Les 10 meilleures alternatives au flux de Wispr en 2026

Vous venez de terminer une réunion. De bonnes idées ont été partagées, des décisions claires ont été prises, et vous vous êtes dit : « Je vais tout mettre par écrit dès que j'ai fini. »

Mais la prise de notes manuelle après une réunion vous fait perdre un temps précieux, et vous avez du mal à vous souvenir qui a dit quoi, quand et dans quel contexte.

C'est là qu'interviennent les outils de dictée vocale comme Wispr Flow. Cet outil de dictée en ligne capture les mots prononcés, transforme les mémos vocaux en transcriptions précises et vous aide à les organiser à l'aide de commandes IA.

L'objectif est de vous aider à gagner en productivité sans passer des heures à taper manuellement. Cependant, Wispr Flow ne convient pas à tout le monde. Peut-être que la reconnaissance vocale n'est pas toujours au rendez-vous, ou qu'elle ne s'intègre pas tout à fait à votre flux de travail. C'est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures alternatives à Wispr Flow.

Des logiciels intelligents de reconnaissance vocale aux outils basés sur l'IA qui vous permettent de rationaliser la prise de notes et la modification en cours de documents, ces options sont conçues pour vous aider à gagner du temps et à travailler plus efficacement.

Pourquoi opter pour des alternatives au flux Wispr ?

Wispr Flow est un outil de dictée vocale très utile, mais les commentaires récents des utilisateurs mettent en évidence plusieurs difficultés qui pourraient vous inciter à rechercher de meilleures options.

Utilisation élevée de la mémoire et du processeur : Wispr Flow consomme jusqu'à 800 Mo de RAM et 8 % du processeur, ce qui peut affecter les performances de votre système, même lorsque vous n'utilisez pas activement l'outil de dictée en ligne. Cela représente une perte de temps considérable.

Démarrage lent et peu fluide : le lancement de l'application peut prendre entre 8 et 10 secondes, ce qui n'est pas idéal lorsque vous êtes pressé de dicter vos notes après une réunion

Préoccupations en matière de confidentialité et problèmes liés à la collecte de données : Wispr Flow collecte des données contextuelles à l'écran afin d'améliorer la précision et communique avec ses serveurs même lorsqu'il est inactif. Cela soulève des inquiétudes chez les utilisateurs soucieux de la confidentialité et de la transparence.

Modèles cloud ou traitement local : alors que Wispr Flow dépend de la communication avec un serveur, certains utilisateurs préfèrent des outils avec traitement local qui ne stockent ni ne traitent les données en externe lors de la gestion de contenus sensibles

Intégration profonde au système sans consentement : l'application s'ajoute automatiquement aux éléments de connexion du système et aux barres d'outils du navigateur. Certains utilisateurs signalent qu'elle réapparaît après sa suppression, avec un comportement susceptible d'interférer avec d'autres applications ou votre navigateur

Absence d'accès mobile : Wispr Flow n'est disponible que sur macOS et, depuis peu, sur Windows. Il n'existe pas d'application mobile, ce qui limite son utilité en tant qu'outil de dictée rapide et précis pour les équipes ou les professionnels en déplacement. Voici quelques : Wispr Flow n'est disponible que sur macOS et, depuis peu, sur Windows. Il n'existe pas d'application mobile, ce qui limite son utilité en tant qu'outil de dictée rapide et précis pour les équipes ou les professionnels en déplacement. Voici quelques modèles de notes de réunion utiles et des Outils d'IA pour la prise de notes

Forfait gratuit restrictif : le forfait gratuit limite l'utilisation à un nombre de mots par semaine. C'est à peine suffisant pour des réunions régulières, des séances de brainstorming ou la planification de contenu, surtout si votre objectif est d'améliorer la productivité grâce à des commandes vocales régulières

Aperçu des alternatives au flux Wispr

Voici notre liste des meilleures alternatives à Wispr Flow que vous pouvez essayer dès aujourd'hui pour transcrire facilement vos fichiers audio !

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, prise de notes par IA, documents, gestion des tâches, modèles de réunion Les particuliers ainsi que les équipes de taille moyenne à grande qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour leurs notes, leurs tâches et leur collaboration Forfait gratuit disponible, personnalisations possibles pour les entreprises Otter.ia Transcription en direct, identifiant de l'intervenant, résumés de réunion, intégration avec Zoom et Google Meet Particuliers, entrepreneurs indépendants et petites équipes ayant besoin de transcriptions en temps réel et de résumés de réunion Forfait gratuit disponible, forfait payant à partir de 16,99 $/mois pour les fonctionnalités premium Sonix. IA Prise en charge de plus de 40 langues, importation audio/vidéo, horodatage, vocabulaire personnalisé Freelances, créateurs de contenu et équipes internationales ayant besoin d'une transcription rapide, multilingue et d'une grande précision Essai gratuit disponible, forfait payant à partir de 10 $/heure pour la transcription Temi Tarifs abordables, interface simple, délais d'exécution rapides Particuliers et utilisateurs occasionnels (tels que les étudiants ou les journalistes) à la recherche d'un logiciel de transcription rapide et abordable À partir de 0,25 $ par minute d'audio, modèle de paiement à l'utilisation Descript Superposition audio, enregistrement d'écran, modification en cours multipiste et publication de podcasts Créateurs indépendants, podcasteurs et petites équipes médias combinant montage audio, vidéo et texte Forfait gratuit disponible, forfaits payants à partir de 24 $/mois MacWhisper Moteur IA Whisper, sans connexion Internet, offre l'assistance pour plusieurs langues Conversion voix-texte hors ligne pour les utilisateurs Mac Forfait Free disponible, licence unique pour la version Pro Dictanote Dictée hybride + saisie manuelle, outils de mise en forme, raccourcis vocaux Rédacteurs, blogueurs et étudiants qui activent/désactivent la dictée et la saisie au clavier dans une installation individuelle Forfait Free disponible, forfait payant à partir de 8 $/mois Tactiq Transcriptions pour Zoom, Google Meet, MS Teams, suivi des passages importants et résumés automatiques Équipes de petite et moyenne taille qui enregistrent et organisent les transcriptions de réunions issues de visioconférences Forfait Free disponible, forfait payant à partir de 12 $/mois Rev Transcription par IA et humaine, sous-titrage et assistance multilingue Équipes juridiques, médias et de recherche (de taille moyenne à grande) nécessitant une transcription d'une précision comparable à celle d'un humain Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Superwhisper Interface légère, prend en charge plusieurs entrées audio, aucun compte requis Professionnels et utilisateurs en entreprise soucieux de la confidentialité qui utilisent Whisper IA en local sur Mac et iOS Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 8,49 $/mois

La meilleure alternative au flux Wispr

Maintenant que vous avez un aperçu des meilleurs choix, examinons-les un par un pour trouver celui qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (Idéal pour les particuliers et les équipes qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour les tâches et la communication)

Rendez vos réunions 10 fois plus productives avec ClickUp AI Notetaker Capturez chaque détail de n'importe quelle discussion grâce à ClickUp AI Notetaker

La plupart des outils de reconnaissance vocale se limitent à la transcription. ClickUp va plus loin en transformant vos discussions en plans concrets.

Rendez vos réunions 10 fois plus productives avec ClickUp AI Notetaker

Imaginez que vous soyez en appel avec un client, en train de réfléchir à des idées, de discuter des prochaines étapes et d'attribuer des responsabilités à la volée. L'assistant de prise de notes IA de ClickUp se joint discrètement à la réunion (avec votre permission, bien sûr), enregistre la discussion et vous envoie dans votre boîte de réception une transcription claire et libellée, accompagnée d'un résumé intelligent des points clés et des actions à mener.

Enregistrez, transcrivez et résumez automatiquement vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Mais ce n'est qu'un début.

ClickUp Brain MAX – La productivité axée sur la voix

ClickUp AI Notetaker permet déjà de capturer et de résumer les réunions, mais ClickUp Brain MAX va encore plus loin grâce à une IA de bureau axée sur la voix qui connaît votre contexte de travail.

Avec Talk to Text, vous pouvez dicter des notes, des relances ou des tâches en mode mains libres et les voir instantanément mises en forme en documents ClickUp, tâches ou commentaires. L'outil prend en charge les liens intelligents vers les @mentions, les tâches et les documents, afin que vos commandes vocales se traduisent en actions concrètes sans clics supplémentaires.

Pourquoi Brain MAX améliore la prise de notes :

Documentation sans intervention manuelle avec mise en forme instantanée

Lie les tâches, les documents et les mentions directement à partir de commandes vocales

Recherche contextuelle dans ClickUp et les applications connectées

Sortie multilingue et ton ajustable

Exemple :

« Max, crée une tâche pour finaliser le guide d'intégration d'ici jeudi pour Jordan. » ✅ Tâche créée, date d'échéance fixée, équipe informée — sans rien avoir à taper.

« Max, crée une tâche pour finaliser le guide d'intégration d'ici jeudi pour Jordan. » ✅ Tâche créée, date d'échéance fixée, équipe informée — sans rien avoir à taper.

Collaborez et organisez vos notes avec ClickUp Docs

Dès la fin de la réunion, ces notes, créées dans ClickUp Docs, sont intégrées à votre espace de travail. Vous pouvez instantanément transformer les éléments mis en évidence en tâches ClickUp, les attribuer, définir des dates d'échéance et centraliser l'ensemble du contexte du projet. Ce type d'intégration des tâches permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde et élimine le besoin de passer d'un outil à l'autre. Vous pouvez également utiliser des modèles de listes de tâches pour démarrer plus rapidement.

Mettez instantanément en forme votre contenu, reliez des tâches et collaborez avec vos équipes pour des modifications détaillées grâce à ClickUp Docs

Comme tout se passe dans un espace partagé, la collaboration devient naturelle. Votre équipe peut modifier ensemble des notes grâce à la fonctionnalité de collaboration en direct de ClickUp, laisser des commentaires, mettre à jour l'avancement des tâches et rester sur la même longueur d'onde grâce aux notes partagées, sans perdre de vue la vision d'ensemble.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prise de notes par IA pour les réunions : Laissez l'outil de prise de notes rejoindre automatiquement les appels, enregistrer les discussions et générer des transcriptions accompagnées de résumés et d'éléments à prendre en compte

ClickUp Docs : Créez, modifiez et partagez des documents en temps réel, avec des commentaires intégrés, des mentions et des liens vers des tâches

Intégration des tâches à partir de notes : Transformez n'importe quelle partie d'un document ou d'une transcription en tâche avec des personnes assignées, des échéances et des étiquettes de projet

Collaboration en équipe intégrée : Modifiez des documents à plusieurs, attribuez des tâches de suivi, suivez les mises à jour et gérez les commentaires, le tout dans un seul environnement de travail partagé

ClickUp Brain avec commandes IA : résumez de longues notes, identifiez les prochaines étapes et réécrivez du contenu dans les documents ou dans les commentaires grâce à l'assistance résumez de longues notes, identifiez les prochaines étapes et réécrivez du contenu dans les documents ou dans les commentaires grâce à l'assistance IA de ClickUp

📮ClickUp Insight : ClickUp a constaté que 47 % des réunions durent une heure ou plus. Mais tout ce temps est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi sommes-nous sceptiques ? Seuls 12 % de nos répondants ont fait une évaluation positive de leurs réunions. Le suivi d'indicateurs tels que les actions à mener générées, les taux de suivi et les résultats peut révéler si les réunions plus longues apportent réellement de la valeur ajoutée. Les outils de gestion des réunions de ClickUp peuvent vous aider ! Capturez facilement les points d'action lors des discussions grâce à AI Notetaker, convertissez-les en tâches suivies et surveillez leur taux d'achèvement, le tout dans un espace de travail unifié. Identifiez les réunions qui génèrent réellement des résultats et celles qui ne font que faire perdre du temps à votre équipe !

Limites de ClickUp

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités, ce qui peut s'avérer un peu trop pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels qui débutent. Les utilisateurs soulignent souvent que la configuration des tableaux de bord, des vues et des flux de travail personnalisés demande un certain temps pour être maîtrisée

On signale parfois des ralentissements dans les environnements de travail de grande taille, en particulier lorsque des automatisations ou des intégrations lourdes sont utilisées

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 a partagé comment ClickUp a transformé la gestion interne des tâches de son agence :

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les tâches urgentes et de centraliser la communication.

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les tâches urgentes et de centraliser la communication.

2. Otter.ai (Idéal pour la transcription en temps réel et les résumés de réunion)

Otter.ai est un outil de reconnaissance vocale réputé, conçu pour les professionnels qui passent beaucoup de temps en réunion. Il offre une transcription en temps réel avec libellés des intervenants, et génère automatiquement des résumés et des transcriptions consultables. Que vous soyez en appel Zoom, en cours ou en entretien, Otter vous aide à rester concentré sans avoir à prendre de notes manuellement.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Identifiez les intervenants en temps réel pendant les réunions

Obtenez un aperçu rapide des moments clés sans avoir à lire la transcription complète

Intégrez facilement Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et bien d'autres via l'extension Chrome ou des intégrations natives

Partagez des transcriptions, ajoutez des commentaires et appliquez des étiquettes à vos collègues dans la transcription à l'aide d'outils de collaboration

Transcrivez où que vous soyez grâce aux applications pour iOS, Android et le Web

Limites d'Otter.ai

La précision de la transcription peut diminuer en cas de bruit de fond, d'accents prononcés ou de paroles qui se chevauchent

L'identification des locuteurs nécessite souvent des ajustements manuels pour fonctionner de manière cohérente dans un contexte de groupe

Le forfait Free comprend un nombre limité de minutes de transcription, ce qui peut s'avérer insuffisant pour une utilisation régulière

Les fonctionnalités avancées telles que le résumé en temps réel, la collaboration en équipe et les contrôles d'administration ne sont disponibles que dans les forfaits payants haut de gamme

Tarifs d'Otter.ai / IA

Forfait de base : Gratuit

Forfait Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 30 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un critique de G2 dit à propos d'Otter.ai :

Un outil de prise de notes efficace proposant de bons résumés, des éléments à mener et des intégrations utiles

Un outil de prise de notes efficace proposant de bons résumés, des éléments à mener et des intégrations utiles

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Otter IA

3. Sonix. IA (Idéal pour une transcription rapide, multilingue et très précise)

Sonix.ai est idéal pour les créateurs de contenu et les équipes qui ont besoin d'une transcription rapide et très précise dans plus de 40 langues. Vous pouvez télécharger des fichiers audio ou vidéo, obtenir rapidement des transcriptions avec libellés des locuteurs et horodatage, et les modifier directement dans le navigateur. Il prend en charge la saisie multilingue, permet aux utilisateurs de parler librement et inclut des fonctionnalités intelligentes telles que des résumés et des options d'exportation.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix. IA

Transcrivez des fichiers audio et vidéo dans plus de 40 langues pour les équipes internationales et les créateurs

Obtenez des transcriptions en quelques minutes, l'idéal pour des délais d'exécution rapides

Appliquez des étiquettes aux intervenants et ajoutez des repères temporels au niveau des mots pour faciliter la navigation

Modifiez, surlignez et collaborez directement depuis l'interface Web

Exportez vos transcriptions au format TXT, DOCX, PDF, SRT et bien d'autres encore pour les partager et les réutiliser facilement

Limites de Sonix.ia

Ne comprend pas d'enregistreur vocal IA intégré. Les utilisateurs doivent télécharger des fichiers audio ou vidéo

La précision peut diminuer dans les environnements bruyants ou en cas de chevauchement des dialogues

L'essai gratuit a une limite et les tarifs peuvent ne pas être adaptés à une utilisation intensive et continue

Tarifs de Sonix.ia

Essai gratuit disponible

Forfait Standard (paiement à l'utilisation) : 10 $/heure pour la transcription

Forfait Premium : 16,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) + 5 $ par heure de transcription

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée pour 5 utilisateurs ou plus

Évaluations et avis sur Sonix.ia

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Sonix. IA ?

Voici ce qu'en dit un critique sur G2:

Sonix. IA est un outil fantastique pour transcrire vos messages vocaux professionnels où que vous soyez et les organiser.

Sonix.ai est un outil fantastique pour transcrire vos messages vocaux professionnels où que vous soyez et les organiser.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de reconnaissance vocale

4. Temi (Idéal pour des transcriptions rapides et abordables nécessitant un minimum de modifications en cours)

Temi est conçu pour être rapide et simple. C'est un outil de transcription léger qui fournit des résultats rapides à l'un des prix les plus bas du marché. Avec sa tarification forfaitaire et son éditeur facile à utiliser, c'est l'outil préféré des professionnels indépendants tels que les journalistes, les étudiants et les créateurs de contenu.

Vous pouvez télécharger votre fichier audio, obtenir une transcription en quelques minutes et la peaufiner à l'aide de l'éditeur intégré de Temi. Ce service fonctionne mieux avec un son clair et un minimum de bruit de fond — idéal pour les entretiens en tête-à-tête, les conférences ou les enregistrements de podcasts.

Bien qu'il ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration ni de flux de travail pour les tâches, Temi se distingue lorsque le prix et la rapidité sont vos priorités absolues.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Bénéficiez de l'un des tarifs de transcription les plus bas du marché. Pas d'abonnement, pas d'engagement mensuel, pas de paliers d'utilisation

Recevez vos transcriptions dans les 5 à 10 minutes suivant le téléchargement, même pour les fichiers plus longs

Lisez les fichiers audio, suivez les repères temporels et effectuez la modification du texte ligne par ligne

Téléchargez la version épurée de votre transcription au format TXT, SRT ou PDF pour la partager ou la publier

Limitations de Temi

Ne fournit pas d'assistance pour la transcription en direct ni pour les fonctionnalités d'intégration des réunions

La précision peut diminuer dans les enregistrements comportant du bruit de fond ou des voix qui se chevauchent

Pas de fonctionnalités de collaboration ni de gestion de projet

Tarifs de Temi

Essai gratuit disponible

0,25 $ par minute d'audio (paiement à l'utilisation)

Évaluations et avis sur Temi

Trustpilot : 4/5 (plus de 70 avis)

G2 : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Temi dans la vie réelle ?

Cet avis G2 partage :

Temi transcrit avec précision les enregistrements audio. Une fois transcrit, le contenu peut faire l'objet de modifications en cours.

Temi transcrit avec précision les enregistrements audio. Une fois transcrit, le contenu peut faire l'objet de modifications en cours.

💡 Conseil de pro : Si vous transcrivez manuellement des webinaires ou des visioconférences, utilisez des horodatages pour ancrer vos notes. Mettez la vidéo en pause et notez l'horodatage à côté de chaque point clé (par exemple, [03:42] Comment élaborer une feuille de route pour un projet). Cela vous permettra de revenir facilement sur les passages complexes sans avoir à revoir la vidéo dans son intégralité. Vous voulez plus de conseils ? Voici un guide rapide pour prendre efficacement des notes à partir d'une vidéo.

5. Descript (Idéal pour les créateurs qui combinent transcription, modification en cours audio et vidéo)

via Descript

Descript est l'outil préféré des podcasteurs, des spécialistes du marketing et des enseignants qui recherchent un moyen plus rapide de transcrire, d'éditer et de publier du contenu sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Il transforme automatiquement les enregistrements en texte, vous permettant ainsi de modifier des vidéos ou des voix off en modifiant simplement la transcription.

Vous pouvez supprimer les mots de remplissage, ajouter des légendes et préparer votre contenu pour la publication, le tout depuis un seul tableau de bord. Grâce à ses outils intégrés d'enregistrement d'écran, de collaboration en équipe et de publication, Descript aide les équipes créatives à passer de l'idée au contenu final en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez vos contenus audio et vidéo en effectuant simplement des modifications en cours sur la transcription. Coupez, réorganisez ou supprimez des sections sans utiliser d'éditeur d'échéancier traditionnel

Détectez et supprimez automatiquement les mots de remplissage tels que « euh », « hum » et les phrases répétées en un seul clic, pour un contenu plus clair et plus professionnel

Invitez les membres de votre équipe à collaborer en temps réel sur les transcriptions, les échéanciers et les modifications en cours, ce qui facilite la gestion des projets partagés

Enregistrez des tutoriels, des démonstrations ou des guides pas à pas en capturant directement l'écran dans Descript, puis effectuez les modifications en cours et publiez-les sans avoir besoin d'un autre outil

Ajoutez rapidement des sous-titres synchronisés à vos vidéos et exportez des fichiers de sous-titres pour améliorer l'accessibilité ou réutiliser vos contenus

Limites de Descript

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices en modification en cours d'audio ou de vidéo, malgré son interface simplifiée

Les fonctionnalités avancées, telles que la suppression des mots de remplissage et les exportations avancées, ne sont disponibles que dans les forfaits payants.

Tarifs de Descript

Forfait Free disponible

Forfait Hobbyist : 24 $ par utilisateur et par mois

Forfait créateur : 35 $ par utilisateur et par mois

Forfait Business : 50 $ par utilisateur et par mois

Forfait Enterprise : tarifs personnalisés pour les grandes équipes

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 partage à propos de son expérience avec Descript :

Idéal pour des montages vidéo et des transcriptions faciles, et bien plus encore. La modification en cours de vidéos et d'enregistrements audio est aussi simple que la modification d'un document ; vous n'avez donc pas besoin de savoir utiliser un logiciel de modification complexe pour mener à bien vos projets.

Idéal pour des montages vidéo et des transcriptions faciles, et bien plus encore. La modification en cours de vidéos et d'enregistrements audio est aussi simple que l'édition d'un document ; vous n'avez donc pas besoin de savoir utiliser un logiciel de modification en cours complexe pour mener à bien vos projets.

📖 À lire également : Les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane

6. MacWhisper (Idéal pour les utilisateurs Mac à la recherche d'une transcription hors ligne)

via MacWhisper

La confidentialité et la simplicité sont au cœur de MacWhisper. Conçu exclusivement pour macOS, il fonctionne entièrement sur votre appareil : aucune connexion Internet n'est requise et aucun stockage cloud n'est utilisé. Que vous transcriviez des entretiens, des réunions ou des brouillons de contenu, vos fichiers restent sur votre appareil et en sécurité.

MacWhisper utilise le modèle Whisper d'OpenAI pour fournir des transcriptions précises dans plusieurs langues. Vous pouvez télécharger des fichiers audio ou vidéo, afficher la transcription dans une interface claire et effectuer des modifications en cours sans vous soucier des problèmes de connexion ou de confidentialité.

C'est un choix fiable pour les professionnels qui accordent de l'importance au contrôle de leurs données et recherchent un outil de transcription léger et hors ligne qui fonctionne tout simplement.

Les meilleures fonctionnalités de MacWhisper

Transcrivez des fichiers audio et vidéo directement sur votre Mac sans avoir besoin d'une connexion Internet

Utilisez l'un des modèles de reconnaissance vocale open source les plus précis pour obtenir des résultats de haute qualité, quel que soit l'accent ou la langue

Assistance pour la transcription dans des dizaines de langues, ce qui en fait un outil utile pour les projets internationaux ou les équipes multilingues

Restez concentré sur votre travail, sans fenêtres contextuelles inutiles ni éléments superflus

Achetez une seule fois et utilisez-le à vie, grâce à un modèle tarifaire simple sans frais récurrents.

Limites de MacWhisper

Disponible uniquement sur macOS. Il n'existe pas de version pour Windows ni pour mobile.

Ne propose pas de transcription en temps réel ni d'intégration aux réunions en direct

Ne dispose pas d'outils de collaboration intégrés ni de fonctionnalités de gestion des tâches pour une utilisation au sein de l'équipe

Tarifs de MacWhisper

Licence personnelle : environ 64 $ (paiement unique) [59 €]

5 licences : environ 270 $ au total / environ 54 $ par licence [249 € / 49 €]

10 licences : environ 490 $ au total / environ 49 $ par licence [450 € / 45 €]

20 licences : environ 870 $ au total / environ 44 $ par licence [799 € / 39 €]

50 licences : environ 2 070 $ au total / environ 41 $ par licence [1 899 € / 38 €]

Note : les prix réels peuvent varier légèrement en fonction des taux de change en vigueur.

Évaluations et avis sur MacWhisper

Gumroad : 4,9/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs de MacWhisper ?

Voici ce qu'un critique de Product Hunt a partagé au sujet de son expérience avec MacWhisper :

Une application incroyablement utile pour la transcription sur appareil. Je l'utilise à la fois pour transcrire des notes vocales en texte et pour créer des transcriptions automatiques à partir de vidéos en ligne pour mes notes.

Une application incroyablement utile pour la transcription sur appareil. Je l'utilise à la fois pour transcrire des notes vocales en texte et pour créer des transcriptions automatiques à partir de vidéos en ligne pour mes notes.

👀 Le saviez-vous ? Notre sondage sur l'efficacité des réunions a révélé que, si 47 % des réunions durent une heure ou plus, 14 % des personnes interrogées parviennent à conclure leurs réunions en seulement 15 minutes. Un pourcentage modeste mais significatif qui prouve qu'il est possible d'organiser des réunions rapides et efficaces.

7. Dictanote (Idéal pour les rédacteurs qui souhaitent allier dictée et modification en cours)

via Dictanote

Dictanote est idéal pour les rédacteurs, les étudiants et les professionnels qui souhaitent passer de la saisie au clavier à la saisie vocale sans interrompre leur processus de rédaction. Il fonctionne dans votre navigateur avec une interface épurée, semblable à celle de Google Docs, et intègre une fonction de reconnaissance vocale.

Vous pouvez parler naturellement ou taper du texte au milieu d'un document, organiser votre contenu à l'aide d'étiquettes et gérer vos projets à l'aide de « carnets » distincts. Pour tous ceux qui combinent dictée et saisie manuelle, Dictanote permet de tout centraliser en un seul endroit. Comme il fonctionne entièrement dans le navigateur sans intégrations lourdes, il reste réactif même sur des appareils plus lents ou plus anciens.

Les meilleures fonctionnalités de Dictanote

Modifiez le texte au fur et à mesure que vous parlez grâce à l’assistance pour la ponctuation automatique. Cela vous fait gagner du temps lors de la mise au point finale et vous aide à produire instantanément des notes plus soignées.

Utilisez le moteur de reconnaissance vocale intégré à votre appareil, comme Google Speech dans Chrome. Cela réduit votre dépendance à une connexion Internet rapide et préserve davantage la confidentialité de vos données vocales

Mettez vos notes en gras, en italique, soulignez-les et mettez-les en forme pendant que vous dictez. Cela est utile pour tous ceux qui rédigent des contenus longs ou organisent des notes structurées

Lancez, mettez en pause ou arrêtez la dictée à l'aide de simples commandes clavier, ce qui vous permet de capturer facilement vos idées tout en effectuant plusieurs tâches à la fois

Limites de Dictanote

Limité à Google Chrome sur bureau, ce qui exclut les utilisateurs d'autres navigateurs ou ceux qui ont besoin d'un accès mobile

Pas de synchronisation ni de sauvegarde dans le cloud : les notes restent donc stockées localement, sauf si elles sont exportées manuellement. Cela peut présenter un risque pour les utilisateurs qui travaillent sur plusieurs appareils ou qui ont besoin d'une synchronisation automatique.

Ne fournit pas d'assistance pour les fichiers audio préenregistrés, ce qui le rend inadapté à la transcription d'entretiens ou de réunions existants

Tarifs de Dictanote

Free

Pro : 8 $ par mois

Évaluations et avis sur Dictanote

Chrome Web Store : 2,7/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Dictanote dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un utilisateur du Chrome Web Store partage à propos de son expérience avec Dictanote :

Cela a plutôt bien fonctionné hier, avec une précision d'environ 90 %, comme promis. Cependant, cela ne fonctionne pas du tout ce matin, avec une précision d'environ 50 %. Même avec une précision de 90 %, j'aurais pu taper le tout plus rapidement qu'il ne m'a fallu pour dicter puis faire des corrections.

Cela a plutôt bien fonctionné hier, avec une précision d'environ 90 %, comme promis. Cependant, cela ne fonctionne pas du tout ce matin, avec une précision d'environ 50 %. Même avec une précision de 90 %, j'aurais pu taper le tout plus rapidement qu'il ne m'a fallu pour dicter puis faire les corrections.

8. Tactiq (Idéal pour capturer et organiser les transcriptions de réunions de vidéo)

via Tactiq

Vous est-il déjà arrivé de terminer un appel Zoom sans vous souvenir qui avait promis de faire quoi ? Tactiq vous aide à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.

Cette extension Chrome capture les transcriptions en direct de Google Meet, Zoom et Microsoft Teams, et vous permet de mettre en évidence les moments clés et de les transformer en éléments à mener, le tout pendant la réunion. Elle s'affiche discrètement sur le côté de votre écran, vous permettant ainsi de rester concentré sur la discussion sans avoir à chercher vos notes.

Vous pouvez apposer des étiquettes sur les points importants, attribuer des tâches de suivi et exporter tout vers des outils tels que Google Docs, Notion ou votre CRM. Comme il fonctionne dans votre navigateur et ne participe pas aux réunions en tant que participant, il évite les problèmes de confidentialité souvent associés aux bots de réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Travaillez en toute fluidité avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams sans avoir besoin de bots ni d'autorisations supplémentaires

Notez les éléments à mener, les décisions et les informations clés pendant la réunion afin de pouvoir les consulter facilement par la suite

Résumez vos réunions, rédigez des e-mails de suivi ou créez des tickets Jira en un clin d'œil

Envoyez vos transcriptions et vos extraits directement vers Google Docs, Notion, Slack ou votre CRM sans avoir à copier-coller

Limites de Tactiq

Ne fonctionne que sur ordinateur de bureau avec le navigateur Chrome, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs mobiles ou les équipes utilisant Safari ou Firefox

Certaines fonctionnalités, telles que l'intégration CRM et l'historique de transcription étendu, sont réservées aux forfaits payants de niveau supérieur.

Tarifs de Tactiq

Forfait Free : fonctionnalités et exportations limitées

Forfait Pro : 12 $ par utilisateur et par mois

Forfait équipe : 20 $ par utilisateur et par mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Tactiq dans la vie réelle ?

Voici ce qu'en dit un critique sur G2:

La manière la plus simple de transcrire vos réunions. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais ma préférée est sans doute les résumés générés par l'IA.

La manière la plus simple de transcrire vos réunions. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais ma préférée est sans doute les résumés générés par l'IA.

📖 À lire également : Comment rédiger un compte-rendu de réunion efficace

9. Rev (Idéal pour la transcription humaine avec une grande fiabilité)

via Rev

Tous les outils de reconnaissance vocale ne parviennent pas à concilier rapidité et précision, mais Rev y parvient. Fort de plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de la transcription, il allie l'efficacité de l'IA à une précision digne de l'humain pour les secteurs où chaque mot compte.

Que vous soyez un journaliste ayant besoin de transcriptions recevables devant les tribunaux, une équipe juridique préparant des contre-interrogatoires ou un chercheur passant au crible des heures d'entretiens, Rev vous offre des options flexibles, allant de transcriptions rapides générées par l'IA à des transcriptions humaines d'une grande précision.

Il propose également des fonctionnalités telles qu'un assistant IA pour mettre en avant des citations et des thèmes, des transcriptions modifiables, ainsi que des intégrations avec Zoom, Teams et Google Meet.

Les meilleures fonctionnalités de Rev

Choisissez entre l'IA pour plus de rapidité ou la transcription humaine pour une précision supérieure à 99 %.

Générez automatiquement des résumés, mettez en évidence des citations et identifiez les thèmes clés à partir des transcriptions. Cette fonctionnalité est très utile si vous devez assurer le suivi après un entretien ou extraire les points les plus importants de longues discussions

Identifiez les schémas récurrents et les contradictions dans plusieurs transcriptions, ce qui est idéal pour les équipes juridiques, médiatiques et de recherche

Effectuez des modifications en cours tout en écoutant, suivez les modifications et collaborez dans un environnement de travail partagé

Enregistrez où que vous soyez ou effectuez une connexion avec Zoom, Meet et Teams pour transcrire automatiquement vos réunions

Limites de Rev

Pas d’assistance pour la transcription en temps réel pour les évènements en direct ou les webinaires

La transcription humaine peut s'avérer coûteuse pour les contenus plus longs

Quelques rapports d'erreurs d'identification des locuteurs et des inquiétudes concernant l'utilisation des données pour l'entraînement de l'IA

Tarification Rev

Free : 45 minutes de 45 minutes de transcription /IA par mois

Basic : 14,99 $ par utilisateur et par mois

Pro : 34,99 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Rev dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un critique de G2 dit à propos de Rev :

Notre agence utilise Rev presque quotidiennement pour obtenir des brouillons générés par IA quasi instantanés pour les dépositions. Nos clients apprécient particulièrement les liens partageables qui synchronisent la transcription avec la vidéo. Le résumé généré par IA et le bot de questions sont également excellents, et nous attendons avec impatience leur développement.

Notre agence utilise Rev presque quotidiennement pour fournir des brouillons générés par IA quasi instantanés pour les dépositions. Nos clients apprécient particulièrement les liens partageables qui synchronisent la transcription avec la vidéo. Le résumé généré par IA et le bot de questions sont également excellents, et nous attendons avec impatience leur développement.

👀 Le saviez-vous ? 49 % des personnes ayant répondu à notre sondage sur l'efficacité des réunions prennent encore des notes à la main — une tendance surprenante à l'ère du tout numérique. Ce recours au stylo et au papier peut être une préférence personnelle ou le signe que les outils de prise de notes numériques ne sont pas pleinement intégrés aux flux de travail.

10. Superwhisper (Idéal pour les utilisateurs d’entreprises qui recherchent la précision de Whisper IA dans une interface épurée)

via SuperWhisper

Superwhisper est un puissant outil de transcription hors ligne pour macOS et iOS, conçu pour les utilisateurs d'entreprises. Il utilise le framework Whisper.cpp et fonctionne entièrement sur l'appareil, garantissant ainsi une confidentialité totale des données.

Ce qui le distingue, c'est son formatage contextuel et l'assistance pour les flux de travail IA personnalisables, permettant aux équipes de définir des règles de post-traitement à l'aide du traitement du langage naturel. Il est idéal pour transcrire des contenus sensibles, tels que des notes juridiques ou médicales, sans avoir recours à des services cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Superwhisper

Travaillez entièrement sur votre appareil, en utilisant des modèles d'IA locaux sans envoyer aucune donnée vers le cloud

Adaptez le format de sortie en fonction de l'application que vous utilisez. Par exemple, le contenu est mis en forme comme un e-mail dans l'application Mail ou sous forme de liste à puces lors de la transcription dans Notes.

Ajoutez des instructions en langage naturel pour affiner vos transcriptions

Gérez les termes spécifiques aux champs tels que la santé, le droit et la recherche avec une plus grande précision, grâce à son système de reconnaissance avancé

Bénéficiez du contrôle de version, de la modification en cours collaborative et d'intégrations avec des outils d'IA tels que GPT-4o et Claude 3.5 pour peaufiner vos transcriptions et extraire rapidement des résumés

Stockez tous vos fichiers localement avec un chiffrement de bout en bout, garantissant ainsi la sécurité de vos données sensibles et le respect des normes de confidentialité

Limites de Superwhisper

Nécessite un matériel Mac récent (M2 ou supérieur) pour la transcription en temps réel à l'aide des plus grands modèles d'IA, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs disposant d'appareils plus anciens

L'absence de fonction d'identification des locuteurs rend plus difficile la distinction entre plusieurs voix lors d'entretiens ou de réunions

La mise en place de fonctionnalités avancées telles que les modes personnalisés et le post-traitement par IA nécessite un apprentissage fastidieux, en particulier pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs de Superwhisper

Forfait Free gratuit disponible

Pro : 8,49 $/mois

Abonnement annuel : 84,99 $/an

À vie : 249,99 $

Évaluations et avis sur Superwhisper

App Store : 4,9/5 (plus de 1 200 avis)

Product Hunt : 5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Superwhisper ?

Voici ce qu'un utilisateur a écrit sur Product Hunt à propos de Superwhisper :

Quel logiciel utile ! Je me rends compte que je rédige davantage de documents et d'e-mails, et de meilleure qualité, grâce à lui, car il permet d'effectuer des entrées de texte très rapidement.

Quel logiciel utile ! Je me rends compte que je rédige davantage de documents et d'e-mails, et de meilleure qualité, grâce à lui, car il permet d'effectuer des entrées de texte très rapidement.

📖 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour prendre des notes de réunion

Comment choisir la bonne alternative au flux Wispr

Les outils de conversion de la parole en texte ne se limitent plus à la simple transcription. Leur véritable valeur réside dans ce que vous pouvez faire de ces transcriptions une fois la réunion terminée.

Avec des outils comme ClickUp, vous disposez d'un système complet pour transformer vos idées en actions. Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez enregistrer vos réunions, générer des résumés intelligents et créer instantanément des tâches à partir des points clés.

Avec ClickUp Docs, votre équipe peut collaborer sur des notes, les lier à des tâches et tout organiser en un seul endroit

Bien sûr, d'autres outils excellent dans différents domaines. Otter.ai et Sonix sont parfaits pour une transcription rapide basée sur l'IA. Rev vous offre des résultats d'une grande précision, vérifiés par des humains. MacWhisper et Superwhisper sont parfaits pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité qui ont besoin d'un traitement hors ligne.

Le choix de l'outil idéal dépend vraiment de la nature de votre flux de travail et du mode de fonctionnement de votre équipe.

Commencez par découvrir les démos et les essais gratuits de plateformes flexibles telles que ClickUp. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour choisir la meilleure solution pour la prochaine phase de croissance de votre équipe.