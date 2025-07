Top 10 des alternatives et concurrents de Quickbase en 2025

Le marché des plateformes low-code est en plein essor, et Quickbase est un acteur majeur dans ce domaine.

Mais tout le monde n'est pas fan. Peut-être que l'interface vous semble peu pratique, que les tarifs sont trop élevés ou que vous avez simplement besoin d'une solution plus flexible. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule plateforme de développement d'applications.

Il existe de nombreuses alternatives intéressantes, allant des solutions puissantes et riches en fonctionnalités aux options économiques. Découvrez donc les meilleurs concurrents de Quickbase et trouvez la plateforme adaptée à votre entreprise.

Qu'est-ce que Quickbase ?

via Quickbase

Quickbase est une plateforme low-code qui vous permet de créer des applications personnalisées sans avoir à vous soucier d'un code complexe. Que ce soit pour automatiser des flux de travail, gérer des projets ou relever des défis commerciaux spécifiques, vous pouvez tout faire en quelques clics.

Il extrait les données de plusieurs systèmes, vous offrant ainsi des informations en temps réel à partir d'un seul endroit, sans avoir à passer d'une feuille de calcul à l'autre. L'automatisation prend en charge les tâches répétitives, ce qui améliore l'efficacité de votre équipe. Et son générateur intuitif par glisser-déposer simplifie la conception d'applications professionnelles personnalisées.

Vous êtes toujours en déplacement ? Quickbase dispose d'une application mobile pour iOS et Android afin que tout le monde reste synchronisé. Pendant ce temps, les administrateurs peuvent facilement gérer les utilisateurs, renforcer la sécurité et garantir l'intégrité des données, tandis que les équipes travaillent plus intelligemment grâce à des rapports interactifs et des informations exploitables.

Limites de Quickbase

Quickbase est un outil solide pour créer des applications personnalisées, mais il présente également quelques inconvénients. Voici quelques points faibles que vous pourriez rencontrer :

Limitations du bac à sable : la fonctionnalité bac à sable de Quickbase, disponible uniquement avec certains forfaits, n'autorise qu'un seul bac à sable par application active et ne prend pas en charge les actions, les webhooks ou les tableaux connectés

Difficultés de récupération des données : l'extraction de données à partir de tableaux connectés est souvent compliquée, ce qui rend difficile l'obtention rapide d'informations pertinentes

Installation dynamique des formulaires : la configuration de formulaires qui changent en fonction des entrées de l'utilisateur nécessite des efforts et du temps supplémentaires

Exportation des configurations : résumer ou exporter les paramètres de configuration des applications n'est pas simple, ce qui rend la documentation plus difficile

Lacunes de l'application mobile : la version mobile ne dispose pas des fonctionnalités clés de l'application Web, ce qui peut être limitant pour les utilisateurs en déplacement

Courbe d'apprentissage : bien qu'il s'agisse d'une plateforme sans code, Quickbase peut être difficile à maîtriser, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les bases de données ou le développement d'applications

Ces problèmes vous poussent peut-être à rechercher des concurrents de Quickbase qui s'adaptent parfaitement au flux de travail de votre équipe.

👀 Le saviez-vous ? Selon le ministère américain du Travail et des Statistiques, les emplois dans le domaine du développement logiciel augmenteront de 17 % au cours de la prochaine décennie (une croissance bien supérieure à la moyenne) !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Quickbase ?

Lorsque vous choisissez une alternative à Quickbase, concentrez-vous sur vos objectifs.

Vous créez des flux de travail simples ou vous avez besoin d'une plateforme capable de gérer des processus métier complexes ? Vous recherchez une personnalisation facile ou la sécurité est votre priorité absolue ?

Quels que soient vos besoins, voici les facteurs clés à prendre en compte :

Facilité d'utilisation et personnalisation : personne ne veut se battre avec une installation compliquée. Une bonne plateforme sans code doit vous permettre de créer facilement des flux de travail, des formulaires et des tableaux de bord à l'aide d'outils de glisser-déposer

Évolutivité et performances : à mesure que votre entreprise se développe, votre plateforme de développement d'applications doit évoluer avec vous. La gestion de grands ensembles de données, de bases de données personnalisées et de processus complexes ne doit pas ralentir votre activité

Intégrations et automatisation : une plateforme low-code performante doit offrir une intégration transparente avec les CRM, les ERP, Google Workspace, les bases de données SQL et les outils tiers pour une gestion rationalisée des données

Collaboration et gestion des utilisateurs : travail d'équipe en temps réel, accès basé sur les rôles, flux de travail d'approbation et notifications pour que votre équipe reste connectée et vos projets avancent

Sécurité et conformité : vos applications d'entreprise ont besoin d'une protection de haut niveau. Recherchez des permissions basées sur les rôles, le chiffrement, les journaux d'audit et la conformité aux normes SOC 2, HIPAA et RGPD

Rapports et analyses : une bonne solution logicielle pour les entreprises ne se contente pas de gérer les données, elle vous aide à les comprendre. Les outils intégrés de rapports, de tableaux de bord et de visualisation des données transforment les données brutes en informations exploitables

Accessibilité mobile : le travail ne se fait pas toujours à un bureau. Une application optimisée pour les appareils mobiles avec accès hors ligne vous permet de rester connecté, où que vous soyez

Tarification et licence : personne n'aime les frais cachés. Une tarification transparente qui s'adapte à votre entreprise, sans coûts supplémentaires pour les intégrations, les utilisateurs supplémentaires ou les fonctionnalités avancées, est indispensable

Aperçu des alternatives à Quickbase

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Gestion de projets et de tâches, flux de travail personnalisés, automatisations à faible code, agents IA, plus de 15 vues, vue Tableur, modèles, suivi du temps, plus de 1 000 intégrations Gestion de projet et flux de travail personnalisés Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Airtable Hybride tableur-base de données, champs personnalisés, tableaux liés, automatisation, vues multiples, intégrations, application mobile Création et gestion de bases de données personnalisées Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois Zoho Creator Créateur d'applications low-code, IA Zia, analyses BI, intégrations de paiement, API REST, disponibilité de 99,9 % Création d'applications à faible code et automatisation des flux de travail À partir de 12 $/utilisateur/mois Smartsheet Interface de type tableur, vues Grille/Carte/Diagramme de Gantt/Calendrier, automatisation des flux de travail, DataMesh, Brandfolder, sécurité CMEK Gestion de projet avec des feuilles de calcul Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Appian Orchestration des processus, RPA, IA, structure de données, rapports dynamiques, applications mobiles, gestion des dossiers Automatisation des processus complexes de l'entreprise Tarification personnalisée Plateforme Mendix IDE avancé, assistant IA, architecture modulable, intégrations préconfigurées, déploiement rapide Développement rapide d'applications et automatisation des processus Gratuit ; à partir de 1 027 $/mois Caspio Créateur d'applications sans code, assistant IA, API REST, fonctions SQL, intégrations de paiement, CDN FileStor Petites entreprises créant des applications de base de données personnalisées À partir de 100 $/mois Oracle APEX Créateur d'applications web low-code, rapports interactifs, assistant IA, données REST, assistance PWA, localisation Applications de niveau entreprise avec Oracle Cloud Toujours gratuit ; forfaits payants à partir de 122 $/mois Monday. com Flux de travail personnalisables, recettes d'automatisation, plus de 200 intégrations, cadre d'applications, analyses en temps réel, outils d'IA Création de flux de travail personnalisables Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/place/mois Kintone Applications personnalisées, plus de 25 types de champs de données, permissions granulaires, automatisation des flux de travail, diagrammes, historique des révisions Applications et flux de travail personnalisés pour les petites entreprises À partir de 16 $/utilisateur/mois

Les 10 meilleures alternatives à Quickbase

Prêt pour un changement ? Ces 10 alternatives à Quickbase peuvent vous aider à créer des applications personnalisées sans avoir à coder :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et les flux de travail personnalisés)

Centralisez vos données, vos projets et tout le reste avec ClickUp, une plateforme unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet

Si vous recherchez une alternative à Quickbase qui offre la gestion des tâches, des flux de travail personnalisés et des automatisations sans code, ClickUp pourrait être la solution idéale. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent disposer d'outils puissants à faible code sans les inconvénients des plateformes de base de données traditionnelles.

ClickUp se distingue particulièrement par ses automatisations à faible code et ses agents alimentés par l'IA. Avec les automatisations, vous pouvez définir des règles personnalisées qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts ou envoient des notifications, sans aucun code.

Le générateur d'automatisation visuelle permet à tout un chacun de rationaliser facilement les processus et d'éliminer les tâches répétitives. Mais ce n'est pas tout : les agents IA de ClickUp, disponibles dans les listes et le chat ClickUp, font passer l'automatisation au niveau supérieur. Ces assistants intelligents peuvent gérer les tâches routinières, répondre aux questions et même vous aider à gérer vos projets, libérant ainsi votre équipe qui peut alors se concentrer sur l'essentiel.

Utilisez l'agent IA de ClickUp pour automatiser les tâches récurrentes

Mieux encore, tout cela est profondément intégré à ClickUp Tasks. Vous pouvez créer des tâches avec des détails riches, des champs personnalisés, des dépendances et des checklists, garantissant ainsi que chaque aspect d'un projet est suivi et géré efficacement. La plateforme prend en charge le filtrage, le tri et le regroupement avancés, permettant aux équipes d'adapter leur environnement de travail à leurs processus et besoins en matière de rapports.

Rationalisez votre flux de travail : créez, suivez et gérez toutes vos tâches directement dans ClickUp

De plus, la gestion de projet par IA de ClickUp va encore plus loin en vous offrant un contrôle total sur la façon dont vous planifiez, suivez et exécutez votre travail. Vous préférez les diagrammes de Gantt pour vos échéanciers ? Vous avez besoin d'une vue Charge de travail pour équilibrer vos ressources ? Vous voulez un tableau Kanban simple ? Vous avez le choix : plus de 15 façons de visualiser vos projets, pour être exact.

Si l'organisation des données est une priorité, la vue Tableur de ClickUp transforme ClickUp en une base de données personnalisée, idéale pour les CRM ou le suivi de tout ce dont votre équipe a besoin. Et grâce aux modèles prêts à l'emploi, l'installation est rapide, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre travail plutôt que sur la mise en forme.

Créez des feuilles de calcul ultra-rapides et des bases de données visuelles dynamiques avec la vue Tableur de ClickUp

La collaboration est également très simple. Les commentaires intégrés à l'application, le partage de fichiers et les mentions contextualisent les discussions, tandis que les modèles de forfaits de communication vous aident à démarrer en quelques minutes. Et grâce aux intégrations Slack et Google Workspace, vous avez la garantie que tout reste connecté.

Et bien sûr, il y a ClickUp Project Time Tracking, car savoir où votre équipe passe son temps est tout aussi important que la gestion du travail lui-même. Générez des rapports, identifiez les goulots d'étranglement et assurez le bon déroulement des flux de travail afin que chaque minute soit bien utilisée.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certaines vues ClickUp ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Le large intervalle de fonctionnalités peut créer une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs d'entreprise

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

J'adore ClickUp et la façon dont il permet d'automatiser les processus, du changement de propriété en fonction du statut d'une tâche au suivi du temps passé par les utilisateurs sur une tâche. C'est un excellent outil pour collaborer sur des projets qui nécessitent plusieurs personnes, y compris des tiers.

J'adore ClickUp et la façon dont il permet d'automatiser les processus, du changement de propriété en fonction du statut d'une tâche au suivi du temps passé par les utilisateurs sur une tâche. C'est un excellent outil pour collaborer sur des projets qui nécessitent plusieurs personnes, y compris des tiers.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans tout l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

➡️ À lire également : Comment choisir un système CRM pour votre entreprise

2. Airtable (Idéal pour créer et gérer des bases de données personnalisées)

via Airtable

En tant que plateforme SaaS basée sur le Web, Airtable facilite la création de bases de données à partir de zéro, la personnalisation des champs, la liaison des tableaux et l'automatisation des processus. Elle allie la simplicité d'une feuille de calcul à la puissance d'une base de données, ce qui en fait une alternative solide à Quickbase.

Grâce à ses champs personnalisables, ses tableaux liés et son automatisation, il améliore les flux de travail sans complexité. Que vous gériez des projets, des pipelines commerciaux ou des calendriers de contenu, ce logiciel de base de données garde tout structuré, accessible et facile à gérer, sans nécessiter de connaissances approfondies en codage.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez et liez des bases de données grâce à une interface intuitive de type tableur

Automatisez les tâches grâce à des flux de travail basés sur des déclencheurs et à une gestion des processus automatisée alimentée par l'IA

Passez de la vue Kanban à la vue Gantt, au calendrier et à la grille pour une meilleure visualisation

Intégrez Salesforce, Slack, Google Workspace et bien plus encore grâce à des connexions natives et une API ouverte

Accédez à vos bases de données et mettez-les à jour où que vous soyez grâce à l'application mobile

Limites d'Airtable

Le forfait équipe permet un maximum de 50 000 entrées par base, chaque tableau étant également limité à 50 000 enregistrements

La modification en cours de plusieurs cellules ou la sélection de données non contiguës n'est pas possible, ce qui ralentit votre travail

Tarifs Airtable

Free

Team : 20 $/mois

Business : 45 $/mois

Échelle d'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un avis G2 dit :

La flexibilité d'Airtable est son plus grand atout. Nous l'avons utilisé pour tout, du suivi des projets des clients à l'automatisation des tâches. Un exemple remarquable est lorsque nous avons mis en place une intégration Stripe personnalisée pour un client à l'aide des fonctionnalités de script et de webhook d'Airtable. Cela a parfaitement fonctionné et nous a fait gagner beaucoup de temps.

La flexibilité d'Airtable est son plus grand atout. Nous l'avons utilisé pour tout, du suivi des projets des clients à l'automatisation des tâches. Un exemple remarquable est lorsque nous avons mis en place une intégration Stripe personnalisée pour un client à l'aide des fonctionnalités de script et de webhook d'Airtable. Cela a parfaitement fonctionné et nous a fait gagner beaucoup de temps.

➡️ À lire également : Les meilleures alternatives à Airtable

3. Zoho Creator (Idéal pour la création d'applications à faible code pour l'automatisation des flux de travail)

via Zoho Creator

Et si votre application low-code pouvait faire plus que simplement suivre les commandes ? L'IA Zia de Zoho Creator apporte des prédictions intelligentes, une analyse des sentiments et des informations sur les données directement dans vos flux de travail, afin que vos applications ne se contentent pas de fonctionner, mais qu'elles apprennent.

Les intégrations de paiement intégrées telles que PayPal et Razorpay gèrent les transactions de manière transparente, sans outils supplémentaires. C'est un avantage par rapport à Quickbase, qui repose sur des intégrations de paiement via Zapier ou Pipedream.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Creator

Simplifiez le développement d'applications grâce à une plateforme low-code facile à utiliser mais suffisamment puissante pour les flux de travail complexes

Obtenez des informations en temps réel grâce à l'analyse de business intelligence (BI) et aux tableaux de bord interactifs

Connectez-vous à des outils existants à l'aide d'intégrations prédéfinies et d'API REST

Bénéficiez d'une fiabilité garantie avec une disponibilité de 99,9 % et une sécurité de niveau entreprise

Limites de Zoho Creator

Les limites sur les importations de sous-formulaires, les champs de formule et les téléchargements de fichiers peuvent rendre les données complexes difficiles à gérer

Les fonctionnalités d'IA telles que les prédictions, l'OCR et la RA sont soumises à des limites d'utilisation, ce qui restreint les flux de travail avancés

Tarifs de Zoho Creator

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Professionnel : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : 37 $/mois par utilisateur

Flex : Tarification personnalisée ; disponible sur une base annuelle

Évaluations et avis sur Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Creator ?

Un avis G2 dit :

Le principal atout de Zoho Creator est sa plateforme sans code, qui nous permet de créer des applications pour nos entreprises en fonction de nos besoins sans avoir à écrire de lignes de code fixes. C'est également un moyen facile d'obtenir des données à partir de formulaires et d'en faire des graphiques, comme si vous aviez plusieurs formulaires liés entre eux et que vous pouviez extraire des informations de chacun d'entre eux.

Le principal atout de Zoho Creator est sa plateforme sans code, qui nous permet de créer des applications pour nos entreprises en fonction de nos besoins sans avoir à écrire de lignes de code fixes. C'est également un moyen facile d'obtenir des données à partir de formulaires et d'en faire des graphiques, comme si vous aviez plusieurs formulaires liés entre eux et que vous pouviez extraire des informations de chacun d'entre eux.

4. Smartsheet (Idéal pour la gestion de projet avec des feuilles de calcul)

via Smartsheet

Smartsheet offre une interface intuitive de type tableur avec des vues Grille, Carte, Gantt et Calendrier intégrées, sans installation supplémentaire. Le suivi du chemin critique aide les équipes à identifier instantanément les goulots d'étranglement, une fonctionnalité native qui fait défaut à Quickbase.

Smartsheet simplifie également l'automatisation des flux de travail grâce à des règles sans code pour les alertes, les approbations et l'attribution des tâches, ce qui permet de faire avancer les processus sans effort manuel. Cela en fait une alternative structurée, visuelle et facile à utiliser à l'approche plus axée sur les bases de données de Quickbase, en particulier pour les équipes qui jonglent avec plusieurs projets.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Automatisez les flux de travail et synchronisez les données entre les applications avec Bridge pour des processus plus intelligents

Mappez et connectez de grands ensembles de données entre des feuilles et des rapports avec DataMesh

Téléchargez, transférez et centralisez les données provenant de CRM, d'ERP et de bases de données à l'aide de Data Shuttle

Gérez vos ressources numériques sans effort avec Brandfolder pour une organisation et une distribution fluides

Sécurisez les données sensibles grâce au chiffrement géré par le client (CMEK) pour un contrôle total

Limites de Smartsheet

Il manque certaines fonctionnalités avancées disponibles dans Excel ou Google Sheets, telles que la duplication de colonnes ou l'insertion de données dans plusieurs cellules à la fois

L'application mobile peut être boguée et nécessite souvent une réinstallation pour corriger les plantages

Tarifs Smartsheet

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Un avis G2 dit :

J'aime la polyvalence de Smartsheet et le fait qu'il puisse être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Parfois, je l'utilise simplement comme une version plus avancée et interactive d'Excel, d'autres fois, je profite de son tableau de bord et de ses fonctionnalités d'automatisation pour créer des outils très puissants qui facilitent considérablement le travail et l'organisation.

J'aime la polyvalence de Smartsheet et le fait qu'il puisse être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Parfois, je l'utilise simplement comme une version plus avancée et interactive d'Excel, d'autres fois, je profite de son tableau de bord et de ses fonctionnalités d'automatisation pour créer des outils très puissants qui facilitent considérablement le travail et l'organisation.

➡️ À lire également : Modèles de feuilles de calcul gratuits dans Excel et ClickUp

5. Appian (Idéal pour automatiser les processus métier complexes grâce à l'automatisation robotisée des processus)

via Appian

Appian se distingue par son orchestration des processus, qui garantit une coordination transparente entre les tâches humaines et l'automatisation numérique. Son interface glisser-déposer facilite la création d'applications d'entreprise, tandis que la technologie Data Fabric unifie les données provenant de plusieurs sources sans codage complexe.

Cet outil excelle également dans le traitement de documents alimenté par l'IA et la gestion avancée des dossiers, ce qui en fait un choix solide pour les organisations qui gèrent des flux de travail complexes. Grâce à l'automatisation intégrée des approbations, de l'attribution des tâches et des intégrations avec les principaux outils d'entreprise, il rationalise les opérations tout en gardant tout connecté.

Meilleures fonctionnalités d'Appian

Automatisez les flux de travail avec la RPA, l'IA et l'IDP pour une exécution plus rapide

Unifiez les données de votre entreprise grâce à une structure de données intégrée

Obtenez des informations en temps réel grâce à des rapports dynamiques et à l'intelligence des processus

Améliorez l'expérience utilisateur grâce à des applications mobiles et des portails Web

Gérez des dossiers complexes grâce à des applications modulaires et évolutives

Limites d'Appian

Des connaissances en codage sont nécessaires pour utiliser les fonctionnalités avancées

Impossible d'attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe

Tarifs Appian

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Appian

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Appian ?

Un avis Capterra dit :

Il est facile de configurer des intégrations avec des systèmes tiers, les dispositions standard prédéfinies et les composants d'interface utilisateur sont excellents, tout comme les puissantes capacités de modélisation des processus.

Il est facile de configurer des intégrations avec des systèmes tiers, les dispositions standard prédéfinies et les composants d'interface utilisateur sont excellents, tout comme les puissantes capacités de modélisation des processus.

👀 Le saviez-vous ? Accenture prévoit que l'IA pourrait prendre en charge ou augmenter 40 % des heures de travail! Dans le domaine du développement d'applications personnalisées à faible code, cela signifie des flux de travail plus rapides, une automatisation plus intelligente et moins de travail manuel.

6. Mendix Platform (Idéal pour le développement rapide d'applications et l'automatisation des processus)

via Mendix

L'IA générative et d'autres technologies peuvent automatiser 60 à 70 % des activités professionnelles, réduisant ainsi les tâches répétitives telles que la saisie de données et l'organisation de fichiers. Mendix va encore plus loin avec Maia, son assistant IA, qui suggère des microflux, des widgets et des composants logiques pour accélérer le développement.

Son architecture modulable garantit la modularité, permettant aux équipes d'assembler et de réutiliser rapidement les composants d'application, ce qui facilite l'adaptation aux besoins changeants de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Mendix Platform

Accomplissez sans effort des tâches complexes grâce à un IDE avancé et à des outils basés sur l'IA

Construisez une entreprise modulable grâce à des intégrations, des modèles et des extensions prêts à l'emploi

Accélérez le développement grâce à des fonctionnalités assistées par l'IA et des modèles ML personnalisés

Déployez n'importe où en un seul clic : cloud public, privé ou hybride

Limites de la plateforme Mendix

Data Grid comprend des en-têtes pour le tri, mais n'offre pas d'assistance pour les actions par simple clic. Il n'est donc pas possible d'ouvrir les détails dans une fenêtre contextuelle directement à partir du tableau

Tarifs de la plateforme Mendix

Free

Standard : à partir de 1 027 $ par mois (900 € par mois)

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mendix Platform

G2 : 4,4/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mendix Platform ?

Un avis G2 dit :

Mendix est une excellente plateforme low-code et sans code qui offre un grand potentiel pour permettre un modèle de développement rapide d'applications au sein de l'entreprise. Ce que j'apprécie le plus chez Mendix, c'est le délai d'exécution des projets. Grâce à Mendix, nous pouvons facilement livrer une application en trois semaines, du développement au déploiement, ce qui prend généralement plusieurs mois avec le codage traditionnel.

Mendix est une excellente plateforme low-code et sans code qui offre un grand potentiel pour permettre le développement rapide d'applications au sein de l'entreprise. Ce que j'apprécie le plus chez Mendix, c'est le délai d'exécution des projets. Grâce à Mendix, nous pouvons facilement livrer une application en trois semaines, du développement au déploiement, ce qui prend généralement plusieurs mois avec le codage traditionnel.

🧠 Anecdote : Les origines du développement low-code remontent aux années 1980 et 1990, avec l'émergence d'outils de développement rapide d'applications (RAD) tels que Delphi de Borland, PowerBuilder et Visual Basic de Microsoft.

7. Caspio (Idéal pour les petites entreprises qui souhaitent créer des applications de base de données personnalisées sans compétences en codage)

via Caspio

Caspio offre une véritable expérience sans code, permettant aux utilisateurs non techniques de créer facilement des applications de base de données en ligne. Il surpasse Quickbase en matière d'automatisation, avec des déclencheurs de base de données, des tâches planifiées et des webhooks qui assurent le flux des données en temps réel sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Et en matière d'intégrations, l'API REST native de Caspio élimine les solutions de contournement fastidieuses auxquelles les utilisateurs de Quickbase sont souvent confrontés.

Meilleures fonctionnalités de Caspio

Accélérez le développement grâce à un assistant alimenté par l'IA pour la planification et la conception d'applications

Étendez les fonctionnalités avec l'API REST et les fonctions SQL

Traitez les paiements en ligne en toute sécurité grâce à l'intégration native de PayPal et Stripe

Stockez et gérez vos fichiers avec les services de stockage cloud et CDN FileStor

Tirez parti d'une base de données SQL de niveau entreprise offrant une évolutivité et une sécurité élevées

Limites de Caspio

Certains clients trouvent la limite de DataPage restrictive, même avec des forfaits payants offrant un nombre élevé de pages

Les messages webhook sont limités à 10 Mo

Tarifs Caspio

Lite : 100 $/mois

Plus : 300 $/mois

Business : 600 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Caspio

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Caspio ?

Un avis Capterra dit :

La plateforme Caspio était facile à utiliser et j'ai pu lancer une application moins d'une semaine après avoir appris à utiliser le logiciel. Leur service client est excellent et très disposé à aider pour tous les problèmes que j'ai rencontrés.

La plateforme Caspio était facile à utiliser et j'ai pu lancer une application moins d'une semaine après avoir appris à utiliser le logiciel. Leur service client est excellent et très disposé à aider en cas de problème.

8. Oracle APEX (Idéal pour créer des applications d'entreprise avec l'intégration Oracle Cloud)

via Oracle

Oracle APEX est une plateforme low-code conçue pour créer des applications web sécurisées et évolutives, avec un minimum de codage. L'une de ses fonctionnalités phares est Interactive Reports, qui permet aux utilisateurs de filtrer, rechercher, trier et personnaliser l'affichage des données en fonction de leurs besoins.

La plateforme intègre également des fonctionnalités basées sur l'IA, notamment l'assistant APEX AI, qui aide les développeurs à générer, optimiser et déboguer des requêtes SQL et à affiner le code HTML, JavaScript et PL/SQL.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle APEX

Modifiez plusieurs lignes instantanément grâce aux grilles interactives : cliquez, modifiez, enregistrez, comme dans un tableur

Visualisez vos données avec les diagrammes Oracle JET : diagrammes à barres, diagrammes circulaires, diagrammes linéaires, etc

Effectuez des requêtes et manipulez des sources de données REST à l'aide de SQL ; aucun lien vers une base de données n'est nécessaire

Activez la fonctionnalité PWA en une seule étape pour bénéficier d'un accès hors ligne et d'une optimisation mobile

Localisez sans effort grâce à la traduction basée sur XLIFF, la mise en forme des nombres et l'assistance RTL

Limites d'Oracle APEX

APEX pourrait vous donner l'impression d'être mis à l'écart si vous n'appartenez pas à l'écosystème Oracle

Nécessite un certain temps d'apprentissage, en particulier si vous n'êtes pas familier avec l'environnement Oracle

Tarifs Oracle APEX

Toujours gratuit

Service de développement d'applications APEX : 122 $/mois

APEX avec base de données autonome : 502 $/mois

Évaluations et avis sur Oracle APEX

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Oracle APEX ?

Un avis Capterra dit :

Mes fonctionnalités préférées sont la conversion de feuilles de calcul en applications, le partage de données externes et la possibilité de faire évoluer et de déployer des applications sur le cloud ou sur site.

Mes fonctionnalités préférées sont la conversion de feuilles de calcul en applications, le partage de données externes et la possibilité de faire évoluer et de déployer des applications sur le cloud ou sur site.

9. Monday. com (Idéal pour créer des flux de travail personnalisables)

Contrairement à Quickbase, qui nécessite un codage pour une personnalisation avancée, Monday.com Apps Framework permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées, des tableaux de bord et des intégrations avec peu ou pas de code.

Ses recettes d'automatisation gèrent les tâches répétitives, réduisant ainsi le besoin de scripts, tandis que plus de 200 intégrations natives se connectent de manière transparente à des outils tels que Slack, Google Workspace et Salesforce.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Planifiez et exécutez efficacement vos sprints grâce à la hiérarchisation des fonctionnalités et à la visualisation de la feuille de route

Automatisez les tâches des développeurs pour éliminer les tâches manuelles fastidieuses et booster la productivité

Suivez la progression grâce à des analyses en temps réel et identifiez les tendances au cours des sprints

Alignez vos équipes grâce à des feuilles de route partageables et des wikis collaboratifs sur les produits

Intégrez GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk et bien d'autres pour synchroniser le code, suivre les problèmes, automatiser les flux de travail et centraliser la collaboration

Utilisez des outils basés sur l'IA pour classer les bugs, résumer des documents et attribuer des tâches instantanément

Limites de Monday.com

Les options d'automatisation et d'intégration peuvent être déroutantes, ce qui rend la navigation difficile pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs ne peuvent pas afficher toutes les notes associées à une tâche sans les ouvrir individuellement, ce qui peut ralentir les flux de travail

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/place par mois

Standard : 14 $/place par mois

Pro : 24 $/place par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday ?

Un avis G2 dit :

Certaines fonctionnalités nécessitent une installation avancée pour fonctionner efficacement, comme les dépendances ou les automatisations complexes, ce qui peut ralentir l'intégration de nouveaux collaborateurs. De plus, l'application mobile n'est pas aussi fluide lorsqu'il s'agit de gérer de grands tableaux ou des mises à jour volumineuses, ce qui limite la flexibilité lors des déplacements.

Certaines fonctionnalités nécessitent une installation avancée pour fonctionner efficacement, comme les dépendances ou les automatisations complexes, ce qui peut ralentir l'intégration de nouveaux collaborateurs. De plus, l'application mobile n'est pas aussi fluide lorsqu'il s'agit de gérer de grands tableaux ou des mises à jour volumineuses, ce qui limite la flexibilité lors des déplacements.

🧠 Anecdote : Forrester Research a introduit pour la première fois le terme « développement low-code » dans un rapport de 2011 traitant des nouvelles plateformes de productivité pour les applications personnalisées.

10. Kintone (Idéal pour créer des applications et des flux de travail personnalisés pour les petites entreprises)

via Kintone

Kintone conserve toutes les communications au sein de vos flux de travail, garantissant ainsi que rien ne se perd dans la confusion.

Un autre avantage majeur ? Ses paramètres de permission granulaires. Les administrateurs peuvent contrôler l'accès au niveau des champs, des enregistrements et des applications, allant ainsi au-delà des permissions basées sur les rôles de Quickbase. Vous avez besoin de masquer des champs spécifiques ou d'ajuster la visibilité en fonction de conditions ? Kintone vous facilite la tâche, offrant aux équipes plus de flexibilité dans la gestion des données sensibles tout en garantissant une collaboration fluide.

Meilleures fonctionnalités de Kintone

Personnalisez plus de 25 types de champs de données avec des conditions

Créez des affichages uniques et visualisez vos données à l'aide de diagrammes et de graphiques

Liez les applications connexes pour éliminer le travail en double et centraliser les informations

Automatisez les flux de travail, configurez des rappels et recevez des notifications en temps réel

Contrôlez l'accès grâce à des permissions granulaires et suivez les modifications grâce à l'historique des révisions

Limites de Kintone

Spécifier trop de conditions de filtrage peut empêcher l'ouverture de l'écran « Afficher »

Les pièces jointes individuelles sont limitées à une taille maximale de 1 Go

Tarifs Kintone

Professionnel : 16 $ par utilisateur et par mois

Personnalisé : 20 $ par utilisateur et par mois (engagement minimum de 5 utilisateurs requis)

Évaluations et avis sur Kintone

G2 : 4,6/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kintone ?

Un avis G2 dit :

Nous devions transférer notre système de prévision et de tarification d'Excel vers un format de base de données. J'apprécie beaucoup le fait que nous disposions de toutes les fonctionnalités d'Excel avec toutes les permissions et la flexibilité d'une base de données. Nous avons pu mettre en place un système entièrement fonctionnel en très peu de temps tout en conservant toute la flexibilité que nous aimions dans Excel. La migration s'est très bien passée et l'installation a été un jeu d'enfant. J'ai conseillé à plusieurs amis du secteur de s'intéresser à Kintone. Nous l'utilisons tous les jours avec toute notre équipe et nous l'avons intégré à notre système Domo pour les rapports.

Nous devions transférer notre système de prévision et de tarification d'Excel vers un format de base de données. J'apprécie particulièrement le fait que nous disposions de toutes les fonctionnalités d'Excel, avec toutes les permissions et la flexibilité d'une base de données. Nous avons pu mettre en place un système pleinement fonctionnel en un temps record, tout en conservant toute la flexibilité que nous appréciions dans Excel. La migration s'est très bien passée et l'installation a été un jeu d'enfant. J'ai recommandé Kintone à plusieurs amis du secteur. Nous l'utilisons tous les jours avec toute notre équipe et nous l'avons intégré à notre système Domo pour les rapports.

Trouvez l'alternative Quickbase parfaite pour votre équipe

Quickbase est idéal pour les applications personnalisées, mais il est peut-être temps de changer si ses limites (tarification, lacunes en matière d'intégration ou courbe d'apprentissage abrupte) vous freinent.

La bonne alternative doit correspondre à votre flux de travail, s'adapter à la taille de votre entreprise et offrir une flexibilité sans structures rigides.

ClickUp combine la gestion de projet avec des flux de travail personnalisables, l'automatisation et la collaboration en temps réel. Créez des flux de travail sans code, suivez les projets du début à la fin et assurez la cohésion de votre équipe, le tout en un seul endroit.

Vous recherchez une solution flexible et tout-en-un ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp.