourney

Accessibilité limitée en dehors de Discord

Tarifs Midjourney

Basique : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : aucune évaluation disponible

👀 Le saviez-vous ? 55 % des décideurs d'entreprise s'accordent à dire que les avantages des technologies d'IA l'emportent largement sur les inconvénients potentiels.

4. Zapier (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

via Zapier

L'automatisation des tâches administratives peut considérablement augmenter votre productivité. Avec Zapier, vous pouvez synchroniser les calendriers de réunions entre Google Agenda et Slack, transférer automatiquement les e-mails vers des outils tels qu'Asana ou Trello, ou générer des rapports en connectant les données de plateformes telles que Google Sheets à Notion.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connectez plus de 7 000 applications pour des intégrations transparentes

Automatisez des flux de travail simples ou complexes sans écrire une seule ligne de code

Créez des flux de travail personnalisés à l'aide de modèles prédéfinis pour des tâches telles que les réponses aux e-mails, le résumé des appels et la gestion des prospects

Utilisez l'IA pour booster vos processus commerciaux, votre service client et la génération de contenu

Limites de Zapier

Les utilisateurs doivent gérer avec prudence des flux de travail complexes en plusieurs étapes, car les installations avancées peuvent nécessiter un codage personnalisé

Tarifs Zapier

Gratuit pour toujours

Professionnel : 29,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 103,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Zapier

Un avis G2 dit :

Nous avons réussi à créer des « Zaps » (automatisations) qui permettent aux applications de communiquer entre elles sans écrire une seule ligne de code.

5. Notion IA (Idéal pour la gestion collaborative de bases de données)

via Notion IA

Gérer les opérations et diriger des équipes peut être fastidieux sans les bons outils. Notion AI fonctionne comme un hub unique pour organiser les informations et automatiser les fonctions essentielles, libérant ainsi un temps précieux pour les cadres.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Remplissez automatiquement des tableaux et convertissez des informations complexes en informations claires et exploitables

Demandez à Notion IA de rédiger des communications ou de les traduire en plusieurs langues, comme l'espagnol ou le japonais

Fournissez un message clé et laissez l'IA le développer dans un e-mail ou un rapport détaillé

Limites de Notion IA

L'accès aux fonctionnalités de Notion IA n'est actuellement pas disponible sur les applications mobiles

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/mois par place

Business : 18 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA : ajoutez-le à votre environnement de travail pour 10 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Notion IA

Un avis G2 dit :

Le nouvel assistant IA Notion a changé la donne pour moi, me permettant de gagner des heures de travail en rédigeant des résumés et des e-mails de suivi à l'intention de clients potentiels et de mon équipe. Notion IA m'aide à accomplir plus rapidement les tâches administratives inévitables, ce qui me permet de me concentrer sur le travail de développement de haut niveau (qui est également plus rentable !).

6. Perplexity AI (Idéal pour trouver des sources de données fiables)

via Perplexity IA

Lorsque vous avez besoin de réponses rapides et précises, Perplexity AI est votre partenaire fiable. Ce qui distingue Perplexity AI, c'est sa capacité à extraire des données vérifiées de multiples sources sur le web, offrant ainsi des réponses détaillées, factuelles et fiables.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Gagnez des heures d'efforts manuels grâce à Perplexity Deep Research

Réalisez des tâches de niveau expert, de la finance au développement de produits,

Utilisez une interface conviviale pour trouver et décoder rapidement les réponses

Limites de Perplexity AI

Peut fournir des réponses trop succinctes pour des questions plus complexes

Peut manquer des données récentes si celles-ci ne sont pas indexées dans sa base de données source

Tarification de Perplexity AI

Tarification basée sur la taille des jetons et les demandes

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Perplexity AI

Un avis G2 dit :

En tant qu'analyste, je fais beaucoup de recherches pour comprendre les entreprises, les marchés et d'autres détails très utiles à mon équipe commerciale. Le plus intéressant, c'est que je trouve ici la plupart des informations dont j'ai besoin, ce qui me fait gagner du temps car tout est regroupé au même endroit.

🧠 Fait amusant : 51 % des PDG recrutent pour des rôles liés à l'IA générative qui n'existaient pas auparavant, mais seulement 44 % ont évalué son impact sur leur main-d'œuvre !

7. Rationale par Jina AI (Idéal pour la prise de décision complexe basée sur les données)

via Rationale par Jina IA

Prendre des décisions difficiles en tant que PDG n'est jamais facile, mais que se passerait-il si vous disposiez d'un assistant IA pour vous guider ? Découvrez Rationale, un outil puissant conçu pour aider les chefs d'entreprise comme vous à prendre des décisions éclairées et équilibrées.

Cet outil est conçu pour vous garantir tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision rationnelle, fondée sur des données et adaptée aux objectifs et à la stratégie de votre entreprise.

Justification par Jina Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Utilisez la recherche Web en temps réel pour étayer vos déclarations à l'aide de sources fiables et actualisées

Tirez parti des algorithmes avancés de GPT et d'apprentissage contextuel pour obtenir des informations claires et exploitables

Analysez vos décisions à l'aide d'une analyse SWOT, d'une liste des avantages et des inconvénients ou d'une analyse causale

Justification par Jina Limites de l'IA

Comme cela dépend de la qualité des données web, des sources peu fiables peuvent affecter la précision

Justification par Jina Tarification de l'IA

Lite : 9,99 $/mois

Standard : 39,99 $/mois

Max : 99,99 $/mois

Justification par Jina Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

👀 Le saviez-vous ? 64 % des PDG estiment que la réussite de l'IA générative dépend davantage de son adoption par les utilisateurs que de la technologie elle-même. Les entreprises qui ne l'adoptent pas risquent de stagner, tandis que celles qui le font peuvent s'attendre à une transformation rapide.

8. Moveworks (Meilleure plateforme d'agents IA)

via Moveworks

En tant que l'un des principaux assistants IA agentique, Moveworks permet à vos employés de travailler plus intelligemment, sans travailler plus dur. Il offre un accès transparent aux informations pertinentes sur tous les systèmes et dans tous les formats, éliminant ainsi le temps consacré aux tâches manuelles.

Cette plateforme s'intègre à plus de 100 outils, ce qui la rend adaptable à la pile technologique unique de votre entreprise.

📮 Insight ClickUp : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage naturel, résolvant ainsi les trois principales préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Les meilleures fonctionnalités de Moveworks

Recherchez et automatisez facilement toutes les tâches de votre infrastructure technologique

Augmentez votre efficacité de 90 % grâce à l'assistance et aux intégrations basées sur l'IA

Bénéficiez des normes de sécurité les plus élevées, car il s'agit de la seule plateforme d'IA agentique sur le marché FedRAMP®

Permettez aux développeurs de créer des agents IA personnalisés à l'aide d'une automatisation low-code

Limites de Moveworks

Aucun forfait Free ni essai gratuit n'est disponible

Le temps de réponse de l'équipe d'assistance peut parfois être lent

Tarifs Moveworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Moveworks

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

9. Pega GenAI (Idéal pour stimuler la productivité et la créativité)

via Pega GenAI

Pega GenAI combine l'IA et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et optimiser vos flux de travail, tout en garantissant une intégration transparente de la gouvernance au niveau de l'entreprise.

La plateforme vous aide également à obtenir des informations exploitables sur les clients mal desservis et à générer de nouveaux traitements pour améliorer la pertinence. Grâce à des informations prédictives, vous pouvez pivoter les sources de données et booster la productivité des agents.

Les meilleures fonctionnalités de Pega GenAI

Boostez la productivité de vos agents et créez des chatbots en libre-service

Intégrez et formez vos agents à l'aide de simulateurs basés sur l'IA

Bénéficiez d'une visibilité de bout en bout grâce à la visualisation des données opérationnelles

Limites de Pega GenAI

Les nouvelles versions des applications peuvent introduire des règles obsolètes

La mise à niveau des applications vers des versions plus récentes peut entraîner de nouveaux défis

Tarification de Pega GenAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pega GenAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,2/5 (plus de 250 avis)

10. Prezent (Idéal pour la communication d'entreprise)

via Prezent

Lorsque votre communication d'entreprise a besoin d'un coup de pouce, Prezent vous offre une solution intelligente. Avec Prezent Standard, vous pouvez créer des présentations personnalisées et conformes à votre image de marque en quelques secondes. De plus, vous avez accès à un contenu sélectionné par des experts qui vous aide à améliorer votre communication. Mieux encore, cette solution ne repose pas sur l'IA générative ni sur des données confidentielles, ce qui garantit la sécurité de toutes vos données.

Présentation des meilleures fonctionnalités

Accédez à plus de 35 000 diapositives approuvées par les marques

Utilisez Story Builder pour créer des présentations à partir de modèles conçus par des experts

Générez du contenu en quelques minutes avec ASTRID IA

Limites de Prezent

Se concentre principalement sur l'aspect commercial, avec des modèles limités pour les affaires médicales

Toujours en cours de développement Formation à l'IA pour des modèles spécialisés

Tarifs Prezent

Standard : Tarification personnalisée

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Prezent

G2 : 4,5/5 (plus de 92 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Prezent

Un avis G2 dit :

Auparavant, nous passions d'innombrables heures à mettre en forme des diapositives et à peaufiner les visuels. Aujourd'hui, grâce à Prezent, l'ensemble du processus est devenu fluide et efficace.

En tant que PDG, prendre des décisions stratégiques, optimiser les opérations commerciales et garder une longueur d'avance sur la concurrence sont des tâches essentielles. Les outils d'IA peuvent vous aider à gérer ces responsabilités plus efficacement.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les plateformes d'IA qui offrent une assistance aux PDG et autres dirigeants d'entreprise :

Traitement des données en temps réel : choisissez une IA qui analyse instantanément les rapports financiers, les tendances du marché et les données opérationnelles pour une meilleure prise de décision

Analyse prédictive pour l'aide à la décision : optez pour optez pour des outils d'aide à la décision basés sur l'IA qui fournissent des prévisions en matière de revenus, de risques et de résultats opérationnels à l'aide de modèles d'apprentissage automatique

Automatisation des tâches administratives : sélectionnez une IA qui gère la planification, le tri des e-mails et l'approbation des documents afin d'optimiser le sélectionnez une IA qui gère la planification, le tri des e-mails et l'approbation des documents afin d'optimiser le quotidien d'un PDG

Traitement du langage naturel (NLP) pour la communication : utilisez l'IA pour résumer des rapports, rédiger des e-mails et extraire les informations clés des discussions

Modèles d'IA personnalisables : choisissez des outils qui s'adaptent à votre secteur d'activité et à votre style de leadership, en affinant les recommandations en fonction des objectifs spécifiques de votre entreprise

IA éthique et détection des biais : sélectionnez une IA qui identifie les biais en matière de recrutement, de finance et de prise de décision afin de garantir la transparence et l'équité

💡 Le saviez-vous ? 74 % des PDG admettent qu'ils pourraient perdre leur emploi dans les deux ans s'ils ne parviennent pas à générer des gains mesurables grâce à l'IA.

Boostez la réussite de votre entreprise avec ClickUp

Les outils d'IA transforment la manière dont les PDG abordent la croissance de leur entreprise, en leur offrant de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité, de renforcer la prise de décision et d'obtenir un avantage concurrentiel. L'adoption de ces outils permet aux dirigeants de se concentrer sur les tâches à fort impact, tandis que l'IA se charge des activités répétitives ou chronophages.

ClickUp est un excellent exemple de la manière dont l'IA peut soutenir les fonctions exécutives. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, qui automatise la gestion des tâches, les intégrations avec les outils existants et les tableaux de bord personnalisables, les PDG peuvent obtenir des informations plus approfondies sur les opérations de leur entreprise. Ce niveau d'efficacité permet aux dirigeants de prendre des décisions plus éclairées et de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Prêt à découvrir comment des outils d'IA tels que ClickUp peuvent améliorer votre leadership ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!