Les 11 meilleures alternatives à Aisera pour l'automatisation basée sur l'IA en 2025

Chaque minute que vous passez sur des tâches répétitives est une minute volée à la stratégie, à la créativité et à la croissance réelle.

Réfléchissez-y : quelle part de votre journée de travail est consacrée à la saisie de données, au tri des e-mails ou à la création manuelle de rapports ? Et si ces tâches étaient prises en charge pendant que vous vous concentriez sur ce qui fait vraiment avancer les choses ?

C'est là que les outils d'automatisation IA font toute la différence. Aisera est un nom bien connu dans ce domaine, qui aide les entreprises à simplifier leur assistance informatique, leur service client et leurs opérations.

Mais il ne s'agit pas d'une solution universelle qui conviendra nécessairement à votre situation. Vous avez peut-être besoin de plus de flexibilité, de capacités d'IA plus importantes ou simplement d'un outil mieux adapté à votre infrastructure technologique existante. De la création d'interfaces conversationnelles à l'amélioration de la productivité des agents, nous examinerons tous les aspects !

Le plus intéressant ? Il existe de nombreux fournisseurs de premier plan qui peuvent égaler, voire surpasser, ce qu'offre Aisera. Dans ce guide, nous explorons les meilleures plateformes d'automatisation basées sur l'IA, en détaillant leurs fonctionnalités, leurs tarifs et leurs différences par rapport à Aisera.

Qu'est-ce qu'Aisera ?

Aisera est une plateforme d'automatisation basée sur l'IA qui aide les moyennes et grandes entreprises à optimiser la gestion des services informatiques (ITSM), le service client et les flux de travail internes.

Elle utilise l'IA conversationnelle, le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique pour automatiser la résolution des tickets, permettre le libre-service et améliorer les temps de réponse.

Grâce à des intégrations sur des plateformes telles que ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce et Slack, Aisera vise à réduire les charges de travail manuelles et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Ses agents virtuels alimentés par l'IA peuvent traiter les demandes d'assistance courantes, libérant ainsi les agents humains pour des tâches plus complexes.

👀 Le saviez-vous ? 92 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA, mais seulement 1 % des dirigeants considèrent que leur organisation est entièrement intégrée à l'IA. Le défi ne consiste pas seulement à adopter l'IA, mais aussi à la déployer efficacement pour avoir un impact réel sur l'activité.

Pourquoi envisager des alternatives à Aisera ?

Bien qu'Aisera soit un outil d'automatisation IA puissant, il ne répond pas toujours aux besoins de toutes les entreprises. Voici pourquoi vous devriez essayer ses alternatives :

Limites de personnalisation : les flux de travail et l'automatisation peuvent ne pas être suffisamment flexibles pour les entreprises ayant des besoins spécifiques

Prix élevés : les forfaits destinés aux entreprises peuvent être coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Défis liés à l'intégration : les connexions avec des outils de niche peuvent être insuffisantes

Problèmes liés aux performances de l'IA : les requêtes complexes peuvent nécessiter une intervention manuelle

Cycles de publication fréquents : les mises à jour régulières peuvent perturber la stabilité et nécessiter des ajustements fréquents

Formation IA chronophage : obtenir des performances solides peut demander beaucoup de temps et d'efforts

Coûts supplémentaires pour les fonctionnalités avancées : les modules complémentaires tels que l'assistance GPT peuvent ne pas être inclus par défaut

Problèmes de performances mobiles : une utilisation mobile intensive peut entraîner des ralentissements notables

Nécessite encore un effort manuel : malgré de bons taux de déflexion, un réglage continu et une gestion du contenu sont nécessaires

Les alternatives à Aisera en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des structures d'entreprise pour chaque alternative à Aisera :

Outil Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs ClickUp Automatisation des tâches et des flux de travail Teams gérant des projets et des processus Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur Moveworks Automatisation de l'assistance informatique grâce à l'IA Entreprises automatisant les services d'assistance informatique Tarification personnalisée Amelia Interactions client/employé basées sur l'IA Entreprises ayant besoin d'agents IA semblables à des humains Tarification personnalisée Kore. ai IA conversationnelle et automatisation des chatbots Entreprises ayant besoin de bots IA avancés Tarification personnalisée IBM Watson Assistant Chatbot IA pour le service client et l'assistance informatique Entreprises à la recherche d'une IA hautement personnalisable Forfait Lite gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 140 $/mois Drift Chatbots IA pour les équipes commerciales et marketing Entreprises axées sur la génération de prospects Tarification personnalisée Zendesk IA Automatisation du service client grâce à l'IA Entreprises utilisant Zendesk pour l'assistance Forfaits payants à partir de 55 $/agent/mois (facturés annuellement) ServiceNow Gestion des services informatiques et automatisation Grandes entreprises gérant des services informatiques Tarification personnalisée Cognigy Automatisation des centres de contact basée sur l'IA Entreprises ayant besoin d'une IA pour la voix et le chat Tarification personnalisée Ada Chatbot IA sans code pour le service client Entreprises souhaitant une installation facile de chatbot Tarification personnalisée Yellow. ai Engagement client alimenté par l'IA Entreprises ayant besoin d'une IA pour la voix et le chat Forfait Free pour jusqu'à 100 MTU/mois ; forfaits payants à partir de 10 000 $/an

💡 Conseil de pro : privilégiez les plateformes proposant des tarifs transparents et des fonctionnalités évolutives afin de ne pas être prisonnier d'un système rigide à mesure que votre entreprise se développe.

Les 11 meilleures alternatives à Aisera

Vous recherchez une alternative à Aisera ? Voici les meilleures options à prendre en considération :

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et la gestion de projet)

Obtenez des réponses instantanées, des résumés de tâches et des suggestions intelligentes avec ClickUp Brain, votre agent IA toujours disponible

Si vous comparez ClickUp et Aisera, la différence clé réside dans la portée et la flexibilité.

Aisera est conçu pour l'automatisation de l'assistance informatique et client. ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », étend l'IA et l'automatisation à chaque étape de votre flux de travail : gestion de projets, organisation des tâches et coordination des équipes sans effort supplémentaire.

Au cœur de cette solution se trouve ClickUp Brain, un assistant IA qui travaille sur les tâches, les documents et le chat.

ClickUp Brain fournit des résumés instantanés, génère automatiquement des mises à jour et suggère les prochaines étapes dans les tâches. Il peut même rédiger ou affiner des sous-tâches et des commentaires en fonction du contexte du projet, vous aidant ainsi à avancer plus rapidement sans aller-retour.

Boostez votre productivité avec ClickUp Brain grâce à des informations basées sur l'IA, des réponses instantanées et une prise de décision plus intelligente

Dans ClickUp Docs, Brain agit comme un éditeur et un chercheur intégré. Demandez-lui de résumer de longs documents, de réécrire des paragraphes, de générer du nouveau contenu à partir de zéro ou de répondre à des questions basées sur ce qui est déjà écrit. Il peut transformer vos pensées éparpillées en un résultat organisé en quelques secondes.

Ajoutez à cela le fait que vous pouvez extraire les connaissances existantes du contenu de ClickUp et des outils tiers connectés, et vous obtenez les bases d'une IA agentielle qui s'adapte à vos besoins.

Mais qu'en est-il de la connexion avec votre équipe ? Brain vous aide également à tirer le meilleur parti de vos discussions professionnelles dans ClickUp Chat. Brain intervient dans les discussions pour mettre en évidence les tâches pertinentes, suggérer des réponses et résumer les discussions en temps réel. Cela vous aide à faire le tri et à agir sur ce qui compte sans changer d'onglet.

Soyez plus productif grâce aux agents IA de ClickUp dans le chat

Vous voulez savoir ce qui distingue vraiment ClickUp en tant qu'outil de gestion de projet et d'automatisation ? ClickUp Brain vous permet de choisir le modèle d'IA avec lequel vous souhaitez travailler (Gemini, ChatGPT ou Claude) depuis votre environnement de travail.

Choisissez entre Gemini, ChatGPT et Claude, directement dans votre environnement de travail ClickUp, pour bénéficier d'une assistance IA plus intelligente et plus flexible

Que vous rédigiez un document, posiez une question ou résumiez une tâche, vous pouvez passer d'un LLM à l'autre en fonction du style de sortie ou de la profondeur dont vous avez besoin. Cette flexibilité est un facteur de différenciation majeur, qui offre aux équipes plus de contrôle, une meilleure gestion du contexte et des résultats de meilleure qualité, le tout sans quitter ClickUp.

Éliminez les tâches répétitives avec ClickUp Automation en automatisant sans effort les flux de travail, les déclencheurs et les actions

Avec ClickUp Automations, vous pouvez éliminer les tâches répétitives dans toutes les équipes, sans aucun code. Contrairement aux flux de travail axés sur l'informatique d'Aisera, ClickUp offre une automatisation flexible pour le marketing, les équipes commerciales, les ressources humaines et bien plus encore.

Automatisez les étapes des tâches, envoyez des mises à jour et déclenchez des actions sans intervention manuelle. Il vous suffit de décrire votre flux de travail en anglais courant, et le générateur d'automatisation ClickUp AI s'occupe du reste, qu'il s'agisse d'attribuer des tâches, d'étiqueter les parties prenantes ou de générer des rapports.

Au-delà de l'automatisation, ClickUp est un environnement de travail entièrement intégré qui remplace les outils déconnectés, combinant tâches, documents, objectifs et collaboration afin que les équipes restent concentrées et productives.

👀 Le saviez-vous ? Shipt, Inc. , le service de livraison appartenant à Target Corporation, a géré efficacement des projets à grande échelle à l'aide des formulaires, des étiquettes et de l'automatisation de ClickUp.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage plus raide en raison des fonctionnalités étendues de la plateforme

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis) ​

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

J'adore son automatisation basée sur l'IA. Ses tableaux de bord personnalisables permettent aux utilisateurs de visualiser les performances des projets et d'obtenir des informations en temps réel. Il nous offre des vues de travail flexibles, dont 10 vues différentes, qui aident les utilisateurs à se concentrer sur les priorités comme ils le souhaitent, et son suivi du temps intégré me permet de définir des estimations de durée pour chaque tâche et de suivre la progression.

🧠 Anecdote : les premiers systèmes d'automatisation basés sur l'IA fonctionnaient à l'aide de cartes perforées. Aujourd'hui, l'IA est capable de prédire les flux de travail et d'exécuter des tâches instantanément.

2. Moveworks (Idéal pour l'assistance aux employés basée sur l'IA)

Vous en avez assez d'attendre l'assistance informatique pour réinitialiser un mot de passe ou le service RH pour traiter une simple demande ?

Moveworks élimine ces goulots d'étranglement en agissant comme un assistant toujours disponible, génératif et alimenté par l'IA pour les employés. Au lieu d'enregistrer des tickets ou de solliciter les équipes d'assistance, les employés peuvent poser des questions à Moveworks dans un langage naturel et obtenir des solutions instantanées.

Il s'intègre à des systèmes d'entreprise tels que ServiceNow, Workday et Microsoft Teams, en récupérant les informations pertinentes pour résoudre automatiquement les problèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Moveworks

Réduit les temps d'arrêt et maintient la productivité des équipes au travail sans intervention humaine

Interprète et répond aux demandes des employés grâce à la compréhension du langage naturel

Se connecte facilement aux systèmes informatiques et RH de l'entreprise

Résout les problèmes courants des employés sans intervention humaine

Assistance multilingue pour les équipes internationales

Limites de Moveworks

Options de personnalisation limitées pour des réponses sur mesure au service client

Les performances dépendent de la qualité de l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants

Tarifs Moveworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Moveworks

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Moveworks ?

Un avis G2 indique :

Depuis la mise en œuvre de Moveworks, nous avons réduit notre volume de 50 % en 4 ans. Les économies réalisées sur notre service d'assistance informatique ont permis de financer le contrat Moveworks et de réaliser encore plus d'économies ! Moveworks nous a facilité la mise en route. Nous avons de bons programmes de réussite conjoints et sommes sur la même page.

📮ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour des applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail spécifiques. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un large intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents alimentés par l'IA dans les canaux de discussion ClickUp peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

3. Amelia (Idéal pour le service client IA)

Contrairement aux chatbots traditionnels basés sur l'intelligence artificielle qui s'appuient sur des scripts rigides, Amelia IA comprend le contexte, l'intention et même les émotions, rendant les interactions avec les clients plus naturelles.

Vous pouvez utiliser Amelia pour fournir un service client 24h/24 et 7j/7, qui gère tout, des demandes de renseignements sur les commandes et les modèles de flux de travail aux dépannages. Elle apprend en permanence des interactions passées, améliorant ainsi ses réponses au fil du temps.

Si un client est frustré ou a simplement besoin d'informations rapides, Amelia adapte même son ton à la situation, ajoutant ainsi une touche humaine à l'assistance basée sur l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Amelia

Assistance client 24 h/24

Reconnaît et répond intelligemment aux émotions des clients

Mappe efficacement les processus pour gérer simultanément plusieurs interactions

Limites d'Amelia

Nécessite une installation complexe et une mise en œuvre initiale

Présente des défis lors de l'intégration avec des systèmes hérités

Tarifs Amelia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amelia

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,9/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amelia ?

Un avis Capterra dit :

J'aime la façon dont le backend du plugin fonctionne bien et son apparence très agréable, ce qui est très rafraîchissant par rapport à beaucoup d'autres plugins. Il nous permet d'effectuer de nombreuses réservations complexes sans avoir à faire appel à une société de développement personnalisé. J'apprécie également le fait qu'il existe une licence à vie et que le prix soit très raisonnable pour les petites entreprises.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous sélectionnez la meilleure alternative à Aisera, concentrez-vous sur la capacité de la plateforme à s'intégrer à vos outils et flux de travail existants. L'automatisation basée sur l'IA n'est efficace que si elle se connecte à vos systèmes CRM, ITSM ou de service client.

4. Kore. ai (Idéal pour l'IA conversationnelle de niveau entreprise)

Les entreprises peuvent l'utiliser pour automatiser les flux de travail, améliorer le service client et rationaliser les tâches internes. Grâce à des options sans code et à faible code, les équipes peuvent créer et lancer des assistants IA sans avoir besoin de compétences techniques approfondies.

Kore. ai meilleures fonctionnalités

Automatisez les interactions avec vos clients et vos employés grâce à des chatbots intelligents

Améliore la précision des chatbots grâce à un traitement avancé du langage naturel

Déploie des assistants IA sur plusieurs canaux, y compris les applications vocales et de messagerie

S'intègre aux systèmes d'entreprise tels que la gestion de la relation client (CRM) et la gestion des services informatiques

Limites de Kore.ai

Nécessite une formation initiale pour que les modèles d'IA fonctionnent de manière optimale

Peut impliquer des coûts plus élevés pour les implémentations avancées en entreprise

Tarifs Kore. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kore. ai

G2 : 4,7/5 (plus de 380 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kore.ai ?

Un avis G2 indique :

Le meilleur outil pour concevoir un chatbot. J'ai beaucoup apprécié la session de formation. La formatrice maîtrisait très bien les concepts et a su répondre à toutes nos requêtes. La session s'est très bien déroulée dans son ensemble.

🧠 Anecdote : Le concept d'automatisation remonte à l'Antiquité, avec des exemples précurseurs tels que le mécanisme d'Anticythère, un ancien ordinateur analogique grec utilisé pour prédire les positions astronomiques. Aujourd'hui, les outils d'automatisation basés sur l'IA ont évolué pour prendre en charge des tâches complexes dans divers secteurs.

5. IBM Watson Assistant (idéal pour les interactions client basées sur l'IA)

Pour les entreprises qui ont besoin d'interactions client avancées et basées sur l'IA, IBM Watson Assistant offre une approche plus intelligente.

Contrairement aux chatbots basiques avec des réponses prédéfinies, il apprend à partir de discussions réelles pour améliorer sa précision au fil du temps. Il s'intègre aux centres de contact, aux sites web et aux plateformes de messagerie pour réduire les temps d'attente et améliorer la satisfaction client.

Grâce à des analyses intégrées, les équipes bénéficient également d'informations en temps réel pour affiner leurs stratégies d'assistance.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Assistant

Offrez des interactions client plus intelligentes grâce à des chatbots alimentés par l'IA

Apprend des discussions passées pour améliorer la précision au fil du temps

Réduit les coûts d'assistance en automatisant les demandes courantes

S'intègre aux centres de contact et aux systèmes CRM des entreprises

Limites d'IBM Watson Assistant

Peut être complexe à mettre en place pour les entreprises sans expertise en IA

Nécessite une formation continue et des améliorations pour obtenir les meilleurs résultats

Tarifs IBM Watson Assistant

Lite : Gratuit

En plus : 140 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (plus de 320 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Assistant ?

Un avis G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez IBM Watsonx Assistant, c'est surtout sa facilité d'utilisation, mais aussi la possibilité de développer des parcours complexes une fois que l'on maîtrise le cadre.

6. Drift (Idéal pour les discussions commerciales et marketing basées sur l'IA)

Les chatbots alimentés par l'IA de Drift interagissent en temps réel avec les visiteurs du site web, qualifient les prospects, répondent aux questions et planifient même des réunions, sans qu'un représentant humain n'ait besoin d'intervenir.

Conçue pour les entreprises B2B, l'IA conversationnelle de Drift personnalise les interactions en fonction du comportement des visiteurs, garantissant ainsi que les clients potentiels reçoivent le bon message au bon moment.

Cela permet aux visiteurs d'exprimer leur intention à travers des questions ouvertes et de recevoir des réponses immédiates et personnalisées, ce qui favorise efficacement la maturation des prospects et accélère le processus de communication.

Meilleures fonctionnalités de Drift

Qualifiez automatiquement les prospects et planifiez les réunions de l'équipe commerciale

Personnalisez les réponses en fonction du comportement et de l'intention des visiteurs

Intégrez des CRM tels que HubSpot et Salesforce

Limites de Drift

Manque d'options de personnalisation approfondies pour les flux de travail avancés des chatbots

Nécessite un site web à fort trafic pour obtenir les meilleurs résultats

Tarification Drift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Drift

G2 : 4,4/5 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drift ?

Un avis G2 indique :

*Il fournit un formulaire de demandes classé et structuré. Travailler dessus rend les tâches vraiment faciles. Je l'utilise quotidiennement pendant 8 heures d'affilée. Il fait le travail, tout simplement !

🧠 Fait amusant : les professionnels des secteurs juridique, fiscal, comptable et de la lutte contre la fraude prévoient de gagner jusqu'à 200 heures par an grâce à l'IA. Cela pourrait se traduire par un gain de productivité de 100 000 dollars par avocat et par an.

7. Zendesk IA (Idéal pour le service client basé sur l'IA)

Intégrée à la plateforme Zendesk, l'IA Zendesk aide les équipes d'assistance à réduire la taille des tâches difficiles. Elle automatise les réponses, hiérarchise les tickets et détourne les demandes courantes avant même qu'elles n'atteignent un agent humain.

Grâce à l'apprentissage automatique, l'IA de Zendesk peut même prédire les besoins des clients et suggérer des articles d'aide pertinents ou des réponses automatisées, réduisant ainsi le temps consacré aux questions répétitives.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk IA

Automatisez les flux de travail du service client grâce à la gestion des tickets basée sur l'IA

Suggère des articles d'aide pertinents en fonction des requêtes des clients

Améliore l'efficacité des agents grâce à des recommandations basées sur l'IA

S'intègre à la plateforme d'assistance plus large de Zendesk

Limites de l'IA Zendesk

Fonctionne mieux pour les entreprises qui utilisent déjà l'écosystème Zendesk

Manque d'options de personnalisation avancées pour le comportement de l'IA

Tarification de Zendesk IA

Équipe d'assistance : 25 $/mois par agent

Suite Team : 69 $/mois par agent

Suite Professional : 149 $/mois par agent

Suite Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zendesk IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? L'adoption d'outils d'IA par Grant Thornton a permis à ses employés de gagner jusqu'à 7,5 heures par semaine, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches plus importantes pour leurs clients. ​

8. ServiceNow (Idéal pour la gestion des services informatiques basée sur l'IA)

La gestion de l'assistance informatique peut ressembler à un cycle sans fin de tickets, de retards et de goulots d'étranglement. ServiceNow utilise l'IA pour briser ce cycle, en automatisant les tâches routinières afin d'améliorer la productivité, en hiérarchisant les demandes de service et même en anticipant les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Grâce aux agents virtuels basés sur l'IA, les employés peuvent obtenir des réponses instantanées aux questions courantes relatives à l'informatique et aux ressources humaines sans avoir à ouvrir de ticket.

Parallèlement, l'intelligence prédictive permet aux équipes informatiques de se concentrer en priorité sur les problèmes les plus critiques, améliorant ainsi les temps de réponse et réduisant les temps d'arrêt dans toute l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Automatisez la gestion des services informatiques grâce à des générateurs de flux de travail basés sur l'IA

Répondez instantanément aux demandes des employés grâce à des agents virtuels

Prévoyez et prévenez les problèmes informatiques avant qu'ils n'affectent vos opérations

Hiérarchise intelligemment les demandes de service en fonction de leur urgence

Limites de ServiceNow

Nécessite une configuration importante pour une mise en œuvre à grande échelle

Peut être coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Tarifs ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow

G2 : 4,4/5 (plus de 2 270 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ServiceNow ?

Un avis G2 dit :

J'apprécie la façon dont ServiceNow centralise les tickets d'assistance et les flux de travail de manière facile à suivre et à gérer. Cela permet aux clients et aux équipes internes de bénéficier d'une visibilité claire sur le statut des demandes, tandis que les fonctionnalités d'automatisation réduisent les efforts manuels et les temps de réponse. J'ai également trouvé l'interface utilisateur intuitive, en particulier lors de la personnalisation des tableaux de bord ou de la création d'éléments du catalogue de services.

J'apprécie la façon dont ServiceNow centralise les tickets d'assistance et les flux de travail de manière facile à suivre et à gérer. Cela offre aux clients et aux équipes internes une visibilité claire sur le statut des demandes, et les fonctionnalités d'automatisation réduisent les efforts manuels et les temps de réponse. J'ai également trouvé l'interface utilisateur intuitive, en particulier lors de la personnalisation des tableaux de bord ou de la création d'éléments du catalogue de services.

Cognigy est une plateforme d'IA conversationnelle complète conçue pour les centres de contact. Qu'il s'agisse d'interactions vocales ou textuelles, Cognigy permet aux entreprises de fournir un service client à grande échelle, comme s'il était assuré par un humain.

Grâce à de puissants modèles d'IA et à une intégration approfondie dans les plateformes de service client, Cognigy aide les entreprises à utiliser l'IA pour automatiser les tâches et les demandes courantes tout en offrant une expérience personnalisée.

De plus, son interface sans code permet aux équipes de personnaliser facilement les discussions sans avoir besoin d'un développeur.

Meilleures fonctionnalités de Cognigy

Automatisez les interactions avec vos clients grâce à des chatbots et des assistants vocaux alimentés par l'IA

Assistance omnicanale sur les téléphones, les applications de messagerie et les sites Web

Personnalisez les discussions avec vos clients grâce à des modèles d'IA avancés

Intégrez des outils CRM et de service client pour bénéficier d'une assistance rapide et d'instructions claires

Limites de Cognigy

Nécessite une formation initiale pour optimiser les réponses de l'IA

Une personnalisation peut être nécessaire pour des cas d'utilisation spécifiques à un secteur d'activité

Tarifs Cognigy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cognigy

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

🧠 Anecdote : le premier chatbot, ELIZA, a été développé en 1966 par le professeur Joseph Weizenbaum du MIT afin de simuler un psychothérapeute.

10. Ada (Idéal pour le libre-service client basé sur l'IA)

Les clients d'aujourd'hui attendent des réponses instantanées, et Ada aide les entreprises à répondre à cette demande. Cette plateforme de chatbot alimentée par l'IA permet aux entreprises d'automatiser leur service client tout en conservant une touche personnalisée.

L'assistant IA d'Ada ne se contente pas de fournir des réponses génériques : il extrait des données en temps réel des systèmes de l'entreprise pour donner des réponses précises et adaptées au contexte.

De la gestion des remboursements et des problèmes techniques à la réponse aux questions fréquentes, Ada gère les interactions avec les clients tout au long de leur cycle de vie sans nécessiter l'intervention d'un agent humain pour chaque demande.

Les meilleures fonctionnalités d'Ada

Automatisez votre service client grâce à des chatbots alimentés par l'IA

Fournit des réponses personnalisées grâce à des approches basées sur la science des données

Réduisez les temps d'attente du service client grâce au libre-service instantané

S'intègre aux systèmes d'entreprise existants pour une automatisation intelligente

Limites d'Ada

Convient particulièrement aux entreprises dont les demandes clients sont structurées

Peut nécessiter une formation continue en IA pour les cas d'assistance hautement techniques

Tarifs Ada

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ada

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Ada ?

Un avis G2 dit :

ADA est facile à utiliser et son système est simple à comprendre. La configuration des réponses automatisées est également facile à réaliser, car les options telles que les champs de texte, les vidéos et les images peuvent être glissées et déposées dans le flux de discussion, et les actions disponibles permettent au flux de discussion de fonctionner correctement.

11. Yellow. ai (Idéal pour l'engagement client alimenté par l'IA)

Il peut être difficile d'engager les clients sur plusieurs canaux, mais Yellow.ai simplifie cette tâche. Cette plateforme d'IA conversationnelle aide les entreprises à automatiser les interactions avec leurs clients tout en les personnalisant et en les rendant attrayantes.

Que ce soit via WhatsApp, les réseaux sociaux ou les appels vocaux, les chatbots de Yellow.ai fournissent une assistance en temps réel, répondent aux questions fréquentes et peuvent même achever des transactions.

Les entreprises peuvent également utiliser Yellow. ai comme plateforme collaborative pour l'automatisation du marketing, garantissant ainsi que les clients reçoivent des messages pertinents en temps opportun.

Yellow. ai meilleures fonctionnalités

Automatisez les discussions avec vos clients sur plusieurs canaux

Améliorez l'engagement grâce à la personnalisation basée sur l'IA

Permet des interactions vocales et textuelles avec des réponses semblables à celles d'un humain

Utilise l'IA pour l'automatisation du marketing et la prospection proactive

Limites de Yellow.ai

Nécessite une installation pour aligner les réponses IA sur le ton de la marque

Peut ne pas prendre en charge les requêtes client très complexes sans intervention humaine

Tarification de Yellow.ai

Free

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Yellow.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

La meilleure alternative à Aisera pour l'automatisation basée sur l'IA

Tous les outils de cette liste offrent de puissantes fonctionnalités basées sur l'IA. Mais lorsqu'il s'agit d'une solution qui combine automatisation, gestion de projet et collaboration facile basée sur l'IA en un seul endroit, ClickUp est clairement le gagnant.

Contrairement aux outils d'IA traditionnels qui se concentrent sur une seule fonction, ClickUp en fait plus.

Elle combine la gestion des tâches, l'aide alimentée par l'IA et l'automatisation des flux de travail. Tout est regroupé au même endroit, ce qui permet aux équipes de travailler plus intelligemment sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Si vous recherchez une plateforme alimentée par l'IA qui automatise vos processus tout en optimisant la productivité de l'ensemble de votre organisation, ClickUp est le meilleur choix.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès maintenant et découvrez comment l'IA peut vous aider à faire plus avec moins d'efforts.