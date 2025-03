Comment faire un suivi après un entretien : À faire, à ne pas faire et exemples

Vous avez passé un premier tour d'entretien rigoureux pour le poste de vos rêves.

Vous attendez maintenant l'appel qui pourrait changer le cours de votre carrière. À ce stade, il est naturel de ressentir une myriade d'émotions et de vous demander si vous devez prendre des nouvelles.

C'est alors que, pour maintenir la discussion, vous envoyez un e-mail de suivi après l'entretien.

Le suivi réaffirme votre intérêt pour l'offre d'emploi et permet au recruteur ou au responsable de l'embauche de vous garder à l'esprit. Alors qu'auparavant vous envoyiez une note manuscrite, aujourd'hui il vous suffit d'envoyer un e-mail rapide.

Comment assurer le suivi d'un entretien ? Lisez la suite pour connaître les bonnes pratiques pour rédiger le message parfait.

En prime, nous partagerons avec vous des modèles d'e-mails de suivi efficaces, ainsi que des outils pour vous aider à faire ce travail.

Le rôle du suivi dans la réussite de la recherche d'emploi

Voici quatre façons dont un abonné joue un rôle essentiel dans l'issue de votre candidature.

1. Fait preuve d'initiative et de professionnalisme

Qu'il s'agisse d'une note de remerciement après un entretien ou d'une lettre demandant un statut pour le processus d'embauche, une bonne l'étiquette de l'e-mail peut renforcer votre candidature et démontrer que vous apporterez le même niveau de professionnalisme au poste.

2. Ouvre la voie à des opportunités futures

Même si vous ne décrochez pas le rôle actuel, la possibilité de rester dans le collimateur de l'entreprise en laissant votre profil se développer dans sa base de données grâce à votre abonné peut être un grand avantage. Vous augmentez vos chances d'être pris en considération pour d'autres rôles qui pourraient se présenter ultérieurement.

C'est également le moment idéal pour explorer les possibilités suivantes les modèles de plans de carrière pour forfaiter d'autres opportunités.

3. Répond à des préoccupations ou à des clarifications

Un abonné bien placé vous permet d'aborder les points qui, selon vous, n'ont pas été abordés au cours de l'entretien.

Par instance, disons que vous postulez pour un rôle dans le domaine du marketing et que l'équipe n'est pas sûre de votre expérience en matière de campagnes PPC. Un message de suivi décrivant vos contributions dans ce domaine, avec des résultats fondés sur des données, pourrait être la preuve qui favorise votre candidature.

4. Vous permet de rester concentré

Un message succinct aux responsables de l'embauche ou aux recruteurs réitérant vos qualifications et votre enthousiasme peut vous rendre mémorable, en particulier lorsque la décision est prise entre vous et un autre candidat.

Cet e-mail supplémentaire peut faire pencher la balance en votre faveur.

Bonnes pratiques pour assurer un suivi après un entretien

Techniquement, l'envoi d'un e-mail de suivi revient à entretenir la discussion.

1. Restez simple pour un maximum d'impact

N'incluez pas de pièces jointes inutiles, comme un CV, surtout si le recruteur ou le responsable du recrutement dispose déjà de vos informations. Cela peut donner l'impression que vous êtes désorganisé ou que vous n'êtes pas attentif aux détails. Ajoutez des informations réellement pertinentes et utiles à la discussion.

2. Adaptez votre message à chaque interlocuteur

Faites référence à des sujets spécifiques que vous avez abordés avec chacun d'eux, comme un projet qu'ils ont mentionné ou un défi auquel ils sont confrontés.

Par exemple, si vous avez parlé de Outils d'écriture IA au cours de l'entretien, mentionnez comment vous pouvez les exploiter pour rationaliser leurs systèmes et processus de flux de travail existants. Cela montre votre souci du détail et souligne à nouveau votre intérêt sincère pour le rôle.

3. Utilisez le bon style et les bonnes phrases

Lorsque vous rédigez des e-mails de suivi, évitez d'utiliser un langage qui pousse le responsable du recrutement ou le recruteur à répondre immédiatement. Les processus d'embauche sont différents pour chaque entreprise et peuvent parfois prendre du temps.

la mauvaise façon de faire : "Si je n'ai pas de nouvelles d'ici la fin de la journée, j'en déduirai que vous n'êtes plus intéressé" - paramètre négatif

la bonne manière : "Je comprends que le processus prend du temps, et je suis heureux d'attendre une mise à jour quand cela me convient"-montre que vous respectez leur échéancier

4. Tirer le meilleur parti des temps d'arrêt

En attendant, vous pouvez suivre des cours en ligne ou travailler sur un projet qui améliore vos paramètres, par exemple en vous familiarisant avec de nouvelles technologies de l'information et de la communication conseils pour les entretiens à distance pour augmenter vos chances d'être candidat à l'avenir. Vous pouvez également en profiter pour apprendre comment rédiger une proposition d'emploi .

En outre, restez engagé sur le marché du travail en vous adressant à votre réseau professionnel pour obtenir des conseils ou de nouvelles opportunités. Examinez ce qui a bien fonctionné lors de vos précédents entretiens et ce que vous pouvez améliorer - corrigez vos propres modèles d'entretien à consulter ensuite.

💡Pro Tip: Si vous attendez un retour sur un rôle marketing, suivez un cours en ligne rapide sur des plateformes telles que Google Analytics. Cela montre de l'initiative et vous maintient à la pointe, ce que vous pouvez mentionner lors du suivi pour démontrer votre engagement en faveur de la croissance.

4. Bien choisir son moment

Pour que le travail de suivi soit optimal, le choix du moment est primordial. Envoyez une note de remerciement dans les 24 heures suivant l'entretien, puis attendez 3 à 5 jours avant d'envoyer un e-mail de suivi.

Trouvez le bon équilibre entre persistance et patience.

Structure d'un e-mail de suivi efficace

Comment faire pour rédiger un e-mail de suivi qui soit professionnel, clair et bien reçu ?

Quels mots ou expressions devez-vous utiliser ?

Quel style de voix devez-vous maintenir ?

Répondons à toutes ces questions une à une.

1. Ligne de l'objet

Commencez par une ligne d'objet concise et claire qui reflète l'objectif de votre e-mail et attire l'attention du recruteur ou du responsable de l'embauche.

Un objet simple et professionnel comme "Merci de m'avoir fait passer l'entretien" ou "Suivi de l'entretien le [jour/date]" fonctionne bien.

💡Pro Tip: Si vous ne donnez pas suite à votre entretien le jour même, mentionnez la date ou le jour de la semaine dans l'objet du message. Les responsables du recrutement organisent souvent des entretiens sur plusieurs jours ou semaines, ils apprécieront donc votre précision.

2. Salutation

Adressez-vous à la personne qui vous a fait passer l'entretien par son nom. Une salutation personnelle telle que "Bonjour [Nom de la personne interrogée]" est appropriée. Cela montre que vous avez prêté attention à la manière dont la personne s'est présentée au cours de l'entretien.

❌ Évitez les termes génériques tels que "À qui de droit" ou les termes informels tels que "Cher"

3. Ligne d'ouverture

Commencez votre e-mail en remerciant votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré. Exprimez votre reconnaissance pour l'opportunité qui vous a été donnée de discuter du rôle, et mentionnez les aspects positifs de la discussion ou de l'entreprise qui ont retenu votre attention.

4. Corps de l'e-mail

Dans le corps du message, réaffirmez votre intérêt pour la position. Faites référence à un élément spécifique de l'entretien pour montrer clairement que vous avez participé à la discussion. Par exemple, mentionnez un projet ou une dynamique d'équipe qui vous a enthousiasmé au cours de la discussion.

5. Ligne de conclusion

Concluez en exprimant votre désir d'avancer dans le processus d'embauche. Faites-lui savoir que vous êtes à sa disposition pour lui fournir des informations ou des documents supplémentaires si nécessaire.

Indiquez que vous attendez avec impatience une réponse de leur part.

Rédiger des e-mails de suivi avec ClickUp Brain

Rédiger l'e-mail de suivi parfait qui montre que vous êtes impatient de rejoindre l'organisation et que vous êtes la bonne personne pour le poste demande beaucoup de réflexion. ClickUp Brain , le AI Writer for Work intégré à ClickUp, vous aide à donner le meilleur de vous-même.

Qu'il s'agisse d'une note de remerciement ou d'un suivi sur le statut de votre candidature, ClickUp Brain rédige la copie pour vous avec le bon ton et la bonne clarté, tout en vérifiant l'orthographe dans vos documents et vos tâches - sans aucun plugin ou extension.

Créez l'e-mail de suivi parfait avec ClickUp Brain

ClickUp Brain fait également office de **Gestion des connaissances par l'IA$a, vous permettant d'accéder instantanément aux informations relatives à l'ensemble de vos tâches, documents et projets. Vous avez besoin de savoir quand votre prochain abonné doit être envoyé ? Ou peut-être cherchez-vous les notes que vous avez prises lors d'un entretien ?

Demandez simplement à ClickUp Brain.

💡Pro Tip: Après un entretien, téléchargez un mémo vocal ou des notes dans ClickUp et laissez l'IA générer une transcription ou un résumé qui met en évidence les points importants. Utilisez cela pour préparer votre communication de suivi.

1. Suivi après un entretien téléphonique

Sujet : Enthousiaste à propos de [Titre du poste] - Merci de m'avoir appelé !

Bonjour [Nom de l'interlocuteur],

J'espère que cet e-mail vous trouvera en bonne santé.

Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi le [Jour/Date] au sujet de la position [Titre du poste] chez [Nom de l'entreprise]. J'ai été ravi d'en savoir plus sur le rôle et le fonctionnement de l'équipe.

Le fait que \N[détail ou aspect spécifique abordé\N] fasse partie du rôle me rend encore plus enthousiaste quant à l'opportunité qui m'est offerte. Je pense que mon [mentionnez une compétence ou une expérience pertinente \N] conviendra parfaitement à votre équipe.

N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'autres informations de ma part dans le cadre de la poursuite du processus d'embauche.

Je vous remercie encore une fois et j'espère avoir bientôt de vos nouvelles.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

\N- [Nom complet]

\N- [Numéro de téléphone \N]

\Profil LinkedIn

2. Suivi après un entretien en personne

Sujet : Merci pour cette excellente réunion

Bonjour [Nom de l'enquêteur],

Je tenais à vous remercier pour la réunion que vous avez eue avec moi aujourd'hui. J'apprécie le temps que vous avez pris pour m'expliquer les attentes liées au rôle de \N[Titre du poste\N] et me faire visiter le bureau.

J'ai pu me faire une idée de la dynamique et de l'énergie de l'équipe, ce qui m'a laissé une forte impression.

Le projet que vous avez mentionné, [insérer des détails spécifiques], semble être un défi brillant, et je suis ravi d'apporter mes [compétences ou qualifications particulières] à votre équipe pour contribuer à sa réussite.

Vous avez également mentionné qu'il pourrait y avoir une autre série d'entretiens ou d'évaluations techniques. N'hésitez pas à me communiquer les détails dès que possible, et je m'y attellerai.

Je vous remercie encore pour le temps que vous m'avez accordé.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

\N- [Nom complet]

\N- [Numéro de téléphone \N]

\Profil LinkedIn

3. Suivi après un entretien final

Sujet : Réflexion sur notre dernière discussion

Bonjour [Nom de l'enquêteur],

Je vous remercie, ainsi que l'équipe, pour cet entretien. L'évaluation des compétences a constitué un défi intéressant, et j'ai également apprécié notre réunion en personne.

Dans l'ensemble, l'expérience a été à la fois instructive et enrichissante. Je suis impressionné par le professionnalisme de toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé à chaque étape.

Maintenant que j'ai achevé l'entretien final, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comme mon portfolio ou d'autres documents. Il vous suffit d'un message et je serai heureux de vous fournir tout ce dont vous avez besoin.

Je vous remercie et me réjouis d'avoir bientôt de vos nouvelles.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Nom complet]

\N- [Numéro de téléphone \N]

\Profil LinkedIn

Adopter une stratégie de suivi : Surmonter les défis courants en matière de suivi

Étape 1 : Réfléchir et rester curieux

Avant de rédiger cet e-mail de suivi, prenez le temps de réfléchir à vos intentions. Si votre seule motivation est de décrocher cette offre, l'e-mail risque de paraître trop transactionnel, ce qui fera probablement plus de mal que de bien.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création d'un message réfléchi et constructif qui invite à un véritable échange d'idées.

Soulignez un sujet ou un détail de l'entretien qui a éveillé votre intérêt - peut-être le responsable du recrutement a-t-il discuté avec vous de ce qui suit comment utiliser l'IA dans l'e-mail la communication.

✅ Posez des questions réfléchies sur le rôle/l'entreprise et partagez des conseils pratiques.

Votre abonné doit trouver un équilibre entre la curiosité et le professionnalisme.

Étape 2 : Rester fidèle à soi-même

Lorsque vous vous efforcez de rédiger l'e-mail de suivi parfait, il peut être facile de penser que vous devez véhiculer une certaine image ou impression...

En vous présentant de manière authentique lors du processus d'embauche, vous pouvez vous assurer que vous vous retrouverez sur un lieu de travail où vous vous sentirez accepté et responsabilisé.

De même, les personnes auxquelles vous vous adressez essaient probablement de constituer une équipe confortable et cohérente. L'entretien d'embauche offre une plateforme pratique pour déterminer si vos styles de communication et vos valeurs sont compatibles.

tout au long de votre recherche d'emploi, restez fidèle à qui vous êtes, à ce que vous offrez et à ce que vous recherchez, et montrez-vous tel que vous êtes dans toutes vos communications.

Étape 3 : Respecter les limites

Veillez à interagir avec le principal point de contact avec lequel vous avez été en contact pour le rôle de l'emploi.

Si vous ressentez le besoin de faire un suivi avec quelqu'un d'autre, faites référence à vos interactions précédentes avec son collègue et demandez-lui gentiment des nouvelles.

❌ Évitez de vous adresser de manière agressive à plusieurs personnes de l'entreprise pour obtenir rapidement des informations.

Étape 4 : Respectez son échéancier

Lorsque vous faites un suivi avec le recruteur ou le responsable, n'oubliez pas leur échéancier. S'ils vous ont dit qu'ils avaient besoin de deux semaines pour être prêts pour les étapes suivantes, donnez-leur les deux semaines complètes plus un jour ou deux pour tenir compte des retards avant de les contacter.

✅ Il existe des exceptions où un suivi plus rapide peut être approprié, par exemple lorsque vous recevez une offre d'emploi d'une autre entreprise.

Que vous soyez enclin à accepter l'autre offre ou à donner la priorité à cette opportunité, informez le recruteur du changement de votre échéancier afin que chacun puisse prendre une décision éclairée.

Étape 5 : Mise en place d'un flux de travail de suivi

Postuler à un emploi ne consiste jamais à attendre qu'une seule opportunité se présente. Il est probable que vous postuliez auprès de plusieurs entreprises, que vous exploriez différents rôles et que vous essayiez de tout mettre en ordre, ce qui peut s'avérer fastidieux.

Vous avez besoin d'un système pour effectuer un suivi stratégique. C'est pourquoi l'utilisation d'un puissant outil de gestion de projet et de tâches tel que ClickUp est essentiel. Voyons comment il peut nous aider. Tâches ClickUp sont au cœur de la gestion efficace de votre processus de suivi des entretiens. En tant que demandeur d'emploi, l'organisation précise de chaque suivi peut faire la différence entre un processus fluide et un processus chaotique.

Pour chaque entretien, créez une tâche avec le nom de l'interlocuteur, la société et le titre du poste - par exemple, "Suivi : Responsable marketing chez XYZ Corp

Planifiez, organisez et agissez sur n'importe quelle demande d'emploi avec les tâches ClickUp

Attribuez une date d'échéance spécifique pour l'envoi d'un e-mail de suivi, généralement dans les 24 à 48 heures suivant l'entretien, et définissez un niveau de priorité pour chaque tâche (par exemple, élevé pour les suivis importants).

Ajoutez des statuts tels que "Suivi nécessaire", "E-mail envoyé", "Test programmé" et "En attente de réponse" pour suivre votre candidature et vous assurer que rien n'est oublié.

Et le plus beau, c'est qu'il n'y a rien à perdre

Le meilleur, c'est qu'avec Automatisations ClickUp avec ClickUp, vous pouvez paramétrer des automatisations pour vous assigner des tâches de suivi après chaque entretien ou les transmettre à votre recruteur pour qu'il fasse le point sur les paramètres.

Par exemple, déclenchez un e-mail de remerciement 24 heures après chaque entretien ou définissez des rappels si une réponse n'a pas été reçue dans un certain délai. Une fois votre e-mail de suivi envoyé, le statut de la tâche peut passer automatiquement de "Suivi nécessaire" à "En attente de réponse"

Si vous recherchez un hub dynamique pour organiser vos notes d'entretien, vos modèles de suivi et vos recherches, ClickUp Documents ne vous décevra pas.

Après chaque entretien, notez immédiatement dans votre document les points clés et les enseignements tirés de la discussion. Il peut s'agir du nom de l'interlocuteur, des questions qu'il a posées et de tout ce que vous souhaitez mentionner dans votre e-mail de suivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/add-a-brief-summary-at-the-top-of-meeting-notes-in-clickup-docs-1400x1161.png Comment assurer le suivi d'un entretien à l'aide de notes de réunion dans ClickUp Docs ? /$$img/

Intégrer des widgets dans vos documents ClickUp pour gérer les échéances des tâches et mettre à jour les statuts

💡Pro Tip: Utilisez la fonctionnalité des pages imbriquées dans ClickUp Docs pour organiser vos notes par étape de l'entretien (par exemple, entretien téléphonique, sur site, tour final) pour un suivi plus clair de la progression.

Ce n'est pas tout.

Utilisez la fonction Modèle de recherche d'emploi par ClickUp pour simplifier votre recherche d'emploi. C'est un outil formidable, surtout si l'on jongle avec plusieurs candidatures simultanément.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Search-Template.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Suivre la progression de chaque candidature, qu'elle soit "ouverte", "en cours d'entretien" ou "achevée"

Classer les listes d'offres d'emploi par catégorie, ajouter des détails importants et tout afficher d'une seule vue

Organisez vos candidatures et vos communications avec les recruteurs grâce à des affichages personnalisés qui s'adaptent à votre processus

De cette manière, tout est centralisé et vous n'aurez plus à parcourir vos e-mails pour contacter le recruteur de la bonne manière et au bon moment.

Vous entendez des grillons même après avoir abonné votre interlocuteur ? C'est frustrant, surtout lorsque les jours se transforment en semaines sans réponse. Voici comment gérer le silence radio.

1. Partagez une ressource pertinente au lieu de "prendre des nouvelles"

Ne faites pas de suivi, mais envoyez un article, un podcast ou une vidéo qui correspond aux intérêts de l'entreprise ou à un sujet que vous avez abordé lors de l'entretien d'embauche. Vous pouvez dire : "Je suis tombé sur cet article et j'ai pensé à notre discussion - il semble pertinent par rapport à vos projets actuels."

2. Ajoutez une touche d'humour pour vous démarquer

Essayez quelque chose de léger comme : "J'espère que mon message précédent n'a pas disparu dans le trou noir des e-mails ! Je voulais juste faire un suivi et voir s'il y avait une mise à jour sur la décision d'embauche."

3. Reconnaître leur récente réussite

Recherchez quelque chose qu'il a récemment réalisé - peut-être une annonce publique, un évènement ou un projet auquel il a participé - et faites-y référence dans votre abonné :

"Félicitations pour [réalisation] ! Je vous souhaite, ainsi qu'à [nom de l'organisation], le meilleur pour votre développement futur. Et, bien sûr, si vous pensez que je pourrais m'intégrer dans vos forfaits à venir, je serais ravi de discuter avec vous."

Maîtriser l'art du suivi après l'entretien d'embauche

N'oubliez pas que pour maîtriser l'art de l'abonné, vous devez l'afficher comme étant plus qu'une simple formalité.

Restez authentique, entretenez votre curiosité et profitez de l'e-mail de suivi pour renforcer la valeur que vous apportez. Même si le rôle dont vous rêvez dans une entreprise ne se concrétise pas, vous n'avez rien à perdre avec un suivi bien conçu.

En fait, vous laissez derrière vous une impression qui pourrait s'avérer payante dans le cadre d'opportunités futures. La patience, la persistance et le professionnalisme sont vos meilleurs outils.

Si vous êtes à la recherche d'un moyen efficace de gérer et d'exécuter des abonnements, ClickUp a tout ce qu'il faut pour organiser, planifier et automatiser toutes les tâches qui s'y rapportent.

Foire aux questions (FAQ)

1. Dois-je faire plusieurs abonnements ?

Oui, mais faites-le de manière réfléchie. Après votre première note de remerciement, attendez au moins une semaine avant d'envoyer un abonné. Si vous n'avez toujours pas reçu de réponse au bout d'une semaine ou deux, vous pouvez envoyer un nouvel abonné poli. Au-delà, vous risquez de paraître trop insistant, ce qui peut se retourner contre vous.

2. Combien de temps dois-je attendre avant d'envoyer un suivi ?

En règle générale, il est préférable d'attendre 5 à 7 jours ouvrables après l'entretien pour envoyer votre premier suivi. Cela donne à l'équipe de recrutement le temps de passer en revue les candidats et les discussions internes. Si vous vous empressez d'envoyer un abonné trop tôt, vous risquez de paraître impatient, mais si vous attendez trop longtemps, vous risquez de donner l'impression que vous n'êtes pas intéressé.

3. Que faire si je n'ai pas l'adresse e-mail de l'interviewer ?

Si vous n'avez pas l'adresse électronique directe du responsable du recrutement, vérifiez vos fils de discussion sur les courriels, car ils contiennent parfois cette information. Si elle n'est pas disponible, contactez le recruteur ou le responsable des ressources humaines qui a organisé l'entretien. Et si tout le reste échoue, envoyez un message de suivi général au représentant des ressources humaines de l'entreprise ou à un e-mail de contact figurant sur son site web.

S'ils vous ont dit qu'ils vous recontacteraient dans un certain délai et que ce délai est dépassé, envoyez un message de suivi poli. Faites référence à l'échéancier et demandez s'il y a eu des mises à jour. Si vous n'avez toujours pas de réponse après un délai raisonnable, c'est peut-être le signe qu'ils s'intéressent à d'autres candidats.