Les 10 meilleures alternatives à Atlassian Rovo en 2025

Les assistants alimentés par l'IA deviennent rapidement la solution incontournable pour les équipes qui cherchent à améliorer leur flux de travail.

71 % des entreprises utilisent déjà l'IA dans leurs processus de gestion de projet.

Pour beaucoup, Atlassian Rovo simplifie la gestion de projet grâce à l'IA : il connecte les flux de travail, automatise les tâches répétitives et fournit des informations pertinentes au moment où vous en avez besoin.

Mais Rovo n'est pas sans limites. Certaines équipes ont remarqué qu'il manque de fonctionnalités avancées et qu'il ne fonctionne pas toujours bien avec des outils non Atlassian.

Si vous êtes prêt à changer d'outils, cet article est fait pour vous. Découvrez quelques alternatives exceptionnelles à Rovo qui pourraient bien être la mise à niveau dont votre équipe a besoin !

👀 Le saviez-vous ? L'IA s'est rapidement imposée comme l'une des technologies les plus transformatrices. Depuis 2017, son adoption a plus que doublé. Le marché mondial de l'IA devrait atteindre 1 811 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Qu'est-ce qu'Atlassian Rovo ?

Atlassian Rovo est un assistant de travail alimenté par l'IA conçu pour améliorer la productivité en connectant les informations entre Jira, Confluence et d'autres outils de l'écosystème Atlassian.

Il exploite le Teamwork Graph d'Atlassian pour offrir une recherche intelligente, automatiser les tâches et fournir des informations contextuelles.

Rovo améliore la productivité grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA telles que Rovo Search, qui trouve des informations pertinentes dans des outils tels que Google Drive et Slack au sein d'Atlassian. Rovo Chat permet une collaboration en temps réel, tandis que Rovo Agents aide à la création de contenu, aux recommandations et aux initiatives culturelles de l'équipe.

🧠 Fait amusant : on estime que l'IA automatisera jusqu'à 800 millions d'emplois au cours de cette décennie et créera environ 97 millions de nouveaux rôles liés à l'IA.

Pourquoi choisir des alternatives à Rovo ?

Bien que Rovo offre une recherche puissante basée sur l'IA et l'automatisation des flux de travail, il peut ne pas convenir à toutes les équipes.

Certains utilisateurs peuvent trouver les informations générées par l'IA trop génériques, tandis que d'autres ont du mal avec ses intégrations limitées en dehors de l'écosystème Atlassian.

Si votre équipe a besoin d'une personnalisation plus poussée, d'une automatisation plus approfondie ou d'un outil qui fonctionne sur plusieurs plateformes, explorer d'autres alternatives pourrait être la bonne décision.

Limites d'Atlassian Rovo

Passons en revue quelques-uns des inconvénients de Rovo qui poussent les équipes à envisager des alternatives :

Intégrations limitées : excellent au sein de l'écosystème Atlassian, mais manque de connectivité transparente avec les outils non Atlassian

Informations générées par l'IA : peuvent sembler impersonnelles et manquer de compréhension contextuelle approfondie

Automatisation rigide : moins flexible que certaines alternatives qui offrent des flux de travail personnalisables et une automatisation plus poussée basée sur l'IA

Problèmes d'évolutivité : Peut ne pas être aussi adaptable pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin de fonctionnalités d'IA plus étendues

Les meilleures alternatives à Rovo en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des dix meilleures alternatives à Atlassian Rovo avec leurs fonctionnalités clés, leurs cas d'utilisation et leurs tarifs :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp – Flux de travail, documents et automatisation personnalisés – Prise de notes IA, chat et agents Autopilot – Plus de 15 vues de tâches et plus de 1 000 intégrations – Suivi du temps, suivi des objectifs et contrôle des permissions Équipes de toutes tailles ayant besoin d'un environnement de travail entièrement intégré et optimisé par l'IA pour la gestion de projet et des connaissances Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Jira – Planification des sprints et du backlog assistée par IA – Tableaux agiles avec dépendances et automatisation – Contrôle des versions et des accès – Intégration avec des outils CI/CD Équipes agiles et de développement logiciel gérant des cycles de développement complexes Forfait Free disponible ; forfaits payants de 8 à 14 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Trello – Automatisations basées sur l'IA avec Butler – Tableaux Kanban visuels – Modèles de projet et vues inter-tableaux – Vieillissement des cartes et notifications Les particuliers et les petites équipes qui préfèrent une gestion visuelle des tâches avec une assistance IA légère Forfait Free disponible ; forfaits payants de 6 à 17,50 $ par utilisateur et par mois Asana – Prédiction des délais et automatisation des formulaires basées sur l'IA – Graphique de travail pour une visibilité de bout en bout – Intégrations départementales (Slack, Loom, Salesforce) – Optimisation des flux de travail grâce à l'IA Petites et moyennes équipes interfonctionnelles coordonnant des flux de travail et des campagnes complexes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Ada – Chatbot IA contextuel pour le service client – Self-service automatisé et transfert des agents – Suggestions basées sur le ML et suivi du comportement – Formation personnalisée pour différents segments d'audience Équipes en contact avec la clientèle automatisant l'assistance et réduisant la charge de travail des agents Tarification personnalisée ; essai gratuit disponible sur demande Haystack – Indicateurs techniques (temps de révision, PR, taux de désabonnement) – Intégrations GitHub/GitLab – Détection des goulots d'étranglement et informations sur les équipes – Rapports sur les points faibles du flux de travail Responsables techniques et équipes logicielles optimisant les flux de travail DevOps Forfait Free disponible (Studio) ; tarification personnalisée pour les entreprises TestRail – Suggestions et analyses de tests basées sur l'IA – Permissions basées sur les rôles et réutilisabilité des tests – Enregistrement de sessions ad hoc et intégration Jira – Suivi des échecs en temps réel Équipes d'assurance qualité ayant besoin d'une gestion structurée des cas de test et d'informations Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 38 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Guru – Cartes de connaissances alimentées par l'IA et suggestions intégrées à l'application – Intégrations Slack/Teams/navigateur – Accès hors ligne et détection des redondances – Vérification et recommandations de recherche Les équipes d'habilitation interne améliorent la transmission des connaissances sur les flux de travail Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés disponibles AlloBrain – Résumés et informations sur les réunions générés par l'IA – Transcription en temps réel et analyse de l'engagement – Synchronisation avec les outils CRM et de gestion des tâches – Signalement des risques et des objections pendant les appels Équipes commerciales et de réussite client automatisant la capture et le suivi des réunions Tarification personnalisée Notion – Génération de contenu et suggestions de structure basées sur l'IA – Wikis, bases de données, calendriers, intégrations – Historique des versions et environnement de travail modulaire Les petites et moyennes entreprises organisent leurs projets, leurs documents et leur collaboration dans un environnement de travail flexible et unifié Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises

👀 Le saviez-vous ? Malgré les inquiétudes liées à l'automatisation, 49 % des employeurs pensent que l'IA aura un impact positif sur la croissance de l'emploi. Adopter l'IA peut aider les entreprises à rester compétitives et à créer de nouvelles opportunités.

Les 10 meilleures alternatives à Rovo

Prêt à découvrir les meilleures alternatives à Rovo ? Découvrez leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et leur impact :

1. ClickUp (Meilleur logiciel tout-en-un de gestion de projet avec IA)

Essayez la gestion des tâches optimisée par l'IA de ClickUp Gérez les tâches avec des priorités, des dépendances, des checklists et des commentaires en fil de discussion pour un contexte complet grâce à la gestion des tâches ClickUp

Alors que Rovo fonctionne principalement comme un assistant alimenté par l'IA, ClickUp est « l'application qui fait tout pour le travail » qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, votre équipe peut définir des statuts de tâche personnalisés pour suivre la progression, les priorités et les dépendances afin de s'assurer que les tâches sont achevées dans le bon ordre, et même suivre naïvement le temps passé sur chaque tâche, afin qu'aucun détail ne soit négligé.

Et lorsque vos équipes collaborent, la détection de collaboration en temps réel de ClickUp garantit que tout le monde reste aligné en indiquant qui travaille sur quoi. Cela évite les conflits de versions dans les documents ClickUp partagés. Contrairement à Rovo, qui dépend d'une gestion de documents externe, ClickUp facilite la création, la modification et le partage de documents importants sans quitter la plateforme.

Facilitez la collaboration grâce à la détection instantanée et en direct de la collaboration de ClickUp

Mais ce qui rend ClickUp tellement plus puissant que Rovo, c'est son adaptabilité. Les flux de travail personnalisés de ClickUp permettent aux équipes de créer des processus qui répondent exactement à leurs besoins, contrairement à Rovo, qui s'appuie sur des suggestions prédéfinies basées sur l'IA.

📌 Par exemple, vous pouvez afficher vos tâches planifiées, en cours et achevées dans la suite de gestion de projet ClickUp à l'aide de plus de 15 vues ClickUp, des diagrammes de Gantt et tableaux Kanban aux listes et calendriers.

Adaptez les processus uniques de votre équipe grâce aux flux de travail personnalisés de ClickUp

Vos équipes peuvent également configurer des déclencheurs, des actions et des conditions à l'aide de commandes simples en langage naturel et d'un générateur sans code avec ClickUp Automations. Faites des tâches répétitives une chose du passé en laissant ClickUp les exécuter à votre place. Vous gagnerez du temps et réduirez les erreurs.

Automatisez votre travail et concentrez-vous sur l'essentiel avec les automatisations ClickUp

ClickUp excelle également dans la connexion de tous vos outils. Grâce aux intégrations de ClickUp, les équipes peuvent connecter Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint et Google Workspace de manière transparente, éliminant ainsi le besoin de passer d'une plateforme à l'autre.

Vous craignez de ne pas retrouver les informations dispersées dans tous ces outils ? L'un des principaux avantages de ClickUp est la recherche connectée ClickUp, une fonctionnalité puissante qui permet aux utilisateurs de trouver instantanément non seulement des tâches, des commentaires et des documents dans ClickUp, mais aussi des fichiers externes.

Au lieu de passer au crible plusieurs applications, tout est consultable en un seul endroit, ce qui rend le travail plus rapide et plus efficace.

Effectuez des recherches sur toutes les plateformes, tous les fichiers et toutes les applications grâce à la recherche connectée ClickUp

Et bien sûr, ClickUp Brain, l'assistant IA contextuel de ClickUp, fait passer la productivité au niveau supérieur en utilisant l'IA pour résumer les mises à jour, générer du contenu à la demande et suggérer des méthodes de travail plus intelligentes en fonction des données de votre environnement de travail.

Générez du contenu, extrayez des informations de vos environnements de travail et soyez plus efficace plus rapidement avec ClickUp Brain

Contrairement à Rovo, qui se concentre uniquement sur les recommandations basées sur l'IA, l'IA de ClickUp est intégrée à la plateforme via Autopilot Agents afin d'aider activement les équipes dans l'exécution, et pas seulement dans la compréhension.

Voici quelques-unes des possibilités infinies d'automatisation et de gain de temps offertes par les fonctionnalités IA natives de ClickUp :

🧠 Générez automatiquement des notes et des résumés de réunion avec ClickUp AI Notetaker

✍️ Rédigez des briefs de projet, des documents ou des récits d'utilisateurs grâce à une IA qui comprend le contexte de votre environnement de travail et les objectifs de votre équipe

✅ Attribuez automatiquement des tâches avec IA Assign lorsqu'un statut spécifique est mis à jour ou lorsque des obstacles sont levés, garantissant ainsi des transferts fluides

📌 Automatisez les rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels avec des agents Autopilot prédéfinis ou personnalisés

Formez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp pour gérer les flux de travail asynchrones

🔍 Obtenez des informations sur l'ensemble de votre environnement de travail, telles que les thèmes récurrents dans les commentaires des clients ou les inefficacités répétitives dans les processus, en posant des questions en langage naturel

🗂️ Hiérarchisez et planifiez automatiquement les tâches à l'aide du calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planifiez avec les vues Liste, Tableau, Calendrier, Gantt et Carte mentale

Gagnez en efficacité grâce au suivi du temps, à la gestion de la charge de travail et à l'allocation des ressources intégrés

Automatisez les tâches, la génération de contenu et l'analyse des données de projet grâce à des fonctionnalités et des agents IA natifs

Simplifiez la communication avec ClickUp Chat

Alignez vos objectifs en définissant des objectifs et en suivant leur progression en un seul endroit

Contrôlez l'accès grâce à des permissions détaillées pour les tâches et les documents

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs

Peut sembler trop complexe et excessif pour des flux de travail simples

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp est le couteau suisse des systèmes de gestion de projet... Les mises à jour continues et le déploiement de nouvelles fonctionnalités de ClickUp montrent qu'ils sont véritablement à l'écoute des commentaires des utilisateurs. La récente mise à jour de l'IA m'aide vraiment à trouver les choses qui nécessitent mon attention. La flexibilité et les options de personnalisation peuvent être un peu intimidantes... mais leur apprentissage est très rentable en termes de productivité.

ClickUp est le couteau suisse des systèmes de gestion de projet... Les mises à jour continues et les nouvelles fonctionnalités de ClickUp montrent qu'ils sont vraiment à l'écoute des commentaires des utilisateurs. La récente mise à jour de l'IA m'aide vraiment à trouver les choses qui nécessitent mon attention. La flexibilité et les options de personnalisation peuvent être un peu intimidantes... mais leur apprentissage est très rentable en termes de productivité.

2. Jira (meilleur outil basé sur l'IA pour les processus Agile et de développement logiciel)

via Jira

Jira est un outil de gestion de projet basé sur l'IA conçu pour les équipes Agile et de développement logiciel. Développé par Atlassian, il aide les équipes à planifier des sprints, à suivre la progression et à gérer les versions avec précision.

Les fonctionnalités d'IA de Jira facilitent la hiérarchisation des tâches en attente, le suivi des bugs et la distribution de la charge de travail, réduisant ainsi les efforts manuels. Le système s'adapte à différentes méthodologies Agile, ce qui en fait un choix populaire pour les équipes qui suivent Scrum, Kanban ou une approche hybride.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Contrôlez l'accès au niveau des projets, des problèmes et des champs pour différents rôles

Visualisez les échéanciers des projets et mettez en évidence les obstacles liés aux dépendances

Liez les problèmes aux versions et automatisez les mises à jour de version

Déclenchez des actions telles que l'attribution automatique de tâches ou la notification des équipes en fonction de conditions

Limites de Jira

La personnalisation nécessite du temps pour être mise en place efficacement, contrairement aux alternatives plus simples à Jira

L'interface peut sembler encombrée avec ses nombreux boutons, outils et fonctionnalités

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs Jira

Free

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Premium : 14 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis publié sur G2 indique :

Les tableaux agiles et les outils de planification de sprints ont vraiment amélioré la façon dont nous planifions et exécutons notre travail. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que nous avons pris le coup de main, Jira est devenu un élément central de la gestion de nos projets.

Les tableaux agiles et les outils de planification de sprints ont vraiment amélioré la façon dont nous planifions et exécutons notre travail. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que nous avons pris le coup de main, Jira est devenu un élément central de la gestion de nos projets.

👀 Le saviez-vous ? La demande en produits d'IA générative devrait générer 280 milliards de dollars de nouveaux revenus logiciels, redessinant ainsi le paysage technologique.

3. Trello (meilleur outil de gestion des tâches par IA pour la collaboration visuelle)

via Trello

Si vous avez besoin d'une alternative à Rovo qui rende la gestion des tâches plus visuelle et intuitive, Trello est un choix judicieux. Conçu pour les équipes qui prospèrent grâce à la collaboration, Trello utilise l'IA pour simplifier l'organisation des tâches, automatiser les flux de travail et fournir des recommandations intelligentes.

Le système de tableaux et de cartes de Trello est facile à comprendre : chaque tâche dispose de sa propre carte, qui est placée sur le tableau correspondant (à faire, en cours, terminé), ce qui simplifie le suivi des tâches pour les individus comme pour les équipes. L'automatisation basée sur l'IA (Butler) permet de réduire les tâches répétitives en suggérant des actions en fonction des modèles d'utilisation.

Grâce à des mises à jour en temps réel, des notifications et des informations basées sur l'IA, Trello garantit la coordination des équipes sans mises à jour manuelles constantes.

Meilleures fonctionnalités de Trello

Hiérarchisez les tâches grâce à l'ancienneté des cartes. Les cartes s'estompent lorsqu'elles sont inactives afin de mettre en évidence les tâches négligées

Utilisez des modèles de gestion de projet prêts à l'emploi pour les feuilles de route de produits, les plans marketing et le suivi des sprints

Mettez à jour vos tableaux sur votre bureau et votre mobile sans délai

Affichez les tâches sur plusieurs tableaux dans un format tableur structuré

Limites de Trello

Rapports et analyses limités par rapport à d'autres outils

L'automatisation IA (Butler) est soumise à des limites d'utilisation dans les forfaits inférieurs

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un avis G2 dit :

Trello est un outil formidable pour maintenir l'organisation et la progression, et je le trouve très efficace. Son intégration transparente avec d'autres outils tels que Google Drive et Slack simplifie la gestion de diverses tâches dans un emplacement centralisé.

Trello est un outil formidable pour maintenir l'organisation et la progression, et je le trouve très efficace. Son intégration transparente avec d'autres outils tels que Google Drive et Slack simplifie la gestion de diverses tâches dans un emplacement centralisé.

4. Asana (Meilleure automatisation des flux de travail IA pour la coordination d'équipe)

via Asana

Asana est conçu pour aider les équipes à planifier, gérer et automatiser le travail sur plusieurs projets. Grâce à l'automatisation des flux de travail basée sur l'IA, Asana élimine les mises à jour manuelles, optimise l'attribution des tâches et prédit les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur les délais.

Au-delà de la gestion de projet, Asana est largement utilisé pour les campagnes marketing, les lancements de produits et les flux de travail opérationnels. Les équipes peuvent automatiser les processus récurrents, garantissant ainsi la cohérence sans effort supplémentaire.

Vous pouvez également améliorer la collaboration entre les services grâce à des intégrations d'outils tels que Slack, Salesforce et Google Workspace.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Alignez les objectifs de l'équipe sur des résultats mesurables

Connectez vos projets, tâches et sous-tâches pour afficher un flux de travail global grâce à un modèle de données sous forme de graphique de travail

Suggérez des délais réalistes basés sur les tendances passées en matière d'achèvement des tâches grâce à des informations fournies par l'IA

Joignez des vidéos Loom aux tâches pour plus de contexte et de clarté

Créez des formulaires qui s'adaptent en fonction des informations saisies par l'utilisateur pour une meilleure gestion des demandes

Limites d'Asana

Peut sembler écrasant avec trop de projets actifs

L'automatisation par IA est limitée dans les forfaits gratuits et les forfaits inférieurs

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un avis publié sur G2 indique :

Cet outil m'aide à organiser ma charge de travail et à communiquer facilement les tâches et les projets aux membres de l'équipe et aux managers. Il est simple à utiliser et très utile pour mieux organiser mon travail.

Cet outil m'aide à organiser ma charge de travail et à communiquer facilement les tâches et les projets aux membres de l'équipe et aux managers. Il est simple à utiliser et très utile pour mieux organiser mon travail.

🧠 Fait amusant : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles.

5. Ada (meilleur chatbot IA pour le service client et le libre-service)

via Ada

Ada est une option si vous recherchez une alternative à Rovo basée sur l'IA qui améliore les interactions avec les clients. Elle est conçue pour les entreprises qui souhaitent automatiser leur service client et réduire la charge de travail des agents grâce à l'IA.

L'IA connectée améliore en permanence les réponses d'Ada en fonction des interactions passées, garantissant ainsi que les clients reçoivent à chaque fois des informations précises et utiles.

Les meilleures fonctionnalités d'Ada

Affinez les réponses du chatbot en fonction des interactions passées grâce à l'apprentissage automatique

Personnalisez les réponses du chatbot pour différents groupes d'utilisateurs

Conservez le contexte lors du passage de l'assistance automatisée à l'assistance en direct

Fournissez des informations sur les temps de réponse, les requêtes en attente et les taux d'engagement

Engagez les utilisateurs en fonction de leur comportement (par exemple, en envoyant des invites d'aide lorsque les utilisateurs rencontrent des difficultés)

Limites d'Ada

Les requêtes complexes peuvent encore nécessiter une intervention humaine

La formation personnalisée à l'IA nécessite du temps pour améliorer la précision

Tarifs Ada

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ada

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Ada ?

Un avis Capterra dit :

Le plus grand atout d'Ada est sa FACILITÉ d'utilisation. Si vous accordez de la valeur à un logiciel qui présente un faible seuil d'entrée et qui est très inclusif pour le personnel non technique, alors c'est l'un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Ils ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et rattrapent rapidement leur retard sur les autres plateformes de discussion, mais c'est leur facilité d'utilisation qui nous fidélise.

Le plus grand atout d'Ada est sa FACILITÉ d'utilisation. Si vous accordez de la valeur à un logiciel qui présente un faible seuil d'entrée et qui est très accessible au personnel non technique, alors c'est l'un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Ils ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et rattrapent rapidement leur retard sur les autres plateformes de discussion, mais c'est leur facilité d'utilisation qui nous fidélise.

🧠 Fait amusant : les chatbots basés sur l'IA sont en train de révolutionner le service client. 25 % des entreprises du secteur du voyage et de l'hôtellerie s'appuient déjà sur eux pour assurer une assistance client 24h/24 et 7j/7, améliorant ainsi leur efficacité et la satisfaction de leurs clients.

6. Haystack (meilleure plateforme d'analyse technique basée sur l'IA)

via Haystack

Vous avez besoin d'une alternative à Rovo basée sur l'IA pour l'analyse technique ? Haystack aide les équipes de développement logiciel à suivre les indicateurs de performance clés, à détecter les goulots d'étranglement et à améliorer la productivité.

Haystack analyse les modèles de validation, les demandes de tirage et les déploiements pour fournir des informations en temps réel sur les performances de l'équipe. Il identifie les inefficacités du flux de travail, met en évidence les tâches lentes et recommande l'optimisation des processus d'ingénierie.

Les meilleures fonctionnalités de Haystack

Mesurez le temps moyen de révision et identifiez les goulots d'étranglement dans vos flux de travail

Mettez en évidence les zones du code source présentant un taux de rotation élevé ou une dette technique importante

Analysez les modèles d'évaluation par les pairs et les dépendances entre les équipes

Permettez la création de rapports sur les points faibles du flux de travail sans attribution

Intégrez GitHub, GitLab et Bitbucket

Limites de Haystack

Intégrations limitées en dehors des outils d'ingénierie

Ne convient pas aux équipes non liées au domaine des logiciels

Aucune fonctionnalité intégrée de gestion des tâches

Tarifs Haystack

Studio : Gratuit

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Haystack

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Haystack ?

Un avis G2 dit :

J'adore le fait que toutes mes applications pertinentes soient facilement accessibles. Au lieu d'utiliser l'onglet « Favoris », je peux cliquer sur Haystack et trouver tout ce dont j'ai besoin. J'utilise Haystack tous les jours.

J'adore le fait que toutes mes applications pertinentes soient facilement accessibles. Au lieu d'utiliser mon onglet Favoris, je peux cliquer sur Haystack et trouver tout ce dont j'ai besoin. J'utilise Haystack tous les jours.

🧠 Fait amusant : Pour 89 % des employés, les principaux avantages de l'IA sont la réduction des tâches répétitives et le gain de temps pour se consacrer à des tâches plus significatives.

7. TestRail (Meilleure gestion des cas de test IA pour les équipes d'assurance qualité)

via TestRail

TestRail est un outil de gestion des cas de test basé sur l'IA qui aide les équipes d'assurance qualité à organiser, exécuter et analyser les tests logiciels. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de processus de test structurés, d'informations en temps réel et d'optimisations basées sur l'IA.

Grâce à des suggestions de tests basées sur l'IA et à la reconnaissance des modèles d'échec, TestRail aide les équipes à améliorer la couverture des tests tout en réduisant les cas redondants. Il s'intègre à Jira, Selenium et aux pipelines CI/CD, garantissant une collaboration fluide entre les équipes d'assurance qualité et de développement.

Meilleures fonctionnalités de TestRail

Exécutez le même scénario de test avec différentes entrées sans dupliquer vos efforts

Définissez des permissions basées sur les rôles pour afficher, modifier et exécuter des cas de test

Documentez les sessions de test ad hoc avec des captures d'écran et des notes

Transmettez directement les résultats des tests échoués via des intégrations avec Jira , Azure DevOps ou GitHub Issues

Limites de TestRail

Installation complexe pour les équipes novices en matière de gestion des cas de test

Pas de suivi des bugs intégré (dépend des intégrations)

Tarifs TestRail

Forfait professionnel : 38 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TestRail

G2 : 4,4/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TestRail ?

Un avis publié sur G2 indique :

Facile à utiliser, la prise en main est très rapide, un testeur junior a pu apprendre à s'en servir en moins d'une semaine, le système a mis en œuvre mon projet de test très rapidement, le service client est bon, même s'il pourrait être amélioré avec des réponses plus rapides. Je l'utilise presque tous les jours et je peux suivre mes testeurs.

Facile à utiliser, la courbe d'apprentissage est très rapide, un testeur junior a pu apprendre à s'en servir en moins d'une semaine, le système a mis en œuvre mon projet de test très rapidement, le service client est bon, même s'il pourrait être amélioré avec des réponses plus rapides. Je l'utilise presque tous les jours et je peux suivre mes testeurs.

👀 Le saviez-vous ? 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès de rôles et de secteurs aussi divers.

8. Guru (meilleur système de gestion des connaissances basé sur l'IA)

via Guru

Contrairement aux bases de connaissances statiques, Guru utilise l'IA pour faire émerger les connaissances pertinentes au moment où les équipes en ont besoin.

Grâce à sa recherche alimentée par l'IA, cette plateforme de gestion des connaissances suggère des réponses au sein des flux de travail, réduisant ainsi le temps passé par les employés à rechercher des informations.

Il s'intègre également à Slack, Microsoft Teams et aux navigateurs Web, ce qui permet aux équipes de trouver facilement des connaissances vérifiées sans changer d'application lorsqu'elles utilisent l'IA sur leur lieu de travail.

Meilleures fonctionnalités de Guru

Transformez les questions-réponses Slack en cartes de connaissances réutilisables

Suggérez des informations pertinentes en fonction du travail des utilisateurs

Identifiez les cartes de connaissances redondantes pour éviter l'encombrement

Affichez et recherchez des cartes de connaissances même sans connexion Internet

Limites de Guru

Peut ne pas convenir aux petites équipes ayant des besoins limités en matière de documentation

Pas d'accès hors ligne à la base de connaissances

Tarifs Guru

Free

Tout-en-un : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 090 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Un avis publié sur G2 indique :

Guru facilite l'accès à des informations fiables sans perturber votre flux de travail. L'extension pour navigateur est indispensable, elle affiche les réponses directement dans des outils tels que Gmail et Zendesk. La recherche est rapide et fiable, et le système de vérification permet de garantir l'exactitude et la mise à jour du contenu

Guru facilite l'accès à des informations fiables sans perturber votre flux de travail. L'extension pour navigateur est indispensable, elle affiche les réponses directement dans des outils tels que Gmail et Zendesk. La recherche est rapide et fiable, et le système de vérification permet de garantir l'exactitude et la mise à jour du contenu

9. AlloBrain (meilleur assistant IA pour obtenir des informations et des résumés sur les réunions)

via AlloBrain

Vous avez du mal à suivre les notes et les suivis des réunions avec vos clients ? AlloBrain est un assistant alimenté par l'IA qui transcrit, résume et extrait des informations clés en temps réel pour simplifier votre travail.

Il s'intègre à Zoom, Microsoft Teams et Google Workspace, ce qui facilite la capture des discussions sans prise de notes manuelle.

Il génère des informations exploitables à partir de données non structurées issues des discussions avec les clients. Il se connecte à vos systèmes existants pour remplir automatiquement les CRM, signaler les objections, identifier les opportunités commerciales et mettre en évidence les points faibles du flux de travail, sans vous soucier de l'attribution. Si votre objectif est de développer vos connaissances, et non votre équipe d'administrateurs, AlloBrain est la solution qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités d'AlloBrain

Filtrez les bruits de fond et les mots de remplissage pour obtenir des notes de réunion plus claires

Suggérez des points de discussion basés sur les réunions passées et les évènements du calendrier

Détectez les niveaux d'engagement et les changements d'humeur en temps réel

Synchronisez les éléments d'action directement avec Google Drive , ClickUp, Monday.com et Todoist

Signalez les mentions importantes telles que les échéances, les risques ou les préoccupations des parties prenantes

Limites d'AlloBrain

Ne prend pas en charge la transcription des réunions hors ligne

Intégrations limitées en dehors des plateformes de visioconférence

Tarifs AlloBrain

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AlloBrain

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? 35 % des cadres considèrent les assistants virtuels comme le principal cas d'utilisation de l'IA générative pour les équipes commerciales et le service client.

10. Notion (meilleur environnement de travail optimisé par l'IA pour les documents, les wikis et les projets)

via Notion

Notion est une alternative à Rovo basée sur l'IA pour les équipes à la recherche d'un environnement de travail flexible qui combine documentation, gestion de projet et partage des connaissances en un seul endroit.

Grâce à sa recherche améliorée par l'IA et à ses suggestions de contenu, Notion facilite l'organisation et la récupération d'informations entre les équipes.

Grâce à Notion IA, vous pouvez créer des wikis personnalisés, gérer des projets avec des tableaux Kanban et automatiser les tâches répétitives. Sa structure modulaire permet aux entreprises de personnaliser les environnements de travail en fonction de leurs besoins, qu'il s'agisse de collaboration professionnelle, de développement de produits ou de productivité personnelle.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Effectuez des calculs et créez des filtres dynamiques dans des tableaux

Restaurez les versions précédentes d'un document en cas de modifications accidentelles

Suggérez des moyens de structurer le contenu pour une meilleure visibilité

Affichez des calendriers, des problèmes GitHub ou des documents Google Docs directement dans les pages Notion

Suivez l'engagement et les contributions dans différents projets

Limites de Notion

Les fonctionnalités IA sont limitées dans le forfait Free

Pas de suivi du temps intégré pour la gestion de projet

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'adore Notion et je l'utilise pour le suivi de toutes mes tâches. Je l'ai également recommandé à d'autres personnes, en particulier dans le domaine des start-ups.

J'adore Notion et je l'utilise pour le suivi de toutes mes tâches. Je l'ai également recommandé à d'autres personnes, en particulier dans le domaine des start-ups.

Pourquoi ClickUp est la meilleure alternative à Rovo

Des outils tels que Jira, Trello, Asana et Notion ont chacun leur niche, qu'il s'agisse de planification de sprints, de suivi de tâches simples ou de documentation. Mais si vous recherchez un environnement de travail alimenté par l'IA qui peut tout faire et anticiper de quelques étapes, c'est là que ClickUp prend le relais.

ClickUp va au-delà de la gestion de projet avec ClickUp AI, intégré directement dans vos flux de travail. Utilisez l'IA pour résumer instantanément les tâches, générer automatiquement des sous-tâches, rédiger des mises à jour ou réfléchir à du contenu, directement là où le travail se fait. Avec Autopilot Agents, vous pouvez automatiser les processus répétitifs, attribuer le travail en fonction de déclencheurs et faire avancer vos projets et discussions de manière asynchrone sans supervision manuelle.

Il s'agit d'un véritable centre de commande pour les tâches, les documents, les discussions, les objectifs et les tableaux de bord, avec des intégrations transparentes dans Slack, Zoom, Google Drive et bien plus encore. Que vous soyez une start-up ou une entreprise en pleine expansion, ClickUp s'adapte à votre équipe, et non l'inverse.

Essayez ClickUp gratuitement et laissez l'IA faire le gros du travail.