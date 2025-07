Les meilleurs modèles Google Docs gratuits et esthétiques pour vous démarquer

Que vous rédigiez un CV, créiez une proposition ou conceviez un agenda, l'apparence est tout aussi importante que le contenu. Un modèle épuré et esthétique rend instantanément votre document plus attrayant, lisible et professionnel. ✨

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs modèles esthétiques gratuits de Google Docs pour vous aider à mettre en valeur vos documents sans passer des heures à les mettre en forme. Que vous soyez étudiant, créatif, propriétaire d'entreprise ou freelance, vous trouverez ici ce qu'il vous faut.

Plongez dans l'univers Google Docs et offrez à vos documents l'élégance qu'ils méritent.

🧠 Fait amusant : Des recherches révèlent que la plupart des gens parcourent les pages Web en suivant un schéma en forme de F: ils balayent le haut, jettent un coup d'œil à gauche et ne remarquent presque pas le reste. Si vos informations clés ne se trouvent pas dans ces zones sensibles, elles pourraient tout aussi bien être invisibles !

Modèles Google Docs esthétiques gratuits

Voici sept modèles esthétiques Google Docs parmi lesquels choisir en fonction de vos besoins :

1. Le modèle d'article esthétique par Template.net

Vous cherchez un moyen d'attirer l'attention de vos lecteurs ou de vous démarquer dans une multitude de communiqués de presse génériques ? Le modèle d'article esthétique de Template.net apporte un look frais et moderne à vos écrits tout en les gardant organisés et faciles à parcourir.

Sa disposition structurée vous aide également à conserver un aspect professionnel dans tous vos écrits tout en captant l'attention de vos lecteurs.

Ce modèle offre :

Une typographie épurée qui rend votre contenu très facile à lire

Espacement et disposition intelligents qui guident naturellement les lecteurs à travers votre texte

Mise en forme intégrée pour les titres, les citations et les légendes qui préservent l'harmonie visuelle

Des sections prédéfinies qui vous aident à structurer vos idées de manière logique

Idéal pour : les blogueurs, les spécialistes du marketing, les rédacteurs et les équipes qui souhaitent créer des documents faciles à lire et mis en forme avec soin.

💡 Astuce pro : Vous souhaitez améliorer ce modèle ? Utilisez le module complémentaire Extensis Fonts. Il vous suffit de cliquer sur Modules complémentaires > Obtenir des modules complémentaires > rechercher « Extensis Fonts ». Vous aurez ainsi accès à des centaines de polices de caractères magnifiques qui mettront vos articles en valeur sans altérer le design épuré du modèle.

2. Le modèle d'échéancier esthétique de Template.net

Le modèle Échéancier esthétique de Template.net allie à la perfection fonctionnalité et élégance pour tous vos besoins en matière de planification. Ce modèle personnalisable et modifiable est conçu pour ajouter une touche de sophistication à vos calendriers, ce qui le rend idéal pour les projets créatifs et les évènements.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Adaptez facilement le modèle aux exigences spécifiques de votre projet

Tirez parti d'une structure visuellement attrayante qui améliore la lisibilité et l'engagement

Modifiez et partagez vos documents au format Google Docs et PDF

Idéal pour : Les professionnels, les organisateurs d'évènements et les créatifs à la recherche d'un moyen élégant et efficace d'organiser leurs plannings.

3. Le modèle de note esthétique de Template.net

Améliorez votre expérience de prise de notes grâce au modèle esthétique de prise de notes de Template.net. Conçu pour allier fonctionnalité et esthétique, ce modèle vous permet d'organiser vos notes et de les rendre plus attrayantes.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Structurés pour plus de clarté, les titres, les puces et les points clés facilitent la lecture de tous vos documents

Des dispositions épurées et des éléments de design subtils rendent vos notes agréables à lire et plaisantes à consulter

Convient à divers besoins de prise de notes, des cours magistraux aux résumés de réunion

Idéal pour : Les étudiants, les professionnels et tous ceux qui souhaitent améliorer leurs prises de notes avec style et efficacité.

📚 À lire également : Mettez fin au chaos grâce aux modèles gratuits de prise de notes Google Docs (+ alternatives géniales)

4. Modèle de papier à notes numériques esthétique pour les études par Template.net

Qui a dit que les notes d'étude devaient être ennuyeuses ? Le modèle de papier numérique pour notes d'étude esthétique de Template.net vous aide à transformer vos sessions d'étude en un voyage créatif avec vos collaborateurs. Il comprend plusieurs fonctionnalités utiles qui en font un choix exceptionnel.

Vous pouvez :

Choisissez parmi une variété de modèles bien conçus avec des motifs subtils et des polices de caractères épurées pour rendre la prise de notes plus attrayante

Utilisez-les au format Word, Google Doc ou PDF, selon vos besoins

Ajustez la disposition, ajoutez des notes personnelles et personnalisez le modèle en fonction des différents sujets et styles d'étude

Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent organiser leurs notes et les rendre plus attrayantes.

5. Le modèle Aesthetic Docs de Template.net

Les CV, rapports et supports marketing professionnels ne doivent pas nécessairement être fades et basiques. Le modèle Aesthetic Docs de Template.net peut être le choix idéal pour ajouter une touche de personnalité à votre nouveau document.

Voici pourquoi ce modèle vaut le détour :

Feuilles de texte modifiables pour personnaliser facilement les polices de caractères, les couleurs et les dispositions en fonction de votre marque

Sections préformatées pour mettre en valeur votre expérience professionnelle, vos compétences et votre formation

Styles intégrés pour créer des lettres de motivation et des flyers professionnels assortis

Compatible avec Microsoft Word et Google Docs pour la modification en cours et le partage

Des sections prêtes à l'emploi pour mettre en valeur vos services professionnels et vos réalisations

Idéal pour : Les demandeurs d'emploi et les professionnels qui souhaitent créer des documents soignés, visuellement attrayants et qui se démarquent.

6. Le document professionnel pour la documentation de projet par Canva

via Canva

Vous devez envoyer rapidement un résumé de projet de deux pages ? Utilisez le modèle de document professionnel « Documentation de projet » de Canva pour commencer à travailler rapidement.

Ce modèle décompose les projets complexes en sections claires et concises. Vous pouvez le télécharger depuis Canva au format DOCX et l'importer dans Google Docs pour faciliter le partage et la modification collaborative.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez le nom du projet, les dates, les coordonnées du responsable, les objectifs et le public cible

Définissez la portée, les livrables et consignez les décisions clés

Suivez les tâches, attribuez la propriété, surveillez les dates d'échéance et gérez les calendriers

Documentez vos résultats, ajoutez des diagrammes visuels et listez vos recommandations

Personnalisez les couleurs, les polices de caractères et les éléments de design de votre marque ou ajoutez des images générées par IA

Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes, les freelances et les entreprises qui ont besoin d'un moyen structuré et visuellement clair pour planifier, suivre et présenter efficacement les détails d'un projet.

🧠 Anecdote : Les couleurs de vos documents ne servent pas seulement à les rendre plus jolis, elles influencent également les sentiments et les réactions des gens. Le bleu, par exemple, inspire confiance et professionnalisme, c'est pourquoi il est très utilisé dans les rapports d'entreprise et les présentations commerciales.

via Canva

Le recrutement de nouveaux talents peut rapidement devenir un processus mécanique. Cependant, les candidats ne se résument pas à leur CV. Apprenez à mieux les connaître grâce au modèle complet de document de recrutement de candidats de Canva.

Utilisez ce modèle agréable pour suivre les objectifs de carrière, les rêves, les ambitions et les compétences des candidats.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les bons candidats pour les postes vacants, surveillez le statut des candidatures et recherchez rapidement des candidatures spécifiques

Conservez une checklist pour vos entretiens, stockez vos notes de recherche sur l'entreprise et accédez à vos documents de préparation sur Google Docs

Consignez vos expériences d'entretien, notez les points à améliorer et suivez votre progression tout au long du processus de candidature

Les équipes RH et les entreprises peuvent personnaliser le modèle pour obtenir un rendu professionnel et adapté à leur image de marque

Idéal pour : les équipes RH à la recherche d'un moyen structuré d'évaluer l'adéquation des candidats et de suivre la progression du recrutement, ainsi que les demandeurs d'emploi qui souhaitent organiser leur processus de recherche.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Google Docs esthétique ?

Un bon modèle Google Docs n'est pas seulement esthétique, il contribue également à améliorer la productivité, l'organisation et la fonctionnalité, tout en ayant l'air très professionnel !

Voici quelques conseils détaillés qui distinguent les meilleurs modèles Google :

Structure claire et organisée : Un modèle Google Docs bien conçu présente un flux logique qui facilite la lecture et la navigation, qu'il s'agisse d'un modèle de CV, d'une liste de tâches ou d'une proposition de projet

Personnalisation et flexibilité : les meilleurs modèles Google Docs vous permettent de modifier les couleurs, les polices de caractères et la mise en forme pour les adapter à votre style tout en conservant un aspect soigné

Un attrait visuel qui a du sens : un modèle de document de haute qualité allie style et lisibilité, en utilisant des polices de caractères, des couleurs et des dispositions qui mettent en valeur votre contenu sans le détourner

Design professionnel et unique : le modèle Google Docs adapté allie créativité et professionnalisme, garantissant ainsi que votre document se démarque sans être trop extravagant

Compatibilité et accessibilité : un excellent modèle Google Docs fonctionne parfaitement sur tous les appareils, ce qui facilite l'accès, la modification et la collaboration à tout moment et en tout lieu

Limites de l'utilisation de Google Docs comme modèles esthétiques

Google Docs est un choix facile pour créer des modèles de documents efficaces. Mais avant de vous lancer dans la création d'un nouveau document, voici quelques inconvénients clés à prendre en compte :

Flexibilité de conception limitée : Il peut être difficile d'apporter des modifications importantes à la conception ou d'ajouter des éléments uniques dans Google Docs. Contrairement aux logiciels de conception spécialisés, vous êtes limité à des options de mise en forme basiques qui ne correspondent peut-être pas à votre vision créative

Aspect générique : ces modèles de documents étant largement disponibles, vos documents risquent de ressembler à ceux de tout le monde

Les casse-tête de mise en forme : Votre document soigneusement conçu peut apparaître différemment lorsqu'il est ouvert sur d'autres appareils ou logiciels. Cette incohérence peut être particulièrement problématique lorsque la présentation visuelle est importante

Pas d'intégration native de gestion des tâches : Au-delà de l'attribution de tâches aux collaborateurs, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour suivre la progression, le temps passé, etc

Fonctionnalités IA de base : Google Docs a encore du retard en matière de fonctionnalités IA par rapport à d'autres plateformes. Alors que les fonctionnalités Gemini continuent d'être déployées, la collaboration peut s'avérer plus complexe si tout le monde n'y a pas accès

💡Conseil de pro : Vous essayez de personnaliser Google Docs? Oubliez les astuces DIY, intégrez-le simplement à ClickUp et ajoutez instantanément du contexte à vos tâches comme un expert en productivité !

Alternative aux modèles esthétiques Google Docs

Si Google Docs propose des modèles esthétiques pour une documentation structurée, son principal inconvénient est l'absence d'intégration native avec la gestion des tâches.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Davide Mameli, directeur de l'unité Business chez ICM.S, déclare :

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Le fait de devoir passer fréquemment d'un outil à l'autre, l'un pour la gestion des tâches et l'autre pour la documentation, était inefficace pour notre équipe.

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Le fait de devoir passer fréquemment d'un outil à l'autre, l'un pour la gestion des tâches et l'autre pour la documentation, était inefficace pour notre équipe.

Regardez cette vidéo pour savoir comment créer un modèle👇

Voici les 10 meilleurs modèles ClickUp qui vont au-delà des modèles Google Docs :

1. Le modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, organisez et suivez vos projets en toute simplicité grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Avez-vous déjà essayé de déchiffrer un plan de projet désordonné qui semble avoir été rédigé à la va-vite ? Un modèle esthétique de gestion de projet délimite vos plans, est agréable à regarder et très bien organisé. Vous passez ainsi moins de temps à scruter le chaos et plus de temps à accomplir vos tâches.

Le modèle de gestion de projet ClickUp est notre choix pour aider votre équipe à définir des objectifs clairs, attribuer des tâches et suivre la progression dans un hub centralisé.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Créez et suivez les objectifs de vos projets grâce à des sections dédiées qui aident tout le monde à rester aligné sur les cibles et les résultats

Définissez des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En cours » et « En attente » pour maintenir une visibilité claire sur la progression du projet

Ajoutez des informations essentielles sur vos projets à l'aide de champs personnalisés pour les coûts prévus, les niveaux de problèmes et les budgets restants

Accédez à plusieurs vues, notamment le guide de démarrage, le tableau des activités et les performances de l'équipe, pour voir votre projet sous différents angles

Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui souhaitent organiser des projets complexes et synchroniser tout le monde.

📚 À lire également : Modèles de documents gratuits

2. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une bibliothèque de connaissances complète pour votre équipe grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Tout comme les applications de planification esthétiques vous aident à organiser votre vie personnelle, une base de connaissances bien structurée permet à votre équipe de garder ses informations ordonnées et accessibles.

Le modèle de base de connaissances ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi pour créer le hub d'informations central de votre équipe.

Voici ce que vous obtenez avec ce modèle :

Une installation structurée avec des sections pour les articles de connaissances, les FAQ et la documentation essentielle afin de garder les informations organisées et faciles à trouver

Des zones prédéfinies pour les pages d'accueil, les déclarations de mission, les valeurs fondamentales, les manuels destinés aux employés et les informations sur les services, pour que vous n'ayez pas à partir de zéro

Outils simples de création de documents pour créer du contenu ou importer des documents existants depuis d'autres plateformes

Les fonctionnalités de recherche intelligente associées à l'IA aident les membres de l'équipe à trouver des informations spécifiques sans avoir à fouiller dans les dossiers

Idéal pour : Les équipes qui souhaitent créer une bibliothèque organisée et consultable contenant les informations et la documentation de l'entreprise.

3. Le modèle de forfait de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, suivez et exécutez vos campagnes marketing avec des statuts et des affichages personnalisés grâce au modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Vous souhaitez mener des campagnes marketing qui donnent des résultats ? Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp vous aide à mapper l'ensemble de votre campagne en un seul endroit.

Ce qui rend ce modèle particulièrement avantageux :

Configurez sept champs personnalisés pour suivre les informations essentielles telles que les budgets, les responsables de campagne et les types de campagne, ce qui est idéal pour garder un œil sur les dépenses et les responsabilités

Passez de la vue Liste à la vue Gantt, Charge de travail et Calendrier pour suivre la progression de votre campagne exactement comme vous le souhaitez

Synchronisez tout le monde grâce aux commentaires, étiquettes et avertissements de dépendance intégrés

Intégrez Google Sheets ou Google Slides pour stocker des données de campagne externes et des briefs marketing

Idéal pour : les équipes marketing qui ont besoin d'un moyen structuré pour planifier, exécuter et suivre les performances de leurs campagnes.

📮ClickUp Insight : Le sondage de ClickUp sur l'efficacité des réunions a révélé que 18 % des personnes interrogées utilisent les commentaires dans les documents pour une collaboration asynchrone. Si cela réduit la durée des réunions, les commentaires dispersés manquent souvent de responsabilité, laissant les éléments d'action non suivis et incomplets. ClickUp Docs transforme la collaboration sur les documents grâce aux commentaires assignés. Chaque commentaire peut être attribué à un membre spécifique de l'équipe, transformant ainsi les commentaires passifs en tâches exploitables. Intégrez la responsabilité dans vos flux de travail documentaires ! 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

4. Le modèle de notes de réunion ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez des notes de réunion, convertissez-les en tâches et suivez la progression des projets grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Vos notes de réunion sont éparpillées un peu partout ? Utilisez le modèle de notes de réunion ClickUp pour capturer, organiser et suivre les informations importantes de vos réunions de manière intelligente et structurée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez les étapes des réunions grâce à des statuts personnalisés

Classez et attribuez des détails de réunion grâce aux champs personnalisés

Visualisez vos notes de manière esthétique grâce à plusieurs vues telles que Liste, Gantt et Calendrier

Collaborez sans effort grâce à l'enregistrement d'écran, aux outils basés sur l'IA et aux automatisations

Idéal pour : Les professionnels et les équipes qui recherchent un moyen plus efficace de documenter et de gérer leurs réunions.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp AI Notetaker comme assistant de réunion : il transcrit les discussions, puis transforme instantanément les points clés en tâches, résumés et suivis concrets. Plus besoin de vous creuser la tête pour vous souvenir qui a promis quoi !

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les entrepreneurs

Obtenez un modèle gratuit Créez un manuel clair et complet pour vos sous-traitants grâce au modèle ClickUp « Manuel de l'employé pour les sous-traitants »

Les manuels destinés aux employés finissent souvent par devenir des documents ennuyeux et oubliés, que l'on ne dépoussière qu'en cas de crise.

Le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les entrepreneurs vous aide à créer un guide structuré et visuellement riche. Tenez vos entrepreneurs informés et alignés sur les politiques de l'entreprise en toute simplicité grâce à ce modèle.

Voici ce qu'il apporte également :

Suivez les sections du manuel du début à la fin à l'aide de statuts personnalisés tels que « Brouillon », « Révision » et « Finalisé »

Ajoutez des détails spécifiques grâce aux champs personnalisés pour les noms des prestataires, les dates de début et les checklists de conformité

Organisez tout grâce à plusieurs vues (Liste, Gantt, Calendrier, etc.) pour gérer les sections de votre manuel comme vous le souhaitez

Travaillez ensemble en toute simplicité grâce aux commentaires intégrés, aux pièces jointes et aux notifications

Idéal pour : les équipes RH et les managers qui ont besoin de créer et de maintenir des directives claires pour les sous-traitants.

📚 À lire également : Idées de listes de tâches esthétiques pour améliorer votre productivité

6. Modèle de document pour les exigences produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des documents clairs et complets sur les exigences des produits grâce au modèle de document sur les exigences des produits ClickUp

Vous avez besoin d'un hub esthétique pour votre document sur les exigences produit (PRD) ?

Le modèle de document « Exigences produit » de ClickUp aide les équipes produit à définir leurs plans de développement et à suivre leur progression depuis un emplacement centralisé.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Le suivi des tâches intégré vous permet d'assigner des approbateurs, de mettre à jour le statut des tâches à l'aide d'une barre de progression et de surveiller l'avancement directement dans votre PRD

Le contrôle des versions permet de suivre et de documenter toutes les modifications, afin que vous puissiez revenir aux versions précédentes si nécessaire

Les outils de collaboration en temps réel permettent aux membres de l'équipe de modifier des documents ensemble, de laisser des commentaires et de maintenir la communication fluide

Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de développement qui ont besoin d'un moyen structuré pour documenter et suivre les exigences relatives aux produits.

7. Le modèle de calendrier hebdomadaire de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez votre calendrier de contenu avec le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Votre hub de planification des réseaux sociaux doit être aussi attrayant que vos publications ! Le modèle de calendrier hebdomadaire de contenu ClickUp est un excellent moyen de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, vos articles de blog, vos newsletters et autres contenus. Affichez en un coup d'œil les libellés, les types de contenu, les dates d'échéance et bien plus encore pour ne plus jamais manquer une publication.

Ce modèle peut vous aider à :

Suivez le contenu à différentes étapes à l'aide d'options de statut telles que « Idée », « En cours de développement », « En cours de révision » et « Publié » pour maintenir une visibilité claire de votre pipeline de contenu

Ajoutez des champs personnalisés pour le type de contenu, la date de publication, le public cible et les mots-clés afin d'organiser votre contenu et de faciliter la recherche

Passez de la vue Tableau à la vue Liste, Calendrier et Échéancier pour visualiser votre contenu sous différents angles et repérer les lacunes éventuelles

Conservez tous vos modèles de briefs créatifs et vos contenus organisés au même endroit

Idéal pour : Les gestionnaires de contenu, les équipes chargées des réseaux sociaux et les professionnels du marketing qui doivent respecter un calendrier de publication régulier.

8. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et exécutez facilement vos projets créatifs à l'aide du modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Les équipes créatives connaissent bien le quotidien : jongler entre plusieurs projets, respecter les délais et tenir compte des commentaires des clients tout en restant organisées.

C'est là que le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp prend tout son sens. Il vous aide à organiser vos modèles de conception graphique et vos ressources créatives tout en conservant une visibilité claire sur la progression du projet.

Voici ce que vous obtenez avec ce modèle :

Champs personnalisés intégrés pour classer les tâches par phase de projet, type d'approbation et format de sortie final

Vues Échéancier, Diagramme de Gantt et Tableau pour visualiser la progression de vos projets à votre façon

Fonctionnalités collaboratives pour partager des fichiers, recueillir des commentaires et centraliser la communication

Suivi des échéances avec la vue Calendrier pour éviter de manquer des jalons

Idéal pour : Les agences créatives, les équipes marketing et les départements de conception qui cherchent à organiser leur flux de travail créatif et à livrer leurs projets dans les délais.

9. Le modèle ClickUp pour la gestion d'agence

Obtenez un modèle gratuit Organisez les projets de vos clients, les tâches de votre équipe et les flux de travail de votre agence dans un hub centralisé grâce au modèle de gestion d'agence ClickUp

Gérer plusieurs projets clients tout en maintenant la productivité de votre équipe peut être chaotique. Le modèle de gestion d'agence ClickUp vous aide à suivre les projets, les échéances et la communication avec les clients à partir d'un espace organisé.

Ce modèle regorge de fonctionnalités qui aideront votre agence à prospérer :

Options de statut personnalisées telles que « Non commencé », « En cours » et « Achevé » pour suivre les étapes du projet en un coup d'œil

Plusieurs vues, notamment Liste, Tableau et Échéancier de contrat, pour voir votre travail sous différents angles en fonction de vos besoins

Suivi du temps et dépendances des tâches intégrés pour assurer le bon déroulement des projets

Tableaux de bord analytiques pour mesurer les taux de réussite des projets et la satisfaction des clients

Idéal pour : Les agences de marketing et de création qui cherchent à centraliser le travail de leurs clients et à améliorer la collaboration au sein de leur équipe.

📚 À lire également : Comment créer un modèle dans Google Docs

10. Le modèle de conception architecturale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez, suivez et livrez vos projets architecturaux avec précision grâce au modèle de conception architecturale ClickUp

Le modèle de conception architecturale ClickUp organise chaque phase des projets architecturaux complexes dans un hub central, des concepts initiaux aux livrables finaux.

Quelques fonctionnalités clés du modèle :

Statuts personnalisés pour suivre la progression à chaque étape, notamment « Achevé », « En cours », « À réviser » et « À faire »

Vue Document pour une documentation détaillée de vos projets, vue Tableau pour une organisation de type Kanban et vue Liste pour une planification complète

Outils de gestion de documents intégrés pour une collaboration en temps réel sur des conceptions architecturales

Champs personnalisés pour saisir les détails essentiels du projet tels que le nom du projet, le nom du client, le chef de projet, le budget et les délais

Fonctionnalités de suivi des objectifs pour définir et contrôler les objectifs, afin de maintenir la motivation et la responsabilité des équipes

Idéal pour : les cabinets d'architecture et les équipes de conception qui cherchent à simplifier les flux de travail des projets et à améliorer la collaboration.

Donnez vie à vos documents avec ClickUp

Les modèles esthétiques Google Docs ne se contentent pas d'embellir votre travail : ils vous aident à communiquer clairement, à rester organisé et à laisser une impression durable. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro ni de passer des heures à mettre en forme.

Cependant, ses limites, telles que le manque de collaboration fluide et de flexibilité, ne peuvent être ignorées. C'est là que ClickUp entre en jeu. Pensez à la collaboration en temps réel, aux pages imbriquées, aux options de style et à la gestion de projet intégrée : vous devriez essayer ClickUp !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit.