ClickUp vs Jotform : quel outil répond à vos besoins en matière de gestion de projet ?

Jongler avec des demandes de tâches sans fin, suivre la progression de plusieurs projets et gérer des formulaires dispersés qui ne correspondent pas tout à fait à votre flux de travail peut être stressant.

Qu'il s'agisse de gérer une équipe, d'intégrer de nouveaux utilisateurs et de nouveaux employés ou de collecter des données clients, disposer du bon logiciel peut faire toute la différence en matière d'efficacité.

ClickUp et Jotform offrent de puissantes fonctionnalités de collecte de données, mais lequel simplifie votre flux de travail ?

Alors que ClickUp excelle dans le suivi de projets et la gestion des tâches, Jotform est la solution idéale pour la création de formulaires et la collecte de données avec logique conditionnelle. Le choix entre les deux dépend de vos priorités. Analysons-les afin que vous puissiez trouver le meilleur outil !

ClickUp vs Jotform en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des fonctionnalités de ClickUp et Jotform :

Fonctionnalité ClickUp Jotform Objectif principal Plateforme de travail tout-en-un pour la gestion de projet, le suivi des tâches, les documents, les formulaires et l'automatisation des flux de travail Se concentre sur la création de formulaires, la collecte de données et l'automatisation des flux de travail Création de formulaires Créateur de formulaires par glisser-déposer avec personnalisation de la marque, logique conditionnelle et intégration directe dans les tâches et les flux de travail Créateur de formulaires par glisser-déposer avec personnalisation de la marque et logique conditionnelle Personnalisation Personnalisation modérée des formulaires, idéal pour les processus internes et le suivi des tâches ; prend en charge les champs personnalisés et l'automatisation Hautement personnalisable avec une logique conditionnelle et des options d'intégration Réponses au formulaire Les envois de formulaires créent ou mettent à jour instantanément des tâches, déclenchent des automatisations et s'intègrent aux flux de travail des projets Générez automatiquement des réponses aux formulaires, analysez les données, déclenchez des flux de travail et bénéficiez d'informations exploitables grâce à l'IA Automatisation Automatisations avancées : attribution des tâches, notifications, déclencheurs de flux de travail, résumé des tâches alimenté par l'IA, et plus encore Générez automatiquement des réponses aux formulaires, analysez les données, déclenchez des flux de travail, bénéficiez d'informations exploitables grâce à l'IA Gestion de projet La fonctionnalité Tableur (grille, calendrier, vues cartes) pour le suivi des envois, ne dispose pas de dépendances de tâches avancées ni de visualisation de projet La fonctionnalité Tableur (grille, calendrier, vues cartes) pour le suivi des envois, ne dispose pas de dépendances de tâches avancées ni de visualisation des projets Outils de collaboration Collaboration en temps réel sur les tâches, les commentaires, les documents, les tableaux blancs, les discussions et les notifications Collaboration en équipe dans des tableaux, options de gestion des tâches limitées Fonctionnalités basées sur l'IA IA pour les résumés de tâches, la prévision des délais, l'automatisation des flux de travail, les notes de réunion et la génération de contenu IA pour l'analyse des données, les réponses automatiques, l'identification des tendances et la génération de rapports Intégrations plus de 1 000 intégrations : Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub, et bien plus encore plus de 150 intégrations avec des CRM, des outils de marketing par e-mail et des processeurs de paiement Intégration du paiement Pas de traitement direct des paiements dans les formulaires Acceptez les paiements via PayPal et Stripe directement depuis les formulaires

Qu'est-ce que ClickUp ?

Bénéficiez d'une plateforme unique pour gérer les tâches, automatiser les flux de travail et collaborer avec ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un de productivité et de gestion de projet qui rationalise le travail entre les équipes, les services et les entreprises. Il centralise la gestion des tâches, la collaboration sur les documents et la personnalisation des flux de travail tout en réduisant considérablement les changements d'application inutiles.

Si vous gérez des projets complexes, suivez les performances de votre équipe ou rationalisez les tâches quotidiennes, ClickUp offre une expérience hautement personnalisable. Son générateur de formulaires, son suivi des tâches, ses diagrammes de Gantt et son automatisation basée sur l'IA aident les entreprises de toutes tailles à rester organisées et efficaces.

Avec ClickUp, les équipes collaborent, suivent la progression et analysent les données, ce qui en fait une alternative puissante aux solutions traditionnelles de gestion de projet.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp fournit une suite de fonctionnalités conçues pour simplifier les flux de travail et booster la productivité. Chaque outil de cette plateforme facilite la gestion des tâches, du suivi des projets à l'automatisation.

Voici trois fonctionnalités clés qui distinguent ClickUp.

1. Affichage du formulaire ClickUp : collectez et automatisez les envois sans effort

Transformez instantanément les envois de formulaires en tâches exploitables grâce à la vue Formulaire ClickUp

Les formulaires ne servent pas seulement à recueillir des informations, ils doivent également déclencher des actions. La vue Formulaire de ClickUp transforme de manière transparente les réponses aux formulaires en tâches, aidant ainsi les équipes à agir instantanément sur les données. Que vous recueilliez les commentaires des clients, traitiez des demandes de tâches ou gériez des sondages auprès des employés,

L'affichage des formulaires ClickUp s'intègre directement à vos flux de travail. Il comprend :

Logique conditionnelle : affichez ou masquez les questions de manière dynamique en fonction des réponses précédentes pour collecter des données plus pertinentes

Champs IA : ajoutez des champs alimentés par l'IA aux formulaires/tâches qui génèrent automatiquement des résumés, des traductions ou des mises à jour de progression

Informations IA : Utilisez l'IA pour analyser les envois, résumer les sentiments, mettre en évidence les FAQ et identifier les tendances à partir des données des formulaires

Automatisation des flux de travail : déclenchez des automatisations à partir des réponses aux formulaires pour créer des tâches, affecter des membres de l'équipe et définir des priorités instantanément

Personnalisation : Personnalisez vos formulaires avec votre propre image de marque, des images de couverture, des styles de boutons et une variété de types de champs (texte, menu déroulant, évaluations, etc.)

Champs cachés : Capturez des informations supplémentaires grâce à des champs cachés qui ne sont pas visibles par les répondants mais qui sont inclus dans les envois

ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : utilisez le modèle de formulaire de commentaires de ClickUp pour rationaliser les informations sur vos clients. Ce modèle organise automatiquement les réponses, classe les commentaires et déclenche des suivis en fonction de l'urgence. Que vous souhaitiez améliorer un produit, perfectionner votre service client ou suivre la satisfaction de vos employés, l'analyse basée sur l'IA mettra en évidence les tendances et les informations essentielles. Vous passez ainsi moins de temps à trier les données et plus de temps à agir. Découvrez d'autres modèles de formulaires de commentaires gratuits ici.

2. Tâches ClickUp : gestion simplifiée et automatisée des tâches

Rationalisez votre travail grâce à l'automatisation intelligente et au suivi en temps réel avec les tâches ClickUp

ClickUp Tasks intègre tout ce qui se trouve dans vos formulaires et transforme chaque soumission en tâches individuelles, ce qui facilite le suivi, la hiérarchisation et l'automatisation du travail. Grâce aux dépendances entre les tâches, aux statuts personnalisés et aux multiples vues telles que les listes, les diagrammes Kanban et Gantt, les équipes peuvent visualiser d'un seul coup d'œil les flux de travail liés à la soumission des formulaires, comme un flux de travail de suivi des bugs.

Les notifications intelligentes garantissent qu'aucune mise à jour n'est manquée et que les tâches restent dans les délais, ce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie sans microgestion. Avec les tâches ClickUp, vous pouvez :

Établissez des relations entre les tâches afin que les équipes se concentrent d'abord sur les travaux hautement prioritaires

Basculez entre les listes, les diagrammes Kanban, les diagrammes de Gantt et les calendriers pour un flux de travail flexible

Recevez des mises à jour en temps réel sur la progression des tâches, les commentaires ou les modifications sans encombrer votre boîte de réception

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires, de documents et d'e-mails en un seul clic !

3. Automatisation ClickUp : éliminez les tâches répétitives

Éliminez les tâches fastidieuses et automatisez vos flux de travail sans effort grâce à ClickUp Automatisation

Si vous devez attribuer manuellement une tâche à quelqu'un après chaque envoi de formulaire, cela représente probablement des heures de productivité perdues au cours d'un trimestre. Les agents d'automatisation et d'IA de ClickUp peuvent vous aider à gérer le travail fastidieux.

Les agents IA Autopilot de ClickUp apportent une automatisation intelligente directement dans votre environnement de travail, fonctionnant de manière transparente dans les vues Liste et Discussion. Ces agents gèrent de manière proactive les tâches répétitives, rationalisent la communication et veillent à ce que rien ne passe entre les mailles du filet.

Avec l'automatisation et les agents IA de ClickUp, vous pouvez :

Automatisation des listes de tâches : les agents IA Autopilot peuvent automatiquement attribuer des tâches, mettre à jour les statuts et déclencher des notifications en fonction de règles personnalisées ou de modifications en temps réel dans vos listes. Ils peuvent également générer des résumés de tâches, analyser les données du projet et suggérer les étapes suivantes, afin que vos projets avancent sans intervention manuelle

Automatisation dans le chat : Dans Dans ClickUp Chat , les agents IA surveillent les discussions, résument les conversations et peuvent même créer ou mettre à jour des tâches en fonction de l'activité du chat. Ils mettent en évidence les éléments à traiter, envoient des rappels et veillent à ce que les mises à jour importantes ne soient jamais manquées

Informations basées sur l'IA : Tirez parti de Tirez parti de ClickUp AI pour générer des résumés intelligents, analyser les tendances et fournir des recommandations proactives, que vous travailliez dans une liste ou que vous collaboriez dans un chat

Intégrations transparentes : connectez-vous à des outils tels que Slack, Google Drive et Zapier, permettant aux agents IA d'orchestrer les flux de travail et de synchroniser les informations sur l'ensemble de vos outils

Avec les agents IA Autopilot disponibles dans les listes et les discussions, ClickUp permet à votre équipe d'automatiser davantage, de collaborer plus intelligemment et de se concentrer sur les tâches à fort impact.

De plus, grâce à la puissante fonctionnalité d'IA ClickUp Brain, vous pouvez générer une disposition claire et personnalisée en fonction de vos objectifs, qu'il s'agisse de recueillir les commentaires des utilisateurs ou les demandes d'admission. Lorsque vous invitez ClickUp AI à créer un formulaire, il génère un formulaire bien structuré avec les détails que vous devez inclure.

Obtenez des formulaires de commentaires détaillés en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Jotform ?

via Jotform

Jotform est un logiciel de création de formulaires en ligne qui simplifie la collecte de données, l'automatisation et la gestion des flux de travail. Grâce à une interface conviviale de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent créer des formulaires personnalisés, des sondages et des formulaires de paiement en quelques minutes.

Jotform s'intègre également à plus de 150 applications professionnelles, permettant une connexion fluide avec les CRM, les outils de marketing par e-mail et le stockage cloud.

De la gestion des commentaires des clients à l'intégration des employés, la logique conditionnelle et l'automatisation basée sur l'IA de Jotform rationalisent les processus, rendant les réponses aux formulaires immédiatement exploitables.

Fonctionnalités de Jotform

Jotform va au-delà des formulaires traditionnels. C'est un puissant outil d'automatisation des flux de travail. Grâce au traitement des formulaires par l'IA, à l'intégration d'outils de gestion de projet et à la création automatisée de tâches, Jotform aide les entreprises à suivre, analyser et agir sur les réponses aux formulaires.

Examinons trois fonctionnalités remarquables.

1. Créateur de formulaires : formulaires personnalisés avec logique conditionnelle

via Jotform

Jotform facilite la création de formulaires grâce à son interface intuitive par glisser-déposer. Les entreprises peuvent créer des formulaires d'aspect professionnel avec une personnalisation de la marque, une logique conditionnelle et des suggestions de formulaires basées sur l'IA. Avec le générateur de formulaires, vous pouvez :

Affichez ou masquez des champs en fonction des informations saisies par l'utilisateur, pour des formulaires dynamiques et efficaces

Envoyez les données du formulaire vers Google Sheets, Slack, Trello ou l'une des 150 applications professionnelles de Jotform

Acceptez les paiements via PayPal, Stripe ou Square directement depuis vos formulaires

🧠 Anecdote : Vous avez vu un chat sur le site web, le blog ou dans les campagnes par e-mail de Jotform ? Il s'agit de Podo, la mascotte de la marque. Ce chat parle plus d'une douzaine de langues et aide les utilisateurs à découvrir les nouvelles fonctionnalités de la marque !

2. Tableurs Jotform : une fonctionnalité flexible de gestion des tâches

via Jotform

Les tableaux Jotform fonctionnent comme une base de données hybride sous forme de feuille de calcul, aidant les équipes à suivre les projets, à gérer les envois et à organiser les données en un seul endroit.

Contrairement aux logiciels traditionnels de gestion des tâches, Jotform Tables offre des vues dynamiques et des outils collaboratifs en temps réel pour le suivi des réponses aux formulaires. Il vous aide à :

Passez de l'affichage en grille, en calendrier ou en cartes pour organiser vos tâches à la manière de ClickUp

Convertissez les entrées du formulaire en tâches et attribuez-les aux membres de l'équipe

Les modifications apportées à un formulaire sont immédiatement répercutées dans les tableaux Jotform liés

✨ Astuce bonus : vous pouvez utiliser les modèles de tableaux prédéfinis de Jotform pour suivre les commentaires des utilisateurs, les sondages auprès des employés et les inscriptions à des évènements sans avoir besoin d'un gestionnaire de tâches séparé.

3. Jotform IA : automatisez les flux de travail et améliorez vos connaissances

via Jotform

Jotform IA fait passer l'automatisation au niveau supérieur en permettant des réponses instantanées, des informations intelligentes et des améliorations du flux de travail. Il peut analyser automatiquement les envois de formulaires, générer des rapports et même répondre aux requêtes des clients. Avec le générateur de formulaires Jotform IA, vous pouvez :

Répondez automatiquement aux envois de formulaires en fonction de conditions prédéfinies

Identifiez les tendances, extrayez des informations clés et créez des rapports visuels

Attribuez les envois à la bonne personne ou déclenchez des flux de travail pour vos projets

🎯 Astuce bonus : Jotform IA peut vous aider à résumer les résultats d'un sondage en quelques secondes, vous épargnant ainsi des heures de saisie et d'analyse manuelles des données.

Tarifs Jotform

Forfait Free

Bronze : 39 $/mois par utilisateur

Silver : 49 $/mois par utilisateur

Gold : 129 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

ClickUp vs Jotform : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Jotform offrent de puissants outils d'automatisation des flux de travail, de création de formulaires et de gestion des données.

Si vous avez besoin d'une solution axée sur le suivi de projet, la collaboration et l'automatisation des tâches, ClickUp est le meilleur choix. Mais si votre priorité est la collecte de données, l'automatisation basée sur des formulaires et les informations basées sur l'IA, Jotform se démarque.

Examinons leurs principales différences.

#Fonctionnalité 1 : Créateur de formulaires et personnalisation

La vue Formulaire de ClickUp permet aux utilisateurs de collecter automatiquement les réponses aux formulaires et de les convertir en tâches. Ses formulaires s'intègrent directement au système de gestion de projet de ClickUp, garantissant que les réponses aux formulaires déclenchent des flux de travail, des attributions de tâches et des actions automatisées. Les formulaires se synchronisent également avec les tableaux de bord pour un suivi en temps réel. Il comprend également des fonctionnalités telles que la personnalisation de la marque, la logique conditionnelle et les champs alimentés par l'IA qui vous aident à mieux capturer les données.

Le générateur de formulaires Jotform offre également une logique conditionnelle, une personnalisation de la marque et plus de 150 intégrations avec des CRM, des processeurs de paiement et des outils marketing. Les utilisateurs peuvent accepter des paiements, générer des rapports et intégrer des formulaires sur différentes plateformes.

🏆 Gagnant : Il y a égalité. Les formulaires ClickUp sont utiles pour le suivi des tâches internes et les systèmes CRM intégrés. Jotform offre davantage d'options de personnalisation et de paiement.

💡 Conseil de pro : Au lieu de poser des questions génériques telles que « Qu'en pensez-vous ? », posez des questions ciblées telles que « Quelles fonctionnalités spécifiques amélioreraient votre expérience ? ». Cela permet d'obtenir des réponses plus structurées pour la prise de décision. En savoir plus sur la manière de demander efficacement des commentaires.

#Fonctionnalité 2 : Suivi des tâches et des projets

ClickUp est un outil de gestion de projet complet qui permet aux utilisateurs de gérer les tâches, les dépendances, les priorités et les échéances. Ses vues personnalisées, telles que les vues Liste, Tableur, Kanban et Gantt, offrent différentes façons de visualiser le travail. Les équipes peuvent collaborer au sein des tâches, définir des dépendances et automatiser les processus de travail.

Les tableaux de Jotform font office de suivi de projet léger. Les utilisateurs peuvent convertir les envois de formulaires en entrées de tableau, attribuer des statuts et organiser les données dans des vues sous forme de grille, de calendrier ou de Kanban. Cependant, il ne dispose pas de fonctionnalités de dépendance des tâches, de suivi de la charge de travail ou d'outils avancés de visualisation de projet comme ClickUp.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte cette manche ! Il est de loin supérieur pour la gestion des tâches, le suivi des projets et la collaboration. La fonctionnalité de tableau de Jotform est utile pour organiser les réponses aux formulaires, mais elle n'égale pas les capacités complètes de gestion de projet de ClickUp.

📚 En savoir plus : Comment mener une étude utilisateur

#Fonctionnalité 3. Automatisation et fonctionnalités basées sur l'IA

L'automatisation de ClickUp permet aux utilisateurs de créer des flux de travail basés sur des déclencheurs pour la gestion des tâches. Les utilisateurs peuvent automatiser la création des tâches, les attributions, les notifications et les mises à jour de statut. ClickUp AI améliore encore la productivité en résumant les discussions, en générant des rapports, en fournissant des informations instantanées et en prédisant les échéances des projets.

L'IA et l'automatisation de Jotform se concentrent sur les flux de travail basés sur des formulaires. L'IA peut analyser les données et fournir une assistance client à l'aide d'agents IA. Les formulaires peuvent automatiquement acheminer les envois, déclencher des flux de travail d'approbation et générer des rapports.

🏆 Gagnant : ClickUp est le gagnant ici. ClickUp excelle dans l'automatisation des tâches et la gestion des flux de travail basée sur l'IA, ainsi que dans l'analyse des données basée sur l'IA, tandis que Jotform est plus adapté à un flux de travail basé sur le traitement de formulaires.

💡 Conseil de pro : Le feedback ne sert pas seulement à identifier les problèmes, c'est aussi un outil d'amélioration continue et d'engagement. Lorsque vous recueillez les commentaires de vos employés, veillez à mettre en place un processus de suivi. Consultez des exemples concrets de commentaires d'employés pour affiner votre approche.

ClickUp vs Jotform sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont partagé des avis variés sur ClickUp et Jotform, reflétant la valeur que chaque plateforme apportera à votre organisation. Analysons les avis clés des utilisateurs et ce qu'ils révèlent sur l'utilisation réelle de ces outils.

De nombreux utilisateurs apprécient les formulaires ClickUp comme un moyen simple de transformer les envois de formulaires en tâches, mais certains notent que les notifications par e-mail doivent être configurées manuellement. Un utilisateur déclare :

J'ai mis en place un nouveau système avec mes clients : lorsqu'ils ont un nouvel épisode de podcast à me faire modifier, il leur suffit de remplir quelques champs dans un formulaire ClickUp. Le principal problème est que je ne suis pas averti lorsqu'ils envoient le formulaire. Quelqu'un sait-il comment configurer des notifications par e-mail pour les formulaires ?

J'ai mis en place un nouveau système avec mes clients : lorsqu'ils ont un nouvel épisode de podcast à modifier, il leur suffit de remplir quelques champs dans un formulaire ClickUp. Le principal problème est que je ne suis pas averti lorsqu'ils envoient le formulaire. Quelqu'un sait-il comment configurer des notifications par e-mail pour les formulaires ?

À propos de l'automatisation de ClickUp, un utilisateur déclare :

Je suis toujours surpris que peu de gens connaissent cet outil, mais ClickUp offre une assistance et une formation exceptionnelles, et si vous souhaitez vous rendre directement à la source. Sinon, je pense que vous devriez mettre en place une automatisation pour vous attribuer l'envoi du formulaire/la tâche, puis vous assurer que vous recevez des notifications lorsqu'une tâche vous est attribuée.

Je suis toujours surpris que peu de gens connaissent cet outil, mais ClickUp offre une assistance et une formation exceptionnelles, et si vous souhaitez vous rendre directement à la source. Sinon, je pense que vous devriez mettre en place une automatisation pour vous attribuer l'envoi du formulaire/la tâche, puis vous assurer que vous recevez des notifications lorsqu'une tâche vous est attribuée.

Un utilisateur souligne que Jotform est facile à utiliser, mais manque de personnalisation approfondie. Il déclare :

Jotform est très simpliste, ce qui peut être un avantage pour une petite entreprise ayant des demandes simples. Mais si vous êtes une grande entreprise et que vous avez besoin de créer des flux de travail ou des intégrations, cela peut s'avérer difficile ou impossible avec Jotform.

Jotform est très simpliste, ce qui peut être un avantage pour une petite entreprise ayant des demandes simples. Mais si vous êtes une grande entreprise et que vous avez besoin de créer des flux de travail ou des intégrations, cela peut s'avérer difficile ou impossible avec Jotform.

Un autre utilisateur souligne que le forfait gratuit de Jotform comprend des fonctionnalités intéressantes, mais présente des limites en matière d'intégration. Il déclare :

Jotform vous offre gratuitement beaucoup plus de fonctionnalités que Formstack. Cependant, j'ai besoin que ce même PDF soit automatiquement téléchargé vers SharePoint pour stockage, et cette intégration n'est pas disponible dans Jotform.

Jotform vous offre gratuitement beaucoup plus de fonctionnalités que Formstack. Cependant, j'ai besoin que ce même PDF soit automatiquement téléchargé vers SharePoint pour stockage, et cette intégration n'est pas disponible dans Jotform.

ClickUp vs Jotform : quel outil de création de formulaires est le meilleur ?

En matière de création de formulaires et d'automatisation des flux de travail, ClickUp et Jotform offrent tous deux des fonctionnalités puissantes.

Cependant, après avoir comparé leurs fonctionnalités, leurs capacités d'automatisation et leurs options d'intégration, ClickUp s'impose comme la meilleure option pour les équipes à la recherche d'une solution complète de gestion de projet avec des fonctionnalités de formulaire intégrées.

Alors que Jotform est excellent pour la création de formulaires autonomes et la collecte de données, ClickUp va au-delà des formulaires. Il permet aux utilisateurs de transformer les réponses en tâches exploitables, d'automatiser les processus et de suivre les projets, le tout dans un seul environnement de travail. Si vous voulez plus qu'un simple générateur de formulaires, ClickUp est le choix le plus intelligent pour les équipes et les entreprises en pleine croissance.

Prêt à rationaliser votre flux de travail ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp gratuitement !