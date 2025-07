Comparaison entre Perplexity AI et Grok AI : quel assistant IA est le meilleur ?

Levez la main si vous avez déjà recherché quelque chose sur Google et vous êtes retrouvé avec 10 onglets ouverts sur Reddit, des PDF et des blogs. Et puis vous avez oublié ce que vous cherchiez.

Des chercheurs jonglant avec des données complexes aux passionnés d'IA perfectionnant des modèles de prompts, l'intelligence artificielle a discrètement (et parfois bruyamment) changé la donne. Il ne s'agit plus de trouver des réponses, mais de trouver les bonnes réponses, plus rapidement.

Deux noms reviennent souvent dans ces conversations : Perplexity et Grok AI. L'un est une étoile montante, l'autre un perturbateur associé à un puissant réseau social.

Si vous hésitez entre deux géants de l'IA, cette comparaison entre Perplexity AI et Grok AI vous apportera la clarté dont vous avez besoin, que vous recherchiez une recherche plus intelligente ou une IA qui vous comprenne tout simplement. Et si vous avez besoin d'un assistant IA qui répond en contexte à vos questions, extrait les données importantes et vous aide à en faire plus, restez dans les parages. Nous allons vous présenter ClickUp Brain!

Perplexity AI et Grok AI en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide entre Grok et Perplexity :

Fonctionnalité Perplexity AI Grok AI Bonus : ClickUp Brain Technologie de base Intègre plusieurs modèles LLM, notamment des modèles propriétaires, open source et tiers Modèle linguistique avancé (LLM) développé par xAI IA ClickUp exclusive Interface utilisateur Clair, simple Engageant, conversationnel Facile à utiliser, intégré à votre espace de travail ClickUp Capacités de recherche approfondie Mode Recherche approfondie pour des réponses sourcées DeepSearch et DeeperSearch pour des informations en temps réel Commutation entre plusieurs LLM, recommandations de tâches contextuelles et informations spécifiques à l'espace de travail Synthèse Plus efficace grâce à des résumés détaillés Synthétise efficacement des informations complexes Résumés de tâches et analyses de données basés sur l'IA Personnalité Neutre, factuel Humoristique, axé sur la personnalité Factuel et efficace, avec plusieurs options de ton pour le contenu généré Données en temps réel Accède à des informations en temps réel provenant de l'ensemble du Web et les synthétise Accède à des données en direct provenant de l'ensemble du Web et offre une intégration en temps réel avec X Fournit des commentaires basés sur les données ClickUp et toutes les autres applications connectées auxquelles vous lui donnez accès Capacités multimodales Prend en charge l'analyse de textes, d'images et de fichiers PDF Génération et édition d'images ; Grok Vision peut analyser les données provenant de l'appareil photo de votre appareil Prend en charge la génération et l'édition de texte. Modifie instantanément les images à l'aide de commandes textuelles simples. Assistance au codage Assistance au codage limitée Fournit des conseils et des solutions en matière de code Aide à la création de scripts d'automatisation des tâches Mode vocal Mode vocal non disponible Offre le mode vocal Grok pour un dialogue naturel Mode vocal non disponible pour le moment Résumé de documents Résume des articles et des e-mails Résume les documents en mettant en avant les informations clés Résume les tâches, les documents, les notes de réunion et les projets Outils de collaboration Offre Perplexity Spaces pour l'organisation et la collaboration Fonctionnalités de collaboration limitées Améliore la productivité de votre équipe dans ClickUp ; intégré à Docs, Chat, Calendar et Whiteboards Tarifs Gratuit 20 $/mois (Pro) 40 $/mois par utilisateur ou tarif personnalisé (Enterprise Pro) Gratuit (temporairement) 30 $/mois (SuperGrok) 8 $/mois (X Premium) 40 $/mois (X Premium+) Disponible en tant que module complémentaire pour tous les forfaits payants

Qu'est-ce que Perplexity AI ?

Perplexity AI est un moteur de recherche avancé alimenté par l'IA qui utilise le traitement du langage naturel. Il combine des résultats web en temps réel avec une intelligence conversationnelle pour vous aider à rechercher, apprendre et explorer comme jamais auparavant.

Considérez-le comme Google, mais en plus utile et contextuel. Il ne se contente pas de vous fournir des liens, il explique les choses, cite ses sources et vous permet d'explorer des sujets en profondeur sans vous perdre.

Que vous souhaitiez vous perfectionner en matière de politique climatique, rédiger des idées de contenu ou comprendre les LLM sans être titulaire d'un doctorat, Perplexity vous aide à faire de la recherche une activité moins fastidieuse. Il vous aide également à booster votre productivité grâce à l'IA.

Caractéristiques de Perplexity AI

Perplexity AI est conçu pour les penseurs profonds, les esprits curieux et tous ceux qui en ont assez des résultats de recherche superficiels.

De la recherche universitaire à l'exploration créative, voici les principales fonctionnalités qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Fonctionnalité n° 1 : mode de recherche approfondie

via Perplexity

C'est le joyau de la couronne. Le mode Deep Research de Perplexity effectue plusieurs recherches simultanées sur le Web, extrait des informations complètes de l'ensemble du Web et compile des rapports détaillés. Il rend la recherche plus rapide et beaucoup plus facile pour tout le monde.

Il est idéal pour l'analyse politique, la recherche universitaire et les sujets complexes tels que l'éthique de l'IA ou l'informatique quantique.

Fonctionnalité n° 2 : transparence des sources

via Perplexity

Vous n'aurez plus jamais à vous demander « D'où vient cette information ? ». Chaque réponse est accompagnée d'une référence, qu'il s'agisse d'une revue scientifique, d'un site gouvernemental ou d'une publication majeure.

C'est une véritable révolution pour les professionnels des systèmes de santé, des services d'assistance à la clientèle et du monde universitaire, où la vérification des données est essentielle.

Fonctionnalité n° 3 : capacités multimodales

via Perplexity

Perplexity prend en charge les entrées texte, image, PDF et même audio, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers ou de poser des questions dans différents formats. Il vous permet également d'exporter les données générées dans différents formats.

Cela le rend extrêmement utile pour les tâches créatives, la synthèse de données ou même l'examen des commentaires des utilisateurs ou des rapports commerciaux en téléchargeant un fichier PDF. Il s'agit avant tout d'améliorer l'interaction avec l'utilisateur et la compréhension contextuelle.

Fonctionnalité n° 4 : modèles d'IA avancés

Si vous passez à Perplexity Pro, vous débloquez GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet et Sonar Large, chacun conçu pour fournir des informations approfondies, des données en temps réel et un raisonnement avancé.

C'est l'outil idéal pour ceux qui travaillent sur des outils de gestion de projets d'IA, des études de marché ou des tâches complexes telles que l'analyse de données statistiques.

Perplexity AI est votre assistant de recherche, votre partenaire de recherche approfondie et, parfois, votre complice créatif. Que vous exploriez des outils d'écriture IA, que vous fouilliez dans plusieurs sources ou que vous essayiez d'optimiser des tâches en quelques secondes, il est conçu pour s'intégrer parfaitement à vos flux de travail existants.

Tarifs de Perplexity AI

Standard : Gratuit pour toujours

Perplexity Pro : 20 $/mois

Perplexity Enterprise : 40 $/mois par utilisateur ou tarif personnalisé

Qu'est-ce que Grok AI ?

Grok AI est un assistant IA génératif de nouvelle génération développé par xAI. Il est conçu pour vous fournir des réponses en temps réel et sans filtre, avec une bonne dose d'esprit et d'intelligence.

Contrairement à un chatbot classique, Grok ne se contente pas de répondre : il raisonne, recherche, résume et vous aide même à coder.

Que vous soyez analyste, développeur ou simplement quelqu'un qui préfère la vérité avec un peu de sarcasme, Grok met à votre disposition de puissants outils d'IA. Il offre également une veille en temps réel pour améliorer votre expérience.

Caractéristiques de Grok AI

Grok AI dispose d'une suite impressionnante de fonctionnalités qui le distinguent dans le monde de l'IA générative. Voici comment.

Caractéristique n° 1 : recherche approfondie

via Grok AI

Vous avez besoin d'approfondir un sujet ? DeepSearch de Grok analyse X (anciennement Twitter) et l'ensemble du Web pour dénicher des informations de niche, résumer les résultats et présenter son raisonnement de manière transparente. Il est parfait pour tout, de l'analyse politique à l'étude des tendances. De plus, il relie également les sources !

DeeperSearch (lancé en mars 2025) va encore plus loin en offrant une expérience encore plus approfondie. Il propose une recherche étendue et un raisonnement plus approfondi en analysant des ensembles de données plus larges, vous fournissant ainsi des réponses plus longues et plus détaillées.

De plus, il mémorise les conversations passées, vous offrant ainsi des réponses plus personnalisées et riches en contexte.

Associez-le au mode Big Brain (oui, c'est vraiment son nom, et il tient toutes ses promesses !), qui apporte un flux logique et un raisonnement avancé pour traiter des requêtes complexes avec une clarté impressionnante.

Ce mode alloue une puissance de calcul supplémentaire et est particulièrement utile pour répondre à des questions dans des domaines tels que l'informatique quantique, l'économie ou la philosophie. Dans ces domaines, des réponses factuelles simples peuvent ne pas suffire.

Fonctionnalité n° 2 : aide au codage

via Grok AI

Développeurs, voici votre compagnon de brainstorming. Grok vous aide à générer des extraits de code propres, vous guide à travers les meilleures pratiques et explique les concepts, que vous bricoliez en Python ou travailliez sur un projet React. Il ne débogue pas, mais il vous aide à sortir rapidement de l'impasse.

Fonctionnalité n° 3 : génération d'images

via Grok AI

Grok transforme le texte en réalités visuelles époustouflantes grâce à ses capacités avancées de génération d'images. De l'art abstrait aux représentations réalistes de personnes ou de paysages, les utilisateurs peuvent créer des images telles qu'une « ville nocturne inspirée du cyberpunk » ou « une loutre de rivière jouant du ukulélé »

Fonctionnalité n° 4 : intégration de la recherche en temps réel

Qu'est-ce qui distingue Grok ? Il puise directement dans le pouls de X, qui compte plus de 580 millions d'utilisateurs actifs par mois, pour vous apporter des actualités en temps réel, des analyses pertinentes et les dernières tendances. Contrairement aux moteurs de recherche généraux, il peut choisir intelligemment de rechercher des publications publiques sur X ou d'analyser l'ensemble du web en temps réel, en fonction de vos besoins.

C'est l'outil idéal pour les journalistes, les spécialistes du marketing et tous ceux qui souhaitent rester informés des dernières actualités ou des opinions controversées.

Fonctionnalité n° 5 : Modèles de raisonnement avancés

Basé sur Grok-3, Grok utilise l'apprentissage par renforcement et des fenêtres contextuelles massives pour comprendre les contenus longs et les questions en plusieurs parties.

Le mode réflexion relie les points entre des idées complexes, ce qui en fait un compagnon solide pour la recherche universitaire, la stratégie ou la réflexion globale.

Tarifs de Grok AI

Grok 3 : Gratuit

SuperGrok : 30 $/mois

X Premium : 8 $/mois

X Premium+ : 40 $/mois

Perplexity AI vs Grok AI : comparaison des fonctionnalités

Choisir entre Perplexity AI et Grok AI, c'est un peu comme choisir entre un bibliothécaire chercheur et un journaliste plein d'esprit : les deux ont leurs forces et leurs faiblesses en matière d'IA.

Comparons Perplexity AI et Grok AI fonctionnalité par fonctionnalité afin que vous puissiez décider quel assistant IA mérite une place dans votre boîte à outils numérique.

Caractéristique n° 1 : interface utilisateur

Perplexity AI : Élégant, épuré et sans distraction, il est conçu pour les utilisateurs qui recherchent l'efficacité. La mise en page est intuitive, que vous posiez des questions informelles ou que vous approfondissiez des sujets académiques.

Grok AI : Conversationnel et original, Grok donne l'impression de discuter avec un ami intelligent qui lit X toute la journée. Son interface de type messagerie, en particulier sur mobile, est conçue pour des interactions fluides.

🏆 Gagnant : Égalité. Vous préférez la clarté ? Optez pour Perplexity. Vous voulez un chat plus vivant ? Grok est fait pour vous.

Fonctionnalité n° 2 : capacités de recherche approfondie

Perplexity AI : La fonctionnalité Deep Research explore en profondeur, lit rapidement et cite ses sources comme un professionnel universitaire. Elle est conçue pour fournir des réponses de qualité en quelques minutes, avec des options d'exportation et des pages partageables.

Grok AI : Grok's DeeperSearch passe au crible X et le Web pour trouver des informations nuancées et synthétiser des sujets complexes avec une grande profondeur narrative. Cependant, il peut être plus lent et moins structuré dans ses citations.

🏆 Gagnant : Perplexity AI pour sa rapidité et ses meilleures capacités de recherche.

Caractéristique n° 3 : personnalité et engagement

Perplexity AI : Professionnel, factuel et direct. Idéal lorsque vous ne voulez pas de fioritures.

Grok AI : Ajoute de l'humour, du sarcasme et même des mèmes au moment opportun, en particulier avec le mode Persona. Il rend l'apprentissage ou la navigation moins fastidieux et plus dynamique.

🏆 Vainqueur : Grok l'emporte grâce à sa personnalité plus humaine !

Fonctionnalité n° 4 : intégration des données en temps réel

Perplexity AI : Offre une expérience de recherche cohérente sur le Web et les appareils mobiles, mais s'arrête là.

Grok AI : entièrement intégré à X, il offre un accès en temps réel aux tendances, aux dernières actualités et à l'opinion publique. C'est votre fenêtre sur ce qui se passe actuellement sur Internet.

🏆 Gagnant : l'accès de Grok à X lui donne un avantage certain.

Caractéristique n° 5 : coût et accessibilité

Perplexity AI : propose une version gratuite très complète et une mise à niveau Pro à 20 $/mois.

Grok AI : Bien que Grok 3 soit actuellement disponible gratuitement, cette offre devrait être temporaire. Un accès avancé est disponible dans le cadre du forfait X Premium+ ou peut être acheté séparément avec un abonnement SuperGrok (30 à 40 dollars par mois). Cela peut ne pas convenir aux utilisateurs occasionnels.

🏆 Gagnant : Perplexity AI pour son prix plus abordable.

Perplexity AI contre Grok AI sur Reddit

Rien ne vaut les avis des clients pour se faire une idée précise d'un produit, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs sur la comparaison entre Perplexity AI et Grok AI.

Voici ce que nous avons trouvé.

Un utilisateur, oplast, sur r/perplexity_ai, trouve les capacités de recherche de Perplexity prometteuses.

... Je décrirais Perplexity davantage comme un outil de recherche sur Internet doté de fonctionnalités similaires à celles d'un chatbot. En fait, après l'avoir utilisé pendant près de deux ans, je trouve que c'est l'outil le plus précis pour la recherche, excellant dans la fourniture de réponses précises, actualisées et pertinentes, étayées par des sources citées...

Cependant, une autre critique de Perplexity AI par 4sater a exprimé des inquiétudes concernant des irrégularités dans la génération de contenu.

Le principal problème de Deep Research de Perplexity réside dans son niveau incroyable d'hallucinations. Parfois, un rapport entier peut être constitué de texte halluciné contenant des liens non pertinents qui contiennent les mots-clés de votre requête, mais qui ne répondent pas réellement à la question ou ne contiennent pas les informations que Perplexity est censé avoir « citées » à partir de là.

En ce qui concerne Grok, l'utilisateur Objective-Row-2791 a donné son avis sur r/grok.

Je m'éclate avec Grok, on dirait que leur investissement massif dans les GPU porte ses fruits. J'apprécie le fait qu'il soit neutre et qu'il ne censure pas beaucoup. Les réponses sont également très naturelles.

D'autre part, un autre utilisateur, Istmnck, a exprimé son mécontentement concernant les tarifs pratiqués par Grok.

*Les tarifs sont un peu exagérés. L'abonnement premium à 8 $ est inutile en raison de la faible limite de messages, et l'abonnement premium plus à 40 $ est trop cher

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Perplexity AI et Grok AI

Bien sûr, Perplexity AI est idéal pour la recherche, et Grok AI vous offre des résultats intelligents et pertinents. Mais si vous voulez aller plus loin et passer de la théorie à la pratique, ClickUp est la solution qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de productivité.

Il s'agit d'un centre de productivité alimenté par l'IA qui ne se contente pas de vous donner des réponses, mais qui les transforme en actions. Voici comment ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, surpasse Perplexity et Grok pour devenir votre compagnon de gestion du travail alimenté par l'IA.

ClickUp's One Up #1 : un stratège personnel en IA pour votre travail

Contrairement au moteur de connaissances de Perplexity ou aux réponses pleines d'esprit de Grok, ClickUp Brain est intégré à votre flux de travail.

Il peut résumer des documents, générer des idées, mener des études de marché et vous aider à peaufiner vos écrits. C'est comme avoir une IA qui non seulement pense, mais qui pense aussi en fonction des objectifs précis de votre équipe.

Générez du contenu, trouvez des idées ou écrivez du code propre sans jamais quitter votre tâche grâce à ClickUp Brain

Vous souhaitez générer du code ? C'est fait. Vous souhaitez trouver des idées pour vos prochaines campagnes ? C'est également fait. Vous souhaitez modifier votre voix pour lui donner un ton original, comme Grok ? Ne cherchez plus !

Et devinez quoi ? ClickUp vous permet d'accéder à d'autres outils et modèles d'écriture IA directement dans votre espace de travail. Ainsi, au lieu de passer de ChatGPT à Claude, puis de revenir à votre espace de travail, vous faites tout au même endroit.

Accédez à vos outils IA préférés, tels que ChatGPT et Claude, directement depuis votre espace de travail avec ClickUp Brain

Vous cherchez à réduire les changements de contexte ou à tirer le meilleur parti de votre pile technologique ? ClickUp Brain est la solution idéale !

Mais ce n'est pas tout ! Alors que Perplexity et Grok analysent uniquement les sources publiques, ClickUp Brain va plus loin en analysant toutes vos données de projet internes directement depuis votre espace de travail. Vous bénéficiez ainsi d'une recherche externe et interne regroupée dans un seul outil IA connecté!

Obtenez des réponses alimentées par l'IA à partir de vos tâches réelles, de vos documents et des données de vos projets grâce à ClickUp Brain

Voici ce qu'en dit un utilisateur de Reddit sur r/clickup:

Oui. ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose dont j'ai envie. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle corrige également ce que j'ai écrit (c'est génial !). Docs m'aide aussi beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp's One Up #2 : Transformez vos idées en actions

L'exportation de contenu à partir d'outils IA vous donne également des maux de tête ? Parfois, le fichier ne s'exporte pas ou la mise en forme du contenu copié est complètement déformée. Eh bien, ce n'est pas le cas avec ClickUp Docs.

Liez les tâches ClickUp à ClickUp Docs pour faciliter votre travail quotidien

Vous pouvez créer des documents contenant le contenu généré directement depuis Brain ou utiliser l'outil IA dans un document. Créez des wikis, des procédures opérationnelles standard, des brainstormings et des notes d'équipe, puis associez-les instantanément à des tâches, attribuez des actions et commentez de manière collaborative en temps réel.

Transformez chaque résultat brillant de l'IA en un document modifiable et exploitable avec ClickUp Docs.

Contrairement aux fonctionnalités passives de Perplexity ou Grok, ClickUp Docs s'intègre parfaitement à vos flux de travail, sans copier-coller.

De plus, ils sont dotés d'un historique des versions et de fonctionnalités de contrôle des autorisations afin que tout reste sécurisé et sous votre contrôle.

ClickUp's One Up #3 : Trouvez-le. Instantanément !

Pourquoi perdre du temps à fouiller dans des fils de discussion, des messages Slack ou 10 dossiers différents alors que ClickUp Connected Search passe au crible tout votre espace de travail ?

Vous pouvez trouver exactement ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de tâches, de documents, de commentaires ou de pièces jointes, en quelques secondes. Mieux encore, cette fonctionnalité s'étend à vos applications intégrées sur ClickUp. Ainsi, où que vous travailliez, vous ne perdez jamais aucune information.

Trouvez exactement ce dont vous avez besoin, où que vous soyez dans votre espace de travail, grâce à la recherche connectée ClickUp

ClickUp's One Up #4 : Gérez vos connaissances de manière intelligente

Mais même avec des capacités de recherche, des procédures opérationnelles standardisées dispersées et des notes d'équipe enfouies, la productivité en prend un coup, n'est-ce pas ? ClickUp Knowledge Management transforme les connaissances de votre équipe en une ressource vivante et dynamique.

Créez de superbes centres de ressources consultables pour vos politiques, vos guides pratiques et vos FAQ, auxquels tout le monde peut accéder, modifier et mettre à jour. Contrairement à Perplexity et Grok, qui aident les individus à apprendre, ClickUp vous aide à conserver et à développer votre intelligence collective.

Rendez la sagesse collective de votre équipe consultable, structurée et évolutive grâce à la gestion des connaissances ClickUp

Mais si vous rencontrez encore des difficultés en matière de gestion des connaissances, ClickUp a la solution !

Le modèle de base de connaissances ClickUp vous aide à créer un centre de connaissances interne structuré, collaboratif et facile à naviguer qui permet à toute votre équipe de rester alignée et informée.

Obtenez un modèle gratuit Créez un centre de connaissances de référence en quelques minutes et donnez à votre équipe les moyens d'apprendre, de contribuer et de collaborer sans effort grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Voici comment ce modèle peut vous aider.

Accédez aux guides et tutoriels disponibles dans la base de connaissances ClickUp pour en savoir plus sur ClickUp

Créez des articles détaillés à l'aide des commandes « /slash » et d'une mise en forme riche pour simplifier des sujets complexes et les transformer en documents clairs et exploitables

Ajoutez des vidéos ou des clips intégrés pour expliquer les flux de travail et rendre vos documents plus attrayants visuellement

Répondez à l'avance aux questions courantes grâce à des sections FAQ intégrées afin de réduire les requêtes répétitives et d'améliorer le libre-service au sein de votre équipe

Lien vers des documents, tâches ou ressources connexes pour aider les utilisateurs à approfondir leurs connaissances sans quitter la page

Voici ce qu'un autre utilisateur de Reddit, here4theplantstuff, dit à propos de la gestion des connaissances de ClickUp.

J'apprécie le fait qu'il fasse référence à vos autres documents et contenus. Par exemple, j'ai créé un modèle de document pour les briefs créatifs et maintenant, lorsque je lui demande de rédiger un brief complet à partir d'un petit paragraphe, il le rédige sous la forme de mon modèle, ce qui est très pratique.

ClickUp's One Up #5 : Configurez-le et oubliez-le

Si vous pensiez que la magie de l'IA s'arrêtait là, vous allez être surpris. Pour les chefs de projet qui jonglent avec plusieurs calendriers, ClickUp pour les équipes de gestion de projet peut changer la donne.

Automatisez les tâches répétitives et modifiez le calendrier de projets entiers en quelques clics grâce à ClickUp Automations

ClickUp Automations vous aide à créer automatiquement des sous-tâches pour les workflows courants (tels que l'intégration, l'assurance qualité ou la préparation du lancement), à attribuer des dépendances et même à modifier l'ensemble des calendriers en quelques clics lorsque quelque chose change en amont.

Besoin d'aide pour configurer l'automatisation ? Utilisez les exemples d'automatisation existants pour vous lancer, sans avoir à vous soucier des détails.

En plus de tout cela, ClickUp propose une structure tarifaire abordable, incluant une formule gratuite.

Ainsi, ClickUp répond non seulement à toutes vos exigences en matière d'outils IA, mais vous aide également à évoluer vers un flux de travail entièrement piloté par l'IA. Il s'agit d'une alternative solide à Perplexity et Grok AI.

Mettez votre IA au point avec ClickUp

Comme le montre cette comparaison entre Perplexity AI et Grok AI, qu'il s'agisse de Grok, Perplexity ou de tout autre outil d'IA, il n'existe pas de meilleure application d'IA. Perplexity AI vous aide à approfondir vos recherches. Grok AI ajoute une touche de fun et d'originalité. Mais ClickUp ? Il vous aide à atteindre vos objectifs.

Grâce à ses fonctionnalités d'étude de marché basées sur l'IA, de création de contenu, d'automatisation en temps réel, de collaboration intégrée et de gestion de projet sans effort, ClickUp ne se contente pas de répondre à vos questions, il vous aide à trouver les réponses.

Si vous souhaitez transformer des informations détaillées en résultats, des conversations en collaboration et des idées en impact, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et découvrez le changement !